КОНЕЦ «РУБЛЕВКИ»

28 Сентября 2021



Председатель Думы Елизовского муниципального района Андрей Шергальдин, проиграв выборы, решил их отменить

Елизовский муниципальный район на выборах 19 сентября этого года подтвердил свое высокое звание социального заповедника. С августа 2009 по 19 сентября нынешнего года председателем Думы Елизовского муниципального района избирался Андрей Шергальдин (в некоторых слоях общества более известный под кличкой Рубль).

На выборах депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва Андрея Шергальдина не избрали. Значит, он не будет делегирован в Елизовскую районную Думу и, следовательно, не видать ему председательского кресла как собственного затылка. После того как огласили официальные итоги голосования, господин Шергальдин понял, что проиграл. Тогда он обратился в Елизовский суд с заявлением об отмене результатов голосования. Елизовские избиратели не на шутку разволновались, так как они наслышаны о необыкновенном профессионализме елизовских судей.

Чтобы понять значимость этого события (неизбрания Рубля), нужно вспомнить, кто такой Андрей Шергальдин и как он эффективно выстроил свою систему власти, превратив Елизовский район, на мой взгляд, в подконтрольную только ему вотчину. Словно там нет иной власти, кроме Рублевской. Оттого Елизовский район получил второе название – «Рублевка».

В своей официальной биографии бессменный председатель Думы Андрей Шергальдин указывает: «После окончания школы обучался в Камчатском медицинском училище…» (которое не окончил. – Авт.). Вообще-то, он едва «домучил» восемь классов Петропавловск-Камчатской вечерней школы номер шестнадцать. То есть господин Шергальдин, по нашей версии, не получил даже среднего образования. Каким-то чудом он окончил ныне ликвидированный Камчатский финансово-юридический колледж. Данное учебное заведение готовило трактористов, водителей автотранспорта, повышало квалификацию среднего медицинского персонала и заодно выдавало дипломы финансистов и юристов. Целый год господин Шергальдин (Рубль) истязал свой мозг учебой и получил специальность юриста.

Снова приведу строчки из официальной биографии: «В 2001 году окончил Институт сферы социальных отношений по специальности «юриспруденция», город Москва». Разумеется, так называемая учеба прошла за плату и заочно. Полагаю, господин Шергальдин свой диплом о высшем образовании купил. Думаю, это была самая незначительная «юридическая» шалость Рубля.

В июне 2014 года наша газета уже рассказывала, что «…в 2012 году 3 154 акции ОАО «ЕМКХ» находились в собственности Елизовского городского поселения. По версии жителей района, направивших заявление в УМВД, ФСБ и Следственный комитет, а также Президенту РФ Владимиру Путину, по прямому указанию Андрея Шергальдина, «путем фальсификации и подделки аукциона по продаже акций», они были оформлены в собственность супруге мэра Екатерине Шергальдиной и зятю районного главы Кириллу Кашурину. Городской следственный отдел не оставил без внимания обращение елизовчан, и в ходе его рассмотрения установлено: в действиях чиновника по прозвищу Рубль имеются признаки состава преступления по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Эта статья предусматривает целый набор возможных наказаний – штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. У судей в подобных случаях богатый выбор.

То, что контрольный пакет акций ОАО «ЕМКХ» принадлежит Екатерине Шергальдиной и Кириллу Кашурину, следователи уже установили. Теперь, в ходе дальнейшей проверки, им предстоит выяснить обстоятельства совершения сделки. Ответить на вопрос – каким образом ценные бумаги из муниципальной собственности перешли во владение семейства районного главы?

Увы, следствие закончилось, по сути дела, не начавшись.

Значительно интереснее выглядело уголовное дело, возбужденное против Андрея Шергальдина в 2016 году по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). На этот раз уголовное дело было расследовано и передано в суд, попав к судье Соловьеву.

Этот неподкупный федеральный судья в течение полутора месяцев разбирался в непростом уголовном деле и вдруг вспомнил, что его жена (Соколова) работает в Следственном комитете, а это, по его мнению, попадает под конфликт интересов.

Разумеется, мы не сомневались в кристальной честности елизовского судьи господина Соловьева. Просто у него что-то с памятью случилось. Ну, забыл он, что у него жена трудится в следственных органах. Либо должность, которую она занимает, настолько секретна, что даже мужу не было известно, где она работает. Теперь, для того чтобы новому судье вникнуть в суть уголовного дела, потребовался почти месяц. Полагаю, господин Шергальдин вместе со своими адвокатами (их у него было двое) сделали все для того, чтобы затянуть процесс до того момента, когда уголовное дело прекратили бы по истечении срока давности для привлечения к ответственности за совершенное преступление. Тогда у Шергальдина (Рубля) не будет судимости, т.е. он не будет осужден. Для него получить уголовное наказание, даже в виде смешного штрафа, в принципе неприемлемо, иначе пришлось бы сложить с себя депутатские полномочия и освободить все четыре занимаемых им выборных поста.

Адвокатам Шергальдина, видимо, не без помощи елизовского судьи удалось заволокитить уголовное дело, которое было прекращено именно по истечении срока давности. Если кто-нибудь скажет, что Шергальдин–Рубль откупился, так я скажу – нет, ему просто повезло родиться под счастливой звездой.

Но, как известно, всякому везению приходит конец.

Обратимся к сообщению о покушении на совершение преступления, связанного с фальсификацией итогов голосования выборов в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва. Сообщение отправлено в конце прошлой недели в адрес руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю А.В. Липало, руководителя администрации Президента РФ А.Э. Вайно, председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина, Генерального прокурора РФ И.В. Краснова и Центральной избирательной комиссии РФ.

Заявителями выступили кандидаты в депутаты Денис Дерябин, Александр Федюкин и наблюдатель Сергей Палаткин. Излагаю их версию событий:

«В период с 17.09.2021 г. по 19.09.2021 г. включительно на участковом

избирательном участке № 107 (УИК) Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Сопочная, зд. 4 проходило голосование по выборам в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва.

19.09.2021 г. в 20:00 избирательный участок № 107 был закрыт и состав участковой избирательной комиссии приступил к подсчету количества голосов лиц, принявших участие в голосовании и подведению итогов.

При подсчете количества голосов и подведении итогов на избирательном участке присутствовали мы лично.

На избирательном участке № 107 руководство всем процессом организации и ведения подсчета количества голосов фактически осуществляла находящийся там представитель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Артемова Я.В., направленная туда специально для дополнительного контроля председателем ГИК Прочко А.В.

После подсчета количества голосов всем присутствующим на избирательном

участке устно Артемовой Я.В. были сообщены итоги голосования по каждому

кандидату в депутаты отдельно:

Бартоломей А.А. было озвучено набранных 79 голосов,

Бережной В.Н. было озвучено набранных 174 голоса,

Глущенко В.А. было озвучено набранных 89 голосов,

Дерябин Д.А. было озвучено набранных 129 голосов,

Ершов С.Г. было озвучено набранных 187 голосо,

Кохан А. В. было озвучено набранных 70 голосов,

Матвеенко В.Н. было озвучено набранных 166 голосов,

Осьмушкин А.В. было озвучено набранных 98 голосов,

Федюкин А.А. было озвучено набранных 139 голосов,

Ханенко А.В. было озвучено набранных 88 голосов,

Харитонов А.В. было озвучено набранных 110 голосов,

Шергальдин А.А. было озвучено набранных 219 голосов,

Яковлев Н.К. было озвучено набранных 138 голосов.

С итогами голосования все присутствующие были согласны. У членов участковой избирательной комиссии каких-либо расхождений при подсчете количества голосов выявлено не было, разногласия между ними отсутствовали.

Количество участвующих в голосовании лиц и количество голосов по формуле

подсчета соответствовало. Итоги голосования были подведены правильно.

Между тем, в протокол об итогах голосования участковой избирательной комиссией заведомо были внесены несоответствующие действительности сведения о количестве голосов в отношении вышеперечисленных кандидатов, а именно:

Бартоломей А.А. – 78 голосов (изменение составило 1 голос),

Бережной В.Н. – 132 голоса (изменение составило 42 голоса),

Глущенко В.А. – 88 голосов (изменение составило 1 голос),

Дерябин Д.А. – 29 голосов (изменение составило 100 голосов),

Ершов С.Г. – 186 голосов (изменение составило 1 голос),

Кохан А. В. – 69 голосов (изменение составило 1 голос),

Матвеенко В.Н. – 165 голосов (изменение составило 1 голос),

Осьмушкин А.В. – 97 голосов (изменение составило 1 голос),

Федюкин А.А. – 138 голосов (изменение составило 1 голос),

Ханенко А.В. – 87 голосов (изменение составило 1 голос),

Харитонов А.В. – 108 голосов (изменение составило 2 голоса),

Яковлев Н.К. – 137 голосов (изменение составило 1 голос).

Такое изменение было умышленно произведено председателем УИК № 107

Иванниковой Е.П. совместно со своим заместителем Филосиной Е.А. и секретарем Журавлевой Е.В., ответственными за правильность и объективность итогов голосования с заинтересованностью в пользу кандидата в депутаты Шергальдина А.А., так как с учетом уже известных к этому времени результатов голосования на других избирательных участках № 108, № 109 и № 110 измененное количество голосов в таком порядке (153 голоса) распределялось в процентном соотношении между всеми другими кандидатами, и в этом случае Шергальдин А.А., будучи действующим депутатом Собрания депутатов Елизовского городского поселения и одновременно председателем Собрания депутатов Елизовского муниципального района, поднимался в списках проходящих кандидатов в депутаты на пятое проходное место.

Составленный вышеуказанным способом протокол был подписан всеми членами УИК и выдан в заверенной копии нам, при проверке которого нами были выявлены явные (очевидные) расхождения с действительными результатами голосования, объявленными Артемовой Я.В.

По выявлении вышеуказанных несоответствий мы обратились к председателю УИК Иванниковой Е.П. с просьбой предоставить нам документально подтверждение итогов подсчета количества голосов, изначально сообщенных Артемовой Я.В., однако в их предоставлении было отказано в категоричной форме. Отказ в предоставлении таких сведений также поддерживался с заинтересованностью их сокрытия присутствующим на участке представителем ТИК Басалаевой Е.Г., которая постоянно вела переговоры по телефону с кем-то из прямо заинтересованных в исходе голосования лиц, предположительно с Шергальдиным А.А., который в силу занимаемого статуса и служебного положения организовал и курировал всю процедуру выборов в своих личных интересах.

По составлению подделанного протокола Шергальдин А.А. публично в социальных сетях заявил о своей победе как занявший проходное 5 место. Такие сведения были им опубликованы практически сразу после составления протокола вышеуказанным способом.

По прибытии вместе с членами УИК в ТИК и зная к этому времени уже об опубликованных Шергальдиным А.А. сведениях о его победе в голосовании, мы стали требовать проверки достоверности сведений, включенных в этот протокол, по результатам которой был составлен новый, отличный от первого протокол итогов голосования, который повлиял на общие итоги голосования по Шергальдину А.А. и не предоставил ему возможности стать депутатом. При этом включенные в состав ТИК Корчмит С.В. и Дерягина А.К. всячески пытались препятствовать такой проверке, настаивая на принятии первоначального протокола, будучи также прямо заинтересованными в победе в голосовании Шергальдина А.А.

Если бы подделанный протокол был оставлен без изменения, то в этом случае занявший сегодня по итогам окружной избирательной комиссии 5 проходное место кандидат в депутаты Бережной В.Н. не становился бы победителем голосования.

После составления протокола в новой редакции нами также было установлено, что Корчмит С.В. и Дерягина А.К. в нарушение закона о выборах незаконно были включены в состав ТИК как не имеющие права участвовать в избирательной комиссии, занимая должности в аппарате Собрания депутатов Елизовского муниципального района под председательством Шергальдина А.А. и находясь у него в прямой подчиненности и материальной зависимости, когда он участвовал в выборной кампании в качестве кандидата».

По моему мнению, такие люди, как Андрей Шергальдин, дискредитируют само понятие власти. На мой взгляд, даже террористы не наносят такой ущерб государству, как подобные Рублю чиновники. Режим бесконтрольного самовластия в конце концов приводит к социальному напряжению и росту недовольства в обществе исполнительными органами власти как таковыми.

Господин Шергальдин не является членом политической партии «Единая Россия». Однако это не помешало ему установить в Елизовском районе режим личной власти, направленный, пожалуй, только на обогащение себя, своей семьи и взращивание поколения раболепных чиновников: «сделано в Елизово».

Нужны ли такие управленцы, как Рубль, нашему государству?

На этот вопрос в скором времени ответит Елизовский суд. Ждать осталось недолго.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

(Продолжение следует)