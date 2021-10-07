ТЕАТР КУКОЛ УПЛОТНИЛИ

05 Октября 2021



Уплотненный восстал

Коллектив краевого государственного автономного учреждения «Камчатский театр кукол» 23 сентября этого года отправился с гастролями на остров Беринга в село Никольское Алеутского муниципального округа Камчатского края. До острова работники театра добрались без приключений, однако на обратном пути 28 сентября они взбунтовались. Хотя начиналось все вполне себе благостно.

Для того чтобы попасть в село Никольское с населением около 670 человек, руководством театра было зафрахтовано грузопассажирское судно «Василий Завойко», принадлежащее государственному унитарному предприятию Камчатского края «Камчаттрансфлот». Со стороны судовладельца договор подписал генеральный директор Иван Капралов, от театра кукол подписантом выступила исполняющая обязанности художественного руководителя Надежда Никончук. Окончательная цена договора составила три миллиона рублей, из которых 50% стоимости фрахта нужно было погасить до первого сентября 2021 года. Оставшуюся половину суммы театр был обязан перечислить на счет ГУП «Камчаттрансфлот» до 20 сентября 2021 года.

Теплоход «Василий Завойко» доставил театральную труппу до села Никольское, перегрузил людей, театральный реквизит в плашкоут и остался на рейде ждать окончания гастролей.

Зрители села тепло встретили гостей из краевого центра. После окончания гастролей работники кукольного театра снова оказались на борту теплохода «Василий Завойко», только теперь им пришлось сильно уплотниться.

Напомню, пассажировместимость данного судна составляет 34 человека. Сколько людей оказалось на борту «Василия Завойко» в тот день, было известно только капитану. Когда театральные деятели начали возмущаться, капитан пресек их «бунт» несколькими сочными выражениями. Смысл их сводился к тому, что на борту судна командует он и сам принимает решения, не советуясь с пассажирами. Кроме театрального реквизита, на борту судна оказался груз, очень похожий на рефкамеру и ряд других крупногабаритных предметов, не имеющих отношения к деятельности театра кукол. Но капитан плохо знал театральную среду. Их возмущенный разум кипел не переставая. Все время обратного пути они вынашивали планы мести, смакуя и обсуждая их между собой. Ситуацию усугубила морская качка. В общем, актеры были чрезмерно нервны.

Актеры театра кукол знали, что судно зафрахтовано целиком, а значит, брать дополнительный груз и пассажиров капитан не имеет права. Несправедливость и получение «левых» денег, по их мнению, были столь очевидны, что желание наказать мздоимцев подвигло их отправиться в крестовый поход против коррупции, что они и сделали, когда теплоход «Василий Завойко» причалил к пирсу порта Петропавловска-Камчатского.

В целом разделяю возмущение актеров-кукольников, но хочу напомнить некоторые пункты договора фрахтования судна. Итак, пункт пятый «Права и обязанности Сторон» Договора от 02.08.2021 № 03.21-ТЧ фрахтования судна на время (тайм-чартер):

«5. Судовладелец вправе:

5.1.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания услуг по настоящему Договору информацию.

5.1.3. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации».

По версии газеты, фрахтователь в лице КГАУ «Камчатский театр кукол» в указанный срок 20 сентября этого года не внес вторую половину денег за оплату аренды судна, чем, разумеется, вызвал у судовладельца, включая капитана теплохода, большие сомнения, что эта сумма будет когда-то получена вообще. Возникла, мягко говоря, спорная ситуация. На этот случай в пункте 11 Договора прописан порядок разрешения споров:

«11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

11.3. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) дней от даты ее надлежащего получения.

11.4. В случае если ответ по существу претензий не будет получен Стороной, направившей претензию, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным».

Можете себе представить, как неприятно и утомительно рядиться-судиться в арбитражном суде самому судовладельцу. И потом, согласитесь, дурно звучит, когда одно краевое учреждение судится с другим и ГУП «Камчаттрансфлот» отсуживает последние гроши у КГАУ «Камчатский театр кукол». В сложившейся ситуации проще было принять на борт «левый» груз, чтобы возместить понесенные финансовые затраты. Думаю, капитан был неправ. Разумеется, оценку его действиям еще предстоит дать правоохранительным органам.

Допустим, версия газеты неверна и театр кукол вовремя расплатился за фрахт теплохода «Василий Завойко». Тогда представителю фрахтователя Надежде Никончук предлагаю поставить себя на место капитана. Он-то знает, что выбраться с острова Беринга не так просто. Самолеты в село Никольское летают нерегулярно из-за капризов погоды и также редко туда заходят суда. К тому же далеко не каждое судно допущено перевозить пассажиров. По сути дела, жители Алеутского муниципального округа оторваны от Большой земли и возможность попасть в краевой центр с какой-либо оказией для них большая удача.

Что делать капитану, если к нему обращаются жители, у которых горит плановый отпуск, либо заболел ребенок, или нужно пройти плановую госпитализацию и т.п. Капитан судна с этими проблемами сталкивается постоянно. Как вы думаете, можно ли его осуждать за то, что он идет навстречу людям, нарушая инструкции?

Актерам нужно побыть на острове месяца три, чтобы окончательно проникнуться ощущением первозданной природы. Служители Мельпомены глотали бы полными легкими густые туманы и мечтали хотя бы на некоторое время увидеть солнце, цепляясь за выступающие предметы, чтобы не унесло ветром. Наслаждаясь созерцанием бесконечной океанской глади и звуками несмолкаемого прибоя, актерам-кукольникам по-настоящему, а не понарошку захотелось бы завыть от беспредельного восторга от увиденных картин нетронутой природы и срочно поделиться своими впечатлениями с жителями краевого центра. Вот только существовала одна проблема – доплыть или долететь до Петропавловска-Камчатского было не на чем. Вдруг во время томительного ожидания нежданно-негаданно подворачивается теплоход «Василий Завойко». Наши кукловоды, уверен, взяли бы судно на абордаж. Что в этом случае оставалось делать капитану? Ответ мне кажется очевидным – пожалеть «дикарей».

В нашем случае, наверное, капитану «Василия Завойко» нужно было вести себя с актерами-кукольниками как-то помягче, поделикатнее. Ему всего-то следовало вспомнить слова, которые приписываются знаменитой советской актрисе Фаине Раневской: «Актеры, конечно, дети. Но это сукины дети».

А детей обижать нельзя…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