Однажды в пути

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06 Июля 2021

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 30.06.2021)

Прибыв в город назначения по расписанию, я передал товар заказчику, поставил грузовик на стоянку и решил хорошо подкрепиться и найти комнату для ночлега. Долго кафе выбирать не пришлось, придорожная таверна с названием «Бродяга» сразу привлекла мое внимание. Внутри играла веселая музыка, вкусно пахло пловом и прочими пряностями. Я вошел вовнутрь, осмотрелся, и решил подойти к барной стойке, чтобы сделать заказ. Рядом сидел угрюмый мужчина, глубоко вздыхал и все время мотал головой. Бармен дал мне время ознакомиться с меню, выражая при этом сочувствие рядом сидящему мужчине. Из разговора я понял, что посетитель разыскивал свою маму, которая страдала частичной потерей памяти. В целом она была адекватной пожилой женщиной, но иногда могла выйти в булочную напротив дома и, забыв свой адрес, уйти в другой конец города. Врачи утверждали, что лечению болезнь Альцгеймера не подлежала, прописывали только поддерживающие препараты, рекомендовали не выпускать ее из дома без сопровождения, долго не оставлять без присмотра. Но последнее время мама чувствовала себя хорошо, снова шутила, иногда хлопотала на кухне. Она попросилась посидеть на лавочке возле подъезда, чтобы насладиться ароматами цветущего в палисаднике жасмина. Когда через четверть часа хватились, мама исчезла без следа и свидетелей, которыми обычно был полон двор.

В этот раз пожилую женщину разыскивали несколько дней. Отчаявшийся сын надеялся, что мама вспомнит адрес и сама вернется домой, но сам каждый день объезжал автобусные остановки и придорожные кафе, чтобы оставить фото и расспросить людей о своей потеряшке (так мило называл он свою мать). Мужчина уверял, что даже теперь, когда мама стала больной и старой женщиной, все равно любит ее всем сердцем. Никогда прежде я не слышал столько нежных слов в адрес родителей. Мне были странными его слова, ведь речь шла о выжившей из ума старухе, которая бесцельно слоняется по улицам, стараясь привлечь к себе внимание. Я ухмыльнулся, взял столовые приборы и разместился за столиком, чтобы наконец-то вкусно покушать.

Бармен снова попытался заверить мужчину, что все образуется, и вдруг зачем-то махнул головой в мою сторону. Посетитель встал со стула, подошел ко мне, извинился за беспокойство, попросил разрешения присесть за стол, протянул фото своей потеряшки и произнес: «Мне показалось, вы дальнобойщик, посмотрите, пожалуйста, может, вам встречалась эта женщина? Ее зовут Валентина Ивановна». Я равнодушным взглядом окинул фото и зачем-то развязано ответил: «Пожилыми особами не интересуюсь, да и вам советую заняться чем-то более стоящим». «Сопляк, прикуси язык, – вдруг грубо рыкнул не меня собеседник. – Что ты можешь знать о семье, бродяга!» Мне вдруг стало стыдно за свою грубость, досадно от того, что незнакомец был прав, ведь у меня никогда не было семьи, и я не знал, что такое тепло близких людей. Я извинился и попросил снова показать мне фото. Мужчина протянул фотографию и сказал, что на ней изображена его мать, самая достойная и любимая для него женщина. Мне снова захотелось съязвить, но я сдержался, предложил немного рассказать об этой чудесной женщине, но предупредил, что очень голоден, поэтому историю готов слушать, только если собеседника не смутит мой жующий вид. Мужчина махнул рукой, пожелал приятного аппетита и начал рассказ…

Его истории были из самого раннего детства. Он рассказал, как безошибочно узнавал материнские шаги, когда та поднималась по лестнице в подъезде их дома, про все свои новогодние карнавальные костюмы, которые мама мастерила из подручных средств. Вспоминал про любимые мандарины, купленные мамой в очереди длиною несколько десятков метров, выпускной костюм и шапку-ушанку из лисы, на которые мама спустила все свои сбережения, ее ласковый голос и улыбку, согревающие моего собеседника в самых сложных жизненных ситуациях. Мужчина в прошлом был военным, участником многих боевых конфликтов, имел награды и ранения. В одном из боевых заданий они с другом попали под обстрел, друг погиб. Моего собеседника контузило, он на время потерял слух и зрение. Боевые товарищи отправили его в госпиталь, однако в воинской части, где он служил, перепутали документы и матери ошибочно сообщили о смерти сына, через несколько недель ей передали груз 200. Материнское сердце знало, что ее сын жив, и она настояла на вскрытии гроба. После чудовищной ошибки приложила все свои усилия, чтобы его найти и добиться перевода в госпиталь, где ухаживала за сыном, пока тот снова не стал видеть слышать и ходить.

Мужчина замолчал, я заметил в его глазах слезы. Ничего подобного я в жизни не слышал. Я смотрел на высокого здорового бугая с проседью на голове и не мог поверить в такую преданность любимому человеку. Собеседник вдруг опомнился, грустно улыбнулся и сказал, что мы забыли познакомиться. «Степан Иванович», – протягивая руку, сказал мужчина. «Даниил», – ответил я и почувствовал крепкое рукопожатие нового знакомого. Мы помолчали мгновение, и я решился спросить: «Почему вы назвали меня бродягой?» Мужчина пристально посмотрел на меня и ответил, что за моим колючим взглядом заметно одиночество, а по одежде и рюкзаку можно определить образ жизни. Степан Иванович рассказал про свою мечту о создании семьи, которую он воплотил много лет назад, и теперь являлся счастливым обладателем прекрасной супруги двух чудесных дочерей и одного румяного внука. «А где твои родители?» – вдруг спросил мой собеседник. Я отложил приборы и рассказал про двух алкоголиков, нелепо проживших свою жизнь и так бездарно распорядившихся моей жизнью. Абсолютно незнакомому человеку я поведал обо всех самых тайных уголках моей души и вдруг замолчал, испугавшись своей откровенности. Степан Иванович по-отцовски похлопал меня по плечу и сказал, что без семьи жить нельзя. Только забота о родных и близких придает жизни настоящий смысл, делает нас сильнее, а дети и внуки обеспечивают бессмертие. Он тоже верил в судьбу, но был убежден, что человек в одиночестве никогда не станет счастливым. Я грустно улыбнулся и предложил оставить мне фото матери собеседника, а на обратной стороне написать его координаты. Пообещал завтра немного поколесить по городу в поисках потеряшки. Мужчина сказал: «Спасибо, сынок», чем сильно смутил меня, ведь так никто никогда ко мне не обращался. На прощание мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись…

Всю ночь я не мог заснуть, крутился, в слабом лунном свете рассматривал улыбчивую пожилую женщину на фотографии и немного завидовал этой несимпатичной, потерявшей память старушке. Перебирал картинки из своей жизни, людей, с которыми был знаком, и понимал, что вообще никого никогда не любил, кроме Марии Ивановны, образ которой со временем стал стираться из памяти. Женщины, встречающиеся на моем пути, не наполняли мою душу светом. О детях я не мечтал: эта сопливая малышня раздражала меня еще в детском доме. Вновь всматривался в свои ладони и думал, может, на них нарисована судьба одиночки, а не бродяги. Тяжелые мысли сморили меня, под утро я уснул…

Летнее солнышко рано наполнило мою комнату светом, придав бодрости и улучшив настроение. По условиям аренды этого временного жилища я мог принять душ и выпить чашку чая. Собрав свои скромные пожитки, я отправился на стоянку, чтобы забрать грузовик и отправиться домой. Но перед поворотом на нужную трассу решил выполнить свое обещание и сделать несколько кругов по окраинам областного центра. Впервые за долгое время мне очень понравился этот большой город, он словно тонул в зелени и цветущих деревьях, привлекал необычной архитектурой. В глубине души я отметил, что хотел бы здесь жить…

Покружив пару часов на автобусных остановках, я обнаружил несколько десятков фотографий той самой женщины-потеряшки, потом решил завернуть на железнодорожный вокзал, где на стенде тоже красовалось ее фото. Тщетность моих поисков обескураживала, я решил бросить это затею и отправился домой. На выезде из города снова сделал круг до продуктового склада, где «поймал» большой гвоздь на заднюю шину. Поругав себя за добрые дела, которые мне вечно приносили неприятности, отправился в ближайшую шиномантажку и вдруг на автобусной остановке увидел женщину – божий одуванчик, как две капли похожую на ту с фотографии.

Бабуля была очень скромно одета, в руках держала маленький редикюльчик. Оставив грузовичок на шиномонтажке, я подошел к женщине и спросил, как ее имя. Она настороженно посмотрела на меня и ответила: «Валентина Ильинична». На все расспросы, где она живет, женщина отвечала, что ей домой не надо, нужно добраться в госпиталь к сыну, адрес которого она забыла. Я стал объяснять, что ее потеряли и ждут дома, но бабуля настырно отвечала, что пока не найдет сына, не успокоится.

История, рассказанная накануне Степаном Ивановичем, ожила перед моими глазами, к ней прибавилась отчаянная женщина, которая до сих пор самоотверженно пыталась спасти своего сына. Находясь в плену своих фантазий и обрывков памяти, Валентина Ильинична оставалась верной своему материнскому сердцу. Мне пришлось включиться в эту игру и объяснить, что знаю адрес госпиталя и готов прямо сейчас отвезти ее куда нужно. Бабушка расплакалась, стала благодарить за помощь. Когда колесо моего грузовичка было восстановлено, я посадил бабулю на пассажирское место, и мы отправились по адресу, написанному на обороте фотографии Валентины Ильиничны. Женщина удобно расположилась, осмотрелась и стала рассказывать про своего сына, которого воспитывала сама, рано оставшись вдовой.

Мне предстояло снова услышать истории про карнавальные костюмы, сделанные своими руками, любимые сыном мандарины, которые были куплены на последние деньги, боевые действия в Чечне, страх потерять единственного близкого человека и надежду, жившую в душе немолодой женщины. Когда я напомнил о внучках и правнуке, бабушка друг замолчала и стала плакать. Сквозь слезы она называла их имена и говорила, что окончательно сошла с ума. Мне пришлось остановиться на обочине дороги, чтобы успокоить Валентину Ильиничну, рассказать о встрече с ее сыном и желании помочь. Бабушка стала говорить о том, сколько горя принесла своим родным из-за странной болезни и просила побыстрее отвезти ее домой.

Подъезжая к нужному дому, я почувствовал, как мое сердце стало чаще биться, появилось странное волнение, перемешанное с восторгом от того, что сумел найти человека, который был дорог своему сыну. Я помог бабуле спуститься, взял ее под руку и отправился в подъезд, украшенный густыми кустами жасмина.

Дверь нам открыла молодая симпатичная девушка. Увидев бабушку, она вдруг заплакала, стала звать родных, кинулась ей на шею. Через мгновение коридор красивой и просторной квартиры был наполнен всей семьей. Степан Иванович, прорвавшись через стену плачущих женщин, крепко обнял меня, стал благодарить, просил срочно разуться, чтобы во всех подробностях рассказать историю спасения пожилой женщины. Я безропотно подчинился и прошел на кухню. Пока супруга с дочерями Степана Ивановича занималась бабушкой, мы смогли поговорить. Я объяснил, где нашел потеряшку, пересказал наш диалог с Валентиной Ильиничной. В ответ услышал: «Бедная, бедная мамушка». Когда я засобирался уходить, Степан Иванович преградил мне дорогу и потребовал остаться на обед. Торопиться мне было некуда, домой ехать не хотелось, и я решил остаться…

Так получилось, что я остался навсегда. На том самом обеде я познакомился со всей семьей Степана Ивановича. Это оказались милые, добрые, любящие друг друга люди. Но главное место в моей душе заняла младшая внучка нашей потеряшки Аленушка. Ее не смущало мое происхождение, статус, не волновал заработок. Она смогла растопить мое сердце и сделать счастливым. Работу в транспортной компании я оставил, почти сразу переехал в понравившийся мне город, устроился в автомастерскую, через год получил собственную долгожданную квартиру, накопил деньги на свадьбу и сделал Алене предложение. Ее родители вскоре стали называть меня сыном, я их – папой и мамой. Бабушка Валя после последнего исчезновения прожила еще несколько лет и умерла на руках у Степана Ивановича, не дождавшись появления второго правнука.

Наш сын родился, окруженный любовью и заботой. Глядя на него, я действительно понял истинный смысл слов, услышанных когда-то от будущего тестя. Постичь всю мудрость хиромантии мне не удалось, но я благодарен линям на своих ладонях за счастливую судьбу. Лишь однажды я вспомнил про знак бродяги, когда увидел пять перекрестных палочек на ладошке сына, но к тому времени я усвоил главную философию любого путешественника об уютном доме и родных любящих людях, к которым хочется возвращаться. Мне предстоит многое вложить в душу и сердце своего малыша, чтобы его врожденное желание познать неизведанные горизонты никогда не превратилось в одиночество, уничтожающее душу. Его судьба мне не известна, но я уверен, что наша большая семья есть основа его счастливой и успешной жизни, которая должна пройти в окружении любящих людей, а не бесконечных дорог.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."