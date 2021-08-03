СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (продолжение)

03 Августа 2021



30 июня этого года Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края вынес решение по делу № 2-3836/2021. Причиной судебного разбирательства стал инцидент, произошедший 16 января 2020 года, в микрорайоне Долиновка. «Вести» подробно рассказывали о случившемся в одной из своих публикаций. Кратко напомню нашим читателям о том, как развивались события.

В тот день12-летняя жительница микрорайона Аня вышла на прогулку со своей собачкой породы шпиц и подверглась нападению соседского ягдтерьера. В результате напавшая собака откусила ребенку фалангу пальца. Перепугавшись за наступление для него серьезных последствий, хозяин собаки Павел Грищук поначалу признал свою вину и заявил, что готов нести расходы на лечение девочки, а при необходимости возместить моральный вред. Ребенку была оказана медицинская помощь. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено не было в связи с отсутствием состава преступления. Видимо, это обстоятельство стало причиной того, что в суде Грищук, пытаясь уклониться от возмещения морального вреда, стал отрицать принадлежность ему агрессивного пса. Однако свидетельские показания и материалы проверки, проводимой УВД, убедили суд в виновности ответчика. В соответствии с решением суда (не вступившим пока в законную силу) Павел Грищук обязан будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере трехсот тысяч рублей.

Остается открытым вопрос о привлечении Павла Грищука к административной ответственности. Как пояснил нашему корреспонденту представитель прокуратуры, вопрос об административной ответственности хозяина собаки будет решаться в ходе дальнейшей проверки УВД, после возврата материалов дела из суда.

С 1 января 2020 года вступила в силу часть 6 статьи 13 Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которой выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается. Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г. № 974 и включает в себя тринадцать пород собак и производных от них. Порода ягдтерьер в этот перечень не включена. По сведениям из открытых источников, немецкий охотничий терьер (ягдтерье́р) – это порода универсальных охотничьих собак, целенаправленно выведенных в Германии в 1930–1940-е годы с целью получить охотничью собаку выдающихся качеств. Ягдтерьеры отличаются исключительно развитым охотничьим инстинктом и злобой к зверю. Естественно, что, приняв шпица за добычу, ягдтерьер кинулся на него и в порыве охотничьего инстинкта откусил палец защищавшей своего питомца девочке. Как можно считать такую собаку безопасной? На наш взгляд, перечень опасных пород собак нуждается как минимум в дополнении.

Между тем даже если бы ягдтерьер был включен в этот перечень, Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает ответственность за нарушение требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Такая ответственность отнесена к юрисдикции регионов. Единственной нормой в Камчатском крае, по которой владельца собаки можно привлечь к ответственности за ее ненадлежащее содержание, является закон Камчатского края от 3 декабря 2010 года № 519 «О внесении изменения в статью 10 Закона Камчатского края «Об административных правонарушениях». В соответствии с этим законом «нарушение правил благоустройства территорий городских округов и поселений, установленных органами местного самоуправления городских округов и поселений в Камчатском крае, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

На территории Петропавловска в настоящее время действуют Правила благоустройства, утвержденные решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26 апреля 2019 года № 170-нд. В пункте 25 части 1 статьи 22 данных Правил говорится, что осуществлять выгул животных вне мест, установленных постановлением администрации городского округа, запрещается. В соответствии с постановлением главы Петропавловск-Камчатского городского округа № 527 «Об установлении мест, разрешенных для выгула домашних животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» местами, разрешенными для выгула домашних животных, являются территории общего пользования (за исключением территорий памятников природы, парков, скверов, аллей, площадей, парков отдыха) на расстоянии не менее 40 метров от территорий, прилегающих к объектам культурного наследия, жилых и административных зданий, а также детских и спортивных площадок, зданий образовательных организаций, учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Кроме того, в соответствии с Правилами благоустройства выгул собак разрешен только на поводке, а для собак, имеющих высоту в холке более 30 сантиметров – с намордником. Ягдтерьер господина Грищука бесконтрольно разгуливал по улице, без поводка и намордника. Поэтому его хозяин должен быть привлечен к административной ответственности за нарушение ст. 10 закона Камчатского края «Об административных правонарушениях». Что касается причинения вреда здоровью, то к уголовной ответственности Павла Грищука привлечь нельзя, так как вред потерпевшей был причинен не умышленно. Административный кодекс в части вреда здоровью предусматривает ответственность лишь за причинение такого вреда в результате нарушения правил дорожного движения (ст. 12.24). Все иные случаи причинения вреда здоровью, включая выплату компенсаций, рассматриваются в рамках гражданского законодательства.

Таким образом, хозяину ягдтерьера господину Грищуку грозит максимальное административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Особый интерес вызывает судьба агрессивной собаки. В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом. Как сообщили нашему корреспонденту в прокуратуре, ягдтерьер Павла Грищука остался с хозяином, иска в суд о его выкупе или принудительном изъятии никто не направлял. По имеющейся у нашей редакции информации, родители потерпевшей девочки не только не настаивали на принятии каких-либо мер в отношении животного, но даже просили таких мер не принимать. Чем обусловлен такой «гуманизм»? Жалостью к животному, которое, как говорится, «не ведает, что творит»?

На сегодняшний день в России действует Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым эвтаназия (усыпление) животных разрешается исключительно в случаях «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных, при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного» (п. 11 ст. 16). Агрессивное поведение животного не является причиной для эвтаназии.

Любые попытки разрешить хотя бы ограниченную и гуманную эвтаназию для агрессивных животных и контроль за их численностью заканчиваются безуспешно под громкие популистские заявления о «живодерских законах».

Между тем пока звучат подобные заявления, а родители пострадавших детей проявляют необъяснимое сострадание к агрессивным животным, те продолжают нападать на людей с удручающей периодичностью. В худшем случае это приводит к гибели пострадавших, как это произошло с 8-летним Мишей Толстовым на одном из прибрежных участков в районе Красной сопки 4 ноября 2020 года.

Вероятно, проигравший суд Павел Грищук какое-то время будет выгуливать своего ягдтерьера на поводке и в наморднике, но сколько еще таких собак, принадлежащих кому-то или безнадзорных, бесконтрольно разгуливают по нашим улицам?

Будем ждать их следующего нападения на человека?

Андрей БОРИСЕНКО

(Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести»)

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