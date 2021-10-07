НЕВМЕНЯЕМЫЕ УБИЙЦЫ ИЛИ НЕВМЕНЯЕМЫЕ ПСИХИАТРЫ

28 Сентября 2021



Всего четыре месяца прошло после кровавой бойни в казанской гимназии, а на людей обрушилось новое страшное известие. На этот раз трагедия произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате массового расстрела, устроенного в вузе жителем Перми, погибли шесть человек. По уточненным данным, пострадали 43 человека, у них огнестрельные ранения или травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории ПГНИУ слышны звуки выстрелов, имеются погибшие и раненые» – гласило первое официальное сообщение МВД России. Почти сразу же в социальных сетях назвали имя и возраст нападавшего – Тимур Бекмансуров, 18 лет. Появились подробности с места происшествия, которые нередко противоречили друг другу. Сейчас, когда после трагедии прошло девять дней, стало возможным приблизительно восстановить последовательность событий.

Около 11.20 по местному времени к университетскому городку со стороны вокзала подъехало такси. Из него вышел парень с сумкой, одетый во все черное, и направился к входу в кампус. Камеры зафиксировали, как он идет по улице, ружья в руках еще нет. Не дойдя до входа, он вынул из сумки оружие и начал стрелять, попал в проезжавшую мимо машину. Именно в это время в сети появились первые сообщения о парне с ружьем.

Территория кампуса – это целый городок, внутри которого есть учебные корпуса, общежития, аллеи для прогулок, фонтан, кафе, университетский ботанический сад. Она полностью огорожена, но, как говорят студенты, пройти в кампус можно беспрепятственно. Преступник вошел через КПП, расположенный ближе всего к вокзалу. Он прекрасно знал расположение корпусов, так как являлся студентом-первокурсником юридического факультета ПГНИУ.

Бекмансуров направился к ближайшему к нему восьмому корпусу университета, где располагаются геологический и географический факультеты. По пути он стрелял по всем, кто попадался ему на глаза. В этот момент как раз был перерыв после второй пары, часть студентов вышла из учебных корпусов. Многие из них услышали звуки выстрелов, но не сразу поняли, что происходит. Несколько человек получили ранения, началась паника. Убийца, не останавливаясь, прошел в корпус. На входе его попытался задержать охранник, сотрудник частного охранного предприятия, но преступник выстрелил в него и тяжело ранил. Турникет тем более не стал для него препятствием: видеокамеры зафиксировали, как он просто перешагнул через него. Примечательно, что «тревожная кнопка» в этот момент не была нажата. Впоследствии администрация вуза объясняла, что охранник не успел ее нажать, поэтому сигнал из вуза на пульт дежурного поступил позднее, когда преступник уже шел по корпусу и вовсю стрелял по людям.

К тому времени студенты распространили в соцсетях сообщения, что в университете идет стрельба. Люди спасались как могли. Во многих аудиториях закрылись на ключ и загородили вход столами и стульями. На втором этаже студенты начали прыгать из окон, чтобы спастись. В одной из аудиторий преподаватель продолжил читать лекцию студентам, сославшись на то, что дверь металлическая и пули ее не пробьют. Пресс-служба вуза разослала призывы забаррикадироваться в аудиториях и ждать помощи. Как пишут сейчас СМИ, это сообщение появилось примерно через пятнадцать минут после того, как Бекмансуров проник на территорию университета.

Убийца, продолжая стрелять, поднялся на второй этаж и по переходу пошел в другой корпус, где располагается химический факультет. В этом здании его ранили и задержали. Обезвредил преступника младший лейтенант полиции Константин Калинин, сотрудник ДПС. В момент трагедии он был на посту, расположенном рядом с университетом. Полицейский рассказал журналистам, что он занимался оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом началась стрельба. Вместе с напарником Калинин поспешил проверить информацию и увидел, как из университета выбегают люди. Были слышны выстрелы. Напарник стал эвакуировать людей, а лейтенант пошел внутрь корпуса, из которого слышались выстрелы. «Я увидел вооруженного молодого человека. Крикнул ему: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие. Потом подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье и нож в сторону, после чего начал оказывать первую медицинскую помощь», – рассказал Калинин ведомственному каналу МВД.

Бекмансуров остался жив, но получил тяжелые ранения. Медики оперировали массового убийцу около четырех часов, ему пришлось ампутировать ногу. По последним данным журналистов, он пришел в себя и сказал, что ничего не помнит. Допросить Бекмансурова не могут – он находится в крайне тяжелом состоянии, периодически теряет сознание. На этаже, где находится его палата, он лежит один. В больнице дежурит усиленная охрана, видимо, на тот случай, если кто-то из родственников погибших захочет взять правосудие в свои руки. Меру пресечения ему суд еще не избрал. Следствие ждет, пока состояние студента станет более-менее стабильным.

Как сообщила 22 сентября Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ, Бекмансурова впоследствии направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления. Напомню, что его предшественник, массовый убийца из Казани, застреливший девять человек, тоже проходил такую экспертизу. По предварительным данным, озвученным СМИ со слов членов общественной наблюдательной комиссии, его признали невменяемым.

Возвращаясь к финалу стрельбы в Пермском университете, отмечу, что, по сведениям журналистов, сигнал о помощи на пульт охранного предприятия поступил только в 11.43. Через шесть минут они прибыли на место происшествия. К этому времени сотрудники ДПС были на территории кампуса. Понимая, что счет идет на секунды, Калинин забежал в шестой корпус через главный вход. Страшно представить, сколько еще могло бы быть жертв, если бы не действия младшего лейтенанта. 22 сентября он был награжден орденом Мужества, а его напарник Владимир Макаров – медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По словам очевидцев, стрельба в Пермском университете длилась около двадцати минут. Как выяснилось, за это время убийца произвел не менее тридцати выстрелов. В результате действий преступника шесть семей в одночасье лишились родных людей. В сети есть фотографии погибших: цветущие, улыбчивые девушки и юноша, которые еще и пожить толком не успели. Все у них было впереди. Погибла пожилая женщина, известный в Перми врач. В тот день она сопровождала внука-второклассника, который вместе с классом был на экскурсии в Ботаническом саду. По последним данным, семеро пострадавших во время стрельбы спецбортом МЧС были доставлены в Москву. Лечение их продолжается в ведущих столичных клиниках. Еще 11 раненых и травмированных людей остаются в больницах Перми. 21 сентября объявили в городе днем траура.

Виновник этой страшной трагедии готовился к преступлению давно. В Росгвардии сообщили, что Бекмансуров использовал охотничье оружие, которым владел на законных основаниях. Об этом же заявил сам убийца в записке, которую он оставил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» перед тем как идти расстреливать людей. Поскольку официальных комментариев к данной записке нет, в СМИ ее называют «предполагаемой». Это довольно длинный текст, в котором убийца в подробностях рассказал, как планировал расстрел, как приобрел оружие и что чувствовал по отношению к другим людям. Он пишет, что к мысли о массовом убийстве он пришел давно, а с десятого класса начал копить деньги на огнестрельное оружие. Приобрел его по всем правилам: прошел психиатрическую экспертизу в марте этого года, получил охотничий билет, взял уроки по безопасному обращению с оружием, сдал экзамен, прошел проверку сейфа сотрудниками Росгвардии. Лицензия была у него на руках уже 28 апреля. В тот же день купил оружие – помповое ружье 12 калибра Huglu Atrox Tactic Pump Action Shotgun, приобрел патроны с картечью. Впоследствии проверил боеспособность оружия на стрельбище.

В своем «послании» он пишет, что не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен. Цинично называя людей «биомассой», рассуждает о том, что если бы не смог получить разрешение на огнестрельное оружие, использовал бы бомбу или нож. Откровенничает, что рассматривал и другие объекты для нападения: свою бывшую школу, больницы, вокзал, торговые центры. Университет понравился больше всего.

У этой истории много общего с расстрелом в Казани: возраст убийц (19 и 18 лет), похожие методы совершения преступления, мотивы, которыми они руководствовались. Оба студента хладнокровно готовились к преступлению заранее, оба возомнили себя «сверхлюдьми» и стреляли ради удовлетворения своих амбиций. И в первом, и во втором случае они оставили в соцсетях сообщения о своих планах и фотографии. И наконец, оба легко прошли медкомиссию для получения лицензии на оружие и спокойно проникли на территорию учебных заведений. При этом ни родители Галявиева, ни мать Бекмансурова не знали о том, что творится в голове у их детей.

Уроки казанской трагедии не пошли впрок. Разговоры о профилактике подобных происшествий и усилении безопасности образовательных организаций так и остались разговорами. И в мае в Казани, и спустя четыре месяца в Перми преступников, по сути, обезвредили люди, которые случайно оказались поблизости. Напомню, казанского стрелка задержал начальник отделения имущественно-земельных отношений и соцобеспечения УВД майор полиции Ленар Мусин, который был в отпуске. Он проезжал мимо школы на своей машине и услышал взрыв и стрельбу.

Следователям еще предстоит в деталях восстановить хронологию событий в Пермском университете, но уже и сейчас ясно, что к администрации вуза возникнет множество вопросов в организации безопасности студентов. Похоже, в этом отношении здесь все было пущено на самотек. Спросят и с тех, кто выдал убийце справку, необходимую для получения лицензии на оружие. Возможно, их даже привлекут к ответственности. Но смогут ли все эти действия предотвратить новые вооруженные нападения?

Похоже, такой способ самовыражения у молодежи становится закономерным. Случившееся больше нельзя считать локальным происшествием в отдельно взятом образовательном учреждении. Декан химического факультета вуза, где развернулся финал трагедии, считает, что это системная проблема нашего общества, в котором процветают бездуховность и культ индивидуализма. Она не назвала еще привычку молодежи к вседозволенности и зашкаливающий градус агрессии в обществе.

В таких условиях становится насущной необходимостью не только внести поправки в закон об оружии (они должны вступить в силу в июне 2022 году и увеличить возраст, с которого можно получить лицензию на оружие, до 21 года), но и назначить самое жесткое наказание, о котором должна знать вся страна. Казанского убийцу Галявиева пока назвали невменяемым. Громкая история с ним как-то незаметно сошла «на нет», официальные источники молчат. Не исключено, что дальнейшая судьба Бекмансурова будет такой же.

Пермь словно накрыло черной волной негатива. Спустя три дня после расстрела людей в университете город вновь оказался в центре внимания из-за гибели человека. В коттеджном поселке в собственном доме был найден мертвым руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Официальной информации о причинах гибели полковника пока нет. По неофициальной, он совершил самоубийство. Версии о причинах суицида высказываются разные. «ТАСС» пишет, что оно никак не связано с профессиональной деятельностью. Ряд средств массовой информации полагает, что Сарапульцев свел счеты с жизнью после совещания с участием председателя СКР Александра Бастрыкина. На совещании по делу о стрельбе в университете от участия в расследовании он якобы отстранил многих местных следователей, а Сарапульцева «разнес, как мальчишку».

«Коммерсант» утверждает, что найдена предсмертная записка полковника, в которой он написал, что «пожил достаточно», и обращался к Богу. В записке ничего не сказано о причинах самоубийства. В публикации подчеркивается, что у Сарапульцева не было никаких проблем на службе, а на совещании, по словам его участников, ничего экстраординарного не произошло. Ссылаясь на детали происшедшего, ставшие известными «Ъ», высказано предположение, что весьма уважаемый в следственном ведомстве офицер ушел из жизни добровольно. «Одной из причин трагедии, происшедшей с начальником СУ СКР, могло стать скрытое психиатрическое заболевание», – сообщает издание. При этом остается непонятным, как такое заболевание, если оно действительно имело место, могли не заметить при приеме Сарапульцева на работу в следственные органы.

В центральном аппарате Следственного комитета РФ начата процессуальная проверка по факту гибели Сергея Сарапульцева. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела (обычно по ст. 110 или 105 УК – доведение до самоубийства или убийство) или вынесено отказное постановление.

В должности руководителя Пермского следственного комитета полковник юстиции работал с июля 2018 года. Его коллеги отзываются о нем как о честном, мужественном, преданном своей работе человеке, отличном следователе, компетентном руководителе. За годы службы он раскрыл ряд резонансных дел, был награжден медалями «Доблесть и отвага», «За безупречную службу» I степени, «За заслуги», медалью ГУФСИН России по Пермскому краю «За отличие в службе» I степени и другими. По горькой иронии судьбы, Сергей Сарапульцев, получая юридическое образование, закончил тот самый Пермский государственный университет, где произошла расправа над людьми.

Ни в коем случае не ставлю дело о смерти заслуженного и уважаемого полковника юстиции в один ряд с делами о расстреле людей в учебных заведениях, но замечу следующее. У них есть одно общее для всех обстоятельство. Это действия психологов и психиатров.

Психиатр, которая выдала справку на получение оружия «Казанскому стрелку», не нашла у него никаких отклонений. При этом следствие установило, что у преступника ранее было выявлено заболевание головного мозга. Убийца из Перми в своей записке рассказал, что обманул специалистов. Он пришел в психиатрическую клинику, где врач спросила, курит ли он, употребляет ли наркотики, а затем направила к платному психологу для прохождения теста на тип личности. Психолог, в свою очередь, сказала, что тест длинный, в 500 вопросов, сегодня он не успеет ответить на него, и попросила прийти после выходных. Далее убийца отмечает, что ему не составило труда найти в интернете этот тест, прочитать все критерии оценивания и выучить правильные ответы. В итоге он довольно быстро прошел тестирование, результаты его оказались положительные, после чего врач выдала ему справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Полковник юстиции работал в следствии, имея глубокие проблемы с психикой, которые прошли мимо внимания психологов. Правда, источник, близкий к Сергею Сарапульцеву, на слова которого ссылается местное издание 59.RU, утверждает, что версия журналистов о психитрическом заболевании надуманная. «Прием в нашу службу – это как прием в вооруженные силы. Человек с психиатрическим заболеванием не смог бы пройти. Это жесткий отбор», – доказывает он. Однако тот же Сарапульцев в свое время руководил расследованием громкого уголовного дела о соликамском стрелке Александре Геращенко, бывшем военном и прапорщике МЧС. С 1998 по 2005 год тот совершил семь убийств. Убивал охранников, солдат, сотрудников милиции ради их оружия, которое похищал. «Соликамский стрелок» тоже проходил «жесткий отбор», прежде чем его приняли в ряды вооруженных сил, а впоследствии и в МЧС.

Известны подобные случаи и на Камчатке. В марте 2012 года в поселке Раздольном сотрудник УФСИН начальник караула ИК-6 Александр Зайнулин из хулиганских побуждений стрелял из травматического ружья в посетителей магазина и ранил троих человек. При этом, если верить руководству УФСИН по Камчатскому краю, психодиагностическое обследование сотрудников, допущенных к несению службы с оружием, проводилось ежеквартально. В ноябре того же года в поселке Ключи полицейский насмерть сбил человека, а потом спрятал труп и скрылся с места происшествия. Прятать труп ему помогал другой недоумок в погонах МЧС. Газета «Вести» в свое время подробно рассказывала об этих вопиющих случаях. Отмечалось, что специалисты, которые должны были выявить отклонения в психике работника из системы УФСИН, полицейского и сотрудника МЧС, не сделали этого, да, похоже, и не могли сделать.

Значит, надо признать одно из двух: либо у нас готовят плохих психиатров и психологов, не способных решать поставленные перед ними задачи, либо что-то не так с методами диагностики в отечественной психиатрии. Систему тестирования, так долго и с таким постоянством дающую сбои, необходимо менять. Либо менять специалистов в области психологии и психиатрии. Иначе зачем они?

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)