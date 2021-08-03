Вопрос-ответ

03 Августа 2021



Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России по-прежнему достаточно напряженная. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. Она считает, что в России необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью. Летом, по словам Поповой, люди более разобщены, так как находятся в отпусках или на каникулах, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас особенно важно привиться.

При этом есть регионы, где ситуация стабилизировалась и заболеваемость начала снижаться. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 проявляется в десяти регионах страны. Также она отметила, что инфекция начала активно мутировать в последние полгода, вирус стал гораздо более изменчив, а инкубационный период сократился.

На Камчатке сохраняются ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Мы продолжаем информировать наших земляков о развитии ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 2 августа, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Камчатском крае была выявлена еще у 54 человек. С начала пандемии было зафиксировано 16 888 заражений COVID-19. Выздоровели за сутки 12 человек, с начала пандемии – 14 508 человек. В стационарах находятся 664 пациента с ковидом, из них 25 поступили за минувшие сутки. 495 человек больны пневмонией с COVID-19.

Коечный фонд составляет 924 места, из них 260 остаются свободными.

От коронавируса на Камчатке с начала пандемии умерли 242 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

«Если анализировать предыдущую неделю, видно, что мы достигли некого плато. Сейчас уровень госпитализации и уровень выписки сравнялся. Постепенно освобождается коечный фонд. Мы планируем еще неделю отслеживать динамику и переходить к плановой медицине, если динамика не изменится», – сообщил вице-губернатор Камчатки Александр Кузнецов 2 августа на оперативном совещании в правительстве края.

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 30.07.2021 года № 120, на территории Камчатского края до 31 августа 2021 года включительно сохраняется комплекс ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением организации их на открытом воздухе с участием не более 100 человек.

– Какие требования предъявляются к приезжим туристам на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора, граждане России и иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из следующих документов: медицинскую справку о вакцинации против COVID-19 либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала госуслуг в электронном виде или на бумажном носителе; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию края в электронном виде либо на бумажном носителе; медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, либо сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета Единого портала госуслуг, действующий в течение 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.

Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.

– Как идет вакцинация от коронавируса на Камчатке?

– По последним данным, в регионе против коронавируса вакцинировали примерно 61 тысячу человек. «Региону необходимо создать коллективный иммунитет, для этого вакцинироваться должны не менее 150 тысяч камчатцев», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Раннее, 28 июля, в краевом Минздраве сообщали, что с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привито 59 778 жителей, завершил вакцинацию 47 001 человек.

В Минздраве напоминают: привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона. На полуострове развернуты 25 стационарных и мобильных пунктов вакцинации.

Мобильные пункты открыты в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе, на территории рынка на 6 километре (на втором этаже здания). Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Какие вакцины от ковида, кроме препарата «Спутник V», есть в Камчатском крае?

– По информации краевого Минздрава от 27 июля, в Камчатский край доставили 808 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Это четвертая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, она отличается от других вакцин в первую очередь тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. Также на полуостров поставили вакцину «ЭпиВакКорона» для иммунизации 3 370 человек.

«Вакцина «Спутник Лайт» предназначена для вакцинации уже переболевших новой коронавирусной инфекцией и для ревакцинации, то есть повторной вакцинации тех, кто поставил прививку год назад. Вся партия поступившего «Спутника Лайт» будет распределена для ревакцинации переболевших медицинских работников полуострова», – сказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

Помимо «Спутника Лайт» и «Спутника V», Минздравом Российской Федерации разрешено использовать препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По информации краевого Минздрава от 28 июля, вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») были привиты 51 122 человека, 7 927 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 729 жителей Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

«ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор» Роспотребнадзора и получила регистрацию 14 октября 2020 года. Эта вакцина создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса.

Препарат «КовиВак», созданный центром им. Чумакова РАН, получил регистрацию 20 февраля 2021 года. Прививка позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с возбудителем болезни.

– Решил поставить прививку от коронавируса в поликлинике. Хотелось бы знать, сколько времени это займет и каков порядок прохождения вакцинации. По месту жительства приписан к поликлинике № 2 Петропавловска-Камчатского.

– О том, как проходит вакцинация от коронавируса в указанной поликлинике, рассказал читатель нашей газеты (его имя и номер телефона в редакции имеются), который недавно поставил там первую прививку от COVID-19. Дадим ему слово. «26 июля, в понедельник, я записался на вакцинацию в поликлинику Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 по телефону: 20-11-28. Меня записали на 28 июля, на 9 часов, в кабинет № 214. В очереди передо мной было два человека. В кабинете я заполнил анкету, где указал фамилию, имя, отчество, адрес, дату рождения, подписал согласие на добровольную вакцинацию и ответил на вопросы, касающиеся моего здоровья. После этого меня направили в кабинет № 234. Туда была большая очередь, в которой я просидел почти час. В кабинете врач посмотрела мою медицинскую карту, измерила мне давление и температуру, спросила, болел ли я ковидом, и задала вопросы по поводу моих хронических заболеваний. После этого я прошел в кабинет № 210, где мне поставили прививку вакциной «Спутник V». После этого меня направили в кабинет № 112, где я получил карту профилактических прививок, и сообщили день – 28 августа, когда снова надо прийти в поликлинику, чтобы закончить вакцинацию, привившись вторым компонентом вакцины. Спустя два дня мне на телефон поступила информация с портала Госуслуг о прохождении вакцинации. Там было указано, какого числа, в каком учреждении и каким препаратом я был привит от коронавируса, и содержалась просьба сообщить об ошибке, если данные некорректны, а также предложение заполнить дневник самонаблюдений. В моем случае информация, переданная мне с портала Госуслуг, была верной».

В общей сложности наш читатель потратил полтора часа, чтобы поставить прививку от коронавируса. По его словам, люди в очереди в поликлинике были в масках, но о соблюдении социальной дистанции не шло и речи, так как выполнить это требование из-за большого скопления народа при всем желании было невозможно.

Замечу, что никогда еще фразеологизм «оказаться меж двух огней» не был так актуален, как в эти дни. Жители Камчатки, дружным потоком устремившиеся на прививку после введения обязательной вакцинации от ковида постановлением главного санитарного врача края Яны Господарик, невольно нарушили требование другого документа за подписью губернатора Камчатки Владимира Солодова. Напомню, постановление губернатора обязывает их соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Медучреждения, подведомственные краевому Минздраву, на территории которых проходит прививочная кампания, как и следовало ожидать, не сумели разрешить возникшую перед ними задачу: и массовую вакцинацию провести, и социальную дистанцию обеспечить. Привить от ковида, согласно постановлению главного санитарного врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 года № 1, необходимо не менее 60% от общей численности работников, которые трудятся в сферах, перечисленных в постановлении. Сделать это требуется в срок до 20 августа первым компонентом вакцины и до 15 сентября вторым. Так что пока все говорит за то, что очереди из желающих вакцинироваться меньше не станут.

– Какая побочная реакция может возникнуть после прививки от коронавируса?

– Главный врач Камчатского краевого центра СПИД Ирина Давудова рассказала, что после вакцинации от COVID-19 могут быть те же местные и общие реакции, которые проявляются на введение любой вакцины.

«Если говорить о местных реакциях, то это небольшая отечность в месте введения инъекции, покраснение и некоторая болезненность. Все эти явления могут отмечаться и после вакцинации от гриппа, и после любой другой прививки. К наиболее частым общим реакциям относится гриппоподобный синдром. Он проявляется в повышении температуры, развивается ломота в теле мышц, суставов, могут быть небольшие диспепсические явления, очень редко отмечается тошнота и увеличение лимфатических узлов. Все эти явления необязательно могут развиваться у каждого человека. Например, я прививалась в марте, у меня не было ничего, кроме болезненности в области введения инъекции. То есть реакции на вакцину сугубо индивидуальны. У некоторых людей после введения вакцины вообще не отмечается изменения состояния. Эти реакции могут развиться в первые два дня, а в течение трех суток они купируются. Если имеется повышенная температура, рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные средства. К ним относятся Найз, Ибуклин, Диклофинак, Ортофен, можно принять даже обычный парацетамол», – сказала Ирина Давудова.

