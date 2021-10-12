ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ

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12 Октября 2021

(Продолжение. Начало в номерах 29 (332) от 8 сентября 2021 года и 33 (336) от 6 октября 2021 года)

По многочисленным просьбам наших читателей «Вести» продолжают описание вулканов Камчатки. В этом выпуске мы расскажем о вулканах: Безымянный, Толбачик, Жупановский и Вачкажец.

Безымянный

Когда-то затерянный среди своих соседей, неприметный потухший вулкан с еле видными очертаниями маленького кратера, сейчас один из самых известных, активных и наблюдаемых не только на Камчатке, но и во всем мире. Является памятником природы и располагается на территории природного парка «Ключевской».

Вулкан Безымянный на Камчатке, или Безымянная сопка, относится к Ключевской группе и располагается в её центральной части. Самыми известными активными участниками этой группы являются Ключевская сопка и Плоский Толбачик.

Внешне это горный массив, вершина которого разрушена недавним извержением. Относится к действующим вулканам. Самым близким поселением является поселок Ключи, в 60 км к югу, а также поселок Козыревск, в 50 км.

Большая часть вулканов Камчатки получила свои названия от местных племен ительменов, а некоторые из них были названы в честь отличившихся охотников и ученых. Безымянный же считается исключением.

Формирование постройки датируется ещё ледниковым периодом, начавшимся более 2,5 млн лет назад. На его месте располагалось несколько куполов, образовавшихся путем выдавливания лавы на поверхность Земли. Учеными были даны им названия, такие как: Гладкий, Правильный, Расчлененный и т.д. Более 10 000 лет назад начала формироваться старая постройка, которая носила название Пра-Безымянный, а где-то 5 000 лет назад и сам Безымянный. «Остатки» Пра-Безымянного сохранились на восточной стороне современного вулкана, а купол, сформированный более 5 000 лет назад, сдвинут на полкилометра к западу.

Активность Безымянного на Камчатке наблюдалась во все периоды. Даты извержений, которые удалось восстановить по обломкам и самой вулканической постройке, свидетельствуют о том, что в  определенные периоды он был активен на протяжении 400 лет. Кульминационные моменты извержений, как правило, приурочиваются к началу и концу периода. Такого рода длительные извержения с последующими катастрофическими последствиями похожи между собой по характеру извержений и понижению рельефа.

В настоящее время высота вулкана Безымянный на Камчатке составляет 2 882 м. До катастрофического извержения, произошедшего в 1956 году, его высота достигала более 3 050 м. В его состав входят часть разрушенной старой постройки, расположенной на юго-восточной части молодого образования, и кратер, достигающий в диаметре 1,3 на 2,8 м. До происшествия на его вершине красовался лишь маловыраженный кратер, и вулкан считался потухшим.

Склоны заполнены многочисленными лавовыми потоками, а у подножия расположились 16 куполов. Один из них сохранился со времен ранней деятельности и носит название Плотина. Стенки купола весьма похожи на поленья, отчего это место названо Поленницей и носит статус – памятник природы.

 Извержение 1956 года поставило Безымянный в ряд с самыми известными исполинами на планете. Изучение геологического строения вулкана началось с 1980-х годов Г. С. Горшковым, а его история за последние пару тысяч лет была изложена О. А. Брайцевой и В. Ю. Кирьяновым. Позднее исследования велись более углубленно, т.к. его активность росла, а полученной информации не хватало.

Одним из самых сильных извержений за всю историю вулкана и всей Камчатки стала катастрофа 1956 года. Сотни землетрясений в день, столбы огня и газа высотой до 40 км. Молнии и оглушительный шум. Извержение 1956 года носило поистине разрушительный характер не только для самого вулкана, но и для всего окружающего природного комплекса в целом. После происшествия на Безымянном этот тип извержения был выделен как самостоятельный и по сей день носит название – направленный взрыв.

Вулкан может нести опасность для авиалиний международного и местного значения, т.е. его пепловые выбросы могут вырастать вверх на 15 км, а пепловые облака растягиваться в разных направлениях на сотни километров. Так же происходит постоянный визуальный, сейсмический и спутниковый мониторинг.

Интересным фактом является наличие на планете весьма похожего по характеру извержений (направленный взрыв) гиганта Сент-Хеленс. Расположен он в США. По мнению ученых, вулканы Сент-Хеленс и Безымянный могут быть как-то связаны. Именно после извержения в 1980 году на Сент-Хелес началось пристальное наблюдение за этой «парочкой». Непосредственное влияние на формирование характера вулкана Безымянный оказывают и его соседи – Ключевская сопка и Камень. Так, обвалы или движения недр этих построек непосредственно повышают давление в Безымянном, а также способствуют сходу обломочных лавин. Для всей Ключевской группы характерны вулканические процессы с ярким проявлением. Порой исследователи находят золото и платиноиды. Уникальность этой группы привлекает сюда как ученых, так туристов и альпинистов. Ежегодно по маршрутам проходят множество туристов. Однако в восточном секторе Безымянного природной привлекательности мало. Здесь палящие тучи, безжизненные поля, засыпанные лавовые потоки и кучи глыб.

Толбачик

Это вулканический массив на востоке полуострова Камчатка, относящийся к Ключевской группе вулканов. От краевого административного центра – Петропавловска-Камчатского – вулкан отделяют 343 км. Массив образован двумя слившимися стратовулканами, занявшими свое место на пьедестале древнего щитового вулкана. Это потухший Острый Толбачик с разрушенной вершиной (3 682 м) и действующий Плоский Толбачик (3 140 м).

Также неподалеку от вулкана протекает одноименная река Толбачик, её длина составляет 148 км.

Вулкан Острый Толбачик

Представляет собой стратовулкан с острой обледенелой вершиной, юго-восточная часть которой обрушена. Нижняя часть вулкана закрыта мощным покровом из льда, часть которого распространилась на Плоский Толбачик. Здесь же находятся ярко выраженные глубокие барранкосы и знаменитый ледник Шмидта, опускающийся по южным склонам.

Острый Толбачик относится к потухшим вулканам, высота его составляет 3 682 м, а дата последнего извержения остается неизвестной.

Вулкан Плоский Толбачик

Его вершина срезана двумя кальдерами, вложенными друг в друга. Первая из них, достигающая в диаметре 3 километра, образовалась еще около 6 500 лет назад во время мощного извержения. Эта кальдера занята небольшим щитовым вулканом и ледником, которые и образуют характерную плоскую вершину. Именно вид горного плато привел к тому, что вулкан получил название Плоского Толбачика. Внутри старой кальдеры располагается молодая кальдера, выглядящая как 400-метровая впадина диаметром 1,8 км и явившаяся результатом предпоследнего извержения вулкана в 1975–76 годах. Склоны вулкана и примыкающий к нему Толбачинский дол занимают около 120 шлаковых конусов от побочных прорывов.

С 1740 года зафиксировано всего 12 извержений с длительными перерывами между самыми мощными из них. Иными словами, Плоский Толбачик крайне редко находится в активном состоянии, однако пребывает в нем продолжительное время.

Отличительной чертой Плоского Толбачика являются жидкие лавы, которые вы не сможете больше наблюдать ни на одном из действующих камчатских вулканов. Извержения вулкана не относятся к типу классических вершинных извержений, во время которых колоссальные объёмы дыма и пепла выбрасываются из вершины на высоту до нескольких километров. Извержения этого исполина трещинные и характеризуются излияниями большого количества лавы.

Еще на высоте 2 600–2 800 метров над кратером с периодичностью 3–4 минуты взмывают в воздух выбросы газа и пара с удушливым запахом серы. Лед и снег вокруг кратера тают, попадают на раскаленную лаву, смешиваются с вулканическими газами и устремляются вверх. Лава внутри самого кратера пребывает в настолько жидком состоянии, что даже слегка фонтанирует.

Такие извержения в ненаучной среде также называют туристическими, так как именно они из-за относительной безопасности и фотогеничности текущих лавовых рек привлекают наибольшее число туристов. В отличие от вершинных извержений, во время трещинных лавовых излияний можно довольно близко подлететь к вулкану на вертолете.

Среди общего количества извержений Толбачика выделяют три самых больших трещинных извержения: 1941 г., 1975–1976 гг., 2012–2013 гг.

Извержение 1941 года происходило на высоте 1 950 м, на юго-западных склонах, в результате чего произошел прорыв и образовался новый шлаковый конус с излиянием лавового потока. Сегодня он именуется «конус 1941 года» или «конус 41».

Самое мощное извержение происходило в 1975–1976 годах. Его результатом стали новые шлаковые конусы и огромные лавовые поля.

Самый молодой и не менее внушающий прорыв датируется 2012 годом, тогда на южном склоне Толбачика открылась трещина длиной 5 км и протянулась от «конуса 1941 года» до старого конуса «Красный», расколов его.

Внешний вид вулкана уже не такой, как прежде. Изменился не только ландшафт вокруг вулкана, его земли и стоящие рядом леса, но даже речные воды стали кислыми.

Лавовые трубы образуются в основном из маловязких лав. Их протяженность может достигать нескольких километров. Так, лавовые трубы после извержения 1975–1976 г. простираются на 500 м вдаль и составляют до 5 м в диаметре.

Со временем температура в пещерах уменьшается, и впоследствии они становятся доступными для посещения и исследований.

После извержения 2012–2013 годов экспедиционной группой на Толбачике было обнаружено порядка десяти входов в пещеры нового лавового поля. Потоки воздуха в этих полостях могут быть настолько сильными, что слышен шум ветра. Другие же пещеры, наоборот, воздух якобы выдувают, в связи с чем он очень горячий и температуры порой достигали 350 °С.

На сегодняшний день многим пещерам присвоены имена: Красивая, Большая, Горячая и т.д. Пещера Красивая славится разноцветными сталактитами, один из её залов покрыт белыми кристаллами соли. Пещера Холодная поражает своими размерами настолько, что даже зажженный фальшфейер не может осветить всё её пространство.

Этот вулкан на протяжении многих десятилетий является крайне интеесным объектом для ученых вулканологов и тех, кто изучает минералы. Такого рода научные работы на Камчатке были начаты ещё более 70 лет назад Софьей Набоко. Здесь, на конусах вокруг Толбачика в XX веке было обнаружено более 50 новых минералов.

Так, после извержения 2012–2013 годов в застывшей лаве нашли алмазы нового, ранее неизвестного типа. По мнению геологов, они образовались под действием электрических разрядов в результате шоковой кристаллизации. Количество алмазов превышало 100 штук, что явилось аномально высокой цифрой и сравнивается с обогащениями лавовых пород в Индии.

Алмазы эти достаточно крупные и отличаются своими минеральными и геохимическими характеристиками, что позволило выделить их в отдельный тип – толбачинский алмаз.

Вулканы Острый и Плоский Толбачик на карте находятся в непосредственной близости.

Как правило, все туристические группы начинают своё путешествие вокруг Толбачика от поселка Ключи, расположившегося в 60 км от массива.

Местные гиды и опытные туристы считают, что маршрут восхождения на Плоский Толбачик не сложен. В альпинистском снаряжении нет необходимости, однако, как и любое другое восхождение, подъём на вершину требует некоторой физической подготовки. На её покорение уходит 6–8 часов, на спуск в среднем 4–5 часов. Маршруты организуются летом и ранней осенью, как правило, с июля по сентябрь. Спелеологи уже давно облюбовали для тренировок лавовые пещеры вулкана Толбачик, любители горных велосипедов – шлаковые конусы.

Отправной точкой для подъёма является «База Луноходчиков». Это лагерная стоянка 70-х годов прошлого века, на которой в своё время испытывались первые советские аппараты «Луноход-1»и «Марсоход-1».

По окончании испытаний база была передана институту вулканологии, а в наши дни на ней организуют стоянки туристы. На склоне Плоского Толбачика, на высоте около 800 метров, находится станция «Водопадная», отслеживающая сейсмическую обстановку и изменения в поведении вулкана.

От станции также берет начало тропа, проходящая сквозь угловатые наслоения застывших лавовых потоков и места падения вулканических бомб. Склон вулкана, по которому осуществляется подъём, относительно пологий. На пути встречаются небольшие снежники.

Однако Острый Толбачик совсем другой. Восхождение на этот исполин требует хорошей физической подготовки, он привлекателен не только для любителей активного отдыха, но и для профессионалов-альпинистов, которые не раз покоряли этот вулкан и не понаслышке знают о сложности восхождения на него.

Летом на вулкан совершаются восхождения, посещаются горячие источники, возможны сплавы и джип-туры. Зимой Толбачик популярен для фрирайда, снегоходных и вертолетных экскурсий.

Жупановский

Жупановская сопка на Камчатке представляет собой вулканический массив, расположившийся на восточной стороне полуострова, в 70 км от столицы края – Петропавловска-Камчатского, с северной стороны долины реки Налычево, за Авачинской группой. Жупановская сопка входит в состав Дзензур-Жупановской группы, наравне с вулканами Дзензур и тремя разноименными конусами: Тетяева, Сиреневый и Юрьевский.

Начало формирования гиганта датируется периодом более 50 000 лет назад. В это время были сформированы три крупных конуса. Лавовые потоки, следовавшие после их извержений, распространялись до рек Налычевой и Жупановой. Последнее сильно извержение состоялось в 800 годах до н.э. Второе название вулкана – Вахильская сопка.

В составе постройки находится четыре стратовулкана: Восточный, Западный, Старый и Активный. Их конусы расположены достаточно близко друг к другу и составляют практически единое целое. Вершины конусов в свою очередь покрыты вечным снегом и ледниками, длина некоторых из них достигает 6 км. Это место является центром мощнейшего современного оледенения, а его наиболее крупные ледники спускаются с северных склонов.

Самый высокий Восточный конус имеет высоту 2 958 и, а самый низкий Западный – 2 505 м, склоны которого в свою очередь изрезаны барранкосами, а диаметр кратера составляет 500 м.

Кратер Старый является самым большим и достигает в диаметре 1 км, он полностью заполнен ледником. Дно кратера наклонено в северо-западном направлении. Южная и восточная стороны представлены стенками, а у подножия южной стороны находится 2 группы фумарол, образующие в леднике отверстия в виде колодцев диаметром до 75 м.

Наиболее молодым и «хорошо сохранившимся» конусом является Активный. Он имеет правильную форму, а диаметр его кратера составляет 200 м. Известность эта часть вулкана приобрела благодаря шести историческим извержениям, начиная с 1776 по 1957 год. Большинство выбросов имели пепловый характер и лишь в 1882 году имело место извержение лавой, поэтому принято считать, что извержения Жупановского носят одинаковый характер.

В периоды затишья на вулкане наблюдается фумарольная активность. Наиболее сильно она проявляется на юго-западном склоне, который покрыт желтыми отложениями, образующими серные трубы.

Сопка относится к действующим. За последний век извержения наблюдались в 1929 г., 1940 г., 1956 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. Пепловые выбросы в период действия вулкана несут опасность для авиалиний.

Жупановский вулкан зимой является хорошим местом для катания и хели-ски-туров. Протяженность трасс составляет до 7 км. Крутизна склонов достигает 25–35 градусов.

Восхождение на вершину требует хорошей подготовки. В связи с удаленностью от основной туристической тропы, а также требуемых физических навыков восхождение на этот вулкан организовывается не часто.

Однако сам пеший поход в долину Налычево, где непосредственно расположилась сопка, – частая программа для гостей, посещающих полуостров. Как правило, для пеших туристов такой поход занимает от недели до 10 дней.

Вачкажец

Горный массив Вачкажец располагается к западу от Петропавловска-Камчатского и является частью Южно-Быстринского хребта. Его удаленность от города сравнительно небольшая – всего 80 км. Самое высокое место в этой горной гряде – гора Вачкажец, которая достигает 1 556 метров над уровнем моря.

Горный массив является памятником природы и включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Камчатского края».

Маршрут для прогулок по этой территории несложный и подходит даже для неподготовленных путешественников.

Если вы выезжаете из города, нужно двигаться по шоссе P-474. Мы можем с уверенностью сказать, что дорога на Вачкажец способна стать удивительным приключением для каждого желающего постигнуть тайны Камчатки. Суровость края сочетается с нежностью и мягкостью, даже какой-то романтичностью. Каждое мгновение, каждый сантиметр и даже миллиметр пройденного пути оставляет «послевкусие».

Название горы пошло от старинного слова коренных ительменов «уачькагачь», что означает «Текущая с каменного хребта».

В ходе сильного извержения горный массив был разделен на три части: г. Летняя Поперечная, г. Вачкажцы и непосредственно сама гора Вачкажец. Их вершины, образованные стенками бывших разрушенных кратеров, соединены узкими горными перешейками. Вершины гор практически всегда заснежены.

На сегодняшний день массив Вачкажец является потухшим. Во время древних сильных извержений, носивших взрывной характер, кратеры вулкана разрушились, оставив огромные цирки.

За долгие тысячелетия существования коварные ледники смогли-таки снизить его высоты. Именно «по их вине» и образовались цирки вкупе с более мелкими карами, что, впрочем, только добавило живописности и без того дикому и самобытному виду.

Сейчас в одном из таких цирков есть небольшое ледниковое озеро с названием Тахколоч. В одном из цирков горного массива берет свое начала небольшая река Тахколоч. Питаясь от ледника, образуя каскады водопадов, она течет по долине между г. Летней Поперечной и г. Вачкажец. Через 18 км она впадает в реку Плотникова.

С западной стороны возвышенности расположилось крупное озеро Начикинское, имеющее ледниковое происхождение. В период нереста по реке Плотникова до этого озера поднимается нерка, горбуша, кижуч и голец. Ее цель – отложить здесь икру и дать жизнь новому потомству.

Уникальность флоры горы Вачкажец заключается в переходах растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов. Можно, затаив дыхание, наблюдать за переливами изумрудных ковров кедровых и ольховых стлаников. У границы блестящих на солнце снегов растут золотые и нежно-розовые рододендроны.

Вообще каждый участок земли – это отдельный мир. Притягивают взоры лесные склоны, заботливо укрытые узорчатым ковром из сине-фиолетовой орхидеи, Венериного башмачка Ятабе (занесенные в Красную книгу), лилии слабой, морковника, жимолости, сибирского можжевельника, а вдоль дорог и троп, на лужайках уютно разместились нежные цветы купальницы Ридера.

Пройдя вглубь, под полог леса, вы встретитесь с рябчиком камчатским, фиалками, шиповником, рябиной бузинолистной и многими другими удивительными растениями. Летний наряд в виде цветущей сиверсии пятилепестной, а также подбела многолистного с голубикой.

На берегах горного ручья, которое впадает в озеро Тахколоч, встречается анемонаструм мохнатейший и паррия голостебельная, являющаяся единственным растением из семейства капустных с сиреневыми цветами. Среди камней прячутся кассиопея плауновидная и диапенсия обратнояйцевидная, а также колокольчик волосистоплодный и бриантус Гмелина.

На поляне вокруг озера Тахколоч растёт кедровый стланик, шикша и тощая береза.

Тундровые озера встретят вас любкой комарниковой, росянкой круглолистной, багулькой болотной и клюквой.

При выборе маршрут на Вачкажец у вас есть все шансы встретить достаточно редкие минеральные образования, являющиеся при этом остатками самой редкой в этих местах фауны-«прародительницы». В скальных обнажениях случается встретить такие минералы, как кварц с опалом. Добавим сюда несметное число горных пород, назвать которые молодыми язык просто не поворачивается, ибо возраст у них палеогеновый и неогеновый.

Одним словом, горный массив Вачкажец – это рай для людей, увлекающихся ботаникой, и просто тех, кто хочет познакомиться с прекрасной природой полуострова.

(По материалам сайта kamchatkaland.ru)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."