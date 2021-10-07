ЧТО НАС ЗАСТАВЛЯЕТ ПРИКУРИВАТЬ ОТ ВЕЧНОГО ОГНЯ?

05 Октября 2021



Совсем неожиданно два события в разных локациях, но почти в одно время слились для меня во взаимосвязанную цепь событий. Приблизительно в тот момент, когда сотрудник генерального консульства Страны восходящего солнца в Южно-Сахалинске господин Адати Такаюки через 76 лет после того как, по его словам, «Советская Армия завершила оккупацию Южного Карафуто (японское название Сахалина – авт.) и северных территорий», жаловался в Instagram на местный парад в честь окончания Второй мировой войны, я прогуливался с супругой в Петропавловске-Камчатском.

До определенного момента маршрут променада через Парк Победы краевого центра никаких «военно-исторических и мемориальных» мыслей не вызывал. Теплый сентябрьский вечер не подвигал на сенситивные аллюзии о былых сражениях и победах. Но далее, как предчувствует читатель, неизбежно последует появление недоброго наречия «вдруг».

Да, именно так – неожиданно благостное течение мыслей оборвала группа подростков, использовавших обелиск, посвященный «гражданам Петропавловска-Камчатского, погибшим в годы Великой Отечественной войны», в качестве тривиальной скамейки. Конечно, подошел к ним. Не с упреками, понимая, что если ранее система нравственных координат не подсказала «они же дети», что вечный огонь не место для прикуривания и перекуров, замечания незнакомого «дяденьки», подстегнутые коллективной бравадой, скорее всего, выльются в агрессию, обращенную в мой адрес.

Завязав беседу, довел нейтральный разговор до той степени логики и последовательности, когда контекстуально оказалось возможным задать вопрос о дате, фиксируемой календарями и историей, 3 сентября.

Наперегонки, несмотря на видимую заинтересованность, мои собеседники отвечать не бросились. Томить неведением подростков долго не стал. Рассказал о событиях 3 сентября 1945 года и предшествующему им боевому экшену на советском Дальнем Востоке.

- Мы что, и с японцами воевали? – дружно удивились собеседники, некоторым из которых, по моим прикидкам, скоро предстоит сдавать единый государственный экзамен.

Не стал разжигать воображение подростков сообщением, что пять раз войны и крупные конфликты сводили Россию и Советский Союз со Страной восходящего солнца в вооруженных противостояниях. И это при условии, если вычеркнуть из истории взаимоотношений двух стран мелкие столкновения, считать интервенцию Токио в годы Гражданской войны одним эпизодом и сбросить со счетов истории конфликт на КВЖД. Формально в последнем в качестве противоборствующих сторон участвовали Китай и Советский Союз, но, по мнению многих историков и политологов, спровоцировала его именно Япония. Во всяком случае, островная империя стала единственным выгодоприобретателем последствий конфликта на Китайско-Восточной железной дороге.

Увы, история российско-японских и советско-японских вооруженных столкновений остается белым пятном прошлого не только для отечественных школьников, но и для большинства наших сограждан. Впрочем, господину Адати Такаюки, его коллегам по дипломатическому корпусу, токийским политикам и деловым кругам хорошо известны причины, по которым Страна восходящего солнца в результате Второй мировой войны потеряла Курильские острова и южную часть Сахалина.

В глобальном вооруженном конфликте Япония изначально выступила как страна-агрессор и союзник фашистской Германии. Она продолжила войну с державами антигитлеровской коалиции и после капитуляции Берлина.

Тут следует помнить еще и о том, что Токио получил южную часть Сахалина в 1905 году согласно условиям Портсмутского мирного договора, который подвел малоприятные для России итоги Русско-японской войны. Остров по 50-й параллели разделили на две части – российскую и японскую.

Начав интервенцию против РСФСР 5 апреля 1918 года, Япония продолжала оккупацию теперь уже северного Сахалина до 15 мая 1925 года. Отвести войска к югу от 50-й параллели Токио заставили не только требования Советского Союза, но и давление США, которые видели в растущем влиянии Японии угрозу собственным национальным интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а потому препятствовали усилению островной империи. Последнее обстоятельство также явилось одной из причин того, что Токио в 1921 – 1922 годах не решился на аннексию части Охотско-Камчатского края, хотя определенные шаги в этом направлении японские военно-политические круги предприняли.

Часто в числе тезисов, оправдывающих современные территориальные претензии Токио к РФ, можно услышать утверждение о том, что СССР начал в августе 1945 года войну против Японии, грубо нарушив Пакт о нейтралитете, который страны подписали в апреле 1941 года сроком на пять лет. Такой довод, наверное, в какой-то степени мог стать платформой для дискуссии, не содержи межгосударственное соглашение статьи, которая оставляла сторонам возможность денонсировать «Пакт за год до истечения срока». Что советское высшее руководство и сделало, своевременно уведомив об этом шаге посла Страны восходящего солнца в СССР господина Наотакэ Сато.

Обвинения в нарушении буквы и духа Пакта о нейтралитете логичнее будет адресовать Японии. «Статья Первая» документа обязывала Москву и Токио «поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся стороны». Едва ли этими принципами руководствовалась Япония в отношении Советского Союза, во всяком случае, на отрезке с июня 1941 года до лета 1943-го.

Неопределенность политики Токио, наличие в Маньчжурии крупной вооруженной группировки, откровенно нацеленной на СССР, постоянные провокации на границе заставляли Москву держать на Дальнем Востоке и в Забайкалье несколько крупных объединений Красной Армии. Их общая численность достигала 1,2 миллиона человек.

Короткая историческая память значительной части наших соотечественников подпитывает надежду официальных кругов Страны восходящего солнца сформировать среди россиян общественное мнение в пользу возврата Токио так называемых «северных территорий».

Только таким образом можно трактовать инциденты подобные тому, которые произошли на Камчатке в марте 2018 года, когда делегация японского консульства во Владивостоке во время визита на полуостров активно распространяла изданные на русском языке журналы с обозначенными как территория Страны восходящего солнца Курильскими островами. Официальный представитель МИД РФ назвал подобные действия недопустимыми.

Негативную оценку российского Министерства иностранных дел получили и действия Адати Такаюки. Генеральному консулу Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно официальный представитель МИД РФ обратил внимание «на неуместность и безосновательность заявления» сотрудника дипломатической миссии.

Насколько принципиальную оценку подобные действия наших восточных, западных, южных ближних и дальних соседей, а также партнеров будут получать в будущем, я не берусь прогнозировать. Мне известно только то, что романтическое желание облагодетельствовать весь мир, услужить всем и вся оборачивается серьезными проблемами для собственной страны. Политическая история России XIX и XX веков знает немало тому примеров. Необходимо с младых ногтей воспитывать «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», в которых, напоминал нам незабвенный Александр Сергеевич Пушкин, «обретает сердце пищу».

Пока же активная военно-патриотическая пропаганда, акции памяти и благодарности, подобные «Бессмертному полку», в локации к подрастающему поколению часто генерируют противоположный от прогнозируемого эффект. Отсюда и кощунственное отношение к памятникам защитникам Отечества как к бульварным лавочкам, местам для курения и прикуривания. Причин тому, конечно, много. Но одна из них, благодаря очевидности и масштабности, наряду с рядом других, проявляется особенно рельефно.

Широко известно приписываемое рейхсканцлеру Германии Отто Бисмарку выражение о том, что войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и приходские священники. И хоть нечто подобное вышло из-под пера немецкого географа и антрополога Оскара Пешеля, своего значения слова не теряют. Россия в общей статистике школьного учителя, особенно по предметам, моделирующим мировоззренческие позиции: истории и литературе, заменив просвещение и воспитание на образовательные услуги, отказавшись от критического анализа школьных и вузовских программ, потеряла.

Осознание проблемы и в официальных кругах, и в среде общественности прослеживается. Сделаны громкие заявления о некорректности учебников истории, о необходимости поднимать роль учителя, раздаются голоса в пользу пересмотра списка литературных произведений школьной программы… Какие шаги последуют дальше?

Вполне естественно, что деятельность государства по совершенствованию системы образования и воспитания подрастающего поколения должна дополняться и параллельными шагами общественности. Именно с этой целью на Восточном экономическом форуме Корпорация развития Камчатки подписала с инфраструктурным холдингом ВТБ договор о формировании концессионных проектов в сфере образования. Достигнутое соглашение позволит на Камчатке в ближайшее время приступить к созданию принципиального нового объекта просвещения и досуга по типу образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус» или лингвистического центра SUNRISE.

Владимир СЛАБУКА