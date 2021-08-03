Вопрос-ответ

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03 Августа 2021

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России по-прежнему достаточно напряженная. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. Она считает, что в России необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью. Летом, по словам Поповой, люди более разобщены, так как находятся в отпусках или на каникулах, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас особенно важно привиться.

При этом есть регионы, где ситуация стабилизировалась и заболеваемость начала снижаться. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 проявляется в десяти регионах страны. Также она отметила, что инфекция начала активно мутировать в последние полгода, вирус стал гораздо более изменчив, а инкубационный период сократился.

На Камчатке сохраняются ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Мы продолжаем информировать наших земляков о развитии ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 2 августа, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Камчатском крае была выявлена еще у 54 человек. С начала пандемии было зафиксировано 16 888 заражений COVID-19. Выздоровели за сутки 12 человек, с начала пандемии – 14 508 человек. В стационарах находятся 664 пациента с ковидом, из них 25 поступили за минувшие сутки. 495 человек больны пневмонией с COVID-19.

Коечный фонд составляет 924 места, из них 260 остаются свободными.

От коронавируса на Камчатке с начала пандемии умерли 242 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

«Если анализировать предыдущую неделю, видно, что мы достигли некого плато. Сейчас уровень госпитализации и уровень выписки сравнялся. Постепенно освобождается коечный фонд. Мы планируем еще неделю отслеживать динамику и переходить к плановой медицине, если динамика не изменится», – сообщил вице-губернатор Камчатки Александр Кузнецов 2 августа на оперативном совещании в правительстве края.

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 30.07.2021 года № 120, на территории Камчатского края до 31 августа 2021 года включительно сохраняется комплекс ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением организации их на открытом воздухе с участием не более 100 человек.

– Какие требования предъявляются к приезжим туристам на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора, граждане России и иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из следующих документов: медицинскую справку о вакцинации против COVID-19 либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала госуслуг в электронном виде или на бумажном носителе; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию края в электронном виде либо на бумажном носителе; медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, либо сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета Единого портала госуслуг, действующий в течение 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.

Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.

– Как идет вакцинация от коронавируса на Камчатке?

– По последним данным, в регионе против коронавируса вакцинировали примерно 61 тысячу человек. «Региону необходимо создать коллективный иммунитет, для этого вакцинироваться должны не менее 150 тысяч камчатцев», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Раннее, 28 июля, в краевом Минздраве сообщали, что с начала вакцинации на Камчатке первым компонентом вакцины привито 59 778 жителей, завершил вакцинацию 47 001 человек.

В Минздраве напоминают: привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона. На полуострове развернуты 25 стационарных и мобильных пунктов вакцинации.

Мобильные пункты открыты в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе, на территории рынка на 6 километре (на втором этаже здания). Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Какие вакцины от ковида, кроме препарата «Спутник V», есть в Камчатском крае?

– По информации краевого Минздрава от 27 июля, в Камчатский край доставили 808 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Это четвертая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, она отличается от других вакцин в первую очередь тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. Также на полуостров поставили вакцину «ЭпиВакКорона» для иммунизации 3 370 человек.

«Вакцина «Спутник Лайт» предназначена для вакцинации уже переболевших новой коронавирусной инфекцией и для ревакцинации, то есть повторной вакцинации тех, кто поставил прививку год назад. Вся партия поступившего «Спутника Лайт» будет распределена для ревакцинации переболевших медицинских работников полуострова», – сказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

Помимо «Спутника Лайт» и «Спутника V», Минздравом Российской Федерации разрешено использовать препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

По информации краевого Минздрава от 28 июля, вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») были привиты 51 122 человека, 7 927 человек – препаратом «ЭпиВакКорона», 729 жителей Камчатки поставили вакцину «КовиВак».

«ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор» Роспотребнадзора и получила регистрацию 14 октября 2020 года. Эта вакцина создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса.

Препарат «КовиВак», созданный центром им. Чумакова РАН, получил регистрацию 20 февраля 2021 года. Прививка позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с возбудителем болезни.

– Решил поставить прививку от коронавируса в поликлинике. Хотелось бы знать, сколько времени это займет и каков порядок прохождения вакцинации. По месту жительства приписан к поликлинике № 2 Петропавловска-Камчатского.

– О том, как проходит вакцинация от коронавируса в указанной поликлинике, рассказал читатель нашей газеты (его имя и номер телефона в редакции имеются), который недавно поставил там первую прививку от COVID-19. Дадим ему слово. «26 июля, в понедельник, я записался на вакцинацию в поликлинику Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 по телефону: 20-11-28. Меня записали на 28 июля, на 9 часов, в кабинет № 214. В очереди передо мной было два человека. В кабинете я заполнил анкету, где указал фамилию, имя, отчество, адрес, дату рождения, подписал согласие на добровольную вакцинацию и ответил на вопросы, касающиеся моего здоровья. После этого меня направили в кабинет № 234. Туда была большая очередь, в которой я просидел почти час. В кабинете врач посмотрела мою медицинскую карту, измерила мне давление и температуру, спросила, болел ли я ковидом, и задала вопросы по поводу моих хронических заболеваний. После этого я прошел в кабинет № 210, где мне поставили прививку вакциной «Спутник V». После этого меня направили в кабинет № 112, где я получил карту профилактических прививок, и сообщили день – 28 августа, когда снова надо прийти в поликлинику, чтобы закончить вакцинацию, привившись вторым компонентом вакцины. Спустя два дня мне на телефон поступила информация с портала Госуслуг о прохождении вакцинации. Там было указано, какого числа, в каком учреждении и каким препаратом я был привит от коронавируса, и содержалась просьба сообщить об ошибке, если данные некорректны, а также предложение заполнить дневник самонаблюдений. В моем случае информация, переданная мне с портала Госуслуг, была верной».

В общей сложности наш читатель потратил полтора часа, чтобы поставить прививку от коронавируса. По его словам, люди в очереди в поликлинике были в масках, но о соблюдении социальной дистанции не шло и речи, так как выполнить это требование из-за большого скопления народа при всем желании было невозможно.

Замечу, что никогда еще фразеологизм «оказаться меж двух огней» не был так актуален, как в эти дни. Жители Камчатки, дружным потоком устремившиеся на прививку после введения обязательной вакцинации от ковида постановлением главного санитарного врача края Яны Господарик, невольно нарушили требование другого документа за подписью губернатора Камчатки Владимира Солодова. Напомню, постановление губернатора обязывает их соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Медучреждения, подведомственные краевому Минздраву, на территории которых проходит прививочная кампания, как и следовало ожидать, не сумели разрешить возникшую перед ними задачу: и массовую вакцинацию провести, и социальную дистанцию обеспечить. Привить от ковида, согласно постановлению главного санитарного врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 года № 1, необходимо не менее 60% от общей численности работников, которые трудятся в сферах, перечисленных в постановлении. Сделать это требуется в срок до 20 августа первым компонентом вакцины и до 15 сентября вторым. Так что пока все говорит за то, что очереди из желающих вакцинироваться меньше не станут.

– Какая побочная реакция может возникнуть после прививки от коронавируса?

Главный врач Камчатского краевого центра СПИД Ирина Давудова рассказала, что после вакцинации от COVID-19 могут быть те же местные и общие реакции, которые проявляются на введение любой вакцины.

«Если говорить о местных реакциях, то это небольшая отечность в месте введения инъекции, покраснение и некоторая болезненность. Все эти явления могут отмечаться и после вакцинации от гриппа, и после любой другой прививки. К наиболее частым общим реакциям относится гриппоподобный синдром. Он проявляется в повышении температуры, развивается ломота в теле мышц, суставов, могут быть небольшие диспепсические явления, очень редко отмечается тошнота и увеличение лимфатических узлов. Все эти явления необязательно могут развиваться у каждого человека. Например, я прививалась в марте, у меня не было ничего, кроме болезненности в области введения инъекции. То есть реакции на вакцину сугубо индивидуальны. У некоторых людей после введения вакцины вообще не отмечается изменения состояния. Эти реакции могут развиться в первые два дня, а в течение трех суток они купируются. Если имеется повышенная температура, рекомендуется принимать нестероидные противовоспалительные средства. К ним относятся Найз, Ибуклин, Диклофинак, Ортофен, можно принять даже обычный парацетамол», – сказала Ирина Давудова.

В Минздраве уточнили, что перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с врачом, рассказать обо всех хронических заболеваниях и перенесенных аллергических реакциях, а также о приеме тех или иных медикаментов. Особенной подготовки к вакцинации не требуется. Однако нежелательно употреблять алкоголь в течение трех дней до и после прививки.

Врач добавила, что летальных случаев после вакцинации против коронавируса на сегодня в Камчатском крае не зарегистрировано.

– Я вхожу с перечень граждан, которые подлежат обязательной вакцинации на Камчатке. Осенью прошлого года переболела коронавирусом, а недавно сдала анализ крови на антитела к COVID-19. Уровень антител оказался высоким. Является ли это основанием для медицинского отвода от вакцинации?

– С этим вопросом я обратилась на телефон горячей линии по коронавирусу в Камчатском крае «122» 28 июля в 14:40. Выбрав дополнительный номер «по вопросам вакцинации», дождалась соединения с краевым Центром медицинской профилактики и общественного здоровья. Оператор ответила на заданный мною вопрос утвердительно, и объяснила, что в таком случае необходимо прийти на прием к своему лечащему врачу, показать ему документ с результатом анализа крови на антитела к COVID-19, если уровень антител высокий, врач должна предоставить медицинский отвод от вакцинации.

– Для каких категорий граждан, работающих в сферах, внесенных в список обязательной вакцинации на Камчатке, может быть сделано исключение?

– По информации Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края со ссылкой на совместные разъяснения Минтруда РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к прививке от COVID-19. Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением.

В информации ведомства уточняется, что при расчете численности лиц, не подлежащих вакцинации, помимо тех, кто имеет медицинские противопоказания, могут учитываться следующие категории работников: направленные организацией на обучение с отрывом от работы (на весь период действия постановления), получающие стипендию за счет средств организации; находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя; находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпуске по уходу за ребенком; обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы; не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до выбытия по инвалидности) и иные категории, которые подробно указаны в разъяснениях. (В указанных совместных разъяснениях упоминается еще одна категория: находящиеся в длительных служебных командировках за границей. – Авт.)

– На каком основании работника, подлежащего обязательной вакцинации от ковида, могут уволить в случае его отказа привиться?

– Государственная инспекция труда в Камчатском крае разместила на ведомственном сайте следующую информацию. «Основания прекращения трудового договора приведены в главе 13 Трудового кодекса РФ. Увольнение работника по причине отсутствия прививки от коронавируса не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Вместе с тем Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Один из таких случаев: нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение работников от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцинация необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан». Как известно, в Камчатском крае такое постановление вступило в силу с 23 июля.

Дополню, что губернатор Камчатского края, отвечая в ходе прямого эфира на вопросы жителей региона, касающиеся прохождения обязательной вакцинации, отметил, что действия работодателей не должны ущемлять права работников. Обратиться в суд, по его словам, можно, если нарушены условия трудового законодательства и инструкции, регулирующие отношения между сторонами, в том числе в условиях экстренной эпидемиологической ситуации.

– Хватает ли медикаментов для лечения пациентов в ковидных госпиталях на Камчатке?

– Во время визита вице-губернатора Камчатского края по борьбе с COVID-19 Александра Кузнецова в Петропавловск-Камчатскую городскую больницу № 2, врачи рассказали ему о проблемах с закупками препаратов Артлегия и Актемра. В связи с перебоями на фармацевтическом рынке больница не может пополнить запасы самостоятельно. Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края. Медики уточнили, что сейчас в больнице запасов таких препаратов менее чем на месяц работы.

