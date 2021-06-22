Спрашивали – отвечаем

22 Июня 2021



С началом лета обстановка по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ухудшилась практически по всей стране. После периода относительной стабилизации заболеваемость начала стремительно расти, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Но и в ряде других регионов, в том числе в Камчатском крае, отмечается рост госпитализаций, в связи с чем власти увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19 и настоятельно рекомендуют всем жителям пройти вакцинацию, а также носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Эпидемиологи указывают на то, что при игнорировании защитных мер число заражений коронавирусом будет еще расти, так как лето – время отпусков и путешествий, и напоминают, что прививка является единственным шансом переболеть в легкой форме и получить хороший иммунитет. Врачи-инфекционисты уверяют, что коронавирус стал более агрессивным, и объясняют печальные показатели коронавирусной статистики низкими темпами массовой вакцинации и пренебрежением граждан к мерам предосторожности.

Тема по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых в СМИ, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших земляков.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 22 июня, всего с начала пандемии в Камчатском крае COVID-19 был выявлен у 14 967 человек. За минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заболели еще 35 человек. Выздоровели с начала пандемии 14 095 человека, за минувшие сутки – один человек. В стационары за сутки с коронавирусом положили 66 пациентов, всего в ковидных госпиталях проходят лечение 522 человека. Из них больны пневмонией с COVID-19 320 пациентов. Коечный фонд составляет 640 мест, из них свободными остаются 118 мест.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, на Камчатке от коронавируса за время пандемии умерли 238 человек.

По числу человек, заболевших коронавирусом с начала пандемии в сопоставлении с численностью населения, среди субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатка и Сахалин, которые почти сравнялись в показателях, находятся на втором месте после лидирующей Магаданской области. В стране по данному показателю на первом месте Москва, на втором – Санкт-Петербург, затем идет Магаданская область, Камчатка и Сахалин.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, по состоянию на 22 июня с начала вакцинации на полуострове привиты 37 889 камчатцев.

«За минувшие сутки в регионе первый компонент вакцины поставили 618 человек, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 279 человек. На 22 июня вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты 30 404 человека, 6 609 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 579 жителей Камчатки поставили вакцину «КовиВак». С начала кампании по иммунизации населения от COVID-19 первый компонент вакцины получили уже 37 889 человек, завершили вакцинацию 33 292 человека», – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

В Камчатском крае сформирован запас вакцины – в лечебных учреждениях полуострова в наличии 10 428 доз. В регионе прививают тремя вакцинами – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». До конца недели в регион поступят еще 4 032 дозы «Спутника V», уточняется в информации.

Напомню, что обязательный масочный режим в крае и требование к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра продлены постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 03.06.2021 года № 80 до 4 июля.

– Где можно поставить прививку от коронавируса на Камчатке?

– Как сообщает Министерство здравоохранения Камчатского края, пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно во всех поликлиниках региона. На Камчатке на сегодня работают 23 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Два из них открыты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад» и в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

По поручению главы региона увеличено время работы мобильных пунктов в ТЦ. Мобильный прививочный пункт в «Шамсе» на 10-м километре в будни работает с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 17:00. В торговом центре «Галант-PLAZA» прививку можно сделать в будни с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 17:00. Ранее в ТЦ население вакцинировали в будни с 15 до 19 часов, в выходные – с 11 до 17 часов.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определенное время и дату и к оговоренному сроку прийти и сделать прививку. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.

– Сколько мест для пациентов с коронавирусом развернуто в больницах Камчатки?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края от 22 июня, общий коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией увеличен до 640 мест.

«За минувшие выходные дополнительные 40 коек были развернуты в моногоспитале городской больницы № 2, в детской инфекционной больнице добавлено двадцать мест. Сегодня в госпитале на базе Камчатской краевой больницы развернуто еще шестьдесят дополнительных мест. Ежесуточный прирост госпитализированных составляет 30–40 человек. В минувшее воскресенье с диагнозом новая коронавирусная инфекция были госпитализированы 39 человек», – сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

На 21 июня на территории полуострова были развернуты шесть моногоспиталей для больных COVID-19. На базе городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского развернуты 180 коек, на базе городской больницы № 1 – 140 коек, в Центре СПИД – 60 коек, в детской краевой инфекционной больнице – 40, в терапевтическом корпусе краевой больницы – 160, в кожно-венерологическом диспансере – 60 коек, уточняется в информации.

– Я слышал, в Усть-Камчатске из-за ковида закрыли больницу. Расскажите об этом подробнее.

– Усть-Камчатская районная больница с 15 июня закрыта на карантин. Коронавирус диагностирован у персонала и пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Усть-Камчатского муниципального района. В информации уточняется, что диагноз подтвердился у девяти человек. Пятеро из них – сотрудники медицинского учреждения, четверо – пациенты. В связи с этим учреждение здравоохранения закрыто предположительно на две недели. Заболевшие пациенты отправлены санрейсом в краевой центр. По вопросам приема у врачей жителей просят обращаться в регистратуру больницы по телефону.

Глава Усть-Камчатского района Логинов Василий Иванович, которого я попросила прокомментировать вспышку коронавируса в больнице и рассказать о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в целом по району, отметил, что районная больница является единственным в районе учреждением, закрытым из-за коронавируса на карантин. Логинов сообщил, что с февраля и по день подтверждения диагноза у медиков и пациентов больницы в Усть-Камчатском районе не было ни одного больного новой коронавирусной инфекцией, тестирование населения проводилось регулярно в полном объеме. Дополню, что согласно информации, размещенной на сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района 11 июня, последний случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован четыре месяца назад. Врачи связывали отсутствие заболевших новой коронавирусной инфекцией с активной прививочной кампанией, которая проводится на территории сельских поселений и среди трудовых коллективов рыбных предприятий, которые работают в районе. «Ежедневно мы прививаем по 10–15 человек. Часть населения уже привита. Самые активные граждане, желающие привиться – пенсионеры, люди старше 60 лет», – процитированы слова заместителя главного врача Усть-Камчатской районной больницы Виктора Ишутина.

Глава района затруднился ответить, с чем, по его мнению, связан активный рост заболеваемостью коронавирусом в больнице, но отметил, что населению следует активнее вакцинироваться, а работникам медицинских учреждений более четко проводить разъяснительную работу о пользе вакцинации среди граждан. В настоящее время (17 июня), по его словам, от коронавируса привито около 15 % населения района.

– Где в Петропавловск-Камчатском можно пройти лабораторное исследование на наличие антител к новой коронавирусной инфекции?

– Данный вопрос был направлен на адрес краевого министерства здравоохранения. 21 июня мы получили следующий ответ: «Министерство здравоохранения Камчатского края в ответ на Ваш запрос о месте прохождения гражданам Камчатского края анализа крови на иммунохимическое исследование антител класса M и G к SARS-CoV-2 сообщает следующее. Пройти обследование граждане могут как на базе учреждений здравоохранения Камчатского края (ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями»; ГБУЗ «Камчатский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»), так и частных организаций (Медицинская лаборатория INVITRO, Медицинская лаборатория «Гемотест», Лаборатория «Юнилаб»). Забор и исследование биоматериала является платной услугой и осуществляется исключительно по договору платных медицинских услуг. И.о. министра М. В. Волкова».

Дополню, что в регистратуре краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД сообщили, что исследование на наличие в крови антител к новой коронавирусной инфекции будет стоить 898 рублей. Запись осуществляется по телефону 30-64-28 с 9:30 до 13:00 в рабочие дни. В центре общественного здоровья такое исследование обойдется в 1 059 рублей. Кровь можно сдать с 8:00 до 15:00 в рабочие дни, без предварительной записи. Результаты будут готовы на следующий день, если человек успел сдать кровь до 10 часов, то в этот же день после 15 часов.

В «Медитекс» пояснили, что пройти исследование на наличие в крови антител к COVID-19 будет стоить 1 500 рублей, в «Гемотесте» – 1 640 рублей, в «Инвитро» – 1 800 рублей (при определении в сыворотке крови специфических иммуноглобулинов (антител) классов IgM и IgG суммарно к новому коронавирусу).

– На Камчатку на путину прибывают сезонные работники из разных регионов страны. Интересно, кто-нибудь из них привит от коронавируса?

– По информации краевого министерства рыбного хозяйства, его сотрудники активизировали работу по профилактике и проведению проверок в отношении рыбохозяйственных предприятий, привлекающих сезонных работников. Проверки ведутся в том числе в аэропорту г. Елизово. Из планируемых 15 тысяч человек приехало уже порядка 5 тысяч. Более 80 процентов прибывающих для работы на территорию Камчатского края граждан – вакцинированные. (Другими словами, около 20 % прибывших на полуостров сезонных работников, то есть каждый пятый, не привиты. – Авт.).

По требованиям нормативных документов рыбопромышленники в обязательном порядке направляют всех, прибывших для работы на территорию Камчатского края на прохождение двух тестов – ПЦР и на антитела к COVID-19. Только после подтверждения отсутствия заболевания работники допускаются к трудовой деятельности. В противном случае работник изолируется или направляется на лечение в одно из медицинских учреждений края, утверждают в ведомстве.

Как рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын: «Совет нашей ассоциации провел специальное совещание, чтобы обсудить меры по предотвращению вспышек COVID-19 на производстве. По итогам встречи мы рекомендовали кадровым агентствам, которые ищут на лососевую путину работников за пределами края, отдать приоритет тем, кто прошел вакцинацию либо переболел коронавирусной инфекцией. Я не считаю это ущемлением каких-либо прав. Предприятие несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников. Оно вправе предъявлять требования, которые обеспечат безопасность людей, насколько это возможно». Напомню, что в прошлом году на некоторых рыбопромышленных предприятиях, в частности на Озерновском рыбоконсервном заводе, были зафиксированы вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

– Слышал, авиабилеты предлагают продавать при предъявлении справки о прививке от коронавируса. Расскажите об этом подробнее.

– В сети сейчас идет бурное обсуждение инициативы Министерства транспорта РФ, которое обратилось к российским авиакомпаниям с требованием обеспечить для пассажиров возможность авторизации на сайтах перевозчиков по сертификату о вакцинации от COVID-19. Обращение было направлено от имени департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства. По его данным, соответствующее поручение дала вице-премьер России Татьяна Голикова. Данные о вакцинации должны браться с портала госуслуг. Официальных комментариев информации в ведомстве пока нет, но есть подтверждение, что вопрос использования сертификата о вакцинации от ковида при покупке авиабилетов действительно обсуждается.

В приемной АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», куда я позвонила 21 июня, чтобы узнать, как обстоит дело, ответили, что пока никакой информации по данному вопросу к ним не поступало, продажа билетов производится в обычном порядке.

– Сколько денег было потрачено в Камчатском крае на борьбу с коронавирусом в прошлом году?

– На борьбу с COVID-19 в 2020 году было направлено 2,8 млрд рублей. Это стимулирующие выплаты медицинским работникам, закупка оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оснащение лабораторий, организация тестирования населения. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступая с отчетом о работе правительства за 2020 год на 48-й очередной сессии Законодательного собрания Камчатского края, проинформировали в краевом правительстве.

«В условиях высокого уровня заболеваемости населения было развернуто семь госпиталей на 800 коек. Задействовано волонтерское движение. Создан единый колл-центр, на который в среднем в сутки поступает до 500 звонков. Решался вопрос нехватки врачей в условиях COVID-19. В первую волну в июне 2020 года в Камчатский край прибыли две московские бригады медиков по 16 специалистов в каждой. Они оказывали как консультативную, так и практическую помощь камчатским медикам. Во вторую волну в декабре 2020 года привлечены военные медики, специалисты Дальневосточного отделения Федерального медико-биологического агентства, Сеченовского университета, Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России», – сказал глава региона.

Кроме того, меры поддержки были оказаны жителям региона, в том числе по компенсации затрат по уплате штрафов авиакомпаниям за возврат билетов и возмещению расходов родителям по приобретению путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. Реализованы три пакета мер налоговой поддержки бизнеса: налоговая нагрузка была снижена более чем на один миллиард рублей. Активно были поддержаны: туристическая отрасль, общественное питание, пассажирские перевозки, ресурсоснабжающие организации.

«Наиболее востребованными региональными мерами поддержки оказались микрозаймы – их получили 500 субъектов МСП, на втором месте по популярности оказались разного рода субсидии – их получили 376 предпринимателей. Меры, направленные в Камчатском крае на сохранение режима работы в отраслях непрерывного цикла и поддержку малого и среднего бизнеса, позволили сохранить до 40 % занятости и до 30 % ВРП (валовой региональный продукт)», – подытожил губернатор.

– Слышала, на Сахалине ввели обязательную вакцинацию. Расскажите об этом подробнее.

– На 17 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде регионов были приняты постановления по проведению обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан России, для которых прививки показаны в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В Сахалинской области с 21.06.2021 года постановлением руководителя регионального управления Роспотребнадзора от 17 июня 2021 года поставить прививки должны работники учреждений сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли, культуры. Вакцинировать необходимо не меньше 60 % работников. По словам главного санитарного врача области, низкие показатели прививаемости – одна из главных причин роста заражения коронавирусом на островах. Помимо этого, сахалинцы игнорируют масочный режим. Глава региона отметил, что, если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям человек не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать, и пообещал, что работников не заставят делать прививку под страхом увольнения. В то же время он попросил не отказываться от вакцинации тех, кто не имеет к ней противопоказаний.

Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса в Москве главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением от 15.06.2021 обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 % работающих жителей столицы, в частности, работников в сфере услуг и торговли, общественного транспорта, медицины, ЖКХ, культурных, досуговых учреждений и других предприятий, работающих с населением. На следующий день о таких же требованиях заявили в Московской области.

В информации уточняется, что приказ Минздрава № 125 от 21.03.2014 в ред. от 03.02.2021 в своем приложении имеет календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. То есть при нормальном режиме такие прививки не являются обязательными и ставятся в добровольном порядке всем желающим. Если объявляется угроза распространения инфекции, то есть опасная эпидемиологическая обстановка, то прививки из календаря становятся обязательными для тех групп, которые указаны в пояснениях к нему. Об этом сказано в Порядке проведения профпрививок по эпидемиологическим показаниям.

– 15 июня в редакцию газеты «Вести» позвонил читатель и сообщил, что когда он пришел поставить вторую прививку от коронавируса в кардиоцентр на ул. Советская, спустя положенное время после того, как была поставлена первая, он не смог этого сделать. К нему вышла фельдшер и объявила, что вакцина для введения второй дозы закончилась и на вопросы о продолжении вакцинации она ответить не может, так как это не в ее компетенции, и надо спрашивать врача. Она пояснила, что в настоящее время врач отсутствует и ожидается минут через тридцать. Кроме нашего читателя, в коридоре ожидали врача еще пять человек. В итоге врача не дождались, а как теперь быть нашему читателю, он не знает. Ему, как и нам, очень интересно узнать, как вообще может быть, что вакцинация оказалась прервана, надо ли ее теперь продолжать, а самое главное, будет ли у него выработан иммунитет к коронавирусу.

– 16 июня мы позвонили в регистратуру кардиологического центра. Понимая по горькому опыту, полученному при обращении в госучреждения здравоохранения, что если мы назовемся корреспондентами, нам информации не дадут, а предложат делать письменный запрос в краевой Минздрав, решили спросить, можно ли в кардиоцентре поставить прививку от коронавируса. Нам предложили позвонить по телефону 42-36-97. Ответившая на звонок женщина, которая представилась фельдшером по ковиду, ответила, что поставить прививку можно. На вопрос, верно ли, что в кардиоцентре закончилась вакцина для введения второй дозы, фельдшер ответила, что речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона», которая закончилась во всем крае. А вот вакцина «Спутник V» в наличии, ее можно поставить с 10 до 15 часов в будние дни, исключая обеденный перерыв с 12:00 до 12:30.

Согласитесь, после такого ответа возникает еще больше вопросов. Как вообще может закончиться вакцина, предназначенная для двукратного введения? Согласно инструкции, проведенную прививку регистрируют в установленных учетных формах с указанием даты введения препарата, дозы, номера серии и наименования предприятия-производителя. То есть если человек поставил одну дозу прививки, ему полагается вторая, парная. Они и приходят из расчета по две дозы на одного человека. А когда второй ампулы с вакциной нет, пациенту не остается ничего иного, как предположить, что медики не умеют считать до двух… Также непонятно, откуда фельдшер может знать, что вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась во всем крае. Значит, это очень информированный суперфельдшер. Может, ее поставить министром здравоохранения?

Дополню, что на сайте краевого министерства здравоохранения в информации о ходе вакцинации от коронавируса (в том числе и от 16 июня) утверждается, что «на сегодня в регионе прививают тремя видами вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Мы направили письменный запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края, где попросили ответить, почему в таком случае наш читатель не смог поставить вторую вакцину «ЭпиВакКорона» в кардиоцентре и как ему теперь продолжать вакцинацию. При получении ответа он будет опубликован.

Отмечу, что при запросе информации у работников учреждений здравоохранения, подведомственных краевому Минздраву, всегда происходит одно и то же: все они, узнав, что разговаривают с корреспондентом, отказываются отвечать на вопрос и предлагают адресовать его в письменном виде в краевой Минздрав. Ссылка на закон РФ о средствах массовой информации, согласно которому редакция имеет право делать запрос информации как в письменной, так и в устной форме, на них никакого впечатления не производит. Последний пример: при подготовке этой публикации понадобилось узнать, где в Петропавловске-Камчатском можно пройти исследование на антитела к коронавирусу. Позвонила на два номера телефонов краевого министерства здравоохранения, заявленные как ведомственные горячие линии по коронавирусу в будние дни: 42-44-37 и 20-18-52. В первом случае мне ответила референт отдела помощи детям, которая попросила меня представиться, чтобы зарегистрировать вопрос. Узнав, что с ней говорит корреспондент, даже не дослушала, что меня интересует, и сказала направить вопрос письменно на адрес краевого Минздрава. Свое предложение она мотивировала так: «По горячей линии такая информация не дается. Она решается по каждому пациенту в отдельности». По второму номеру со мной говорила консультант отдела помощи взрослому населению. Выслушав меня, она сказала, что перезвонит через несколько минут, и во мне даже затеплилась надежда на ответ. Увы, она действительно перезвонила, но лишь для того, чтобы сказать, что не уполномочена отвечать на мой вопрос и рекомендовала сделать официальный запрос в Минздрав по электронной почте. Спрашивается, для чего тогда существует горячая линия? Ее и создают для того, чтобы быстро и по существу отвечать на вопросы граждан, а не адресовать их на электронную почту учреждения. Туда без горячей линии можно написать, вот только ждать ответа придется не один день. Непонятно также, зачем человеку, который позвонил на горячую линию, называть себя. Где тут логика? Ну назовется он Петровым или Сидоровым, и что это даст? Почему нельзя просто зарегистрировать вопрос, если уж в этом есть необходимость?

Слово «корреспондент» у медработников, похоже, вызывает панику и отключает мозг. То есть, по их мнению, обычному человеку ответить можно, а корреспонденту нельзя. Где тут логика? Что, скажите, секретного или сложного было в моем вопросе? Почему трудно было дать информацию о том, где можно пройти исследование на антитела к коронавирусу в нашем городе? Неужели те, кто отвечает на вопросы по телефонам горячих линий настолько некомпетентны, что боятся видеть свои слова опубликованными? Или они не знают, что отвечать? В таком случае для чего создавать горячие линии? Для отчетности?

Возвращаясь к вопросу нашего читателя, дополню, что «ЭпиВакКорона» была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для массовой вакцинации населения. Как указано в инструкции, «ЭпиВакКорона» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, вводится двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14–21 день, в дозе 0,5 мл.

– Какой прогноз распространения заболеваемости COVID-19 в стране дают специалисты?

– В Роспотребнадзоре предупредили, что с учетом сложившейся в России ситуации коронавирус может начать распространяться еще быстрее. «Единственным спасением» в ведомстве назвали массовую вакцинацию. Так, в частности, полагает руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская: «Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее». По мнению Сперанской, «единственное спасение» в сложившейся ситуации – привить достаточное число граждан, чтобы новые штаммы коронавируса «не получали возможность быстро распространяться».

С начала июня в России вновь начало расти число заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Согласно официальной статистике, если до всплеска заболеваемости оно колебалось в пределах 8–9 тысяч новых заболевших за сутки, в последние дни суточный прирост превысил 17 тысяч человек.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА