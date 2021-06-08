Вопрос – ответ

08 Июня 2021



Когда в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию новой коронавирусной инфекции, никто не предполагал, что она затянется так надолго и настолько изменит нашу жизнь. За прошедшее время мир пережил несколько пиков заболеваемости COVID-19, были изобретены вакцины, первую из которых, «Спутник V», зарегистрировала Россия, в стране полным ходом идет массовая вакцинация, а ограничительные меры, которые власти то усиливают, то ослабляют, в зависимости от роста заболеваемости коронавирусом, стали привычным фоном жизни. Тема по-прежнему остается актуальной, и мы продолжаем информировать наших читателей, которые хотят знать, как развивается ситуация, предварительно разделив поступившие в редакцию вопросы по направлениям.

– До какого времени продлен обязательный масочный режим на Камчатке?

– Обязательный масочный режим на Камчатке продлен до 4 июля 2021 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 3 июня 2021 года № 80 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Согласно документу до 4 июля 2021 года включительно в крае сохраняются следующие ограничительные мероприятия: обязательный масочный режим для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления госуслуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения; соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Кроме того, в крае продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение сделано для публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных ст. 28 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», было также разрешено проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

– Сколько человек на Камчатке болеет коронавирусом?

– По данным официального сайта стопкоронавирусрф.41 от 7 июня 2021 года в Камчатском крае за минувшие сутки было выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 14 758 заболеваний новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки от коронавируса выздоровел один человек, 14 080 человек выздоровели с начала пандемии. 199 пациентов находятся в стационаре, из них 138 больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 265 койко-мест, из них свободны 66 мест.

Среди 11 субъектов ДФО по числу заболевших в сравнении с численностью населения Камчатка занимает третье место, уступая Магаданской области, лидирующей по этому показателю, и Сахалину. В стране Камчатский край на пятом месте (первой традиционно идет Москва, за ней Санкт-Петербург, на третьем и четвертом месте Магаданская область и Сахалин соответственно).

– Как развивается ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Камчатке?

– На сегодня в Камчатском крае отмечается рост заболеваемости, об этом сообщили 7 июня в Правительстве Камчатского края. «К сожалению, ситуация в последние недели ухудшилась, мы видим, что сейчас идет рост заболеваемости и госпитализаций», – цитируются в информации слова главы региона Владимира Солодова. По информации Министерства здравоохранения на указанный день были суммарно госпитализированы 199 человек, 13 человек находятся в реанимации, из них двое на ИВЛ. Губернатор края Владимир Солодов дал поручение увеличить количество койко-мест и восстановить работу госпиталя долечивания для больных новой коронавирусной инфекцией. «Сегодня развернуто дополнительно 60 коек. А за эту неделю мы должны развернуть в общей сложности не менее 120 коек. Это первое и главное направление работы. Мы осознанно сокращали количество коек, чтобы максимально обеспечить людей плановой медицинской помощью, которой не хватало в прошлый период. Но сейчас тот период, когда нужно снова койки развернуть. Сейчас это насущно и необходимо», – сказал глава региона.

В информации уточняется, что будут развернуты 16 дополнительных коек в детской инфекционной больнице, 40 – в городской больнице № 1 и 10 коек в Центре СПИД, также на базе кожно-венерологического диспансера развернут госпиталь долечивания на 60 коек.

Помимо того, губернатор Камчатского края дал поручение профильным министерствам усилить контроль за соблюдением масочного режима. По мнению главы региона, в зоне особого внимания должны быть транспорт, торговля, общественное питание и сфера отдыха.

Ранее, 3 июня, о незначительном росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией сообщала главный государственный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик. По ее словам, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 в крае выросла на 10,2%. Прирост идет за счет заболевших в двух возрастных категориях: 18–29 лет и 30–49 лет. «Причина роста – несоблюдение элементарных мер безопасности. На майские праздники все поехали отдыхать на дачи, на базы отдыха. Про маски и перчатки забыли все, этим и обусловлен сегодняшний, хоть и незначительный, рост числа заболевших», – сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.

– Сколько человек прошло вакцинацию от коронавируса на Камчатке?

– По данным краевого Министерства здравоохранения, по состоянию на 7 июня 34 860 жителей полуострова поставили вакцины от новой коронавирусной инфекции. 28 092 человека привились вакциной «Спутник V», 6 526 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 242 жителя Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

Кампания по иммунизации населения от COVID-19 стартовала в январе 2021 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– Где можно пройти вакцинацию?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках региона. На полуострове на сегодня работают 23 стационарных и 11 мобильных пунктов вакцинации, два из которых открыты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского – в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад» и в ТЦ «Галант-Plaza» (вход № 5) на Комсомольской площади. Мобильные прививочные пункты работают в будни с 15 до 19 часов, в выходные – с 11 до 17 часов. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В ближайшее время мобильные пункты вакцинации будут открыты в торговых центрах города Елизово.