Вице-губернатор заявил, что подключится к решению этой проблемы: препараты будут закуплены централизовано через краевое министерство здравоохранения.

Согласно рекомендациям Минздрава, оба препарата показаны пациентам с COVID-19 в условиях стационара и касаются тяжелых форм течения болезни.

– Ранее сообщалось, что ковидные госпитали на Камчатке обеспечивают кислородными концентраторами. Какие больницы их получили?

– Двенадцать кислородных концентраторов было доставлено в ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2». Об этом сообщили в правительстве региона 29 июля. В концентраторах больница нуждается особенно остро в связи с тем, что не все корпуса оборудованы стационарной кислородной линией.

«Третья волна нам показала, что пациенты поступают более тяжелые и большинство из них находятся на кислородной поддержке. Поэтому нам необходимы как кислородные концентраторы, так и медицинский кислород. Всего мы заказали на Камчатку 120 концентраторов. Пока поступил 91. Мы распределим их по медицинским учреждениям и создадим запас. Этого количества должно хватить, чтобы закрыть образовавшуюся потребность в кислороде», – сказал вице-губернатор Камчатского края по борьбе с COVID-19 Александр Кузнецов.

Он заверил, что в дальнейшем в случае нехватки есть возможность поставить концентраторы в горбольницу № 2 из резерва.

Врачи рассказали, что в третью волну наблюдают сокращение сроков инкубационного периода коронавируса. Если раньше с момента заболевания до момента госпитализации проходило в среднем 10–14 дней, то сейчас от 3 до 5 дней.

«Сейчас ситуация намного тяжелее, чем во вторую волну. У нас достаточно много людей находятся на реанимационных койках. Фактически все пациенты потребляют кислород. Мы увидели, что по кислородным линиям вопрос решен», – отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в начале июля мобильные кислородные концентраторы получили Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского, Петропавловск-Камчатская городская больница № 1, Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер и Елизовская районная больница.

– Как больницы справляются с «третьей волной коронавируса» в условиях дефицита врачей?

– Поликлиники региона работают на пределе возможностей, медицинского персонала не хватает. Такую оценку положению дел в лечебных учреждениях Камчатки в «третью волну» коронавируса дал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы жителей. По словам главы региона, до конца года на Камчатку планируют пригласить не менее 17 специалистов для поддержки медицинских учреждений края. Сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Плановое обслуживание пациентов будет налажено, когда большая доля населения будет вакцинирована. Вопросы с получением льготных лекарств и вызовом врачей на дом Солодов рекомендовал решать звонком в круглосуточную службу «122».

Дополню, что газета «Вести» неоднократно сообщала о кадровом голоде в лечебных учреждениях Камчатского края, из-за которого страдают пациенты. Что касается номера «122» в вопросе вызова врача на дом, то звонок туда поможет человеку выйти на линию необходимого ему медучреждения. Дальше предстоит набраться терпения и дождаться соединения с оператором, который и должен оформить соответствующий вызов. Но и после этого наивно думать, что врач в тот же день посетит и осмотрит вас. Обработка одного вызова, как ранее сообщили нашей газете в городской поликлинике № 1, может длиться ориентировочно три-четыре дня.

Сумеет ли краевой Минздрав до конца года привлечь на Камчатку 17 врачей, даже при условии обеспечения их служебным жильем? По мнению нашей газеты, если в ведомстве не сумели решить этой проблемы раньше (а острый дефицит медиков возник не в один день), то в разгар пандемии привлечь врачей для работы на Камчатке будет намного сложнее.

– Как сейчас обстоят дела в санатории «Жемчужина Камчатки»?

– Напомню, в конце июня сотрудники санатория «Жемчужина Камчатки», учредителем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, направили коллективное обращение на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным, с просьбой спасти санаторий от банкротства и помочь восстановить его платежеспособность. Проблема, по словам авторов обращения, возникла из-за размещения в «Жемчужине Камчатки» ковидного обсерватора в период пандемии и приостановлении в связи с этим основной деятельности учреждения. (В обсерваторе размещали как работников коммерческих структур, за которых платили работодатели, так и граждан, которые не могли оплатить свое пребывание там. – Авт.) Авторы обращения, в частности, сообщали, что уже три месяца не получали заработной платы. На сайте Правительства Камчатского края 30 июня была размещена информация о том, что правительством региона разработана программа по выводу санатория из кризиса «в максимально короткие сроки». Вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов, чьи слова процитированы в информации, тогда отметил: «Главное в этой ситуации – люди, поэтому первоочередная задача: погашение задолженности по зарплате».

По словам и. о. генерального директора санатория Демьяна Щербина, 2 июля в учреждении состоялось собрание коллектива с участием представителей прокуратуры. Было принято решение поддержать коллектив, в первую очередь в получении заработной платы сотрудниками.

29 июля сотрудники санатория разместили в YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=TlzQsaswlcI) видеозапись, где рассказали, что их по-прежнему «кормят завтраками»: санаторий разваливается, а работники, как и раньше, не получают заработной платы, некоторые с апреля, а большинство – с мая, несмотря на то, что о проблеме известно всем: от губернатора до прокурора.

И. о. генерального директора санатория Демьян Щербин отказался комментировать нашей газете ситуацию, сложившуюся в санатории.

В краевом министерстве имущественных и земельных отношений начальник отдела экономического анализа, корпоративных отношений и приватизации Смородова Наталья Александровна сообщила нашему корреспонденту, что «ситуация находится на контроле у вице-губернатора Камчатского края Александра Олеговича Кузнецова, вопрос с финансированием прорабатывает Минздрав». В приемной Александра Кузнецова дать комментарий ситуации с выплатой заработной платы сотрудникам санатория затруднились.

В пресс-службе прокуратуры Камчатского края сообщили, что в ходе встречи, состоявшейся в санатории 2 июля, и после нее в прокуратуру поступило 36 заявлений от сотрудников учреждения с просьбой защитить их трудовые права в части выплаты им заработной платы на общую сумму более 2 млн 800 тысяч рублей. В интересах работников санатория сотрудники прокуратуры вышли с исками в мировой суд Елизовского района. 13 июля судом иски по заявлениям работников были рассмотрены и удовлетворены, работодателю выданы судебные приказы на выплату заработной платы сотрудникам санатория. «Работа прокуратурой в данном направлении будет продолжена, пока все работники учреждения, подавшие заявления, не получат на руки заработную плату», – сказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк. Она дополнила, что деньги на погашение задолженности по зарплате сотрудникам будут перечислены в ближайшие дни.

Подытоживая сказанное, замечу, что вряд ли даже после выплаты долгов по заработной плате ситуация в «Жемчужине Камчатки» кардинально изменится в лучшую сторону. Заверение о разработанной в краевом правительстве программе по выводу учреждения из экономического кризиса, прозвучавшее практически сразу после обнародования обращения сотрудников здравницы к президенту, на мой взгляд, малоубедительно. Как такую программу можно было разработать за несколько дней? Это труд, который требует гораздо большего времени. Санаторий, по информации краевого правительства, работал в режиме ковидного обсерватора с апреля 2020 года по июнь 2021 года. И этот груз учреждению оказался явно не под силу. Какой будет дальнейшая судьба краевого санатория, где по госпрограммам проходили реабилитацию граждане из льготных категорий?

По версии нашей газеты, здесь три пути. Первый: ничего толком не делать и после окончательного банкротства учреждения передать его в частные руки. Второй: продолжать «тянуть» явно убыточное учреждение и дальше, продолжая поддерживать в нем «искру жизни», не более того. И третий: перепрофилировать санаторий в реабилитационный центр для тех граждан, кто перенес ковид и нуждается в восстановительном лечении, что сейчас актуально. Но это самый трудозатратный и долгий путь, требующий профессионализма, энергии и желания работать на благо края.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."