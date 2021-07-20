УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ – НАЧАЛО КРАСНОГО ТЕРРОРА

20 Июля 2021



В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге, в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети – великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб-медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

В июне этого года наш корреспондент Андрей Борисенко побывал на местах расстрела и захоронений царской семьи.

С течением времени отношение к личности Николая II менялось кардинально. В советской историографии его называли Николаем Кровавым, а в августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви царская семья была канонизирована в лике страстотерпцев (христианских мучеников, претерпевших страдания за веру и Отечество).

Семью императора подвергли зверскому убийству. Великих княжон (дочерей Николая) большевики добивали штыками, так как девушки хранили в своих корсетах драгоценности, и пули застревали в них. После расстрела тела убитых обливали кислотой, жгли и перезахоранивали, пытаясь замести следы.

К 103-й годовщине расстрела семьи Романовых мы публикуем материал из сборника советского и российского писателя Василия Веденеева «Великие тайны России XX века» о малоизвестных фактах жизни убиенной царской семьи.

Рок императора Николая II

«Числа правят миром», – авторитетно заявлял великий мистик, математик и кулачный боец древности Пифагор.

В биографии русского императора Николая Александровича Романова также немало загадочного, таинственного и необъяснимого было связано с мистической силой чисел – роковые предсказания и совпадения, трагические происшествия и гибель.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЛАРЕЦ

После убийства императора Павла I в Михайловском замке его вдова императрица Мария Федоровна оставила потомкам опечатанный ларец. Якобы в нем содержалось послание, которое завещали прочесть русскому императору через сто лет после кончины Павла I. Срок истек в 1901 году – на престоле в это время находился Николай Александрович Романов. Услужливые царедворцы, желая доставить монарху удовольствие и развлечь его, напомнили императору о таинственном ларце. Государь, пригласив с собой супругу, в благодушном настроении отправился в Гатчинский дворец, где хранился таинственный ларец Марии Федоровны, дабы ознакомиться с загадочными бумагами, ожидавшими своего часа целый век. Однако развлечения не получилось. В таинственном ларце покойной императрицы оказалась скрыта запись предсказания, сделанного знаменитым прорицателем монахом Авелем, жившим в конце XVIII – начале XIX века. Он много пророчествовал, точно предсказывая важнейшие события своего времени и отдаленного будущего, за что не раз оказывался в заточении.

Абсолютно точное содержание сделанного Авелем пророчества не приводится ни в одном из источников, но все исследователи сходятся на том, что монах-прорицатель предсказал гибель самого самодержца Николая II, его семьи и полное крушение династии Романовых в 1918 году. Предположительно он предложил императору опасаться цифры 18, предрекая возможную мученическую гибель и венец страстотерпца.

Не исключено, что Авель говорил и о роковой цифре 17, игравшей мрачную и загадочную роль в жизни русского самодержца.

Кроме Авеля, оставил свои пророческие предсказания и его современник преподобный Серафим Саровский. Он писал, что в России на престоле будет сидеть царь, который его сильно прославит, а после этого в стране начнется великая кровавая смута. Жившая в начале XX века подвижница, блаженная Саша Саровская, тоже не раз предупреждала императора о грядущих роковых событиях. На переломе эпох было сделано множество предсказаний, в том числе знаменитым старцем Григорием Распутиным: все сходилось к одному – в 1917–1918 годах династии и лично самодержцу грозит гибель. Не менее любопытно проследить иные совпадения в последние месяцы жизни русской императорской семьи.

Первый из Романовых был «зван на царство» из старинного Ипатьевского монастыря, стоящего близ Костромы. Находившиеся под арестом Николай II и его семья жили в Екатеринбурге и были расстреляны в подвале дома Ипатьева.

Патриарх Гермоген много сделал для возведения на трон династии Романовых и был канонизирован в царствование Николая II как священномученик. По совершенно необъяснимому и таинственному совпадению в период заключения в Тобольске рядом с императорской семьей постоянно находился епископ Тобольский Гермоген. Он также стал мучеником, приняв смерть от рук представителей новой, коммунистической власти.

И все же нет окончательной ясности: ЧТО точно предрекли императору Николаю II, и какой рок висел над ним? Какое таинственное число оказалось более сильным и оказало негативное воздействие на судьбу правящей династии: семнадцать или восемнадцать?

РОКОВЫЕ ЧИСЛА

Большинство зарубежных и многие из отечественных исследователей сходятся во мнении, что наиболее страшным, обладавшим загадочной и злой мистической силой для императора Николая II было число семнадцать.

В качестве примера приводят случай, произошедший под Харьковом, когда Николай Александрович был еще наследником престола. 17 октября 1888 года на одном из железнодорожных перегонов неподалеку от Харькова царский специальный поезд потерпел крушение. Пути перед прохождением состава особого назначения с царской семьей тщательно проверялись, террористический акт жандармами исключался, но тем не менее крушение произошло. Локомотив и вагоны сошли с рельс, были жертвы, и только чудом царской семье во главе с императором Александром III – отцом Николая – удалось спастись и остаться практически невредимыми.

По прошествии определенного времени загадочное число вновь властно напомнило о себе. После смерти отца Николай вступил на императорский престол. По действовавшим в Российской империи законам он уже стал полновластным императором до торжества коронования, которое могло проводиться значительно позднее. Первое публичное выступление нового императора перед дворянскими, земскими и городскими представителями состоялось 17 января 1895 года. В обществе царили либеральные настроения, и монарх имел заранее заготовленный текст речи с обтекаемыми формулировками, должными произвести благоприятное впечатление на публику. По абсолютно непонятной даже самому государю причине он вдруг сделал досадную оговорку в одной из фраз, заменив в ней всего одно слово, хотя в тексте речи было написано совсем другое!

– Следует оставить бессмысленные мечтания, – отчеканил император, хотя в тексте стояло «беспочвенные».

На российских либералов, даже лояльно относившихся к монархизму, это произвело впечатление, подобное ушату ледяной воды, – даже и не мечтайте ни о чем, господа! Все бессмысленно?! Позднее это не раз ставили императору в вину, но он тогда не поправился. А зря: досадная оговорка разом лишила его множества сторонников из числа интеллигенции, отшатнувшейся к оппозиции. Всего одно неправильно произнесенное слово! И все случилось именно семнадцатого числа!

Следующее трагическое событие связано с 17 мая 1896 года, когда после коронации императора Николая Александровича на Ходынском поле в Москве устроили празднество для народа с бесплатным угощением и раздачей подарков. По традиции все российские монархи короновались в Кремле, в первопрестольной Москве, поэтому и праздник устраивали на поле, раскинувшемся на тогдашней окраине города. Там произошла трагедия – началась давка, паника, насмерть задавили и затоптали 1389 человек, а 1300 получили ранения и увечья. Значительно позднее установили: никакой вины царской фамилии в этой трагедии не было. Все произошло из-за отвратительной организации празднества местными властями, но в сознании народа трагедия на Ходынском поле уже оказалась крепко связанной с именем нового императора. Это тем более досадно, что Николай II как человек отличался большой гуманностью. Позднее установили, что и к событиям 9 января 1905 года, когда расстреляли демонстрацию рабочих, монарх тоже не имел отношения: он не отдавал приказа открыть огонь и вообще применять войска. Это сделал один из великих князей. Но все приписали Николаю.

Революция 1905 года вынудила государя подписать известный Манифест об усовершенствовании государственного порядка, который во многом ограничил абсолютную власть монарха в стране. Возможно, Манифест стал серьезной политической ошибкой. Но Манифест был подписан 17 октября 1905 года! Старец Распутин, неоднократно публично связывавший собственную жизнь с существованием последних Романовых, был убит 17 декабря 1916 года! А в 1917 году начались известные революционные события, которые привели к отречению Николая Александровича от престола.

Однако сам император этого словно не видел! 19 января 1905 года, на Крещение, когда царь стоял на льду Невы в сопровождении многочисленной свиты около иордани – места для освящения воды, орудия Петропавловской крепости салютовали холостыми выстрелами. Но одна пушка – таинственное дело! – почему-то оказалась заряженной боевой картечью, которая срезала древко хоругви, выбила стекла на первом этаже Зимнего и ранила городового по фамилии Романов! Император и другие лица чудом не пострадали.

– Не волнуйтесь, господа, – сказал тогда царь. – До восемнадцатого года со мной ничего не случится!

Неужели он точно знал?! Ведь убийство императора и его семьи произошло в Екатеринбурге 17 июля 1918 года! Но тайна роковых чисел императора так и остается до конца нераскрытой.

Кто убил Распутина?

Как известно, в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года во дворце князя Феликса Юсупова на Мойке, в Петербурге, оборвалась жизнь старца Григория Ефимовича Распутина (Новых), которого одни считали мракобесом, другие святым, а третьи ловким проходимцем.

Есть мнение, что Распутин-Новых был эмиссаром тайной и очень древней русской секты корабельников, стремившихся к захвату политической власти в Российской империи путем полного подчинения своей воле монарха и его кабинета министров…

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Принято говорить и писать о знаменитом убийстве, ссылаясь на воспоминания самого князя Феликса Юсупова, известного политического деятеля Владимира Пуришкевича и великого князя Дмитрия Павловича. По официальной версии Григория Распутина пригласили под предлогом встречи старца с женой князя – известной красавицей Ириной Юсуповой, дочерью родной сестры императора Николая II Ксении. Эта история густо замешана на сексуальных извращениях, о чем обычно предпочитают умалчивать.

О чем речь? По Петербургу того времени ходили грязные слухи, что князь Феликс Юсупов-младший увлекается гомосексуализмом и, прежде чем сочетаться браком с близкой родственницей императора, он лечился от постыдного увлечения у старца Распутина. Лечение оказалось успешным. Так это или нет и насколько соответствует истине, судить трудно. По свидетельствам современников, старец, возможно, страдал геронтофилией – он пылал нешуточной страстью к… матери императора Николая II, вдовствующей императрице Марии Федоровне, по происхождению датской принцессе, некогда считавшейся самой красивой невестой Европы XIX столетия. Доходило до того, что только при упоминании ее имени Распутин приходил в необычайное половое возбуждение. Вдовствующая императрица отвечала старцу неприкрытой ненавистью и демонстративным неприятием. Она старательно избегала общества Григория Ефимовича, для чего часто уезжала из Петрограда. Ирина Романова была удивительно похожа на бабушку, и это сильно привлекало в ней старца. Он рьяно выступал против свадьбы Ирины с Феликсом. Однако у царствующей фамилии на этот брак существовали собственные виды, в том числе экономические. Непонятно, на что надеялся старец? Неужели он предвидел грандиозные катаклизмы, при которых смог бы обладать предметами своего вожделения? Но тогда он должен бы предвидеть и собственную гибель!

Приманка для Распутина оказалась отменной, и он охотно согласился приехать. Его провели в чулан, спешно переделанный под холостяцкие апартаменты, где стали потчевать отравленными цианистым калием пирожными и вином. Однако яд не оказал на старца воздействия. Тогда Юсупов выстрелил Распутину в спину, и врач Станислав Лазоверт, участвовавший в заговоре, определил, что старец мертв.

Но «убитый», оставленный в чулане, сумел выбраться на улицу. Там его настиг Владимир Пуришкевич и произвел четыре выстрела из револьвера в лежавшего на земле старца.

Пуришкевич с детства страдал серьезными недостатками зрения, отчего не смог поступить на военную службу. Даже во время войны ему не удалось надеть форму, хотя он не раз обращался с прошениями лично к Николаю II. Тем не менее медики оставались непреклонны: полуслепой в армии не нужен! Неудивительно, что Пуришкевич из четырех раз дважды промахнулся, хотя стрелял почти в упор. Зато дважды попал: под сердце и в голову. Тело погрузили в экипаж и отвезли к проруби на Неве, где сбросили вводу с Большого Петровского моста на Малой Невке.

ДРУГИЕ ВЕРСИИ

Наравне с известной вышеизложенной официальной версией существуют и другие версии убийства Распутина, которые менее известны, а то и совершенно неизвестны широкой публике. Они интересны тем, что высказаны современниками происходивших событий.

Одним из версификаторов гибели Распутина был французский посол в России Жорж Палеолог. В своих мемуарах он «совершенно правдиво» описал картину убийства. Нет сомнений: Палеолог пользовался сведениями агентов французских спецслужб и сам имел доступ к определенным материалам. По версии французского посланника, яд подействовал на Григория Ефимовича, и тот очень ослабел. Князь Феликс Юсупов сбоку дважды выстрелил из револьвера в гостя, который рухнул на пол без признаков жизни. Но вскоре Распутин собрался с силами, поднялся и выбежал в сад. Там он упал и пополз. В этот момент старца настиг разъяренный Пуришкевич и дважды выстрелил в него, всадив одну пулю в спину, а другую в затылок Григория Ефимовича. Юсупов подбежал с бронзовым тяжелым канделябром в руках и нанес старцу несколько сильных ударов по черепу.

Затем тело вывезли со двора особняка и, как в официальной версии, сбросили под лед Невы.

У Распутина были сложные и неоднозначные отношения с представителями еврейского капитала в России, и вообще с еврейской нацией. Тем не менее личным секретарем старца работал Аарон Симанович, впоследствии он выпустил на Западе книгу «Распутин и евреи».

По версии Симановича, в заговоре принимали активное участие великий князь Дмитрий Павлович, его сыновья – великие князья Федор и Никита Романовы, известный политический деятель и думский депутат Владимир Пуришкевич, князья Юсупов-старший и младший, бывший министр внутренних дел империи генерал Хвостов и двоюродная сестра Феликса Юсупова, известная и популярная в то время танцовщица Вера Коралли. Участия в убийстве Хвостов и князь Юсупов-младший не принимали – они ожидали развязки событий в другом крыле княжеского дворца.

Один из молодых великих князей спрятался за портьерами в передней и, как только Распутин вошел, сразу же выстрелил в него. Пуля попала в глаз старца. Григорий Ефимович от болевого шока потерял сознание и упал. Тут же по нему открыли огонь все присутствовавшие, за исключением Коралли. По версии Симановича, Распутин получил порядка одиннадцати огнестрельных ран. Его сочли мертвым, завернули в шубу и плед, отнесли тело в подвал, намереваясь позднее вывезти труп из дворца и избавиться от него. Однако старец, очнувшись и собрав последние силы, выбрался из подвала во двор, где его обнаружили охранявшие сад собаки. Они подняли неистовый лай.

Заговорщики выбежали в сад, схватили жертву, связали и на автомобиле вывезли в район Каменного острова. Там тело Распутина сбросили под лед Невы с деревянного моста.

ЗАГАДКИ

Необъяснимое и таинственное в том, что все версии убийства старца противоречат результатам осмотра трупа Распутина, который производила группа врачей под руководством профессора судебной медицины Д. П. Косоротова в присутствии специально присланной императрицей Александрой Федоровной ее знаменитой фрейлины Анны Вырубовой.

В левом боку Распутина зияла огромная рана – проникающее ранение было глубоким и поражало легкие и сердце. Никто из «правдиво» описывавших смерть старца о подобной ране не упоминал.

В легких Распутина обнаружили воду и посчитали это свидетельством того, что он был еще жив, когда его спустили под лед. Вода, по заключению судебно-медицинских экспертов, оказалась лишь в левом легком Григория Ефимовича и могла проникнуть туда через широкую рану в левом боку. На теле имелись пулевые ранения, причиненные выстрелами, произведенными почти в упор: в затылок, в глаз и в левый бок, со стороны сердца. Медики склонялись к тому, что смерть Распутина вполне могла наступить от сильного сабельного удара в левый бок и оказалась почти мгновенной.

Дело об убийстве Распутина вел директор департамента полиции С. Белецкий. Император лично поручил курировать следствие министру внутренних дел Протопопову. Однако следствие внезапно прекратилось менее чем через неделю после визита во дворец великого князя Александра Михайловича – отца Ирины, жены князя Феликса Юсупова-младшего, и его сыновей: Федора и Никиты Романовых. Кстати, оба они служили офицерами-инструкторами в Царскосельской школе пилотов Первого воздушного флота, и по установленной форме одежды им полагалось ношение сабель.

Все материалы следствия по делу об убийстве Распутина таинственным образом исчезли. Предполагают, что их сжег отрекшийся от престола император Николай II в первой декаде марта 1917 года, когда находился в Александровском дворце в Царском Селе. Николай Александрович прибыл в Царское Село 9 марта, а 8 марта последний губернатор Петрограда Борис Викторович Савинков распорядился произвести обыск в личных апартаментах бывшего императора в Александровском и Екатерининском дворцах. При обыске было изъято пятьдесят три толстых папки.

Что за бумаги содержали эти папки? По сведениям самого Савинкова и свидетельствам других лиц, в папках содержались документы, компрометирующие многих высших чиновников Российской империи. Там же находились личные бумаги царя: переписка с немецким кайзером Вильгельмом II, который являлся двоюродным братом русского императора. Имелись и другие важные документы, которые ВСЕ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ! Видимо, среди них находились и следственные материалы по делу об убийстве Распутина. Сжечь их или уничтожить иным способом Николай Романов просто физически не мог. Но где теперь все эти таинственно исчезнувшие материалы?

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ?

Известный санкт-петербургский эксперт Ф. И. Морозов предложил собственную версию убийства Григория Распутина. По его мнению, приманкой для приезда старца к Юсуповым послужило свидание с Ириной. Распутин знал расположение комнат во дворце и прошел в Карельскую гостиную, из которой изящная лестница из карельской березы вела прямо в апартаменты княгини на втором этаже, – старец узнал об этом от Симановича, который под разными предлогами постоянно посещал дворец и интересовался его внутренней планировкой.

На лестнице в гостиной и произошла ссора Распутина с Федором и Никитой Романовыми, которые крепко накостыляли старцу. Тот схватился за стул, намереваясь размозжить братьям головы, но Федор выхватил саблю и вонзил Григорию Ефимовичу в левый бок, вогнав клинок по рукоять. Распутин умер почти мгновенно.

В это время неожиданно приехал великий князь Дмитрий и увез тело убитого за Неву.

В основном выдвинутая Морозовым версия основывается на фактах, приведенных в переписке Ирины Юсуповой со вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Впрочем, это не важно, поскольку тайна смерти Распутина и того, КТО убил старца, ПОЧЕМУ и ЗА ЧТО его убили, остается нераскрытой до сего времени.

Открываются новые подробности по мере того, как эксперты получают возможность доступа к отечественным архивам и зарубежным материалам. Но… Как говорили древние латиняне: «Кому выгодно?»

Ответа нет. Одна из великих тайн XX века еще ждет разгадки.

Последний русский император

Обычно принято считать, что последним императором Российской империи был Николай Александрович Романов. Однако последним императором России являлся родной младший брат царя Николая II – великий князь Михаил Александрович, ставший императором Михаилом II. Первым Михаилом из династии Романовых был избранный на царство в 1613 году Михаил Феодорович Романов.

Ночью 2 марта 1917 года царь Николай II в 23 часа 40 минут подписал отречение от престола в салоне-вагоне императорского поезда в Пскове, где тогда находилась Ставка. Царь намеревался отречься в пользу сына – цесаревича Алексея, но доктор Боткин, нарушив клятву Гиппократа, в нелегкой для Николая беседе с глазу на глаз объяснил монарху, что его сын никогда не сможет царствовать: цесаревич Алексей страдал гемофилией, болезнью крови.

Тогда Николай II отрекся в пользу младшего брата – Михаила Александровича и по еще продолжавшим действовать законам Российской империи с той же секунды великий князь Михаил стал императором Михаилом II. На следующий день он также в свою очередь подписал отречение от престола, но навсегда остался в истории последним русским императором, хотя был им всего сутки.

Судьба Михаила II полна загадок, тайн и неожиданных поворотов. Многое о его жизни и гибели становится известно только спустя почти век…

БЕЗУМСТВО ЛЮБВИ

Великий князь Михаил Александрович родился в 1878 году и был последним, младшим сыном тогда еще не унаследовавшего престол Александра Александровича, ставшего после гибели отца императором Александром III.

В 1894 году скончался Александр III и на престол взошел старший из его сыновей – Николай II. По законам империи престолонаследником стал считаться другой брат – Георгий, поскольку у молодого монарха еще не было сына. Однако судьба отпустила великому князю Георгию Романову недолгий век, и в 1896 году его не стало. Двадцати одного года великий князь Михаил Александрович стал наследником российского престола.

Это был видный, рослый, хорошо сложенный и красивый мужчина. Михаил служил в кавалерии и носил щегольские офицерские усы. Ему очень шла военная форма, и великий князь неизменно имел успех у женщин. Любовные приключения Михаил обожал и отдавался им со всем пылом. Однажды он соблазнил фрейлину своей младшей сестры Ольги и склонил девушку к побегу из Санкт-Петербурга. Естественно, это не могло закончиться ничем, кроме жуткого скандала: жениться Михаилу не разрешили. И таких приключений на счету великого князя числилось немало!

Однажды на балу он увидел очаровательную женщину – жену своего подчиненного ротмистра А. Вульферта, ранее уже успевшую побывать замужем, дочь московского присяжного поверенного Наталью Сергеевну. Михаил сразу же увлекся ею. Как позднее признавалась сама Наталья Сергеевна, познакомившись с ним ближе, она поняла: это роковая встреча! Очень быстро они оба потеряли головы – мимолетный роман перерос в глубокое и серьезное чувство.

Ей пришлось уехать, чтобы замять очередной громкий скандал. Путь любовницы великого князя лежал в Австрию, в Вену.

Вскоре она перебралась в Швейцарию. Наталья Сергеевна постоянно писала любимому письма и посылала телеграмму за телеграммой: только за месяц Михаил получил больше трехсот семидесяти телеграмм! Наконец он мог написать в ответ: «Жди в Копенгагене!»

Родня и старший брат-император постоянно следили, чтобы великий князь не выехал за пределы империи. Но он сумел всех ловко обмануть, и вожделенной наградой стали две недели любовного безумия. Потом Михаила Александровича по приказу царя практически силой вернули в Санкт-Петербург. Однако он не успокоился: по его письму Наталья Сергеевна возвратилась в Россию и сняла в Москве дом, где вместе с ней великий князь Михаил провел Рождество и праздники.

– У нас будет ребенок! – торжественно сообщила любимому Наталья Сергеевна.

Михаил, словно на крыльях, полетел к брату: просить, умолять, требовать, наконец, разрешения своих сердечных дел. И великие князья имеют право на простое человеческое счастье! Император должен был смягчиться: у него родился племянник – сын Михаила и Натальи, названный Георгием. Однако Николай II остался непреклонным: он считал себя не только главой огромного государства, но и главой большой семьи Романовых.

Тогда Михаил, презрев волю брата-императора, тайно уехал в Вену. Туда приехала его возлюбленная, и они обвенчались в небольшой сербской церкви. Теперь по законам империи Михаил не мог рассчитывать на престол, поскольку женился на разведенной женщине. Но он и не хотел императорской короны.

– Опять громкий скандал! – нервно говорил Николай II.

– Видимо, Вашему Величеству следует проявить милость к влюбленным, – осторожно заметил министр двора барон Фредерикс.

– Да, возможно, – неожиданно согласился царь. – Пожар давно пора тушить!

По высочайшему повелению Наталья Сергеевна получила титул графини Брасовой – по названию одного из имений ее мужа. Одновременно царь запретил молодоженам жить в Российской империи и даже приезжать на родину: он не мог простить брату тайного венчания в сербской церкви в Вене.

ГЕРОЙ, ИМПЕРАТОР И ЖЕРТВА

Долгое время Николай II не позволял Михаилу и его семье приезжать в Россию и только с началом Первой мировой войны сменил гнев на милость. Михаил Александрович вернулся и почти немедленно отправился на фронт, где принял командование ставшей знаменитой Дикой кавалерийской дивизией. Беззаветная отвага командира и его подчиненных скоро сделали дивизию необычайно популярной в народе. Великий князь получил Георгиевский крест за храбрость и стал национальным героем, память о котором старательно вытравили за годы советской власти: у нее нашлись собственные герои-кавалеристы.

