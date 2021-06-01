На финишной прямой – выпускники

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01 Июня 2021

Окончание мая и июнь – горячая пора для выпускников школ, их родителей и педагогов. Тут и последние звонки, и напряженная пора государственной итоговой аттестации, и выпускные вечера, и подача документов в вузы или колледжи... Второй год эти мероприятия проходят в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В прошлом году из-за этого неоднократно смещались сроки проведения экзаменов, измучив всех его участников неопределенностью, ЕГЭ (единый государственный экзамен), по сути, превратился во вступительные экзамены в вуз, а школьные выпускные вечера прошли в онлайн-формате. Об этом газета «Вести» подробно рассказывала в ряде публикаций («В» от 14.04.2021 № 12 «Что там новенького?»«В» от 3.02.2021 № 2 «ЕГЭ отменили, но не для всех» и других).

В этом учебном году эпидемиологическая ситуация позволила организовать проведение главных школьных экзаменов страны вовремя. С 24 мая они начались в девятых классах, а с 25 мая – в одиннадцатых. Как сообщили в краевом министерстве образования, на Камчатке государственная итоговая аттестация проходит для 3 309 девятиклассников и 1 685 учеников одиннадцатых классов. Выпускники девятых классов в этом году получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, учебные предметы по выбору им сдавать не надо. Выпускникам одиннадцатых классов предложены разные формы итоговой аттестации, в зависимости от их дальнейших планов. Школьники, планирующие поступление в вузы, сдают ЕГЭ, а ребята, которым надо только получить аттестат о среднем общем образовании – государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Как пояснили мне в отделе общего образования Министерства образования Камчатского края, для участия в ГВЭ зарегистрирован 161 человек, для участия в ЕГЭ – 1 705 человек, включая выпускников прошлых лет.

Напомню, что ГВЭ для учеников 11-х классов – нововведение этого учебного года. Экзамен в такой форме по русскому языку сдавали 25 мая, а по математике – 28 мая. По сравнению с ЕГЭ государственный выпускной экзамен представляет упрощенный вариант. «ГВЭ по русскому языку представляет собой сокращенную версию ЕГЭ, школьники выполняют 24 задания. На выполнение работы отводится 2,5 часа. ГВЭ по математике состоит из выборочных заданий ЕГЭ по базовой математике – всего 14 вопросов с кратким ответом. Выполнить работу они должны за два часа», – рассказала заместитель начальника отдела образования управления образования администрации ПКГО Светлана Чиркова.

С 31 мая начался основной период единого государственного экзамена. В этот день ребята, планирующие поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня им предстоит сдавать русский язык, 7 июня – профильную математику и далее прочие предметы по выбору в определенные расписанием дни. 25 июня выпускники сдают последний экзамен – информатику и ИКТ. На 28 июня, 29 июня и 2 июля запланированы резервные дни.

«Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и сдавать с этой целью ЕГЭ, для получения аттестата достаточен удовлетворительный результат экзамена по русскому языку. ЕГЭ по предметам по выбору будет проведен в штатном режиме, можно выбрать для сдачи любое количество предметов. Наиболее популярными в 2021 году стали профильная математика, обществознание, биология, физика. Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, предусмотрен дополнительный период с 12 по 17 июля», – пояснила заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

Как сообщили в министерстве, для проведения государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников подготовлено 45 пунктов проведения экзаменов, для девятиклассников – 74 пункта. Все они оборудованы системой видеонаблюдения и металлоискателями. Во всех пунктах проведения экзаменов осуществляется дезинфекция аудиторий до и после экзаменов, предусмотрена обязательная термометрия участников на входе, рассадка учеников осуществляется с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. Все учреждения, на базе которых идут экзамены, оснащены дозаторами с антисептическим средствами для обработки рук.

Что касается сроков, в которые станут известны результаты экзаменов, то, как пояснили мне в отделе общего образования Министерства образования Камчатского края, для каждого экзамена они свои. Например, результаты ГВЭ, который одиннадцатиклассники сдавали 25 мая, будут официально объявлены не позднее 11 июня, результаты ГВЭ, сданного 28 мая, – не позднее 15 июня. В отношении ЕГЭ итоги экзамена, который сдавали 31 мая, объявят не позднее 17 июня, и так далее для каждого учебного предмета согласно утвержденному графику.

Если со сроками и формой проведения школьных экзаменов в этом году определились заранее, то с выпускными вечерами – дело другое. В прошлом году, как мы помним, выпускники остались без традиционного праздника из-за напряженной эпидемиологической обстановки в стране. Сейчас в большинстве регионов, в том числе и в Камчатском крае, согласно официальной статистике ситуация с распространением коронавирусной инфекции заметно стабилизировалась, темпы прироста заболеваемости уменьшились. Так в каком же формате пройдут выпускные вечера для школьников выпуска-2021 на Камчатке, принято ли официальное решение на этот счет?

Как пояснила министр образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова, которой я задала эти вопросы, решение о формате проведения выпускных вечеров для школьников еще не принято, его будут принимать позднее, примерно за две недели до окончания основного периода итоговой аттестации, то есть ближе к середине июня. Это решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе и приниматься, как и в случае с проведением праздника последнего звонка, на оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Однако в любом случае решение о проведении выпускных вечеров будет исходить из действующей в настоящее время федеральной нормы, а именно постановления главного санитарного врача России, согласно которому до 1 января 2022 года в школах запрещается проведение массовых мероприятий. Кроме того, до указанного срока в образовательных учреждениях сохраняется требование к изоляции одних групп детей от других и ряд других санитарно-эпидемиологических правил.

Таким образом, если эпидобстановка в регионе позволит принять решение об очном проведении выпускных вечеров для школьников, они все равно пройдут с ограничениями и будут отличаться от тех, которые проводились до пандемии. Так, торжественная часть с вручением аттестатов может проводиться на территории школы лишь при условии соблюдения изолированности учащихся и педагогов отдельно взятого класса от других учащихся аналогичных классов, а также соблюдении социального дистанцирования, обязательной термометрии на входе, использовании педагогами и родителями в период нахождения на территории школы масок и соблюдении прочих санитарно-эпидемиологических мер. То есть в крупных школах церемония вручения аттестатов будет проходить отдельно для каждого выпускного класса с соблюдением всех названных выше правил. Родителей в таком случае пригласить будет можно, так как они находятся в постоянном контакте с детьми.

Что касается проведения общегородского выпускного вечера, то, по словам министра образования края, в этом году он из-за пандемии не запланирован.

Александра Короткова также отметила, что на образовательные учреждения не возложена обязанность организации таких праздников, как выпускные вечера: «Все мы знаем, что традиционно в школах проходит торжественное вручение аттестатов детям. Организацию иных мероприятий, посвященных окончанию школы, обычно берут на себя родители выпускников, и они проходят за пределами территорий образовательных организаций».

Тем временем в школах на Камчатке надеются на проведение выпускных вечеров в очном формате и готовятся к празднику. Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа Максим Игоревич Гореликов рассказал, что проведение торжеств по случаю выпускного вечера предварительно запланировано на 26 июня. При проведении праздника на территории школы будут строго соблюдаться все антиковидные меры. Торжества запланировано проводить для классов по очереди, при этом допускается присутствие по одному родителю от каждой семьи. Использование защитных масок обязательно для всех участников выпускного, включая детей. Максим Игоревич дополнил, что, если будет хорошая погода, праздничные мероприятия будут проходить на свежем воздухе. Для кадетского класса, который есть в школе, торжественная часть пройдет в парке Победы с передачей знамени десятиклассникам. Для остальных выпускников – на стадионе. При проведении мероприятий на свежем воздухе допускается присутствие большего количества участников, чем в помещениях, уточнил он. По словам директора, в этом году в школе выпускается 43 одиннадцатиклассника и 45 учеников девятых классов.

Родителей выпускников отсутствие официального объявления о формате проведения праздника властями региона не смущает. Папы и мамы, видя, что обучение в школе проводится в обычном режиме, а последний звонок широко отмечался в городе в очной форме, запланировали организовать традиционный выпускной вечер для детей. Так, отец выпускницы 11 класса одной из школ Петропавловска-Камчатского (его имя и телефон в редакции имеются) рассказал, что подготовка к выпускному вечеру в их классе идет полным ходом, проводить праздник решено в конце июня. Уже выбран ресторан, планируется также устроить традиционную экскурсию для детей по знаковым местам Петропавловска-Камчатского. Родители надеются на вручение аттестатов ученикам в школе в торжественной обстановке. Что касается трат, то подготовка к проведению праздника вылилась, по словам папы, приблизительно в пятнадцать тысяч рублей, без учета стоимости наряда.

В другой семье из Петропавловска-Камчатского для дочери, также заканчивающей 11-й класс, уже приобрели выпускное платье, торжество планируется отмечать в кафе. По словам родителей, они ожидают вручения аттестатов на территории школы, поскольку дети заканчивали учебный год очно, в школе карантина не объявляли.

По самым скромным подсчетам посещение ресторана обойдется семье из трех человек – два родителя и ребенок, в девять тысяч рублей (по три тысячи с человека). Самый дешевый памятный фотоальбом будет стоить не менее пяти тысяч рублей. Приблизительно по полторы тысячи рублей с человека возьмут за аренду машины для экскурсии. Еще полторы тысячи уйдет на украшение зала. Музыка и ведущий обойдутся как минимум в две тысячи. Таким образом, выпускной вечер выльется семье приблизительно в 19–20 тысяч рублей, не считая фейерверка и выпускного наряда для ребенка. Так что пандемия только повышает планку стоимости проведения выпускного вечера, и слова «дорогие наши выпускники» с этой точки зрения воспринимаются в буквальном смысле.

Что касается уверения в том, что ответственность школы за детей заканчивается после вручения аттестата, то оно воспринимается неоднозначно. Позицию краевого министерства образования понять можно. Действительно, в теории по окончании вручения аттестатов администрация образовательного учреждения и учителя уже не несут юридической ответственности за выпускников, так как после издания приказа об отчислении выпускников в связи с окончанием школы и выдачей им аттестатов связь участников образовательного процесса (учителя, выпускники школы и их родители (законные представители)) разрывается. Неофициальная часть выпускного вечера полностью является инициативой родителей, и на такое мероприятие учителя могут быть приглашены уже как частные лица. Но на практике, если при проведении выпускного вечера вне территории школы возникнут какие-либо замечания, спросят, в том числе и с администрации образовательного учреждения. Представим, что представители надзорных органов нагрянут в ресторан в момент проведения там выпускного вечера и найдут нарушения. Например, застанут выпускников одних. Как пояснила мне старший помощник прокурора края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Елена Николаевна Федосенко, согласно закону Камчатского края от 26.05.2009 года № 264, нахождение детей в возрасте до 18 лет не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на объектах, которые предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции. Под ночным временем в период с 1 июня по 31 августа понимается период с 23 часов до 6 часов по местному времени. Таким образом, несовершеннолетние могут отмечать свой выпускной вечер в ресторане или кафе ночью только при обязательном сопровождении взрослых.

Добавлю, что в ресторане выпускники должны сидеть отдельно от родителей. Если дети находятся с родителями за одним столом, это предполагает, что они могут употреблять спиртные напитки, что является грубейшим нарушением закона.

Как правило, завершающей частью праздника становится встреча рассвета выпускниками. Обычно для этого выбирают место, откуда прекрасно виден восход и открывается красивый вид. Первые лучи солнца символизируют для вчерашних школьников начало нового периода в жизни, открывают следующую страницу в их судьбе. Что ожидает выпускников впереди? У каждого свои планы, мечты, надежды. Хочется, чтобы они воплотились в жизнь, а прощание со школой запомнилось на всю жизнь, как большой и светлый праздник. «Пусть летят они, летят…»

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."