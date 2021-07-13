ЕГЭ-2021: вопросов больше, чем ответов

13 Июля 2021



Основной период школьных экзаменов остался позади. По информации Министерства образования Камчатского края, в этом году в регионе для участия в государственной итоговой аттестации было зарегистрировано более 1 600 выпускников 11-х классов и более 3 000 девятиклассников. В резервные дни, с 28 июня по 2 июля, ЕГЭ сдавали выпускники, пропустившие экзамен ранее по уважительным причинам. В школах Камчатки таких ребят оказалось более ста человек. Им объявят итоги экзаменов 14 июля. Для основной же массы выпускников и их родителей волнения и тревоги, связанные с главной проверкой школьных знаний, уже в прошлом.

В Рособрнадзоре озвучили предварительные итоги ЕГЭ-2021 года. Глава ведомства Анзор Музаев заявил: «В целом результаты экзаменов на уровне прошлых лет. Это серьезное достижение для пандемийного года».

Мы решили узнать, с какими результатами закончили в этом году школу выпускники на Камчатке. Побеседовала с нами на эту тему референт отдела общего образования Министерства образования Камчатского края Елена Салимьянова. Но, прежде чем перейти к нашей беседе, напомню, что второй год подряд дети осваивают учебные предметы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, временами переходя на дистанционный режим обучения. Пандемия внесла свои коррективы и в экзаменационную кампанию. Газета «Вести» подробно писала об этих нововведениях («В» от 2 июня 2021 года № 17 «На финишной прямой – выпускники», «В» от 14 апреля 2021 года № 12 «Что там новенького?»).

Корр.: Елена Владимировна, впервые для выпускников одиннадцатых классов, не выбравших поступление в вуз, был предложен государственный выпускной экзамен – ГВЭ. Сколько ребят в крае сдавали этот экзамен и каковы его результаты?

Е. С.: Действительно, в 2020 году в интересах здоровья и безопасности всех участников экзаменационной кампании, выпускников школ и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256, приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306, 105/307 утверждены новые правила сдачи экзаменов в 2021 году.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники одиннадцатых классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена сдавали государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

На ГВЭ было зарегистрировано более 100 выпускников. Часть сдавала экзамены в основные дни – 25 и 28 мая. Выпускники, не принявшие участие по уважительным причинам в основные дни, а также те, у кого совпали даты экзаменов или получившие неудовлетворительный результат в основные дни, сдавали экзамен в резервные дни – 8 и 16 июня. Также единым расписанием экзаменов в 11-х классах, утвержденным Минпросвещения России и Рособрнадзором, предусмотрены дополнительные периоды в июле и в сентябре. Результаты будут подведены по итогам всей экзаменационной кампании. Согласно предварительному анализу, растет доля участников государственного выпускного экзамена, получивших хорошие и отличные отметки по математике.

Корр.: Какие результаты показали выпускники девятых классов?

Е. С.: Согласно единому расписанию выпускники 9-х классов сдавали экзамены в основные дни – с 24 по 28 мая. Выпускники, не принявшие участие по уважительным причинам в основные дни, а также получившие неудовлетворительный результат, сдавали экзамены в резервные дни – с 8 июня по 2 июля. Также расписанием предусмотрен дополнительный период осенью – с 3 по 15 сентября.

Ежегодно Рособрнадзор подводит итоги результатов проведения экзаменационной кампании в субъектах Российской Федерации. В части организации ЕГЭ Камчатский край находится в «зеленой зоне» согласно критериям качества проведения ЕГЭ и организационно-технологическим этапам. (В «зеленую зону» входят регионы, где экзамен прошел честно и объективно. – Авт.).

Согласно предварительному анализу, увеличилась доля участников основного государственного экзамена, получивших хорошие отметки по русскому языку.

Подробный анализ результатов экзаменов будет подведен по итогам всей экзаменационной кампании.

Корр.: Как сдали ЕГЭ выпускники камчатских школ по сравнению с выпускниками прошлого учебного года? Как, на ваш взгляд, повлияла пандемия на качество обучения?

Е. С.: В общем пандемия дала мощный толчок развитию информационных технологий в образовании, стали активно развиваться дистанционные механизмы обучения, которые обучающиеся школ сейчас успешно используют в своей повседневной учебе и при самостоятельной подготовке к экзаменам. В целом не всегда является правильным сравнивать результаты экзаменов у разных детей: у всех неодинаковые способности, мотивация, жизненные приоритеты. Для определения уровня подготовки учеников мы сейчас используем иные параметры, к примеру, диагностику учительских компетенций.

Вместе с тем ежегодно по итогам проведения государственной итоговой аттестации проводится общая оценка качества образования в регионе. Так, на сегодняшний день по предварительным итогам ЕГЭ-2021 в сравнении последних четырех лет с 2018 года следует отметить положительную динамику по увеличению среднего балла ЕГЭ по обществознанию, литературе и математике профильного уровня, информатике и ИКТ.

Корр.: Сколько выпускников 11-х классов и по каким предметам набрали высшие 100 баллов? В каких школах учатся эти ребята?

Е. С.: На протяжении последних лет отмечается увеличение количества стобалльников по ЕГЭ: в 2019 году было три стобалльных результата, в 2020 году – девять, на сегодняшний день – одиннадцать результатов.

Второй год подряд в регионе имеются мультистобалльники: в 2020 году выпускник средней школа № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа набрал по сто баллов на экзаменах по русскому языку и физике, в 2021 г. – выпускница средней школы № 28 имени Г. Ф. Кирдищева Петропавловска показала высокие результаты по русскому языку и химии.

Также в этом году получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку ребята из школ Петропавловска-Камчатского, а именно из гимназии № 39 и средней школы № 33, Вилючинского городского округа (из средней школы № 2), Елизовского района (из Елизовской средней школы № 7 им. О. Н. Мамченкова и Елизовской средней школы № 8), Оссорской средней школы Карагинского района. Кроме того, 100 баллов по русскому языку получила студентка Камчатского политехнического техникума, бывшая выпускница средней школы № 31. По литературе 100-балльный результат показал ученик средней школы № 33 Петропавловска-Камчатского; по истории – ученик средней школы № 2 Вилючинского городского округа.

По предварительным оценкам, в этом году увеличилось общее число выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ, от 81 балла, по математике профильного уровня, физике, химии, обществознанию, географии, информатике и ИКТ. В прошлом году и число выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ по английскому языку, также увеличилось.

Корр.: Сколько выпускников 11-х классов не справились с заданиями ЕГЭ? Есть ли у них возможность пересдать экзамен?

Е. С.: Выпускники, не набравшие минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата, смогут повторно принять участие в экзамене в дополнительный июльский период ЕГЭ.

Выпускники 11-х классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период и в дополнительный июльский период ЕГЭ, в целях получения аттестата смогут принять участие в ГВЭ в дополнительный сентябрьский период ГИА.

Корр.: Фиксировались ли нарушения в пунктах проведения экзаменов, жалобы выпускников и родителей?

Е. С.: Основной период государственной итоговой аттестации в Камчатском крае прошел в штатном режиме, без технических сбоев. Нарушения в период экзаменов не выявлены, жалобы не зафиксированы.

На пунктах экзаменов применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в прошлом году, а именно: использование средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование между людьми не менее 1,5 метра, уборка кабинетов дезинфицирующими средствами, использование обеззараживателей воздуха.

Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и общественные наблюдатели. По итогам контроля на всех пунктах отмечалась правильная организация и соблюдение всех мер безопасности.

Корр.: Сколько пунктов проведения экзаменов было задействовано на период основного периода ГИА, сколько педагогов и технического персонала в них работали?

Е. С.: В период проведения ГИА для экзаменов в девятых классах было открыто 76 пунктов проведения экзаменов, в одиннадцатых классах – 45, в том числе 38 на ЕГЭ.

Для проведения государственной итоговой аттестации сформированы составы организаторов, руководителей пунктов проведения экзаменов, ответственных технических специалистов, членов государственной экзаменационной комиссии.

В одиннадцатых классах задействовано около 90 членов государственной экзаменационной комиссии и 1 000 работников пунктов. Сформированы составы предметных комиссий по десяти учебным предметам (русский язык, математика, география, литература, иностранные языки (английский и китайский), физика, биология, история, химия, обществознание), всего задействовано 136 членов предметных комиссий.

В 9-х классах задействовано более 100 членов государственной экзаменационной комиссии и 1 300 работников пунктов. Сформированы составы предметных комиссий по двум учебным предметам (русскому языку и математике), в них задействовано 57 членов предметных комиссий.

Подытоживая сказанное Еленой Салимьяновой, отмечу, что фраза о том, что в целом не всегда является правильным сравнивать результаты экзаменов у разных детей, уже звучала из уст министра образования Камчатского края Александры Коротковой в прошлом году, в интервью нашей газете о школьной экзаменационной кампании 2020 года. («В» от 29 июля 2020 года № 20 «ЕГЭ-2020: каким он получился?»). «Считается некорректным сравнивать результаты экзаменов у разных детей: у всех неодинаковые способности, мотивация, жизненные приоритеты», – сказала тогда министр. Однако в чем же некорректность? Еще можно понять, что неправильным было бы сравнивать результаты экзаменов выпускников допандемийных лет, которые учились очно, с результатами тех, кто из-за коронавируса был вынужден то и дело переходить на дистанционный режим обучения. Но ведь в данном случае мы предлагали сравнить результаты экзаменов двух выпусков, учившихся в период ограничений, введенных из-за коронавируса. Тем более никто не просил называть номера школ, где учились выпускники, не сумевшие набрать минимального количества баллов на экзаменах. Но у фразы о некорректности сравнения смысл все же есть. Она помогает уйти в сторону от разговора о «некрасивой» статистике, которая иллюстрирует неудачи экзаменационной кампании и показывает слабые стороны современного школьного образования.

Конечно, информация об увеличившемся числе стобалльников не может не радовать, но без данных о количестве провальных экзаменационных работ выглядит, мягко говоря, однобокой и предвзятой. Неслучайно нам говорят, что подробный результат экзаменов будет подведен по итогам всей экзаменационной кампании. Это значит, что официальная статистика о «заваливших» экзамен выпускниках появится на руках у тех, кто «подбивает» итоги ГИА, только в сентябре, после окончания всех возможных дополнительных периодов. И, разумеется, не будет широко озвучена, в отличие от победных результатов.

Привычка прятаться за словами вообще характерна для идеологов единого государственного экзамена. Новые правила сдачи школьных экзаменов, фактически превратившие ЕГЭ во «вступительные в вуз», во всех соответствующих ведомственных приказах и постановлениях объясняются заботой о здоровье и безопасности школьников и учителей. При чем тут безопасность? Ведь экзамен то все равно сдают в очной форме.

Всё проще: новшества, которые нам объясняют пандемией, ни что иное, как завуалированное признание чиновников в провальности ЕГЭ. Они-то хорошо понимают, что долгая история с навязанным отечественной системе образования и чуждым ей экзаменом подходит к финалу.

Так, заместитель директора ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, организованный Рособрнадзором и имеющий непосредственное отношение к школьным экзаменам. Именно ФИПИ разрабатывает контрольно- измерительные материалы для сдачи ЕГЭ и подготовки к ним. – Авт.) Ольга Котова, говоря о недостатках единого государственного экзамена, признала: «Мы очень четко увидели негативные последствия натаскивания на типовые задания. Даже сильные ребята с хорошей подготовкой очень тяжело воспринимают объективно простые, но незнакомые задачи. То есть те, формулировка которых им раньше не встречалась. Так, по математике сложное, но уже известное типовое задание по программе старшей школы на свойства производной ребята решали лучше простых, но новых задач уровня 7–9-х классов… Если дети видят что-то новое, выходящее за рамки заученного шаблона, они с трудом перестраиваются».

За отмену ЕГЭ не так давно выступил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Он не открыл ничего нового, когда заявил: «Тестовая система привела к тому, что старшеклассников натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, а предметам, которым должны учить, не учат. Неправда, что ЕГЭ помогает поступить в вуз талантливым детям из провинции. Чтобы ребенок поступил в вуз, нужен репетитор». Странно, что он не заметил этого раньше, в отличие от именитых ученых, заслуженных педагогов и представителей родительской общественности, которые неоднократно заявляли о вреде ЕГЭ с первых лет его внедрения.

Впрочем, находятся и сторонники единого государственного экзамена, например, заведующий отделом Центра развития стратегии образования МГУ им. Ломоносова Константин Зискин. В пользу ЕГЭ, по его мнению, говорит тот факт, что этот экзамен позволяет сдать документы для поступления сразу в несколько вузов одновременно, причем в каждом на несколько специальностей, тогда как в советские времена приходилось сдавать вступительные экзамены в каждом институте отдельно. Кроме того, напоминает он, аналог ЕГЭ существует в каждом развитом государстве, сегодня это мировой тренд.

Так что же, будем возвращаться к советской системе оценивания школьных знаний или, как предлагает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, «трансформировать ЕГЭ, чтобы его осовременить»? Время покажет. А пока на высоком уровне идут жаркие споры, по-прежнему сохраняется проблема кадрового, цифрового и бытового неравенства в школах, расположенных в городах и отдаленных поселках. Это хорошо видно на примере Камчатского края, о чем газета «Вести» рассказывала в публикации «Большие проблемы маленьких школ» в № 15 от 19 мая 2021 года. И пока эта проблема будет сохраняться, любые аргументы в пользу ЕГЭ, как механизма, дающего детям равные условия при поступлении в вузы, звучат смехотворно.

Наталья МАКСИМИШИНА