Однажды в типографии

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22 Июня 2021

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 09.06.2021)

С Мариной мы отдалились друг от друга, стали спать в разных комнатах. Нарочно брали дополнительную работу, чтобы реже встречаться. Я увлекся эзотерикой, пытался найти мистические предпосылки нашей трагедии, супруга по выходным ходила на православные службы в храм, где когда-то отпевали Максимку. Целый год мы жили, словно не замечая друг друга, старались просто выжить, но оба понимали, насколько устали от тишины и слез.

Однажды жена сказала, что собралась увольняться из роддома и перейти на работу в платную женскую консультацию. Понимая, что данное решение вызвано не денежными проблемами, я предложил рассказать о случившемся. Супруга ответила, что не может смириться со смертью и равнодушием мамаш. Она устала от слез женщин, потерявших детей, у которых еще даже не было своего имени, и заявлений особ, так беспристрастно отправляющих своих живых и здоровых детей в Дом малютки. Трагедия, разделившая нашу жизнь на «до» и «после», не позволила Марине вернуться в прежнее русло своей профессии. Она была прекрасным неравнодушным врачом, обожающим свою работу, но, понимая, что нам нужно что-то изменить в нашей жизни, я спорить не стал. Поцеловав свою супругу, поддержал ее решение и сам задумался о переменах в своей работе, которые вскоре произошли без моего участия.

Иван Давидович решил уйти на заслуженный отдых. Его сердце стало часто сдавать, мучило высокое давление. Пригласив остальных учредителей, наш легендарный руководитель объявил об отставке. На свое место он предложил мою кандидатуру. Учитывая уважительное отношение к моему учителю и создателю прекрасного успешного предприятия, к его мнению прислушались, я был назначен генеральным директором издательского дома, который мог похвастаться самой передовой типографией, большим коллективом талантливых корректоров, оформителей и дизайнеров. Мое назначение коллективом было принято единодушно. Больше всех радовался мой отец, который к тому моменту стал пенсионером, но навещал типографию, чтобы порадоваться технологическим новинкам, пообщаться с молодыми инженерами и рассказать об оборудовании, которое теперь можно было встретить лишь в музее.

Однажды в нашем регионе был объявлен конкурс детских стихов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Председателем региональной комиссии по отбору лучших произведений был назначен я, поскольку наш издательский дом выступил основным спонсором. Конкурс проходил в несколько этапов и должен был завершиться вручением красочных альбомов со стихами победителей. Когда конкурс подходил к завершению, я решил заглянуть в типографию, чтобы уточнить технические нюансы и сроки изготовления альбома. На пороге я встретил мужчину, который о чем-то спорил с нашим инженером. Увидев меня, инженер выдохнул и попросил помочь с назойливым жалобщиком. Мы представились друг другу, мужчина назвался Игорем Ивановичем, я спросил, чего он хочет.

Оказалось, сын моего собеседника Степан был участником конкурсного отбора, но его стихи не произвели впечатления на конкурсную комиссию, рукопись вернули с простым ответом: «Не прошли отбор». Тогда Игорь Иванович решил отыскать организаторов конкурса, чтобы убедить принять стихи в печать. В краевой библиотеке, куда он обратился, предложили найти председателя и попробовать его уговорить. По указанному адресу Игорь Иванович стал искать того, кто, по его мнению, сможет помочь. Наш инженер объяснил, с кем нужно встретиться и где, но по счастливой случайности я сам решил навестить типографию.

Мужчина заметно волновался и умолял выслушать всю историю до конца. Решив все необходимые вопросы в типографии, я предложил посетителю пройти в офис, который находился рядом. Расположившись, я попросил посмотреть официальный ответ конкурсной комиссии и стихи Степана. Решение комиссии было законным, ведь мальчик писал не о Великой Отечественной войне целого народа, а войне за свою жизнь в больнице, окружающей его долгие пять лет, к тому же стихи были очень и очень слабенькими. Игорь Иванович рассказал, что Степану всего двенадцать лет, пять из которых он болеет редкой формой лейкемии. Донорский материал подобрать никак не получалось, чтобы продлить жизнь мальчику, несколько раз в год приходилось проходить курсы химиотерапии, приносящие лишь временное облегчение, но после последнего курса врачи предупредили о возможном ухудшении здоровья. Химиотерапию решили повторить, но перед тем как лечь в больницу Степан попросил отца издать его стихи, чтобы оставить на этой земле память о себе.

Наступила минутная тишина, я увидел, что по щекам отца Степана катились слезы, при этом сам почувствовал, как увлажнились мои глаза. Игорь Иванович грустно вздохнул и продолжил, что сын навсегда останется в его сердце, но он все же мечтает исполнить его волю: «Возможно последнюю», – подытожил мой собеседник. Настойчивость отца не вызывала раздражения, я знал, что для своего ребенка я сделал бы в тысячу раз больше. Оставил стихи у себя и пообещал что-нибудь придумать. В ответ Игорь Иванович сказал, что ему нечем платить, но, имея диплом электрика, он готов починить все, что необходимо в типографии или в этом офисе. Мы ударили по рукам и договорились встретиться в конце недели.

За это время я нашел способ разместить стихи Степана в ежегодном сборнике молодых талантов нашего края. Воспользовавшись положением генерального директора, я заставил редколлегию своего издательского дома принять материал к печати без редактуры. Следующие пару дней ко мне в кабинет потянулись наши Каллиопы – корректоры (музы эпической поэзии), пытались вразумить, рассказать о бездарности стихов недоросля, предупреждали об отрицательных рецензиях. После начали жаловаться Ивану Давидовичу, до сих пор имеющему право участвовать в деятельности издательского дома. С учителем у нас произошел очень длинный, откровенный и нелицеприятный разговор. Суть его сводилась к нескольким фразам:

– Ты понимаешь, что ставишь под удар нашу репутацию? Мы отказали главе региона напечатать стихи его сына, потому что они были бездарными. Нас ценят за то, что печатаем только хорошую литературу. Всю свою жизнь я отбивался от сановных бездарей, которые считали себя талантливыми литераторами. А теперь ты с этим мальчишкой лезешь. Ты хочешь все разрушить?

– Нет, я не хочу все разрушить. Мне хочется, чтобы мы были милосердными.

– Тогда напечатай его стишки в какой-нибудь нашей газете и дело с концом.

– Нет, стихи будут напечатаны только в поэтическом сборнике.

– Почему для тебя это так важно?

– Поймите, мальчик за свою короткую жизнь настрадался больше, чем любой взрослый. У него осталась только его мечта. И мы хотим отобрать ее?!

– Хорошо, пусть будет по-твоему. С учредителями я договорюсь. Раньше в тебе упрямства не замечалось.

– Раньше такого случая не было.

Пока печаталось издание, Игорь Иванович усердно трудился в типографии. Он починил все розетки, заменил считок, лампы и первым из читателей взял в руки книгу со стихами своего сына. Наполненный радостью, он попросил один экземпляр на память. Взяв дополнительные расходы на себя, я подарил семье мальчика несколько коробок с заветным изданием.

Только мы расстались с Игорем Ивановичем, в моем кабинете раздался звонок. По телефону юный голос благодарил меня за чудо. Лишь через мгновение я понял, что со мной говорил Степан. Он рассказал, что теперь обязательно поправится, чтобы продолжить творить. На минуту мне показалось, что я говорил со своим Максимкой, потом вдруг опомнился, пожелал здоровья и попросил звонить чаще…

Впервые за долгое время на душе была радость от того, что смог кого-то сделать счастливым. Вечером я рассказал жене о своем поступке, мальчике и его болезни. Она молча выслушала меня, почему-то грустно и тяжело вздохнула, сказав, что гордится мной.

В творческих кругах этот сборник не имел особого успеха, но для меня стал самым любимым изданием того года, который был рекордным по количеству выпущенных книг. Работа снова захватила меня. Я старался многое успеть, но вскоре снова почувствовал одиночество и пустоту. Маришка была рядом, но в ее глазах все так же читались боль и отчаяние.

Прошел целый год, прежде чем я снова увидел Игоря Ивановича. Он встретил меня рядом с типографией, куда зашел поздороваться с сотрудниками. Сначала я обрадовался его визиту, ведь Степан обещал не бросать поэзию, подумал, что отец снова принес рукопись. Но через мгновение, вспомнив тяжелый вздох Маришки, мое сердце кольнуло тяжелое предчувствие. Раздав поручения коллегам, я предложил Ивану Игоревичу зайти в кабинет выпить кофе.

Когда напитки были разлиты и источали чудесный аромат, я спросил как дела. Мой собеседник ответил, что пришел проститься со мной, поскольку решил покинуть этот город навсегда. Он вдруг замолчал, а потом продолжил, что Степан умер через две недели после выхода книги…

Я снова почувствовал, как слезы подступают к моим глазам, зная, что любые слова в таком горе являются пустым звуком, смог выдавить только: «Соболезную». Игорь Иванович посмотрел на меня и сказал, что на сороковой поминальный день со дня смерти Степана они с женой узнали, что снова станут родителями. Расценив это известие как подарок судьбы, они решили остаться вместе и еще раз попробовать стать счастливыми. Игорь Иванович засунул руку в карман, достал фото и протянул его мне. На цветном снимке сидела красивая улыбчивая женщина и держала на руках румяную пампушку, всю одетую в кружево. «Эта наша Наденька», – пояснил собеседник. Выждав паузу, пока я рассматривал фото с этим розовым комочком счастья, Игорь Иванович рассказал, что одного ребенка невозможно заменить другим, у каждого из них навсегда будет свое место в сердце матери и отца, но появление дочери заставило убитых горем родителей встрепенуться и заполнить свою душевную пустоту любовью к новому человеку. Почти сразу после рождения семья поехала навестить родню на берег теплого моря, где решила остаться жить навсегда. Игорь Иванович вернулся из отпуска один, чтобы собрать вещи и распорядиться имуществом, которое уже успел продать. На вопрос, кто будет ухаживать за могилой Степана, Игорь Иванович пояснил, что заключил договор со смотрителями кладбища по уборке ее территории. Я предложил показать мне место захоронения Степана, чтобы иногда навещать его и приглядывать за работой смотрителей. Мой собеседник долго отнекивался, говорил о неловкости ситуации, но под натиском логики согласился, и мы отправились на кладбище, которое располагалось за городом. По дороге заехали в цветочный магазин и купили нашим сыновьям букеты с четным количеством гвоздик.

Когда мы подъехали к нужному повороту, оказалось, что наши мальчишки были похоронены недалеко друг от друга. Игорь Иванович похвалил нас за качество исполнения надгробного памятника, который с Маришкой мы выбирали вдвоем, сказал, что непременно сделает такой же Степану, когда придет время. Этот разговор был странным и неестественным, ведь обсуждался камень и плита, навсегда укрывшая тело ребенка, который должен был прожить до глубокой старости и сам проводить меня в последний путь. Игорь Иванович заметил мое растерянное состояние, попытался начать рассказ о бессмертии душ, но, не получив поддержку этой темы с моей стороны, проводил меня до могилы Степана. Поправив еще не выцветшие венки, мы немного помолчали и вернулись в машину…

По дороге в город Игорь Иванович благодарил меня за огромную помощь, передавал сердечный привет от своей семьи. Зная о нашем несчастье, пожелал обрести покой и равновесие. Уверял, что за свой поступок я буду щедро награжден судьбой. Мы обменялись телефонами, я пожелал быстрее освоиться на новом месте. Не удержался и напоследок спросил: «А вам не страшно было начинать все сначала?» Игорь Иванович улыбнулся и ответил, что любит свою жену всем сердцем и после смерти Степана видел, как она медленно сходила с ума, но теперь, когда родилась Наденька, был уверен – беда больше не постучится в их дом. «Нам теперь даже плакать некогда, весь мир занят этой крошкой…» – уходя сказал Игорь Иванович.

Посещение кладбища всегда для меня было мероприятием, после которого нужно время, чтобы прийти в себя, но после встречи с человеком похожей судьбы мне просто необходимо было немного развеяться. На работе, соврав о внезапно назначенном совещании, я решил прогуляться по любимым местам города. Оставив машину на стоянке, я вышел на главную улицу и тут же оказался в окружении молодых красивых девушек, заманивающих посетителей в ювелирный магазин для покупок со скидками в связи с юбилеем сети. Внезапно с неба стал накрапывать дождь и резко похолодало. Я решил спрятаться от непогоды, поддался уговорам и пошел бесцельно глазеть на сверкающие украшения. Вдруг из многообразия крутящихся витрин я увидел сережки, которые хотел подарить Маришке в связи с двенадцатилетнем со дня рождения Максимки. Когда родился наш сын, в знак благодарности за появление наследника я придумал традицию в этот день дарить ей украшения. Учитывая работу в роддоме, кольца Маришка не носила, но к сережкам испытывала слабость. Купить эту красоту перед праздником я не успел, после было не до того, и я забыл о своем намерении. Учитывая, что коллекция украшений была прошлых лет, купить заветные серьги я смог в половину цены. Оформив подарок в красивую коробочку, я решил поужинать с Маришкой в когда-то любимом ресторане. По телефону она долго выпытывала у меня повод похода в заведение, где мы не были больше трех лет, но потом сдалась и согласилась освободиться с работы пораньше. Встретиться договорились у входа в ресторан…

Когда мы заказали ужин, обратили внимание на изменение антуража вокруг. Стали вспоминать наши прежние походы сюда по праздникам и без них, потом оба резко замолчали и загрустили. Тогда я достал коробочку из кармана пиджака и со словами: «Я тебе так давно ничего не дарил», – передал Маришке. Она, как прежде, смутилась и сказала, что не нужно было тратить деньги, но бантик с коробочки поспешила снять. «Боже, какая красота!» – воскликнула она, когда открыла упаковку. Снова увидев свет в ее глазах, я вдруг понял, как сильно люблю своего маленького фельдшера, вместе со мной мужественно принявшего такой сокрушительный удар судьбы. Маришка посмотрела на меня и с грустью добавила: «А мне нечего тебе подарить». Волна тепла наполнила мою душу, я поцеловал руку своей жены и ответил: «Родная, подари мне дочку…»

Чтобы решиться родить ребенка, нам пришлось многое обсудить. Возраст не прибавил здоровья, страх вновь потерять свое дитя заставлял цепенеть душу, ноющая рана в сердце не позволяла думать о будущем. Но когда следующей осенью я впервые взял на руки нашу Анютку, понял, что напрасно терзался этими муками. У Максимки до сих пор свое место в моем сердце, но только после рождения дочери я понял, что там достаточно места, чтобы жить и быть счастливым человеком, мужчиной и отцом.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."