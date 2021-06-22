Фронт глубокого тыла

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22 Июня 2021

(Продолжение. Начало «В» от 26.05.2021)

Прежде чем рассказать о результатах допросов Танако Хидео и Иосидо Сэцу, требуется сделать историческое отступление, дабы исключить у наших читателей мнение, что сбор японцами информации о Камчатке носил невинный характер. Во всяком случае такую точку зрения можно встретить у иных публицистов отечественной и импортной адресации. В их интерпретации со стороны Японии имела место обыкновенная исследовательская деятельность научного характера.

«Добрые» лица островных соседей

Кто-то идет и дальше, называя начавшуюся 5 апреля 1918 года японскую интервенцию в годы русского революционного лихолетья благом для российских дальневосточных окраин. Карательные экспедиции императорской армии они объясняют ответными мерами подданных микадо на действия красных партизан. А на Камчатке они вообще вели себя чинно, благородно. Случалось, спекулировали спиртом, другими недетскими напитками и барахлом, скупали за бесценок пушнину, ловили, сколько могли, и там, где хотели, лосося и краба. Еще, конечно, тоннами вывозили полудрагоценные камни, выливали на командорские лежбища котиков нефть и керосин, чтобы морские животные со своими ценными шкурками перебрались на Курильские острова, принадлежащие Японии. Но ведь не воевали.

К красным партизанам, как и к власти большевиков, которая периодически устанавливалась на Камчатке, пока не утвердилась окончательно осенью 1922 года, японцы, представлявшие официальный Токио, относились достаточно терпимо. Поговаривают, даже неофициально помогали ушедшим в сопки повстанцам оружием и продовольствием, что вызывало нарекание антибольшевистских сил. Некоторые исследователи считают причиной уникального мирного сосуществования интервентов с красными опасение подданных микадо, что партизаны парализуют действия японских лицензионных промыслов. Трудно с такими соображениями не согласиться: к каждому заводу и ставному неводу миноносец и крейсер не поставишь.

Но основная причина мне видится другая. Многие камчатские обыватели еще не забыли, как орудия крейсеров микадо «Суми» и «Идзуми» крушили Петропавловск летом 1905 года. Бесчинства японских рыбаков на промыслах не прекращались никогда… В общем, основная масса камчатских обывателей к островным соседям не испытывала симпатий. Отмечались и иные тенденции, но в целом ситуация складывалась не в пользу японцев, о чем они знали, а, владея обстановкой, опасались приглашения на Камчатку иностранных «заступников» из США, которые хозяйничали совсем рядом – на Чукотке, входившей в состав Камчатской области.

Давление Соединенных Штатов, не желавших уступать доминирующего положения Стране восходящего солнца в Тихоокеанском регионе, – стало основной причиной, по которой японцы не смогли остаться на полуострове, как, скажем, на Северном Сахалине до 1925 года, и вели себя относительно корректно. Хотя далеко не везде и не всегда.

Промысловый досмотрщик Олюторско-Наваринского промыслового района Дмитрий Бахирев, присланный на Камчатку летом 1922 года свергнувшим в Приморье власть большевиков правительством братьев Дионисия и Спиридона Меркуловых, инспектировал рыбалки на восточном побережье полуострова. Вернувшись во Владивосток, где власть на непродолжительный срок перешла к убежденному монархисту генералу Михаилу Дитерихсу, Дмитрий Бахирев 15 сентября в написанном от руки рапорте докладывал управляющему рыболовными и звероловными промыслами на Дальнем Востоке:

«5 июля в 9 часов утра я выехал на рыбалку Караева на реке Онухе… Меня встретил старшина Онли и сообщил весть о кошмарном убийстве, приблизительно в марте, полковника Нерике и лейтенанта Иванова вместе со служащими рыбалки с неизвестными фамилиями, убитыми японцами для возможности ограбления предприятия. Был также убит русский матрос с женой и ребенком. Полковник Нерике и лейтенант Иванов были зарезаны и спущены в море. Та же участь постигла и рабочих, которых японцы встретили по возвращении их с работы, и, убив их, там же кинули с камнями на шее в море в мае. Женщина же подвергалась издевательствам и насилию в течение долгого времени и в конце живою была сброшена в море.