В дни Февральской революции, что было особенно важно для Николая II, брат Михаил оставался рядом, стараясь поддержать в роковой час. Государь принял решение об отречении от престола, которое подписал ночью 2 марта 1917 года. Следом за братом отрекся от престола и Михаил II…

Управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич выдал Михаилу Александровичу документ, что гражданин М. А. Романов не является врагом народа. Несколько месяцев бывший великий князь относительно спокойно прожил в Гатчине. Долго так продолжаться не могло: большевики не желали позволить ему эмигрировать. 7 марта 1918 года Гатчинский совет принял решение об аресте гражданина Романова и переводе его в Петроград. Одновременно арестовали и доставили в Питер его личного секретаря гражданина Великобритании Брайана Джонсона и находившихся при Михаиле Александровиче бывшего жандармского полковника Знамеровского и графа Зубова. Судьбу арестантов решал лично вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. 9 марта он вынес приговор:

– Вплоть до особого распоряжения бывшего великого князя и его секретаря выслать в Пермскую губернию.

Место жительства ссыльных определялось местным советом, но англичанина следовало поселить отдельно от хозяина, желательно даже в другом городе. Туда же выслали шофера и камердинера. А «особое распоряжение» служило неким тайным паролем для местных властей, развязывавшим им руки и заранее дававшим отпущение всех грехов…

Через неделю Михаил Романов был уже в Перми, где его немедленно посадили в одиночную камеру местной тюрьмы. Там же оказались и спутники последнего императора. Но тут по неведомым причинам на местных коммунистов надавил Бонч-Бруевич и приказал выпустить узников на волю, оставив их под надзором. Михаила Александровича и его товарищей по несчастью выпустили из заключения и определили на жительство в местной гостинице «Королевские номера», обязав ежедневно отмечаться в ЧК.

Местные комиссары вынашивали планы ликвидации бывшего великого князя: желающих покончить с Михаилом Романовым нашлось предостаточно – среди них был комиссар Перми и начальник городской милиции Иванченко и зампред ГубЧК Мясников, который позднее написал мемуары под шокирующим названием «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила». Их активно поддерживали большевики с дореволюционным стажем, бывшие боевики: Жужгов, Колпащиков, Малков, Дрокин, Новоселов, Марков и Плешков. Часть этих лиц работала в ЧК.

Официального указания о ликвидации от Ленина не поступало – или это указание было совершенно секретным и после прочтения подлежало немедленному уничтожению? «Инициативная группа» решила действовать под видом побега бывшего великого князя. Инсценировать побег, похитить Михаила и немедленно расстрелять. Здесь кроется тайна, как в случае расправы с царской семьей: позднее выяснилось, что санкцию на расстрел Николая II и его семьи дала Москва в суперсекретном порядке. Вероятно, все аналогично происходило в Перми, но документального подтверждения пока не найдено. Местные представители «чрезвычайки», милиции и советской власти вряд ли решились без оглядки на Москву, Ленина и Совнарком лишать жизни последнего императора.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года в комнату гостиницы, где жил Михаил Александрович, вошли местные комиссары и предъявили ордер на арест.

– Ваша бумага вызывает подозрения, и я никуда не поеду, – заявил Михаил Романов предъявившему ордер Жужгову. – Позвольте позвонить председателю местного совета.

Жужгов отказал, но к телефону пробрался шофер Романова. Начинался скандал, великий князь был крепким физически, смелым мужчиной, прошедшим фронты боевым офицером и мог оказать комиссарам серьезное сопротивление, а убивать его прямо в гостинице боевики не хотели. В комнату ворвались вооруженные до зубов Марков и Колпащиков и под угрозой оружия заставили Михаила Романова и его секретаря выйти на улицу, под проливной дождь. Там уже ждали заранее подогнанные к подъезду два крытых фургона, в которые и посадили захваченных в гостинице Михаила Александровича – в первый фургон, а Джонсона – во второй. Швейцар позвонил в милицию, но там у телефона дежурил участвовавший в заговоре Дрокин.

Жертв вывезли за город и оставили фургоны в лесу. Когда Джонсон вышел из фургона, Марков выстрелил ему в голову и англичанин упал. Жужгов выстрелил в Михаила Александровича, но не убил, а только ранил, но второй выстрел произвести не сумел: патрон заклинило. Тогда в упавшего великого князя стали стрелять все, потом трупы забросали хворостом.

Убийцы вернулись на место преступления на следующий день. Они поделили вещи жертв и зарыли их тела. Могила великого князя не обнаружена до сих пор!

Уничтожая следы преступления, Пермская ЧК по делу «о побеге Михаила Александровича и Брайана Джонсона» арестовала и расстреляла бывшего полковника жандармерии Знамеровского и его жену, шофера Борунова, служившего у Михаила Романова, и камердинера Челышева. Вместе с ними попала под пули и сотрудница секретариата Серафима Лебедева. Пострадали и несколько сотрудников ЧК, обвиненных в пособничестве врагам трудового народа.

Жене великого князя Наталье Сергеевне чудом удалось спастись. Графиня сумела отправить сына за границу, но сама осталась в России и с нетерпением ожидала известий от мужа. По понятным теперь причинам известий не поступало очень долго: расстрел Михаила Александровича сохранялся в тайне. Дошла очередь и до Натальи Сергеевны – ее арестовали и отправили в тюрьму. Только истинное чудо и царившая в то время полная неразбериха позволили графине Брасовой случайно оказаться на воле. Друзья помогли ей скрыться и изменить фамилию – вскоре под чужим именем она выехала в Париж. Когда органы госбезопасности Страны Советов спохватились, было уже поздно.

Наталья Сергеевна пережила мужа на долгие десятилетия и до последнего вздоха продолжала ждать и любить его. Она не верила, что Михаила Александровича нет в живых!

Казалось бы, теперь все предельно ясно в этой трагической истории жизни и любви последнего русского императора Михаила II. Однако тайной и неразгаданными загадками остаются многие факты, связанные с гибелью бывшего великого князя и ролью в его смерти Совнаркома и лично Владимира Ленина.

Почему предВЧК Дзержинский не наказал своих подчиненных за «самоуправство», почему Ульянов-Ленин и Бонч-Бруевич, беспокоившиеся о том, чтобы узников в Перми выпустили на свободу, не отреагировали на факт их «побега», а затем и открывшегося убийства?

В раскрытии тайны последних дней жизни и гибели Михаила Александровича Романова еще рано ставить точку.

Загадка великой княжны Анастасии

Одной из тайн XX века считается загадка великой княжны Анастасии, дочери императора Николая II: действительно ли она чудом осталась жива при расстреле царской семьи в Екатеринбурге летом 1918 года?

В самом конце Гражданской войны Западной Европе появилась молодая женщина, назвавшаяся русской цесаревной и великой княжной Анастасией. Практически всю свою долгую жизнь она всячески пыталась доказать это.

Но в Советской России об этом не было сказано ни слова ни в одном из средств массовой информации. Конечно, о ней знали те, «кому положено». Но и после смерти великой княжны в новой, «демократической» России ничего не известно о загадке этой таинственной женщины и ее удивительной истории…

1918–1920

В истории династии Романовых было немало трагических страниц. Самой трагической следует считать ночь с 16 на 17 июля 1918 года, когда в подвале дома инженера-путейца Ипатьева в Екатеринбурге екатеринбургскими комиссарами и сотрудниками ЧК была расстреляна семья бывшего императора Николая II.

Екатеринбургские комиссары очень торопились: войска верховного правителя России адмирала Колчака стремительно наступали, а в планы Ленина и его окружения никак не входило освобождение белыми частями императора. На следующий день после расправы в подвале Ипатьевского дома Юровский сообщил в центр, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны бывший император Николай II, его жена Александра Федоровна, их четыре дочери в возрасте от 14 до 20 лет – Ольга, Мария, Анастасия и Татьяна, наследник престола цесаревич Алексей 12 лет, сопровождавший их доктор Боткин и вся прислуга царской семьи. Известного врача и царских слуг убрали как нежелательных свидетелей. Тела казненных тайно вывезли из города и сбросили в шахту, которую попытались взорвать.

Колчаковские части вошли в Екатеринбург спустя шесть дней после трагедии. О случившемся в подвале Ипатьевского дома стало немедленно известно командованию, и началось следствие. Его поручили вести опытному правоведу Соколову. Он собрал множество свидетельств, обследовал место убийства и шахту, но тел погибших обнаружить не удалось.

Февраль 1920 года выдался в Германии довольно теплым. После позорного для немцев Версальского мира жизнь в стране стала крайне тяжелой. Поэтому дежуривший на набережной полицейский не удивился, увидев, как в воду бросилась молодая женщина: многие хотели покончить с жизнью и заодно с нищенским существованием.

– Держитесь, сейчас мы будем на берегу! – Полицейский сумел вытащить из воды дрожавшую от холода молодую привлекательную женщину.

Она не могла говорить и теряла сознание. Ей оказали медицинскую помощь и отправили в психиатрическую больницу: туда попадали все, кто пытался совершить самоубийство.

– Как вы себя чувствуете? – заботливо спросил врач, когда женщина пришла в себя. – Вы помните свое имя, адрес?

– Я должна сделать важное заявление, – слабым голосом ответила неизвестная женщина. – Меня зовут Анастасия Николаевна Романова. Я великая княжна Анастасия, дочь императора Николая II. Мне чудом удалось избежать гибели в Екатеринбурге.

Подобное заявление, прозвучавшее даже в разоренной войной Германии, не могло не вызвать огромного интереса не только со стороны врачей, но и со стороны прессы и разного рода спецслужб – не каждый день из берлинских каналов вылавливают русских принцесс! Узнали о заявлении неизвестной женщины и в Москве: чекисты имели в Берлине свою агентуру.

От неизвестной молодой дамы потребовали объяснений и доказательств. И она поведала удивительную и таинственную историю своего спасения. По ее словам, один из охранявших дом сотрудников ЧК или красногвардейцев по фамилии Чайковский влюбился в нее и решил спасти. Ему удалось вывести Анастасию из дома перед расстрелом семьи, и они вместе скрылись, покинув Екатеринбург.

Анастасии пришлось стать любовницей Чайковского, и они вместе пробирались подальше от красных комиссаров. В конце концов судьба и круговерть Гражданской войны занесли их в Румынию, где сожитель Анастасии погиб. Молодая женщина осталась одна, без средств и документов. Некоторое время она скиталась по разным странам Европы, а затем попала в Германию, в Берлин. Не вынеся больше унижений и страданий, женщина решила покончить с собой.

Чего только не случалось в неразберихе русской революции и Гражданской войны! Но никто даже не пытался до сих пор проверить по сохранившимся архивам, состоял ли среди охраны дома Ипатьева в Екатеринбурге некто по фамилии Чайковский или хотя бы схожей с ней – немцы могли немного перепутать. А если молодая женщина была аферисткой, то использовала фамилию великого русского композитора, которую точно не забудешь ни при каких обстоятельствах.

Зачем куда-то пробираться, если через шесть дней Екатеринбург взяли части адмирала Колчака? Достаточно было дождаться белых, объявиться, и тут же нашлось бы множество свидетелей, подтвердивших правоту слов чудом спасшейся Анастасии. Она оказалась бы в безопасности и смогла бы спокойно покинуть Россию. Но женщина, назвавшаяся именем великой княжны, оказалась в Румынии, а затем перебралась в Германию, за два неполных года преодолев расстояние от Екатеринбурга до Берлина! С жуткими приключениями, среди банд, фронтов, комиссаров и белых добровольцев, воевавших друг с другом. Почти невероятно!

Почему бы ей не объявиться в частях Добровольческой армии, где служили многие генералы и офицеры, не раз бывавшие при императорском дворе? Разве они оставили бы в беде великую княжну? Ее лично знали генерал Антон Иванович Деникин и сменивший его на посту главнокомандующего войсками Юга России генерал Петр Николаевич Врангель – барон на протяжении ряда лет был царским флигель-адъютантом!

Ответов на эти и множество других вопросов в этой загадочной истории нет до сих пор.

КТО ОНА?

В Москве, на Лубянке, «великую княжну» сочли аферисткой. Но на всякий случай приглядывали за ней чуть ли не до смерти: если бы возникло нечто серьезное, еще в 1920-е годы наверняка попытались быстро ликвидировать «претендентку на престол», устроив ей автокатастрофу, гибель под колесами трамвая или просто бесследное исчезновение. А проще – самоубийство, ведь она уже пыталась наложить на себя руки. Однако Анастасию не ликвидировали.

Немцы люди недоверчивые и поверить на слово «русской принцессе» не захотели. В Берлине была большая колония русских эмигрантов, среди которых многие бывали при царском дворе и хорошо знали семью Романовых. Уцелели и некоторые представители семьи правившего в России дома Романовых – они должны узнать родственницу! К тому же Европа не столь велика: можно кое-кого пригласить для опознания из других стран.

Германцы и представители спецслужб разных стран устроили чудесным образом спасшейся княжне Анастасии встречи с родственниками и людьми, лично знавшими членов императорской фамилии. Странно, загадочно и таинственно, но… отзывы и мнения оказались чуть ли не диаметрально противоположными! Рациональные немцы не знали, что после этого думать и предпринимать.

– Она стопроцентная аферистка! – заявляли представители бывшей высшей аристократии Российской империи.

– Она хочет конкурировать в борьбе за власть в России, когда мы туда вернемся, – сказал один из представителей Дома Романовых.

– Ей не терпится запустить руки в царское наследство, оставшееся за границей! – говорили третьи. – Вдруг это хорошо подготовленный агент Дзержинского, которого хотят внедрить в святая святых русской эмиграции?

– Почему большевики вели секретные переговоры с немцами о выдаче им русской царицы и ее детей в обмен на русских политзаключенных в Германии? Это было уже после трагедии в Екатеринбурге! Неужели все блеф коммунистов?

Немцы выдали «великой княжне» документы на имя Анны Андерсен, не решившись ни признать, ни полностью отвергнуть ее утверждений. В 1925 году Анна встречалась с Ольгой Александровной Романовой-Куликовской, младшей сестрой Николая II, родной теткой подлинной Анастасии, которая не могла не узнать племянницу. Ольга Александровна навестила Анну-Анастасию в больнице и отнеслась к ней по-родственному тепло. О чем они говорили, осталось тайной.

– Я не в силах охватить это разумом, – заявила после встречи Ольга Александровна, – но сердце подсказывает, это – Анастасия!

Верить или не верить заявлению младшей сестры императора Николая II? В 1928 году все оставшиеся в живых Романовы, которых тогда насчитывалось двенадцать человек, а также их родственники по немецкой линии на семейном совете решили отвергнуть «великую княжну Анастасию», признав ее рассказ не заслуживающим доверия, а ее саму – самозванкой. Москву это очень устраивало, но подозревать ГПУ в сговоре с Романовыми по меньшей мере глупо.

Позднее Андерсен выпустила автобиографическую книгу «Я – Анастасия», которую в России не издавали. О ее драматической истории был снят фильм с Ингрид Бергман в главной роли, получившей за него «Оскара» в 1956 году. Анна неоднократно пыталась доказать свою правоту в суде, и последнее решение немецкого суда в 1970 году гласило: «Ее претензии не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты».

Скончалась «великая княжна Анастасия», она же Анна Андерсен, в Германии в 1984 году. На памятнике, установленном на ее могиле, выбито всего лишь одно слово: «Анастасия».

***

Отдельно обращаем внимание читателей на главу из сборника Василия Веденеева о малоизвестных обстоятельствах убийства Виктора Ардашева – двоюродного брата главного виновника расстрела царской семьи Владимира Ленина.

Кто убил брата Ленина?

О семье Ульяновых и всех дальних и ближних родственниках известны любые подробности: над этим в годы советской власти работали целые научные институты.

Как оказалось, о родственниках вождя русской революции и их трагических судьбах известно далеко не все. Даже сейчас остается немало белых пятен в биографии самой ленинской семьи и их родни: многое покрыто туманом таинственности, который старательно сгущали большевистские руководители, «лепившие» для народа нужный образ вождя.

ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ

Мать Владимира Ильича Ульянова-Ленина Мария Александровна Ульянова в девичестве носила фамилию Бланк. И являлась дочерью… еврея А. Д. Бланка. Однако нас интересует родная сестра Марии Александровны – Любовь Александровна Бланк. Она вышла замуж за чиновника Александра Федоровича Ардашева, дослужившегося до высокого чина надворного советника. Точных сведений нет, но, вполне вероятно, господин А. Ф. Ардашев стал вторым мужем Любови Александровны, поскольку после замужества она носила фамилию Ардашева-Пономарева.

Господин Ардашев служил в городе Перми, где имел большой дом. Жена родила ему пятерых сыновей. Все они учились в университетах и получили высшее образование.

Старший из братьев Ардашевых – Александр Александрович, закончил физико-математический факультет Казанского университета, но в конце концов пошел по линии правоведения и перед революционным событиями в России работал мировым судьей – занимался гражданским судопроизводством в Екатеринбурге, куда со временем переехала семья. Другие братья сразу выбирали путь юристов, и только Федор Александрович решил стать врачом. Федор Ардашев был беззаветным тружеником, свято хранившим клятву Гиппократа. Он активно включился в борьбу российских уездных медиков с эпидемиями и умер в 1892 году в Пермской губернии от сыпного тифа при ликвидации вспышки этого заболевания.

Семья Ардашевых считалась состоятельной. Они владели в Казанской губернии более чем 1200 десятинами земли и большой мельницей, исправно, как и земля, арендованная крестьянами, приносившей доходы. Доходы давала и служба, которая при царизме неплохо оплачивалась. Поэтому родня вождя мирового пролетариата принадлежала к тому классу, против которого Владимир Ульянов-Ленин намеревался вести беспощадную борьбу до полного его уничтожения.

Именно буржуазно-благополучное семейство Ардашевых приняло самое живое участие в судьбе Владимира Ульянова и его сестры Анны, когда в 1887 году, после покушения на императора Александра II, был казнен их старший брат Александр. Тогда Владимира и Анну Ульяновых временно сослали. Об этом периоде жизни вождя мирового пролетариата раньше часто писали и охотно говорили. Но забывали упомянуть, что ссылку он отбывал в богатом доме семьи Ардашевых, в селе Кокушкино Казанской губернии. Не являвшиеся пролетариями, владевшие землей и мельницей Ардашевы предоставили будущему разрушителю основ Российской империи все условия для нормального проживания и питания – вождь всегда любил комфорт. Его сестру Анну тоже не оставили заботами. Юную революционерку взяла на поруки родная тетка, сестра матери.

Двоюродные братья часто навещали ссыльного Владимира Ульянова, скрашивая его одиночество в дачной местности. Александр Ардашев был отличным шахматистом, и будущий предсовнаркома Советской Республики с удовольствием играл с ним. Владимира навещал и другой двоюродный брат – Виктор, которого впоследствии постигла трагическая участь из-за проводимой кузеном политики.

«КАРАУЛ УСТАЛ»

Знаменитая фраза, произнесенная в Таврическом дворце матросом Анатолием Железняковым, вошла во все учебники истории – она положила конец слабым росткам демократии, пытавшимся пробиться после Октябрьского переворота сквозь сталь большевистских штыков. Коммунисты с позором проиграли выборы в Учредительное собрание. Поэтому Ленин искал любого повода, чтобы ликвидировать его, не позволить забрать власть из рук партии большевиков и установить беспощадную диктатуру, раскрутив жуткое колесо красного террора. Без этого власть нельзя было удержать!

Учредительное собрание разогнали.

Фактически Ленин дал указание властям на местах жестоко подавлять все демократические институты и карать даже за разговоры о демократии и «Учредиловке». В Петрограде большевики расстреляли демонстрацию в защиту Учредительного собрания, показав пример самых решительных действий другим местным Советам.

К январю 1918 года новое правительство России поставило вне закона ряд ранее существовавших в стране партий. В их числе оказалась и партия конституционных демократов (кадетов), в которую входило множество российских либеральных интеллигентов. Против руководства и членов партии кадетов немедленно развернули репрессии, поэтому конституционные демократы переименовались в партию народной свободы. Это им мало помогло, так же, как и другим партиям, – большевики не собирались терпеть никакой конкуренции. Они намеревались властвовать в России безраздельно!

В 1917–1918 годах двоюродный брат вождя пролетариата Владимира Ульянова-Ленина Виктор Александрович Ардашев жил в уральском уездном городе Верхотурье, где занимал различные должности в судебных учреждениях. После разгона Учредительного собрания в Петрограде демократически настроенные интеллигенты Верхотурья, ранее поддерживавшие партию конституционных демократов, в знак протеста организовали стачечный комитет под председательством Владимира Бахтеева. Его заместителем стал Виктор Ардашев. 9 января комитет призвал к всеобщей забастовке протеста.

Местные власти знали позицию центра. 14 января исполком Верхотурского Совета рабочих и солдатских депутатов объявил своим постановлением о введении в городе и уезде военного положения. Бахтеева и Ардашева арестовали и под конвоем отправили в Екатеринбург, в тюрьму.

15 января 1918 года Виктор Александрович Ардашев был убит двумя выстрелами из трехлинейной винтовки красногвардейцем Плаксиным при попытке к бегству.

Расследование проводил председатель следственной комиссии и председатель ревтрибунала Екатеринбурга большевик Яков Юровский по поручению губернского комиссара юстиции Филиппа Голощекина. Какие знакомые имена!

Следствие установило: два конвоира вели арестованного через покрытый снегом пустырь, и, когда один из конвойных красногвардейцев остановился закурить, Ардашев вдруг побежал.

– Стой, буду стрелять! – крикнул конвойный Плаксин, и дважды выстрелил в воздух.

Почему опытный юрист Ардашев, прекрасно отдававший себе отчет во всем происходящем, которому и бежать-то было некуда, не остановился, а только припустился быстрее? Так это выглядело в справке Юровского и Голощекина.

Тогда красногвардеец Плаксин выстрелил в беглеца. Первая пуля, выпущенная из его винтовки, причинила легкое ранение, а вторая попала в голову и уложила кузена вождя мирового пролетариата наповал. Вполне логичный конец либерально настроенного русского интеллигента-правоведа, столкнувшегося с железной волей нового правящего класса.

Как очень скоро выяснилось, пули попали точно в лоб и грудь! 16 января фракция меньшевиков Екатеринбургской организации социал-демократов потребовала дополнительного независимого расследования обстоятельств гибели Виктора Ардашева, в котором должны принять участие представители оппозиционных партий.

– Мы подозреваем преднамеренное политическое убийство!

– Перестаньте, – отвечал Юровский. – Это рядовой случай!

– Рядовой? Но почему в расследовании принимали участие губернский комиссар юстиции и председатель следственной комиссии и ревтрибунала губернии?

Юровский и Голощекин не ответили оппозиционерам, а пригрозили тюрьмой или таким же расстрелом на занесенном снегом пустыре, если они не уймутся. И они успокоились: своя рубашка ближе к телу. Но осталось тайной, известно ли было Юровскому и Голощекину о родственных связях Ленина и Ардашева? И если известно, по чьему указу они действовали? Некоторые эксперты предполагают, что указание могло поступать от… Якова Свердлова, с которым Филипп Голощекин находился в давних приятельских отношениях.

Сам пролетарский вождь, занятый другими делами, узнал о гибели двоюродного брата только спустя полгода – в конце июня или первых числах июля 1918 года. Его телеграмма на имя председателя Екатеринбургского Совдепа Сафарова с просьбой разобраться в причинах арестов семьи Ардашевых датирована 2 июля 1918 года. Что ответили Ленину из Екатеринбурга и ответили ли вообще, остается тайной.

Никаких свидетельств, что позднее первый и главный коммунист России Владимир Ленин вновь интересовался судьбой семьи Ардашевых и обстоятельствами гибели двоюродного брата, не имеется.

Вскоре произошли серьезные политические события: 6 июля эсеры убили германского посла графа Мирбаха и 8 июля подняли мятеж в Москве и ряде других городов. Спровоцированные немцы двинули свои части на русские позиции. На Урал устремились полки верховного правителя России адмирала Колчака. Удачливый и способный генерал Пепеляев рвал красный фронт, как гнилую ткань, и грозил взять Пермь и Екатеринбург.

Как выяснилось позднее, в первых числах июля 1918 года Филипп Голощекин вернулся из Москвы, где встречался с Яковом Свердловым и даже останавливался у него на квартире, вспоминал в середине тридцатых годов активный участник расстрела царской семьи Яков Юровский.

Странно, но председателя стачечного комитета Верхотурья Владимира Бахтеева большевики выпустили из тюрьмы, не предъявив ему никаких обвинений. Напрашивается вопрос: не затевалось ли все специально для ликвидации господина Ардашева?

Из всех кузенов Ленина в кровавой круговерти выжил лишь Александр Александрович, с которым вождь мирового пролетариата когда-то играл в Кокушкино в шахматы. Он умер в 1933 году, в Москве.

Екатеринбург до сих пор хранит множество политических и исторических тайн, одна из которых – гибель кузенов Ленина.