Минздрав напоминает, что, записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определенное время и дату и к оговоренному сроку прийти и сделать прививку. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.

– Надо ли мне прививаться от ковида, если я им уже переболел?

– Согласно информации, опубликованной на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты прав человека по Камчатскому краю, прививку следует сделать, даже если ранее у человека был COVID-19. «У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно не известно, как долго он длится и насколько хорошо переболевший человек защищен. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», – говорится в информации.

– Могу ли я заболеть после прививки?

– Согласно информации, опубликованной на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты прав человека по Камчатскому краю, после прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений.

– Как часто проверяют соблюдение масочного режима в автобусах?

– Проверочные мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте проводятся в ежедневном режиме в соответствии с поручением главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина. Об этом сообщили в администрации ПКГО 4 июня. Так, в информации сообщается, что в выездной проверке 4 июня приняли участие представители службы автомобильных дорог города, городского Управления МВД РФ. Контролеры проверяли наличие средств индивидуальной защиты у водителей, наличие масок у пассажиров. Кроме того, проверялось присутствие как на самих транспортных средствах, так и внутри салонов предупреждающих информационных табличек о необходимости соблюдать масочный режим.

За последнюю неделю выездной комиссией было проверено более 160 муниципальных автобусов и порядка 2 500 пассажиров. Из них около 500 человек не использовали маску. С ними проведены беседы на тему соблюдения требований Роспотребнадзора в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции, – говорится в информации.

– Какие осложнения у переболевших коронавирусом выделяют врачи в настоящее время?

– Для ответа на этот вопрос мы обратились к мнению заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, опубликованной «РГ». По словам эпидемиолога, сейчас уже известно: вирус может активно размножаться и в клетках сердечной ткани, и в почках, и в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, что приводит к тромбозам. Многообразны при COVID-19 и различные поражения центральной нервной системы, вплоть до проявления энцефалопатии.

«Сейчас все больше внимания уделяется постковидному синдрому, при котором наблюдаются нарушения когнитивных функций, быстроты реакции, внимания, памяти. Также распространены такие последствия, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, это не столь опасно, но ухудшает качество жизни пациентов, и мы все еще не знаем, как с этим бороться», – рассказала Пшеничная. Она уточнила, что многие последствия наблюдаются у пациентов, которые, казалось, легко перенесли коронавирусную инфекцию. Даже у них нередко наблюдается нарушение сердечно-сосудистой деятельности, может развиться почечная недостаточность. Неврологи также предупреждают о риске развития геморрагических и ишемических инсультов.

Подытоживая сказанное, эпидемиолог отметила, что нельзя пренебрегать мерами защиты, пока не выработан коллективный иммунитет. «Многочисленные исследования показывают, что защитные щитки для лица снижают процент заражения в три раза. Социальная дистанция, ношение масок – в 5–6 раз», – считает представитель Роспотребнадзора.

– Ожидается ли в России летом третья волна коронавируса?

– Летом 2021 года заболеваемость будет небольшой и новой волны не будет. Об этом говорят практически все специалисты, обосновывая свое мнение тем, что даже в 2020 году летом вирус был не таким активным как весной. Но осенью может быть очередной всплеск COVID-19. К этому нужно готовиться, но бояться не стоит. Вирусологи поясняют, что многое будет зависеть от темпов вакцинации, от желания людей соблюдать ограничительные меры.

В свою очередь доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года. «Рисков какой-либо волны летом и осенью по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», – сказал врач-иммунолог. При этом он подчеркнул важность вакцинации и соблюдения предписанных санитарных мер.

О том, что в России не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции, заявил и первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, то, что происходит сейчас, это «не волна, это локальная история». Белоусов добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет зависеть от скорости вакцинации.

Ранее наступление в России третьей волны распространения коронавируса опроверг глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Он отметил, что регионы по-разному выходят из пандемии, однако в целом по стране заболеваемость снижается.

В России пик заражений пришелся на декабрь, когда в стране ежедневно выявляли свыше 28 тысяч случаев заболевания. С началом года показатель начал снижаться, и к апрелю в день выявляли уже менее 9 тысяч, а в некоторых случаях и меньше 8 тысяч заболевших. В конце мая суточный прирост в отдельные дни снова стал подниматься выше 9 тысяч.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА