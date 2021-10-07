СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

05 Октября 2021



В стране продолжается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Москва и Санкт-Петербург, как и прежде, остаются главными очагами распространения болезни. Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, число пациентов с ковидом увеличивается в 67 регионах, а в пяти пока продолжается незначительное снижение.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков указал на необходимость регионам оперативно реагировать на ситуацию с распространением инфекции. Он также отметил, что текущий уровень вакцинации россиян от коронавируса пока является недостаточным.

Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, считает главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, снижение числа заболевших начнется в ноябре, а в середине декабря ситуация стабилизируется.

Тема остается актуальной, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей об изменениях ситуации.

– Сколько заболевших коронавирусом отмечено на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 4 октября в Камчатском крае COVID-19 за сутки выявили еще у 40 человек. За все время пандемии было зафиксировано 19 882 заражения. Напомню, о первых случаях заражения ковидом на Камчатке официально сообщили 5 апреля 2020 года.

Выздоровели от коронавируса за сутки 15 человек, за все время пандемии – 15 604 человека. В стационаре находятся 177 пациентов с ковидом, из них 6 поступили за минувшие сутки. 126 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 270 мест, из них остаются свободными 93 места.

За все время пандемии от коронавируса в Камчатском крае умерли 354 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

29 сентября в краевом правительстве сообщили, что в Камчатском крае отмечается незначительный спад заболеваемости COVID-19. По сравнению с прошлым месяцем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составило 18%. Об этом на оперативном совещании заявил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

По числу заражений ковидом, выявленных за все время пандемии, в сопоставлении с численностью населения, среди 11 субъектов ДФО Камчатский край находится на пятом месте. На первом месте Магаданская область, на втором Сахалин, Забайкалье занимает третье место, Хабаровский край – четвертое. В стране по данному показателю лидирует Москва, второе место занимает Санкт-Петербург, Магаданская область на третьем месте, следом идут Сахалин, Забайкалье, Хабаровский край и Камчатка.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса в регионе?

– По данным краевого Минздрава, 30 сентября вакцинацию от коронавирусной инфекции первым компонентом прошли 88 703 человека. За прошедшие сутки прививку поставили 753 человека.

На Камчатке в рамках акции «Победим COVID вместе» продолжается розыгрыш призов среди граждан, поставивших прививку от коронавируса. Они получили купоны, зарегистрировали их и приняли участие в акции. Во втором розыгрыше победителями стали жители Петропавловска-Камчатского, Елизова, а также Олюторского и Быстринского районов. В списке призов смартфоны, планшеты, телевизор и другие полезные вещи. Акция стартовала 13 сентября и продлится до 17 ноября.

В Минздраве напоминают: на территории Камчатского края развернуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10 км в киноцентре «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– До какого времени на Камчатке сохраняется масочный режим?

– Требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 м на Камчатке продлены до 31 октября 2021 года включительно. Соответствующее постановление от 30.09.2021 года № 143 подписал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Согласно документу, граждане обязаны соблюдать масочный режим при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек, помещений органов власти и организаций (в том числе МФЦ, центров занятости населения), иных зданий и помещений различного назначения.

УМВД по Камчатскому краю, краевому управлению Росгвардии, краевому Роспотребнадзору совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями масочного режима и других коронавирусных ограничений.

Гражданам, имеющим хронические заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и других (перечень указан в приложении к постановлению), рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

– В каком режиме учатся школьники и студенты на Камчатке?

– В образовательных организациях в Камчатском крае (дошкольные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, вузы, учреждения дополнительного образования) образовательный процесс осуществляется в штатном режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, при необходимости – с применением дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций Минпросвещения РФ, Миннауки и высшего образования РФ. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края № 143 от 30.09.2021 года. В документе уточняется, что олимпиады для обучающихся проводятся в классах (кабинетах) по месту обучения либо в дистанционном формате.

Ранее на оперативном совещании в краевом правительстве заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак сообщила, что в шести школах региона из-за коронавируса на карантин закрыто 8 классов. Всего болеют 10 детей. На дистанционной форме обучения находятся 182 ребенка. Это дети из школ Петропавловска-Камчатского, Елизовского района, поселка Палана Тигильского района и поселка Ключи Усть-Камчатского района.

По данным Министерства просвещения РФ, в стране на карантине находятся менее 0,1% школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что министерство не предполагает массового локдауна в образовательных учреждениях. В ведомстве напомнили: противоэпидемические требования к образовательным организациям сохраняются. В их числе обязательная термометрия на входе в здания, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, запрет на проведение массовых мероприятий в очной форме и др.

– Какие ограничения по коронавирусу действуют для туристов, прилетающих на Камчатку?

– В приведенном выше постановлении губернатора Камчатского края указано, что граждане РФ и иностранные граждане, прибывшие в регион в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из трех документов: медицинскую справку (либо сертификат) о вакцинации против ковида, отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия, справку или сертификат о перенесенном заболевании (действует в течение полугода с даты выздоровления). Те же документы потребуются для устройства в гостиницу или иное средство размещения граждан, прибывших на Камчатку для отдыха и туризма. Исключение сделано для детей в возрасте до 14 лет.

– В каком режиме будет работать общепит?

– Работа ресторанов, кафе, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания по-прежнему ограничена с 23.00 до 07.00 (за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами). Ограничение не распространяется на те предприятия общепита, где от ковида вакцинировались не менее 80% персонала при условии обязательного предоставления сведений о достижении указанного показателя в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. Соответствующее изменение закреплено постановлением губернатора Камчатского края № 143 от 30.09.2021 года.

Напомню, решение об изменении режима работы предприятий общепита в зависимости от уровня вакцинации работников было озвучено главой региона еще 22 сентября. В этот день в краевом правительстве прошло очередное заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. Однако соответствующего документа опубликовано так и не было. 29 сентября губернатор резко раскритиковал работу подчиненных в этом отношении. «Неприемлемо, что мы неделю согласовываем выход распоряжения. Люди ждут, надеются на то, что мы выполним наше обещание. Вы представляете, какая потеря эта неделя для общепита, который добросовестно выполнил все требования? Я прошу таких ситуаций больше не допускать», – сказал Владимир Солодов.

– Какие противоэпидемические меры должны осуществлять работодатели?

– Работодатели обязаны организовать контроль за температурой тела работников, не допускать к работе лиц с температурой выше 37 градусов по Цельсию и лиц, контактировавших с ковидным больным, при появлении у них симптомов, не исключающих ковид, информировать работников, выезжающих из РФ, о необходимости ПЦР-исследования на COVID-19 в течение трех дней со дня прибытия работника на территорию РФ и соблюдении самоизоляции до получения результатов исследования.

Также работодателям рекомендовано предоставлять работникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день постановки первой и второй доз вакцины против COVID-19, а работников в возрасте 65 лет и старше перевести на дистанционный режим работы. Последняя рекомендация действует также в отношении лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении к постановлению.

Соответствующие правила закреплены постановлением губернатора Камчатского края № 143 от 30.09.2021 года.

– Какие ограничения по коронавирусу действуют в отношении массовых мероприятий на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края, проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан приостановлено до 31 октября 2021 года. Исключение сделано для мероприятий на открытом воздухе, в которых очно участвуют не более ста человек, а также публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», мероприятий, проводимых в организациях культуры, спортивных мероприятий, проводимых в спортсооружениях закрытого типа, мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых в закрытых помещениях, с учетом ряда противоэпидемических требований (заполняемостью помещений не более 50% от общей вместимости, соблюдения дистанции и иных мер, указанных в приложении к постановлению).

Кроме того, документ предписывает руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами помещений, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний.

– Есть ли наблюдения за тем, как переносят вацинацию от ковида пожилые люди?

– Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в пожилом возрасте. В ведомстве утверждают, что людям старше 60 лет прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями. Главное, чтобы они не были в фазе обострения. Кроме того, перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что граждане старше 60 лет находятся в зоне особого риска при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Именно у них возможны осложнения в виде вирусной пневмонии и тромбозов. А прививка – самый надежный способ защиты.

– Будут ли прививать от коронавируса подростков?

– Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19, предназначенной для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «Документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», – пояснил Кузнецов. Он также отметил, что в случае принятия положительного решения о регистрации вакцину будут производить и применять для защиты подростков от COVID-19 «исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины для подростков. По словам разработчика препарата, существует два варианта подростковой вакцины – разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. В первом случае никаких побочных эффектов эксперты в ходе испытаний не выявили, во втором отмечалась небольшая «температура в пределах 37,5 градуса».

Напомним читателям, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – разработчик первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

– Когда прекратится подъем заболеваемости, ведь люди ставят прививки?

– По оценкам Минздрава России, сейчас уже примерно половина населения страны имеют приобретенный иммунитет к коронавирусу: более 40 миллионов людей сделали прививку, официально переболели 7,5 миллиона. Поскольку многие перенесли инфекцию бессимптомно или в легкой форме и к врачам не обращались, эту цифру, по мнению экспертов, можно смело увеличить в три-четыре раза. Тем не менее, заболеваемость COVID-19 снова растет.

По мнению врача-инфекциониста, главного врача «Инвитро Сибирь» Андрея Позднякова, достигнутого уровня недостаточно для предупреждения очередного подъема заболеваемости.

«Очередной подъем заболеваемости начался быстрее и с более высоких суточных значений количества заболевших. Ниже 17 тысяч заболевших в день по стране, согласно официальным источникам, показатель не опускался», – сказал Поздняков. Он предположил, что заболеваемость будет массовой, не меньше чем летом. Главным условием прекращения эпидемии коронавируса доктор считает достижение коллективного (популяционного) иммунитета. «Пока 80–90% населения не получат иммунитет к коронавирусной инфекции, пандемия не угаснет. Остается, впрочем, вероятность, что вирус в результате очередных мутаций потеряет многие из своих опасных свойств и станет менее «зловредным» в плане тяжести заболевания, однако эта вероятность не кажется высокой», – считает врач.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА