ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ НЕ БЫЛО

27 Июля 2021



19 июля этого года на сайте Камчатского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук» появилось информационное сообщение под заголовком «Первые результаты работ по изучению восстановительного потенциала прибрежных экосистем юго-восточной Камчатки в районах массовой гибели гидробионтов осенью 2020 г.».

Прежде чем перейти к рассмотрению результатов этого исследования, напомню читателям, что в конце сентября прошлого года в социальных сетях появились сообщения серфингистов о том, что океанская вода на Халактырском пляже изменила цвет. После контакта с ней краснеют и опухают глаза, у некоторых ухудшается зрение. Позднее в Сети анонимными авторами были опубликованы снимки погибших морских животных. Ситуацию тогда взял на контроль губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Главным следственным управлением Следственного комитета России даже было возбуждено уголовное по факту загрязнения акватории Авачинского залива и гибели морских животных (ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ – нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). Как следует из размещенного на сайте этого ведомства сообщения: «Было установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа, где располагаются захоронения ядохимикатов. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица».

«Вести» одними из первых высказали предположение, что никакой экологической катастрофы техногенного характера в районе Халактырского пляжа не произошло, а причиной гибели гидробионтов стало какое-то природное явление (редакторская колонка «В» № 30 (294) от 7 октября 2020 г.). Журналисты нашей газеты после первого же сообщения об экологической катастрофе посетили Халактырский пляж и проехали вдоль прибрежной полосы. На протяжении примерно десяти километров им не встретились залежи мертвых тушек морских обитателей, морская вода имела естественный цвет, разводов топлива на берегу в полосе прибоя обнаружено не было. В качестве одного из аргументов наша газета привела тот факт, что по результатам лабораторных исследований, проведенных летом 2020 года, в Култучном озере содержание фенола превышало допустимую норму более чем в 6 раз, однако горожане и гости столицы нашего региона едкого запаха не ощущали и об экологической катастрофе не трубили.

Более того, в озере обитают ондатры, утки, рыбы и чайки. Но стоило фенолу превысить допустимое содержание в два с половиной раза в акватории Халактырского пляжа, как все стали говорить об экологической беде.

Наше предположение полностью подтвердилось. Уже 10 октября 2020 года директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в ходе брифинга сообщил, что пробы, забранные специалистами на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Одна из основных версий произошедшего: токсичные водоросли, вызывающие так называемые красные приливы. «Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние. Красный прилив – это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог. Поэтому эта версия, как и другие, будет рассматриваться», – сказал тогда журналистам Алексей Озеров.

Теперь вернемся к результатам изучения, проведенного сотрудниками КФ ТИГ ДВО РАН весной и летом этого года. Частично приводим текст отчета о результатах:

«В период с 28 мая по 8 июля 2021 г. сотрудниками КФ ТИГ ДВО РАН выполнено обследование в период максимальных отливов приливно-отливной зоны и с помощью водолазов прибрежной акватории до глубины 15–20 м нескольких участков юго-восточной Камчатки, на которых осенью 2020 г. была отмечена массовая гибель донных беспозвоночных в результате развития такого негативного природного явления как красный прилив: 28 мая – прибрежья о-ва Старичков; 25 июня – прибрежья о-ва Крашенинникова; 24–30 июня – приливно-отливной зоны Южно-Камчатского природного парка от бухты Вестник до бухты Жировой (совместно с природным парком «Вулканы Камчатки» в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве); 8 июля – прибрежья бухты Безымянной. Результаты обследования свидетельствуют, что негативная экологическая обстановка осени прошлого года оказала различное воздействие на отдельные группы гидробионтов. В наибольшей степени она сказалась на сидящих на открытой поверхности подводных камней (губки, актинии, гидроиды, асцидии, панцирные моллюски, чешуйчатые голотурии, усоногие раки) или медленно передвигающихся по ней (морские ежи, морские звезды) гидробионтов, что привело к их массовой гибели. В меньшей степени пострадали отдельные группы беспозвоночных, зарывающихся в грунт (некоторые актинии, двустворчатые моллюски) или скрывающихся в своих защитных убежищах – раковинах и трубках (брюхоногие моллюски, многощетинковые черви, раки-отшельники). Неблагоприятная экологическая ситуация не оказала никакого негативного воздействия на водоросли-макрофиты и практически не повлияла на жизнедеятельность активно перемещающихся донных беспозвоночных (крабы), рыб (терпуги, рогатковые, широколобый окунь) и морских млекопитающих (ларга, сивуч), способ способных избегать участков прибрежной акватории с неблагоприятной средой обитания. Как удалось выяснить, больше всего неблагоприятная экологическая обстановка оказала воздействие на открытых участках побережья, таких как прибрежная акватория вблизи о-ва Старичков и о-ва Крашенинникова. Разнообразие и численность обитающих здесь в зоне верхней сублиторали беспозвоночных резко сократились. В меньшей степени создавшиеся негативные условия сказались на численности прибрежных обитателей большинства бухт и относительно защищенных мысами участков прибрежья, что наглядно подтверждает достаточно большое количество мелких морских ежей в бухте Безымянной в настоящее время. Причем негативное воздействие в основном сказалось на донных беспозвоночных верхней сублиторали (глубины до 20 м), тогда как обитатели приливно-отливной зоны пострадали в значительной меньшей степени, о чем свидетельствуют поселения мидий и усоногих раков различного возраста в обследованных участках побережья юго-восточной Камчатки, а также обнаружение под камнями в отливных лужах о-ва Крашенинникова практически повсеместно как молодых (длиной 50–60 мм), так и взрослых крупных особей (до 131 мм) такого типичного представителя литоральной ихтиофауны, как бурый морской петушок Alectrias alectrolophus. Во время экспедиционных работ сотрудники КФ ТИГ ДВО РАН повсеместно регистрировали различных морских птиц – чаек, бакланов, глупышей, кайр (в том числе занесенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Камчатского края белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus) и млекопитающих – ларг, каланов, горбатых и серых китов. Однако даже на участках, наиболее пострадавших осенью прошлого года от неблагоприятных экологических условий, наблюдается появление множества молодых особей некоторых видов беспозвоночных, т.е. происходит восстановление их численности. Правда, в настоящее время нельзя сказать однозначно, насколько сохранится прежний состав донных сообществ прибрежной зоны юго-восточной Камчатки, и какие виды гидробионтов станут доминировать в них после завершения восстановительных процессов, поскольку потенциал различных донных беспозвоночных существенно отличается».

Резюмируя изложенное, можно еще раз уверенно сказать, что никакой масштабной экологической катастрофы техногенного характера, о которой наперебой сообщали многие СМИ, делали заявления различные блогеры и общественники, осенью 2020 года на Камчатке не было, а популяция гидробионтов постепенно восстанавливается.

Что касается результатов расследования уголовного дела о загрязнении окружающей среды, то представитель Следственного управления СК по Камчатскому краю затруднилась предоставить какую-либо информацию по этому поводу, так как дело было возбуждено Главным управлением. На сайте Главного управления СК РФ какая-либо информация о ходе расследования отсутствует.

Корреспонденты «Вестей» направили в следственные органы официальный запрос о результатах расследования этого дела. После получения ответа мы обязательно проинформируем читателей о его содержании.

Андрей БОРИСЕНКО

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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