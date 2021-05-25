Однажды в объективе фотоаппарата

Печать
PDF

25 Мая 2021

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В раннем детстве я не любила фотографироваться. Это теперь фотографироваться легко и просто. Каждое, даже незначительное, событие фиксируется с помощью самого простейшего мобильного устройства. Для красоты снимка ставятся фильтры, чтобы сфотографироваться вместе с компанией или в окружении природной красоты покупаются селфи-палки. Неудачные снимки с легкостью удаляются, удачные размещаются в социальных сетях или хранятся в памяти наших гаджетов. Но когда-то для запечатления всей семьи на одном фотоснимке походы в фотоателье планировались заблаговременно. По такому важному случаю женщины посещали парикмахерские, детям надевали самые красивые одежды. Улыбаться почему-то было не принято. Главное правило фотосессии состояло в симметричном размещении друг относительно друга. Если фото получались нечеткие, в мастерских пользовались услугами ретушера, иногда, чтобы придать фото цветной вид, раскашивали снимки вручную. Фотобумага стоила дорого, поэтому проявляли максимально удачные снимки. Те, кому удавалось купить собственные фотоаппараты фирмы «ФЭД» (сокращенное название завода-изготовителя им. Феликса Эдмундовича Дзержинского, позже появился фотоаппарат «Зенит»), считались богатыми людьми. Если кому-то получалось приобрести оборудование для изготовления снимков на дому – вообще слыли подпольными миллионерами.

Мои родители были родом из крупного села. Мама работала в местном КБО парикмахером, папа после армии смог устроиться водителем на местную птицефабрику. Серебряной посуды и бриллиантовых украшений в нашем доме не было, но по тем меркам материальное положение нашей семьи считалось на уровне выше среднего. Подтверждением неплохого достатка служили огромный бордовый ковер на стене в гостиной и цветной телевизор «Рубин». Там же располагались шкафы с книгами и хрусталем, в народе называемые стенкой, и мягкий уголок, носивший милое название «Березка». В кухне красовался импортный гарнитур, в ванной – стиральная машина «Сибирь». Для полного счастья не хватило собственного фотоаппарата, до приобретения которого наша семья дважды в год посещала фотоателье того самого КБО, где работала мама. Противный усатый бородач-фотограф был похож на Карабаса Барабаса из сказки «Буратино», вонял папиросами и все время что-то недовольно ворчал, поэтому мне никогда не нравился. Я все время капризничала, крутилась на коленях родителей, за что получала от них взбучку, начинала рыдать на руках у старшего брата, поэтому на всех дошкольных фотографиях выглядела заплаканной или угрюмой.

Все изменилось, когда брату Владику на четырнадцатилетние родители вручили фотоаппарат «Зенит». По толстой инструкции и редкой книге из сельской библиотеки он учился под одеялом заряжать пленку, выставлять фокус, работать с ракурсом. Своей главной моделью он решил сделать меня. Долгие уговоры брата участвовать в фотосессии мне доставляли удовольствие, капризы на съемках воспринимались им с улыбкой. Со временем мне понравилось позировать перед объективом фотоаппарата. После услышанных комплиментов про фотогеничность я решила, что после окончания школы непременно стану фотомоделью. О своем желании я объявила родителям на линейке в первом классе, чем вызвала приступ хохота у своих родных. На общей фотографии свежеиспеченных первоклашек я была самая красивая и улыбчивая.

Через три четверти обучения в сельской школе папа объявил о переезде в город. Руководитель гаража птицефабрики, где трудился отец, получил предложение работать в городском автобусном парке. С собой он решил забрать лучшего водителя птицефабрики. Квартиру в городе предлагали небольшую, но там для детей было больше перспектив, поэтому родители, не задумываясь, рванули в «цивилизованный» мир…

Для меня переезд стал настоящим первым приключением. Большие коробки с вещами, прощание с прежней жизнью, поездка в кузове грузовика, все это отзывалось в моей душе неописуемым восторгом. Новый дом и школа вовсе не пугали меня, я понимала, что только здесь смогу стать знаменитой моделью. Несмотря на то, что учебный год был в разгаре, директор школы смогла найти возможность, чтобы взять новых школьников в свое учреждение, расположенное рядом с нашим домом. Так в городской школе я закончила свой первый класс, а Владик предпоследний…

За несколько месяцев обучения я не успела с кем-нибудь особо сдружиться, но перед летними каникулами ко мне за парту подсела девочка Катя, она оказалась моей соседкой из первого подъезда. Новая подружка предложила вместе записаться в пришкольный лагерь. Лето мы планировали провести в городе, поэтому я с удовольствием согласилась составить компанию однокласснице. Так мы подружились с Катюшкой, а вскоре познакомились и наши родные.

Мама Кати, несмотря на то, что была на двенадцать лет моложе моей мамы, быстро нашла с ней общий язык. Тетя Ира работала косметологом в женском отделении городской бани. Она похлопотала перед своей начальницей и смогла устроить маму парикмахером в соседнее помещение, которое долго пустовало. Так соседки стали еще и коллегами. Дружбы между отцом и мужем тети Иры не получилось. Дядя Сережа работал фотографом-криминалистом в городском отделении милиции, был на десять лет моложе отца и никогда не интересовался автомобилями. Но для Владика профессиональный фотограф стал настоящим кумиром. Брат часами просиживал в фотолаборатории, впитывал как губка все хитрости и тонкости фотоискусства, познакомился с лучшими сыщиками и фотографами города. Новое окружение впечатлительного брата подтолкнуло его к мысли стать оперативным сотрудником или настоящим следователем. Никакого романтизма родители в идее сына не видели, но спорить не стали. Весь последний год обучения Владик активно занимался спортом, факультативно подтянул знания по алгебре, самостоятельно углубленно изучал обществознание. Дядя Сережа помог получить направление на целевое обучение от УВД города. Так, вооружившись хорошим аттестатом и поддержкой местных охранителей закона, Владик смог поступить в Высшую школу милиции и уехал учиться на долгих пять лет.

Мы с Катюшкой стали близкими подругами – не разлей вода. Наши мамы тоже были настоящими подругами. Но отцы по-прежнему сторонились друг друга, хотя при встрече всегда проявляли учтивость и приветливость. Мой папа, насколько мог, участвовал в общественной жизни школы, дядя Сережа был постоянным фотографом всех наших школьных мероприятий. Если мамы затевали ремонт или перестановку в доме, мужчины без лишних слов всегда помогали друг другу. Через несколько лет новое руководство бани решило отказаться от услуг парикмахера и косметолога, предложив эти помещения для работы кафе. Моя и Катюшкина мамы должны были съехать в течение пяти дней. За это время мы все вместе сумели сделать небольшой ремонт в доме быта, куда переселялись наши мамы, и разместить специалистов на новое место работы.

Эти перемены для мамы оказались очень удачными. У нее появилось много новых клиентов, готовых на любые, даже самые дорогостоящие эксперименты со своими волосами. Однако для тети Иры началась неудачная полоса. Ухаживающие процедуры еще не приобрели сегодняшнюю популярность, новые технологии в сохранении красоты были не востребованы, поэтому мама Катюшки решила переучиться на массажиста. Красивая молодая женщина, получив новую квалификацию, быстро набрала нужное количество клиентов для полноценного и постоянного дохода. Но в летний период, когда большинство городских жителей стремилось выехать на отдых за город, или провести отпуск на берегу теплого моря, количество клиентов у тети Иры значительно убавлялось. Когда мы с Катюшкой закончили седьмой класс, тетя Ира решила уехать на все лето в местный санаторий, чтобы немного подзаработать.

На лето Катюшка переехала жить к нам, дядя Сережа уехал в другой город на повышение квалификации. Это было лучшее время нашей с Катюшкой дружбы. Днем мы гуляли в свое удовольствие, вечером помогали маме убирать парикмахерский зал, за что получали небольшие деньги, на которые покупали сладости или ходили в кино. Подружка проявила интерес к парикмахерскому искусству, поэтому просила мою маму научить ее делать прически. После отъезда Владика на учебу я забросила мысль стать фотомоделью и всерьез задумалась о профессии учителя. Когда мама возилась с химикатами и ножницами, обучая Катерину азам покраски седых волос, я бегала в городскую библиотеку, чтобы прочитать весь список литературы, заданный нам на лето. Вечерами Катюшка рассказывала, как мыла голову и накручивала бигуди каким-то клиентам, а я пересказывала содержание книг, которые успевала прочесть за день.

Август был в разгаре, родители Катерины вернулись домой. Спустя несколько дней в аэропорту мы встречали Владика, которого узнали с трудом. Высокий, сильный, красивый мужчина шел в сопровождении молоденькой девушки. Владик представил спутницу, назвав имя Снежана. Он сообщил, что она его невеста. Мой брат заранее никого не предупредил о переменах в личной жизни, но, будучи гостеприимными и хорошо воспитанными людьми, родители скандалить и выяснять отношения с долгожданным сыном не стали. Поприветствовали будущую невестку и предложили отправиться домой. Девушка стеснялась, извинялась, что приехала без предупреждения. Мама убеждала гостью, что рада ее появлению, папа восхищался скорой перспективой понянчить внуков, только мне поведение этой особы показалось чересчур наигранным и неприятным.

Молодые поселились в доме у родителей, что очень скоро стало меня раздражать. Но главным потрясением того лета стал развод дяди Сережи и тети Иры. В санатории эффектная массажистка увлеклась поваром Иваном, который был моложе своей возлюбленной лет на семь. Свою связь влюбленные скрывать не захотели. После возвращения из санатория неверная жена объявила мужу, что любит другого, мечтает с ним прожить всю жизнь и просит обманутого супруга в ближайшее время собрать вещи и покинуть дом, который по праву принадлежал тете Ире.

Дядя Сережа скандалить не стал, молодого любовника не убил, собрал свои вещи и ушел. Напоследок он заглянул к нам домой, чтобы проститься. Никогда прежде я не видела его в таком угнетенном состоянии. Всегда улыбчивый и приветливый, он стоял на пороге нашей квартиры разбитый и раздавленный, словно его сбила огромная машина. Он посмотрел на меня и попросил позвать родителей, в его глазах я увидела слезы. Сделав вид, будто мне ничего не известно, я улыбнулась в ответ и предложила войти. Родители пригласили бывшего соседа на кухню, накрыли на стол и долго пытались привести в чувство человека, у которого, по его словам, «земля ушла из-под ног». Подслушав часть разговора, я узнала, что Катерина не родная дочь дяде Сереже.

Ей было всего три года, когда мама во второй раз вышла замуж. Однажды в бане, где работала тетя Ира, женщине стало плохо, и она умерла до приезда скорой помощи. Молодого косметолога опрашивали в качестве свидетеля. На месте происшествия работала оперативная группа. Фотограф-криминалист делал необходимые фото и случайно сфотографировал молодую девушку в белом халате. Дядя Сережа рассказывал, как, проявляя фотографию неизвестной женщины, сразу понял, что влюбился и решил во что бы то ни стало завоевать эту красавицу. Несмотря на то, что тетя Ира была замужем, молодой горячий фотограф смог очаровать свою возлюбленную и разбить существующую семью. Бывший супруг безуспешно пытался вразумить молодого любовника кулаками, после чего исчез из жизни тети Иры и своей дочери, дав при этом разрешение на удочерение, по сути, отказавшись от родного дитя. Дядя Сережа сетовал на то, что теперь находился точно в такой же ситуации, которую когда-то создал сам. Слов проклятий он не произносил, говорил, что пытался сохранить семью, но понимал, что за боль, причиненную когда-то своему сопернику, ему придется заплатить одиночеством.

Моя мама твердила, что тетя Ира одумается и вернется к мужу. Папа говорил, что такой молодой целеустремленный мужчина не долго будет куковать один. Дядя Сережа поблагодарил моих родителей за поддержку, попросил передать Владику пожелания семейного счастья, удачи на службе и отправился жить к другу на другой конец города. С тех пор мы его не видели. Владик рассказал, что дядя Сережа сумел получить небольшую квартиру недалеко от места работы и продолжал «шабашить» на мероприятиях, только в других учебных заведениях.

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."