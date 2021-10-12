Спрашивали-отвечаем

12 Октября 2021



Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки превысило 29 тысяч, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Подъём заболеваемости COVID-19 в РФ отмечен со второй декады сентября, но интенсивный прирост начался с октября. В Москве число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза, сообщили в столичном оперативном штабе. Чтобы снизить уровень заболеваемости, регионы один за другим ужесточают меры, направленные на борьбу с инфекцией, уже в 56 регионах ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан или расширили списки тех, кому требуется сделать прививку. Еще несколько субъектов перешли к системе QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертов, спортзалов. QR-коды выдаются тем жителям, кто вакцинировался или официально переболел коронавирусом.

В Камчатском крае ситуация пока стабильна, но губернатор призвал быть готовыми к возможному росту заболеваемости. В регионе до конца октября введен обязательный масочный режим при посещении общественных мест, действует требование к соблюдению социальной дистанции и ряд иных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. С 23 июля введен режим обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Коронавирус по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о развитии ситуации с заболеваемостью и связанных с нею изменениях.

– Статистика по заболеваемости ковидом в Камчатском крае

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 12 октября в Камчатском крае за сутки COVID-19 был выявлен еще у 40 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 210 заражений коронавирусом. Выздоровели за сутки 17 человек, за все время пандемии 15 735 человек. В стационарах находятся 182 пациента с коронавирусом, из них 18 поступили за минувшие сутки. 120 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 270 мест, из них свободными остаются 88 мест.

За все время пандемии в Камчатском крае от COVID-19 умерли 385 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

Напомню, о первых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на Камчатке официально сообщили 5 апреля 2020 года. Первый пациент с подтвержденным COVID-19 умер 12 мая 2020 года.

По числу выявленных с начала пандемии заражений коронавирусом в сопоставлении с численностью населения среди 11 субъектов ДФО Камчатский край находится на пятом месте. Лидирует Магаданская область, на втором месте Сахалин, на третьем Забайкалье, на четвертом Хабаровский край. В стране по этому показателю первое место занимает Москва, второе Санкт-Петербург, на третьем месте Магаданская область, следом идут Сахалин, Забайкалье, Хабаровский край и Камчатка.

– Как оценивают ситуацию с заболеваемостью на Камчатке власти региона?

– Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Камчатском крае стабильная. В последние три недели количество госпитализированных и выписанных ковидных пациентов находилось на одном уровне. Об этом сообщил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин на оперативном совещании в краевом правительстве 11 октября. «На 38-й неделе средняя ежедневная госпитализация составляла 12 человек, выписывались в среднем 11 человек. На 39-й неделе госпитализировали 13 человек в среднем за один день, восемь выписывались. За 40-ю неделю при средней госпитализации 11 человек выписывалось десять. Количество госпитализированных и количество выписанных на долечивание остается практически неизменным», – сказал министр.

Губернатор отметил, что по сравнению с другими регионами ситуация неплохая. Но, поскольку в крае, как правило, повторяется общероссийская динамика с опозданием на две-три недели, надо быть готовыми к возможному росту заболеваемости в ближайшие недели. «План по развертыванию дополнительных коек (для ковидных пациентов. – Авт.) должен быть всегда в режиме готовности. Кроме этого, я прошу отследить готовность амбулаторного звена к возможному повышению нагрузки», – сказал глава региона.

Напомним, в сентябре в крае было отмечено улучшение ситуации с распространением COVID-19. Так, по сравнению с августом снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составило 18 процентов.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, вакцинацию от коронавируса в регионе прошли 91 136 граждан. За сутки прививку поставил 471 человек.

В краевом Минздраве напоминают: на Камчатке продолжается акция «Победим COVID вместе». Она стартовала 13 сентября и продлится до 17 ноября 2021 года. Участие в ней – это возможность получить ценный приз. В розыгрыше призов участвуют камчатцы, которые поставили прививку от коронавируса, получили купон и зарегистрировали его на сайте акции. Победителей определяет программа путем случайного выбора номеров. 8 октября прошло уже третье по счету награждение победителей. Среди них жители краевой столицы, города Елизово и Мильковского района. В качестве призов они получили полезные вещи для дома: гриль, робот-пылесос, планшеты и др.

Розыгрыш главного приза – автомобиля УАЗ «Патриот» – запланирован на 17 ноября.

На территории Камчатского края развернуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре (на территории киноцентра «Лимонад»), в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Сколько школьников на Камчатке учатся удаленно из-за коронавируса?

– Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края 12 октября, в регионе по причине заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты восемь классов в шести школах в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Тигильском и Усть-Камчатском районах, а также в поселке Палана. Всего на дистанционное обучение переведены 164 ребенка. Также на карантин из-за коронавируса закрыто шесть групп в шести детских садах в Елизовском, Мильковском и Усть-Камчатском районах. На карантине находятся 120 детей.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак на оперативном совещании в краевом правительстве пояснила, что вопрос дистанционного обучения отрабатывается в соответствии с поступающей информацией и распоряжениями Роспотребнадзора индивидуально в отношении конкретных классов, если есть заболевшие дети.

– Возможен ли отказ в операции пациенту в больнице Камчатского края из-за отсутствия у него прививки от коронавируса?

– Этот вопрос наша газета адресовала в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края. Как сообщил пресс-секретарь краевого Минздрава Артем Днепровский, нормативного акта, обосновывающего отказ в операции по причине отсутствия у пациента вакцинации от COVID-19, нет. Но перед оперативным вмешательством пациентам необходимо пройти тестирование на COVID-19.

– Будут ли пациенты с коронавирусом на Камчатке, которые лечатся на дому, получать бесплатные лекарства на лечение заболевания?

– Правительство Российской Федерации выделило Камчатскому краю 20 934,6 тысячи рублей на бесплатные лекарства для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в краевом правительстве 6 октября.

«Камчатскому краю перечислено более 20 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами тех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, кто находится на амбулаторном лечении», – прокомментировал пресс-секретарь краевого министерства здравоохранения Артем Днепровский. Он также отметил, что в настоящее время в регионе создан запас лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, в количестве трехмесячной потребности. Кроме того, в случае возникновения потребности краевым Минздравом централизованно осуществляются процедуры закупок данных лекарственных средств в соответствии с действующими методическими рекомендациями. В 2021 году для этих целей из резервного фонда Правительства Российской Федерации краевому бюджету выделено 62 883,1 тысячи рублей. В настоящее время дополнительно выделено еще 20 934,6 тысячи рублей.

Дополню, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 1 октября 2021 года № 2761-р о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ. Среди 11 субъектов ДФО, согласно распоряжению, больше всего средств получит республика Бурятия (68389,2 тысячи рублей), на втором месте по объёму выделенных денег Приморский край (62508,1 тысячи рублей), на третьем – Республика Якутия (57288,4 тысячи рублей).

«Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – сообщается на сайте Правительства РФ.

Решение было озвучено 30 сентября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной: ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растет число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходит лечение дома под наблюдением врачей.

– Понадобится ли справка о вакцинации от коронавируса при перелете из Петропавловска-Камчатского на север Камчатского края?

– Перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при наличии у граждан одного из следующих документов: медицинской справки о вакцинации против COVID-19 либо сертификата о прививке, в том числе из личного кабинете Единого портала госуслуг в электроном виде или на бумажном носителе; отрицательного результата тестирования на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до вылета, в электронном виде или на бумажном носителе. При этом тестирование на ковид граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности на территориях соответствующих муниципальных образований, осуществляется за счет краевого бюджета. Об этом говорится в Постановлении губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 30.09.2021 года № 143.

– Планируют ли вводить в стране локдаун из-за коронавируса?

– Общефедерального локдауна из-за коронавируса в России не будет. Об этом заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. «Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», – сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство разработало меры борьбы с коронавирусом без введения локдауна. По ее словам, эти меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Так, в субъектах РФ могут вводиться ограничения при росте заболеваемости COVID-19 в отдельных муниципалитетах. Вице-премьер РФ отметила, что темпы распространения коронавируса в стране приближаются к «негативному рубежу» в 30 тысяч новых случаев в сутки. По ее словам, темпы прироста заболеваемости выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

В начале месяца Голикова уже отмечала, что власти не планируют вводить в России локдаун из-за ситуации с COVID-19. Тогда она заверила, что в стране достаточное количество вакцин для эффективной прививочной кампании. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что одной из причин плохих показателей по росту заболеваемости является недостаточный уровень вакцинации населения.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА