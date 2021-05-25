ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ КАМЧАТСКИЕ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ

25 Мая 2021



Май этого года выдался счастливым для экологической безопасности Камчатского края. 21 числа на сайте Единой информационной системы в сфере закупок была размещена заявка на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации по ликвидации и рекультивации Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов. Заказчиком выступило Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Начальная цена аукциона составляет почти 51 млн рублей. В документации аукциона приведены масштабы бедствия. Начну с того, что в конце 70-х годов прошлого века областное объединение «Сельхозтехника» получило разрешение для выбора участка по уничтожению ядохимикатов и используемой тары. В начале 80-х годов камчатское предприятие «Камчатсельхозснаб» захоронило ядохимикаты. Перечисление нарушений, которые были допущены при захоронении, занимают две страницы убористого текста.

В советское время о катастрофах и загрязнениях окружающей среды писать было запрещено по цензурным соображениям, за этим следила соответствующая служба. Поэтому о техногенных и иных катастрофах, в том числе связанных с загрязнением окружающей среды, советские средства массовой информации ничего не сообщали. Следовательно, никакого общественного мнения по спасению природы быть не могло. Были отдельные выступления ученых, которые советским партийным руководством могли приниматься к сведению, либо не приниматься. Не буду загружать читателей примерами, упомяну только один – катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Впервые в новейшей истории Камчатки свое внимание на захоронение (полигон) под Козельским вулканом обратил губернатор Камчатской области Михаил Машковцев в 2001 году. Тогда областная администрация заказала геоэкологические исследования на площади захоронения ядохимикатов. В 2002 году «Камчатгеология» эти исследования провела. Выявленные нарушения были столь масштабны, что потребовали немедленного вмешательства, т.е. строительства защитных сооружений на Козельском полигоне.

До сегодняшнего дня защитные сооружения в полном объеме так и не построены. Власть, как говорится, менялась, приходили руководить краем иные люди, а проблема оставалась нерешенной. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки 21 мая этого года. Будем надеяться, что защитные сооружения в конце концов будут построены. Хотя надежды тают все быстрее и быстрее.

Уникальность камчатской природы убедительно реет огромным полотнищем знакомого многим россиянам знамени, об исключительности камчатских красот написано во всех туристических путеводителях, о них не устают рассказывать местные жители. Не буду спорить, но местных красот становится все меньше и меньше, а экологических катаклизмов, связанных с деятельностью человека, все больше и больше.

Обращусь к письму на имя губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Авторами письма являются: заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктор геолого-минералогических наук И. В. Мелекесцев; академик РАЕН заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник лаборатории постмагматических процессов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктор геолого-минералогических наук Г. А. Карпов; геолог, геоэколог, пенсионер (общий стаж в геологии Камчатского края 25 лет) Ю. А. Василевский; ихтиолог, биолог-охотовед (общий стаж работы в рыбохозяйственных органах Камчатского края 20 лет) А. В. Улатов; почвовед, начальник отдела государственной экологической экспертизы Камчатского территориального управления Минприроды России по Камчатской области и Корякскому автономному округу (Камчатприродресурс) в период с 2000 по 2005 гг. пенсионер Н. В. Казаков. В письме (в редакции имеется) речь идет о моратории на горнопромышленную деятельность на более чем восьмидесяти процентах территории края без Корякского нагорья, т.е. нельзя добывать золото, платину, олово, никель, серебро и другие горнорудные ископаемые, так как это наносит невосполнимый ущерб нерестово-вырастному фонду лососевых рек Камчатки.

Далее цитирую: «В настоящее время многие инвесторы туристско-рекреационного сектора (в частности, крупнейшего инвестпроекта «Парк «Три Вулкана») ставят вопрос о целесообразности реализации своих проектов в связи с горнопромышленным освоением районов планируемой туристско-рекреационной деятельности. В случае если эти районы не подпадут под мораторий, регион получит отрасль, базирующуюся на эксплуатации невозобновимых ресурсов с высокими экологическими издержками, которая будет лишь на начальном этапе на богатых рудах давать поступления в региональный бюджет (но они будут мизерны, т.к. в начальный период у этих предприятий будут налоговые льготы). Затем не будет условий для этих поступлений, т.к. самые качественные руды будут исчерпаны. А туристско-рекреационный проект с невысокими экологическими издержками, способный дать наиболее долговременный устойчивый доход в бюджет, реализован, вполне вероятно, не будет.

Едва ли не главный вопрос, в т.ч. в контексте задачи поиска критериев для ограничения лицензирования участков недр (ст. 8 закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»), касается соблюдения условий «ограниченного недропользования» и обеспечения экологически ответственной эксплуатации действующих предприятий (ГОК), формирование эффективно работающей контрольно-надзорной системы в Камчатском крае. До проработки данных вопросов дальнейшее лицензирование участков недр Роснедрами и «Камчатнедрами» целесообразно полностью прекратить. Это не менее важная, чем определение качественных и количественных критериев ограничения горнопромышленной деятельности, задача.

Считаем неприемлемым подход, при котором ограничению подлежит лишь россыпная золотодобыча, и лишь в ограниченном числе районов (речных бассейнов), причем преимущественно там, где этих россыпей нет. Неприемлема для региона и ситуация информационного вакуума для ряда бассейнов и районов, где россыпей много, но процесс сбора информации о складывающейся экологической ситуации десятилетиями блокировался, а добытая с большим трудом информация искусственно скрывалась от государства и общества, как, например, на участках платинодобычи в бассейне р. Вывенка (Олюторский р-н) и золотодобычи в бассейне реки Пенжина (Пенжинский р-н).

В связи с вышеперечисленным считаем, что наряду с природными критериями обязательным является и экономический – учет сравнительной комплексной оценки современной и потенциальной будущей стоимости ресурсов на участках и территориях, планируемых для добычи полезных ископаемых».

Авторы письма озвучили ряд предложений для изменения как федерального, так и регионального законодательств в сфере охраны окружающей среды. Доводы, которые они приводят, убедительны и в ближайшем времени предвещают экологическую катастрофу на Камчатке. Угрозу мы не видим собственными глазами и, наверное, поэтому ее трудно осознать и поверить в нее. Стране же нужно золото, значит, его нужно брать любой ценой. В одном из предыдущих номеров я уже приводил пророчество одного из индейских племен: «Лишь когда будет отравлена последняя река, издохнет последняя рыба, люди поймут, что золото несъедобно и не спасет их». Беда в том, что золотодобытчики не проживают на тех территориях, где ведут добычу руды. Но есть примеры, что люди, например, бывший заместитель председателя Правительства Камчатского края Алексей Войтов из местного бывшего управленческого шалмана, похоже, способствуют уничтожению флоры и фауны региона. Господин Войтов является исполнительным директором компании АО «Тревожное Зарево», добывающей золото в районе Асачинского вулкана. Эта компания неоднократно нарушала природоохранное и трудовое законодательства РФ, о чем неоднократно сообщали федеральные и местные СМИ. Однако ей выдали лицензию на освоение нового участка для добычи рудного золота.

На примере «Тревожного Зарева» можно издавать учебник «Как не надо добывать золото» или «Как эффективно и быстро угробить камчатскую флору и фауну». По иронии судьбы в краевом правительстве господин Войтов курировал вопросы, связанные с туризмом в нашем регионе. Если «Тревожное Зарево» будет так и дальше развивать свою золотодобычу, то ни о каком увеличении туристического потока на Камчатку не может быть и речи. Им просто не на что будет смотреть, разве что на дохлую рыбу и ядовито-оранжевую воду некогда нерестовых рек. Такие господа войтовы относятся к Камчатке как к колонии, а к ее жителям как к быдлу, мешающему жить свет-менеджерам, считающим, что в их жилах течет голубая кровь, а фекалии пахнут розами. Они, как глисты-паразиты, выедают все изнутри, после чего организм умирает вместе с этими глистами. Только этим паразитам в своем самолюбовании неведомо, от чего наступает их смерть.

Вывод может быть один: паразитов нужно вытравливать из организма. И чем быстрее, тем лучше.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