КАМЧАТКА В ЛИЦАХ

08 Июня 2021



С 24 по 30 мая этого года состоялось предварительное голосование по отбору кандидатов в Законодательное собрание Камчатского края от политической партии «Единая Россия».

Во втором избирательном округе победили три известных камчатцам кандидата.

По просьбе читателей мы предоставляем им слово на страницах «Вестей».

Беседу мы договорились построить в формате повествования от первого лица. Каждый из наших гостей вначале произносит ключевую фразу, а затем рассказывает о себе.

Итак, знакомьтесь.

Валерий Пономарев: «Я родом с Курильских островов».

– Наверное, мне повезло, я родился на острове Итуруп. Согласитесь, немногие люди могут похвастаться тем, что родились на острове Курильской гряды. К сожалению, село Тихое, где мне довелось прожить несколько месяцев, в настоящее время закрыто как бесперспективное. В 1959 году в родильном доме районного центра Курильск началась моя жизнь. В том же году родители переехали в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где прошло все мое детство вплоть до последнего школьного звонка.

Два года отдал службе в Советской армии.

Окончил с отличием Новосибирский институт советской кооперативной торговли в 1983 году. Там же прошел обучение на военной кафедре. Имею звание капитан запаса.

По распределению отправился трудиться в поселок Корф Олюторского района Камчатской области. Через год меня перевели в Быстринский район на должность заместителя председателя по торговле. Там я организовал ансамбль художественной самодеятельности, секцию бокса и горных лыж. В общем, после работы активно участвовал в общественной жизни. Мне всегда хотелось сделать жизнь насыщенной, яркой, увлечь людей идеей созидания и самосовершенствования. Где бы я ни трудился, всегда следовал этим жизненным установкам.

Однажды первый секретарь райкома КПСС предложил мне должность секретаря райкома комсомола. В те времена отказаться от предложения председателя секретаря райкома было равносильно профессиональному самоубийству, поэтому я согласился.

Через год меня повысили, переведя на работу в Камчатский областной комитет комсомола. Так общественная жизнь на областном уровне стала моей профессией. В это же время я женился. Моя жена родилась и выросла на Камчатке. На Камчатке родилась и моя дочь.

В 1989 году я поступил на очное отделение в Академию внешней торговли, которую с отличием окончил через три года. Еще через год я защитил диссертацию, получил ученую степень – кандидат экономических наук и занялся бизнесом. Создал фирму «Знак» по изготовлению номерных знаков на автомобили. Предприятие быстро пошло в гору.

В 2001 году мне предложили заняться рыбным бизнесом на Камчатке, войти в состав учредителей «Океанрыбфлота» и занять должность финансового директора. Скажу прямо, предприятие разваливалось на глазах, и мне с коллегами пришлось приложить немало усилий, чтобы вывести рыбодобывающее предприятие в число передовых, как на Дальнем Востоке, так и в Российской Федерации в целом. Сегодня там трудится более двух тысяч человек. По роду своей деятельности, кроме прямых функциональных обязанностей, мне приходится заниматься социальными вопросами вне рамок «Океанрыбфлота». Мы с коллегами всегда помогали самым незащищенным слоям населения и тем, кто нуждался в нашей помощи.

В 2007 году был избран в Законодательное собрание Камчатского края, а затем депутаты доверили мне представлять интересы Камчатки в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Еще дважды меня избирали депутатом Законодательного собрания Камчатского края и дважды сенатором Российской Федерации.

За это время мною велась большая благотворительная работа в Камчатском крае, направленная на оказание финансовой помощи школьным и дошкольным учебным заведениям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на патриотическое воспитание молодежи, привитие любви к своей малой родине.

На протяжении почти одиннадцати лет я страхую от несчастного случая всех детей и работников дошкольных и школьных учреждений своего избирательного округа.

В 2019 году мною была организована и профинансирована поездка выпускников, окончивших на отлично среднюю школу, в Долину гейзеров вместе с родителями. К сожалению, из-за начавшейся пандемии эту программу ознакомления школьников с достопримечательностями Камчатки пришлось прервать. Когда будут сняты ограничения, связанные с COVID-19, мы ее обязательно продолжим.

Ежегодно около 200 обращений граждан поступает в мою приемную с просьбой об оказании помощи. Ни одно обращение не остается без внимания и решается положительно. Кроме того, я тесно взаимодействую с исполнительными органами власти, помогая решать вопросы благоустройства как социальных учреждений, так и жилых домов в том округе, от которого я избран. Впереди еще много проблем, которые необходимо решить для создания комфортных условий жизни камчатцев, поэтому я намерен приложить свои силы, умения, знания и опыт для их решения.

Моя работа в Совете Федерации была отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «Дружбы», а работу в избирательном округе сами жители отметили многочисленными положительными отзывами и благодарственными письмами. Спасибо им за доверие. Я всегда помню, откуда я родом…

Анатолий Кирносенко: «Созидать и не останавливаться на достигнутом».

– Я родился на Камчатке 8 октября 1978 года. Мои родители были инженерами. Отец почти всю жизнь проработал в Камчатгеологии, а мама в управлении статистики. После окончания средней школы № 35 в 1995 году я поступил в Камчатский государственный технический университет, по окончании которого в 2001 году получил две специальности: инженер техники и физики низких температур, а также бакалавр техники и технологий по направлению эксплуатация транспортных средств.

В университете я прошел обучение на военной кафедре и после выпуска получил звание – лейтенант запаса. Еще в университете я активно принимал участие в политической жизни, кроме того, занимался и продолжаю заниматься спортом (горными лыжами и многоборьем).

Меня всегда привлекала общественная работа, нравилось решать сложные проблемы и помогать людям. Этому меня учили еще мои родители. Они привили мне уважение к труду, научили надеяться только на свои силы.

Наша семья жила скромно. Мы с младшим братом никогда не купались в роскоши. За время учебы и дальнейшей работы я освоил много полезных профессий, могу сам построить дом, выполнить любые электромонтажные и сантехнические работы. Мне нравится трудиться, и праздный образ жизни не для меня.

Свою трудовую деятельность я начал рыбообработчиком на судах рыбопромыслового флота. Затем трудился на ОАО «Молокозавод Петропавловский» и за семь лет прошел путь от машиниста холодильных установок до главного механика. При этом я не переставал заниматься общественной работой. Меня заметили и предложили должность руководителя городского исполкома партии «Единая Россия». Позже меня избрали председателем Молодежного парламента при Законодательном собрании Камчатского края, в 2012 году – депутатом городской думы. Через четыре года жители города оказали мне доверие, избрав депутатом Законодательного собрания Камчатского края, где в настоящее время занимаю должность заместителя председателя Постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Камчатского края.

За время работы в Законодательном собрании в соавторстве со мной были разработаны 14 законов. За девять лет депутатской работы мною было рассмотрено почти три тысячи обращений граждан.

Одна из главных проблем, волнующих жителей Камчатки, – высокая стоимость коммунальных услуг. Чтобы удешевить их, нужно массово внедрять современные энергосберегающие технологии. Приводить в порядок устаревший жилой фонд. Жители Камчатки заслужили право жить в уютных и комфортных домах.

Я возглавляю общественную организацию «ЖКХ Контроль», которая объединяет многих моих единомышленников. Наша команда помогает людям контролировать качество оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оперативно реагирует на нарушения. Организация «ЖКХ Контроль» неоднократно входила в десятку лучших в России. Многие вопросы граждан в сфере оказания услуг ЖКХ удалось решить.

Наша организация «ЖКХ Контроль» существует для того, чтобы решать вопросы людей в самой проблемной – коммунальной сфере. Вот уже девять лет наша команда помогает людям защитить себя от недобросовестных «управляек», контролирует качество проводимого капитального ремонта и вновь построенных домов, в которые расселяют людей, проводит бесплатные курсы по управлению многоквартирными домами. По нашему приглашению на Камчатку приезжают эксперты из Москвы для проведения семинаров, уроков энергосбережения в школах и других подобных мероприятий.

Благодаря внедрению энергосберегающих технологий на отдельных домах удалось добиться снижения платы за услуги ЖКХ до 30%. Эту практику необходимо распространить на весь жилой фонд Камчатского края.

Евгений Новоселов: «Трудиться для процветания малой родины».

– Когда говорят, Камчатка – рыбный край, мне кажется, что эти слова из колыбельной песни. Мои родители почти всю жизнь трудились в рыбной отрасли. Я вырос в кругу рыбаков, с детства знал, какие виды рыб ловят на полуострове, какие суда работают на лове, кто из капитанов перевыполнил план, я привык к этой атмосфере и не представлял себе другой жизни и другой профессии. У меня практически все родственники связали жизнь с рыбной промышленностью.

Поэтому, когда 22 января 1976 года в Петропавловске-Камчатском я появился на свет, судьба решила: одним рыбаком стало больше.

В 1992 году я поступил в ПКВИМУ, а в 1999 году, после преобразования вуза в Камчатскую государственную академию рыбопромыслового флота успешно завершил обучение и получил специальность «инженер-судоводитель». Вскоре был назначен директором Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос». С ноября 2002 года работаю в «Океанрыбфлоте». Занимал должности заместителя начальника базы технического обслуживания, заместителя начальника службы обеспечения флота. В апреле 2011 года вступил в должность генерального директора компании и занимаю ее по настоящее время.

Вся моя жизнь проходит на Камчатке и посвящена этому благодатному краю. Моя жена также родилась и выросла на Камчатке, мы воспитываем двух сыновей и дочь. Родители с детства приучили меня к спорту и здоровому образу жизни. Я увлекаюсь горными и беговыми лыжами. Уверен, что спорт дисциплинирует, помогает правильно организовать свой день, тренирует выносливость и приучает к трудолюбию. Поэтому, став депутатом Законодательного собрания Камчатского края в 2016 году, я решил приложить свои силы в первую очередь для развития детско-юношеского спорта.

Почти десять лет я возглавляю попечительский совет Камчатского отделения общественного государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». К сожалению, государство выделяет мизерные средства на поддержку этого движения. Понимая важность физического развития молодежи, желания вести здоровый образ жизни, я принял решение почти полностью взять финансирование этого объединения на себя. Камчатское отделение «Юность России» регулярно проводит спартакиады, чемпионаты, первенства по различным видам спорта и на Камчатке, и за ее пределами. Перечислю лишь некоторые из них. С 2014 по 2017 годы ежегодно проходят спортивно-массовые мероприятия среди студентов: первенство и чемпионат Камчатского края по баскетболу, соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, киокусинкай, джиу-джитсу, плаванию, велоспорту, легкой атлетике, военно-спортивному многоборью среди студентов образовательных учреждений Камчатского края «Призывники России», кикбоксингу, самбо, дзюдо, шахматам, рукопашному бою, художественной гимнастике, футзалу, стритболу, пауэрлифтингу.

Кроме того, с 2015 года и по настоящее время ПАО «Океанрыбфлот» осуществляет страхование от несчастных случаев студентов и школьников, участвующих в спортивных соревнованиях различного ранга.

Благодаря нашим совместным усилиям Камчатский край показал высокие спортивные достижения на международных соревнованиях. Я активно участвую в проекте «Здоровое будущее», который ведет партия «Единая Россия».

Мне небезразлично, каким станет новое поколение граждан нашей страны. Я буду продолжать делать все для того, чтобы оно выросло всесторонне развитым и любящим свою Родину.

В рамках депутатских наказов я выделяю финансовую помощь больницам, школам, детским садам и оказываю всю возможную помощь, которая требуется: капитальный и косметический ремонты, приобретение необходимой техники и оборудования, оснащение врачебных кабинетов и реконструкция столовых.

Еще немало предстоит сделать в плане создания комфортных условий жизни на полуострове, чтобы дети гордились своей малой родиной, хотели здесь остаться и трудиться во имя ее процветания. Для этого я вновь буду баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Камчатского края.