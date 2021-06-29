Спрашивали-отвечаем

29 Июня 2021



Рост заболеваемости коронавирусом, который был отмечен в начале лета, по-прежнему фиксируется на территории нашей страны. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась во всех регионах, в Москве ставятся рекорды по регистрации новых случаев COVID-19. Чтобы сократить количество социальных контактов между людьми и стабилизовать ситуацию, региональные власти вновь начали вводить ограничения и запреты, а учреждения здравоохранения – разворачивать дополнительные койки в госпиталях для больных COVID-19. Инфекционисты говорят о третьей волне коронавируса и призывают население активнее прививаться от новой коронавирусной инфекции, а в отдельных регионах уже введены требования к обязательной вакцинации для ряда граждан. Тема не теряет своей актуальности, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей.

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– По словам министра здравоохранения Камчатского края Андрея Кузьмина, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией на Камчатке остается напряженной. Во всех районах, за исключением Соболевского и Алеутского, зарегистрированы новые случаи заболевания. Суммарно на амбулаторном лечении в районах находится 257 человек. В городах также наблюдается рост заболеваемости. Об этом сообщили 28 июня в Правительстве Камчатского края.

«За прошедшую неделю максимальное количество госпитализированных в сутки достигало 76 человек (23 июня. – Авт.). Средняя цифра колеблется от 54 до 76. Уровень выписанных на амбулаторное лечение пока остается низким, поэтому баланс между поступившими в госпитали и выписанными отрицательный. В палатах реанимации на сегодня находится 33 человека, 4 на аппарате инвазивной ИВЛ, 15 – на неинвазивной. Остальные пациенты находятся в палатах интенсивной терапии с кислородной поддержкой под наблюдением», – сказал министр.

25 июня был развернут моногоспиталь на 30 км в городе Елизово, благодаря чему общий коечный фонд расширен до 740 мест.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Им стал Александр Кузнецов, ранее занимавший пост председателя краевого правительства.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 28 июня, за сутки коронавирус выявлен на Камчатке еще у 39 человек. Всего с начала пандемии переболело 15 196 человек. В стационары за сутки поступили 42 человека с коронавирусом, всего в ковидных госпиталях находятся 602 пациента. Из них 311 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составил 740 мест, из которых свободными остаются 138.

За минувшие сутки выздоровели 5 человек, всего с начала пандемии – 14 117 человек.

По данным сайта стпокоронавирус.рф, в Камчатском крае с начала пандемии умерли 238 человек.

По числу заболевших коронавирусом с начала пандемии в сопоставлении с численностью населения среди 11 субъектов ДФО Камчатка занимает третье место. На втором месте Сахалин, на первом – Магаданская область.

В стране по этому показателю первое место традиционно занимает Москва, на втором месте находится Санкт-Петербург, на втором и третьем – Магаданская область и Сахалин, пятое место занимает Камчатский край.

– Сколько человек вакцинировались от коронавируса в крае?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края от 28 июня, на Камчатке привито 41 144 человека. В среднем иммунизацию проходят порядка 690 жителей в день. Об этом доложил министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин в ходе еженедельного оперативного совещания с губернатором.

«По сравнению с предыдущей неделей количество привитых увеличилось практически в три раза. На прошедшей неделе мы получили 1 032 дозы вакцины, вчера пришло 3 тысячи доз «ГамКовидВак». Вакцину распределили по лечебным учреждениям Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. На этой неделе ожидаем поступления еще 10 тысяч доз. Все пункты вакцинации работают. За прошедшие выходные в ТЦ (торговых центрах. – Авт.) было привито почти 300 человек», – сказал министр.

Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что для бесперебойной поставки вакцины на полуостров необходимо нарастить темпы вакцинации населения как минимум в три раза, так как федеральные органы распределяют лекарство в соответствии с уровнем иммунизации населения.

– Какие ограничения введены в отношении массовых мероприятий на Камчатке?

– «Мы приняли решение, что все массовые мероприятия в закрытых помещениях с этой недели запрещены. Это вынужденная мера, вызванная ростом заболеваемости и активным распространением вируса в замкнутых пространствах», – сказал губернатор 25 июня. Он уточнил, что на улицах разрешены мероприятия с присутствием до 200 человек с соблюдением всех мер предосторожности.

«Прошу с пониманием отнестись к этим ограничительным мерам. Летом очень хочется собраться вместе, провести праздник, но мы должны ответственно относиться к своему здоровью.

В отношении выпускных в школах было решено не отменять их полностью. Каждый класс с родителями отдельно может проводить праздник, но без общих массовых собраний, которые вызывают повышенный риск заражения коронавирусом», – отметил глава региона.

– Будут ли этим летом работать детские оздоровительные лагеря?

– Сейчас принято решение пока не отменять детскую оздоровительную кампанию, но при этом ввести дополнительные меры предосторожности. «В частности, все дети перед заездом в детский лагерь будут проходить ПЦР-тестирование, а во время смен их здоровье будет тщательно контролироваться. Вместе с тем рекомендуется обеспечить максимальную вакцинацию большей части персонала, особенно воспитателей и вожатых, тех, кто будет работать с детьми», – проинформировал глава региона.

– Возможна ли обязательная вакцинация для сотрудников общепита, как это сделали в отдельных регионах?

– По словам губернатора края, пока таких дополнительных мер не вводили, но, к сожалению, их нельзя исключить: «Факторами распространения инфекции является количество социальных связей. Если не будет обеспечен строгий масочный режим и не будет сформирован коллективный иммунитет – не менее 60%, то уже введенные в ряде регионов ограничения придется ввести и на Камчатке. Мне не хочется прибегать к таким мерам, поэтому настоятельно рекомендую жителям полуострова уделить особое внимание соблюдению ограничений и, конечно, вакцинироваться».

– Предусмотрены ли в Камчатском крае выходные дни для работников в день вакцинации от коронавируса?

– Выходные дни для вакцинации предоставлять рекомендовано. Соответствующее распоряжение закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 18.06.2021 года № 88. «Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, предоставлять работникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день постановки первой и второй доз вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в документе.

В региональном министерстве труда дали разъяснения. «Работодатели могут предусмотреть эту возможность путем предоставления дополнительного дня к отпуску либо путем внесения изменения в коллективные договоры, либо изданием локальных нормативных актов. В случае внесения изменений в коллективные договоры работодатели должны согласовать данный вопрос со своей первичной профсоюзной организацией. В случае издания локальных нормативных актов работодатели должны решить этот вопрос по согласованию с представительным органом работников. Данный вопрос урегулирован частью второй статьи 116 Трудового кодекса Российской Федерации», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Наталья Ниценко.

– На Камчатке так и не начал работать новый компьютерный томограф. Расскажите, почему.

– О ситуации с томографом, который был закуплен для краевых учреждений здравоохранения в прошлом году и до сих пор не работает, официально сообщается на сайте Правительства Камчатского края 28 июня, по итогам еженедельного оперативного совещания. Губернатор Владимир Солодов назвал ситуацию преступной. Он поручил врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19 Александру Кузнецову проконтролировать запуск в работу нового томографа, а также внести предложения об ответственности должностных лиц и руководителей учреждений здравоохранения, в ведение которых передавался томограф.

«Закупленное за бюджетные средства оборудование длительное время простаивает. Вывод: необходимо переосмыслить систему закупочных процедур в краевом Минздраве. Ситуацию с покупкой оборудования нужно было продумать заранее. Здесь же выясняется, что, купив оборудование, мы не знаем, как, где и в каком режиме оно будет работать. С таким подходом к бюджетным средствам мы наше здравоохранение не поднимем», – добавил Владимир Солодов.

Компьютерный томограф был закуплен для Камчатского края прошлым летом. Глава региона лично обращался к руководству Минздрава РФ о выделении средств для приобретения этого оборудования.

– В поселке Озерновском произошла вспышка коронавируса. Как это случилось?

– В краевом правительстве 22 июня сообщили, что в поселке Озерновский отмечен рост заболеваемости COVID-19. Согласно информации краевого министерства здравоохранения, за неделю новой коронавирусной инфекцией там заболели 62 человека. «Шестнадцать заболевших доставлены для лечения в моногоспитали, развернутые в Петропавловске-Камчатском. 46 человек, среди которых четверо детей до 18 лет, находятся на амбулаторном лечении. Их состояние оценивается как легкая степень заболевания», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Все заболевшие, находящиеся на амбулаторном лечении, в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами.

Глава Озерновского городского поселения Виталий Петров, которому я позвонила 24 июня с просьбой прокомментировать ситуацию, сообщил, что на сегодняшний день коронавирус выявлен у 70 человек, из них 13 проходят лечение в городе, три человека выздоровели. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Глава поселения связывает вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в Озерновском с завозом сезонных рабочих на рыбопромышленные предприятия. По его мнению, инфекция начала распространяться из рыболовецкой артели «Колхоз Красный Труженик», зарегистрированной в селе Запорожье. «До того как стали прибывать сезонные рабочие, у нас в поселении долгое время не фиксировалось ни одного случая нового заболевания коронавирусом», – сказал он.

Глава поселения уточнил, что в поселении соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, обслуживание населения в торговых точках ведется только при наличии масок у покупателей, маски в магазинах при необходимости выдаются бесплатно. По словам Виталия Петрова, несмотря на то, что жители Озерновского устали от обязательного ношения масок, в большинстве своем они их носят. В настоящее время прием граждан в администрации поселения проводится только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей в помещении.

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Озерновская районная больница» Газимагомед Имангазиев также считает, что инфекция распространилась из рыбопромышленного предприятия «Колхоз Красный Труженик», так как большинство заболевших являются работниками указанного предприятия, где работают как приезжие, так и местные жители.

По словам и.о. главного врача, после вспышки коронавируса жители Озерновского стали активнее прививаться от COVID-19, и за день прививку ставят от 10 до 15 человек. Население прививают двумя видами вакцин: «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона».

Поселение Озерновское находится в Усть-Большерецком районе, численность населения составляет около 1 600 человек. Расстояние до краевого центра по дорогам составляет около 300 км.

Дополню, что в сентябре прошлого года в Озерновском уже была зафиксирована вспышка COVID-19, тогда заразились 28 работников Озерновского рыбоконсервного завода № 55.

28 июня в ходе еженедельного оперативного совещания в краевом правительстве края губернатор поручил разработать более жесткие нормативные требования по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова. Все работники, которые прибывают на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты от COVID-19, сообщили в правительстве.

– Я живу в Вилючинске, в микрорайоне Рыбачий. Скажите, где находится ближайший пункт, в котором можно поставить прививку от коронавируса?

– Исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в Вилючинской городской больнице Виктория Ибрагимова, которой я позвонила 25 июня, рассказала, что дополнительный прививочный пункт для вакцинации от коронавирусной инфекции работает в микрорайоне Рыбачий в поликлинике с 18 июня. Вакцинация проводится в рабочие дни с 9:00 до 15:00. Пункт востребован населением: со дня открытия в нем ежедневно в среднем прививается 16 человек. Используется вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V»), которая вводится двукратно с интервалом в 21 день. Запас вакцины, по словам заместителя главврача, имеется, в ближайшее время ожидается поставка новой партии.

Кроме того, как пояснила Виктория Андреевна, поставить прививку от коронавируса можно в центральной поликлинике, расположенной в микрорайоне Приморский. Здесь прививочный пункт работает с 21 января 2021 года, вакцинация проводится в рабочие дни с 9:00 до 18:00, так же, как и в Рыбачьем, вакциной «ГамКовидВак». В последнее время желающих поставить прививку стало заметно больше, и в среднем первичную вакцинацию здесь проходит от 35 до 40 человек в день.

– Надо ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом, и, если да, то спустя какое время?

– Третья волна коронавируса характеризуется тем, что фиксируется все больше случаев повторного заболевания коронавирусом. Как говорят специалисты, это связано и с мутацией вируса и с естественным ослаблением иммунитета через определенный период после выздоровления. Именно поэтому сегодня Минздравом Камчатского края изданы рекомендации о вакцинации всех граждан, которые переболели, после шести месяцев со дня выздоровления безотносительно от уровня антител. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Эта превентивная мера позволит нам серьезно нарастить объем вакцинации и предотвратить повторное заболевание или обеспечить протекание болезни в случае заражения в легкой форме», – пояснил глава региона.

– Поставил ли себе прививку от коронавируса губернатор Камчатского края?

– Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в ноябре прошлого года переболевший коронавирусом, 24 июня сделал прививку. Как сообщает официальный сайт краевого правительства, губернатор привился от коронавируса вакциной «ГамКовидВак» («Спутник V») в одном из мобильных пунктов, развернутых в Петропавловске-Камчатском.

– Есть ли данные о том, сколько человек заболели коронавирусом на Камчатке после того, как прошли полный курс вакцинации от этой болезни?

– Этот вопрос я адресовала в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края, где ответили, что, к сожалению, пока такой статистики на Камчатке нет. Как только она появится, пресс-служба ведомства обязательно сообщит об этом.

Отмечу, что 23 июня на официальном сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ была размещена информация о том, что ни одна вакцина не может гарантировать 100-процентную защиту от заболевания. Однако данные медицинских исследований позволяют говорить о том, что даже в том случае, если вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более легкой форме. Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительно», – рассказали в Минздраве.

Там также отметили, что в условиях подъема заболеваемости россиянам советуют проходить ревакцинацию раз в полгода.

– Как развивается дело о невыплаченных медработникам Камчатки деньгах, которые им причитались за работу с ковидными больными?

– Скандал с недоплатой камчатским медикам за работу с коронавирусными больными разразился в мае. Он широко освещался местными и центральными СМИ, которые поддержали медиков.

Государственная инспекция труда в Камчатском крае проверила правильность осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам за работу с больными COVID-19. Инспекторы установили, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ (порядок, место и сроки выплаты заработной платы), ч. 2 ст. 22 ТК РФ (основные права и обязанности работодателя) выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за работу в условиях новой коронавирусной инфекции, предусмотренные постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415 и от 12.04.2020 г. № 484, производились не в полном объеме. Так, выплаты стимулирующего характера для медиков, работающих в так называемых «красных зонах», осуществлялись из расчета районного коэффициента в размере 1,6, установленного на федеральном уровне. В то же время для работников, проживающих в Камчатском крае и работающих в краевых государственных учреждениях, установлен повышенный районный коэффициент в размере 1,8. Трудовым законодательством предусмотрено, что стимулирующие выплаты входят в состав заработной платы, в связи с чем на них также начисляется районный коэффициент в размере 1,8.

Кроме того, выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415, также выплачивались не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат.

В итоге медикам недоплатили около 200 миллионов рублей.

«По результатам проверок работодателям были выданы обязательные для исполнения предписания, требующие выплатить медицинским работникам причитающиеся денежные средства. Большинством медучреждений предписания были обжалованы в судебном порядке, однако в исках медицинским учреждениям судами было отказано. Некоторые решения Петропавловск-Камчатского городского суда были обжалованы медицинскими учреждениями в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд», – сообщали в инспекции.

Позднее в ведомстве проинформировали, что по искам ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом», ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница», ГБУЗ «Камчатская краевая детская инфекционная больница» вынесены апелляционные определения Камчатского краевого суда, в которых сказано, что решения Петропавловск-Камчатского городского суда оставлены без изменения, жалобы медучреждений – без удовлетворения.

Свои комментарии нашей газете по этому вопросу дала сотрудник ведомства, осуществляющая взаимодействие со СМИ, Анастасия Стружук. Она рассказала, что 24 июня состоялись еще два судебных заседания Камчатского краевого суда, где истцами выступали ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер», по которым были приняты аналогичные определения.

Таким образом, предписания Государственной инспекции труда в Камчатском крае признаны законными и подлежат исполнению работодателями в обязательном порядке.

В настоящее время проводятся проверки исполнения предписаний, по результатам которых будут выданы предписания с уточненными сроками их исполнения.

– Как обстоит дело с вакцинацией второй дозой «ЭпиВакКороны» в краевом кардиоцентре, о проблемах с которой сообщалось в предыдущем номере?

– В предыдущем номере газеты «Вести» мы рассказали о том, как читатель нашей газеты, который начал прививаться от коронавируса в краевом кардиологическом центре вакциной «ЭпиВакКорона», не смог 15 июня поставить вторую прививку, так как, по словам фельдшера, данная вакцина, которая вводится двукратно, закончилась. Как в таком случае продолжать вакцинацию, фельдшер ответить не смогла, врач в это время на рабочем месте отсутствовал. Его ожидали в коридоре еще пять человек. Читатель, который не знал, что ему теперь делать, позвонил в нашу редакцию и рассказал о случившемся.

Я обратилась в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края, и попросила прокомментировать ситуацию и ответить, как случилось, что вакцинация от коронавируса оказалась прервана, при том что на сайте Минздрава регулярно сообщается, что в крае вакцинируют население тремя видами вакцины: «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», и как в таком случае продолжать вакцинацию.

22 июня из ведомственной пресс-службы поступил следующий ответ: «На сегодняшний день в Камчатском крае по-прежнему прививаются тремя видами вакцин.

Вакцины «ЭпиВакКорона» на 21.06.2021 в регионе оставалось порядка 2 692 доз. Большая часть которых в виду температурного режима хранения и транспортировки данной вакцины отправлена и находится в отдаленных районах.

В кардиодиспансере данная вакцина действительно закончилась. Вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» сегодня можно поставить в городской больнице № 1, поликлинике № 1, Центре общественного здоровья и медицинской профилактики и Елизовской районной больнице.

Если у гражданина появятся сложности с прохождением второго этапа вакцинации, специалисты Министерства здравоохранения Камчатского края рады будут помочь».

К сожалению, мы так и не узнали компетентного мнения медиков о том, повлияет ли на формирование иммунитета к коронавирусу увеличившийся перерыв между двумя этапами вакцинации, при том что в инструкции к данной вакцине ясно указано, что она применяется двукратно с интервалом в 14–21 день. Если исходить из ответа, получается, что интервал этот может растягиваться. Видимо, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, если вакцина «ЭпиВакКорона» была в наличии в трех медучреждениях в Петропавловске-Камчатском, почему людям, ожидавшим в кардиоцентре второй прививки, медики центра об этом не сообщили. Сами не знали?

– Где в Дальневосточном федеральном округе ввели наиболее жесткие ограничения из-за коронавируса?

– Наиболее жесткие ограничительные меры из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели в Республике Бурятия. Среди них – обязательная вакцинация от коронавируса отдельных групп граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики, сообщается на региональном сайте Роспотребнадзора 27 июня. Согласно постановлению, в Бурятии от коронавируса должны привиться работники медицинских, образовательных организаций, социальной сферы, транспорта, ЖКХ, сотрудники сферы услуг, торговли, предприятий общепита, учреждений культуры и спорта, МФЦ и клиентских подразделений банков, почты, а также студенты и люди старше 65 лет. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, указано в сообщении.

Кроме того, с 27 июня по 11 июля в Бурятии введен режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Детям до 14 лет можно выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал.

«Цель вводимых ограничений – переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», – сообщили в оперативном штабе республики.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА