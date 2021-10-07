ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ

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05 Октября 2021

(Продолжение. Начало в номере 29 (332) от 8 сентября 2021 года)

По многочисленным просьбам наших читателей «Вести» продолжают описание вулканов Камчатки. В этом выпуске мы расскажем о вулканах: Горелый, Ключевская сопка, Шивелуч.

 

Горелый

Действующий вулкан на юге полуострова, относящийся к Восточно-Камчатскому вулканическому поясу, входящий в состав Южно-Камчатского природного парка. Находится он в 75 км (по прямой) от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана Горелый 1829 метров.

Около сорока тысяч лет назад на месте этого вулкана находился другой под названием Пра-Горелый. Диаметр его основания превышал 30 километров. Со временем его вершинная часть под собственной тяжестью опустилась, образовав кальдеру 10-14 км. Ее окаймляют остатки старого вулкана в виде невысокого скалистого хребта. Со дна кальдеры извержения продолжились через цепочку появившихся кратеров. Кратеры наложились друг на друга, а растущие конусы слились. Таким образом и появился современный вытянутый массив, покрытый песком, шлаком и слоями застывшей лавы, который продолжает деятельность более древнего вулканического центра.

На сегодняшний день старая постройка, занимающая площадь в 650 километров и имеющая пологие склоны, простирается до верховьев реки Паратунка на севере, верховьев реки Жировая на северо-востоке, реки Вулканной на востоке и вулкана Асача на юге.

Горный хребет длиною в 3 километра, сложенный в цепочку из 11 кратеров, – всё это вулкан Горелый. Точно отражает современное строение этого вулкана в виде вытянутого массива его полное название – Горелый хребет. Массив, образованный при слиянии нескольких вулканических конусов, достигает высоты 1829 метров и занимает общую площадь более 150 квадратных километров. На просторах этих склонов располагается дюжина озер, горячих газовых фумарол и около полусотни шлаковых конусов.

Современная постройка имеет в своем строении широкую котловину с ровным дном и крутыми стенками – кальдеру. Образованная в результате провала верхней части плато, кальдера по-прежнему является действующей частью вулкана.

Несколько колодцеобразных кратеров из числа тех, в которых совершались исторические извержения, заполнены кислотными озерами. Таков восточный кратер Голубое озеро, полукилометровое дно которого занимает озеро голубого цвета, окруженное отвесными двухсотметровыми скалами и частично покрытое плавающим льдом. Особенностью кратера является его изменения в период активности вулкана. Период, когда озеро голубого цвета, свидетельствует о затишье недр земли. Когда же вулкан находится в предактивном состоянии, озеро выкипает, меняя при этом цвет и форму.

Кратер под названием Активный сосредотачивает в себе всю активную деятельность. Дно этого кратера славится кислотным озером оранжевого цвета, берега которого дымятся фумаролами. «Активный» имеет форму воронки 250 метров в диаметре и 200 метров в глубине. Спуск в кратер является опасным, т.к. стенки его осыпаются камнями, а воздух отравлен ядовитыми сернистыми газами, выходами из фумарол.

На западе Горелого хребта расположен скалистый кратер Западный, дно которого покрывает ледник, дающий начало ручью. Он, в свою очередь, стекает в северо-западную часть кальдеры, по пути образуя череду небольших водопадов.

Интересен кратер Цилиндр, расположившийся у южного склона вулкана, со своей правильной округлой формой, диаметр его достигает 40 м.

Кратер под названием Кратерное гнездо представляет собой своеобразное семейство: на дне старого кратера расположены два молодых:

глубокий и узкий кратер Щель, названный так из-за своей продолговатой формы;

на 75-метровой глубине кратера Чаша находится озеро, в котором цвет воды на солнце приобретает фиолетовый оттенок. Отдельные озера образуются и в результате отсутствия стока во время таяния снега.

Застывшие лавовые потоки бордового цвета, потрескавшиеся с течением времени, плоское дно кальдеры, усыпанное вулканическим песком черного цвета – всей своей постройкой вулкан Горелый создаёт впечатление грозного, но удивительного по своей красоте места. Своеобразный ландшафт, морфология, гомодромные изменения состава вулкана поставили его в ряд с уникальными памятниками природы.

Более 2 тысяч лет назад, поток весьма жидкой лавы, образованной активным извержением, породил широкие каменные поля, расположенные к северу от вулкана. Верхние слои лавы при течении успевали застывать, внутренние же, продолжали растекаться. Результатом такого природного явления явились известные на сегодняшний день лавовые пещеры, имеющие куполообразные своды и ледяной пол.

