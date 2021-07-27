Спрашивали-отвечаем

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27 Июля 2021

Ситуация с коронавирусом в России все еще далека от нормализации. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эпидемиологическая обстановка в стране «по-прежнему остается напряженной». По его словам, не все регионы соблюдают рекомендации врачей по санитарным нормам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сообщила, что рост заболеваемости наблюдался в 57 регионах. При этом в Москве, по словам мэра города Сергея Собянина, количество выявленных за неделю заражений коронавирусом сократилось на 27%.

В Камчатском крае ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией ухудшилась настолько, что региональный Роспотребнадзор был вынужден ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. В регионе сохраняется обязательный масочный режим и требования к социальной дистанции в 1,5 метра.

Ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19 по-прежнему определяют многие стороны нашей жизни, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших земляков, связанные с темой коронавируса.

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопокоронавирус41.рф на 26 июля, в Камчатском крае за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 51 человека. Всего с начало пандемии зарегистрировано 16 511 заражений. Выздоровели от коронавируса за сутки 10 человек, всего с начала пандемии – 14 420 человек. В стационарах находится 735 пациентов с коронавирусом, из них 18 поступили за минувшие сутки. 512 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 924 места, из них свободными оставались 189 мест.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 238 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

По числу заражений COVID-19, выявленных с начала пандемии, в сопоставлении с численностью населения, Камчатский край находится на третьем месте среди 11 субъектов ДФО. На первом месте по-прежнему Магаданская область, на втором – Сахалин.

В стране по данному показателю лидирует Москва, следом за ней идет Санкт-Петербург. Магаданская область, Сахалин и Камчатский край на третьем, четвертом и пятом местах.

По информации главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Яны Господарик от 23 июля, эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе расценивается как неблагополучная. С 24.05.2021 года отмечается еженедельный рост заболеваемости, составляющий в разные недели от 4 до 29,6%. По состоянию на 23 июля 2021 года показатель заболеваемости превышал соответствующий показатель по Российской Федерации на 27,3%.

Наибольший удельный вес заболевших приходился на трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса в регионе?

По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, на 26 июля в регионе первым компонентом вакцины были привиты 58 660 человек. Завершили вакцинацию, привившись вторым компонентом, 45 253 жителя. За минувшие сутки прививки поставил 1 381 человек.

На указанный день в Камчатском крае был сформирован достаточный объем вакцины (21 528 доз). В регионе прививают от новой коронавирусной инфекции тремя вакцинами. Помимо «Спутника V», используются препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», уточняется в информации.

В Минздраве напоминают, что привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре, на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе, на территории рынка на 6 километре (пункт расположен на втором этаже здания). Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Какие категории граждан в Камчатском крае должны ставить прививку от коронавируса в обязательном порядке?

– Постановлением главы регионального Управления Роспотребнадзора от 23.07.2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» на территории полуострова для отдельных категорий граждан вводится обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

В постановлении указаны категории граждан, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:
− образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;
− клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
− многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
− транспорта общего пользования, такси, объектов транспортной инфраструктуры;
− оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
− торговли;
− общественного питания; 
− салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
− бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
− детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
− культуры и досуга;
− рыбопромыслового флота и объектов инфраструктуры рыбопромышленного комплекса.
Также обязательной вакцинации подлежат государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Камчатского края, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Камчатского края, работники органов власти Камчатского края и подведомственных им организаций.

Согласно документу, работодатели в срок до 6 августа 2021 года обязаны предоставить в территориальные медицинские организации списки сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации. В срок до 20 августа работодатели обязаны будут организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины (либо однокомпонентной вакциной), до 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины. Ставится задача привить не менее 60% от общей численности работников или сотрудников той или иной организации.

Исключение сделано для лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

– Какие меры могут быть приняты к сотруднику, отказавшемуся от обязательной вакцинации?

– В разъяснениях по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) за подписью заместителя министра труда и социальной защиты РФ Мухтияровой Е. В. и заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Ежловой Е. Б., указано следующее:

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку, работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказании к вакцинации).

Основание: абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса РФ. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки».

– Как в Камчатском крае развивается заболеваемость коронавирусом среди детей?

– По информации краевого министерства здравоохранения от 21 июля, на Камчатке выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей. За шесть с половиной месяцев 2021 года в регионе госпитализированы 94 ребенка с COVID-19, десять из них – в возрасте до года. Летальных случаев в этой категории в крае не зафиксировано. Об этом сообщила главная медицинская сестра Камчатской краевой детской инфекционной больницы Валентина Резник.
В больнице в основном пациенты из Петропавловска, Елизова и Вилючинска. Дети с коронавирусом и их мамы находятся в красной зоне, всего там развернуто 58 коек. По данным на 20 июля, 48 из них были заняты. Плановая госпитализация пациентов с другими заболеваниями продолжается.

«Дети болеют легче. Но тем не менее они болеют. У нас сегодня должен поступить ребенок из роддома. Это девятидневный малыш, который уже болен коронавирусной инфекцией», – рассказала медсестра.

По мнению медика, чтобы защитить детей, взрослым следует более строго соблюдать установленные ограничения, а также пройти вакцинацию.

– Ранее сообщалось, что туристов, прибывших на Камчатку, не будут размещать в гостиницах при отсутствии у них отрицательного результата ПЦР-теста на ковид. Относится ли это ограничение к детям?

– При заселении в коллективные средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха – детям до 14 лет не нужно предоставлять отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края. «Согласно ограничительным мерам, принятым с 15 июля, заселяющимся в объекты размещения края туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть получен не позднее чем за 72 часа до прибытия на Камчатку. Данные ограничения не будут касаться детей до 14 лет. Однако несовершеннолетним от 15 до 18 лет, так же, как и взрослым туристам, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус», – рассказал вице-губернатор по борьбе с коронавирусом Александр Кузнецов.

В краевом правительстве сообщили, что в Министерстве туризма Камчатского края усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в сферах туризма и гостеприимства. «В ходе проверки мы выезжаем на места расположения коллективных средств размещения в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Елизовском районе совместно с представителем полиции, который уполномочен составлять протокол об обнаруженных нарушениях», – рассказала заместитель министра туризма в Камчатском крае Светлана Пегова. Она отметила, что отельеры достаточно внимательно относятся ко всем требованиям. «Нареканий при проверках у нас практически никогда не бывает, а серьезных нарушений мы не выявляли ни разу», – сказала заместитель министра.

– Живу в Петропавловске-Камчатском, решил сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Если у вас есть опыт прохождения такого тестирования, хотел бы узнать о нем.

– Опытом прохождения исследования крови на антитела к коронавирусу в Петропавловске-Камчатском с газетой «Вести» поделился наш читатель. 21 июля утром он приехал в Центр по борьбе со СПИД на 5-м км, чтобы сдать соответствующий анализ крови. При этом знакомый уверил его, что предварительно записываться не надо, достаточно взять документы, заплатить 840 рублей и занять «живую очередь». Однако у входа в Центр висело объявление о том, что сдача крови на антитела на ковид осуществляется только по предварительной записи по телефону: 30-64-28, с 9:30 до 13:00.

По указанному номеру нашему читателю пришлось дозваниваться около получаса, так как было постоянно занято. Когда трубку наконец взяли, ему сообщили что ближайшая запись на 17 августа.

Не желая ждать так долго, он позвонил на номер телефона коммерческого медицинского центра «Юнилаб», где оператор прежде всего спросила, в каком городе он живет и какой именно вид анализа крови на антитела желает сдать. На слова читателя о том, что он не знает вида анализа, оператор посоветовала обратиться к врачу, который выдал ему направление на исследование, объяснив, что без уточнения вида анализа его не запишут. На этом содержательный разговор с оператором завершился.

После этого читатель позвонил в другое коммерческое медицинское учреждение – центр «Ормедиум», где его без всяких вопросов записали на следующий день, пояснив, что медработник сам определит, какой вид анализа ему нужен. Приехав к назначенному времени, читатель заплатил 1 200 рублей и наконец-то сдал кровь на антитела к COVID-19. Результат исследования он получил на свой телефон спустя три дня.

Напомню, что, по информации краевого министерства здравоохранения, граждане могут сдать анализ крови на иммунохимическое исследование антител класса M и G к SARS-CoV-2 на базе двух учреждений здравоохранения Камчатского края: ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики», на платной основе.

Позвонив 26 июля в регистратуру Центра общественного здоровья, наш корреспондент выяснил, что сдать анализ крови на антитела к COVID-19 можно в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 12:30 до 14:00. Для этого надо подойти в Центр, заплатить в кассу 1 059 рублей, взять талон и сдать анализ в тот же день. Предварительной записи в учреждении не ведется. Много ли человек в очереди, в регистратуре пояснить затруднились.

В Центре по борьбе со СПИД в этот же день пояснили, что запись ведется уже на 20 августа. Стоимость услуги для работающих граждан составляет 900 рублей, для пенсионеров 620 рублей.

– Почему лабораториям, исследующим тесты на ковид, решили поручить сократить время ожидания результатов тестов до 48 часов? Значит, лаборатории не справляются с нагрузкой?

– По информации Правительства Камчатского края, 21 июля вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов посетил поликлинику № 3 Петропавловска-Камчатского, после чего дал поручение обеспечить бесперебойную работу лабораторий и сократить время ожидания результатов теста до 48 часов. Он отметил следующее: «На сегодняшний день у нас идет «просадка» по получению результатов тестирования в выходные дни. В ближайшее время мы это исправим. Отрабатываем с лабораториями, чтобы они у нас работали и в выходные дни». Сокращение сроков исследований позволит не только ускорить процесс обнаружения инфекции, но и, самое главное, вовремя начать лечить пациентов, говорится в сообщении.

Заведующая лабораторией Краевой детской инфекционной больницы Лариса Александровна Рудь рассказала нашей газете, что в Камчатском крае пять государственных лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19. Две из них работают в Камчатском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, одна – в детской инфекционной больнице и две – в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. Каждая из них обслуживает определенные лечебные учреждения, которые за ней закреплены. С городской поликлиникой № 3 работает лаборатория детской инфекционной больницы.

Заведующая пояснила, что количество биоматериалов, поступающих на исследование в лабораторию, с началом «третьей волны» увеличилось, в настоящее время за сутки обрабатывается до 700 анализов. Существует постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 года, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. «Результаты исследования на ковид в нашей лаборатории в большинстве случаев выдаются в течение суток с момента поступления к нам анализа. В единичных случаях выполнение исследования может длиться до 48 часов, что бывает крайне редко, но никогда свыше этого времени. Схема такая: у пациентов, согласно назначению врача, берут мазки. Некоторые лечебные учреждения доставляют нам анализы в тот же день, а некоторые – на следующий. С момента поступления тестов в лабораторию начинается их обработка. Обычно к вечеру того же дня через единую медицинскую информационную систему мы выдаем полученный результат, то есть он тут же становится доступен лечащему врачу. С утра наши сотрудники готовы к поступлению новых тестов», – уточнила Галина Рудь. По словам заведующей, ПЦР-диагностика в лаборатории ведется пять дней в неделю, организована вечерняя смена. В субботу проводится обязательная дезинфекция помещений и оборудования, в воскресенье выходной день.

Она уточнила, что, наряду с ПЦР-исследованиями на ковид, в лаборатории, единственной в городе, проводятся исследования на ОРВИ и другие инфекции у ковидных пациентов для дифференциальной диагностики. Кроме поликлиники № 3, лаборатория работает с Петропавловск-Камчатской городской больницей № 1, городской больницей № 2, где сейчас развернуты ковидные госпитали, противотуберкулезным диспансером, кардиодиспансером, психоневрологическим диспансером, рядом социальных учреждений и ЛПО (лечебно-профилактические организации. – Авт.), а также (на платной основе) с рыбопромышленными и горнодобывающими предприятиями. По словам заведующей, в лаборатории ощущается нехватка кадров; так, сейчас на работу с удовольствием приняли бы двух врачей-бактериологов с опытом работы. Но, даже с учетом дефицита специалистов, сотрудники справляются с работой в срок. С начала этого года в лаборатории детской инфекционной больницы выполнено свыше 50 000 исследований на COVID-19.

Для полноты картины я попросила рассказать о работе сотрудников, занятых исследованием тестов на ковид, заведующую микробиологической лабораторией Центра борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Галину Алексеевну Слепухину. «Мы делаем в настоящее время до 600 ПЦР-исследований на ковид в сутки, что для нашей лаборатории очень много. Для сравнения: в межэпидемический период, между всплесками заболеваемости, было около ста. Лаборатория проводит такие исследования шесть дней в неделю, в воскресенье проводится дезинфекция, у сотрудников выходной», – объяснила она.

По словам заведующей, если первая волна коронавируса была для всех неожиданностью, когда многое делалось впервые, не хватало оборудования, то в третью волну лаборатория вошла уже подготовленной, с необходимым оборудованием, отработанными алгоритмами действий и накопленным опытом. «Я хорошо помню, как тяжело было в «первую волну», когда, не справившись с нагрузкой, у нас уволились два врача. Оставшиеся сотрудники нередко задерживались на работе до глубокой ночи. Сейчас работа давно отлажена, организована вечерняя смена, наши сотрудники успешно справляются с нагрузкой», – сказала заведующая.

По ее словам, лаборатория укладывается в положенные на исследование 48 часов, более того, тест обычно обрабатывается еще раньше. «ПЦР-тест обычно привозят утром, как правило, вечером результаты исследования уже авторизованы, то есть находятся в доступе. Исключения бывают, но очень редко, но и тогда мы укладывается в срок», – уточнила она. По словам Галины Слепухиной, за шесть месяцев с начала года сотрудники лаборатории обработали более 24 500 тестов на ковид. Лаборатория обслуживает Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Вилючинскую больницу, Елизовскую больницу и ряд учреждений здравоохранения города Петропавловска-Камчатского и Камчатского края. В лаборатории в настоящее время открыта вакансия врача-бактериолога.

Итак, заведующие уверяют, что лаборатории укладываются в отпущенные на ПЦР-исследование на COVID-19 48 часов. Еженедельную обязательную дезинфекцию отменить невозможно. Поможет ли ускорить процесс обнаружения инфекции и начать лечение пациента вовремя, если сотрудники лабораторий начнут работать по воскресеньям? Лицам, ответственным за борьбу с распространением коронавируса в регионе, конечно, виднее. Но здравый смысл подсказывает, что «просадка» возможна на другом этапе: например, с момента взятия мазка у пациента до доставки анализа в лабораторию.

Но больше всего вопросов вызывает все-таки не режим работы лабораторий, а обеспечение учреждений здравоохранения края квалифицированными медицинскими кадрами, от хронической нехватки которых уже давно страдают больницы, поликлиники и те же лаборатории. О каком «вовремя начатом лечении» можно вообще говорить, если пациенту, вызвавшему врача на дом, надо сначала дождаться, когда в длиннейшем списке заявок на такие вызовы дойдет очередь и до него? Как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты в информационной рубрике «Вопрос-ответ», по информации, поступившей из городской поликлиники № 1, обработка одного вызова врача на дом ориентировочно идет три-четыре дня.

Приезд врачей из других регионов – только временное решение наболевшего вопроса. Напомню, лишь за июнь прошлого года к нам дважды приезжали бригады командировочных медиков: 12 специалистов в первом случае и 20 во втором. Отработав положенное время, они уехали. А проблема осталась. Сейчас ее помогают решить пять военных врачей общей практики, прибывших на Камчатку из регионов Дальнего Востока, которые пробудут у нас месяц. Кого позовем в следующий раз?

На вопросы отвечала

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."