На финишной прямой – выпускники

01 Июня 2021



Окончание мая и июнь – горячая пора для выпускников школ, их родителей и педагогов. Тут и последние звонки, и напряженная пора государственной итоговой аттестации, и выпускные вечера, и подача документов в вузы или колледжи... Второй год эти мероприятия проходят в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В прошлом году из-за этого неоднократно смещались сроки проведения экзаменов, измучив всех его участников неопределенностью, ЕГЭ (единый государственный экзамен), по сути, превратился во вступительные экзамены в вуз, а школьные выпускные вечера прошли в онлайн-формате. Об этом газета «Вести» подробно рассказывала в ряде публикаций («В» от 14.04.2021 № 12 «Что там новенького?», «В» от 3.02.2021 № 2 «ЕГЭ отменили, но не для всех» и других).

В этом учебном году эпидемиологическая ситуация позволила организовать проведение главных школьных экзаменов страны вовремя. С 24 мая они начались в девятых классах, а с 25 мая – в одиннадцатых. Как сообщили в краевом министерстве образования, на Камчатке государственная итоговая аттестация проходит для 3 309 девятиклассников и 1 685 учеников одиннадцатых классов. Выпускники девятых классов в этом году получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, учебные предметы по выбору им сдавать не надо. Выпускникам одиннадцатых классов предложены разные формы итоговой аттестации, в зависимости от их дальнейших планов. Школьники, планирующие поступление в вузы, сдают ЕГЭ, а ребята, которым надо только получить аттестат о среднем общем образовании – государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Как пояснили мне в отделе общего образования Министерства образования Камчатского края, для участия в ГВЭ зарегистрирован 161 человек, для участия в ЕГЭ – 1 705 человек, включая выпускников прошлых лет.

Напомню, что ГВЭ для учеников 11-х классов – нововведение этого учебного года. Экзамен в такой форме по русскому языку сдавали 25 мая, а по математике – 28 мая. По сравнению с ЕГЭ государственный выпускной экзамен представляет упрощенный вариант. «ГВЭ по русскому языку представляет собой сокращенную версию ЕГЭ, школьники выполняют 24 задания. На выполнение работы отводится 2,5 часа. ГВЭ по математике состоит из выборочных заданий ЕГЭ по базовой математике – всего 14 вопросов с кратким ответом. Выполнить работу они должны за два часа», – рассказала заместитель начальника отдела образования управления образования администрации ПКГО Светлана Чиркова.

С 31 мая начался основной период единого государственного экзамена. В этот день ребята, планирующие поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня им предстоит сдавать русский язык, 7 июня – профильную математику и далее прочие предметы по выбору в определенные расписанием дни. 25 июня выпускники сдают последний экзамен – информатику и ИКТ. На 28 июня, 29 июня и 2 июля запланированы резервные дни.

«Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и сдавать с этой целью ЕГЭ, для получения аттестата достаточен удовлетворительный результат экзамена по русскому языку. ЕГЭ по предметам по выбору будет проведен в штатном режиме, можно выбрать для сдачи любое количество предметов. Наиболее популярными в 2021 году стали профильная математика, обществознание, биология, физика. Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, предусмотрен дополнительный период с 12 по 17 июля», – пояснила заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

Как сообщили в министерстве, для проведения государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников подготовлено 45 пунктов проведения экзаменов, для девятиклассников – 74 пункта. Все они оборудованы системой видеонаблюдения и металлоискателями. Во всех пунктах проведения экзаменов осуществляется дезинфекция аудиторий до и после экзаменов, предусмотрена обязательная термометрия участников на входе, рассадка учеников осуществляется с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. Все учреждения, на базе которых идут экзамены, оснащены дозаторами с антисептическим средствами для обработки рук.

Что касается сроков, в которые станут известны результаты экзаменов, то, как пояснили мне в отделе общего образования Министерства образования Камчатского края, для каждого экзамена они свои. Например, результаты ГВЭ, который одиннадцатиклассники сдавали 25 мая, будут официально объявлены не позднее 11 июня, результаты ГВЭ, сданного 28 мая, – не позднее 15 июня. В отношении ЕГЭ итоги экзамена, который сдавали 31 мая, объявят не позднее 17 июня, и так далее для каждого учебного предмета согласно утвержденному графику.

Если со сроками и формой проведения школьных экзаменов в этом году определились заранее, то с выпускными вечерами – дело другое. В прошлом году, как мы помним, выпускники остались без традиционного праздника из-за напряженной эпидемиологической обстановки в стране. Сейчас в большинстве регионов, в том числе и в Камчатском крае, согласно официальной статистике ситуация с распространением коронавирусной инфекции заметно стабилизировалась, темпы прироста заболеваемости уменьшились. Так в каком же формате пройдут выпускные вечера для школьников выпуска-2021 на Камчатке, принято ли официальное решение на этот счет?

Как пояснила министр образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова, которой я задала эти вопросы, решение о формате проведения выпускных вечеров для школьников еще не принято, его будут принимать позднее, примерно за две недели до окончания основного периода итоговой аттестации, то есть ближе к середине июня. Это решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе и приниматься, как и в случае с проведением праздника последнего звонка, на оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Однако в любом случае решение о проведении выпускных вечеров будет исходить из действующей в настоящее время федеральной нормы, а именно постановления главного санитарного врача России, согласно которому до 1 января 2022 года в школах запрещается проведение массовых мероприятий. Кроме того, до указанного срока в образовательных учреждениях сохраняется требование к изоляции одних групп детей от других и ряд других санитарно-эпидемиологических правил.

Таким образом, если эпидобстановка в регионе позволит принять решение об очном проведении выпускных вечеров для школьников, они все равно пройдут с ограничениями и будут отличаться от тех, которые проводились до пандемии. Так, торжественная часть с вручением аттестатов может проводиться на территории школы лишь при условии соблюдения изолированности учащихся и педагогов отдельно взятого класса от других учащихся аналогичных классов, а также соблюдении социального дистанцирования, обязательной термометрии на входе, использовании педагогами и родителями в период нахождения на территории школы масок и соблюдении прочих санитарно-эпидемиологических мер. То есть в крупных школах церемония вручения аттестатов будет проходить отдельно для каждого выпускного класса с соблюдением всех названных выше правил. Родителей в таком случае пригласить будет можно, так как они находятся в постоянном контакте с детьми.

Что касается проведения общегородского выпускного вечера, то, по словам министра образования края, в этом году он из-за пандемии не запланирован.

Александра Короткова также отметила, что на образовательные учреждения не возложена обязанность организации таких праздников, как выпускные вечера: «Все мы знаем, что традиционно в школах проходит торжественное вручение аттестатов детям. Организацию иных мероприятий, посвященных окончанию школы, обычно берут на себя родители выпускников, и они проходят за пределами территорий образовательных организаций».

Тем временем в школах на Камчатке надеются на проведение выпускных вечеров в очном формате и готовятся к празднику. Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского округа Максим Игоревич Гореликов рассказал, что проведение торжеств по случаю выпускного вечера предварительно запланировано на 26 июня. При проведении праздника на территории школы будут строго соблюдаться все антиковидные меры. Торжества запланировано проводить для классов по очереди, при этом допускается присутствие по одному родителю от каждой семьи. Использование защитных масок обязательно для всех участников выпускного, включая детей. Максим Игоревич дополнил, что, если будет хорошая погода, праздничные мероприятия будут проходить на свежем воздухе. Для кадетского класса, который есть в школе, торжественная часть пройдет в парке Победы с передачей знамени десятиклассникам. Для остальных выпускников – на стадионе. При проведении мероприятий на свежем воздухе допускается присутствие большего количества участников, чем в помещениях, уточнил он. По словам директора, в этом году в школе выпускается 43 одиннадцатиклассника и 45 учеников девятых классов.

Родителей выпускников отсутствие официального объявления о формате проведения праздника властями региона не смущает. Папы и мамы, видя, что обучение в школе проводится в обычном режиме, а последний звонок широко отмечался в городе в очной форме, запланировали организовать традиционный выпускной вечер для детей. Так, отец выпускницы 11 класса одной из школ Петропавловска-Камчатского (его имя и телефон в редакции имеются) рассказал, что подготовка к выпускному вечеру в их классе идет полным ходом, проводить праздник решено в конце июня. Уже выбран ресторан, планируется также устроить традиционную экскурсию для детей по знаковым местам Петропавловска-Камчатского. Родители надеются на вручение аттестатов ученикам в школе в торжественной обстановке. Что касается трат, то подготовка к проведению праздника вылилась, по словам папы, приблизительно в пятнадцать тысяч рублей, без учета стоимости наряда.

В другой семье из Петропавловска-Камчатского для дочери, также заканчивающей 11-й класс, уже приобрели выпускное платье, торжество планируется отмечать в кафе. По словам родителей, они ожидают вручения аттестатов на территории школы, поскольку дети заканчивали учебный год очно, в школе карантина не объявляли.

По самым скромным подсчетам посещение ресторана обойдется семье из трех человек – два родителя и ребенок, в девять тысяч рублей (по три тысячи с человека). Самый дешевый памятный фотоальбом будет стоить не менее пяти тысяч рублей. Приблизительно по полторы тысячи рублей с человека возьмут за аренду машины для экскурсии. Еще полторы тысячи уйдет на украшение зала. Музыка и ведущий обойдутся как минимум в две тысячи. Таким образом, выпускной вечер выльется семье приблизительно в 19–20 тысяч рублей, не считая фейерверка и выпускного наряда для ребенка. Так что пандемия только повышает планку стоимости проведения выпускного вечера, и слова «дорогие наши выпускники» с этой точки зрения воспринимаются в буквальном смысле.

Что касается уверения в том, что ответственность школы за детей заканчивается после вручения аттестата, то оно воспринимается неоднозначно. Позицию краевого министерства образования понять можно. Действительно, в теории по окончании вручения аттестатов администрация образовательного учреждения и учителя уже не несут юридической ответственности за выпускников, так как после издания приказа об отчислении выпускников в связи с окончанием школы и выдачей им аттестатов связь участников образовательного процесса (учителя, выпускники школы и их родители (законные представители)) разрывается. Неофициальная часть выпускного вечера полностью является инициативой родителей, и на такое мероприятие учителя могут быть приглашены уже как частные лица. Но на практике, если при проведении выпускного вечера вне территории школы возникнут какие-либо замечания, спросят, в том числе и с администрации образовательного учреждения. Представим, что представители надзорных органов нагрянут в ресторан в момент проведения там выпускного вечера и найдут нарушения. Например, застанут выпускников одних. Как пояснила мне старший помощник прокурора края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Елена Николаевна Федосенко, согласно закону Камчатского края от 26.05.2009 года № 264, нахождение детей в возрасте до 18 лет не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на объектах, которые предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции. Под ночным временем в период с 1 июня по 31 августа понимается период с 23 часов до 6 часов по местному времени. Таким образом, несовершеннолетние могут отмечать свой выпускной вечер в ресторане или кафе ночью только при обязательном сопровождении взрослых.

Добавлю, что в ресторане выпускники должны сидеть отдельно от родителей. Если дети находятся с родителями за одним столом, это предполагает, что они могут употреблять спиртные напитки, что является грубейшим нарушением закона.

Как правило, завершающей частью праздника становится встреча рассвета выпускниками. Обычно для этого выбирают место, откуда прекрасно виден восход и открывается красивый вид. Первые лучи солнца символизируют для вчерашних школьников начало нового периода в жизни, открывают следующую страницу в их судьбе. Что ожидает выпускников впереди? У каждого свои планы, мечты, надежды. Хочется, чтобы они воплотились в жизнь, а прощание со школой запомнилось на всю жизнь, как большой и светлый праздник. «Пусть летят они, летят…»

Наталья МАКСИМИШИНА