Всего насчитывается 14 пещер, длина которых колеблется от 16 до 140 м. Доступными являются лишь 6.

В течение последних 150 лет извержения вулкана Горелого наблюдались всего 7 раз. С конца прошлого века зафиксировано несколько слабых извержений, заключающихся главным образом в выбросе газов, пепла и песка на высоту нескольких сот метров. Последняя активность летом 2010 года привела к падению уровня озер, колебаниям почв и выбросам паров, которые были видны в Петропавловске-Камчатском. Каждые 20 лет Горелый показывает свою небывалую силу и мощь, извергая горящие лавовые потоки на поверхность, которые, в свою очередь растянулись на расстояния более 10 км. Период затишья на этом вулканическом массиве характеризуется активной фумарольной деятельностью.

Ключевская сопка

Один из самых известных вулканов на Камчатке. На сегодняшний день его макушка достигает высоты 4850 метров. Возраст Ключевской сопки оценивают в 7000 лет. Она имеет правильную форму и является самым высоким вулканом на Евразийском континенте.

Район Ключевского вулкана один из самых масштабных на Камчатке. Вблизи этого исполина возвышается целая цепь вершин, которая носит название Ключевской группы вулканов: вулкан Безымянный (2882), Большая Удина (2923), Камень (4575), Заречный, Крестовский (4057), Малая Удина (1945), Зимина, группа Толбачинских вулканов, Ушковский (3943), Харчинский (1400).

Ключевской вулкан высится на востоке полуострова в 360 км по прямой от Петропавловска-Камчатского и в 60 км от поселка Козыревск. Из этого населенного пункта до подножия вулкана можно пройтись пешком за 1–1,5 дня или же воспользоваться вахтовкой (транспортом высокой проходимости), которая доставит вас до цели гораздо быстрее.

Мощные извержения здесь происходят примерно раз в 5 лет. Таким образом, путем нехитрых математических вычислений можно сделать вывод, что Ключевской на протяжении своей истории извергался не одну сотню раз! По праву этот вулкан считается одним из самых активных на планете.

Впервые об извержении Ключевской сопки в 1697–1698 годах упомянул наш первооткрыватель Владимир Атласов. Он же дал ему современное название.

В среднем период спокойствия вулкана длится 5 лет, после чего происходит извержение. Однако период затишья может быть, как короче (3 года), так и длиннее (10–12 лет).

Характер извержений Ключевской сопки – взрывной. За последние 270 лет произошло больше 50 сильных извержений. При мощных выбросах вулканическая пробка, образованная предшествующим извержением, вылетает на высоту до 2 километров, а столб пепла иногда достигает 20 км. Активность вулкана может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Извержения Ключевской сопки из космоса выглядят фантастично. Целая вереница дыма распространяется по планете и разносится по половине территории Земли. Подобные снимки были запечатлены космонавтами со всего мира.

Высота Ключевской сопки меняется с каждым годом и колеблется в пределах от 4750 до 4850 м. Только с момента последнего извержения 2013 года она выросла на 15 м и на сегодняшний день достигает своей максимальной высоты в 4850 м.

Строение Ключевской сопки такое, что все современные извержения наблюдаются через основной и побочные кратеры. Первый напоминает собой большую воронку, которая в периоды нарастания давления заполняется шлаком и лавой. В центре воронки начинает расти новый конус, который иногда выходит за кромку и тем самым увеличивает общую высоту вулкана.

Вплоть до 1978 года вершина исполина располагалась на отметке в 4750 м, кратер в диаметре достигал 700 м, а глубина уходила вниз на 500 м. С этого года вершина Ключевской сопки начала неуклонно расти вверх. Внутренний конус, образовавшийся в основной воронке, набирал свою силу и уже к 1990 году выступал за края настолько, что общая высота самого большого вулкана на Камчатке выросла на 100 м. К этому времени кратер полностью был заполнен лавой и, казалось, нескончаемые потоки красных рек изливались на склоны горячей сопки. К 1993 году абсолютная высота вулкана составила 4822 м. Ключевская сопка является высшей точкой не только всей Камчатки, но и целой горной системы под названием Восточный хребет.

Предположительно, свое название Ключевская сопка получила из-за своего близкого расположения к поселку Ключи. Здесь же, неподалеку от этого населенного пункта располагается река Ключевка. Последняя, в свою очередь, была названа переселенцами с других земель. Описанные названия указывают на характер местности и богатство края горячими ключами источниками.

Существует несколько легенд происхождения Ключевской сопки. Одна из них повествует о богатыре здешних земель Томгиргине и его невесте Итатели, живших в то время на Ключевской равнине. Отец Итатели был строгим и сказал богатырю, что отдаст свою дочь за него только в том случае, если выстроит Томгиргин большую юрту, которую будет видно с побережья. Между побережьем и долиной стояли в то время высокие горы. Несмотря на это, справился богатырь со своей задачей, и отец Итатели отдал свою дочь ему в жены. Сыграли они свадьбу и растопили по приходе домой очаг. Огненный столб взметнул высоко в небо и с тех самых пор угасает лишь на время. По преданию очаг разжигается вновь каждый раз, когда к Томгиргину и Итатели приходят гости.

Существует другая версия местных жителей, по которой Ключевской вулкан это обитель умерших. Они рассказывают, что вулкан извергается в то время, когда мертвые топят свои юрты костями китов, добываемых в подземном море под вулканом.

Ключевская сопка является самым высоким вулканом не только на Камчатке, но во всей России. Действующий, он относится к сложениям типа стратовулкан. Современный конус, особенно его вершинная часть, большую часть времени покрытая снегом изрезана барранкосами и осложнена желобами тектонического происхождения. Последние являются некими большими ямами, характерными понижениями рельефа, которые сужаются в нижней части и расширяются в верхней.

Возле кратера такие желоба ограничиваются крутыми уступами, а их полости представляют собой прогретые участки. С высоты примерно в 3000 м поверхность вулкана покрыта большим количеством шлаковых конусов.

Сосредоточены они в основном на юго-восточном и северо-восточном склонах вулкана. Общее количество насчитывает около 100 штук, 30 из которых были образованы в наше время.

Во время извержений Ключевской сопки потоки лавы выходят из жерла вулкана (его основной воронки), а также побочных конусов и спускаются к подножию по желобам в виде раскаленных лавин и грязевых потоков. Самые крупные желоба получили собственные названия: Желоб Крестовский (северо-западный склон), желоб Козыревский (западная часть вулкана), желоб Апахоничевский (спускается по юго-восточному склону). Территория у подножия сопки покрыта вулканическим песком и размыта «сухими речками». Также здесь протекает самая большая река Камчатка. С другими, близлежащими вулканами, Ключевская сопка соединяется общим снеговым покровом, под которым таятся около 30 ледников, общей площадью 220 кмІ. В районе вулкана растут хвойные леса. Отмечено также единственное место произрастания эдельвейсов на Камчатке – это южные склоны Ключевской сопки. Ближайшее озеро от вулкана располагается в п. Ключи. Там же природой создана целая сеть небольших водоемов, уходящих по цепочке к морю.

Ранее, в конце XVII века, формирование Ключевской сопки происходило только лишь за счет вершинных извержений. Позднее, с 1932 года, произошло изменение режимов вулканической деятельности, появление побочных извержений на склонах вулкана, что и по сей день формирует его современный облик.

Первая вулканологическая станция, на которой начались постоянные наблюдения за вулканами Ключевской группы, была открыта  1 сентября 1935 года в поселке Ключи. Однако фиксировать данные об извержениях документально начали уже с 1967 года, и впервые описал извержение Ключевской сопки наш соотечественник Степан Крашенинников.

Активизация вулкана Ключевская сопка всегда несет тревожный характер и создает опасное положение для международных и местных авиалиний.

Ключевская сопка входит в состав охраняемого природного парка. В его пределах, вместе с километрами вулканических ландшафтов, отмечается разнообразие и животного мира. Здесь можно встретить соболя, снежного барана, рысь, росомаху, зайца, лося и даже бурого медведя. Эти животные обитают не только в лесах у подножия вулканов, но также могут забираться на некоторые высоты, по которым проходят туристические тропы.

Ледниковый комплекс вулкана является уникальным образованием. Здесь встречаются такие ледниковые образования как «ледяной пояс», «блуждающие ледники», «многоярусные ледники» и т.п. На склонах вулканов Ключевская и Ушковский берут своё начало самые крупные ледники полуострова – Богдановича и Эрмана, площадь каждого достигает 45 кмІ. Они представляют собой сложные комплексные образования, в которых отдельно выделяют активные потоки льда, «пассивные» льды, активизирующиеся при сейсмической активности, ледники с лавовыми полями и шлаковыми конусами.

С каждым годом площадь оледенения Ключевской группы вулканов увеличивается.

Одним из интересных фактов служит образование так называемых лентикулярных облаков над вершиной Ключевской сопки. Облако, которое внешне напоминает конус широкой формы, накрывает вершину словно шляпка гриба. Такой формы облака являются довольно редким явлением. Их отличает то, что они не двигаются, несмотря на сильные порывы ветра.

Лентикулярные облака как правило «зависают» с подветренной стороны горных хребтов и могут располагаться на высоте от 2 000 до 15 000 км.

Появление таких облаков над вулканами говорит о том, что возле него присутствуют горизонтальные потоки воздуха, а также о высоком содержании влаги в воздухе.

 

Шивелуч

Располагается на севере Камчатского полуострова, в 40 км от левого берега реки Камчатка и входит в состав восточного хребта. Ближайшими поселениями являются поселки Ключи и Усть-Камчатск в 47 и 98 км удалённости от вулкана соответственно. Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 440 км.

Высота вулкана Шивелуч достигает 3283 метра над уровнем моря и занимает 9 место среди всех возвышенностей на полуострове Камчатка. Диаметр основания около 50 000 м, а площадь вулкана достигает 1300 км 2.

Давнее название вулкана – Суелич, что на языке коренных жителей означало «курящаяся гора». Один из кратеров, образованный в результате активности вулкана в 1944 году, также носил одноимённое название.

Вулкан Шивелуч – это древнейший действующий вулкан, сформированный более миллиона лет назад. Вулканическая постройка состоит из трех частей. Самая высокая часть носит название «Старый Шивелуч» или «Главная вершина». В древности здесь происходила вся активность. В интервалах 24–23 и 11–10 тыс. лет назад этот вулкан являлся одним из крупных центров оледенения. Связано это было с большой высотой его постройки и резким похолоданием климата на полуострове Камчатка.

Позже, в результате сильнейшего извержения, вершина провалилась вглубь и образовалась вторая его часть – гигантская кальдера, достигающая в диаметре 9 км. На этой кальдере, расположившейся на высоте 2800 метров, образовался новый активный кратер – «Молодой Шивелуч» или «Кратерная вершина», который представлял собой слияние экструзивных куполов (Центральный, Суелич, Двойной и др). Именно в этом кратере сейчас происходят выбросы раскаленной лавы и пепла с газом.

Современная геологическая эпоха насчитывает около 60 крупных извержений вулкана. Самое старое имеет возраст  8 700 лет, а самое раннее 260 лет. Сейчас мощность и частота извержений учащается.

Большой вклад в изучение вулкана внесли ученые-вулканологи и геологи Камчатского края, в том числе Былинкина А.А., неоднократно поднимающаяся к самому центру извержения вулкана – на один из образованных в свое время купол Суелич. С её работой можно ознакомиться в статьях: «Подъем на Суелич – действующий купол вулкана Шивелуч», а также в совместной работе с Г.С. Горшковым – «Наблюдение над извержениями вулкана Шевелуч в 1948 – 1950 годах».

Вулкан Шивелуч, пожалуй, самый активный вулкан на Камчатке. Находится в постоянном поле зрения камчатских сейсмологов и имеет оранжевый код опасности. Проходит постоянный мониторинг земной активности. В случае катастрофически сильных извержений возможна эвакуация проживающих поблизости людей.

За прошедшую историю можно было наблюдать как слабые выбросы пепла, так и катастрофические извержения. Характер извержений вулкана Молодой Шивелуч носят внезапный характер, а некоторые из них проходили с образованием гигантской обломочной лавины.

Можно сказать, что исполин извергается постоянно, с перерывами в несколько лет. Обычно извержения сопровождаются выбросом пепла и газов на несколько километров в воздух. Такое облако может перемещаться на многие десятки километров, а порой и больше сотни. Частота самых сильных извержений примерно раз в 100 лет.

Последнее бедственное извержение, сопровождающееся обвальной обломочной лавиной, имело место в ноябре 1964 года.

За несколько дней до катастрофы наблюдалось постоянное дрожание земной поверхности.

Толчки были не очень большие, но происходили постоянно. Животные обычно чувствуют приближающиеся беды и накануне покинули близлежащие территории.

12 ноября рано утром на вулкане прогремел взрыв, и на поверхность на высоту 15 км вырвался столб пепла. Взрывы и гул были слышны за десятки км от места происшествия. Сформировалось огромное облако из газа, пепла и пыли. Ветер дул восточный, и облако стало стремительно двигаться к Тихому океану. Эту картину можно было наблюдать даже из космоса.

На пути стоял небольшой рыбацкий поселок Усть-Камчатск. Туча закрыла солнце, и поселок погрузился во тьму. Шел обильный пеплопад. Улицы поселка покрылись пеплом на толщину 1 мм.

В ноябре на склонах и вершине лежал снег и ледники. Раскаленная вулканическая порода после взрыва растопила ледники, и весь поток воды, грязи и горячих обломков устремился вниз, сметая все на своем пути. Растительность у подножия вулкана была уничтожена на 15 км. Даже сейчас можно увидеть последствия схода этих потоков.

Изучение исторических корней извержения говорит о том, что подготовка к нему началась еще в 1854 году, сразу же после мощного извержения 17–18 февраля, несшего аналогичный характер разрушения. В связи с разрушающим характером, про извержение 1964 года ходит много слухов, написано достаточное количество книг, проведена уйма исследований о характере возникновения и последствий этого извержения.

Известные извержения датируются 1790 г., 1854 г., с 1879 г. по 1883 г., с 1896 г. по 1898 г., 1905 г., с 1927 г. по 1925 г., с 1944 г. по 1950 г., 1964 г., с 1980 г. по 1981 г., с 1993 г. по 1995 г., с 2001 г. по 2005 г., с 2008 г. по 2014 г.

Последнее извержение вулкана датируется 10 января 2016 года. Столб пепла был выброшен на расстояние в 7 км. Шлейф, несущий пепел по воздуху, двигался в северо-западном направлении, в населённых пунктах его выпадение не зарегистрировано

13 мая 2014 г. вулкан Шивелуч выбросил три столба пепла на высоту от 7 до 10 км.

Небольшая статистика по высоте пепло-газовых выбросов за последние 11 лет:

  • 02.2014 – 11 000 м
  • 11.2014 – 7 600 м
  • 06.2013 – 10 000 м
  • 04.2012 – 6 500 м
  • 11.2011 – 10 500 м
  • 11.2008 – 5 500 м
  • 11.2008 – 4 000 м
  • 09.2008 – извержение привело к обрушению части купола вулкана.
  • Весь 2007 год – рост купола, лавины, выбросы пепла на 6 000 –10 000 м.
  • 26–27. 12. 2006 – пепловый шлейф на высоте 5 000–6 000 м.
  • 12.2006 – 10 000 м. Повышение активности.
  • 2004–2005 г. – в результате извержения высота вулкана уменьшена на 115 м.

Как видно, в куполе периодически происходят мощные взрывы, несущие в себе колонну пепла, поднимающегося на 10 км и выше, что является опасным для авиации.

Постройка Старый Шивелуч относится к стратовулканам и сложена в основном грубообломочным и лавовым материалом.

Молодой Шивелуч располагается к северо-западному краю кальдеры, ранее являлся образованием множества слившихся между собой экструзивных куполов. На сегодняшний день, после извержения 1946 года, Молодой Шивелуч представляет собой образование двойного кратера: северного, диаметром 1,7 км и южного, диаметром 2 км.

Рост северного кратера продолжается в настоящее время и характеризуется выбросами различной мощности. Диаметр основания достигает 7 км. Тип постройки вулкана – Сомма-Везувий.

Существует предположение, что вулкан активен в некоторой степени за счет продуктов плавления краев Тихоокеанской плиты, находящихся под Северной Камчаткой.

Путники, которые поднимаются на вулкан, наблюдают, как с высотой меняется растительность.

Проходя через лес, преимущественно состоящий из каменной березы и кедрового стланика до высоты 750 м, мы попадаем на луга выше по склону. Чем выше поднимаемся, тем меньше встречается растительности. При каждом сильном извержении флора довольно сильно страдает. Вулканический пепел покрывает растительность, и она гибнет, горят леса у подножия, и потоки лавы выжигают все живое.

Фумаролы, образованные извержением 1960-х годов, сосредоточены в самом кратере. Активность их меняется в зависимости от состояния самого вулкана.

Шивелуч по сей день представляет собой центр крупного оледенения. От вершины вулкана по барранкосам спускаются ледники. Всего их насчитывается шесть штук. Летом, при таянии снега от них берут свое начало большие и маленькие речки, которые расходятся от Шивелуча в разные стороны. Но даже в самое теплое лето ледники на вершине не тают до конца.

По данным сейсмологических станций Камчатки, в 2009 году активность вулкана увеличилась, в результате чего была образована расщелина глубиной 30 м.

По материалам сайта  (https://kamchatkaland.ru/)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."