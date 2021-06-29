Спрашивали-отвечаем

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29 Июня 2021

Рост заболеваемости коронавирусом, который был отмечен в начале лета, по-прежнему фиксируется на территории нашей страны. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась во всех регионах, в Москве ставятся рекорды по регистрации новых случаев COVID-19. Чтобы сократить количество социальных контактов между людьми и стабилизовать ситуацию, региональные власти вновь начали вводить ограничения и запреты, а учреждения здравоохранения – разворачивать дополнительные койки в госпиталях для больных COVID-19. Инфекционисты говорят о третьей волне коронавируса и призывают население активнее прививаться от новой коронавирусной инфекции, а в отдельных регионах уже введены требования к обязательной вакцинации для ряда граждан. Тема не теряет своей актуальности, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей.

 

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– По словам министра здравоохранения Камчатского края Андрея Кузьмина, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией на Камчатке остается напряженной. Во всех районах, за исключением Соболевского и Алеутского, зарегистрированы новые случаи заболевания. Суммарно на амбулаторном лечении в районах находится 257 человек. В городах также наблюдается рост заболеваемости. Об этом сообщили 28 июня в Правительстве Камчатского края.

«За прошедшую неделю максимальное количество госпитализированных в сутки достигало 76 человек (23 июня. – Авт.). Средняя цифра колеблется от 54 до 76. Уровень выписанных на амбулаторное лечение пока остается низким, поэтому баланс между поступившими в госпитали и выписанными отрицательный. В палатах реанимации на сегодня находится 33 человека, 4 на аппарате инвазивной ИВЛ, 15 – на неинвазивной. Остальные пациенты находятся в палатах интенсивной терапии с кислородной поддержкой под наблюдением», – сказал министр.

25 июня был развернут моногоспиталь на 30 км в городе Елизово, благодаря чему общий коечный фонд расширен до 740 мест.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Им стал Александр Кузнецов, ранее занимавший пост председателя краевого правительства.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 28 июня, за сутки коронавирус выявлен на Камчатке еще у 39 человек. Всего с начала пандемии переболело 15 196 человек. В стационары за сутки поступили 42 человека с коронавирусом, всего в ковидных госпиталях находятся 602 пациента. Из них 311 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составил 740 мест, из которых свободными остаются 138.

За минувшие сутки выздоровели 5 человек, всего с начала пандемии – 14 117 человек.

По данным сайта стпокоронавирус.рф, в Камчатском крае с начала пандемии умерли 238 человек.

По числу заболевших коронавирусом с начала пандемии в сопоставлении с численностью населения среди 11 субъектов ДФО Камчатка занимает третье место. На втором месте Сахалин, на первом – Магаданская область.

В стране по этому показателю первое место традиционно занимает Москва, на втором месте находится Санкт-Петербург, на втором и третьем – Магаданская область и Сахалин, пятое место занимает Камчатский край.

– Сколько человек вакцинировались от коронавируса в крае?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края от 28 июня, на Камчатке привито 41 144 человека. В среднем иммунизацию проходят порядка 690 жителей в день. Об этом доложил министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин в ходе еженедельного оперативного совещания с губернатором.

«По сравнению с предыдущей неделей количество привитых увеличилось практически в три раза. На прошедшей неделе мы получили 1 032 дозы вакцины, вчера пришло 3 тысячи доз «ГамКовидВак». Вакцину распределили по лечебным учреждениям Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. На этой неделе ожидаем поступления еще 10 тысяч доз. Все пункты вакцинации работают. За прошедшие выходные в ТЦ (торговых центрах. – Авт.) было привито почти 300 человек», – сказал министр.

Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что для бесперебойной поставки вакцины на полуостров необходимо нарастить темпы вакцинации населения как минимум в три раза, так как федеральные органы распределяют лекарство в соответствии с уровнем иммунизации населения.

– Какие ограничения введены в отношении массовых мероприятий на Камчатке?

– «Мы приняли решение, что все массовые мероприятия в закрытых помещениях с этой недели запрещены. Это вынужденная мера, вызванная ростом заболеваемости и активным распространением вируса в замкнутых пространствах», – сказал губернатор 25 июня. Он уточнил, что на улицах разрешены мероприятия с присутствием до 200 человек с соблюдением всех мер предосторожности.

«Прошу с пониманием отнестись к этим ограничительным мерам. Летом очень хочется собраться вместе, провести праздник, но мы должны ответственно относиться к своему здоровью.

В отношении выпускных в школах было решено не отменять их полностью. Каждый класс с родителями отдельно может проводить праздник, но без общих массовых собраний, которые вызывают повышенный риск заражения коронавирусом», – отметил глава региона.

– Будут ли этим летом работать детские оздоровительные лагеря?

– Сейчас принято решение пока не отменять детскую оздоровительную кампанию, но при этом ввести дополнительные меры предосторожности. «В частности, все дети перед заездом в детский лагерь будут проходить ПЦР-тестирование, а во время смен их здоровье будет тщательно контролироваться. Вместе с тем рекомендуется обеспечить максимальную вакцинацию большей части персонала, особенно воспитателей и вожатых, тех, кто будет работать с детьми», – проинформировал глава региона.

– Возможна ли обязательная вакцинация для сотрудников общепита, как это сделали в отдельных регионах?

– По словам губернатора края, пока таких дополнительных мер не вводили, но, к сожалению, их нельзя исключить: «Факторами распространения инфекции является количество социальных связей. Если не будет обеспечен строгий масочный режим и не будет сформирован коллективный иммунитет – не менее 60%, то уже введенные в ряде регионов ограничения придется ввести и на Камчатке. Мне не хочется прибегать к таким мерам, поэтому настоятельно рекомендую жителям полуострова уделить особое внимание соблюдению ограничений и, конечно, вакцинироваться».

– Предусмотрены ли в Камчатском крае выходные дни для работников в день вакцинации от коронавируса?

– Выходные дни для вакцинации предоставлять рекомендовано. Соответствующее распоряжение закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 18.06.2021 года № 88. «Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, предоставлять работникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день постановки первой и второй доз вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в документе.

В региональном министерстве труда дали разъяснения. «Работодатели могут предусмотреть эту возможность путем предоставления дополнительного дня к отпуску либо путем внесения изменения в коллективные договоры, либо изданием локальных нормативных актов. В случае внесения изменений в коллективные договоры работодатели должны согласовать данный вопрос со своей первичной профсоюзной организацией. В случае издания локальных нормативных актов работодатели должны решить этот вопрос по согласованию с представительным органом работников. Данный вопрос урегулирован частью второй статьи 116 Трудового кодекса Российской Федерации», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Наталья Ниценко.

– На Камчатке так и не начал работать новый компьютерный томограф. Расскажите, почему.

– О ситуации с томографом, который был закуплен для краевых учреждений здравоохранения в прошлом году и до сих пор не работает, официально сообщается на сайте Правительства Камчатского края 28 июня, по итогам еженедельного оперативного совещания. Губернатор Владимир Солодов назвал ситуацию преступной. Он поручил врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19 Александру Кузнецову проконтролировать запуск в работу нового томографа, а также внести предложения об ответственности должностных лиц и руководителей учреждений здравоохранения, в ведение которых передавался томограф.

«Закупленное за бюджетные средства оборудование длительное время простаивает. Вывод: необходимо переосмыслить систему закупочных процедур в краевом Минздраве. Ситуацию с покупкой оборудования нужно было продумать заранее. Здесь же выясняется, что, купив оборудование, мы не знаем, как, где и в каком режиме оно будет работать. С таким подходом к бюджетным средствам мы наше здравоохранение не поднимем», – добавил Владимир Солодов.

Компьютерный томограф был закуплен для Камчатского края прошлым летом. Глава региона лично обращался к руководству Минздрава РФ о выделении средств для приобретения этого оборудования.

– В поселке Озерновском произошла вспышка коронавируса. Как это случилось?

– В краевом правительстве 22 июня сообщили, что в поселке Озерновский отмечен рост заболеваемости COVID-19. Согласно информации краевого министерства здравоохранения, за неделю новой коронавирусной инфекцией там заболели 62 человека. «Шестнадцать заболевших доставлены для лечения в моногоспитали, развернутые в Петропавловске-Камчатском. 46 человек, среди которых четверо детей до 18 лет, находятся на амбулаторном лечении. Их состояние оценивается как легкая степень заболевания», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Все заболевшие, находящиеся на амбулаторном лечении, в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами.

Глава Озерновского городского поселения Виталий Петров, которому я позвонила 24 июня с просьбой прокомментировать ситуацию, сообщил, что на сегодняшний день коронавирус выявлен у 70 человек, из них 13 проходят лечение в городе, три человека выздоровели. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Глава поселения связывает вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в Озерновском с завозом сезонных рабочих на рыбопромышленные предприятия. По его мнению, инфекция начала распространяться из рыболовецкой артели «Колхоз Красный Труженик», зарегистрированной в селе Запорожье. «До того как стали прибывать сезонные рабочие, у нас в поселении долгое время не фиксировалось ни одного случая нового заболевания коронавирусом», – сказал он.

Глава поселения уточнил, что в поселении соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, обслуживание населения в торговых точках ведется только при наличии масок у покупателей, маски в магазинах при необходимости выдаются бесплатно. По словам Виталия Петрова, несмотря на то, что жители Озерновского устали от обязательного ношения масок, в большинстве своем они их носят. В настоящее время прием граждан в администрации поселения проводится только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей в помещении.

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Озерновская районная больница» Газимагомед Имангазиев также считает, что инфекция распространилась из рыбопромышленного предприятия «Колхоз Красный Труженик», так как большинство заболевших являются работниками указанного предприятия, где работают как приезжие, так и местные жители.

По словам и.о. главного врача, после вспышки коронавируса жители Озерновского стали активнее прививаться от COVID-19, и за день прививку ставят от 10 до 15 человек. Население прививают двумя видами вакцин: «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона».

Поселение Озерновское находится в Усть-Большерецком районе, численность населения составляет около 1 600 человек. Расстояние до краевого центра по дорогам составляет около 300 км.

Дополню, что в сентябре прошлого года в Озерновском уже была зафиксирована вспышка COVID-19, тогда заразились 28 работников Озерновского рыбоконсервного завода № 55.

28 июня в ходе еженедельного оперативного совещания в краевом правительстве края губернатор поручил разработать более жесткие нормативные требования по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова. Все работники, которые прибывают на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты от COVID-19, сообщили в правительстве.

– Я живу в Вилючинске, в микрорайоне Рыбачий. Скажите, где находится ближайший пункт, в котором можно поставить прививку от коронавируса?

– Исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в Вилючинской городской больнице Виктория Ибрагимова, которой я позвонила 25 июня, рассказала, что дополнительный прививочный пункт для вакцинации от коронавирусной инфекции работает в микрорайоне Рыбачий в поликлинике с 18 июня. Вакцинация проводится в рабочие дни с 9:00 до 15:00. Пункт востребован населением: со дня открытия в нем ежедневно в среднем прививается 16 человек. Используется вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V»), которая вводится двукратно с интервалом в 21 день. Запас вакцины, по словам заместителя главврача, имеется, в ближайшее время ожидается поставка новой партии.

Кроме того, как пояснила Виктория Андреевна, поставить прививку от коронавируса можно в центральной поликлинике, расположенной в микрорайоне Приморский. Здесь прививочный пункт работает с 21 января 2021 года, вакцинация проводится в рабочие дни с 9:00 до 18:00, так же, как и в Рыбачьем, вакциной «ГамКовидВак». В последнее время желающих поставить прививку стало заметно больше, и в среднем первичную вакцинацию здесь проходит от 35 до 40 человек в день.

– Надо ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом, и, если да, то спустя какое время?

– Третья волна коронавируса характеризуется тем, что фиксируется все больше случаев повторного заболевания коронавирусом. Как говорят специалисты, это связано и с мутацией вируса и с естественным ослаблением иммунитета через определенный период после выздоровления. Именно поэтому сегодня Минздравом Камчатского края изданы рекомендации о вакцинации всех граждан, которые переболели, после шести месяцев со дня выздоровления безотносительно от уровня антител. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Эта превентивная мера позволит нам серьезно нарастить объем вакцинации и предотвратить повторное заболевание или обеспечить протекание болезни в случае заражения в легкой форме», – пояснил глава региона.

– Поставил ли себе прививку от коронавируса губернатор Камчатского края?

– Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в ноябре прошлого года переболевший коронавирусом, 24 июня сделал прививку. Как сообщает официальный сайт краевого правительства, губернатор привился от коронавируса вакциной «ГамКовидВак» («Спутник V») в одном из мобильных пунктов, развернутых в Петропавловске-Камчатском.

– Есть ли данные о том, сколько человек заболели коронавирусом на Камчатке после того, как прошли полный курс вакцинации от этой болезни?

– Этот вопрос я адресовала в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края, где ответили, что, к сожалению, пока такой статистики на Камчатке нет. Как только она появится, пресс-служба ведомства обязательно сообщит об этом.

Отмечу, что 23 июня на официальном сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ была размещена информация о том, что ни одна вакцина не может гарантировать 100-процентную защиту от заболевания. Однако данные медицинских исследований позволяют говорить о том, что даже в том случае, если вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более легкой форме. Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительно», – рассказали в Минздраве.

Там также отметили, что в условиях подъема заболеваемости россиянам советуют проходить ревакцинацию раз в полгода.

– Как развивается дело о невыплаченных медработникам Камчатки деньгах, которые им причитались за работу с ковидными больными?

– Скандал с недоплатой камчатским медикам за работу с коронавирусными больными разразился в мае. Он широко освещался местными и центральными СМИ, которые поддержали медиков.

Государственная инспекция труда в Камчатском крае проверила правильность осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам за работу с больными COVID-19. Инспекторы установили, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ (порядок, место и сроки выплаты заработной платы), ч. 2 ст. 22 ТК РФ (основные права и обязанности работодателя) выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за работу в условиях новой коронавирусной инфекции, предусмотренные постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415 и от 12.04.2020 г. № 484, производились не в полном объеме. Так, выплаты стимулирующего характера для медиков, работающих в так называемых «красных зонах», осуществлялись из расчета районного коэффициента в размере 1,6, установленного на федеральном уровне. В то же время для работников, проживающих в Камчатском крае и работающих в краевых государственных учреждениях, установлен повышенный районный коэффициент в размере 1,8. Трудовым законодательством предусмотрено, что стимулирующие выплаты входят в состав заработной платы, в связи с чем на них также начисляется районный коэффициент в размере 1,8.

Кроме того, выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415, также выплачивались не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат.

В итоге медикам недоплатили около 200 миллионов рублей.

«По результатам проверок работодателям были выданы обязательные для исполнения предписания, требующие выплатить медицинским работникам причитающиеся денежные средства. Большинством медучреждений предписания были обжалованы в судебном порядке, однако в исках медицинским учреждениям судами было отказано. Некоторые решения Петропавловск-Камчатского городского суда были обжалованы медицинскими учреждениями в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд», – сообщали в инспекции.

Позднее в ведомстве проинформировали, что по искам ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом», ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница», ГБУЗ «Камчатская краевая детская инфекционная больница» вынесены апелляционные определения Камчатского краевого суда, в которых сказано, что решения Петропавловск-Камчатского городского суда оставлены без изменения, жалобы медучреждений – без удовлетворения.

Свои комментарии нашей газете по этому вопросу дала сотрудник ведомства, осуществляющая взаимодействие со СМИ, Анастасия Стружук. Она рассказала, что 24 июня состоялись еще два судебных заседания Камчатского краевого суда, где истцами выступали ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер», по которым были приняты аналогичные определения.

Таким образом, предписания Государственной инспекции труда в Камчатском крае признаны законными и подлежат исполнению работодателями в обязательном порядке.

В настоящее время проводятся проверки исполнения предписаний, по результатам которых будут выданы предписания с уточненными сроками их исполнения.

– Как обстоит дело с вакцинацией второй дозой «ЭпиВакКороны» в краевом кардиоцентре, о проблемах с которой сообщалось в предыдущем номере?

– В предыдущем номере газеты «Вести» мы рассказали о том, как читатель нашей газеты, который начал прививаться от коронавируса в краевом кардиологическом центре вакциной «ЭпиВакКорона», не смог 15 июня поставить вторую прививку, так как, по словам фельдшера, данная вакцина, которая вводится двукратно, закончилась. Как в таком случае продолжать вакцинацию, фельдшер ответить не смогла, врач в это время на рабочем месте отсутствовал. Его ожидали в коридоре еще пять человек. Читатель, который не знал, что ему теперь делать, позвонил в нашу редакцию и рассказал о случившемся.

Я обратилась в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края, и попросила прокомментировать ситуацию и ответить, как случилось, что вакцинация от коронавируса оказалась прервана, при том что на сайте Минздрава регулярно сообщается, что в крае вакцинируют население тремя видами вакцины: «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», и как в таком случае продолжать вакцинацию.

22 июня из ведомственной пресс-службы поступил следующий ответ: «На сегодняшний день в Камчатском крае по-прежнему прививаются тремя видами вакцин.

Вакцины «ЭпиВакКорона» на 21.06.2021 в регионе оставалось порядка 2 692 доз. Большая часть которых в виду температурного режима хранения и транспортировки данной вакцины отправлена и находится в отдаленных районах.

В кардиодиспансере данная вакцина действительно закончилась. Вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» сегодня можно поставить в городской больнице № 1, поликлинике № 1, Центре общественного здоровья и медицинской профилактики и Елизовской районной больнице.

Если у гражданина появятся сложности с прохождением второго этапа вакцинации, специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края рады будут помочь».

К сожалению, мы так и не узнали компетентного мнения медиков о том, повлияет ли на формирование иммунитета к коронавирусу увеличившийся перерыв между двумя этапами вакцинации, при том что в инструкции к данной вакцине ясно указано, что она применяется двукратно с интервалом в 14–21 день. Если исходить из ответа, получается, что интервал этот может растягиваться. Видимо, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, если вакцина «ЭпиВакКорона» была в наличии в трех медучреждениях в Петропавловске-Камчатском, почему людям, ожидавшим в кардиоцентре второй прививки, медики центра об этом не сообщили. Сами не знали?

– Где в Дальневосточном федеральном округе ввели наиболее жесткие ограничения из-за коронавируса?

– Наиболее жесткие ограничительные меры из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели в Республике Бурятия. Среди них – обязательная вакцинация от коронавируса отдельных групп граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики, сообщается на региональном сайте Роспотребнадзора 27 июня. Согласно постановлению, в Бурятии от коронавируса должны привиться работники медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, ЖКХ, сотрудники сферы услуг, торговли, предприятий общепита, учреждений культуры и спорта, МФЦ и клиентских подразделений банков, почты, а также студенты и люди старше 65 лет. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, указано в сообщении.

Кроме того, с 27 июня по 11 июля в Бурятии введен режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Детям до 14 лет можно выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал.

«Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», – сообщили в оперативном штабе республики.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."