ЕГЭ-2021: вопросов больше, чем ответов

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13 Июля 2021

Основной период школьных экзаменов остался позади. По информации Министерства образования Камчатского края, в этом году в регионе для участия  в  государственной итоговой аттестации было зарегистрировано  более 1 600 выпускников 11-х классов и более 3 000 девятиклассников. В резервные дни, с 28 июня по 2 июля, ЕГЭ сдавали выпускники, пропустившие экзамен ранее по уважительным причинам. В школах Камчатки таких ребят оказалось более ста человек. Им объявят итоги экзаменов 14 июля. Для основной же массы выпускников и их родителей волнения и тревоги, связанные с главной проверкой школьных знаний, уже в прошлом.

В Рособрнадзоре озвучили предварительные итоги ЕГЭ-2021 года. Глава ведомства Анзор Музаев заявил: «В целом результаты экзаменов на уровне прошлых лет. Это серьезное достижение для пандемийного года».

Мы решили узнать, с какими результатами закончили в этом году школу выпускники на Камчатке. Побеседовала с нами на эту тему референт отдела общего образования Министерства образования Камчатского края Елена Салимьянова. Но, прежде чем перейти к нашей беседе, напомню, что второй год подряд дети осваивают учебные предметы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, временами переходя на дистанционный режим обучения. Пандемия внесла свои коррективы и в экзаменационную кампанию. Газета «Вести» подробно писала об этих нововведениях («В» от 2 июня 2021 года № 17 «На финишной прямой – выпускники», «В» от 14 апреля 2021 года № 12 «Что там новенького?»).

Корр.: Елена Владимировна, впервые для выпускников одиннадцатых классов, не выбравших поступление в вуз, был предложен государственный выпускной экзамен – ГВЭ. Сколько ребят в крае сдавали этот экзамен и каковы его результаты?

Е. С.: Действительно, в 2020 году в интересах здоровья и безопасности всех участников экзаменационной кампании, выпускников школ и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256, приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306, 105/307 утверждены новые правила сдачи экзаменов в 2021 году.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники одиннадцатых классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена сдавали государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

На ГВЭ было зарегистрировано более 100 выпускников. Часть сдавала экзамены в основные дни – 25 и 28 мая. Выпускники, не принявшие участие по уважительным причинам в основные дни, а также те, у кого совпали даты экзаменов или получившие неудовлетворительный результат в основные дни, сдавали экзамен в резервные дни – 8 и 16 июня. Также единым расписанием экзаменов в 11-х классах, утвержденным Минпросвещения России и Рособрнадзором, предусмотрены дополнительные периоды в июле и в сентябре. Результаты будут подведены по итогам всей экзаменационной кампании. Согласно предварительному анализу, растет доля участников государственного выпускного экзамена, получивших хорошие и отличные отметки по математике.

Корр.: Какие результаты показали выпускники девятых классов?

Е. С.: Согласно единому расписанию выпускники 9-х классов сдавали экзамены в основные дни – с 24 по 28 мая. Выпускники, не принявшие участие по уважительным причинам в основные дни, а также получившие неудовлетворительный результат, сдавали экзамены в резервные дни – с 8 июня по 2 июля. Также расписанием предусмотрен дополнительный период осенью – с 3 по 15 сентября.

Ежегодно Рособрнадзор подводит итоги результатов проведения экзаменационной кампании в субъектах Российской Федерации. В части организации ЕГЭ Камчатский край находится в «зеленой зоне» согласно критериям качества проведения ЕГЭ и организационно-технологическим этапам. (В «зеленую зону» входят регионы, где экзамен прошел честно и объективно. – Авт.).

Согласно предварительному анализу, увеличилась доля участников основного государственного экзамена, получивших хорошие отметки по русскому языку.

Подробный анализ результатов экзаменов будет подведен по итогам всей экзаменационной кампании.

Корр.: Как сдали ЕГЭ выпускники камчатских школ по сравнению с выпускниками прошлого учебного года? Как, на ваш взгляд, повлияла пандемия на качество обучения?

Е. С.: В общем пандемия дала мощный толчок развитию информационных технологий в образовании, стали активно развиваться дистанционные механизмы обучения, которые обучающиеся школ сейчас успешно используют в своей повседневной учебе и при самостоятельной подготовке к экзаменам. В целом не всегда является правильным сравнивать результаты экзаменов у разных детей: у всех неодинаковые способности, мотивация, жизненные приоритеты. Для определения уровня подготовки учеников мы сейчас используем иные параметры, к примеру, диагностику учительских компетенций.

Вместе с тем ежегодно по итогам проведения государственной итоговой аттестации проводится общая оценка качества образования в регионе. Так, на сегодняшний день по предварительным итогам ЕГЭ-2021 в сравнении последних четырех лет с 2018 года следует отметить положительную динамику по увеличению среднего балла ЕГЭ по обществознанию, литературе и математике профильного уровня, информатике и ИКТ.

Корр.: Сколько выпускников 11-х классов и по каким предметам набрали высшие 100 баллов? В каких школах учатся эти ребята?

Е. С.: На протяжении последних лет отмечается увеличение количества стобалльников по ЕГЭ: в 2019 году было три стобалльных результата, в 2020 году – девять, на сегодняшний день – одиннадцать результатов.

Второй год подряд в регионе имеются мультистобалльники: в 2020 году выпускник средней школа № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа набрал по сто баллов на экзаменах по русскому языку и физике, в 2021 г. – выпускница средней школы № 28 имени Г. Ф. Кирдищева Петропавловска показала высокие результаты по русскому языку и химии.

Также в этом году получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку ребята из школ Петропавловска-Камчатского, а именно из гимназии № 39 и средней школы № 33, Вилючинского городского округа (из средней школы № 2), Елизовского района (из Елизовской средней школы № 7 им. О. Н. Мамченкова и Елизовской средней школы № 8), Оссорской средней школы Карагинского района. Кроме того, 100 баллов по русскому языку получила студентка Камчатского политехнического техникума, бывшая выпускница средней школы № 31. По литературе 100-балльный результат показал ученик средней школы № 33 Петропавловска-Камчатского; по истории – ученик средней школы № 2 Вилючинского городского округа.

По предварительным оценкам, в этом году увеличилось общее число выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ, от 81 балла, по математике профильного уровня, физике, химии, обществознанию, географии, информатике и ИКТ. В прошлом году и число выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ по английскому языку, также увеличилось.

Корр.: Сколько выпускников 11-х классов не справились с заданиями ЕГЭ? Есть ли у них возможность пересдать экзамен?

Е. С.: Выпускники, не набравшие минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата, смогут повторно принять участие в экзамене в дополнительный июльский период ЕГЭ.

Выпускники 11-х классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной период и в дополнительный июльский период ЕГЭ, в целях получения аттестата смогут принять участие в ГВЭ в дополнительный сентябрьский период ГИА.

Корр.: Фиксировались ли нарушения в пунктах проведения экзаменов, жалобы выпускников и родителей?

Е. С.: Основной период государственной итоговой аттестации в Камчатском крае прошел в штатном режиме, без технических сбоев. Нарушения в период экзаменов не выявлены, жалобы не зафиксированы.

На пунктах экзаменов применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в прошлом году, а именно: использование средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование между людьми не менее 1,5 метра, уборка кабинетов дезинфицирующими средствами, использование обеззараживателей воздуха.

Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и общественные наблюдатели. По итогам контроля на всех пунктах отмечалась правильная организация и соблюдение всех мер безопасности.

Корр.: Сколько пунктов проведения экзаменов было задействовано на период основного периода ГИА, сколько педагогов и технического персонала в них работали?

Е. С.: В период проведения ГИА для экзаменов в девятых классах было открыто 76 пунктов проведения экзаменов, в одиннадцатых классах – 45, в том числе 38 на ЕГЭ.

Для проведения государственной итоговой аттестации сформированы составы организаторов, руководителей пунктов проведения экзаменов, ответственных технических специалистов, членов государственной экзаменационной комиссии.

В одиннадцатых классах задействовано около 90 членов государственной экзаменационной комиссии и 1 000 работников пунктов. Сформированы составы предметных комиссий по десяти учебным предметам (русский язык, математика, география, литература, иностранные языки (английский и китайский), физика, биология, история, химия, обществознание), всего задействовано 136 членов предметных комиссий.

В 9-х классах задействовано более 100 членов государственной экзаменационной комиссии и 1 300 работников пунктов. Сформированы составы предметных комиссий по двум учебным предметам (русскому языку и математике), в них задействовано 57 членов предметных комиссий.

Подытоживая сказанное Еленой Салимьяновой, отмечу, что фраза о том, что в целом не всегда является правильным сравнивать результаты экзаменов у разных детей, уже звучала из уст министра образования Камчатского края Александры Коротковой в прошлом году, в интервью нашей газете о школьной экзаменационной кампании 2020 года. («В» от 29 июля 2020 года № 20 «ЕГЭ-2020: каким он получился?»). «Считается некорректным сравнивать результаты экзаменов у разных детей: у всех неодинаковые способности, мотивация, жизненные приоритеты», – сказала тогда министр. Однако в чем же некорректность? Еще можно понять, что неправильным было бы сравнивать результаты экзаменов выпускников допандемийных лет, которые учились очно, с результатами тех, кто из-за коронавируса был вынужден то и дело переходить на дистанционный режим обучения. Но ведь в данном случае мы предлагали сравнить результаты экзаменов двух выпусков, учившихся в период ограничений, введенных из-за коронавируса. Тем более никто не просил называть номера школ, где учились выпускники, не сумевшие набрать минимального количества баллов на экзаменах. Но у фразы о некорректности сравнения смысл все же есть. Она помогает уйти в сторону от разговора о «некрасивой» статистике, которая иллюстрирует неудачи экзаменационной кампании и показывает слабые стороны современного школьного образования.

Конечно, информация об увеличившемся числе стобалльников не может не радовать, но без данных о количестве провальных экзаменационных работ выглядит, мягко говоря, однобокой и предвзятой. Неслучайно нам говорят, что подробный результат экзаменов будет подведен по итогам всей экзаменационной кампании. Это значит, что официальная статистика о «заваливших» экзамен выпускниках появится на руках у тех, кто «подбивает» итоги ГИА, только в сентябре, после окончания всех возможных дополнительных периодов. И, разумеется, не будет широко озвучена, в отличие от победных результатов.

Привычка прятаться за словами вообще характерна для идеологов единого государственного экзамена. Новые правила сдачи школьных экзаменов, фактически превратившие ЕГЭ во «вступительные в вуз», во всех соответствующих ведомственных приказах и постановлениях объясняются заботой о здоровье и безопасности школьников и учителей. При чем тут безопасность? Ведь экзамен то все равно сдают в очной форме.

Всё проще: новшества, которые нам объясняют пандемией, ни что иное, как завуалированное признание чиновников в провальности ЕГЭ. Они-то хорошо понимают, что долгая история с навязанным отечественной системе образования и чуждым ей экзаменом подходит к финалу.

Так, заместитель директора ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, организованный Рособрнадзором и имеющий непосредственное отношение к школьным экзаменам. Именно ФИПИ разрабатывает контрольно- измерительные материалы для сдачи ЕГЭ и подготовки к ним. – Авт.) Ольга Котова, говоря о недостатках единого государственного экзамена, признала: «Мы очень четко увидели негативные последствия натаскивания на типовые задания. Даже сильные ребята с хорошей подготовкой очень тяжело воспринимают объективно простые, но незнакомые задачи. То есть те, формулировка которых им раньше не встречалась. Так, по математике сложное, но уже известное типовое задание по программе старшей школы на свойства производной ребята решали лучше простых, но новых задач уровня 7–9-х классов… Если дети видят что-то новое, выходящее за рамки заученного шаблона, они с трудом перестраиваются».

За отмену ЕГЭ не так давно выступил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Он не открыл ничего нового, когда заявил: «Тестовая система привела к тому, что старшеклассников натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, а предметам, которым должны учить, не учат. Неправда, что ЕГЭ помогает поступить в вуз талантливым детям из провинции. Чтобы ребенок поступил в вуз, нужен репетитор». Странно, что он не заметил этого раньше, в отличие от именитых ученых, заслуженных педагогов и представителей родительской общественности, которые неоднократно заявляли о вреде ЕГЭ с первых лет его внедрения.

Впрочем, находятся и сторонники единого государственного экзамена, например, заведующий отделом Центра развития стратегии образования МГУ им. Ломоносова Константин Зискин. В пользу ЕГЭ, по его мнению, говорит тот факт, что этот экзамен позволяет сдать документы для поступления сразу в несколько вузов одновременно, причем в каждом на несколько специальностей, тогда как в советские времена приходилось сдавать вступительные экзамены в каждом институте отдельно. Кроме того, напоминает он, аналог ЕГЭ существует в каждом развитом государстве, сегодня это мировой тренд.

Так что же, будем возвращаться к советской системе оценивания школьных знаний или, как предлагает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, «трансформировать ЕГЭ, чтобы его осовременить»? Время покажет. А пока на высоком уровне идут жаркие споры, по-прежнему сохраняется проблема кадрового, цифрового и бытового неравенства в школах, расположенных в городах и отдаленных поселках. Это хорошо видно на примере Камчатского края, о чем газета «Вести» рассказывала в публикации «Большие проблемы маленьких школ» в № 15 от 19 мая 2021 года. И пока эта проблема будет сохраняться, любые аргументы в пользу ЕГЭ, как механизма, дающего детям равные условия при поступлении в вузы, звучат смехотворно.

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."