ПРИШЛО ВРЕМЯ СНОСИТЬ, А НЕ СТРОИТЬ

22 Июня 2021



На прошлой неделе на сайте краевого правительства появилось сообщение, где цитировались слова заместителя председателя Правительства Камчатского края Сергея Миронова. Речь шла о завершении строительства канализационной насосной станции № 15 (КНС-15) в Петропавловске-Камчатском (цитирую): «К сожалению, технический отчет показал, что объект не может быть дальше достроен. Поэтому было предложено строительство новой КНС-15».

Наша газета неоднократно публиковала материалы на эту тему. Более того, ваш покорный слуга в феврале этого года на пресс-конференции главы региона Владимира Солодова задал вопрос, когда планируется завершить строительство упомянутого выше долгостроя. Губернатор обещал разобраться в этой проблеме.

Ей-богу, стоит воскресить в памяти почти детективную историю строительства этого объекта. Начну с небольшого пояснения. Канализационная насосная станция – это целый комплекс гидротехнического оборудования, который предназначен для перекачки ливневых вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, когда их самотечное отведение невозможно. Договор о строительстве КНС под номером 15 на Горизонте был подписан 12 мая 2015 года. ООО «КАМЭС-ОВК» (генеральный директор – бывший майор полиции Альберт Ерохин) стало победителем состоявшегося месяцем ранее электронного аукциона, предложив наименьшую цену в размере 189 миллионов 827 тысяч 692 рублей. На строительство отводилось полтора года.

По условиям контракта объект следовало сдать в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2016 года. При этом все этапы работ также имели конкретные сроки завершения, зафиксированные и согласованные обеими сторонами в календарном плане-графике. Договор предусматривал возможность расторжения в одностороннем порядке по инициативе исполнителя работ, если в процессе строительства будут существенно нарушены положения Гражданского кодекса РФ. Пункт 10.7. договора прямо гласит: «Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ». Со стороны заказчика Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ «УКСиР») контракт подписал его руководитель Александр Иванов, который ныне руководит ГУП «Камчатскгражданпроект». При составлении сметы расходов на строительство КНС-15 проектантами были допущены серьезные недочеты, которые заказчик, то бишь УКСиР, должен был своевременно устранить. К началу строительства Александр Иванов оставил свой пост и вместо него руководителем был назначен Андрей Романчук, бывший подполковник ФСБ. Он подписал документы, свидетельствующие о приемке работ на поставку и монтаж гидротехнического оборудования на сумму почти 40 миллионов рублей, хотя по факту оборудование было закуплено не в полном объеме, а то, что было закуплено, частью не соответствовало техническому заданию и не было установлено на объекте.

После получения денег руководитель ООО «КАМЭС-ОВК» Альберт Ерохин в марте 2019 года в одностороннем порядке расторг контракт с МКУ «УКСиР» по причине грубых ошибок, допущенных в проектно-сметной документации, представленной заказчиком. К тому времени руководитель УКСиР Андрей Романчук добровольно ушел с занимаемой должности. Арбитражный суд Камчатского края признал законными требования ООО «КАМЭС-ОВК» о разрыве контракта.

На основании, надо полагать, публикаций в нашей газете полиция провела проверку и не выявила никаких нарушений со стороны заказчика-подписанта Андрея Романчука. Тогда мы предположили, что бывший подполковник ФСБ вышел сухим из воды благодаря своему прошлому – службе в ФСБ. Причем как у заказчика (МКУ «УКСиР»), так и курирующего его органа в лице одного из заместителей главы города не возникло желания (хотя это положено по закону) обратиться в суд на недобросовестного подрядчика с целью возврата денег.

Ситуация, наверное, так бы и ушла тихим плеском на дно ПКГО-шного болота, если бы отставного милиционера Альберта Ерохина не сгубила жадность. Он посчитал, что ему недоплатили пять миллионов рублей за какие-то работы, выполненные на объекте, и обратился с иском в арбитражный суд. Тогда даже закаленное толерантностью воображение руководителей администрации ПКГО испытало сильный управленческий стресс. Их возмутила наглость подрядчика, и для этого были основания. Чиновники-то понимали, что минимум 40 миллионов рублей компания господина Ерохина получила, нежно выражаясь, необоснованно, а по нашему мнению – незаконно. Ему нужно было помалкивать и радоваться жизни, бесшабашно тратя миллионы дармовых рублей, но бывший мент решил швырнуть камень в тихое болото.

Волна возмущения смела последние остатки здравого смысла у городских управленцев. Они обратились со встречным иском к ООО «КАМЭС-ОВК» на 66 миллионов рублей. Другими словами, МКУ «УКСиР», то бишь заказчик, признало факт нанесенного ущерба со стороны исполнителя, следовательно, вину бывшего руководителя УКСиР Андрея Романчука и свое бездействие в возврате казенных денег. Получается, чиновники подали иск сами на себя.

Что касается сноса металлического скелета КНС-15, то у специалистов нет единого мнения в этом вопросе. Одни говорят, что надо сносить, другие, что можно достроить. Но ощущениями демонтажных настроений камчатский воздух просто перенасыщен.

На прошлой неделе редакции стало известно, что по предварительному заключению специалистов НИИ бетона и железобетона им. Гвоздева и НИИ строительных конструкций им. Кучеренко необходимо снести железобетонные конструкции на стройплощадке новой краевой больницы, которые возводили строители небезызвестной компании ООО «Мастер» (генеральный директор Вагиф Мурсалов), из-за низкого качества выполненных работ. Как известно, в марте этого года в конкурсе на выбор подрядчика для строительства краевой больницы в Камчатском крае победило АО «Крокус Интернешнл». Всего на строительство главного медицинского учреждения полуострова планируется потратить около 12 миллиардов рублей. Смета строительства составлена без учета того, что из бюджета Камчатского края на бесконечную стройку медобъекта потрачено уже около полутора миллиардов рублей. Если будет принято решение о сносе уже возведенных конструкций, то общая стоимость строительства увеличится как минимум еще на 250 миллионов бюджетных рублей.

Строительство нашей краевой больницы началось 7 декабря 2011 года. Сроки сдачи строительства постоянно переносились, сметы пересчитывались в сторону увеличения. Наконец забрезжил свет в конце этого длинного-предлинного тоннеля, мы услышали окончательный срок сдачи почетного долгостроя Камчатского края – декабрь 2023 года, если, конечно, не придется сносить предыдущие постройки.

В истории нашего региона примеры потерянных денег есть и покруче. Например, при губернаторе Корякского автономного округа Олеге Кожемяко началось строительство четырех мини-ТЭЦ. Каждая из них строилась рядом с торфяным разрезом. Торф можно было добывать там открытым способом. В дальнейшем электроэнергию, полученную на электростанциях, планировалось передавать в поселки Корякии с помощью высоковольтных линий электропередачи.

Строительство шло ударными темпами, и к середине 2007 года Паланский энергообъект был готов к вводу в эксплуатацию на 80 процентов. К тому времени на строительство четырех мини-ТЭЦ было уже потрачено около шести миллиардов бюджетных рублей. Но случилось несчастье: губернатором Камчатского края в июле 2007 года стал Алексей Кузьмицкий. Он заявил, что строительство тепловых электростанций в Корякском автономном округе – ошибка, и эти станции он достраивать не собирается.

Главным экспертом в этом вопросе выступил его заместитель Сергей Пахомов. Тому с первого взгляда стало понятно, что строительство мини-ТЭЦ – авантюра. Несмотря на то, что все объекты прошли государственную экспертизу, на их строительство были выделены целевые деньги из федерального бюджета, два дуремара – Сергей Пахомов и Алексей Кузьмицкий – встали на пути строительства. Потребовалось всего три недели, чтобы похоронить стройки. Их гениальной «прозорливости» могла бы позавидовать сама Ванга. Полагаю, господин Кузьмицкий просто очень недолюбливал господина Кожемяко и пытался искоренить все его начинания в Корякском автономном округе. Господ Кузьмицкого и Пахомова тогда осенила мысль строить железную дорогу вокруг Охотского моря до самого Магадана. Им нужны были масштабные свершения. Правда, от этой идеи пришлось отказаться – полет фантазии камчатских «железнодорожников» в Москве не оценили.

Беда со строительством в Камчатском крае. В очередной раз затягивается строительство нового театра кукол, проезда между улицами Ларина и Академика Королева, дороги между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, автозимника продленного действия Анавгай – Палана, водовода в поселке Лесная (Тигильский район), реконструкция Дома культуры «СРВ», школы искусств имени Кабалевского в Палане и т.д.

Может, климат не тот? Или профильные министры не те?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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