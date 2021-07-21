Спрашивали–отвечаем

20 Июля 2021



Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, хотя наблюдается некоторое замедление темпов распространения ковида. Такую оценку дал эпидемиологической обстановке министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он отметил: «Не все регионы одновременно попали в эпидпроцесс, и такая неоднородность позволяет регионам и даже каждому муниципальному образованию принять свой ряд мер по борьбе с коронавирусом». (По-моему, мы все давно в эпидпроцессе. – Авт.) В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса, всего в стране зарегистрировано четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На фоне возросших темпов вакцинации власти Москвы решили ослабить меры по борьбе с коронавирусом. В регионах продолжают действовать различные ограничения. Тема не теряет актуальности, и мы продолжает отвечать на вопросы наших земляков.

– Сколько человек в крае болеют коронавирусом?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 20 июля, в Камчатском крае за сутки коронавирус выявили еще у 50 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 16 199 заражений COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 12 человек, всего с начала пандемии – 14 356 человека. В стационары за сутки были госпитализированы еще 56 пациентов с коронавирусом, всего там находятся 799 пациентов. 562 человека больны пневмонией с COVID-19. Коечный фон увеличен до 904 мест, из них свободными оставались 105 мест.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии от коронавируса в крае умерли 238 человек.

По числу заражений COVID-19, выявленных c начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения, среди 11 субъектов ДФО Камчатка по-прежнему на третьем месте. Лидирует Магаданская область, на втором месте Сахалин.

В стране по этому показателю лидирует Москва, на втором месте Санкт-Петербург. Магаданская область, Сахалин, Камчатский край на третьем, четвертом и пятом местах.

– В каких возрастных группах на Камчатке болеть коронавирусом стали чаще?

– Отмечается увеличение заболеваемости среди детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет (показатель вырос почти на 78%). Кроме того, увеличение заболеваемости идет среди детей 7–14 лет. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик в ходе штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, проинформировали в краевом правительстве 15 июля.

Глава краевого Роспотребнадзора также отметила, что возросла заболеваемость среди работающего населения, в возрастной группе 30–49 лет. Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта. Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно.

– Сколько человек привились от коронавируса в Камчатском крае?

– По информации Минздрава Камчатского края от 15 июля, с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привиты 53 999 жителей, завершили вакцинацию 39 061 человек.

За минувшие сутки вакцины от COVID-19 поставили 2 031 человек. Из них первый компонент вакцины поставили 1 183 жителя Камчатки, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 848 человек. На указанный день вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты 45 862 человека, еще 6 765 привились препаратом «ЭпиВакКорона», 656 жителей Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

По словам вице-губернатора Камчатского края по борьбе с распространением коронавируса Александра Кузнецова, за последние две недели темп вакцинации увеличился в пять раз.

Самая низкая доля привитого населения – 23% – отмечается в Усть-Камчатском районе. Такие данные озвучил губернатор края Владимир Солодов по итогам командировки в район. Глава региона дал поручение главе Усть-Камчатского района Василию Логинову усилить работу по информированию населения о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

– Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели на Камчатке ?

– С 15 июля 2021 года ограничена работа ресторанов, кафе, столовых буфетов баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 7:00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий. Запрещено функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение массовых корпоративных, банкетных и иных развлекательных мероприятий. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 13 июля 2021 года № 106.

Ранее соответствующим постановлением губернатора обязательный масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра были продлены на Камчатке до 31 июля 2021 года. В крае сохраняются ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе: число присутствующих не должно превышать сто человек. Приостановлено проведение мероприятий в закрытых помещениях.

Также с 15 июля запрещен прием и размещение граждан Российской Федерации, иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, в гостиницах и турбазах при отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. Вахтовые рабочие в сфере строительства, рыбной и горнодобывающей промышленности, помимо отрицательного результата ПЦР-тестирования, должны иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации и справку о наличии антител.

– Где в Петропавловске открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса?

– Теперь сделать прививку против коронавируса можно на территории рынка 6 км. Пункт расположен на втором этаже здания и работает ежедневно с 11 до 19 часов с перерывом с 14:30 до 15 часов.

«Жители края неоднократно обращались с просьбой об открытии пункта вакцинации именно в этом районе города. Много просьб от граждан поступало также через социальные сети. Проходимость рынка составляет порядка десяти тысяч человек ежедневно, а в выходные еще больше. Пожелания граждан были учтены, и принято решение об открытии пункта вакцинации на территории рынка», – сказал вице-губернатор Камчатского края по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов.

Помимо открывшегося пункта вакцинации на рынке, еще три работают в торговых центрах Петропавловска-Камчатского. Мобильный прививочный пункт в «Шамсе» на 10-м километре в будни работает с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00. В торговом центре «Галант-PLAZA» прививку можно сделать в будни с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00. В ТЦ «Фамилион» пункт вакцинации работает с 12 до 20 часов. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

– Что происходит с заездом на смены в детские оздоровительные лагеря?

– В социальных сетях появилась информация от родителей о том, что детей, записанных на смены в детские лагеря, обязали сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Родители уверяют, что им сообщили об этом за день до выезда, в результате чего в поликлиниках образовались большие очереди. «Дети стоят на улице в очереди под дождем. Холодно», – написала мама одного из детей.

16 июля комментарий нашей газете дал начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края Сергей Пивняк.

«Действительно, краевым Роспотребнадзором был инициирован такой подход, чтобы избежать вспышки заболевания коронавирусом в детских оздоровительных лагерях загородного типа. За три дня до заезда в лагерь ребенок должен иметь отрицательный тест на COVID-19, который показал ПЦР-тест. Инициатива была поддержана на уровне Правительства Камчатского края. Но, к сожалению, это создало неудобства для родителей, поскольку поликлиники работают в ограниченном по времени режиме. Ребенок с утра сдает тест, затем идет обработка теста, и на следующий день предоставляется результат тестирования», – сказал начальник отдела.

Он уточнил, что данное решение было принято не так давно, информация о необходимости ПЦР-тестирования доводилась до родителей и законных представителей в течение недели путем обзвона и сообщений по спискам.

«Речь идет о третьих сменах в детских оздоровительных лагерях «Волна» для 240 детей, «Альбатрос» для 185 детей, «Металлист» для 143 детей и детском оздоровительном лагере в Усть-Камчатском районе «В сопках» для 30 детей», – уточнил Сергей Пивняк.

Таким образом, почти шесть сотен детей пополнили очереди в поликлиники, и без того задыхающиеся от нагрузки. Понятно, что результат ПЦР-теста должен быть свежим, но почему нельзя было «разрулить» ситуацию: например, определить для детей отдельное время для прохождения тестирования, задействовать дополнительных сотрудников? Ответ на поверхности: для этого ведомствам, ответственным за борьбу с распространением коронавируса в крае, надо было проявить заботу о здоровье подрастающего поколения гораздо раньше, а не спохватываться в последний момент, демонстрируя чудеса расторопности и служебного рвения. Похоже, пандемия коронавируса чиновников так ничему и не научила.

– Работают ли в регионе с ковидными больными командировочные врачи?

– Для работы в амбулаторных учреждениях первичного звена в Камчатский край прибыли пять военных врачей общей практики из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщили в краевом правительстве 16 июля.

«Губернатор Камчатского края обратился к командующему военным округом с просьбой об оказании помощи в усилении наших больниц медицинскими кадрами. Военные медики будут проводить приемы пациентов, в том числе больных COVID, выезжать на дом, чтобы разгрузить камчатских врачей. Пять медработников сегодня приступят к работе в Петропавловске-Камчатском в поликлиниках № 1 и № 3. Они пробудут на Камчатке месяц, до 14 августа», – рассказал министр здравоохранения Андрей Кузьмин.

Андрей Кузьмин напомнил, что в декабре прошлого года губернатор региона Владимир Солодов также обращался за помощью в усилении камчатских больниц к военным. Тогда на полуостров прибыли семь военных медработников.

– Что изменилось в работе горячей линии «122» после того, как губернатор, позвонивший туда в выходной день, не получил помощи и выразил свое возмущение?

– Уточню, что линия «122» заявлена в правительстве края как единый телефонный номер по всем вопросам, связанным с коронавирусом. На этот номер я решила позвонить в будний день и в выходной, чтобы узнать, какую помощь могут оказать человеку, у которого слегка повысилась температура, появились першение в горле, слабость, покашливание, то есть проявились такие симптомы, которые заставляют насторожиться, но еще не позволяют звонить в скорую помощь.

Первый звонок состоялся в среду, 14 июля, в 15:20. Из перечня предложенных мне дополнительных пунктов выбрала «Для оказания медицинской помощи взрослому населению» и прослушала список учреждений здравоохранения, с которыми предлагалось связаться. Остановилась на городской поликлинике № 1, к которой приписана, и дождалась соединения с оператором. Сразу оговорюсь, что дело это не быстрое: мне пришлось минут пять слушать музыку в трубке, но, главное, что все-таки ответили.

Выслушав меня, оператор сообщил, что может оформить заявку на вызов врача на дом, но она будет оформлена завтрашним днем, так как сегодня очередь до меня точно не дойдет. По словам оператора, обработка вызова ориентировочно идет 3–4 дня. «У нас существует список вызовов врачей на дом, куда мы заносим заявки по мере их поступления. Когда очередь доходит до вас, врач фиксирует вашу заявку и сразу же выписывает направление на мазок на ковид. На следующий день к вам домой приходят брать мазок. Вызовов по ковиду очень много, у нас один терапевт и два фельдшера. Как быстро они смогут обработать каждый вызов, точно сказать не могу. Ориентировочно 3–4 дня», – объяснил он.

На мой вопрос, придет врач или же позвонит, оператор точно ответить затруднился. «Врач зачастую сначала звонит, узнает симптоматику, что-то советует, а когда приходят результаты теста на коронавирус, назначает лечение. Если ковид подтвержден, пациенту на дому назначаются лекарства на бесплатной основе. Если у ваших родных нет возможности их забрать, лекарства передадут вам волонтеры», – пояснил он.

Таким образом, позвонив в среду, с учетом выходных, я могла рассчитывать на внимание врача (скорее всего, по телефону) примерно в понедельник.

Второй раз на горячую линию «122» я позвонила в субботу, 17 июля, в 10:30, спустя неделю после того, как губернатор Камчатского края Владимир Солодов не получил помощи по этому номеру. Напомню, губернатора попросили потерпеть с его проблемами со здоровьем до понедельника. Дождавшись соединения с оператором, перечислила свои симптомы, те же, что и в первом случае, и спросила, что мне делать. Приятный женский голос на том конце трубки вежливо ответил, что мне надо вызвать врача на дом, «потому что консультации по лечению мы не даем». Оператор напомнила, что врачи начинают работать с понедельника и выразила готовность принять от меня заявку на вызов врача на дом, предупредив, что она, опять же, будет передана в поликлинику в понедельник. На этом консультативная помощь была завершена, если не считать, что мне продиктовали номер телефона регистратуры поликлиники, к которой я прикреплена, на случай, если я решу позвонить туда сама.

Вывод неутешителен: горячая линия «122» работает в выходной день точно так же, как и до звонка губернатора, поручившего усилить ее эффективность. Но и человеку, который позвонил в будний день с начальными симптомами заболевания, радости мало. Ему и «скорую» вызывать пока рано, и прихода врача придется ждать несколько дней, и самолечением заниматься нельзя. В его случае остается только ждать, надеяться и верить в то, что повезет, и к тому времени, когда у врача дойдет до него очередь, ухудшения не наступит. Как видно из официальной статистики по коронавирусу, везет не многим.

– Сколько штрафов выписали за нарушение масочного режима и других ограничительных мер, веденных из-за коронавируса в крае?

– Всего с начала года за нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, составлено 2 805 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) (Введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ. – Авт.), из них 527 протоколов именно за нарушение масочного режима гражданами. Санкция ч. 1 данной статьи предусматривает для граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Если действия правонарушителя повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, или он совершил их повторно, ответственность наступает по ч. 2, где размер штрафа для граждан составляет от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В информации указано, что УМВД России по Камчатскому краю продолжает проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений, связанных с нарушением требований, предусмотренных постановлением губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края». На особом контроле общественный транспорт, предприятия, действующие в сфере торговли, общественного питания и в сфере отдыха. Проверочные мероприятия могут проводиться и в скрытом формате, когда сотрудник полиции находится не в форменном обмундировании, а в гражданской одежде.

– Как повлияла третья волна коронавируса на работу скорой помощи в Петропавловске-Камчатском?

– Заместитель главного врача Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи Анжела Васильевна Игнатова пояснила нашей газете 15 июля, что в этот день на станции работало 16 выездных бригад (на сайте учреждения заявлено 18 бригад. – Авт.) различного профиля, в том числе четыре – по оказанию помощи ковидным больным. По словам заместителя главного врача, количество бригад сейчас немного уменьшилось за счет того, что сотрудники станции, как учреждения с вредными условиями труда, обязаны ежегодно уходить в отпуск, заявления на который подавались еще с осени, когда ситуация по коронавирусу была относительно спокойной.

«В начале мая у нас в городе эпидемиологическая ситуация с новой вирусной инфекцией COVID-19 была неплохой, заболеваемость оставалась на невысоком уровне. В конце мая заболеваемость начала нарастать, количество вызовов «по ковиду» стало понемногу увеличиваться, стало понятно, что началась так называемая «третья волна». Где-то к середине июня количество вызовов скорой помощи резко возросло и сейчас в среднем составляет свыше двухсот в сутки. Так, 14 июля работники станции обслужили 247 вызовов», – рассказала она.

Анжела Игнатова пояснила, что станция скорой помощи в Петропавловске-Камчатском оказывает экстренную и неотложную помощь населению города. Экстренная предусматривает помощь, оказываемую при внезапных острых заболеваниях, травмах, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Неотложная помощь оказывается в иных случаях, при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни (например, при повышении температуры, перепадах давления). Порядком работы скорой помощи время ожидания приезда к пациентам по экстренным поводам определено в двадцать минут. Также заместитель главного врача сообщила, что по неотложной помощи норматив предусматривает 120 минут (!) ожидания. Диспетчер, оформляя заявку на вызов к больному, определяет вид помощи и направляет к нему свободную бригаду. Поэтому со стороны вызывающих необходимо постараться отвечать на вопросы диспетчера четко и спокойно. И уж совсем недопустимо употреблять нецензурную речь и оскорбления, что, к сожалению, время от времени случается. «Но часто бывает, что все бригады уже на выезде. В этом случае стараемся переориентировать вызовы по степени срочности», – сказала она.

Здесь прерву ненадолго заместителя главврача. Исходя из ее слов, получается, что диспетчер скорой помощи должен, основываясь на словах заболевшего человека или его взволнованного родственника, определить состояние здоровья пациента и оформить вызов как экстренный либо как неотложный. Именно от этого будет зависеть время, в течение которого бригада медиков должна прибыть к пациенту, а возможно, вся его дальнейшая судьба. Но ведь больной человек не всегда может определить тяжесть своего состояния, а значит, правильно проинформировать диспетчера, точно так же, как не всякий родственник способен это сделать. Так, головная боль может быть симптомом обширного кровоизлияния, а может и не быть. Как, исходя из слов позвонившего, диспетчер должен понять, есть угроза жизни пациенту или же её нет? Еще пример: представим на минуту, что диспетчеру поступило сообщение о пострадавших в ДТП, а сразу же следом – жалоба от пациента на острую боль в животе. К кому быстрее направят свободную бригаду? А ведь на деле травмы, полученные в ходе аварии, могут оказаться незначительными, а острая боль в животе являться симптомом серьезного заболевания, несущего угрозу жизни. На мой взгляд, ситуация, когда действия бригад скорой помощи зависят от решения, принятого диспетчером, уже несет в себе риски для пациентов, а существующее разграничение экстренной и неотложной помощи является слишком несовершенным. Но вернемся к нашей беседе.

Заместитель главного врача указала и на такое обстоятельство: «В связи с тем, что основные наши лечебные учреждения стали ковидными госпиталями, работа осложняется еще и достаточно протяженными маршрутами при госпитализации, особенно в дни дежурства Елизовской районной больницы, которая одна из немногих сохраняет свою многофункциональность и работает в полном объёме, оказывая помощь пациентам по разным направлениям». На вопрос, скапливаются ли очереди из машин у приемных покоев ковидных госпиталей, Анжела Васильевна ответила: «Случаются моменты, но не часто, когда к приемному покою ковидного госпиталя, который дежурит по графику, одновременно прибывает сразу несколько машин скорой помощи. А они могут приезжать не только с нашей станции, но также из других лечебных учреждений, например из Вилючинска, Мильково, Усть-Большерецка – то есть отовсюду, откуда можно привезти пациентов. Машин может прибыть четыре, а то и пять одновременно. Понятно, что принять всех пациентов сразу врачи, работающие на приеме, не могут. Но вместе с тем хочу отметить, что в настоящее время наши ковидные госпитали работают с учетом предыдущего опыта и гораздо лучше организуют свою работу, в том числе и по приему пациентов».

Вместе с тем на станции скорой помощи остро ощущается дефицит медицинских работников – проблема, которая, по словам Игнатовой, для учреждения давно стала хронической. Так, укомплектованность врачами в учреждении составляет в настоящее время 20%, фельдшерский состав укомплектован на 60%. «Это очень острый вопрос для нас, мы работаем с местным медицинским колледжем, постоянно взаимодействуем с центром занятости населения, размещая объявления о вакансиях, но не можем пока в полной мере укомплектовать кадровый состав. А вот болеть сотрудники «скорой» стали меньше. Не сравнить с прошлым годом, когда заболеваемость у нас была массовой. Случаи заболевания ковидом имеют место и сейчас, но они единичны. Заболевают, как правило, те сотрудники, кто не переболел ранее и не поставил прививку», – уточнила она.

Заместитель главного врача пояснила также, что пациент, подозревающий у себя ковид, может звонить в «скорую», когда ему требуется помощь медицинского работника, но в самом начале появления недомогания при небольшом подъеме температуры, першении в горле, подкашливании все-таки желательно сначала обратиться в поликлинику. Но вот когда состояние ухудшается, температура повысилась до 39 и не падает, появилась сильная слабость, одышка, кашель, тогда вызывать скорую помощь необходимо. «Мы оценим состояние пациента, определимся с тяжестью и при необходимости госпитализируем. Ни в коем случае не надо заниматься самолечением, следует отнестись к своему здоровью со всей серьезностью», – подытожила она.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА