КАЗАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

25 Мая 2021



Новые подробности и последствия

11 мая произошла чудовищная трагедия, которая потрясла всю страну. В Казани в гимназии № 175 ее бывший ученик Галявиев Ильназ устроил массовый расстрел и произвел взрыв. В результате погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 25 человек, из них 23 госпитализированы. Убийца сам вышел из школы с поднятыми руками и сдался силовикам, оперативно прибывшим на место преступления. Дело расследуется в Главном следственном управлении СК России. Галявиеву вменяется убийство двух и более лиц по части 2 статьи 105 УК РФ. Террористический состав ему пока не инкриминируется, но это может измениться, пояснили в правоохранительных органах.

Советский районный суд Казани арестовал Галявиева 12 мая. В этот же день по мусульманскому обычаю город хоронил убитых детей и взрослых. Проводить их в последний путь пришло огромное количество народа, возле школы появился стихийный мемориал, куда люди принесли цветы, свечи, мягкие игрушки. 12 мая был объявлен днем траура в республике.

Сейчас, когда после трагедии в гимназии прошло две недели, стали известны подробности. Следственный комитет установил, что убийство не было спонтанным. К нападению 19-летний Галявиев тщательно готовился заранее. Условия были идеальные: в квартире около месяца он проживал один, так как родители в начале апреля съехали в другое жилье из-за агрессивного поведения сына, который буквально выжил их из дома. Они изредка навещали его, но контакта с ним не находили. Колледж, где их сын учился на 4-м курсе, он перестал посещать еще раньше и в апреле был отчислен за неуспеваемость. Так будущий убийца обрел полную свободу действий.

Известно, что безопасному обращению с оружием он обучался в специализированном учебном центре в Казани в феврале. За это он заплатил около 7 тысяч рублей. 14 апреля Галявиев получил лицензию на покупку оружия, которое выдали в отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Республике Татарстан. Проблем с получением документов у него не возникло, поскольку на учете у нарколога и психиатра он не состоял, психиатр, выдававшая справку на получение оружия, не нашла у него отклонений. Забегая вперед, уточню, что проблемы со здоровьем у преступника были: следователи выяснили, что в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Диагноз официально не озвучили, по версии СМИ, речь шла об энцефалопатии. В Минздраве республики не стали комментировать факт получения Галявиевым справки у психиатра. Для тех, кто получал подобные справки сам, например, меняя водительские права, вопроса, почему у него не выявили отклонений, не возникает. Врач зачастую даже не смотрит на пациента, подходя к своим обязанностям формально.

16 апреля будущий убийца приобрел за 30 тысяч рублей ружье 12-го калибра Hatsan Escort PS Guard 2017 года выпуска. Позже Галявиев пояснил следователям, что на тот момент у него было около 50 тысяч рублей, которые он заработал в интернете, перепродавая внутриигровые предметы. За ружьем он съездил в Йошкар-Олу, так как в Казани нужной ему модели не оказалось. Затем через «Госуслуги» запросил разрешение на хранение оружия и получил его 4 мая. В этот же день он приобрел 100 пулевых патронов 12-го калибра и 150 с картечью. Оружие хранил в заранее установленном сейфе в квартире, ключ от которого прятал. Как выяснилось впоследствии, покупка им ружья секретом для родителей не являлась, матери он сказал, что купил его для охоты.

Далее по инструкции из интернета он собрал дома два взрывных устройства, а 6 мая поехал в гимназию № 175, чтобы посмотреть расписание уроков, но школа была закрыта на праздники, и он решил устроить теракт в первый рабочий день 11 мая.

На допросе Галявиев пояснил, что выбрал гимназию № 175, потому что она находится близко от его дома, там много учащихся, и он, как бывший ученик, знает ее внутреннее устройство.

11 мая злоумышленник пришел в школу перед началом занятий, чтобы узнать расписание, так как планировал нападение во время второго урока. На допросе он говорил, что женщина-вахтер на входе сказала ему, что он не имеет права здесь находиться, когда он уже смотрел расписание.

Вернувшись домой, он надел на себя экипировку, в том числе маску с надписью «Бог», сфотографировался и отправил изображение в свой Телеграм-канал с текстом: «Сегодня я застрелю огромное количество биомусора и сам застрелюсь». Затем он попытался поджечь квартиру. Как следует из материалов допроса, только по счастливой случайности квартира не загорелась, в ней стрелок хранил второе взрывное устройство и оставшуюся селитру.

Путь от дома до гимназии занял у него 5–6 минут. По дороге он попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как человек, одетый во все черное, с маской на лице свободно идет по улице, не скрывая оружия. С собой у него два рюкзака. Несмотря на устрашающий вид юноши, прохожие не обращают на него внимания.

«Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал – как пойдет», – заявил убийца на допросе. Хладнокровие, с которым он излагал следователям подробности расстрела, поражает. Возникает ощущение, что преступник говорил о компьютерной игре.

Галявиев рассказал, что стрелять начал еще на крыльце в девушку, которая случайно там появилась, но не попал. На звуки выстрела из дверей гимназии выглянул пожилой мужчина (это был работник школы). Убийца выстрелил в него, и мужчина упал между дверями. Галявиев прорвался в здание. Впоследствии выяснилось, что он не заметил вахтершу, которая успела спрятаться под стол и нажала тревожную кнопку. Благодаря этому в Росгвардию поступил вызов.

Кабинет директора находился на первом этаже. К этому моменту она успела сориентироваться и послала в общий учительский чат указание: всем запереться в классах, потом объявила о том же по громкой связи. Но еще до этого убийца ворвался на первый этаж, столкнулся с пожилой учительницей, которая шла ему навстречу, и застрелил ее. Далее в коридоре он встретил девушку-школьницу и попытался выстрелить в нее, но в этот момент закончились патроны. Пока он перезаряжал ружье, девушке удалось убежать.

Преступник стал дергать двери кабинетов, но они были закрыты. Тогда он заложил взрывное устройство под дверь одного из кабинетов. От взрыва разрушился коридор, но, к счастью, никто не пострадал. Убийца побежал на третий этаж. Здесь он вломился в класс, где занимались восьмиклассники. Почему дверь в этот кабинет оказалась открытой, непонятно до сих пор. Известно лишь, что следователи проверяют информацию о неработающем в этом кабинете громкоговорителе. Первым делом Галявиев выстрелил в преподавателя (женщина, к счастью, выжила), а потом стал расстреливать детей, которые пытались спрятаться под партами. На допросе убийца сказал, что после этого вышел в коридор, чтобы перезарядить ружье, и заметил возле дверей в один из кабинетов учительницу. Он убил ее.

Потом выстрелил в окно, целясь в школьников на футбольной площадке, однако ни в кого не попал, пытался ворваться в другие кабинеты и в конце концов вернулся в тот класс, где произвел расправу. Он увидел, что дети, пытаясь спастись, выпрыгивают из окон, и открыл стрельбу по ним и по тем, кто еще находился под партами. «Всех, в кого стрелял, я хотел лишить жизни, а не просто ранить», – заявил Галявиев следователям.

Когда патроны закончились, преступник спустился к главному входу и сдался. Почему он не убил себя, как написал в сообщении, не объяснил. На суде следователь заявил, что Галявиев произвел не менее 17-ти выстрелов в детей и педагогов. По его словам, подозреваемый пошел на преступление с тем, чтобы «выразить свою исключительность и превосходство над другими людьми».

На суде Галявиев признал свою вину, но в содеянном не раскаялся.

Итак, перед нами поистине страшная картина. Молодой человек, имеющий заболевание головного мозга, на законных основаниях приобретает в магазине ружье и патроны. Родные, зная об его агрессивности, оставляют его одного. Никому о странностях его поведения они не говорят. При этом им известно, что он купил оружие. В колледже «ТИСБИ», где их сын успешно учился на программиста три первых курса и считался неконфликтным студентом, тоже никому не интересно, почему он перестал заниматься. Правда, педагоги связались с его отцом, и тот пообещал разобраться, но не сделал этого. Тем временем его сын по инструкции из интернета изготовил дома две бомбы. Опубликовал свое намерение устроить массовое убийство в соцсетях накануне трагедии. И в полной экипировке бодро направился к школе мимо равнодушных прохожих.

Как же охранялась гимназия № 175, где в момент нападения находилось около 700 учеников и 70-ти сотрудников? Выяснилось, что на входе были установлены двери, запирающиеся на магнитный ключ, имелась система видеонаблюдения и тревожная кнопка, однако охрану осуществляла одна пожилая вахтерша. Произошло это потому, что власти Казани не проводили финансирование дневной охраны школ, то есть не выделяли денег на оплату услуг лицензированных охранников. В итоге в гимназии после пандемии от услуг охранного предприятия отказались из-за подорожания их стоимости.

Как сейчас указывают многочисленные эксперты, в нормативных документах нет четкого указания, что муниципалитеты или регионы обязаны оплачивать работу ЧОПов в образовательных учреждениях. В частности, в законе «Об образовании» прямого указания на источники финансирования услуг по охране школ нет.

Я решила выяснить, как обеспечивается безопасность в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа. Как пояснила начальник отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации ПКГО Мария Николаевна Синатос, такая работа основана на Постановлении Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Согласно документу все школы, детские сады и прочие образовательные учреждения делятся на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше требования.

К первой категории – самой опасной – относятся объекты в регионах, где за последние 12 месяцев было более 5 террористических актов. В эту категорию также входят объекты, где прогнозируемое число пострадавших составляет более 1 100 человек, а предполагаемый материальный ущерб и ущерб природной среде составит более 300 млн рублей. В Петропавловск-Камчатском городском округе к этой категории относится 4 объекта образовательных организаций.

Ко второй категории относят объекты, если в субъекте произошло от 3-х до 4-х терактов за 12 месяцев либо число прогнозируемых пострадавших составляет от 801 до 1 100 человек, либо предполагаемый материальный ущерб и ущерб природе составит от 150 млн рублей до 300 млн рублей. Таких образовательных объектов в ПКГО семь.

К третьей категории относят объекты, если за последние 12 месяцев число терактов в регионе составило от одного до двух либо прогнозируемое число пострадавших составляет от 100 до 800 человек, либо предполагаемый материальный ущерб составляет от 15 до 150 млн рублей. Таких образовательных объектов в городе больше всего – 74.

К четвертой категории относятся объекты (при условии, что в регионе за последний год не было террористических актов), прогнозируемое число пострадавших на которых составляет менее 100 человек, а прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит менее 15 млн рублей.

Таких объектов у нас 10. Согласно указанному постановлению на объектах первой категории опасности должны быть установлены: контрольно-пропускной пункт, системы сигнализации и видеонаблюдения, а также противотаранное устройство. К объектам второй категории предъявляются такие же требования, за исключением установки противотаранного устройства и контроль-пропускного пункта. На объектах третьей категории должны быть системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. И наконец все объекты, относящиеся к трем указанным категориям, должны быть в полной мере обеспечены сотрудниками частных охранных организаций и стационарными или ручными металлоискателями.

На объекты четвертой категории опасности требование к обеспечению сотрудниками частных охранных организаций не распространяется, то есть школа или детский сад обеспечивают охрану сами: сторожами в ночное время или вахтерами днем. Но обязательно должна быть тревожная кнопка. На этих объектах также устанавливаются системы видеонаблюдения, хотя в постановлении такое требование не прописано.

По словам начальника отдела, все мероприятия по обеспечению антитеррористического комплекса мер должны быть произведены в течение двух финансовых лет, следующих за годом проведения категорирования. Каждый объект имеет свой срок выполнения мероприятий.

В настоящее время в полной мере выполнено требование к обеспечению образовательных учреждений лицензированной охраной, в них работают сотрудники ЧОПов (частных охранных предприятий). Такая охрана обеспечена за счет средств городского бюджета. Для достижения этой цели в этом году было выделено более 100 млн рублей.

Что касается системы видеонаблюдения, то она установлена во всех школах Петропавловска-Камчатского, но, к сожалению, еще не во всех детских садах. Такую систему необходимо установить еще в 24 дошкольных образовательных учреждениях. Как пояснила начальник отдела, финансирование мероприятий на установку видеонаблюдения в образовательных организациях осуществляется за счет средств городского бюджета и субсидии, выделяемой из краевого бюджета.

Кроме того, турникеты и электронные пропуска по инициативе администрации ПГКО решено установить в школах, отнесенных к третьей, самой массовой, категории опасности. Сейчас они есть в одиннадцати школах ПКГО, надо установить их еще в 24-х.

Мария Синатос пояснила также, что в настоящее время разрабатывается проектная документация для установки систем охранной сигнализации на объектах.

В общем объеме на сегодняшний день за 2020 и 2021 годы на выполнение антитеррористических мероприятий направлено более 130 млн рублей. Однако необходимо еще выполнить ряд мероприятий, которые также требуют дополнительных финансовых затрат.

Вместе с тем, как выяснилось, пройти в образовательные учреждения оказалось не так уж сложно. На это указал глава краевой столицы Константин Брызгин в ходе оперативного совещания, на котором шла речь о трагедии в Казани. «В ходе первичной проверки выявился ряд факторов, когда люди достаточно свободно смогли зайти в некоторые школы. По этому поводу взяты объяснения у начальника Управления образования администрации, а в отношении руководителей указанных образовательных учреждений, допустивших нарушение безопасного режима нахождения детей, будут приняты меры дисциплинарного характера», – сказал он. В информации не уточняется, о каких школах идет речь. По итогам проверки глава города дал поручение усилить меры обеспечения безопасного нахождения детей на территории образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского, провести дополнительный инструктаж с персоналом и контрольные мероприятия на предмет соблюдения всех необходимых мер.

Напрашивается неутешительный вывод: несмотря на проводимые в образовательных учреждениях ПКГО мероприятия по обеспечению безопасности, войти в некоторые школы краевой столицы постороннему оказалось вполне возможно. И если бы не трагедия в казанской гимназии, этот факт вряд ли всплыл бы на поверхность. Надеемся на русский авось?

Варварское преступление, совершенное в Казани, было далеко не первым. Напомню, что крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в истории современной России произошло в 2018 году в Керченском политехническом колледже. Тогда погиб 21 человек, более пятидесяти получили ранения. Устроил теракт тоже студент, который легально приобрел оружие, кстати, такое же, как его последователь из Казани. С той поры прошло достаточно времени, чтобы можно было сделать соответствующие выводы. Но сделаны они не были. По прошествии трех лет психопату из Казани, так же как его предшественнику из Керчи, не составило труда законно приобрести оружие и пройти в здание образовательного учреждения.

После массового расстрела в гимназии № 175 президент поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия, в частности, повысить возраст его покупки с 18 лет до 21 года, изменить порядок выдачи справки (выдавать только в государственных учреждениях). При этом президент отметил, что уже давал поручения по усилению безопасности учебных заведений в 2018 году, но они были выполнены не в полном объеме. Тогда, помнится, тоже много говорили о необходимости ужесточения норм оборота гражданского и охотничьего оружия…

В настоящее время Галявиев находится в СИЗО, где он пробудет до 11 июля. Как сообщили в правоохранительных органах, при необходимости сроки ареста продлят. Убийца должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу в Москве, в институте им. Сербского. Если специалисты решат, что он невменяем, он попадет в психиатрическую клинику. В противном случае ему грозит пожизненное заключение. Пока известно, что преступление убийца совершил трезвым – анализы не показали в его организме наличия алкоголя и наркотиков.

175-я гимназия по-прежнему закрыта, вход в нее охраняют полицейские. Ученики выпускных классов вернулись к учебе в соседней школе, теперь учебное заведение охраняют сотрудники ЧОПов и представители Росгвардии. В российских регионах чиновники распорядились усилить охрану общеобразовательных учреждений.

Безусловно, наводить порядок надо. Но все принимаемые меры, по моему мнению, подобны лечению симптомов заболевания. Причина же его лежит в бездуховности, ощущении вседозволенности и чудовищном эгоцентризме, когда во что бы то ни стало надо оказаться в центре общего внимания и вознестись над другими любым способом. У Галявиева это желание вылилось в кровавую расправу над людьми. Заболевание заразно – об этом свидетельствует то, что уже на следующий день после трагедии в гимназии у массового убийцы из Казани в соцсетях появились фанаты и подражатели из числа подростков.

Самый громкий случай произошел 21 мая: ученик десятого класса лицея № 1 в Березниках (Пермский край) напал на учительницу с ножом, якобы из-за плохих оценок. Нападавший спланировал атаку заранее. Раненую учительницу увезли в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

За прошедшие дни правоохранительные органы получили десятки заявлений о возможных нападениях и ложных минированиях школ, причем сообщения (все они были ложными) приходили из разных городов страны.

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)