В этом районе наблюдается даже частичное бегство жителей в горы, так как японцами все у них отбиралось, и убивались олени.

Все это мне передал вышеуказанный староста, бывший свидетелем этой страшной трагедии. Упомянутые убийцы, японские рабочие, после убийства 5-го июня сего года на пароходе «Владиво-мару» выехали на родину, увозя перечень следующих товаров: 5 ящиков винчестеров, 35 штук лисиц, 24 медвежины, пятьдесят песцов молодых и старых, оленьих шкур в количестве 250 штук, палаток высшего образца 40, 15 штук кухлянок, корякских шапок, большое количество: золотые кольца, часы, костюмы, золотые зубы с убитого полковника и много другого домашнего скарба».

За пять дней до описанного случая Дмитрий Бахирев побывал на реке Ходырке, где согласно документам вместе с японцами на промысле и переработке лосося трудились и русские рыбаки, и встретил там «картину полного разорения и опустошения». Никого из русских рыбаков инспектор не нашел. Японцы решительно отказались отвечать на все вопросы Бахирева. Не постигла ли и здесь русских рабочих та же участь, что и на реке Онухе?

Впрочем, рассказанное Дмитрием Бахиревым меркнет в сравнение с тем, что творили «добрые» островные соседи на материковой части Дальнего Востока. О некоторых эпизодах японской интервенции рассказывается в недавно выпущенной издательством «Питер» книге историка Ильи Ратьковского «Белый террор». В ней автор не останавливается на эпизодах репрессивной практики императорской армии, жертвами которой становились небольшие группы их противников, как, например, большевиков – членов Приморской областной земской управы Сергея Лазо, Алексея Луцкого и Всеволода Симбирцева. Илья Ратьковский адресуется к фактам массовых казней.

При подавлении японцами в январе 1919 года Мазановского восстания в Амурской области они полностью разрушили артиллерией село Сохатино, а затем расстреляли около 300 его жителей, не делая исключения для женщин, стариков, старух и детей.

Подобные действия Илья Ратьковский не считает уникальными для репрессивной практики японских оккупантов. Он пишет: «Согласно отчету находившегося здесь [в Благовещенске] с 4 по 31 марта 1919 г. сотрудника военно-статистического отделения штаба Приамурского военного округа капитана Муравьева, взятые в плен отряды красных уничтожались целиком. После захвата в плен 50 мадьяров они были привезены в Благовещенск, где их после пыток расстреляли. Перед казнью им отрезали носы и выкололи глаза… 26 марта 1919 г. в Благовещенске без суда и следствия японцами и белогвардейцами были расстреляны и заколоты 16 советских работников («амурских комиссаров)».

На станции Бочкарево Амурской области в этот же период интервенты уничтожили латышский отряд численностью в 35 человек, который, кстати, не выступал на стороне красных. Его сформировали по разрешению консулов стран Антанты, поставив во главе русского офицера.

Вновь предоставим слово Илье Ратьковскому: «После вскоре последовавших боев на указанной станции японцами было расстреляно еще более 30 человек, в том числе одна беременная женщина. Только через неделю все 70 трупов убитых (большевики и латыши), предварительно раздев, сложили в одну общую кучу, обложили дровами и сожгли. Затем карательные отряды японцев обыскали все соседние деревни вблизи Бочкарево. В одной из них они наткнулись на группу китайцев-большевиков, человек 20–25, захватили их без сопротивления и расстреляли».

22 марта 1919 года японцы уничтожили и село Ивановка все той же Амурской области. Действовали интервенты по традиционной схеме. Сначала разрушили село артиллерийским огнем, затем согнали на площадь уцелевших жителей Ивановки и расстреляли их из пулеметов, подававших признаки жизни добивали штыками. Так погибли около 250 человек. Еще 36 крестьян заживо сожгли в амбаре.

Упоминает о зверствах японцев в мемуарах и американский генерал Уильям Грейвс, который командовал экспедиционным корпусом США в Сибири в 1918–1920 годах. Всем, кто интересуется историей гражданской войны на востоке страны, настоятельно рекомендую прочесть его книгу, которая в русском переводе вышла под названием «Американская интервенция в Сибири».

Приведу лишь небольшой фрагмент из воспоминаний генерала Грейвса, в котором описываются события 27 июля 1919 года: «Пятеро русских приведены к могилам, вырытым в окрестностях железнодорожной станции [Свиягино]; им были завязаны глаза и приказано встать на колени у края могил со связанными назад руками. Два японских офицера, сняв верхнюю одежду и обнажив сабли, начали рубить жертвы, направляя удары сзади шеи, и в то время как каждая из жертв падала в могилу, от трех до пяти японских солдат добивали ее штыками, испуская крики радости. Двое были сразу обезглавлены ударами сабель; остальные были, по-видимому, живы, так как наброшенная на них земля шевелилась».

Думаю, читатели получили достаточное представление о «доброте» наших островных соседей в годы революционного лихолетья. Мне остается только добавить, что японские оккупационные власти безоговорочно поддерживали действия атаманов Ивана Калмыкова и Григория Семенова, карательная практика которых вызывала неудовольствие даже у колчаковской администрации, при любом ракурсе незамеченной в либерализме и терпимости к инакомыслию.

В первой половине прошлого века отношение официального Токио, его дипломатических, военных и деловых кругов к России, теперь уже называвшейся Советским Союзом, если и поменялось, то уж точно не в сторону симпатий. Череда вооруженных провокаций, часто с человеческими жертвами, устраиваемые японской стороной на дальневосточных рубежах СССР, непрерывным караваном протянулись из двадцатых годов в тридцатые. В конечном итоге они вылились в серьезные боевые столкновения с советскими войсками на озере Хасан и реке Халхин-Гол.

Поражения в них заставили Токио с повысившимся уважением относиться к северному соседу и с большей тщательностью, чем прежде, готовить реваншистские планы. Концепция новой войны увязывалась с готовящейся агрессией Германии против СССР. Не внес корректив в реваншистские планы подписанный 13 апреля 1941 года в Москве Советско-японский пакт о нейтралитете. Симптоматично, что военные круги Токио в связи с его заключением не сделали никаких заявлений. Словно и не существовало никакого пакта.

Многие в Японии, в том числе рядовые граждане, восприняли нападение Германии на СССР как прелюдию к войне самой Страны восходящего солнца против Советского Союза с обязательной победой доблестных сынов великого Ниппона.

С такими настроениями в среде японских рыбаков и переработчиков столкнулся будущий герой Курильской десантной операции капитан-пограничник Николай Лашманов. В июне 1941 года он занимался оформлением японских сезонников, прибывших на концессионный рыбзавод № 813, который располагался севернее мыса Левашова, в районе Усть-Большерецка. О начавшейся войне около полудня 23 июня командиру-пограничнику сообщил переводчик, даже не пытавшийся скрыть злого ехидства. Изменилось и отношение японских рабочих к советским гражданам после того, как новость об агрессии стала общим достоянием. Если раньше рыбаки и переработчики при встрече с командиром-пограничником опускали глаза и кланялись, то теперь смотрели прямо, улыбались, а некоторые позволяли себе красноречивым жестом по горлу обещать Лашманову скорую расправу.

После 23 июня на всех японских лицензионных участках, очевидно по отданному предварительно распоряжению, с рабочими скрытно, ранним утром начали проводить занятия по военной подготовке. Это стало для советской стороны неприятной новостью. Ничего подобного ранее на японских промыслах не фиксировалось.

19 августа 1941 года на имя заместителя наркома внутренних дел Союза ССР – начальника Главного управления государственной безопасности Всеволода Меркулова из Хабаровска ушла телеграмма. В ней сообщалось о регулярном проведении с рабочими японских концессионных промыслов на Камчатке занятий по боевой подготовке. Из докладной записки начальника УНКВД по Камчатской области старшего лейтенанта госбезопасности Ивана Фильченко можно узнать подробности этих занятий:

«Младший инспектор рыбнадзора, обслуживающий 705-ю японскую базу, рассказал начальнику Ичинского погранпоста лейтенанту Марулину, что вся прибрежная полоса была изрыта, но засыпана, и видны следы сырой гальки. 5 августа Марулин и наш оперработник пошли с утра в секрет к базе № 705 и залегли в кустах, в 400 метрах от базы. В 6 часов утра на базе был подъем рабочих. По свисткам рабочие быстро выстраивались в два отделения по 20–30 человек (рабочие были не все), и после объяснения задачи с бамбуковыми палками стали проводить военную игру: короткими перебежками наступать, окапываться и т.д. Игра продолжалась более часу. Затем приступили к работе».

Занятия по боевой подготовке продолжились и в 1942 году. Качественно изменился состав сезонников, прибывших на Камчатку. Если раньше среди них отмечалась значительная прослойка рабочих пожилого возраста, айнов, корейцев, даже маньчжур, то теперь это были этнические японцы. На 70 процентов персонал промыслов состоял из сильных здоровых мужчин призывного возраста, в багаж которых, кроме привычных вещей, входили форма и снаряжение армейского образца, но без знаков различия.

По рассказам переводчика 705-й базы Кацуюки и его коллеги с 12-го завода Аими, перед отправкой на Камчатку вся администрация концессионных промыслов получила от директора-распорядителя фирмы «Ничиро» весьма характерное наставление: «Помните, что вам, возможно, придется выполнить великую миссию, которая возложена на наш великий народ – добиться закрепления своих законных прав на Камчатке. И, если вас призовет великий Ниппон, то вы так же храбро, как наши герои в борьбе с английскими торгашами, должны будете отдать свою кровь во имя установления нового порядка в Азии».

На некоторых заводах и промыслах четырежды в неделю проводились занятия по боевой подготовке. Японские рабочие тренировались в бросках гранаты на дальность и точность, отрабатывали приемы штыкового боя и тактические действия в составе пехотного отделения, преодолевали полосы препятствий.

Жители Камчатки неоднократно с удивлением наблюдали, как по команде «Смирно!» рабочие быстро выстраиваются в ровные шеренги. Каждый японец, как хороший солдат, четко знал отведенное ему место. На работу сезонники выдвигались стройными колоннами, чеканя армейский шаг. Бригады состояли из 10–15 человек. Возглавляли их, как правило, бывшие унтер-офицеры. В каждом цеху пятьюдесятью рабочими руководил старший. В бараках сезонники располагались в том же порядке, в каком работали. Когда бригадир или старший рабочий разговаривали с подчиненными, те стояли перед ними навытяжку.

Поражала и быстрота, с которой японцы покидали пароходы. Прибыв в конце мая на завод, расположенный возле Усть-Большерецка, около полутысячи рабочих покинули с багажом судно, которое встало к причалу, за какие-то 20–25 минут.

Почти на каждом заводе появились люди с выправкой кадровых военных. Они не принимали участия в промысле и переработке лосося. Их роль в основном ограничивалась организацией военной подготовки. Администрация заводов относилась к персонам с военной выправкой с большим почтением.

В том же году, как никогда ранее, на промыслы завезли много цемента, древесины, стальной арматуры, шанцевого инструмента. Материалы могли использоваться как для промышленного строительства, так и для возведения фортификационных сооружений.

В 1943 году среди рабочих уже почти не было людей призывных возрастов. Вновь значительную часть сезонников составили айны, корейцы и маньчжуры. Но активная разведывательная деятельность продолжалась. О ней и начали рассказывать на допросах Танако Хидео и Иосидо Сэцу.

(Продолжение следует)

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."