Спрашивали-отвечаем

Печать
PDF

13 Июля 2021

Рост заражений новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированный в нашей стране в начале лета, не прекратился и в июле. «К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Ситуация остается сложной», – констатировал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим главам регионов рекомендуют сохранять резерв ковидных коек, оперативно реагировать на изменения ситуации, наращивать темпы вакцинации и следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты населения от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в июле продолжился. По словам главного санитарного врача страны, доля московского региона и Санкт-Петербурга по этому показателю снизилась, а остальных регионов увеличилась – с 44 до 52 процентов. Тема не теряет своей актуальности, и мы продолжаем информировать наших читателей об изменениях на «коронавирусном фронте».

– Как оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– Пока на Камчатке количество выписанных пациентов, переболевших коронавирусом, меньше, чем госпитализированных. Краевое министерство наращивает коечный фонд. Об этом сообщили в правительстве края со ссылкой на сообщение главы регионального Минздрава Андрея Кузьмина.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 13 июля, за минувшие сутки на Камчатке было выявлено 46 новых заражений COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 15 856 заражений коронавирусом. За сутки от заболевания выздоровели 12 человек, с начала пандемии – 14 272. В стационары за минувшие сутки поступили 79 пациентов с коронавирусом, всего же там находятся 764 ковидных больных.

459 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составил 879 мест, из них свободными оставалось 115.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 238 человек.

По числу заражений COVID-19, выявленных с начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения, среди 11 субъектов ДФО Камчатка на третьем месте. Лидирует Магаданская область, на втором месте Сахалин.

В стране по этому показателю на первом месте Москва, за ней идет Санкт-Петербург. Магаданская область, Сахалин и Камчатка на третьем, четвертом и пятом местах соответственно.

– Как идет вакцинация от коронавируса в регионе?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края на 12 июля, с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привиты 50 347 жителей, завершили вакцинацию 30 589 человек.

За минувшие сутки вакцины от COVID-19 поставил 2 021 человек. Первый компонент вакцины поставил 1 451 человек, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 570. На 12 июля вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») БЫЛИ привиты 42 298 граждан, еще 7 406 привились препаратом «ЭпиВакКорона», 643 жителя Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

«На прошедшей неделе мы вышли на показатель более 1 200 человек вакцинированных в сутки. При этом темпы вакцинации постоянно растут. На днях мы ожидаем поставку 18 тысяч доз «Гам-КОВИД-Вак», вакцина «ЭпиВакКорона» на 1600 человек сейчас находится на отгрузке. То есть мы получим почти 20 тысяч доз, что позволит осуществлять вакцинацию без перебоев в течение трех недель», – сказал глава регионального Минздрава.

– В каких торговых центрах Петропавловска-Камчатского работают пункты вакцинации от коронавируса?

– По информации министерства здравоохранения края, такие пункты открыты в ТЦ «Шамса» на 10-м км на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади. С 6 июля начал работу пункт вакцинации в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе, напоминает Минздрав.

– Сколько больных коронавирусом проходят лечение на дому и положены ли им бесплатные лекарства?

– 17 миллионов рублей выделено Камчатке на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте краевого правительства 12 июля.

«Постановлением Правительства РФ Камчатскому краю выделено 17 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для больных коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Сегодня таких пациентов в Камчатском крае 1 460», – доложил глава регионального Министерства здравоохранения Андрей Кузьмин в ходе еженедельного оперативного совещания с губернатором Камчатского края.

Глава региона Владимир Солодов в этой связи поручил вице-губернатору по борьбе с коронавирусом Александру Кузнецову взять на особый контроль получение таких лекарств заболевшими жителями региона. Предварительно губернатор совершил выборочный обзвон пациентов, больных коронавирусом, которые получают лечение на дому, и остался недоволен низкой скоростью оказания им помощи. «Я лично позвонил ряду пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, и узнал, какая медицинская помощь и в каком объеме им оказывается. В результате выяснилось, что две трети больных коронавирусом не получали бесплатные лекарства. Остальным медикаменты для амбулаторного лечения были доставлены с большой задержкой после повторных обращений. Иногда лекарства привозили уже после того, как человек десять дней болеет. Это абсолютно недопустимо, особенно когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Средства на обеспечение ковидных больных бесплатными медицинскими препаратами выделены из бюджета и должны оперативно доставляться пациентам», – сказал Владимир Солодов.

Дополню, что решение о выделении регионам средств на бесплатные лекарства для граждан, которые лечатся от коронавируса на дому, было озвучено 9 июля на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что регионы дополнительно получили от правительства свыше 2,4 миллиарда рублей. «Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек», – уточнил он.

– Собираются ли на Камчатке вводить новые ограничения из-за коронавируса?

– Дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19 введут на Камчатке с 15 июля. Об этом во время еженедельного оперативного совещания с главой региона сообщил вице-губернатор Камчатского края по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов. «В отношении вахтовых рабочих, прибывающих для строительства наших объектов, вводятся такие же требования, как и для предприятий рыбохозяйственного комплекса и горнодобывающей отрасли: вахтовикам необходимо обязательно проходить ПЦР-тестирование, тесты на наличие антител и иметь на руках сертификат о вакцинации. Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы – до 23 часов, после чего возможна работа только навынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек», – сказал Александр Кузнецов.

Ранее на Камчатке масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра были продлены соответствующим постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 3 июля 2021 года № 94 до 31 июля включительно. Тем же документом был введен ряд дополнительных ограничений. Так, с 15 июля все туристы, прилетающие на полуостров, должны будут предоставлять результаты ПЦР-тестирования. В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора на полуострове введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе – численность не должна превышать ста человек. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях.

– Как развивается ситуация с ростом заболеваемости в поселении Озерновское Усть-Большерецкого района?

– В поселениях Озерновское и Запорожье, где ранее произошла вспышка заболеваемости COVID-19, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края 12 июля.

На еженедельном оперативном совещании с главой региона министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев сообщил, что количество больных в этих населенных пунктах снизилось на 16 человек. В них насчитывается 166 больных коронавирусом, из них 15 находятся в ковидном госпитале, остальные – на амбулаторном лечении.

«В целом могу сказать, что работа в Озерновском и Запорожье существенно усилена. Все меры по нераспространению коронавируса в сельских поселениях выполняются… В местное лечебное учреждение прибыл новый фельдшер, который начал работу в поселении в рамках программы «Земский доктор». Прорабатывается вопрос доставки вакцины для жителей Паужетки и Шумного для проведения прививочной кампании», – сообщил Сергей Лебедев.

Дополню, что по сообщению камчатского правительства, на территории указанных поселений побывала с рабочим визитом правительственная комиссия. В ее состав вошел заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Камчатскому краю Владимир Кормич, который провел эпидрасследование. По его словам, один из очагов распространения коронавирусной инфекции выявлен на рыболовецком предприятии, однако завезенные сезонные рабочие не имеют к этому отношения. «Сезонные рабочие прибыли на территорию Камчатского края с результатами тестирования, у всех результаты ковида были отрицательные. Все прошли обсервацию: часть в пригороде Елизова, часть на территории предприятия, которую в этот период не покидали. «Все эти граждане были допущены к работе только после повторного тестирования», – сказал Владимир Кормич. По его словам, приезжие, скорее всего, заразились от местных работников, которые трудились с ними в смешанных бригадах.

Ранее глава поселения Озерновское Виталий Петров сообщал нашей газете, что в Озерновском долгое время, с февраля и до момента выявления вспышки заболеваемости, не фиксировалось новых случаев заражения коронавирусом. Подтверждал эту информацию и.о. главного врача Озерновской районной больницы Газимагомед Имангазиев. По мнению главы поселения, заражение пошло из рыболовецкой артели «Колхоз Красный Труженик» после того, как туда завезли сезонных работников. Кому верить?

В Озерновском и Запорожье Усть-Большерецкого района в связи со вспышкой коронавируса был веден режим ЧС и развернут ковидный госпиталь.

– Что происходит в Елизовском ковидном госпитале?

– 6 июля в Правительстве Камчатского края сообщили, что в Елизовской районной больнице в ковидном госпитале развернули еще 50 коек. Таким образом, там насчитывается 150 мест. В тот же день в краевом Минздраве проинформировали, что ряд учреждений здравоохранения на Камчатке получил мобильные кислородные концентраторы – аппараты, которые применяются для лечения ковидных больных с низким уровнем содержания кислорода в крови. В перечне учреждений была названа и Елизовская районная больница. (Напомню, что ковидный госпиталь, развернутый в больнице, расположен в здании бывшего военного госпиталя № 145 на 30 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. – Авт.). На следующий день в соцсетях появилась информация от пациентов Елизовского ковидного госпиталя, которые выразили свое недоумение по поводу того, как их лечат. В частности, пациентка Татьяна Артеменок рассказала, что в больнице всего два кислородных концентратора, пациентам не дают кроверазжижающие препараты, которые, как она считает, положены всем коронавирусным больным, из лекарств дают только антибиотики, не хватает медперсонала, в палатах тесно. Кроме того, пациенты жалуются на плохой ремонт: старые батареи и раковины, отсутствие плитки во многих местах, плесень в душе, холод на первом этаже. В довершение всех бед больных раздражает запах хлора во время санобработки палат специальным раствором, от которого дышать становится еще труднее. «Нам непонятно, как в таких условиях вообще можно кого-то вылечить», – сказала Татьяна.

8 июля свой комментарий по поводу ситуации в ковидном госпитале нашей газете дал заместитель главного врача по медицинской части Елизовской районной больницы Вячеслав Ким. Он пояснил, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки краевым министерством здравоохранения было принято решение открыть дополнительный госпиталь, предназначенный для лечения легких форм заболевания и размещения пациентов, нуждающихся в долечивании. Госпиталь оперативно развернули в течение двух суток на базе пункта временного размещения на 30 км, в здании, принадлежащем администрации городского поселения Елизово. Первоначальная мощность госпиталя – 100 коек. В настоящее время количество мест увеличено до 150. «Больница не может проводить какой-либо ремонт в здании, которое ей не принадлежит, так как это будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал Вячеслав Ким. Он уточнил, что на данный момент в госпитале, начавшем прием пациентов 26 июня 2021 года, находятся на лечении уже 120 человек. К четырем кислородным концентраторам, имеющимся в наличии, было доставлено еще три, итого в наличии семь. Ожидается очередная поставка.

По словам заместителя главного врача, работать в госпитале на 30 км, как и во всей больнице в целом, приходится в условиях жесточайшего дефицита кадров. «Для того чтобы развернуть отделение для больных коронавирусом в такой короткий срок, мы были вынуждены согласовать перевод пациентов, которые ранее поступали в детское соматическое отделение нашей больницы, в учреждения здравоохранения ПКГО, чтобы освободившихся медработников направить в ковидный госпиталь. Иначе было невозможно», – привел яркий пример Вячеслав Ким.

Врач напомнил, что в отличие от многих других учреждений здравоохранения, подведомственных краевому Минздраву, Елизовская районная больница продолжает сохранять свою многофункциональность, оказывая экстренную помощь по профилям (терапия, неврология, хирургия, травматология, гинекология и акушерство) не только населению Елизовского района, но и жителям из Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Вновь открытый ковидный госпиталь в разы увеличил нагрузку на всех медиков больницы. «Я благодарю всех, кто сейчас у нас работает, за понимание ситуации, верность профессии и мужество. Поверьте, люди трудятся у нас на износ, часть сотрудников согласилась перенести свой отпуск на более поздний срок», – сказал заместитель главврача.

Он пояснил, что третья волна коронавируса, которую мы сейчас переживаем, отличается тем, что тяжесть болезни у человека может усугубиться в считанные дни и даже часы. Именно поэтому пациенты с легким течением болезни сейчас лечатся стационарно. «Ни во время первой, ни во время второй волны коронавируса у нас не наблюдалось такого количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, как сейчас», – отметил Ким. Так, по его словам, 7 июля в госпиталь поступили 25 пациентов за сутки, а выписано было девять.

«При ухудшении состояния пациенты переводятся в другие ковидные госпитали для средней и тяжелой форм болезни. В настоящее время госпиталь обеспечен всеми медицинскими препаратами для лечения данной инфекции. Лечение ведется в соответствии с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», по назначению врача», – рассказал он.

Вячеслав Ким не скрывает, что в больнице сейчас большого запаса медикаментов нет, и лекарства «идут с колес», т.к. расход в связи с открытием нового отделения увеличился. Однако, по его словам, для ковидного госпиталя, согласно пункту 9 ФЗ № 44, закупаются дополнительные препараты. В их поставках помогает краевой Минздрав через аптеку «Камчатфармация». Кроме лекарств, госпиталь обеспечивают СИЗами, дезинфицирующими средствами, которых расходуется очень много. Размещенный в соцсетях сюжет, где работник из ковидного госпиталя распыляет дезинфицирующий раствор в палате, полностью соответствует действительности, так как он и обязан это делать 1 раз в день согласно требованиям СанПиНов. И раствор, согласно тем же нормам, должен содержать хлор. Точно так же нельзя обойтись без хлорсодержащего раствора санитаркам, которые проводят влажную уборку в помещениях.

К слову, как рассказал заместитель главврача, пациентка госпиталя Татьяна, которая не понимала, как в таких условиях вообще можно кого-то вылечить, 7 июля была выписана из госпиталя с выздоровлением и от души благодарила медперсонал.

Глава администрации Елизовского городского поселения Владислав Масло в свою очередь пояснил нашей газете, что ремонт бывшего здания военного госпиталя, переданный в собственность администрации города Елизово, проводился в прошлом году в рекордные сроки – за 28 дней, в разбитых и холодных помещениях, размороженных в отсутствие котельной. Был выполнен большой объем работ, в том числе поставлена новая сантехника, пластиковые окна и двери, проведены системы отопления и электроснабжения, сделан косметический ремонт. Ковидный госпиталь в здании, по словам главы города Елизово, разворачивают в третий раз: пациентов с ковидом размещали здесь во время первой волны коронавируса, во время второй и привозят сейчас, во время третьей. «У медиков возникали незначительные замечания после первого периода работы госпиталя, их устранили. Я не знаю, кто и что пишет в соцсетях. Не спорю, возможно, в настоящее время какие-то неполадки и есть. Попасть в это здание и посмотреть помещения, как и привести их в порядок, мы сейчас не можем, так как там ковид», – сказал он. Мэр города Елизово также пояснил, что в случае стабильного улучшения ситуации по коронавирусу у администрации поселения есть планы передать здание бывшего военного госпиталя на 30 км под призывный пункт в ведение Министерства обороны.

Напомню читателям, что ковидный госпиталь, открывшийся после ремонта в ранее пустующем здании, принял первых пациентов в июне 2020 года. Если ремонт проводился в течение, грубо говоря, тридцати дней, к нему приступили в мае. О каких морозах идет речь в конце весны? Но даже если допустить, что в здании держалась низкая температура, есть в конце концов тепловые пушки для нагревания помещений. Так что первый аргумент господина Масло – было холодно – не выдерживает критики. Но у него наготове второй: времени на ремонт было мало. Сваливать недоделки на скорость ремонта – позиция, безусловно, удобная. Она выражает полную уверенность недавно избранного главы города Елизово в том, что делать быстро, значит, делать заведомо плохо. Похоже, он на полном серьезе считает, что срочность ремонта автоматически отменяет существующие нормы, а главное, оправдывает все допущенные в спешке «ляпы». На месте горожан я бы над этим фактом задумалась. Как бы такой подход к делу не распространился на другие объекты, находящиеся в ведении Елизовской городской администрации. Ремонт, как известно, может выполняться быстрее за счет увеличения рабочих смен. При условии, что рабочие знают свое дело, а принимающая сторона ответственно подходит к приемке выполненных работ. А вот если стены в помещениях не просушены и технологии не соблюдены, тут уже ничем не поможешь.

Но самое главное, господину Владиславу Масло от жалоб пациентов на некачественный ремонт ни холодно ни жарко. Всё недовольство и возмущение больных выплескивается не на него, а на персонал госпиталя, у которого и без того нагрузки хватает. Конечно, сейчас устранять недоделки ремонта, который и года не продержался, поздно. И потому плитка будет отваливаться, а душевая плесневеть дальше. Тем более никаких планов по приведению помещений в порядок по завершении пандемии (не век же ей длиться) глава города Елизово так и не озвучил. Кроме одного, заветного: передать здание, требующее затрат на свое содержание, в другое ведомство.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

 

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."