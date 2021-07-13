В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-26 ВИНОВАТЫ ПИЛОТЫ?

13 Июля 2021



После авиакатастрофы самолета АН-26, принадлежащего АО «Камчатское авиационное предприятие» (генеральный директор Алексей Храбров), выполнявшего рейс РТК-251 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, и гибели 28 человек, находившихся на его борту, в социальных сетях пошли гулять волны в защиту экипажа, точнее, пилотов.

Люди, участвующие в дискуссии, если их безапелляционные суждения можно назвать таким словом, были уверены, что пилотов сделают крайними в произошедшей трагедии. Мол, виноваты не они, а руководство, которое заставляет летать пилотов «на дровах», то есть технически непригодных к эксплуатации самолетах. В своей предыдущей публикации газета «Вести» сразу сделала акцент на том, что более убедительной выглядит версия о вине пилотов. Мы привели статистику авиакатастроф и авиационных происшествий, случившихся на Камчатке за последние 25 лет. В двадцати случаях (это только те, что стали известны газете) оказались виноваты пилоты.

В нашем случае при заходе на посадку в относительно простых, стандартных для Камчатки метеоусловиях, самолет отклонился от посадочного курса примерно на 12 градусов и врезался в скалу, находящуюся на расстоянии около трех километров от взлетно-посадочной полосы. Переговоры диспетчера с командиром воздушного судна Дмитрием Никифоровым выложены в социальной сети «Инстаграм», их подлинность подтверждена официальными лицами.

Из последнего доклада командира АН-26 следовало, что прямой азимут (то есть направление) на самолет составляет 320 градусов. Командир принял это к сведению и доложил диспетчеру удаленность самолета от посадочной высоты – 9 085 метров. При скорости посадки самолета АН-26 190 км/час, это расстояние он преодолел бы за 2 минуты 86 секунд. Через полторы минуты диспетчер сделала запрос, на который уже не получила ответ. О занятии высоты 800 метров, как требовал диспетчер, Дмитрий Никифоров так и не доложил. АН-26 врезался в береговой кряж высотой 156 метров со стороны моря. Со времени своего последнего выхода на связь экипаж вместе с пассажирами пролетел около четырех километров и 700 метров.

Получается, летчик не только сильно отклонился от курса, он ошибся в определении высоты полета. Если это так, то ошибка в разной пропорции ложится на плечи трех человек: командира воздушного судна Дмитрия Никифорова, Александра Анисимова – второго пилота, Владимира Садиева – штурмана. Полагаю, что они передавали ложные сведения о местонахождении своего самолета.

Самое время вспомнить об авиакатастрофе, случившейся 12 сентября 2012 года, когда в 12 км от поселка Палана разбился самолет АН-28. Тогда из 14 человек, находившихся на борту, выжить удалось четверым. Наша газета посвятила этой катастрофе несколько публикаций. Напомню об одной из них: «Летный персонал камчатского авиапредприятия с некоторых пор обязан проходить процедуру дополнительного предполетного и послеполетного медицинского осмотра, где, в том числе, определяют употребление авиационным составом алкоголя и наркотиков. Подобные проверки были введены после выше упомянутого случая, когда разбился самолет Ан-28, принадлежащий тогда еще государственному предприятию «КАП». Проведенная экспертиза выявила в крови пилотов содержание этилового спирта: у командира экипажа содержание алкоголя соответствовало легкой степени опьянения, а у второго пилота – средней.

Усугубило ситуацию то, что рухнувший на склон горы Пятибратка самолет попытался срезать траекторию захода на взлетно-посадочную полосу. Причем пилоты пошли на это сознательно.

«Катастрофа в Палане выявила факт личной недисциплинированности членов экипажа в сочетании с отсутствием контроля командно-руководящего состава авиапредприятия за работой экипажей воздушных судов, которые систематически нарушали схемы захода на посадку», – заявил по результатам расследования руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько.

Иначе говоря, Ан-28 приближался к взлетно-посадочной полосе не по установленной схеме, а на основании данных нештатного спутникового навигатора. При этом на землю передавались заведомо ложные сведения о местонахождении самолета. Так делали и раньше, чтобы сэкономить время и, как следствие, топливо. Но в тот день над Паланой было слишком пасмурно, и сопку пилоты увидели только в последнее мгновение.

По результатам расследования авиакатастрофы под Паланой от занимаемых должностей отстранили сразу нескольких руководителей авиакомпании, а спустя некоторое время, она (компания) сменила владельца и была реорганизована».

В том же номере газеты мы рассказали о летном происшествии, случившемся 12 октября 2015 года: «Самолет Л-410, совершавший 12 октября 2015 года рейс по маршруту Никольское – Усть-Камчатск – Петропавловск-Камчатский, едва не приземлился в елизовском аэропорту на аэробус А-310, находящийся на старте в начале взлетно-посадочной полосы аэропорта и готовившийся к вылету в Новосибирск. У летчика авиалайнера даже сработал сигнал опасного сближения с воздушной целью. Как случилось, что летчики самолета Л-410 не реагировали на команды диспетчеров и не выходили на связь при посадке?

Расследовавшая инцидент комиссия Федерального агентства воздушного транспорта РФ пришла к однозначному выводу: во время полета в кабине Л-410 место второго пилота занимал посторонний человек, имеющий, правда, летные навыки управления самолетом ЯК-40. К полетам в качестве второго пилота Л-410 он допущен не был. Настоящий правый летчик в это время находился в пассажирском салоне.

Второй пилот при заходе на посадку должен был перенастроить радиостанцию на другую частоту, чтобы вести переговоры уже с диспетчером не «большого», а «малого круга». Эта операция требовала знания, где находится ручка настройки и как это сделать практически. Увы, при заходе на посадку радио не перенастроили, и поэтому связь с диспетчером была потеряна. На вопрос, почему летчики не ответили по аварийной связи, командир экипажа ответить ничего не смог.

Также он не смог ответить на вопрос, почему пилоты не вернулись на частоту «большого круга» и не сообщили о невозможности связаться с авиадиспетчером «малого круга». Как на месте второго пилота очутился совсем другой человек, объяснения тоже не последовало. Более того, после приземления Л-410 и поставку его на штатное место стоянки, пилоты исчезли, вернувшись в аэропорт лишь на следующий день. Есть подозрение, что они были не совсем трезвы».

После этого случая вновь поменялось руководство АО «Камчатское авиапредприятие». Кто виноват, что пилоты совершают в простых, не экстремальных условиях грубые ошибки? Почему они с такой легкостью идут на неоправданный риск, демонстрируя вопиющую безалаберность и непрофессионализм? Кто в этом виноват: Президент Российской Федерации, губернатор Камчатского края, «зажравшиеся чиновники», масонские ложи или Отец наш небесный, не успевающий убирать препятствия на пути камчатских пилотов?

Пора уже нам понять, что бардак куется в наших головах, а потом уже он становится оружием в борьбе со здравым смыслом, просвещением и профессиональными навыками.

У нас сложилось какое-то странное снисходительное отношение к пилотам, из-за которых гибнут люди. Мы словно успокаиваем себя: мол, они тоже гибнут вместе с пассажирами. От этого родственникам погибших разве становится легче?

P. S. Самолет АН-26 был сконструирован для работы в боевых условиях. Может садиться на необорудованные навигационными средствами взлетно-посадочные полосы. Камчатским пилотам нужно было очень постараться, чтобы угробить такой самолет.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

7 июля на сайте Правительства Камчатского края появилось сообщение. Частично приводим его текст:

«Родственники пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета АН-26 под Паланой получат выплаты.

Родственникам пассажиров выплатят по 3,5 миллиона рублей от правительства региона, страховой компании и авиапредприятия.

Порядок и размер выплат, предназначенных для родственников погибших пассажиров и членов экипажа самолета АН-26, разбившегося накануне, 6 июля, рассматривался на оперативном совещании под председательством губернатора Владимир Солодова

«От Правительства Камчатского края будет оказана помощь в размере 500 тысяч рублей на каждого человека, находившегося на борту самолета. Надеемся, что по линии федерального бюджета помощь тоже будет оказана», – заявил Владимир Солодов.

Генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Алексей Храбров рассказал, что в соответствии с Воздушным кодексом РФ жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа были застрахованы.

«Родственникам пассажиров страховая компания выплатит по 2,025 миллиона рублей, еще один миллион рублей родным погибших пассажиров выплатит АО «Камчатское авиационное предприятие». Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит один миллион рублей. Сейчас на авиапредприятии выделен специальный номер для связи с родственниками погибших, узнать всю необходимую информацию можно по телефону 8-924-687-80-87. Авиакомпания взяла на себя, при необходимости, расходы по доставке родственников пассажиров в Палану, также все организационные мероприятия по встрече, размещению и питанию родных», – заявил Алексей Храбров».

В тот же день корреспондент «Вестей» позвонил на указанный в сообщении специальный номер (8-924-687-80-87) и задал следующие вопросы: кто конкретно из родственников погибших может получить выплаты? Каким образом это можно сделать? Оператор ответила лишь, что выплаты осуществляют разные организации, и больше ничего она сообщить не может, так как не владеет информацией (запись разговора в распоряжении редакции имеется).

По последней информации, полученной из МЧС, водолазы с начала поиска обследовали почти 8,5 квадратных километра прилегающей к месту катастрофы акватории (водолазами такую площадь за столь короткое время обследовать невозможно. – Прим. ред.). На месте крушения воздушного судна найдено 22 тела погибших и 245 неопознанных фрагментов тел, часть из которых были обнаружены на расстоянии до 15 километров. По всей видимости, эти фрагменты были унесены с места аварии течением. Генетическая процедура их опознания может занять несколько месяцев.

Публикуем полный список погибших в авиакатастрофе 6 июля 2021 года.

Члены экипажа:

Дмитрий Никифоров, командир воздушного судна Александр Анисимов, второй пилот Иван Неверов, бортовой оператор Рюстем Завгаров, бортмеханик Владимир Садиев, штурман Ирина Середа, бортпроводник

Пассажиры:

Широкова Мария Витальевна

2. Андрейкин Александр Николаевич

3. Андрейкина Ольга Леонтьевна

4. Кудашкин Михаил Вячеславович

5. Майорова Татьяна Евгеньевна

6. Хвалеева Алиса Вячеславовна

7. Лисичкина Алена Олеговна

8. Левицкий Евгений Михайлович

9. Тищенко Артем Вячеславович

10. Устинова Ольга Анатольевна

11. Поникарова Екатерина Валерьевна

12. Попель Анастасия Александровна

13. Суровцева Юлия Борисовна

14. Мохирева Ольга Петровна

15. Аяни Петр Григорьевич

16. Нестерук Евгений Александрович

17. Сивак Иван Витальевич

18. Столяров Юрий Федорович

19. Нестерова Мария Максимовна

20. Бояршин Сергей Вячеславович

21. Лаптев Константин Алексеевич

22. Каримулин Александр Анатольевич





Коллектив газеты «Вести» выражает соболезнования родным и близким погибших.