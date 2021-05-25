Однажды в объективе фотоаппарата

25 Мая 2021



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В раннем детстве я не любила фотографироваться. Это теперь фотографироваться легко и просто. Каждое, даже незначительное, событие фиксируется с помощью самого простейшего мобильного устройства. Для красоты снимка ставятся фильтры, чтобы сфотографироваться вместе с компанией или в окружении природной красоты покупаются селфи-палки. Неудачные снимки с легкостью удаляются, удачные размещаются в социальных сетях или хранятся в памяти наших гаджетов. Но когда-то для запечатления всей семьи на одном фотоснимке походы в фотоателье планировались заблаговременно. По такому важному случаю женщины посещали парикмахерские, детям надевали самые красивые одежды. Улыбаться почему-то было не принято. Главное правило фотосессии состояло в симметричном размещении друг относительно друга. Если фото получались нечеткие, в мастерских пользовались услугами ретушера, иногда, чтобы придать фото цветной вид, раскашивали снимки вручную. Фотобумага стоила дорого, поэтому проявляли максимально удачные снимки. Те, кому удавалось купить собственные фотоаппараты фирмы «ФЭД» (сокращенное название завода-изготовителя им. Феликса Эдмундовича Дзержинского, позже появился фотоаппарат «Зенит»), считались богатыми людьми. Если кому-то получалось приобрести оборудование для изготовления снимков на дому – вообще слыли подпольными миллионерами.

Мои родители были родом из крупного села. Мама работала в местном КБО парикмахером, папа после армии смог устроиться водителем на местную птицефабрику. Серебряной посуды и бриллиантовых украшений в нашем доме не было, но по тем меркам материальное положение нашей семьи считалось на уровне выше среднего. Подтверждением неплохого достатка служили огромный бордовый ковер на стене в гостиной и цветной телевизор «Рубин». Там же располагались шкафы с книгами и хрусталем, в народе называемые стенкой, и мягкий уголок, носивший милое название «Березка». В кухне красовался импортный гарнитур, в ванной – стиральная машина «Сибирь». Для полного счастья не хватило собственного фотоаппарата, до приобретения которого наша семья дважды в год посещала фотоателье того самого КБО, где работала мама. Противный усатый бородач-фотограф был похож на Карабаса Барабаса из сказки «Буратино», вонял папиросами и все время что-то недовольно ворчал, поэтому мне никогда не нравился. Я все время капризничала, крутилась на коленях родителей, за что получала от них взбучку, начинала рыдать на руках у старшего брата, поэтому на всех дошкольных фотографиях выглядела заплаканной или угрюмой.

Все изменилось, когда брату Владику на четырнадцатилетние родители вручили фотоаппарат «Зенит». По толстой инструкции и редкой книге из сельской библиотеки он учился под одеялом заряжать пленку, выставлять фокус, работать с ракурсом. Своей главной моделью он решил сделать меня. Долгие уговоры брата участвовать в фотосессии мне доставляли удовольствие, капризы на съемках воспринимались им с улыбкой. Со временем мне понравилось позировать перед объективом фотоаппарата. После услышанных комплиментов про фотогеничность я решила, что после окончания школы непременно стану фотомоделью. О своем желании я объявила родителям на линейке в первом классе, чем вызвала приступ хохота у своих родных. На общей фотографии свежеиспеченных первоклашек я была самая красивая и улыбчивая.

Через три четверти обучения в сельской школе папа объявил о переезде в город. Руководитель гаража птицефабрики, где трудился отец, получил предложение работать в городском автобусном парке. С собой он решил забрать лучшего водителя птицефабрики. Квартиру в городе предлагали небольшую, но там для детей было больше перспектив, поэтому родители, не задумываясь, рванули в «цивилизованный» мир…

Для меня переезд стал настоящим первым приключением. Большие коробки с вещами, прощание с прежней жизнью, поездка в кузове грузовика, все это отзывалось в моей душе неописуемым восторгом. Новый дом и школа вовсе не пугали меня, я понимала, что только здесь смогу стать знаменитой моделью. Несмотря на то, что учебный год был в разгаре, директор школы смогла найти возможность, чтобы взять новых школьников в свое учреждение, расположенное рядом с нашим домом. Так в городской школе я закончила свой первый класс, а Владик предпоследний…

За несколько месяцев обучения я не успела с кем-нибудь особо сдружиться, но перед летними каникулами ко мне за парту подсела девочка Катя, она оказалась моей соседкой из первого подъезда. Новая подружка предложила вместе записаться в пришкольный лагерь. Лето мы планировали провести в городе, поэтому я с удовольствием согласилась составить компанию однокласснице. Так мы подружились с Катюшкой, а вскоре познакомились и наши родные.

Мама Кати, несмотря на то, что была на двенадцать лет моложе моей мамы, быстро нашла с ней общий язык. Тетя Ира работала косметологом в женском отделении городской бани. Она похлопотала перед своей начальницей и смогла устроить маму парикмахером в соседнее помещение, которое долго пустовало. Так соседки стали еще и коллегами. Дружбы между отцом и мужем тети Иры не получилось. Дядя Сережа работал фотографом-криминалистом в городском отделении милиции, был на десять лет моложе отца и никогда не интересовался автомобилями. Но для Владика профессиональный фотограф стал настоящим кумиром. Брат часами просиживал в фотолаборатории, впитывал как губка все хитрости и тонкости фотоискусства, познакомился с лучшими сыщиками и фотографами города. Новое окружение впечатлительного брата подтолкнуло его к мысли стать оперативным сотрудником или настоящим следователем. Никакого романтизма родители в идее сына не видели, но спорить не стали. Весь последний год обучения Владик активно занимался спортом, факультативно подтянул знания по алгебре, самостоятельно углубленно изучал обществознание. Дядя Сережа помог получить направление на целевое обучение от УВД города. Так, вооружившись хорошим аттестатом и поддержкой местных охранителей закона, Владик смог поступить в Высшую школу милиции и уехал учиться на долгих пять лет.

Мы с Катюшкой стали близкими подругами – не разлей вода. Наши мамы тоже были настоящими подругами. Но отцы по-прежнему сторонились друг друга, хотя при встрече всегда проявляли учтивость и приветливость. Мой папа, насколько мог, участвовал в общественной жизни школы, дядя Сережа был постоянным фотографом всех наших школьных мероприятий. Если мамы затевали ремонт или перестановку в доме, мужчины без лишних слов всегда помогали друг другу. Через несколько лет новое руководство бани решило отказаться от услуг парикмахера и косметолога, предложив эти помещения для работы кафе. Моя и Катюшкина мамы должны были съехать в течение пяти дней. За это время мы все вместе сумели сделать небольшой ремонт в доме быта, куда переселялись наши мамы, и разместить специалистов на новое место работы.

Эти перемены для мамы оказались очень удачными. У нее появилось много новых клиентов, готовых на любые, даже самые дорогостоящие эксперименты со своими волосами. Однако для тети Иры началась неудачная полоса. Ухаживающие процедуры еще не приобрели сегодняшнюю популярность, новые технологии в сохранении красоты были не востребованы, поэтому мама Катюшки решила переучиться на массажиста. Красивая молодая женщина, получив новую квалификацию, быстро набрала нужное количество клиентов для полноценного и постоянного дохода. Но в летний период, когда большинство городских жителей стремилось выехать на отдых за город, или провести отпуск на берегу теплого моря, количество клиентов у тети Иры значительно убавлялось. Когда мы с Катюшкой закончили седьмой класс, тетя Ира решила уехать на все лето в местный санаторий, чтобы немного подзаработать.

На лето Катюшка переехала жить к нам, дядя Сережа уехал в другой город на повышение квалификации. Это было лучшее время нашей с Катюшкой дружбы. Днем мы гуляли в свое удовольствие, вечером помогали маме убирать парикмахерский зал, за что получали небольшие деньги, на которые покупали сладости или ходили в кино. Подружка проявила интерес к парикмахерскому искусству, поэтому просила мою маму научить ее делать прически. После отъезда Владика на учебу я забросила мысль стать фотомоделью и всерьез задумалась о профессии учителя. Когда мама возилась с химикатами и ножницами, обучая Катерину азам покраски седых волос, я бегала в городскую библиотеку, чтобы прочитать весь список литературы, заданный нам на лето. Вечерами Катюшка рассказывала, как мыла голову и накручивала бигуди каким-то клиентам, а я пересказывала содержание книг, которые успевала прочесть за день.

Август был в разгаре, родители Катерины вернулись домой. Спустя несколько дней в аэропорту мы встречали Владика, которого узнали с трудом. Высокий, сильный, красивый мужчина шел в сопровождении молоденькой девушки. Владик представил спутницу, назвав имя Снежана. Он сообщил, что она его невеста. Мой брат заранее никого не предупредил о переменах в личной жизни, но, будучи гостеприимными и хорошо воспитанными людьми, родители скандалить и выяснять отношения с долгожданным сыном не стали. Поприветствовали будущую невестку и предложили отправиться домой. Девушка стеснялась, извинялась, что приехала без предупреждения. Мама убеждала гостью, что рада ее появлению, папа восхищался скорой перспективой понянчить внуков, только мне поведение этой особы показалось чересчур наигранным и неприятным.

Молодые поселились в доме у родителей, что очень скоро стало меня раздражать. Но главным потрясением того лета стал развод дяди Сережи и тети Иры. В санатории эффектная массажистка увлеклась поваром Иваном, который был моложе своей возлюбленной лет на семь. Свою связь влюбленные скрывать не захотели. После возвращения из санатория неверная жена объявила мужу, что любит другого, мечтает с ним прожить всю жизнь и просит обманутого супруга в ближайшее время собрать вещи и покинуть дом, который по праву принадлежал тете Ире.

Дядя Сережа скандалить не стал, молодого любовника не убил, собрал свои вещи и ушел. Напоследок он заглянул к нам домой, чтобы проститься. Никогда прежде я не видела его в таком угнетенном состоянии. Всегда улыбчивый и приветливый, он стоял на пороге нашей квартиры разбитый и раздавленный, словно его сбила огромная машина. Он посмотрел на меня и попросил позвать родителей, в его глазах я увидела слезы. Сделав вид, будто мне ничего не известно, я улыбнулась в ответ и предложила войти. Родители пригласили бывшего соседа на кухню, накрыли на стол и долго пытались привести в чувство человека, у которого, по его словам, «земля ушла из-под ног». Подслушав часть разговора, я узнала, что Катерина не родная дочь дяде Сереже.

Ей было всего три года, когда мама во второй раз вышла замуж. Однажды в бане, где работала тетя Ира, женщине стало плохо, и она умерла до приезда скорой помощи. Молодого косметолога опрашивали в качестве свидетеля. На месте происшествия работала оперативная группа. Фотограф-криминалист делал необходимые фото и случайно сфотографировал молодую девушку в белом халате. Дядя Сережа рассказывал, как, проявляя фотографию неизвестной женщины, сразу понял, что влюбился и решил во что бы то ни стало завоевать эту красавицу. Несмотря на то, что тетя Ира была замужем, молодой горячий фотограф смог очаровать свою возлюбленную и разбить существующую семью. Бывший супруг безуспешно пытался вразумить молодого любовника кулаками, после чего исчез из жизни тети Иры и своей дочери, дав при этом разрешение на удочерение, по сути, отказавшись от родного дитя. Дядя Сережа сетовал на то, что теперь находился точно в такой же ситуации, которую когда-то создал сам. Слов проклятий он не произносил, говорил, что пытался сохранить семью, но понимал, что за боль, причиненную когда-то своему сопернику, ему придется заплатить одиночеством.

Моя мама твердила, что тетя Ира одумается и вернется к мужу. Папа говорил, что такой молодой целеустремленный мужчина не долго будет куковать один. Дядя Сережа поблагодарил моих родителей за поддержку, попросил передать Владику пожелания семейного счастья, удачи на службе и отправился жить к другу на другой конец города. С тех пор мы его не видели. Владик рассказал, что дядя Сережа сумел получить небольшую квартиру недалеко от места работы и продолжал «шабашить» на мероприятиях, только в других учебных заведениях.

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА