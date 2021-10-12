Спрашивали-отвечаем

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12 Октября 2021

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки превысило 29 тысяч, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Подъём заболеваемости COVID-19 в РФ отмечен со второй декады сентября, но интенсивный прирост начался с октября. В Москве число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза, сообщили в столичном оперативном штабе. Чтобы снизить уровень заболеваемости, регионы один за другим ужесточают меры, направленные на борьбу с инфекцией, уже в 56 регионах ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан или расширили списки тех, кому требуется сделать прививку. Еще несколько субъектов перешли к системе QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертов, спортзалов. QR-коды выдаются тем жителям, кто вакцинировался или официально переболел коронавирусом.

В Камчатском крае ситуация пока стабильна, но губернатор призвал быть готовыми к возможному росту заболеваемости. В регионе до конца октября введен обязательный масочный режим при посещении общественных мест, действует требование к соблюдению социальной дистанции и ряд иных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. С 23 июля введен режим обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Коронавирус по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о развитии ситуации с заболеваемостью и связанных с нею изменениях.

– Статистика по заболеваемости ковидом в Камчатском крае

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 12 октября в Камчатском крае за сутки COVID-19 был выявлен еще у 40 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 210 заражений коронавирусом. Выздоровели за сутки 17 человек, за все время пандемии 15 735 человек. В стационарах находятся 182 пациента с коронавирусом, из них 18 поступили за минувшие сутки. 120 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 270 мест, из них свободными остаются 88 мест.

За все время пандемии в Камчатском крае от COVID-19 умерли 385 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

Напомню, о первых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на Камчатке официально сообщили 5 апреля 2020 года. Первый пациент с подтвержденным COVID-19 умер 12 мая 2020 года.

По числу выявленных с начала пандемии заражений коронавирусом в сопоставлении с численностью населения среди 11 субъектов ДФО Камчатский край находится на пятом месте. Лидирует Магаданская область, на втором месте Сахалин, на третьем Забайкалье, на четвертом Хабаровский край. В стране по этому показателю первое место занимает Москва, второе Санкт-Петербург, на третьем месте Магаданская область, следом идут Сахалин, Забайкалье, Хабаровский край и Камчатка.

– Как оценивают ситуацию с заболеваемостью на Камчатке власти региона?

– Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Камчатском крае стабильная. В последние три недели количество госпитализированных и выписанных ковидных пациентов находилось на одном уровне. Об этом сообщил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин на оперативном совещании в краевом правительстве 11 октября. «На 38-й неделе средняя ежедневная госпитализация составляла 12 человек, выписывались в среднем 11 человек. На 39-й неделе госпитализировали 13 человек в среднем за один день, восемь выписывались. За 40-ю неделю при средней госпитализации 11 человек выписывалось десять. Количество госпитализированных и количество выписанных на долечивание остается практически неизменным», – сказал министр.

Губернатор отметил, что по сравнению с другими регионами ситуация неплохая. Но, поскольку в крае, как правило, повторяется общероссийская динамика с опозданием на две-три недели, надо быть готовыми к возможному росту заболеваемости в ближайшие недели. «План по развертыванию дополнительных коек (для ковидных пациентов. – Авт.) должен быть всегда в режиме готовности. Кроме этого, я прошу отследить готовность амбулаторного звена к возможному повышению нагрузки», – сказал глава региона.

Напомним, в сентябре в крае было отмечено улучшение ситуации с распространением COVID-19. Так, по сравнению с августом снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составило 18 процентов.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, вакцинацию от коронавируса в регионе прошли 91 136 граждан. За сутки прививку поставил 471 человек.

В краевом Минздраве напоминают: на Камчатке продолжается акция «Победим COVID вместе». Она стартовала 13 сентября и продлится до 17 ноября 2021 года. Участие в ней – это возможность получить ценный приз. В розыгрыше призов участвуют камчатцы, которые поставили прививку от коронавируса, получили купон и зарегистрировали его на сайте акции. Победителей определяет программа путем случайного выбора номеров. 8 октября прошло уже третье по счету награждение победителей. Среди них жители краевой столицы, города Елизово и Мильковского района. В качестве призов они получили полезные вещи для дома: гриль, робот-пылесос, планшеты и др.

Розыгрыш главного приза – автомобиля УАЗ «Патриот» – запланирован на 17 ноября.

На территории Камчатского края развернуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре (на территории киноцентра «Лимонад»), в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Сколько школьников на Камчатке учатся удаленно из-за коронавируса?

– Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края 12 октября, в регионе по причине заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты восемь классов в шести школах в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Тигильском и Усть-Камчатском районах, а также в поселке Палана. Всего на дистанционное обучение переведены 164 ребенка. Также на карантин из-за коронавируса закрыто шесть групп в шести детских садах в Елизовском, Мильковском и Усть-Камчатском районах. На карантине находятся 120 детей.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак на оперативном совещании в краевом правительстве пояснила, что вопрос дистанционного обучения отрабатывается в соответствии с поступающей информацией и распоряжениями Роспотребнадзора индивидуально в отношении конкретных классов, если есть заболевшие дети.

 

– Возможен ли отказ в операции пациенту в больнице Камчатского края из-за отсутствия у него прививки от коронавируса?

– Этот вопрос наша газета адресовала в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края. Как сообщил пресс-секретарь краевого Минздрава Артем Днепровский, нормативного акта, обосновывающего отказ в операции по причине отсутствия у пациента вакцинации от COVID-19, нет. Но перед оперативным вмешательством пациентам необходимо пройти тестирование на COVID-19.

– Будут ли пациенты с коронавирусом на Камчатке, которые лечатся на дому, получать бесплатные лекарства на лечение заболевания?

– Правительство Российской Федерации выделило Камчатскому краю 20 934,6 тысячи рублей на бесплатные лекарства для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в краевом правительстве 6 октября.

«Камчатскому краю перечислено более 20 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами тех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, кто находится на амбулаторном лечении», – прокомментировал пресс-секретарь краевого министерства здравоохранения Артем Днепровский. Он также отметил, что в настоящее время в регионе создан запас лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, в количестве трехмесячной потребности. Кроме того, в случае возникновения потребности краевым Минздравом централизованно осуществляются процедуры закупок данных лекарственных средств в соответствии с действующими методическими рекомендациями. В 2021 году для этих целей из резервного фонда Правительства Российской Федерации краевому бюджету выделено 62 883,1 тысячи рублей. В настоящее время дополнительно выделено еще 20 934,6 тысячи рублей.

Дополню, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 1 октября 2021 года № 2761-р о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ. Среди 11 субъектов ДФО, согласно распоряжению, больше всего средств получит республика Бурятия (68389,2 тысячи рублей), на втором месте по объёму выделенных денег Приморский край (62508,1 тысячи рублей), на третьем – Республика Якутия (57288,4 тысячи рублей).

«Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – сообщается на сайте Правительства РФ.

Решение было озвучено 30 сентября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной: ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растет число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходит лечение дома под наблюдением врачей.

– Понадобится ли справка о вакцинации от коронавируса при перелете из Петропавловска-Камчатского на север Камчатского края?

– Перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при наличии у граждан одного из следующих документов: медицинской справки о вакцинации против COVID-19 либо сертификата о прививке, в том числе из личного кабинете Единого портала госуслуг в электроном виде или на бумажном носителе; отрицательного результата тестирования на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до вылета, в электронном виде или на бумажном носителе. При этом тестирование на ковид граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности на территориях соответствующих муниципальных образований, осуществляется за счет краевого бюджета. Об этом говорится в Постановлении губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 30.09.2021 года № 143.

– Планируют ли вводить в стране локдаун из-за коронавируса?

– Общефедерального локдауна из-за коронавируса в России не будет. Об этом заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. «Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», – сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство разработало меры борьбы с коронавирусом без введения локдауна. По ее словам, эти меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Так, в субъектах РФ могут вводиться ограничения при росте заболеваемости COVID-19 в отдельных муниципалитетах. Вице-премьер РФ отметила, что темпы распространения коронавируса в стране приближаются к «негативному рубежу» в 30 тысяч новых случаев в сутки. По ее словам, темпы прироста заболеваемости выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

В начале месяца Голикова уже отмечала, что власти не планируют вводить в России локдаун из-за ситуации с COVID-19. Тогда она заверила, что в стране достаточное количество вакцин для эффективной прививочной кампании. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что одной из причин плохих показателей по росту заболеваемости является недостаточный уровень вакцинации населения.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."