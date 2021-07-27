Спрашивали-отвечаем

27 Июля 2021



Ситуация с коронавирусом в России все еще далека от нормализации. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране «по-прежнему остается напряженной». По его словам, не все регионы соблюдают рекомендации врачей по санитарным нормам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сообщила, что рост заболеваемости наблюдался в 57 регионах. При этом в Москве, по словам мэра города Сергея Собянина, количество выявленных за неделю заражений коронавирусом сократилось на 27%.

В Камчатском крае ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией ухудшилась настолько, что региональный Роспотребнадзор был вынужден ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. В регионе сохраняется обязательный масочный режим и требования к социальной дистанции в 1,5 метра.

Ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19 по-прежнему определяют многие стороны нашей жизни, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших земляков, связанные с темой коронавируса.

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопокоронавирус41.рф на 26 июля, в Камчатском крае за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 51 человека. Всего с начало пандемии зарегистрировано 16 511 заражений. Выздоровели от коронавируса за сутки 10 человек, всего с начала пандемии – 14 420 человек. В стационарах находится 735 пациентов с коронавирусом, из них 18 поступили за минувшие сутки. 512 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 924 места, из них свободными оставались 189 мест.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 238 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

По числу заражений COVID-19, выявленных с начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения, Камчатский край находится на третьем месте среди 11 субъектов ДФО. На первом месте по-прежнему Магаданская область, на втором – Сахалин.

В стране по данному показателю лидирует Москва, следом за ней идет Санкт-Петербург. Магаданская область, Сахалин и Камчатский край на третьем, четвертом и пятом местах.

По информации главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Яны Господарик от 23 июля, эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе расценивается как неблагополучная. С 24.05.2021 года отмечается еженедельный рост заболеваемости, составляющий в разные недели от 4 до 29,6%. По состоянию на 23 июля 2021 года показатель заболеваемости превышал соответствующий показатель по Российской Федерации на 27,3%.

Наибольший удельный вес заболевших приходился на трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса в регионе?

По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, на 26 июля в регионе первым компонентом вакцины были привиты 58 660 человек. Завершили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 45 253 жителя. За минувшие сутки прививки поставил 1 381 человек.

На указанный день в Камчатском крае был сформирован достаточный объем вакцины (21 528 доз). В регионе прививают от новой коронавирусной инфекции тремя вакцинами. Помимо «Спутника V», используются препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», уточняется в информации.

В Минздраве напоминают, что привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре, на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе, на территории рынка на 6 километре (пункт расположен на втором этаже здания). Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Какие категории граждан в Камчатском крае должны ставить прививку от коронавируса в обязательном порядке?

– Постановлением главы регионального Управления Роспотребнадзора от 23.07.2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» на территории полуострова для отдельных категорий граждан вводится обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

В постановлении указаны категории граждан, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

− образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

− клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

− многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

− транспорта общего пользования, такси, объектов транспортной инфраструктуры;

− оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

− торговли;

− общественного питания;

− салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

− бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

− детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

− культуры и досуга;

− рыбопромыслового флота и объектов инфраструктуры рыбопромышленного комплекса.

Также обязательной вакцинации подлежат государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Камчатского края, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Камчатского края, работники органов власти Камчатского края и подведомственных им организаций.

Согласно документу, работодатели в срок до 6 августа 2021 года обязаны предоставить в территориальные медицинские организации списки сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации. В срок до 20 августа работодатели обязаны будут организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины (либо однокомпонентной вакциной), до 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины. Ставится задача привить не менее 60% от общей численности работников или сотрудников той или иной организации.

Исключение сделано для лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

– Какие меры могут быть приняты к сотруднику, отказавшемуся от обязательной вакцинации?

– В разъяснениях по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) за подписью заместителя министра труда и социальной защиты РФ Мухтияровой Е. В. и заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Ежловой Е. Б., указано следующее:

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку, работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказании к вакцинации).

Основание: абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса РФ. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки».

– Как в Камчатском крае развивается заболеваемость коронавирусом среди детей?

– По информации краевого министерства здравоохранения от 21 июля, на Камчатке выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей. За шесть с половиной месяцев 2021 года в регионе госпитализированы 94 ребенка с COVID-19, десять из них – в возрасте до года. Летальных случаев в этой категории в крае не зафиксировано. Об этом сообщила главная медицинская сестра Камчатской краевой детской инфекционной больницы Валентина Резник.

В больнице в основном пациенты из Петропавловска, Елизова и Вилючинска. Дети с коронавирусом и их мамы находятся в красной зоне, всего там развернуто 58 коек. По данным на 20 июля, 48 из них были заняты. Плановая госпитализация пациентов с другими заболеваниями продолжается.

«Дети болеют легче. Но тем не менее они болеют. У нас сегодня должен поступить ребенок из роддома. Это девятидневный малыш, который уже болен коронавирусной инфекцией», – рассказала медсестра.

По мнению медика, чтобы защитить детей, взрослым следует более строго соблюдать установленные ограничения, а также пройти вакцинацию.

– Ранее сообщалось, что туристов, прибывших на Камчатку, не будут размещать в гостиницах при отсутствии у них отрицательного результата ПЦР-теста на ковид. Относится ли это ограничение к детям?

– При заселении в коллективные средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха – детям до 14 лет не нужно предоставлять отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края. «Согласно ограничительным мерам, принятым с 15 июля, заселяющимся в объекты размещения края туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть получен не позднее чем за 72 часа до прибытия на Камчатку. Данные ограничения не будут касаться детей до 14 лет. Однако несовершеннолетним от 15 до 18 лет, так же, как и взрослым туристам, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус», – рассказал вице-губернатор по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов.

В краевом правительстве сообщили, что в Министерстве туризма Камчатского края усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в сферах туризма и гостеприимства. «В ходе проверки мы выезжаем на места расположения коллективных средств размещения в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Елизовском районе совместно с представителем полиции, который уполномочен составлять протокол об обнаруженных нарушениях», – рассказала заместитель министра туризма в Камчатском крае Светлана Пегова. Она отметила, что отельеры достаточно внимательно относятся ко всем требованиям. «Нареканий при проверках у нас практически никогда не бывает, а серьезных нарушений мы не выявляли ни разу», – сказала заместитель министра.

– Живу в Петропавловске-Камчатском, решил сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Если у вас есть опыт прохождения такого тестирования, хотел бы узнать о нем.

– Опытом прохождения исследования крови на антитела к коронавирусу в Петропавловске-Камчатском с газетой «Вести» поделился наш читатель. 21 июля утром он приехал в Центр по борьбе со СПИД на 5-м км, чтобы сдать соответствующий анализ крови. При этом знакомый уверил его, что предварительно записываться не надо, достаточно взять документы, заплатить 840 рублей и занять «живую очередь». Однако у входа в Центр висело объявление о том, что сдача крови на антитела на ковид осуществляется только по предварительной записи по телефону: 30-64-28, с 9:30 до 13:00.

По указанному номеру нашему читателю пришлось дозваниваться около получаса, так как было постоянно занято. Когда трубку наконец взяли, ему сообщили что ближайшая запись на 17 августа.

Не желая ждать так долго, он позвонил на номер телефона коммерческого медицинского центра «Юнилаб», где оператор прежде всего спросила, в каком городе он живет и какой именно вид анализа крови на антитела желает сдать. На слова читателя о том, что он не знает вида анализа, оператор посоветовала обратиться к врачу, который выдал ему направление на исследование, объяснив, что без уточнения вида анализа его не запишут. На этом содержательный разговор с оператором завершился.

После этого читатель позвонил в другое коммерческое медицинское учреждение – центр «Ормедиум», где его без всяких вопросов записали на следующий день, пояснив, что медработник сам определит, какой вид анализа ему нужен. Приехав к назначенному времени, читатель заплатил 1 200 рублей и наконец-то сдал кровь на антитела к COVID-19. Результат исследования он получил на свой телефон спустя три дня.

Напомню, что, по информации краевого министерства здравоохранения, граждане могут сдать анализ крови на иммунохимическое исследование антител класса M и G к SARS-CoV-2 на базе двух учреждений здравоохранения Камчатского края: ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики», на платной основе.

Позвонив 26 июля в регистратуру Центра общественного здоровья, наш корреспондент выяснил, что сдать анализ крови на антитела к COVID-19 можно в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 12:30 до 14:00. Для этого надо подойти в Центр, заплатить в кассу 1 059 рублей, взять талон и сдать анализ в тот же день. Предварительной записи в учреждении не ведется. Много ли человек в очереди, в регистратуре пояснить затруднились.

В Центре по борьбе со СПИД в этот же день пояснили, что запись ведется уже на 20 августа. Стоимость услуги для работающих граждан составляет 900 рублей, для пенсионеров 620 рублей.

– Почему лабораториям, исследующим тесты на ковид, решили поручить сократить время ожидания результатов тестов до 48 часов? Значит, лаборатории не справляются с нагрузкой?

– По информации Правительства Камчатского края, 21 июля вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов посетил поликлинику № 3 Петропавловска-Камчатского, после чего дал поручение обеспечить бесперебойную работу лабораторий и сократить время ожидания результатов теста до 48 часов. Он отметил следующее: «На сегодняшний день у нас идет «просадка» по получению результатов тестирования в выходные дни. В ближайшее время мы это исправим. Отрабатываем с лабораториями, чтобы они у нас работали и в выходные дни». Сокращение сроков исследований позволит не только ускорить процесс обнаружения инфекции, но и, самое главное, вовремя начать лечить пациентов, говорится в сообщении.

Заведующая лабораторией Краевой детской инфекционной больницы Лариса Александровна Рудь рассказала нашей газете, что в Камчатском крае пять государственных лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19. Две из них работают в Камчатском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, одна – в детской инфекционной больнице и две – в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Каждая из них обслуживает определенные лечебные учреждения, которые за ней закреплены. С городской поликлиникой № 3 работает лаборатория детской инфекционной больницы.

Заведующая пояснила, что количество биоматериалов, поступающих на исследование в лабораторию, с началом «третьей волны» увеличилось, в настоящее время за сутки обрабатывается до 700 анализов. Существует постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 года, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. «Результаты исследования на ковид в нашей лаборатории в большинстве случаев выдаются в течение суток с момента поступления к нам анализа. В единичных случаях выполнение исследования может длиться до 48 часов, что бывает крайне редко, но никогда свыше этого времени. Схема такая: у пациентов, согласно назначению врача, берут мазки. Некоторые лечебные учреждения доставляют нам анализы в тот же день, а некоторые – на следующий. С момента поступления тестов в лабораторию начинается их обработка. Обычно к вечеру того же дня через единую медицинскую информационную систему мы выдаем полученный результат, то есть он тут же становится доступен лечащему врачу. С утра наши сотрудники готовы к поступлению новых тестов», – уточнила Галина Рудь. По словам заведующей, ПЦР-диагностика в лаборатории ведется пять дней в неделю, организована вечерняя смена. В субботу проводится обязательная дезинфекция помещений и оборудования, в воскресенье выходной день.

Она уточнила, что, наряду с ПЦР-исследованиями на ковид, в лаборатории, единственной в городе, проводятся исследования на ОРВИ и другие инфекции у ковидных пациентов для дифференциальной диагностики. Кроме поликлиники № 3, лаборатория работает с Петропавловск-Камчатской городской больницей № 1, городской больницей № 2, где сейчас развернуты ковидные госпитали, противотуберкулезным диспансером, кардиодиспансером, психоневрологическим диспансером, рядом социальных учреждений и ЛПО (лечебно-профилактические организации. – Авт.), а также (на платной основе) с рыбопромышленными и горнодобывающими предприятиями. По словам заведующей, в лаборатории ощущается нехватка кадров; так, сейчас на работу с удовольствием приняли бы двух врачей-бактериологов с опытом работы. Но, даже с учетом дефицита специалистов, сотрудники справляются с работой в срок. С начала этого года в лаборатории детской инфекционной больницы выполнено свыше 50 000 исследований на COVID-19.

Для полноты картины я попросила рассказать о работе сотрудников, занятых исследованием тестов на ковид, заведующую микробиологической лабораторией Центра борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Галину Алексеевну Слепухину. «Мы делаем в настоящее время до 600 ПЦР-исследований на ковид в сутки, что для нашей лаборатории очень много. Для сравнения: в межэпидемический период, между всплесками заболеваемости, было около ста. Лаборатория проводит такие исследования шесть дней в неделю, в воскресенье проводится дезинфекция, у сотрудников выходной», – объяснила она.

По словам заведующей, если первая волна коронавируса была для всех неожиданностью, когда многое делалось впервые, не хватало оборудования, то в третью волну лаборатория вошла уже подготовленной, с необходимым оборудованием, отработанными алгоритмами действий и накопленным опытом. «Я хорошо помню, как тяжело было в «первую волну», когда, не справившись с нагрузкой, у нас уволились два врача. Оставшиеся сотрудники нередко задерживались на работе до глубокой ночи. Сейчас работа давно отлажена, организована вечерняя смена, наши сотрудники успешно справляются с нагрузкой», – сказала заведующая.

По ее словам, лаборатория укладывается в положенные на исследование 48 часов, более того, тест обычно обрабатывается еще раньше. «ПЦР-тест обычно привозят утром, как правило, вечером результаты исследования уже авторизованы, то есть находятся в доступе. Исключения бывают, но очень редко, но и тогда мы укладывается в срок», – уточнила она. По словам Галины Слепухиной, за шесть месяцев с начала года сотрудники лаборатории обработали более 24 500 тестов на ковид. Лаборатория обслуживает Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Вилючинскую больницу, Елизовскую больницу и ряд учреждений здравоохранения города Петропавловска-Камчатского и Камчатского края. В лаборатории в настоящее время открыта вакансия врача-бактериолога.

Итак, заведующие уверяют, что лаборатории укладываются в отпущенные на ПЦР-исследование на COVID-19 48 часов. Еженедельную обязательную дезинфекцию отменить невозможно. Поможет ли ускорить процесс обнаружения инфекции и начать лечение пациента вовремя, если сотрудники лабораторий начнут работать по воскресеньям? Лицам, ответственным за борьбу с распространением коронавируса в регионе, конечно, виднее. Но здравый смысл подсказывает, что «просадка» возможна на другом этапе: например, с момента взятия мазка у пациента до доставки анализа в лабораторию.

Но больше всего вопросов вызывает все-таки не режим работы лабораторий, а обеспечение учреждений здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами, от хронической нехватки которых уже давно страдают больницы, поликлиники и те же лаборатории. О каком «вовремя начатом лечении» можно вообще говорить, если пациенту, вызвавшему врача на дом, надо сначала дождаться, когда в длиннейшем списке заявок на такие вызовы дойдет очередь и до него? Как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты в информационной рубрике «Вопрос-ответ», по информации, поступившей из городской поликлиники № 1, обработка одного вызова врача на дом ориентировочно идет три-четыре дня.

Приезд врачей из других регионов – только временное решение наболевшего вопроса. Напомню, лишь за июнь прошлого года к нам дважды приезжали бригады командировочных медиков: 12 специалистов в первом случае и 20 во втором. Отработав положенное время, они уехали. А проблема осталась. Сейчас ее помогают решить пять военных врачей общей практики, прибывших на Камчатку из регионов Дальнего Востока, которые пробудут у нас месяц. Кого позовем в следующий раз?

На вопросы отвечала

Наталья МАКСИМИШИНА