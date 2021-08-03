ШЕСТОЕ ЧУВСТВО – ОДНО НА ВСЕХ

03 Августа 2021



Кандидатами в депутаты Законодательного собрания Камчатского края удалось стать не всем

1 августа этого года Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия подвела окончательные итоги в регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва.

Основные страсти закипели еще накануне вокруг нескольких человек – самовыдвиженцев.

Первым заявил о себе кандидат от Общероссийского народного фронта Георгий Емелин. Этот молодой человек пытался собрать необходимое количество подписей (533) в избирательном округе номер три. По всему видать, его предвыборную кампанию курировал небезызвестный бывший глава администрации Елизовского муниципального района, администрации ПКГО, супертолерантный чиновник Приморского края Дмитрий Зайцев. Полагаю, помощь главного камчатского толераста не пошла на пользу Жоре Емелину. В своем видеообращении последний заявил, что считает невозможным собрать необходимое количество подписей для регистрации его кандидатом. Еще он обиделся на партию «Единая Россия» за то, что та приняла такие невыполнимые законы, касающиеся выборов. Кстати в Государственной думе за эти законы наряду с партией «Единая Россия» голосовали ЛДПР и «Справедливая Россия». Просто выходцу из общероссийского народного «тыла» надо было пораньше вставать и попозже ложиться спать, т.е. работать не покладая рук. Одним словом, он прекратил собирать подписи и продолжил тешить свое тщеславие во вселенской обиде на несправедливо устроенный мир.

Следом за ним возбудился (разумеется, в переносном смысле этого слова) самовыдвиженец избирательного округа номер два бывший капитан ФСБ Андрей Ашотович Саркисян. Его видеообращение следует разобрать более подробно. Он заявил, что с окружной избирательной комиссией у него сложились хорошие отношения, и к ней он претензий не имеет. Андрей Ашотович уверен, что против него играла вышестоящая избирательная комиссия. Юрист Саркисян, видимо, будет удивлен тем, что у нас нет окружных избирательных комиссий, их полномочия возложены на территориальные избирательные комиссии. Поэтому непонятно, в какой из комиссий приласкали господина Саркисяна. Если он хвалит городскую территориальную комиссию, то именно она вынесла постановление об отказе в регистрации его как кандидата на выборах в депутаты Законодательного собрания Камчатского края. Все перепуталось в голове разгоряченного кавказского парня. Следуя своим внутренним ощущениям, он заявил, что самовыдвиженка воспитатель детского сада Софья Карпенко собрала необходимое количество подписей, потому как ей помогал представитель партии «Единая Россия» Андрей Стуков, снарядив Софью Карпенко для борьбы в избирательном округе номер два против Андрея Саркисяна.

Понимаю, что у господина Саркисяна, руководителя юридической компании ООО «Аргумент», извините за каламбур, давным-давно закончились аргументы. Видимо, поэтому его лоскутное алогичное сознание сшивается в разноцветное полотно, за которым его воспаленному воображению уютно прятаться только при условии, когда он считает, что против него идет войной весь мир. На кой ляд господин Саркисян сдался господину Стукову и госпоже Карпенко, если они идут по восьмому избирательному округу, а Саркисян по второму?

Шестое чувство подсказывало ему, мол, кругом враги, но неожиданно у него нашлись друзья в лице членов городской территориальной избирательной комиссии: эсерки Елены Анатольевны Ковыршиной и коммуниста, бывшего жириновца Юрия Михайловича Иващенко, которые выступили в поддержку господина Саркисяна. Госпожа Ковыршина заявила, якобы на комиссию оказывалось давление, чтобы не регистрировать господина Саркисяна. Ей вторил тов. Иващенко.

Я связался по телефону с Еленой Анатольевной и задал ей несколько вопросов.

Корр.: Елена Анатольевна, Вы заявили, что на городскую территориальную комиссию оказывали давление. Можете сказать, кто оказывал давление и в чем оно выражалось?

Е.А.: Я высказала свое личное предположение и всё.

Корр.: Нет, Елена Анатольевна, Ваше заявление не носило предположительный характер. Вы утверждали, что на комиссию было оказано давление. Лично на Вас кто-нибудь давил?

Е.А.: Нет, лично на меня никто не давил. Но на других, я думаю, давили.

Корр.: Объясните, пожалуйста, на кого давили и кто.

Е.А.: Я не знаю, на кого давили, и кто это был.

Корр.: Тогда почему Вы решили, что давление на комиссию имело место?

Е.А.: Просто у меня есть предположение – шестое чувство.

Корр.: Что Ваше шестое чувство говорит по поводу отказа в регистрации кандидатами в Заксобрание Камчатского края представителям политической партии «Новые люди» Камалутдину Асутдиновичу Абдурахманову и Екатерине Александровне Зайцевой, больше известной как Зенина, ведущей телевизионной программы «Своя правда»?

Е.А.: Мое шестое чувство молчит, потому что с ними было всё очевидно.

Корр.: Что значит – очевидно?

Е.А.: Это значит, что они допустили грубые ошибки при сборе подписей.

Корр.: То есть нарушили закон, трактующий, как правильно заполнять подписные листы?

Е.А.: Да, их ошибки были очевидны.

Корр.: Елена Анатольевна, но те люди, которые представили эти подписи, Абдурахманов и Зайцева (Зенина), так не считают. Они уверены, что комиссия, в которую Вы входите, сняла их с дистанции намеренно.

Е.А.: Нет, они ошибаются.

Корр.: В их случае на комиссию никто не давил?

Е.А.: Нет, никто.

Корр.: Вы это точно знаете?

Е.А.: Да.

Корр.: Ваше шестое чувство молчит?

Е.А.: Да, молчит. Зато я знаю, как будет называться Ваша статья.

Корр.: И как же?

Е.А.: Шестое чувство Елены Ковыршиной.

Корр.: Статья будет называться не совсем так, но похоже. Шестое чувство Вас не подвело.

Безусловно, меня порадовало, что в территориальной городской избирательной комиссии состоит женщина со столь развитой интуицией. Может, ей лучше трудиться в метеоцентре и предсказывать погоду? Что касается ощущаемого ею давления на комиссию, то, безусловно, на всех ее членов давит атмосферное давление. Иногда оно (давление) бывает выше, иногда ниже. Видимо, Елена Анатольевна имеет в виду тот день, когда атмосферное давление было повышенное, и она его почувствовала.

Без ответа остался один вопрос: почему Елена Анатольевна посчитала выявленные нарушения при заполнении подписных листов Андрея Саркисяна вовсе не нарушениями, а небольшими недочетами?

Чтобы долго и скучно не разглагольствовать, что нарушил господин Саркисян при сборе подписей, приведу выдержку из постановления Петропавловск-Камчатской городской территориальной комиссии от 01.08.2021 № 21/141 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва Саркисяна Андрея Ашотовича» (стилистика сохранена): «По результатам проведенной рабочей группой проверки подписных листов, находящихся в папке № 2 – № 24, № 3 – № 39, № 6 – № 14, № 8 – № 17, № 9 – № 27, а также на основании официальной справки Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю от 27 июля 2021 года недействительными признаны 5 подписей. При этом избирательная комиссия отмечает, что подпись избирателя Гордиенко Н. М. в папке № 11, подписной лист № 7 в ведомости проверки подписей (лист № 3) признана недействительной в связи с тем, что сведения об избирателе не соответствуют действительности. Избирательная комиссия полагает указанный вывод ошибочным, поскольку сведения об избирателе соответствуют действительности на основании справки Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю от 27 июля 2021 года.

Таким образом, количество подписей избирателей, указанных в ведомости проверки подписей, признанных недействительными, следует считать 64, в том числе 1 (одна) подпись, так как подписной лист не заверен кандидатом, 1 (одна) подпись, так как не указана дата заверения подписного листа, 3 (три) подписи, так как сведения об избирателе не соответствуют действительности (на основании официальной справки органа регистрационного учета), 59 (пятьдесят девять), так как не указан или указан неполный адрес места жительства избирателя.

При проверке представленных кандидатом А. А. Саркисяном подписных листов, находящихся в папке № 1 – № 15, 30, 7, 1, 41; в папке № 2 – № 2, 37, 27, 9, 20, 46; в папке № 3 – № 36, 5, 12, 18, 44; в папке № 4 – № 32, 49, 8, 2, 44, 6; в папке № 5 – № 15, 32, 1, 13, 3, 37, 25; в папке № 6 – № 2, 31, 36; в папке № 7 – № 23, 50, 9; в папке № 8 – № 39, 6, 28, 21, 25, 1; в папке № 9 – № 30, 19, 21, 29, 38, 42; в папке № 10 – № 9, 18; в папке № 11 – № 21, 23, 26, 3, 6, 16, 18, 29, было выявлено неполное указание данных в строке «адрес места жительства» избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата во всех подписных листах. Адрес места жительства состоит лишь из улицы, дома и квартиры.

В связи с отсутствием указания на субъект РФ, район, город или иной населенный пункт, избирательной комиссией в целях однозначного восприятия, с учетом фактических особенностей места жительства избирателя данных об адресе места жительства 29 июля 2021 года из УМВД России по Камчатскому краю Управление по вопросам миграции получен ответ № 8/60-7049, в котором указано на наличие указанных улиц в пределах Камчатского края в нескольких населенных пунктах, то есть улицы с одинаковым названием есть в городе Петропавловске-Камчатском, городе Елизово, а также в различных населенных пунктах Елизовского, Алеутского, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районах.

Всего из 18 (восемнадцать) улиц таких улиц выявлено 10 (десять), что не дает избирательной комиссии однозначно трактовать адрес места жительства 59 подписей избирателей в рамках адреса места жительства, согласно схеме образования четырнадцати одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, а именно в рамках проживания на территории одномандатного избирательного округа № 2.

В итоге недействительными признаны 64 подписи избирателей, что составляет 17% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

В соответствии с подпунктами «г1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Аналогичные основания отказа в регистрации кандидата предусмотрены пунктами 61 части 4 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края».

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22, 31, 33, 34, частью 5 статьи 35, частью 2 статьи 36, статьями 38, 39, пунктами 3, 61, 7 части 4 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 2

п о с т а н о в л я е т:

На основании пункта 61 части 4 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва Саркисяна Андрея Ашотовича, 1989 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 2».

Пора перейти к заявлениям выдвиженцев от партии «Новые люди» Камалутдина Асутдиновича Абдурахманова и Екатерины Александровны Зайцевой (Зениной).

В постановлении Петропавловск-Камчатской городской территориальной комиссии от 01.08.2021 № 21/139 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва Абдурахманова Камалутдина Асутдиновича» на основании заключения эксперта-специалиста, привлеченного к проверке подписных листов, были признаны недействительными 99 подписей избирателей, т.е. 26 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки. В некотором роде господин Абдурахманов оказался рекордсменом по недействительным подписям. Но он не сдался и обвинил в некомпетентности специалиста-графолога и даже отправился в УВД, чтобы поговорить со специалистом с глазу на глаз. Однако встреча не состоялась, что не принесло утешения Камалутдину Асутдиновичу. Напомню, что он пытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты по избирательному округу номер восемь. Этот «новый» человек почувствовал, что что-то пошло не так в этом подлунном мире.

Следующий «отказник» Екатерина Зайцева (Зенина) представила подписные листы, в которых были признаны недействительными 42 подписи избирателей, т.е. 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки. Она обратилась к избирателям шестого избирательного округа, поблагодарила всех за поддержку и выразила недоумение, зачем комиссия отказала ей в регистрации, если она возглавляет партийный список от общественного объединения «Новые люди», а значит, по ее мнению, она и так пройдет в Законодательное собрание Камчатского края.

Вопрос, конечно, странный. Комиссия отказала ей в регистрации потому, что выявила в ее подписных листах недействительные подписи избирателей. Видимо, у нее тоже работает шестое чувство. И потом, для того чтобы хотя бы один представитель партии «Новые люди» прошел в Законодательное собрание Камчатского края, этой партии необходимо набрать не менее пяти процентов голосов от всех избирателей региона.

Не скрою, повеселили, извините за каламбур, как «новые», так и «не новые» люди, желающие стать депутатами Заксобрания.

Поблагодарим участников предвыборного забега, которые не дают нам скучать.

Так держать!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