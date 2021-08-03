По следам резонансной аварии

03 Августа 2021



Прошло почти три недели с момента страшного ДТП в Москве на ул. Авиаторов, в котором погибли два маленьких мальчика, а их девятимесячная сестренка попала в больницу. Газета «Вести» подробно рассказывала об этой чудовищной аварии («В» от 21 июля 2021 года № 23 «Смертельное ДТП в Москве), виновницей которой стала 18-летняя студентка РАНХиГС Виктория Башкирова, управлявшая автомобилем марки «Мазда». Напомню, 16 июля студентка, получившая права на вождение машины в 2020 году, не затормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в это время шли мама, бабушка, два двоюродных брата пяти и трех лет (старший на самокате, а младший на беговеле). Младенца мама везла перед собой в коляске. «Мазда» Виктории буквально разметала мальчиков в стороны, а коляска зацепилась за капот. Башкирова на месте ДТП в свое оправдание заявила, что не заметила детей, потому что засмотрелась в телефон. Правда, позднее она говорила следователям другое: что ее ослепило солнце. Однако эта версия не подтвердилась.

Мальчики, получившие страшные травмы, умерли в больнице в течение суток после аварии. Пoхоpoнить двоюродных братьев их мамы, родные сестры, решили в одной могиле. Церемония прошла в родном городе сестер Коротово Вологодской области. Мальчиков хоронили в закрытых гробах. «Она проехала по ним сначала передними колесами, потом задними. У ребят лиц просто не было, она их в асфальт впечатала», – сказала родственница семьи погибших детей.

Одна из сестер, Мария, которая в тот роковой день вышла на прогулку с детьми, винит себя во всем, что случилось. Она не хочет возвращаться в Москву и постоянно ходит на могилу сына и племянника.

Ее девятимесячная дочка, получившая сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, по словам врачей, выжила только чудом. Ее спасло то, что девочка находилась в люльке коляски, пристегнутая ремнем, и не выпала на асфальт. Сейчас малышка вернулась в семью.

Чудовищная авария всколыхнула всю страну. Россияне предлагали ужесточить требования и повысить возраст для получения прав, ввести дополнительное наказание за подобные трагедии, пересмотреть ПДД. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что в России осенью могут ужесточить наказание за использование телефона за рулем.

Автошкола, где училась Валерия Башкирова, сейчас закрыта. Как выяснилось, водителей в ней готовили по ускоренной программе, а часть материала предлагали изучить дома самостоятельно. На место ДТП люди принесли игрушки и цветы. А перед пешеходным переходом теперь установлен лежачий полицейский – жители района просили об этом несколько лет.

Все это время Валерия Башкирова ожидала своей дальнейшей участи. Поначалу ее поместили под домашний арест, но после гибели второго ребенка статус ее дела изменили: отправили в СИЗО до 16 сентября. Осенью состоятся судебные заседания, на которых ей будет определена мера наказания за содеянное. В настоящее время виновница смертельного ДТП находится в СИЗО № 6 г. Москвы вместе с 22-мя сокамерницами. Адвокат Башкировой работает над смягчением ее наказания: для этого суду были предоставлены документы о прописке девушки в Москве, отличная характеристика из университета и справка об отсутствии судимостей. Защита пытается вернуть Валерию под домашний арест вместо СИЗО, чтобы суда она дождалась дома.

В первые же дни в СИЗО девушку навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По словам общественников, жалоб на содержание Башкирова не высказывала. Позднее в СМИ появились сообщения со слов одной из сокамерниц студентки, что Башкирова находится в подавленном состоянии, плачет, плохо ест, не хочет общаться и часто повторяет: «Я не знаю, как жить после этого». К слову, в суде Валерия полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, однако погибших детей этим уже не вернешь… Девушке предстоит жить с чувством вины до конца своих дней, ее планы на будущее оказались перечеркнуты. Вместо обучения на факультете журналистики престижного московского вуза, ей предстоит отбывать наказание в колонии. Башкировой вменяется обвинение по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По предварительным прогнозам, ей грозит до семи лет лишения свободы. Но переживания виновницы ДТП не идут ни в какое в сравнение с горем матерей, каждая из которых потеряла сына.

Причиной трагедии в данном случае послужил не алкоголь, не наркотики, следов которых в крови студентки не обнаружили, а непростительное легкомыслие, граничащее с инфантильностью, и привычка «жить в телефоне», так свойственная многим молодым людям. Страшный пример Башкировой, похоже, ничему их не научил.

Уже через несколько дней после гибели детей в ДТП на улице Авиаторов, популярный российский блогер и бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев посадил за руль своего «Мерседеса» восьмилетнего сына. Вместе они лихо катались по улицам, поездку папа-блогер старательно снимал на телефон. Видео, на котором ребенок ведет автомобиль, разгоняясь почти до 50 километров в час, Гусев выложил в сеть. Сам он на протяжении всего маршрута выступал в роли заботливого инструктора, давая сыну советы, как лучше вести автомобиль. «Побольше газу давай! Что мы едем, как деды, 20 километров в час?!» – подбадривал отец восьмилетнего сына. На что ребенок разумно отвечал: «Побольше не буду». Вначале они вели машину по двору, но потом выехали на проезжую часть: по встречной полосе ехали автобусы, заметен был грузовик. Гусев снова предложил сыну «добавить газу», и мальчик ответил: «Я и так уже 47 еду!»

Обнародованные папой кадры мгновенно разлетелись по соцсетям, вызвали бурную реакцию общественности и привлекли внимание полицейских. В ГИБДД Москвы сообщили, что провели проверку и выяснили, что дело происходило в Подмосковье.

Правоохранители оперативно отреагировали на инцидент и оштрафовали горе-папашу на 33 тысячи рублей. Гусев к произошедшему отнесся спокойно. Он, судя по всему, совершенно не беспокоится по поводу того, что подверг опасности жизнь собственного ребенка, не говоря уже о жизни других людей, встретившихся им на пути. «Полиция очень быстро отреагировала, выписала мне штраф. О поступке не жалею, ведь сын и я были счастливы. Но штраф надо заплатить!» – поделился он в личном блоге. Папа со знанием дела преподает на дорогах «уроки риска» своему сыну. «Сказал ему: «Рискуй всегда и везде, принимай решения, исходя из своего желания», – откровенничает с подписчиками блогер.

Не буду говорить об особенностях мыслительного процесса, происходящего в голове выходца из проекта «Дом-2», который из вполне адекватного, хорошего ребенка пытается вырастить себе подобное. Не удивляет и тупость тех, кто старательно ставит «лайки» под всеми его «умными» комментариями. Но как будет реагировать такой вот фанат Гусева, когда его близкий человек, не дай бог, ребенок, попадет под колеса «Мерседеса» кумира публики? Продолжит умиляться его выходкам?

Гусева и Башкирову, при всем их различии, объединяет одно: сев за руль, они становятся опасны для окружающих, не хуже пресловутой «обезьяны с гранатой». Башкирова уже «рванула», лишив жизни ни в чем не повинных детей и перечеркнув собственную судьбу. Бывшая звезда «Дома-2» еще веселится, чувствует себя «пупом Вселенной» и воспевает риск.

Сколько таких людей едут сейчас по дорогам? Их надо остановить, пока они не стали убийцами.

Подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)