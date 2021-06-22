Спрашивали – отвечаем

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22 Июня 2021

С началом лета обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ухудшилась практически по всей стране. После периода относительной стабилизации заболеваемость начала стремительно расти, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Но и в ряде других регионов, в том числе в Камчатском крае, отмечается рост госпитализаций, в связи с чем власти увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19 и настоятельно рекомендуют всем жителям пройти вакцинацию, а также носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Эпидемиологи указывают на то, что при игнорировании защитных мер число заражений коронавирусом будет еще расти, так как лето – время отпусков и путешествий, и напоминают, что прививка является единственным шансом переболеть в легкой форме и получить хороший иммунитет. Врачи-инфекционисты уверяют, что коронавирус стал более агрессивным, и объясняют печальные показатели коронавирусной статистики низкими темпами массовой вакцинации и пренебрежением граждан к мерам предосторожности.

Тема по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых в СМИ, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших земляков.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 22 июня, всего с начала пандемии в Камчатском крае COVID-19 был выявлен у 14 967 человек. За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели еще 35 человек. Выздоровели с начала пандемии 14 095 человека, за минувшие сутки – один человек. В стационары за сутки с коронавирусом положили 66 пациентов, всего в ковидных госпиталях проходят лечение 522 человека. Из них больны пневмонией с COVID-19 320 пациентов. Коечный фонд составляет 640 мест, из них свободными остаются 118 мест.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, на Камчатке от коронавируса за время пандемии умерли 238 человек.

По числу человек, заболевших коронавирусом с начала пандемии в сопоставлении с численностью населения, среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатка и Сахалин, которые почти сравнялись в показателях, находятся на втором месте после лидирующей Магаданской области. В стране по данному показателю на первом месте Москва, на втором – Санкт-Петербург, затем идет Магаданская область, Камчатка и Сахалин.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, по состоянию на 22 июня с начала вакцинации на полуострове привиты 37 889 камчатцев.

«За минувшие сутки в регионе первый компонент вакцины поставили 618 человек, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 279 человек. На 22 июня вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты 30 404 человека, 6 609 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 579 жителей Камчатки поставили вакцину «КовиВак». С начала кампании по иммунизации населения от COVID-19 первый компонент вакцины получили уже 37 889 человек, завершили вакцинацию 33 292 человека», – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

В Камчатском крае сформирован запас вакцины – в лечебных учреждениях полуострова в наличии 10 428 доз. В регионе прививают тремя вакцинами – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». До конца недели в регион поступят еще 4 032 дозы «Спутника V», уточняется в информации.

Напомню, что обязательный масочный режим в крае и требование к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра продлены постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 03.06.2021 года № 80 до 4 июля.

– Где можно поставить прививку от коронавируса на Камчатке?

Как сообщает Министерство здравоохранения Камчатского края, пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно во всех поликлиниках региона. На Камчатке на сегодня работают 23 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Два из них открыты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад» и в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

По поручению главы региона увеличено время работы мобильных пунктов в ТЦ. Мобильный прививочный пункт в «Шамсе» на 10-м километре в будни работает с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 17:00. В торговом центре «Галант-PLAZA» прививку можно сделать в будни с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 17:00. Ранее в ТЦ население вакцинировали в будни с 15 до 19 часов, в выходные – с 11 до 17 часов.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определенное время и дату и к оговоренному сроку прийти и сделать прививку. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.

– Сколько мест для пациентов с коронавирусом развернуто в больницах Камчатки?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края от 22 июня, общий коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией увеличен до 640 мест.

«За минувшие выходные дополнительные 40 коек были развернуты в моногоспитале городской больницы № 2, в детской инфекционной больнице добавлено двадцать мест. Сегодня в госпитале на базе Камчатской краевой больницы развернуто еще шестьдесят дополнительных мест. Ежесуточный прирост госпитализированных составляет 30–40 человек. В минувшее воскресенье с диагнозом новая коронавирусная инфекция были госпитализированы 39 человек», – сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

На 21 июня на территории полуострова были развернуты шесть моногоспиталей для больных COVID-19. На базе городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского развернуты 180 коек, на базе городской больницы № 1 – 140 коек, в Центре СПИД – 60 коек, в детской краевой инфекционной больнице – 40, в терапевтическом корпусе краевой больницы – 160, в кожно-венерологическом диспансере – 60 коек, уточняется в информации.

– Я слышал, в Усть-Камчатске из-за ковида закрыли больницу. Расскажите об этом подробнее.

– Усть-Камчатская районная больница с 15 июня закрыта на карантин. Коронавирус диагностирован у персонала и пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Усть-Камчатского муниципального района. В информации уточняется, что диагноз подтвердился у девяти человек. Пятеро из них – сотрудники медицинского учреждения, четверо – пациенты. В связи с этим учреждение здравоохранения закрыто предположительно на две недели. Заболевшие пациенты отправлены санрейсом в краевой центр. По вопросам приема у врачей жителей просят обращаться в регистратуру больницы по телефону.

Глава Усть-Камчатского района Логинов Василий Иванович, которого я попросила прокомментировать вспышку коронавируса в больнице и рассказать о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в целом по району, отметил, что районная больница является единственным в районе учреждением, закрытым из-за коронавируса на карантин. Логинов сообщил, что с февраля и по день подтверждения диагноза у медиков и пациентов больницы в Усть-Камчатском районе не было ни одного больного новой коронавирусной инфекцией, тестирование населения проводилось регулярно в полном объеме. Дополню, что согласно информации, размещенной на сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района 11 июня, последний случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован четыре месяца назад. Врачи связывали отсутствие заболевших новой коронавирусной инфекцией с активной прививочной кампанией, которая проводится на территории сельских поселений и среди трудовых коллективов рыбных предприятий, которые работают в районе. «Ежедневно мы прививаем по 10–15 человек. Часть населения уже привита. Самые активные граждане, желающие привиться – пенсионеры, люди старше 60 лет», – процитированы слова заместителя главного врача Усть-Камчатской районной больницы Виктора Ишутина.

Глава района затруднился ответить, с чем, по его мнению, связан активный рост заболеваемостью коронавирусом в больнице, но отметил, что населению следует активнее вакцинироваться, а работникам медицинских учреждений более четко проводить разъяснительную работу о пользе вакцинации среди граждан. В настоящее время (17 июня), по его словам, от коронавируса привито около 15 % населения района.

– Где в Петропавловск-Камчатском можно пройти лабораторное исследование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции?

– Данный вопрос был направлен на адрес краевого министерства здравоохранения. 21 июня мы получили следующий ответ: «Министерство здравоохранения Камчатского края в ответ на Ваш запрос о месте прохождения гражданам Камчатского края анализа крови на иммунохимическое исследование антител класса M и G к SARS-CoV-2 сообщает следующее. Пройти обследование граждане могут как на базе учреждений здравоохранения Камчатского края (ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями»; ГБУЗ «Камчатский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»), так и частных организаций (Медицинская лаборатория INVITRO, Медицинская лаборатория «Гемотест», Лаборатория «Юнилаб»). Забор и исследование биоматериала является платной услугой и осуществляется исключительно по договору платных медицинских услуг. И.о. министра М. В. Волкова».

Дополню, что в регистратуре краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД сообщили, что исследование на наличие в крови антител к новой коронавирусной инфекции будет стоить 898 рублей. Запись осуществляется по телефону 30-64-28 с 9:30 до 13:00 в рабочие дни. В центре общественного здоровья такое исследование обойдется в 1 059 рублей. Кровь можно сдать с 8:00 до 15:00 в рабочие дни, без предварительной записи. Результаты будут готовы на следующий день, если человек успел сдать кровь до 10 часов, то в этот же день после 15 часов.

В «Медитекс» пояснили, что пройти исследование на наличие в крови антител к COVID-19 будет стоить 1 500 рублей, в «Гемотесте» – 1 640 рублей, в «Инвитро» – 1 800 рублей (при определении в сыворотке крови специфических иммуноглобулинов (антител) классов IgM и IgG суммарно к новому коронавирусу).

– На Камчатку на путину прибывают сезонные работники из разных регионов страны. Интересно, кто-нибудь из них привит от коронавируса?

По информации краевого министерства рыбного хозяйства, его сотрудники активизировали работу по профилактике и проведению проверок в отношении рыбохозяйственных предприятий, привлекающих сезонных работников. Проверки ведутся в том числе в аэропорту г. Елизово. Из планируемых 15 тысяч человек приехало уже порядка 5 тысяч. Более 80 процентов прибывающих для работы на территорию Камчатского края граждан – вакцинированные. (Другими словами, около 20 % прибывших на полуостров сезонных работников, то есть каждый пятый, не привиты. – Авт.).

По требованиям нормативных документов рыбопромышленники в обязательном порядке направляют всех, прибывших для работы на территорию Камчатского края на прохождение двух тестов – ПЦР и на антитела к COVID-19. Только после подтверждения отсутствия заболевания работники допускаются к трудовой деятельности. В противном случае работник изолируется или направляется на лечение в одно из медицинских учреждений края, утверждают в ведомстве.

Как рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын: «Совет нашей ассоциации провел специальное совещание, чтобы обсудить меры по предотвращению вспышек COVID-19 на производстве. По итогам встречи мы рекомендовали кадровым агентствам, которые ищут на лососевую путину работников за пределами края, отдать приоритет тем, кто прошел вакцинацию либо переболел коронавирусной инфекцией. Я не считаю это ущемлением каких-либо прав. Предприятие несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников. Оно вправе предъявлять требования, которые обеспечат безопасность людей, насколько это возможно». Напомню, что в прошлом году на некоторых рыбопромышленных предприятиях, в частности на Озерновском рыбоконсервном заводе, были зафиксированы вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

– Слышал, авиабилеты предлагают продавать при предъявлении справки о прививке от коронавируса. Расскажите об этом подробнее.

– В сети сейчас идет бурное обсуждение инициативы Министерства транспорта РФ, которое обратилось к российским авиакомпаниям с требованием обеспечить для пассажиров возможность авторизации на сайтах перевозчиков по сертификату о вакцинации от COVID-19. Обращение было направлено от имени департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства. По его данным, соответствующее поручение дала вице-премьер России Татьяна Голикова. Данные о вакцинации должны браться с портала госуслуг. Официальных комментариев информации в ведомстве пока нет, но есть подтверждение, что вопрос использования сертификата о вакцинации от ковида при покупке авиабилетов действительно обсуждается.

В приемной АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», куда я позвонила 21 июня, чтобы узнать, как обстоит дело, ответили, что пока никакой информации по данному вопросу к ним не поступало, продажа билетов производится в обычном порядке.

– Сколько денег было потрачено в Камчатском крае на борьбу с коронавирусом в прошлом году?

– На борьбу с COVID-19 в 2020 году было направлено 2,8 млрд рублей. Это стимулирующие выплаты медицинским работникам, закупка оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оснащение лабораторий, организация тестирования населения. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступая с отчетом о работе правительства за 2020 год на 48-й очередной сессии Законодательного собрания Камчатского края, проинформировали в краевом правительстве.

«В условиях высокого уровня заболеваемости населения было развернуто семь госпиталей на 800 коек. Задействовано волонтерское движение. Создан единый колл-центр, на который в среднем в сутки поступает до 500 звонков. Решался вопрос нехватки врачей в условиях COVID-19. В первую волну в июне 2020 года в Камчатский край прибыли две московские бригады медиков по 16 специалистов в каждой. Они оказывали как консультативную, так и практическую помощь камчатским медикам. Во вторую волну в декабре 2020 года привлечены военные медики, специалисты Дальневосточного отделения Федерального медико-биологического агентства, Сеченовского университета, Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России», – сказал глава региона.

Кроме того, меры поддержки были оказаны жителям региона, в том числе по компенсации затрат по уплате штрафов авиакомпаниям за возврат билетов и возмещению расходов родителям по приобретению путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. Реализованы три пакета мер налоговой поддержки бизнеса: налоговая нагрузка была снижена более чем на один миллиард рублей. Активно были поддержаны: туристическая отрасль, общественное питание, пассажирские перевозки, ресурсоснабжающие организации.

«Наиболее востребованными региональными мерами поддержки оказались микрозаймы – их получили 500 субъектов МСП, на втором месте по популярности оказались разного рода субсидии – их получили 376 предпринимателей. Меры, направленные в Камчатском крае на сохранение режима работы в отраслях непрерывного цикла и поддержку малого и среднего бизнеса, позволили сохранить до 40 % занятости и до 30 % ВРП (валовой региональный продукт)», – подытожил губернатор.

– Слышала, на Сахалине ввели обязательную вакцинацию. Расскажите об этом подробнее.

– На 17 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде регионов были приняты постановления по проведению обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан России, для которых прививки показаны в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В Сахалинской области с 21.06.2021 года постановлением руководителя регионального управления Роспотребнадзора от 17 июня 2021 года поставить прививки должны работники учреждений сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли, культуры. Вакцинировать необходимо не меньше 60 % работников. По словам главного санитарного врача области, низкие показатели прививаемости – одна из главных причин роста заражения коронавирусом на островах. Помимо этого, сахалинцы игнорируют масочный режим. Глава региона отметил, что, если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям человек не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать, и пообещал, что работников не заставят делать прививку под страхом увольнения. В то же время он попросил не отказываться от вакцинации тех, кто не имеет к ней противопоказаний.

Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса в Москве главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением от 15.06.2021 обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 % работающих жителей столицы, в частности, работников в сфере услуг и торговли, общественного транспорта, медицины, ЖКХ, культурных, досуговых учреждений и других предприятий, работающих с населением. На следующий день о таких же требованиях заявили в Московской области.

В информации уточняется, что приказ Минздрава № 125 от 21.03.2014 в ред. от 03.02.2021 в своем приложении имеет календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. То есть при нормальном режиме такие прививки не являются обязательными и ставятся в добровольном порядке всем желающим. Если объявляется угроза распространения инфекции, то есть опасная эпидемиологическая обстановка, то прививки из календаря становятся обязательными для тех групп, которые указаны в пояснениях к нему. Об этом сказано в Порядке проведения профпрививок по эпидемиологическим показаниям.

– 15 июня в редакцию газеты «Вести» позвонил читатель и сообщил, что когда он пришел поставить вторую прививку от коронавируса в кардиоцентр на ул. Советская, спустя положенное время после того, как была поставлена первая, он не смог этого сделать. К нему вышла фельдшер и объявила, что вакцина для введения второй дозы закончилась и на вопросы о продолжении вакцинации она ответить не может, так как это не в ее компетенции, и надо спрашивать врача. Она пояснила, что в настоящее время врач отсутствует и ожидается минут через тридцать. Кроме нашего читателя, в коридоре ожидали врача еще пять человек. В итоге врача не дождались, а как теперь быть нашему читателю, он не знает. Ему, как и нам, очень интересно узнать, как вообще может быть, что вакцинация оказалась прервана, надо ли ее теперь продолжать, а самое главное, будет ли у него выработан иммунитет к коронавирусу.

– 16 июня мы позвонили в регистратуру кардиологического центра. Понимая по горькому опыту, полученному при обращении в госучреждения здравоохранения, что если мы назовемся корреспондентами, нам информации не дадут, а предложат делать письменный запрос в краевой Минздрав, решили спросить, можно ли в кардиоцентре поставить прививку от коронавируса. Нам предложили позвонить по телефону 42-36-97. Ответившая на звонок женщина, которая представилась фельдшером по ковиду, ответила, что поставить прививку можно. На вопрос, верно ли, что в кардиоцентре закончилась вакцина для введения второй дозы, фельдшер ответила, что речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона», которая закончилась во всем крае. А вот вакцина «Спутник V» в наличии, ее можно поставить с 10 до 15 часов в будние дни, исключая обеденный перерыв с 12:00 до 12:30.

Согласитесь, после такого ответа возникает еще больше вопросов. Как вообще может закончиться вакцина, предназначенная для двукратного введения? Согласно инструкции, проведенную прививку регистрируют в установленных учетных формах с указанием даты введения препарата, дозы, номера серии и наименования предприятия-производителя. То есть если человек поставил одну дозу прививки, ему полагается вторая, парная. Они и приходят из расчета по две дозы на одного человека. А когда второй ампулы с вакциной нет, пациенту не остается ничего иного, как предположить, что медики не умеют считать до двух… Также непонятно, откуда фельдшер может знать, что вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась во всем крае. Значит, это очень информированный суперфельдшер. Может, ее поставить министром здравоохранения?

Дополню, что на сайте краевого министерства здравоохранения в информации о ходе вакцинации от коронавируса (в том числе и от 16 июня) утверждается, что «на сегодня в регионе прививают тремя видами вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Мы направили письменный запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края, где попросили ответить, почему в таком случае наш читатель не смог поставить вторую вакцину «ЭпиВакКорона» в кардиоцентре и как ему теперь продолжать вакцинацию. При получении ответа он будет опубликован.

Отмечу, что при запросе информации у работников учреждений здравоохранения, подведомственных краевому Минздраву, всегда происходит одно и то же: все они, узнав, что разговаривают с корреспондентом, отказываются отвечать на вопрос и предлагают адресовать его в письменном виде в краевой Минздрав. Ссылка на закон РФ о средствах массовой информации, согласно которому редакция имеет право делать запрос информации как в письменной, так и в устной форме, на них никакого впечатления не производит. Последний пример: при подготовке этой публикации понадобилось узнать, где в Петропавловске-Камчатском можно пройти исследование на антитела к коронавирусу. Позвонила на два номера телефонов краевого министерства здравоохранения, заявленные как ведомственные горячие линии по коронавирусу в будние дни: 42-44-37 и 20-18-52. В первом случае мне ответила референт отдела помощи детям, которая попросила меня представиться, чтобы зарегистрировать вопрос. Узнав, что с ней говорит корреспондент, даже не дослушала, что меня интересует, и сказала направить вопрос письменно на адрес краевого Минздрава. Свое предложение она мотивировала так: «По горячей линии такая информация не дается. Она решается по каждому пациенту в отдельности». По второму номеру со мной говорила консультант отдела помощи взрослому населению. Выслушав меня, она сказала, что перезвонит через несколько минут, и во мне даже затеплилась надежда на ответ. Увы, она действительно перезвонила, но лишь для того, чтобы сказать, что не уполномочена отвечать на мой вопрос и рекомендовала сделать официальный запрос в Минздрав по электронной почте. Спрашивается, для чего тогда существует горячая линия? Ее и создают для того, чтобы быстро и по существу отвечать на вопросы граждан, а не адресовать их на электронную почту учреждения. Туда без горячей линии можно написать, вот только ждать ответа придется не один день. Непонятно также, зачем человеку, который позвонил на горячую линию, называть себя. Где тут логика? Ну назовется он Петровым или Сидоровым, и что это даст? Почему нельзя просто зарегистрировать вопрос, если уж в этом есть необходимость?

Слово «корреспондент» у медработников, похоже, вызывает панику и отключает мозг. То есть, по их мнению, обычному человеку ответить можно, а корреспонденту нельзя. Где тут логика? Что, скажите, секретного или сложного было в моем вопросе? Почему трудно было дать информацию о том, где можно пройти исследование на антитела к коронавирусу в нашем городе? Неужели те, кто отвечает на вопросы по телефонам горячих линий настолько некомпетентны, что боятся видеть свои слова опубликованными? Или они не знают, что отвечать? В таком случае для чего создавать горячие линии? Для отчетности?

Возвращаясь к вопросу нашего читателя, дополню, что «ЭпиВакКорона» была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для массовой вакцинации населения. Как указано в инструкции, «ЭпиВакКорона» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, вводится двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14–21 день, в дозе 0,5 мл.

– Какой прогноз распространения заболеваемости COVID-19 в стране дают специалисты?

– В Роспотребнадзоре предупредили, что с учетом сложившейся в России ситуации коронавирус может начать распространяться еще быстрее. «Единственным спасением» в ведомстве назвали массовую вакцинацию. Так, в частности, полагает руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская: «Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее». По мнению Сперанской, «единственное спасение» в сложившейся ситуации – привить достаточное число граждан, чтобы новые штаммы коронавируса «не получали возможность быстро распространяться».

С начала июня в России вновь начало расти число заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Согласно официальной статистике, если до всплеска заболеваемости оно колебалось в пределах 8–9 тысяч новых заболевших за сутки, в последние дни суточный прирост превысил 17 тысяч человек.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."