В Минздраве уточнили, что перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с врачом, рассказать обо всех хронических заболеваниях и перенесенных аллергических реакциях, а также о приеме тех или иных медикаментов. Особенной подготовки к вакцинации не требуется. Однако нежелательно употреблять алкоголь в течение трех дней до и после прививки.

Врач добавила, что летальных случаев после вакцинации против коронавируса на сегодня в Камчатском крае не зарегистрировано.

– Я вхожу с перечень граждан, которые подлежат обязательной вакцинации на Камчатке. Осенью прошлого года переболела коронавирусом, а недавно сдала анализ крови на антитела к COVID-19. Уровень антител оказался высоким. Является ли это основанием для медицинского отвода от вакцинации?

– С этим вопросом я обратилась на телефон горячей линии по коронавирусу в Камчатском крае «122» 28 июля в 14:40. Выбрав дополнительный номер «по вопросам вакцинации», дождалась соединения с краевым Центром медицинской профилактики и общественного здоровья. Оператор ответила на заданный мною вопрос утвердительно, и объяснила, что в таком случае необходимо прийти на прием к своему лечащему врачу, показать ему документ с результатом анализа крови на антитела к COVID-19, если уровень антител высокий, врач должна предоставить медицинский отвод от вакцинации.

– Для каких категорий граждан, работающих в сферах, внесенных в список обязательной вакцинации на Камчатке, может быть сделано исключение?

– По информации Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края со ссылкой на совместные разъяснения Минтруда РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к прививке от COVID-19. Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением.

В информации ведомства уточняется, что при расчете численности лиц, не подлежащих вакцинации, помимо тех, кто имеет медицинские противопоказания, могут учитываться следующие категории работников: направленные организацией на обучение с отрывом от работы (на весь период действия постановления), получающие стипендию за счет средств организации; находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя; находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпуске по уходу за ребенком; обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы; не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до выбытия по инвалидности) и иные категории, которые подробно указаны в разъяснениях. (В указанных совместных разъяснениях упоминается еще одна категория: находящиеся в длительных служебных командировках за границей. – Авт.)

– На каком основании работника, подлежащего обязательной вакцинации от ковида, могут уволить в случае его отказа привиться?

– Государственная инспекция труда в Камчатском крае разместила на ведомственном сайте следующую информацию. «Основания прекращения трудового договора приведены в главе 13 Трудового кодекса РФ. Увольнение работника по причине отсутствия прививки от коронавируса не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Вместе с тем Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Один из таких случаев: нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение работников от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцинация необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан». Как известно, в Камчатском крае такое постановление вступило в силу с 23 июля.

Дополню, что губернатор Камчатского края, отвечая в ходе прямого эфира на вопросы жителей региона, касающиеся прохождения обязательной вакцинации, отметил, что действия работодателей не должны ущемлять права работников. Обратиться в суд, по его словам, можно, если нарушены условия трудового законодательства и инструкции, регулирующие отношения между сторонами, в том числе в условиях экстренной эпидемиологической ситуации.

– Хватает ли медикаментов для лечения пациентов в ковидных госпиталях на Камчатке?

– Во время визита вице-губернатора Камчатского края по борьбе с COVID-19 Александра Кузнецова в Петропавловск-Камчатскую городскую больницу № 2, врачи рассказали ему о проблемах с закупками препаратов Артлегия и Актемра. В связи с перебоями на фармацевтическом рынке больница не может пополнить запасы самостоятельно. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края. Медики уточнили, что сейчас в больнице запасов таких препаратов менее чем на месяц работы.

Вице-губернатор заявил, что подключится к решению этой проблемы: препараты будут закуплены централизовано через краевое министерство здравоохранения.

Согласно рекомендациям Минздрава, оба препарата показаны пациентам с COVID-19 в условиях стационара и касаются тяжелых форм течения болезни.

– Ранее сообщалось, что ковидные госпитали на Камчатке обеспечивают кислородными концентраторами. Какие больницы их получили?

– Двенадцать кислородных концентраторов было доставлено в ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2». Об этом сообщили в правительстве региона 29 июля. В концентраторах больница нуждается особенно остро в связи с тем, что не все корпуса оборудованы стационарной кислородной линией.

«Третья волна нам показала, что пациенты поступают более тяжелые и большинство из них находятся на кислородной поддержке. Поэтому нам необходимы как кислородные концентраторы, так и медицинский кислород. Всего мы заказали на Камчатку 120 концентраторов. Пока поступил 91. Мы распределим их по медицинским учреждениям и создадим запас. Этого количества должно хватить, чтобы закрыть образовавшуюся потребность в кислороде», – сказал вице-губернатор Камчатского края по борьбе с COVID-19 Александр Кузнецов.

Он заверил, что в дальнейшем в случае нехватки есть возможность поставить концентраторы в горбольницу № 2 из резерва.

Врачи рассказали, что в третью волну наблюдают сокращение сроков инкубационного периода коронавируса. Если раньше с момента заболевания до момента госпитализации проходило в среднем 10–14 дней, то сейчас от 3 до 5 дней.

«Сейчас ситуация намного тяжелее, чем во вторую волну. У нас достаточно много людей находятся на реанимационных койках. Фактически все пациенты потребляют кислород. Мы увидели, что по кислородным линиям вопрос решен», – отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в начале июля мобильные кислородные концентраторы получили Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского, Петропавловск-Камчатская городская больница № 1, Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер и Елизовская районная больница.

– Как больницы справляются с «третьей волной коронавируса» в условиях дефицита врачей?

– Поликлиники региона работают на пределе возможностей, медицинского персонала не хватает. Такую оценку положению дел в лечебных учреждениях Камчатки в «третью волну» коронавируса дал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы жителей. По словам главы региона, до конца года на Камчатку планируют пригласить не менее 17 специалистов для поддержки медицинских учреждений края. Сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Плановое обслуживание пациентов будет налажено, когда большая доля населения будет вакцинирована. Вопросы с получением льготных лекарств и вызовом врачей на дом Солодов рекомендовал решать звонком в круглосуточную службу «122».

Дополню, что газета «Вести» неоднократно сообщала о кадровом голоде в лечебных учреждениях Камчатского края, из-за которого страдают пациенты. Что касается номера «122» в вопросе вызова врача на дом, то звонок туда поможет человеку выйти на линию необходимого ему медучреждения. Дальше предстоит набраться терпения и дождаться соединения с оператором, который и должен оформить соответствующий вызов. Но и после этого наивно думать, что врач в тот же день посетит и осмотрит вас. Обработка одного вызова, как ранее сообщили нашей газете в городской поликлинике № 1, может длиться ориентировочно три-четыре дня.

Сумеет ли краевой Минздрав до конца года привлечь на Камчатку 17 врачей, даже при условии обеспечения их служебным жильем? По мнению нашей газеты, если в ведомстве не сумели решить этой проблемы раньше (а острый дефицит медиков возник не в один день), то в разгар пандемии привлечь врачей для работы на Камчатке будет намного сложнее.

– Как сейчас обстоят дела в санатории «Жемчужина Камчатки»?

– Напомню, в конце июня сотрудники санатория «Жемчужина Камчатки», учредителем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, направили коллективное обращение на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным, с просьбой спасти санаторий от банкротства и помочь восстановить его платежеспособность. Проблема, по словам авторов обращения, возникла из-за размещения в «Жемчужине Камчатки» ковидного обсерватора в период пандемии и приостановлении в связи с этим основной деятельности учреждения. (В обсерваторе размещали как работников коммерческих структур, за которых платили работодатели, так и граждан, которые не могли оплатить свое пребывание там. – Авт.) Авторы обращения, в частности, сообщали, что уже три месяца не получали заработной платы. На сайте Правительства Камчатского края 30 июня была размещена информация о том, что правительством региона разработана программа по выводу санатория из кризиса «в максимально короткие сроки». Вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов, чьи слова процитированы в информации, тогда отметил: «Главное в этой ситуации – люди, поэтому первоочередная задача: погашение задолженности по зарплате».

По словам и. о. генерального директора санатория Демьяна Щербина, 2 июля в учреждении состоялось собрание коллектива с участием представителей прокуратуры. Было принято решение поддержать коллектив, в первую очередь в получении заработной платы сотрудниками.

29 июля сотрудники санатория разместили в YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=TlzQsaswlcI) видеозапись, где рассказали, что их по-прежнему «кормят завтраками»: санаторий разваливается, а работники, как и раньше, не получают заработной платы, некоторые с апреля, а большинство – с мая, несмотря на то, что о проблеме известно всем: от губернатора до прокурора.

И. о. генерального директора санатория Демьян Щербин отказался комментировать нашей газете ситуацию, сложившуюся в санатории.

В краевом министерстве имущественных и земельных отношений начальник отдела экономического анализа, корпоративных отношений и приватизации Смородова Наталья Александровна сообщила нашему корреспонденту, что «ситуация находится на контроле у вице-губернатора Камчатского края Александра Олеговича Кузнецова, вопрос с финансированием прорабатывает Минздрав». В приемной Александра Кузнецова дать комментарий ситуации с выплатой заработной платы сотрудникам санатория затруднились.

В пресс-службе прокуратуры Камчатского края сообщили, что в ходе встречи, состоявшейся в санатории 2 июля, и после нее в прокуратуру поступило 36 заявлений от сотрудников учреждения с просьбой защитить их трудовые права в части выплаты им заработной платы на общую сумму более 2 млн 800 тысяч рублей. В интересах работников санатория сотрудники прокуратуры вышли с исками в мировой суд Елизовского района. 13 июля судом иски по заявлениям работников были рассмотрены и удовлетворены, работодателю выданы судебные приказы на выплату заработной платы сотрудникам санатория. «Работа прокуратурой в данном направлении будет продолжена, пока все работники учреждения, подавшие заявления, не получат на руки заработную плату», – сказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк. Она дополнила, что деньги на погашение задолженности по зарплате сотрудникам будут перечислены в ближайшие дни.

Подытоживая сказанное, замечу, что вряд ли даже после выплаты долгов по заработной плате ситуация в «Жемчужине Камчатки» кардинально изменится в лучшую сторону. Заверение о разработанной в краевом правительстве программе по выводу учреждения из экономического кризиса, прозвучавшее практически сразу после обнародования обращения сотрудников здравницы к президенту, на мой взгляд, малоубедительно. Как такую программу можно было разработать за несколько дней? Это труд, который требует гораздо большего времени. Санаторий, по информации краевого правительства, работал в режиме ковидного обсерватора с апреля 2020 года по июнь 2021 года. И этот груз учреждению оказался явно не под силу. Какой будет дальнейшая судьба краевого санатория, где по госпрограммам проходили реабилитацию граждане из льготных категорий?

По версии нашей газеты, здесь три пути. Первый: ничего толком не делать и после окончательного банкротства учреждения передать его в частные руки. Второй: продолжать «тянуть» явно убыточное учреждение и дальше, продолжая поддерживать в нем «искру жизни», не более того. И третий: перепрофилировать санаторий в реабилитационный центр для тех граждан, кто перенес ковид и нуждается в восстановительном лечении, что сейчас актуально. Но это самый трудозатратный и долгий путь, требующий профессионализма, энергии и желания работать на благо края.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА