НЕВМЕНЯЕМЫЕ УБИЙЦЫ ИЛИ НЕВМЕНЯЕМЫЕ ПСИХИАТРЫ

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28 Сентября 2021

Всего четыре месяца прошло после кровавой бойни в казанской гимназии,  а на  людей обрушилось новое страшное известие. На этот раз трагедия произошла 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате массового расстрела, устроенного в вузе жителем Перми, погибли шесть человек. По уточненным данным, пострадали 43 человека, у них огнестрельные ранения или травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории ПГНИУ слышны звуки выстрелов, имеются погибшие и раненые» – гласило первое  официальное сообщение МВД России. Почти сразу же в социальных сетях назвали имя и возраст нападавшего – Тимур Бекмансуров, 18 лет. Появились подробности с места происшествия, которые нередко противоречили друг другу. Сейчас, когда после трагедии прошло девять дней, стало возможным приблизительно восстановить последовательность событий.

Около 11.20 по местному времени к университетскому городку со стороны вокзала подъехало такси. Из него вышел парень с сумкой, одетый во все черное, и направился к входу в кампус. Камеры зафиксировали, как он идет по улице, ружья в руках еще нет. Не дойдя до входа, он вынул из сумки оружие и начал стрелять, попал в проезжавшую мимо машину. Именно в это время в сети появились первые сообщения о парне с ружьем.

Территория кампуса – это целый городок, внутри которого есть учебные корпуса, общежития, аллеи для прогулок, фонтан, кафе, университетский ботанический сад. Она полностью огорожена, но, как говорят студенты, пройти  в кампус можно беспрепятственно. Преступник вошел через КПП, расположенный ближе всего к вокзалу. Он прекрасно знал расположение корпусов, так как являлся студентом-первокурсником юридического факультета ПГНИУ.

Бекмансуров направился к ближайшему к нему восьмому корпусу университета, где располагаются геологический и географический факультеты. По пути он стрелял по всем, кто попадался ему на глаза. В этот момент как раз был перерыв после второй пары, часть студентов вышла из учебных корпусов. Многие из них услышали звуки выстрелов, но не сразу поняли, что происходит. Несколько человек получили ранения, началась паника. Убийца, не останавливаясь, прошел в корпус. На входе его попытался задержать охранник, сотрудник частного охранного предприятия, но преступник выстрелил в него и тяжело ранил. Турникет тем более не стал для него препятствием: видеокамеры зафиксировали, как он просто перешагнул через него. Примечательно, что «тревожная кнопка» в этот момент не была нажата. Впоследствии администрация вуза объясняла, что охранник не успел ее нажать, поэтому сигнал из вуза на пульт дежурного поступил позднее, когда преступник уже шел по корпусу и вовсю стрелял по людям.

К тому времени студенты распространили в соцсетях сообщения, что в университете идет стрельба. Люди спасались как могли. Во многих аудиториях закрылись на ключ и загородили вход столами и стульями. На втором этаже студенты начали прыгать из окон, чтобы спастись. В одной из аудиторий преподаватель продолжил читать лекцию студентам, сославшись на то, что дверь металлическая и пули ее не пробьют. Пресс-служба вуза разослала призывы забаррикадироваться в аудиториях и ждать помощи. Как пишут сейчас СМИ, это сообщение появилось примерно через пятнадцать минут после того, как Бекмансуров проник на территорию университета.

Убийца, продолжая стрелять, поднялся на второй этаж и по переходу пошел в другой корпус, где располагается химический факультет. В этом здании его ранили и задержали.  Обезвредил преступника младший лейтенант полиции Константин Калинин, сотрудник ДПС. В момент трагедии он был на посту, расположенном рядом с университетом. Полицейский рассказал журналистам, что он занимался оформлением ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом началась стрельба. Вместе с напарником Калинин поспешил проверить информацию и увидел, как из университета выбегают люди. Были слышны выстрелы. Напарник стал эвакуировать людей, а лейтенант пошел внутрь корпуса, из которого слышались выстрелы. «Я увидел вооруженного молодого человека. Крикнул ему: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие. Потом подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье и нож в сторону, после чего начал оказывать первую медицинскую помощь», – рассказал Калинин ведомственному каналу МВД.

Бекмансуров остался жив, но получил тяжелые ранения. Медики оперировали массового убийцу около четырех часов, ему пришлось ампутировать ногу. По последним данным журналистов, он пришел в себя и сказал, что ничего не помнит. Допросить Бекмансурова не могут – он находится в крайне тяжелом состоянии, периодически теряет сознание. На этаже, где находится его палата, он лежит один. В больнице дежурит усиленная охрана, видимо, на тот случай, если кто-то из родственников погибших захочет взять правосудие в свои руки. Меру пресечения ему суд еще не избрал. Следствие ждет, пока состояние студента станет более-менее стабильным.

Как сообщила 22 сентября Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ, Бекмансурова впоследствии направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления. Напомню, что его предшественник, массовый убийца из Казани, застреливший девять человек, тоже проходил такую экспертизу. По предварительным данным, озвученным СМИ со слов членов общественной наблюдательной комиссии, его признали невменяемым.

Возвращаясь к  финалу стрельбы в Пермском университете, отмечу, что, по сведениям журналистов, сигнал о помощи на пульт охранного предприятия поступил только в 11.43. Через шесть минут они прибыли на место происшествия. К этому времени сотрудники ДПС были на территории кампуса. Понимая, что счет идет на секунды, Калинин забежал в шестой корпус через главный вход. Страшно представить, сколько еще могло бы быть жертв, если бы не действия младшего лейтенанта. 22 сентября он был награжден орденом Мужества, а его напарник Владимир Макаров – медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По словам очевидцев, стрельба в Пермском университете длилась около двадцати минут. Как выяснилось, за это время убийца произвел не менее тридцати выстрелов.  В результате действий преступника шесть семей в одночасье лишились родных людей. В сети есть фотографии погибших: цветущие, улыбчивые девушки и юноша, которые еще и пожить толком не успели. Все у них было впереди. Погибла пожилая женщина, известный в Перми врач. В тот день она сопровождала внука-второклассника, который вместе с классом был на экскурсии в Ботаническом саду. По последним данным, семеро пострадавших во время стрельбы спецбортом МЧС были доставлены в Москву. Лечение их продолжается в ведущих столичных клиниках. Еще 11 раненых и травмированных людей остаются в больницах Перми. 21 сентября объявили в городе днем траура.

Виновник этой страшной трагедии готовился к преступлению давно. В Росгвардии сообщили, что Бекмансуров использовал охотничье оружие, которым владел на законных основаниях. Об этом же заявил сам убийца в записке, которую он оставил на личной странице в соцсети «ВКонтакте»  перед тем как идти расстреливать людей. Поскольку официальных комментариев к данной записке нет, в СМИ ее называют «предполагаемой». Это довольно длинный текст, в котором убийца в подробностях рассказал, как планировал расстрел, как приобрел оружие и что чувствовал по отношению к другим людям. Он пишет, что к мысли о массовом убийстве он пришел давно, а с  десятого класса начал копить деньги на огнестрельное оружие. Приобрел его по всем правилам: прошел психиатрическую экспертизу в марте этого года, получил охотничий билет, взял уроки по безопасному обращению с оружием, сдал экзамен, прошел проверку сейфа сотрудниками Росгвардии. Лицензия была у него на руках уже 28 апреля. В тот же день купил оружие – помповое ружье 12 калибра Huglu Atrox Tactic Pump Action Shotgun, приобрел патроны с картечью. Впоследствии проверил боеспособность оружия на стрельбище.

В своем «послании» он пишет, что не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен. Цинично называя людей «биомассой», рассуждает о том, что если бы не смог получить разрешение на огнестрельное оружие, использовал бы бомбу или нож. Откровенничает, что рассматривал и другие объекты для нападения: свою бывшую школу, больницы, вокзал, торговые центры. Университет понравился больше всего.

У этой истории много общего с  расстрелом в Казани: возраст убийц (19 и 18 лет), похожие методы совершения преступления, мотивы, которыми они руководствовались.  Оба студента хладнокровно готовились к преступлению заранее, оба возомнили себя «сверхлюдьми» и стреляли ради удовлетворения своих амбиций. И в первом, и во втором случае они оставили в соцсетях сообщения о своих планах и фотографии. И наконец, оба легко прошли медкомиссию для получения лицензии на оружие и спокойно проникли на территорию учебных заведений.  При этом ни родители Галявиева, ни мать Бекмансурова не знали о том, что творится в голове у их детей.

Уроки казанской трагедии не пошли впрок. Разговоры о профилактике подобных происшествий и усилении безопасности образовательных организаций так и остались разговорами. И в мае в Казани, и спустя четыре месяца в Перми преступников, по сути, обезвредили люди, которые случайно оказались поблизости. Напомню, казанского стрелка задержал начальник отделения имущественно-земельных отношений и соцобеспечения УВД майор полиции Ленар Мусин, который был в отпуске. Он проезжал мимо школы на своей машине и услышал взрыв и стрельбу.

Следователям еще предстоит в деталях восстановить хронологию событий в Пермском университете, но уже и сейчас ясно, что к администрации вуза возникнет множество вопросов в организации безопасности студентов. Похоже, в этом отношении здесь все было пущено на самотек. Спросят и с тех, кто выдал убийце справку, необходимую для получения лицензии на оружие. Возможно, их даже привлекут к ответственности. Но смогут ли все эти действия предотвратить новые вооруженные нападения?

Похоже, такой способ самовыражения у молодежи становится закономерным. Случившееся больше нельзя считать локальным происшествием в отдельно взятом образовательном учреждении. Декан химического факультета вуза, где развернулся финал трагедии, считает, что это системная проблема нашего общества, в котором процветают бездуховность и культ индивидуализма. Она не назвала еще привычку молодежи к вседозволенности и зашкаливающий градус агрессии в обществе.

В таких условиях становится насущной необходимостью не только внести поправки в закон об оружии (они должны вступить в силу в июне 2022 году и увеличить возраст, с которого можно получить лицензию на оружие, до 21 года), но и назначить самое жесткое наказание, о котором должна знать вся страна. Казанского убийцу Галявиева пока назвали невменяемым. Громкая история с ним как-то незаметно сошла «на нет», официальные источники молчат. Не исключено, что дальнейшая судьба Бекмансурова будет такой же.

Пермь словно накрыло черной волной негатива. Спустя три дня после расстрела людей в университете город вновь оказался в центре внимания из-за гибели человека. В коттеджном поселке в собственном доме был найден мертвым руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Официальной информации о причинах гибели полковника пока нет. По неофициальной, он совершил самоубийство. Версии о причинах суицида высказываются разные. «ТАСС» пишет, что оно никак не связано с профессиональной деятельностью. Ряд средств массовой информации полагает, что Сарапульцев свел счеты с жизнью после совещания с участием председателя СКР Александра Бастрыкина. На совещании по делу о стрельбе в университете от участия в расследовании он якобы отстранил многих местных следователей, а Сарапульцева «разнес, как мальчишку».

«Коммерсант» утверждает, что найдена предсмертная записка полковника, в которой он написал, что «пожил достаточно», и обращался к Богу. В записке ничего не сказано о причинах самоубийства. В публикации подчеркивается, что у Сарапульцева не было никаких проблем на службе, а на совещании, по словам его участников, ничего экстраординарного не произошло. Ссылаясь на детали происшедшего, ставшие известными «Ъ», высказано предположение, что весьма уважаемый в следственном ведомстве офицер ушел из жизни добровольно. «Одной из причин трагедии, происшедшей с начальником СУ СКР, могло стать скрытое психиатрическое заболевание», – сообщает издание. При этом остается непонятным, как такое заболевание, если оно действительно имело место, могли не заметить при приеме Сарапульцева на работу в следственные органы.

В центральном аппарате Следственного комитета РФ начата процессуальная проверка по факту гибели Сергея Сарапульцева. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела (обычно по ст. 110 или 105 УК – доведение до самоубийства или убийство) или вынесено отказное постановление.

В должности руководителя Пермского следственного комитета  полковник юстиции работал с июля 2018 года. Его коллеги отзываются о нем как о честном, мужественном, преданном своей работе человеке, отличном следователе, компетентном руководителе.  За годы службы он раскрыл ряд резонансных дел, был награжден медалями «Доблесть и отвага», «За безупречную службу» I степени, «За заслуги», медалью ГУФСИН России по Пермскому краю «За отличие в службе» I степени и другими. По горькой иронии судьбы, Сергей Сарапульцев, получая юридическое образование, закончил тот самый Пермский государственный университет, где произошла расправа над людьми.

Ни в коем случае не ставлю дело о смерти заслуженного и уважаемого полковника юстиции в один ряд с делами о расстреле людей в учебных заведениях, но замечу следующее. У них есть одно общее для всех обстоятельство. Это действия психологов и психиатров.

Психиатр, которая выдала справку на получение оружия «Казанскому стрелку», не нашла у него никаких отклонений. При этом следствие установило, что у преступника ранее было выявлено заболевание головного мозга. Убийца из Перми в своей записке рассказал, что обманул специалистов. Он пришел в психиатрическую клинику, где врач спросила, курит ли он, употребляет ли наркотики, а затем направила к платному психологу для прохождения теста на тип личности. Психолог, в свою очередь, сказала, что тест длинный, в 500 вопросов, сегодня он не успеет ответить на него, и попросила прийти после выходных. Далее убийца отмечает, что ему не составило труда найти в интернете этот тест, прочитать все критерии оценивания и выучить правильные ответы. В итоге он довольно быстро прошел тестирование, результаты его оказались положительные, после чего врач выдала ему справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Полковник юстиции работал в следствии, имея глубокие проблемы с психикой, которые прошли мимо внимания психологов. Правда, источник, близкий к Сергею Сарапульцеву, на слова которого ссылается местное издание 59.RU, утверждает, что версия журналистов о психитрическом заболевании надуманная. «Прием в нашу службу – это как прием в вооруженные силы. Человек с психиатрическим заболеванием не смог бы пройти. Это жесткий отбор», – доказывает он. Однако тот же Сарапульцев в свое время руководил расследованием громкого уголовного дела о соликамском стрелке Александре Геращенко, бывшем военном и прапорщике МЧС. С 1998 по 2005 год тот совершил семь убийств. Убивал охранников, солдат, сотрудников милиции ради их оружия, которое похищал. «Соликамский стрелок» тоже проходил «жесткий отбор», прежде чем его приняли в ряды вооруженных сил, а впоследствии и в МЧС.

Известны подобные случаи и на Камчатке. В марте 2012 года в поселке Раздольном сотрудник УФСИН начальник караула ИК-6 Александр Зайнулин из хулиганских побуждений стрелял из травматического ружья в посетителей магазина и ранил троих человек. При этом, если верить руководству УФСИН по Камчатскому краю, психодиагностическое обследование сотрудников, допущенных к несению службы с оружием, проводилось ежеквартально. В ноябре того же года в поселке Ключи полицейский насмерть сбил человека, а потом спрятал труп и скрылся с места происшествия. Прятать труп ему помогал другой недоумок в погонах МЧС.  Газета «Вести» в свое время подробно рассказывала об этих вопиющих случаях. Отмечалось, что специалисты, которые должны были выявить отклонения в психике работника из системы УФСИН, полицейского и сотрудника МЧС, не сделали этого, да, похоже, и не могли сделать.

Значит, надо признать одно из двух: либо у нас готовят плохих психиатров и психологов, не способных решать поставленные перед ними задачи, либо что-то не так с методами диагностики в отечественной психиатрии. Систему тестирования, так долго и с таким постоянством дающую сбои, необходимо менять. Либо менять специалистов в области психологии и психиатрии. Иначе зачем они?

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."