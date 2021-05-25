КАЗАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

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25 Мая 2021

Новые подробности и последствия

11 мая произошла чудовищная трагедия, которая потрясла всю страну. В Казани в гимназии № 175 ее бывший ученик Галявиев Ильназ устроил массовый расстрел и произвел взрыв. В результате погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 25 человек, из них 23 госпитализированы. Убийца сам вышел из школы с поднятыми руками и сдался силовикам, оперативно прибывшим на место преступления. Дело расследуется в Главном следственном управлении СК России. Галявиеву вменяется убийство двух и более лиц по части 2 статьи 105 УК РФ. Террористический состав ему пока не инкриминируется, но это может измениться, пояснили в правоохранительных органах.

Советский районный суд Казани арестовал Галявиева 12 мая. В этот же день по мусульманскому обычаю город хоронил убитых детей и взрослых. Проводить их в последний путь пришло огромное количество народа, возле школы появился стихийный мемориал, куда люди принесли цветы, свечи, мягкие игрушки. 12 мая был объявлен днем траура в республике.

Сейчас, когда после трагедии в гимназии прошло две недели, стали известны подробности. Следственный комитет установил, что убийство не было спонтанным. К нападению 19-летний Галявиев тщательно готовился заранее. Условия были идеальные: в квартире около месяца он проживал один, так как родители в начале апреля съехали в другое жилье из-за агрессивного поведения сына, который буквально выжил их из дома. Они изредка навещали его, но контакта с ним не находили. Колледж, где их сын учился на 4-м курсе, он перестал посещать еще раньше и в апреле был отчислен за неуспеваемость. Так будущий убийца обрел полную свободу действий.

Известно, что безопасному обращению с оружием он обучался в специализированном учебном центре в Казани в феврале. За это он заплатил около 7 тысяч рублей. 14 апреля Галявиев получил лицензию на покупку оружия, которое выдали в отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Республике Татарстан. Проблем с получением документов у него не возникло, поскольку на учете у нарколога и психиатра он не состоял, психиатр, выдававшая справку на получение оружия, не нашла у него отклонений. Забегая вперед, уточню, что проблемы со здоровьем у преступника были: следователи выяснили, что в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Диагноз официально не озвучили, по версии СМИ, речь шла об энцефалопатии. В Минздраве республики не стали комментировать факт получения Галявиевым справки у психиатра. Для тех, кто получал подобные справки сам, например, меняя водительские права, вопроса, почему у него не выявили отклонений, не возникает. Врач зачастую даже не смотрит на пациента, подходя к своим обязанностям формально.

16 апреля будущий убийца приобрел за 30 тысяч рублей ружье 12-го калибра Hatsan Escort PS Guard 2017 года выпуска. Позже Галявиев пояснил следователям, что на тот момент у него было около 50 тысяч рублей, которые он заработал в интернете, перепродавая внутриигровые предметы. За ружьем он съездил в Йошкар-Олу, так как в Казани нужной ему модели не оказалось. Затем через «Госуслуги» запросил разрешение на хранение оружия и получил его 4 мая. В этот же день он приобрел 100 пулевых патронов 12-го калибра и 150 с картечью. Оружие хранил в заранее установленном сейфе в квартире, ключ от которого прятал. Как выяснилось впоследствии, покупка им ружья секретом для родителей не являлась, матери он сказал, что купил его для охоты.

Далее по инструкции из интернета он собрал дома два взрывных устройства, а 6 мая поехал в гимназию № 175, чтобы посмотреть расписание уроков, но школа была закрыта на праздники, и он решил устроить теракт в первый рабочий день 11 мая.

На допросе Галявиев пояснил, что выбрал гимназию № 175, потому что она находится близко от его дома, там много учащихся, и он, как бывший ученик, знает ее внутреннее устройство.

11 мая злоумышленник пришел в школу перед началом занятий, чтобы узнать расписание, так как планировал нападение во время второго урока. На допросе он говорил, что женщина-вахтер на входе сказала ему, что он не имеет права здесь находиться, когда он уже смотрел расписание.

Вернувшись домой, он надел на себя экипировку, в том числе маску с надписью «Бог», сфотографировался и отправил изображение в свой Телеграм-канал с текстом: «Сегодня я застрелю огромное количество биомусора и сам застрелюсь». Затем он попытался поджечь квартиру. Как следует из материалов допроса, только по счастливой случайности квартира не загорелась, в ней стрелок хранил второе взрывное устройство и оставшуюся селитру.

Путь от дома до гимназии занял у него 5–6 минут. По дороге он попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как человек, одетый во все черное, с маской на лице свободно идет по улице, не скрывая оружия. С собой у него два рюкзака. Несмотря на устрашающий вид юноши, прохожие не обращают на него внимания.

«Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал – как пойдет», – заявил убийца на допросе. Хладнокровие, с которым он излагал следователям подробности расстрела, поражает. Возникает ощущение, что преступник говорил о компьютерной игре.

Галявиев рассказал, что стрелять начал еще на крыльце в девушку, которая случайно там появилась, но не попал. На звуки выстрела из дверей гимназии выглянул пожилой мужчина (это был работник школы). Убийца выстрелил в него, и мужчина упал между дверями. Галявиев прорвался в здание. Впоследствии выяснилось, что он не заметил вахтершу, которая успела спрятаться под стол и нажала тревожную кнопку. Благодаря этому в Росгвардию поступил вызов.

Кабинет директора находился на первом этаже. К этому моменту она успела сориентироваться и послала в общий учительский чат указание: всем запереться в классах, потом объявила о том же по громкой связи. Но еще до этого убийца ворвался на первый этаж, столкнулся с пожилой учительницей, которая шла ему навстречу, и застрелил ее. Далее в коридоре он встретил девушку-школьницу и попытался выстрелить в нее, но в этот момент закончились патроны. Пока он перезаряжал ружье, девушке удалось убежать.

Преступник стал дергать двери кабинетов, но они были закрыты. Тогда он заложил взрывное устройство под дверь одного из кабинетов. От взрыва разрушился коридор, но, к счастью, никто не пострадал. Убийца побежал на третий этаж. Здесь он вломился в класс, где занимались восьмиклассники. Почему дверь в этот кабинет оказалась открытой, непонятно до сих пор. Известно лишь, что следователи проверяют информацию о неработающем в этом кабинете громкоговорителе. Первым делом Галявиев выстрелил в преподавателя (женщина, к счастью, выжила), а потом стал расстреливать детей, которые пытались спрятаться под партами. На допросе убийца сказал, что после этого вышел в коридор, чтобы перезарядить ружье, и заметил возле дверей в один из кабинетов учительницу. Он убил ее.

Потом выстрелил в окно, целясь в школьников на футбольной площадке, однако ни в кого не попал, пытался ворваться в другие кабинеты и в конце концов вернулся в тот класс, где произвел расправу. Он увидел, что дети, пытаясь спастись, выпрыгивают из окон, и открыл стрельбу по ним и по тем, кто еще находился под партами. «Всех, в кого стрелял, я хотел лишить жизни, а не просто ранить», – заявил Галявиев следователям.

Когда патроны закончились, преступник спустился к главному входу и сдался. Почему он не убил себя, как написал в сообщении, не объяснил. На суде следователь заявил, что Галявиев произвел не менее 17-ти выстрелов в детей и педагогов. По его словам, подозреваемый пошел на преступление с тем, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими людьми».

На суде Галявиев признал свою вину, но в содеянном не раскаялся.

Итак, перед нами поистине страшная картина. Молодой человек, имеющий заболевание головного мозга, на законных основаниях приобретает в магазине ружье и патроны. Родные, зная об его агрессивности, оставляют его одного. Никому о странностях его поведения они не говорят. При этом им известно, что он купил оружие. В колледже «ТИСБИ», где их сын успешно учился на программиста три первых курса и считался неконфликтным студентом, тоже никому не интересно, почему он перестал заниматься. Правда, педагоги связались с его отцом, и тот пообещал разобраться, но не сделал этого. Тем временем его сын по инструкции из интернета изготовил дома две бомбы. Опубликовал свое намерение устроить массовое убийство в соцсетях накануне трагедии. И в полной экипировке бодро направился к школе мимо равнодушных прохожих.

Как же охранялась гимназия № 175, где в момент нападения находилось около 700 учеников и 70-ти сотрудников? Выяснилось, что на входе были установлены двери, запирающиеся на магнитный ключ, имелась система видеонаблюдения и тревожная кнопка, однако охрану осуществляла одна пожилая вахтерша. Произошло это потому, что власти Казани не проводили финансирование дневной охраны школ, то есть не выделяли денег на оплату услуг лицензированных охранников. В итоге в гимназии после пандемии от услуг охранного предприятия отказались из-за подорожания их стоимости.

Как сейчас указывают многочисленные эксперты, в нормативных документах нет четкого указания, что муниципалитеты или регионы обязаны оплачивать работу ЧОПов в образовательных учреждениях. В частности, в законе «Об образовании» прямого указания на источники финансирования услуг по охране школ нет.

Я решила выяснить, как обеспечивается безопасность в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа. Как пояснила начальник отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации ПКГО Мария Николаевна Синатос, такая работа основана на Постановлении Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Согласно документу все школы, детские сады и прочие образовательные учреждения делятся на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше требования.

К первой категории – самой опасной – относятся объекты в регионах, где за последние 12 месяцев было более 5 террористических актов. В эту категорию также входят объекты, где прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 100 человек, а предполагаемый материальный ущерб и ущерб природной среде составит более 300 млн рублей. В Петропавловск-Камчатском городском округе к этой категории относится 4 объекта образовательных организаций.

Ко второй категории относят объекты, если в субъекте произошло от 3-х до 4-х терактов за 12 месяцев либо число прогнозируемых пострадавших составляет от 801 до 1 100 человек, либо предполагаемый материальный ущерб и ущерб природе составит от 150 млн рублей до 300 млн рублей. Таких образовательных объектов в ПКГО семь.

К третьей категории относят объекты, если за последние 12 месяцев число терактов в регионе составило от одного до двух либо прогнозируемое число пострадавших составляет от 100 до 800 человек, либо предполагаемый материальный ущерб составляет от 15 до 150 млн рублей. Таких образовательных объектов в городе больше всего – 74.

К четвертой категории относятся объекты (при условии, что в регионе за последний год не было террористических актов), прогнозируемое число пострадавших на которых составляет менее 100 человек, а прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит менее 15 млн рублей.

Таких объектов у нас 10. Согласно указанному постановлению на объектах первой категории опасности должны быть установлены: контрольно-пропускной пункт, системы сигнализации и видеонаблюдения, а также противотаранное устройство. К объектам второй категории предъявляются такие же требования, за исключением установки противотаранного устройства и контроль-пропускного пункта. На объектах третьей категории должны быть системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. И наконец все объекты, относящиеся к трем указанным категориям, должны быть в полной мере обеспечены сотрудниками частных охранных организаций и стационарными или ручными металлоискателями.

На объекты четвертой категории опасности требование к обеспечению сотрудниками частных охранных организаций не распространяется, то есть школа или детский сад обеспечивают охрану сами: сторожами в ночное время или вахтерами днем. Но обязательно должна быть тревожная кнопка. На этих объектах также устанавливаются системы видеонаблюдения, хотя в постановлении такое требование не прописано.

По словам начальника отдела, все мероприятия по обеспечению антитеррористического комплекса мер должны быть произведены в течение двух финансовых лет, следующих за годом проведения категорирования. Каждый объект имеет свой срок выполнения мероприятий.

В настоящее время в полной мере выполнено требование к обеспечению образовательных учреждений лицензированной охраной, в них работают сотрудники ЧОПов (частных охранных предприятий). Такая охрана обеспечена за счет средств городского бюджета. Для достижения этой цели в этом году было выделено более 100 млн рублей.

Что касается системы видеонаблюдения, то она установлена во всех школах Петропавловска-Камчатского, но, к сожалению, еще не во всех детских садах. Такую систему необходимо установить еще в 24 дошкольных образовательных учреждениях. Как пояснила начальник отдела, финансирование мероприятий на установку видеонаблюдения в образовательных организациях осуществляется за счет средств городского бюджета и субсидии, выделяемой из краевого бюджета.

Кроме того, турникеты и электронные пропуска по инициативе администрации ПГКО решено установить в школах, отнесенных к третьей, самой массовой, категории опасности. Сейчас они есть в одиннадцати школах ПКГО, надо установить их еще в 24-х.

Мария Синатос пояснила также, что в настоящее время разрабатывается проектная документация для установки систем охранной сигнализации на объектах.

В общем объеме на сегодняшний день за 2020 и 2021 годы на выполнение антитеррористических мероприятий направлено более 130 млн рублей. Однако необходимо еще выполнить ряд мероприятий, которые также требуют дополнительных финансовых затрат.

Вместе с тем, как выяснилось, пройти в образовательные учреждения оказалось не так уж сложно. На это указал глава краевой столицы Константин Брызгин в ходе оперативного совещания, на котором шла речь о трагедии в Казани. «В ходе первичной проверки выявился ряд факторов, когда люди достаточно свободно смогли зайти в некоторые школы. По этому поводу взяты объяснения у начальника Управления образования администрации, а в отношении руководителей указанных образовательных учреждений, допустивших нарушение безопасного режима нахождения детей, будут приняты меры дисциплинарного характера», – сказал он. В информации не уточняется, о каких школах идет речь. По итогам проверки глава города дал поручение усилить меры обеспечения безопасного нахождения детей на территории образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского, провести дополнительный инструктаж с персоналом и контрольные мероприятия на предмет соблюдения всех необходимых мер.

Напрашивается неутешительный вывод: несмотря на проводимые в образовательных учреждениях ПКГО мероприятия по обеспечению безопасности, войти в некоторые школы краевой столицы постороннему оказалось вполне возможно. И если бы не трагедия в казанской гимназии, этот факт вряд ли всплыл бы на поверхность. Надеемся на русский авось?

Варварское преступление, совершенное в Казани, было далеко не первым. Напомню, что крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в истории современной России произошло в 2018 году в Керченском политехническом колледже. Тогда погиб 21 человек, более пятидесяти получили ранения. Устроил теракт тоже студент, который легально приобрел оружие, кстати, такое же, как его последователь из Казани. С той поры прошло достаточно времени, чтобы можно было сделать соответствующие выводы. Но сделаны они не были. По прошествии трех лет психопату из Казани, так же как его предшественнику из Керчи, не составило труда законно приобрести оружие и пройти в здание образовательного учреждения.

После массового расстрела в гимназии № 175 президент поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия, в частности, повысить возраст его покупки с 18 лет до 21 года, изменить порядок выдачи справки (выдавать только в государственных учреждениях). При этом президент отметил, что уже давал поручения по усилению безопасности учебных заведений в 2018 году, но они были выполнены не в полном объеме. Тогда, помнится, тоже много говорили о необходимости ужесточения норм оборота гражданского и охотничьего оружия…

В настоящее время Галявиев находится в СИЗО, где он пробудет до 11 июля. Как сообщили в правоохранительных органах, при необходимости сроки ареста продлят. Убийца должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу в Москве, в институте им. Сербского. Если специалисты решат, что он невменяем, он попадет в психиатрическую клинику. В противном случае ему грозит пожизненное заключение. Пока известно, что преступление убийца совершил трезвым – анализы не показали в его организме наличия алкоголя и наркотиков.

175-я гимназия по-прежнему закрыта, вход в нее охраняют полицейские. Ученики выпускных классов вернулись к учебе в соседней школе, теперь учебное заведение охраняют сотрудники ЧОПов и представители Росгвардии. В российских регионах чиновники распорядились усилить охрану общеобразовательных учреждений.

Безусловно, наводить порядок надо. Но все принимаемые меры, по моему мнению, подобны лечению симптомов заболевания. Причина же его лежит в бездуховности, ощущении вседозволенности и чудовищном эгоцентризме, когда во что бы то ни стало надо оказаться в центре общего внимания и вознестись над другими любым способом. У Галявиева это желание вылилось в кровавую расправу над людьми. Заболевание заразно – об этом свидетельствует то, что уже на следующий день после трагедии в гимназии у массового убийцы из Казани в соцсетях появились фанаты и подражатели из числа подростков.

Самый громкий случай произошел 21 мая: ученик десятого класса лицея № 1 в Березниках (Пермский край) напал на учительницу с ножом, якобы из-за плохих оценок. Нападавший спланировал атаку заранее. Раненую учительницу увезли в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

За прошедшие дни правоохранительные органы получили десятки заявлений о возможных нападениях и ложных минированиях школ, причем сообщения (все они были ложными) приходили из разных городов страны.

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."