Спрашивали–отвечаем

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20 Июля 2021

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, хотя наблюдается некоторое замедление темпов распространения ковида. Такую оценку дал эпидемиологической обстановке министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он отметил: «Не все регионы одновременно попали в эпидпроцесс, и такая неоднородность позволяет регионам и даже каждому муниципальному образованию принять свой ряд мер по борьбе с коронавирусом». (По-моему, мы все давно в эпидпроцессе. – Авт.) В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса, всего в стране зарегистрировано четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт»«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На фоне возросших темпов вакцинации власти Москвы решили ослабить меры по борьбе с коронавирусом. В регионах продолжают действовать различные ограничения. Тема не теряет актуальности, и мы продолжает отвечать на вопросы наших земляков.

– Сколько человек в крае болеют коронавирусом?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 20 июля, в Камчатском крае за сутки коронавирус выявили еще у 50 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 16 199 заражений COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 12 человек, всего с начала пандемии – 14 356 человека. В стационары за сутки были госпитализированы еще 56 пациентов с коронавирусом, всего там находятся 799 пациентов. 562 человека больны пневмонией с COVID-19. Коечный фон увеличен до 904 мест, из них свободными оставались 105 мест.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии от коронавируса в крае умерли 238 человек.

По числу заражений COVID-19, выявленных c начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения, среди 11 субъектов ДФО Камчатка по-прежнему на третьем месте. Лидирует Магаданская область, на втором месте Сахалин.

В стране по этому показателю лидирует Москва, на втором месте Санкт-Петербург. Магаданская область, Сахалин, Камчатский край на третьем, четвертом и пятом местах.

– В каких возрастных группах на Камчатке болеть коронавирусом стали чаще?

– Отмечается увеличение заболеваемости среди детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет (показатель вырос почти на 78%). Кроме того, увеличение заболеваемости идет среди детей 7–14 лет. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик в ходе штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, проинформировали в краевом правительстве 15 июля.

Глава краевого Роспотребнадзора также отметила, что возросла заболеваемость среди работающего населения, в возрастной группе 30–49 лет. Повысилась заболеваемость в сфере торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и досуга, транспорта. Заболеваемость среди людей старшего возраста снизилась, но очень незначительно.

– Сколько человек привились от коронавируса в Камчатском крае?

– По информации Минздрава Камчатского края от 15 июля, с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привиты 53 999 жителей, завершили вакцинацию 39 061 человек.

За минувшие сутки вакцины от COVID-19 поставили 2 031 человек. Из них первый компонент вакцины поставили 1 183 жителя Камчатки, закончили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 848 человек. На указанный день вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привиты 45 862 человека, еще 6 765 привились препаратом «ЭпиВакКорона», 656 жителей Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

По словам вице-губернатора Камчатского края по борьбе с распространением коронавируса Александра Кузнецова, за последние две недели темп вакцинации увеличился в пять раз.

Самая низкая доля привитого населения – 23% – отмечается в Усть-Камчатском районе. Такие данные озвучил губернатор края Владимир Солодов по итогам командировки в район. Глава региона дал поручение главе Усть-Камчатского района Василию Логинову усилить работу по информированию населения о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

– Какие новые ограничения из-за коронавируса ввели на Камчатке ?

– С 15 июля 2021 года ограничена работа ресторанов, кафе, столовых буфетов баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 7:00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий. Запрещено функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение массовых корпоративных, банкетных и иных развлекательных мероприятий. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 13 июля 2021 года № 106.

Ранее соответствующим постановлением губернатора обязательный масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра были продлены на Камчатке до 31 июля 2021 года. В крае сохраняются ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе: число присутствующих не должно превышать сто человек. Приостановлено проведение мероприятий в закрытых помещениях.

Также с 15 июля запрещен прием и размещение граждан Российской Федерации, иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, в гостиницах и турбазах при отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. Вахтовые рабочие в сфере строительства, рыбной и горнодобывающей промышленности, помимо отрицательного результата ПЦР-тестирования, должны иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации и справку о наличии антител.

– Где в Петропавловске открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса?

– Теперь сделать прививку против коронавируса можно на территории рынка 6 км. Пункт расположен на втором этаже здания и работает ежедневно с 11 до 19 часов с перерывом с 14:30 до 15 часов.

«Жители края неоднократно обращались с просьбой об открытии пункта вакцинации именно в этом районе города. Много просьб от граждан поступало также через социальные сети. Проходимость рынка составляет порядка десяти тысяч человек ежедневно, а в выходные еще больше. Пожелания граждан были учтены, и принято решение об открытии пункта вакцинации на территории рынка», – сказал вице-губернатор Камчатского края по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов.

Помимо открывшегося пункта вакцинации на рынке, еще три работают в торговых центрах Петропавловска-Камчатского. Мобильный прививочный пункт в «Шамсе» на 10-м километре в будни работает с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00. В торговом центре «Галант-PLAZA» прививку можно сделать в будни с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 17:00. В ТЦ «Фамилион» пункт вакцинации работает с 12 до 20 часов. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

– Что происходит с заездом на смены в детские оздоровительные лагеря?

– В социальных сетях появилась информация от родителей о том, что детей, записанных на смены в детские лагеря, обязали сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Родители уверяют, что им сообщили об этом за день до выезда, в результате чего в поликлиниках образовались большие очереди. «Дети стоят на улице в очереди под дождем. Холодно», – написала мама одного из детей.

16 июля комментарий нашей газете дал начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края Сергей Пивняк.

«Действительно, краевым Роспотребнадзором был инициирован такой подход, чтобы избежать вспышки заболевания коронавирусом в детских оздоровительных лагерях загородного типа. За три дня до заезда в лагерь ребенок должен иметь отрицательный тест на COVID-19, который показал ПЦР-тест. Инициатива была поддержана на уровне Правительства Камчатского края. Но, к сожалению, это создало неудобства для родителей, поскольку поликлиники работают в ограниченном по времени режиме. Ребенок с утра сдает тест, затем идет обработка теста, и на следующий день предоставляется результат тестирования», – сказал начальник отдела.

Он уточнил, что данное решение было принято не так давно, информация о необходимости ПЦР-тестирования доводилась до родителей и законных представителей в течение недели путем обзвона и сообщений по спискам.

«Речь идет о третьих сменах в детских оздоровительных лагерях «Волна» для 240 детей, «Альбатрос» для 185 детей, «Металлист» для 143 детей и детском оздоровительном лагере в Усть-Камчатском районе «В сопках» для 30 детей», – уточнил Сергей Пивняк.

Таким образом, почти шесть сотен детей пополнили очереди в поликлиники, и без того задыхающиеся от нагрузки. Понятно, что результат ПЦР-теста должен быть свежим, но почему нельзя было «разрулить» ситуацию: например, определить для детей отдельное время для прохождения тестирования, задействовать дополнительных сотрудников? Ответ на поверхности: для этого ведомствам, ответственным за борьбу с распространением коронавируса в крае, надо было проявить заботу о здоровье подрастающего поколения гораздо раньше, а не спохватываться в последний момент, демонстрируя чудеса расторопности и служебного рвения. Похоже, пандемия коронавируса чиновников так ничему и не научила.

– Работают ли в регионе с ковидными больными командировочные врачи?

– Для работы в амбулаторных учреждениях первичного звена в Камчатский край прибыли пять военных врачей общей практики из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщили в краевом правительстве 16 июля.

«Губернатор Камчатского края обратился к командующему военным округом с просьбой об оказании помощи в усилении наших больниц медицинскими кадрами. Военные медики будут проводить приемы пациентов, в том числе больных COVID, выезжать на дом, чтобы разгрузить камчатских врачей. Пять медработников сегодня приступят к работе в Петропавловске-Камчатском в поликлиниках № 1 и № 3. Они пробудут на Камчатке месяц, до 14 августа», – рассказал министр здравоохранения Андрей Кузьмин.

Андрей Кузьмин напомнил, что в декабре прошлого года губернатор региона Владимир Солодов также обращался за помощью в усилении камчатских больниц к военным. Тогда на полуостров прибыли семь военных медработников.

– Что изменилось в работе горячей линии «122» после того, как губернатор, позвонивший туда в выходной день, не получил помощи и выразил свое возмущение?

– Уточню, что линия «122» заявлена в правительстве края как единый телефонный номер по всем вопросам, связанным с коронавирусом. На этот номер я решила позвонить в будний день и в выходной, чтобы узнать, какую помощь могут оказать человеку, у которого слегка повысилась температура, появились першение в горле, слабость, покашливание, то есть проявились такие симптомы, которые заставляют насторожиться, но еще не позволяют звонить в скорую помощь.

Первый звонок состоялся в среду, 14 июля, в 15:20. Из перечня предложенных мне дополнительных пунктов выбрала «Для оказания медицинской помощи взрослому населению» и прослушала список учреждений здравоохранения, с которыми предлагалось связаться. Остановилась на городской поликлинике № 1, к которой приписана, и дождалась соединения с оператором. Сразу оговорюсь, что дело это не быстрое: мне пришлось минут пять слушать музыку в трубке, но, главное, что все-таки ответили.

Выслушав меня, оператор сообщил, что может оформить заявку на вызов врача на дом, но она будет оформлена завтрашним днем, так как сегодня очередь до меня точно не дойдет. По словам оператора, обработка вызова ориентировочно идет 3–4 дня. «У нас существует список вызовов врачей на дом, куда мы заносим заявки по мере их поступления. Когда очередь доходит до вас, врач фиксирует вашу заявку и сразу же выписывает направление на мазок на ковид. На следующий день к вам домой приходят брать мазок. Вызовов по ковиду очень много, у нас один терапевт и два фельдшера. Как быстро они смогут обработать каждый вызов, точно сказать не могу. Ориентировочно 3–4 дня», – объяснил он.

На мой вопрос, придет врач или же позвонит, оператор точно ответить затруднился. «Врач зачастую сначала звонит, узнает симптоматику, что-то советует, а когда приходят результаты теста на коронавирус, назначает лечение. Если ковид подтвержден, пациенту на дому назначаются лекарства на бесплатной основе. Если у ваших родных нет возможности их забрать, лекарства передадут вам волонтеры», – пояснил он.

Таким образом, позвонив в среду, с учетом выходных, я могла рассчитывать на внимание врача (скорее всего, по телефону) примерно в понедельник.

Второй раз на горячую линию «122» я позвонила в субботу, 17 июля, в 10:30, спустя неделю после того, как губернатор Камчатского края Владимир Солодов не получил помощи по этому номеру. Напомню, губернатора попросили потерпеть с его проблемами со здоровьем до понедельника. Дождавшись соединения с оператором, перечислила свои симптомы, те же, что и в первом случае, и спросила, что мне делать. Приятный женский голос на том конце трубки вежливо ответил, что мне надо вызвать врача на дом, «потому что консультации по лечению мы не даем». Оператор напомнила, что врачи начинают работать с понедельника и выразила готовность принять от меня заявку на вызов врача на дом, предупредив, что она, опять же, будет передана в поликлинику в понедельник. На этом консультативная помощь была завершена, если не считать, что мне продиктовали номер телефона регистратуры поликлиники, к которой я прикреплена, на случай, если я решу позвонить туда сама.

Вывод неутешителен: горячая линия «122» работает в выходной день точно так же, как и до звонка губернатора, поручившего усилить ее эффективность. Но и человеку, который позвонил в будний день с начальными симптомами заболевания, радости мало. Ему и «скорую» вызывать пока рано, и прихода врача придется ждать несколько дней, и самолечением заниматься нельзя. В его случае остается только ждать, надеяться и верить в то, что повезет, и к тому времени, когда у врача дойдет до него очередь, ухудшения не наступит. Как видно из официальной статистики по коронавирусу, везет не многим.

– Сколько штрафов выписали за нарушение масочного режима и других ограничительных мер, веденных из-за коронавируса в крае?

– Всего с начала года за нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, составлено 2 805 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) (Введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ. – Авт.), из них 527 протоколов именно за нарушение масочного режима гражданами. Санкция ч. 1 данной статьи предусматривает для граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Если действия правонарушителя повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, или он совершил их повторно, ответственность наступает по ч. 2, где размер штрафа для граждан составляет от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В информации указано, что УМВД России по Камчатскому краю продолжает проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений, связанных с нарушением требований, предусмотренных постановлением губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края». На особом контроле общественный транспорт, предприятия, действующие в сфере торговли, общественного питания и в сфере отдыха. Проверочные мероприятия могут проводиться и в скрытом формате, когда сотрудник полиции находится не в форменном обмундировании, а в гражданской одежде.

– Как повлияла третья волна коронавируса на работу скорой помощи в Петропавловске-Камчатском?

– Заместитель главного врача Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи Анжела Васильевна Игнатова пояснила нашей газете 15 июля, что в этот день на станции работало 16 выездных бригад (на сайте учреждения заявлено 18 бригад. – Авт.) различного профиля, в том числе четыре – по оказанию помощи ковидным больным. По словам заместителя главного врача, количество бригад сейчас немного уменьшилось за счет того, что сотрудники станции, как учреждения с вредными условиями труда, обязаны ежегодно уходить в отпуск, заявления на который подавались еще с осени, когда ситуация по коронавирусу была относительно спокойной.

«В начале мая у нас в городе эпидемиологическая ситуация с новой вирусной инфекцией COVID-19 была неплохой, заболеваемость оставалась на невысоком уровне. В конце мая заболеваемость начала нарастать, количество вызовов «по ковиду» стало понемногу увеличиваться, стало понятно, что началась так называемая «третья волна». Где-то к середине июня количество вызовов скорой помощи резко возросло и сейчас в среднем составляет свыше двухсот в сутки. Так, 14 июля работники станции обслужили 247 вызовов», – рассказала она.

Анжела Игнатова пояснила, что станция скорой помощи в Петропавловске-Камчатском оказывает экстренную и неотложную помощь населению города. Экстренная предусматривает помощь, оказываемую при внезапных острых заболеваниях, травмах, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Неотложная помощь оказывается в иных случаях, при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни (например, при повышении температуры, перепадах давления). Порядком работы скорой помощи время ожидания приезда к пациентам по экстренным поводам определено в двадцать минут. Также заместитель главного врача сообщила, что по неотложной помощи норматив предусматривает 120 минут (!) ожидания. Диспетчер, оформляя заявку на вызов к больному, определяет вид помощи и направляет к нему свободную бригаду. Поэтому со стороны вызывающих необходимо постараться отвечать на вопросы диспетчера четко и спокойно. И уж совсем недопустимо употреблять нецензурную речь и оскорбления, что, к сожалению, время от времени случается. «Но часто бывает, что все бригады уже на выезде. В этом случае стараемся переориентировать вызовы по степени срочности», – сказала она.

Здесь прерву ненадолго заместителя главврача. Исходя из ее слов, получается, что диспетчер скорой помощи должен, основываясь на словах заболевшего человека или его взволнованного родственника, определить состояние здоровья пациента и оформить вызов как экстренный либо как неотложный. Именно от этого будет зависеть время, в течение которого бригада медиков должна прибыть к пациенту, а возможно, вся его дальнейшая судьба. Но ведь больной человек не всегда может определить тяжесть своего состояния, а значит, правильно проинформировать диспетчера, точно так же, как не всякий родственник способен это сделать. Так, головная боль может быть симптомом обширного кровоизлияния, а может и не быть. Как, исходя из слов позвонившего, диспетчер должен понять, есть угроза жизни пациенту или же её нет? Еще пример: представим на минуту, что диспетчеру поступило сообщение о пострадавших в ДТП, а сразу же следом – жалоба от пациента на острую боль в животе. К кому быстрее направят свободную бригаду? А ведь на деле травмы, полученные в ходе аварии, могут оказаться незначительными, а острая боль в животе являться симптомом серьезного заболевания, несущего угрозу жизни. На мой взгляд, ситуация, когда действия бригад скорой помощи зависят от решения, принятого диспетчером, уже несет в себе риски для пациентов, а существующее разграничение экстренной и неотложной помощи является слишком несовершенным. Но вернемся к нашей беседе.

Заместитель главного врача указала и на такое обстоятельство: «В связи с тем, что основные наши лечебные учреждения стали ковидными госпиталями, работа осложняется еще и достаточно протяженными маршрутами при госпитализации, особенно в дни дежурства Елизовской районной больницы, которая одна из немногих сохраняет свою многофункциональность и работает в полном объёме, оказывая помощь пациентам по разным направлениям». На вопрос, скапливаются ли очереди из машин у приемных покоев ковидных госпиталей, Анжела Васильевна ответила: «Случаются моменты, но не часто, когда к приемному покою ковидного госпиталя, который дежурит по графику, одновременно прибывает сразу несколько машин скорой помощи. А они могут приезжать не только с нашей станции, но также из других лечебных учреждений, например из Вилючинска, Мильково, Усть-Большерецка – то есть отовсюду, откуда можно привезти пациентов. Машин может прибыть четыре, а то и пять одновременно. Понятно, что принять всех пациентов сразу врачи, работающие на приеме, не могут. Но вместе с тем хочу отметить, что в настоящее время наши ковидные госпитали работают с учетом предыдущего опыта и гораздо лучше организуют свою работу, в том числе и по приему пациентов».

Вместе с тем на станции скорой помощи остро ощущается дефицит медицинских работников – проблема, которая, по словам Игнатовой, для учреждения давно стала хронической. Так, укомплектованность врачами в учреждении составляет в настоящее время 20%, фельдшерский состав укомплектован на 60%. «Это очень острый вопрос для нас, мы работаем с местным медицинским колледжем, постоянно взаимодействуем с центром занятости населения, размещая объявления о вакансиях, но не можем пока в полной мере укомплектовать кадровый состав. А вот болеть сотрудники «скорой» стали меньше. Не сравнить с прошлым годом, когда заболеваемость у нас была массовой. Случаи заболевания ковидом имеют место и сейчас, но они единичны. Заболевают, как правило, те сотрудники, кто не переболел ранее и не поставил прививку», – уточнила она.

Заместитель главного врача пояснила также, что пациент, подозревающий у себя ковид, может звонить в «скорую», когда ему требуется помощь медицинского работника, но в самом начале появления недомогания при небольшом подъеме температуры, першении в горле, подкашливании все-таки желательно сначала обратиться в поликлинику. Но вот когда состояние ухудшается, температура повысилась до 39 и не падает, появилась сильная слабость, одышка, кашель, тогда вызывать скорую помощь необходимо. «Мы оценим состояние пациента, определимся с тяжестью и при необходимости госпитализируем. Ни в коем случае не надо заниматься самолечением, следует отнестись к своему здоровью со всей серьезностью», – подытожила она.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."