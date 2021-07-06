Спрашивали – отвечаем

06 Июля 2021



Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России продолжает оставаться напряженной. По данным официальной статистики от 4 июля, за последние сутки в стране выявили 25 142 новых случая коронавируса в 85 регионах, причем отметку в 25 000 число новых заражений превысило впервые со 2 января. Лидерами по количеству суточного прироста заболеваемости являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По мере ухудшения ситуации власти на местах начали продлевать уже существующие ограничения, а также вводить новые требования в зависимости от эпидемиологической ситуации. Вакцинация населения от коронавируса идет усиленными темпами, а в ряде регионов обязали привиться от COVID-19 некоторые категории работников в отдельных сферах.

Борьба с коронавирусом, как и раньше, определяет уклад нашей жизни, и мы продолжаем отвечать на вопросы земляков.

– Как выглядит статистика по заболеваемости коронавирусом в Камчатском крае?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 5 июля, за сутки на Камчатке выявлено еще 44 человека, заразившихся COVID-19. С начала пандемии коронавирус был зарегистрирован у 15 497 человек. Выздоровели за сутки от этого заболевания 12 пациентов, всего с начала пандемии – 14 176.

В стационарах находятся 705 пациентов с ковидом, причем 35 из них поступили за минувшие сутки. 504 больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд в госпиталях для больных коронавирусом насчитывает 760 мест, из них свободными остаются 55 мест.

За время пандемии от коронавируса на Камчатке умерло 238 человек.

По числу заражений коронавирусом, выявленных с начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения Камчатский край находится на третьем месте среди 11 субъектов ДФО. Опережают его Магаданская область (1 место) и Сахалин (2 место). В стране по этому показателю лидирует Москва, за ней идут Санкт-Петербург и Московская область, затем Магаданская область, Сахалин и Камчатка.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса в регионе?

– По данным краевого министерства здравоохранения на 2 июля, на Камчатке от новой коронавирусной инфекции привиты почти 44 тысячи человек. «На 2 июля первый компонент вакцины поставили 734 человека, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 164 человека. Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты 36 036 человек, 7 280 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 641 житель Камчатки поставил вакцину «КовиВак». С начала кампании по иммунизации населения от COVID-19 первый компонент вакцины получили уже 43 957 человек, завершили вакцинацию 34 632 человека», – рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

В Камчатском крае сформирован запас вакцины в наличии 18 028 доз. В регионе прививают тремя вакцинами: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». До конца недели в регион поступят еще 1 350 доз «Спутника V». Все препараты двукратного введения, уточняется в информации.

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– До 31 июля 2021 года включительно. Соответствующее требование закреплено постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 94 от 3 июля 2021 года «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Граждане обязаны соблюдать масочный режим при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения, – указано в документе. Также сохраняется требование к соблюдению дистанции от других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

«Меры контроля за соблюдением масочного режима и иных мер, предписанных Роспотребнадзором, будут усилены. Контроль совместно с представителями Минтранса и сотрудниками МВД будет вестись на транспорте. Также регулярные проверки будут проходить в торговых центрах, гостиницах и на базах отдыха», – сообщили в краевом правительстве со ссылкой на слова вице-губернатора Александра Кузнецова.

– Какие ограничения из-за коронавируса действуют в Камчатском крае для детей?

– Родителям (законным представителям) предписывается ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения, за исключением случаев следования в образовательные организации, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования, а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки. Соответствующее требование указано в постановлении губернатора Камчатского края № 94 от 3 июля 2021 года.

– На каких условиях в крае разрешено проводить массовые мероприятия?

Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края, в регионе по-прежнему приостановлено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение сделано для мероприятий на открытом воздухе, но с условием, что на них присутствует не более 100 человек.

Разрешены публичные слушания, общественные обсуждения, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», мероприятия в организациях культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности, спортивные мероприятия в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе расположенных на территории образовательных организаций, мероприятия в сфере молодежной политики в закрытых помещениях, а также мероприятия, проводимые образовательными организациями в закрытых помещениях.

При этом в спортивных сооружениях закрытого типа мероприятия могут проводиться при загрузке не более 70% от единовременной пропускной способности сооружения и заполняемости трибун на 50%.

Организации культуры вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, с учетом необходимости дистанцирования в шахматном порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

– Знакомые с материка хотят прилететь на Камчатку в отпуск. Понадобится ли им отрицательный тест на коронавирус, чтобы получить номер в гостинице?

– С 15 июля 2021 года запрещается прием и размещение граждан России, иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, в целях отдыха и туризма в гостиницах и иных средствах размещения при отсутствии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию края. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края № 94 от 3 июля 2021 года.

– Должны ли вакцинироваться от коронавируса сезонные работники, прибывающие на Камчатку?

– С 15 июля прибытие на территорию Камчатского края сезонных вахтовых рабочих без сертификата о прохождении вакцинации будет недопустимо, заявил вице-губернатор Александр Кузнецов.

В указанном выше постановлении губернатора говорится следующее: «Руководителям рыбохозяйственных и горнодобывающих организаций с 15 июля 2021 года обеспечить привлечение на сезонную (вахтовую) работу вакцинированных работников из других субъектов Российской Федерации и вакцинированных иностранных работников при наличии у них отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.

При наличии противопоказаний к вакцинации обеспечить привлечение указанных работников при наличии медицинского заключения и отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края».

Напомню, что в июне вспышка коронавируса произошла в поселении Озерновское Усть-Большерецкого района после прибытия в рыболовецкую артель «Колхоз Красный Труженик» сезонных рабочих. «Из 408 работников предприятия 56 человек вовлечены в эпидемиологический процесс», – сообщил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

По словам министра, всего в красной путине будет задействовано порядка 18 тысяч человек, из них 7–8 тысяч – это местные жители, остальные – приезжие. Из других регионов на Камчатку пока прибыло порядка 6 тысяч человек.

– В каких больницах Петропавловска-Камчатского можно сделать прививку от коронавируса, какой вакциной и когда?

– Согласно информации, размещенной краевым Минздравом на официальном сайте стопкоронавирус41.рф, в Петропавловске-Камчатском пункты вакцинации располагаются в шести учреждениях здравоохранения, чьи телефоны указаны в информации с пометкой: «Обращайтесь в рабочие дни с 11:00 до 16:00». 2 июля я позвонила по указанным номерам, чтобы узнать, в какое время и какой вакциной можно привиться от коронавируса.

В Камчатском краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики (тел. 8 (4152) 23-80-16) мне предложили записаться на вакцинацию на понедельник 5 июля, привиться здесь можно вакциной «Спутник V».

В Петропавловск-Камчатской городской больнице № 1 (тел. 8-991-072-78-66) не взяли трубку.

В Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1 (тел. 8-924-589-89-09) ответили, что прививочный кабинет работает в будние дни с 13 до 15 часов, без предварительной записи. В настоящее время народ в очереди есть. Прививают «Спутником V», также в наличии «ЭпиВакКорона». Если рабочие дни не устраивают, то в выходные сотрудники учреждения будут работать в прививочном пункте в Торговом центре «Плаза», привиться можно там.

В Камчатском краевом кардиологическом центре (тел. 8 (4152) 42-41-58) посоветовали записаться на прививку через «Госуслуги», так как это будет удобнее. На вопрос, можно ли обойтись без такой записи, предложили подойти сегодня до 15 часов, но предупредили, что придется подождать в очереди, правда, сравнительно небольшой. Вообще же неделя выдалась очень напряженной, число желающих вакцинироваться резко возросло и людям приходилось ждать своей очереди по 2–2,5 часа. Прививают в кардиоцентре «Спутником V».

В Петропавловск-Камчатской городской больнице № 2 (тел. 8 (4152) 24-12-18) продиктовали номер для записи на вакцинацию: 20-11-28. По указанному номеру предложили записаться на 7 июля, прививают в учреждении «Спутником V».

В Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 3 (тел. 8 (4152) 20-16-30), я прослушала сообщение, что это номер регистратуры и предложение дождаться первого освободившегося оператора. К сожалению, оператор так и не ответил.

И наконец, позвонив на номер 122, указанный на сайте краевого Минздрава как горячая линия для записи на вакцинацию от COVID-19, я прослушала перечень учреждений, с которыми можно связаться для этой цели. К сожалению, с городской поликлиникой № 3 с помощью горячей линии связаться не удалось – никто не ответил. А вот Петропавловск-Камчатская городская больница № 1 вышла на связь. Мне продиктовали два номера телефонов регистратуры (41-12-30 и 42-20-71), так как именно там проводится запись на вакцинацию от коронавируса. Потратив на каждый из звонков по указанным номерам по семь минут, признаюсь, потеряла терпение и не дождалась соединения с оператором. Интересно, пользуются ли услугами горячей линии те, кто ее объявлял, и, если да, то с каким успехом?

– Что случилось в санатории «Жемчужина Камчатки»?

– Коллектив санатория «Жемчужина Камчатки», учредителем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, направил обращение на прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным с просьбой спасти санаторий от банкротства и восстановить его платежеспособность. В обращении, под которым поставили подпись 37 сотрудников, говорится: «Данная ситуация возникла в связи с приостановкой основного вида деятельности, так как на базе санатория был развернут обсерватор, что повлекло за собой неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов». (В обсерватор, развернутый во время пандемии коронавируса, направляли на двухнедельный карантин как работников коммерческих предприятий, за которых платили руководители, так и тех людей, кто к таким структурам не относился и не мог оплатить услуги учреждения. – Авт.)

«Общество неоднократно обращалось в Правительство Камчатского края за финансовой поддержкой. Кредит не выдают из-за имеющейся налоговой задолженности. На настоящий момент кредиторская задолженность составляет примерно 50 млн рублей… Заработную плату работники не получают уже 3 месяца, что приводит к увольнению… За период с апреля 2021 года по настоящее время уволились по собственному желанию 11 работников. Задолженность перед работниками составляет 5,6 млн рублей», – сообщают авторы. Они также указывают, что по состоянию на 25 июня у организации налоговая задолженность составляет 37 млн рублей. Налоговая служба приостановила операции по расчетным счетам предприятия на сумму в 20 млн рублей. Авторы послания сообщают, что долг перед энергетиками составляет 3 млн рублей, что привело к предупредительному обесточиванию санатория 25 июня, а поставщики продуктов питания отказываются отпускать товар из-за долгов.

Вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов прокомментировал ситуацию. Он пообещал не допустить банкротства предприятия и в максимально короткие сроки вывести его из сложившегося экономического кризиса: «Накануне мы встретились с руководством предприятия... Главное в этой ситуации – люди, поэтому первоочередная задача – погашение задолженности по зарплате».

И. о. генерального директора санатория Демьян Щербин рассказал нашей газете, что 2 июля состоялось собрание коллектива с участием представителей прокуратуры и трудовой инспекции. Было принято решение поддержать коллектив, в первую очередь – в получении заработной платы сотрудниками в кратчайшие сроки. По словам Демьяна Викторовича, санаторий востребован населением: в нем в настоящее время занято 50 мест, к концу месяца ожидается до 70 посетителей, всего же он рассчитан на 120 мест. В режиме обсерватора «Жемчужина Камчатки» работала с апреля 2020 года, прежний режим работы возобновили с 14 июня. Санаторий по государственным программам проводит реабилитацию граждан из льготных категорий: инвалидов, неработающих пенсионеров, ветеранов войны и труда.

Дополню, что санаторий общей площадью около 60 га расположен в Паратунской рекреационной зоне Елизовского района. Отдыхающим предоставляется комплекс лечебных процедур общетерапевтического профиля. В 2016 году санаторий получил статус резидента территории опережающего развития.

От «Вестей»

Санаторий «Жемчужина Камчатки» уже неоднократно находился на грани банкротства и вынужден был брать кредиты для продолжения своей деятельности. Чтобы гасить свои обязательства по кредиторской задолженности, санаторий должен был зарабатывать. Что коллектив учреждения и делал, реализуя населению платные услуги по лечению. Все изменилось, когда «Жемчужина Камчатки» перешла работать в режим ковидного обсерватора. Доходы сразу резко упали, а расходы увеличились. И если директор санатория согласен с тем, что озвучил в своем обращении к президенту страны коллектив (а он этого не отрицает), то почему же тогда руководство учреждения не принимало никаких мер к оздоровлению ситуации? Миллионные долги возникли не в один день, нельзя было не видеть, что в финансовом отношении дела идут все хуже и хуже. Однако пока не забили тревогу сами сотрудники, написавшие коллективное письмо на прямую линию с Владимиром Путиным, дело не двинулось с мертвой точки. Получается, руководство учреждения расписалось в собственном бессилии? Или ему все равно?

– Почему закрыли офис МФЦ в Петропавловске-Камчатском на ул. Океанская?

– «Причина – резкий рост заболеваемости COVID-19 в коллективе», – сообщается на сайте Правительства Камчатского края. Из десяти специалистов, работающих в офисе на Океанской, семь болеют коронавирусной инфекцией, двое находятся на самоизоляции. Принято решение временно приостановить работу офиса МФЦ по адресу: ул. Океанская, д. 94, с 5 июля по 23 августа 2021 года.

«Сегодня во всех офисах МФЦ у нас наблюдается сложная ситуация. Во-первых, многие из сотрудников болеют, во-вторых, увеличивается поток посетителей. Это сезонный фактор: сейчас лето и государственные услуги в этот период всегда более востребованы», – рассказала заместитель председателя Правительства Камчатского края – министр экономического развития и торговли региона Юлия Морозова.

Она дополнила, что со второго июля запущен мобильный офис, который два раза в неделю работает рядом с офисом на Океанской у дома № 94. График работы мобильного офиса: в среду с 11:00 до 17:00, в пятницу с 11:00 до 15:00.

Ближайшие офисы МФЦ располагаются по следующим адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 23; ул. Пограничная, 17.

– Как часто понадобится вакцинироваться от коронавируса?

– В конце июня Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации от COVID-19. «С учетом рекомендаций ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) до достижения уровня коллективного иммунитета населения (не менее 60% от численности взрослого населения) проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или спустя шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации. После достижения уровня коллективного иммунитета будет осуществляться переход на вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации», – говорится в документе.

Из рекомендаций также следует, что для вакцинации против COVID-19 не нужен анализ на антитела – важно прививаться согласно графику, независимо от количества антител.

– Какие вакцины от коронавируса зарегистрированы в России?

– В настоящее время, по данным Минздрава, в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт» (разработчик – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»), «КовиВак» (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одного препарата – «ЭпиВакКорона-Н».

Масштабная прививочная кампания от коронавируса началась в стране в январе первой зарегистрированной вакциной «Спутник V».

В недавно утвержденных временных рекомендациях Минздрава ведомство одобрило вакцинацию любой из зарегистрированных в России вакцин от COVID-19. Специалисты Минздрава подчеркнули, что если при первичной вакцинации у пациента были обнаружены нежелательные явления для здоровья, то привиться от коронавируса повторно можно другой вакциной.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА