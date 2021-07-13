Спрашивали-отвечаем

13 Июля 2021



Рост заражений новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированный в нашей стране в начале лета, не прекратился и в июле. «К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Ситуация остается сложной», – констатировал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшим главам регионов рекомендуют сохранять резерв ковидных коек, оперативно реагировать на изменения ситуации, наращивать темпы вакцинации и следовать рекомендациям санитарных врачей в том, что касается дополнительных мер для защиты населения от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в июле продолжился. По словам главного санитарного врача страны, доля московского региона и Санкт-Петербурга по этому показателю снизилась, а остальных регионов увеличилась – с 44 до 52 процентов. Тема не теряет своей актуальности, и мы продолжаем информировать наших читателей об изменениях на «коронавирусном фронте».

– Как оценивают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– Пока на Камчатке количество выписанных пациентов, переболевших коронавирусом, меньше, чем госпитализированных. Краевое министерство наращивает коечный фонд. Об этом сообщили в правительстве края со ссылкой на сообщение главы регионального Минздрава Андрея Кузьмина.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 13 июля, за минувшие сутки на Камчатке было выявлено 46 новых заражений COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 15 856 заражений коронавирусом. За сутки от заболевания выздоровели 12 человек, с начала пандемии – 14 272. В стационары за минувшие сутки поступили 79 пациентов с коронавирусом, всего же там находятся 764 ковидных больных.

459 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составил 879 мест, из них свободными оставалось 115.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 238 человек.

По числу заражений COVID-19, выявленных с начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения, среди 11 субъектов ДФО Камчатка на третьем месте. Лидирует Магаданская область, на втором месте Сахалин.

В стране по этому показателю на первом месте Москва, за ней идет Санкт-Петербург. Магаданская область, Сахалин и Камчатка на третьем, четвертом и пятом местах соответственно.

– Как идет вакцинация от коронавируса в регионе?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края на 12 июля, с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привиты 50 347 жителей, завершили вакцинацию 30 589 человек.

За минувшие сутки вакцины от COVID-19 поставил 2 021 человек. Первый компонент вакцины поставил 1 451 человек, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 570. На 12 июля вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») БЫЛИ привиты 42 298 граждан, еще 7 406 привились препаратом «ЭпиВакКорона», 643 жителя Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

«На прошедшей неделе мы вышли на показатель более 1 200 человек вакцинированных в сутки. При этом темпы вакцинации постоянно растут. На днях мы ожидаем поставку 18 тысяч доз «Гам-КОВИД-Вак», вакцина «ЭпиВакКорона» на 1600 человек сейчас находится на отгрузке. То есть мы получим почти 20 тысяч доз, что позволит осуществлять вакцинацию без перебоев в течение трех недель», – сказал глава регионального Минздрава.

– В каких торговых центрах Петропавловска-Камчатского работают пункты вакцинации от коронавируса?

– По информации министерства здравоохранения края, такие пункты открыты в ТЦ «Шамса» на 10-м км на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади. С 6 июля начал работу пункт вакцинации в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе, напоминает Минздрав.

– Сколько больных коронавирусом проходят лечение на дому и положены ли им бесплатные лекарства?

– 17 миллионов рублей выделено Камчатке на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте краевого правительства 12 июля.

«Постановлением Правительства РФ Камчатскому краю выделено 17 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов для больных коронавирусом. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Сегодня таких пациентов в Камчатском крае 1 460», – доложил глава регионального Министерства здравоохранения Андрей Кузьмин в ходе еженедельного оперативного совещания с губернатором Камчатского края.

Глава региона Владимир Солодов в этой связи поручил вице-губернатору по борьбе с коронавирусом Александру Кузнецову взять на особый контроль получение таких лекарств заболевшими жителями региона. Предварительно губернатор совершил выборочный обзвон пациентов, больных коронавирусом, которые получают лечение на дому, и остался недоволен низкой скоростью оказания им помощи. «Я лично позвонил ряду пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, и узнал, какая медицинская помощь и в каком объеме им оказывается. В результате выяснилось, что две трети больных коронавирусом не получали бесплатные лекарства. Остальным медикаменты для амбулаторного лечения были доставлены с большой задержкой после повторных обращений. Иногда лекарства привозили уже после того, как человек десять дней болеет. Это абсолютно недопустимо, особенно когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Средства на обеспечение ковидных больных бесплатными медицинскими препаратами выделены из бюджета и должны оперативно доставляться пациентам», – сказал Владимир Солодов.

Дополню, что решение о выделении регионам средств на бесплатные лекарства для граждан, которые лечатся от коронавируса на дому, было озвучено 9 июля на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что регионы дополнительно получили от правительства свыше 2,4 миллиарда рублей. «Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек», – уточнил он.

– Собираются ли на Камчатке вводить новые ограничения из-за коронавируса?

– Дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19 введут на Камчатке с 15 июля. Об этом во время еженедельного оперативного совещания с главой региона сообщил вице-губернатор Камчатского края по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов. «В отношении вахтовых рабочих, прибывающих для строительства наших объектов, вводятся такие же требования, как и для предприятий рыбохозяйственного комплекса и горнодобывающей отрасли: вахтовикам необходимо обязательно проходить ПЦР-тестирование, тесты на наличие антител и иметь на руках сертификат о вакцинации. Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы – до 23 часов, после чего возможна работа только навынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек», – сказал Александр Кузнецов.

Ранее на Камчатке масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра были продлены соответствующим постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 3 июля 2021 года № 94 до 31 июля включительно. Тем же документом был введен ряд дополнительных ограничений. Так, с 15 июля все туристы, прилетающие на полуостров, должны будут предоставлять результаты ПЦР-тестирования. В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора на полуострове введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе – численность не должна превышать ста человек. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях.

– Как развивается ситуация с ростом заболеваемости в поселении Озерновское Усть-Большерецкого района?

– В поселениях Озерновское и Запорожье, где ранее произошла вспышка заболеваемости COVID-19, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края 12 июля.

На еженедельном оперативном совещании с главой региона министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев сообщил, что количество больных в этих населенных пунктах снизилось на 16 человек. В них насчитывается 166 больных коронавирусом, из них 15 находятся в ковидном госпитале, остальные – на амбулаторном лечении.

«В целом могу сказать, что работа в Озерновском и Запорожье существенно усилена. Все меры по нераспространению коронавируса в сельских поселениях выполняются… В местное лечебное учреждение прибыл новый фельдшер, который начал работу в поселении в рамках программы «Земский доктор». Прорабатывается вопрос доставки вакцины для жителей Паужетки и Шумного для проведения прививочной кампании», – сообщил Сергей Лебедев.

Дополню, что по сообщению камчатского правительства, на территории указанных поселений побывала с рабочим визитом правительственная комиссия. В ее состав вошел заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Камчатскому краю Владимир Кормич, который провел эпидрасследование. По его словам, один из очагов распространения коронавирусной инфекции выявлен на рыболовецком предприятии, однако завезенные сезонные рабочие не имеют к этому отношения. «Сезонные рабочие прибыли на территорию Камчатского края с результатами тестирования, у всех результаты ковида были отрицательные. Все прошли обсервацию: часть в пригороде Елизова, часть на территории предприятия, которую в этот период не покидали. «Все эти граждане были допущены к работе только после повторного тестирования», – сказал Владимир Кормич. По его словам, приезжие, скорее всего, заразились от местных работников, которые трудились с ними в смешанных бригадах.

Ранее глава поселения Озерновское Виталий Петров сообщал нашей газете, что в Озерновском долгое время, с февраля и до момента выявления вспышки заболеваемости, не фиксировалось новых случаев заражения коронавирусом. Подтверждал эту информацию и.о. главного врача Озерновской районной больницы Газимагомед Имангазиев. По мнению главы поселения, заражение пошло из рыболовецкой артели «Колхоз Красный Труженик» после того, как туда завезли сезонных работников. Кому верить?

В Озерновском и Запорожье Усть-Большерецкого района в связи со вспышкой коронавируса был веден режим ЧС и развернут ковидный госпиталь.

– Что происходит в Елизовском ковидном госпитале?

– 6 июля в Правительстве Камчатского края сообщили, что в Елизовской районной больнице в ковидном госпитале развернули еще 50 коек. Таким образом, там насчитывается 150 мест. В тот же день в краевом Минздраве проинформировали, что ряд учреждений здравоохранения на Камчатке получил мобильные кислородные концентраторы – аппараты, которые применяются для лечения ковидных больных с низким уровнем содержания кислорода в крови. В перечне учреждений была названа и Елизовская районная больница. (Напомню, что ковидный госпиталь, развернутый в больнице, расположен в здании бывшего военного госпиталя № 145 на 30 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. – Авт.). На следующий день в соцсетях появилась информация от пациентов Елизовского ковидного госпиталя, которые выразили свое недоумение по поводу того, как их лечат. В частности, пациентка Татьяна Артеменок рассказала, что в больнице всего два кислородных концентратора, пациентам не дают кроверазжижающие препараты, которые, как она считает, положены всем коронавирусным больным, из лекарств дают только антибиотики, не хватает медперсонала, в палатах тесно. Кроме того, пациенты жалуются на плохой ремонт: старые батареи и раковины, отсутствие плитки во многих местах, плесень в душе, холод на первом этаже. В довершение всех бед больных раздражает запах хлора во время санобработки палат специальным раствором, от которого дышать становится еще труднее. «Нам непонятно, как в таких условиях вообще можно кого-то вылечить», – сказала Татьяна.

8 июля свой комментарий по поводу ситуации в ковидном госпитале нашей газете дал заместитель главного врача по медицинской части Елизовской районной больницы Вячеслав Ким. Он пояснил, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки краевым министерством здравоохранения было принято решение открыть дополнительный госпиталь, предназначенный для лечения легких форм заболевания и размещения пациентов, нуждающихся в долечивании. Госпиталь оперативно развернули в течение двух суток на базе пункта временного размещения на 30 км, в здании, принадлежащем администрации городского поселения Елизово. Первоначальная мощность госпиталя – 100 коек. В настоящее время количество мест увеличено до 150. «Больница не может проводить какой-либо ремонт в здании, которое ей не принадлежит, так как это будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал Вячеслав Ким. Он уточнил, что на данный момент в госпитале, начавшем прием пациентов 26 июня 2021 года, находятся на лечении уже 120 человек. К четырем кислородным концентраторам, имеющимся в наличии, было доставлено еще три, итого в наличии семь. Ожидается очередная поставка.

По словам заместителя главного врача, работать в госпитале на 30 км, как и во всей больнице в целом, приходится в условиях жесточайшего дефицита кадров. «Для того чтобы развернуть отделение для больных коронавирусом в такой короткий срок, мы были вынуждены согласовать перевод пациентов, которые ранее поступали в детское соматическое отделение нашей больницы, в учреждения здравоохранения ПКГО, чтобы освободившихся медработников направить в ковидный госпиталь. Иначе было невозможно», – привел яркий пример Вячеслав Ким.

Врач напомнил, что в отличие от многих других учреждений здравоохранения, подведомственных краевому Минздраву, Елизовская районная больница продолжает сохранять свою многофункциональность, оказывая экстренную помощь по профилям (терапия, неврология, хирургия, травматология, гинекология и акушерство) не только населению Елизовского района, но и жителям из Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Вновь открытый ковидный госпиталь в разы увеличил нагрузку на всех медиков больницы. «Я благодарю всех, кто сейчас у нас работает, за понимание ситуации, верность профессии и мужество. Поверьте, люди трудятся у нас на износ, часть сотрудников согласилась перенести свой отпуск на более поздний срок», – сказал заместитель главврача.

Он пояснил, что третья волна коронавируса, которую мы сейчас переживаем, отличается тем, что тяжесть болезни у человека может усугубиться в считанные дни и даже часы. Именно поэтому пациенты с легким течением болезни сейчас лечатся стационарно. «Ни во время первой, ни во время второй волны коронавируса у нас не наблюдалось такого количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, как сейчас», – отметил Ким. Так, по его словам, 7 июля в госпиталь поступили 25 пациентов за сутки, а выписано было девять.

«При ухудшении состояния пациенты переводятся в другие ковидные госпитали для средней и тяжелой форм болезни. В настоящее время госпиталь обеспечен всеми медицинскими препаратами для лечения данной инфекции. Лечение ведется в соответствии с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», по назначению врача», – рассказал он.

Вячеслав Ким не скрывает, что в больнице сейчас большого запаса медикаментов нет, и лекарства «идут с колес», т.к. расход в связи с открытием нового отделения увеличился. Однако, по его словам, для ковидного госпиталя, согласно пункту 9 ФЗ № 44, закупаются дополнительные препараты. В их поставках помогает краевой Минздрав через аптеку «Камчатфармация». Кроме лекарств, госпиталь обеспечивают СИЗами, дезинфицирующими средствами, которых расходуется очень много. Размещенный в соцсетях сюжет, где работник из ковидного госпиталя распыляет дезинфицирующий раствор в палате, полностью соответствует действительности, так как он и обязан это делать 1 раз в день согласно требованиям СанПиНов. И раствор, согласно тем же нормам, должен содержать хлор. Точно так же нельзя обойтись без хлорсодержащего раствора санитаркам, которые проводят влажную уборку в помещениях.

К слову, как рассказал заместитель главврача, пациентка госпиталя Татьяна, которая не понимала, как в таких условиях вообще можно кого-то вылечить, 7 июля была выписана из госпиталя с выздоровлением и от души благодарила медперсонал.

Глава администрации Елизовского городского поселения Владислав Масло в свою очередь пояснил нашей газете, что ремонт бывшего здания военного госпиталя, переданный в собственность администрации города Елизово, проводился в прошлом году в рекордные сроки – за 28 дней, в разбитых и холодных помещениях, размороженных в отсутствие котельной. Был выполнен большой объем работ, в том числе поставлена новая сантехника, пластиковые окна и двери, проведены системы отопления и электроснабжения, сделан косметический ремонт. Ковидный госпиталь в здании, по словам главы города Елизово, разворачивают в третий раз: пациентов с ковидом размещали здесь во время первой волны коронавируса, во время второй и привозят сейчас, во время третьей. «У медиков возникали незначительные замечания после первого периода работы госпиталя, их устранили. Я не знаю, кто и что пишет в соцсетях. Не спорю, возможно, в настоящее время какие-то неполадки и есть. Попасть в это здание и посмотреть помещения, как и привести их в порядок, мы сейчас не можем, так как там ковид», – сказал он. Мэр города Елизово также пояснил, что в случае стабильного улучшения ситуации по коронавирусу у администрации поселения есть планы передать здание бывшего военного госпиталя на 30 км под призывный пункт в ведение Министерства обороны.

Напомню читателям, что ковидный госпиталь, открывшийся после ремонта в ранее пустующем здании, принял первых пациентов в июне 2020 года. Если ремонт проводился в течение, грубо говоря, тридцати дней, к нему приступили в мае. О каких морозах идет речь в конце весны? Но даже если допустить, что в здании держалась низкая температура, есть в конце концов тепловые пушки для нагревания помещений. Так что первый аргумент господина Масло – было холодно – не выдерживает критики. Но у него наготове второй: времени на ремонт было мало. Сваливать недоделки на скорость ремонта – позиция, безусловно, удобная. Она выражает полную уверенность недавно избранного главы города Елизово в том, что делать быстро, значит, делать заведомо плохо. Похоже, он на полном серьезе считает, что срочность ремонта автоматически отменяет существующие нормы, а главное, оправдывает все допущенные в спешке «ляпы». На месте горожан я бы над этим фактом задумалась. Как бы такой подход к делу не распространился на другие объекты, находящиеся в ведении Елизовской городской администрации. Ремонт, как известно, может выполняться быстрее за счет увеличения рабочих смен. При условии, что рабочие знают свое дело, а принимающая сторона ответственно подходит к приемке выполненных работ. А вот если стены в помещениях не просушены и технологии не соблюдены, тут уже ничем не поможешь.

Но самое главное, господину Владиславу Масло от жалоб пациентов на некачественный ремонт ни холодно ни жарко. Всё недовольство и возмущение больных выплескивается не на него, а на персонал госпиталя, у которого и без того нагрузки хватает. Конечно, сейчас устранять недоделки ремонта, который и года не продержался, поздно. И потому плитка будет отваливаться, а душевая плесневеть дальше. Тем более никаких планов по приведению помещений в порядок по завершении пандемии (не век же ей длиться) глава города Елизово так и не озвучил. Кроме одного, заветного: передать здание, требующее затрат на свое содержание, в другое ведомство.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА