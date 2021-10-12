ГОРЫ НЕ ПРОЩАЮТ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ

12 Октября 2021



На Ключевской сопке снова беда

Вулканы Камчатки, как магнит, притягивают к себе экстремалов. В стремлении покорить их они нередко недооценивают сложность восхождений, пренебрегают безопасностью и расплачиваются за это своими жизнями. По информации Главного Управления МЧС России по Камчатскому краю, только с начала этого года было зарегистрировано 15 происшествий с туристами, в которых потребовалась помощь спасателей. Пострадали 30 человек, из которых 13 погибли. Более половины таких происшествий были связаны с восхождением на вулканы Ключевской (4 850 м, высшая точка полуострова), Корякский (3 456 м), Авачинский (2 741 м), Толбачик (так называют два близко расположенных друг к другу вулкана: Острый Толбачик высотой 3 682 м и Плоский Толбачик – 3 085 м). Очередное несчастье произошло недавно на склоне Ключевской сопки, самого высокого действующего вулкана Евразийского материка. Исполин высится на востоке полуострова, в 360 км по прямой от Петропавловска-Камчатского и в 60 км от поселка Козыревск Усть-Камчатского района. Покорить его решили два альпиниста из Свердловской и Новосибирской областей.

По сведениям Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю, утром 1 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступил сигнал о помощи. Как сообщил заявитель, 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевской сопки. На высоте около 4 000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Мужчины выкопали в снегу убежище и укрылись в нём, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время они приняли решение разделиться. После этого один из участников восхождения (житель Свердловской области) начал спуск в сторону домика на высоту 2 550 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал – на высоту 3 300 метров.

Через два дня тот, кто пошел в обход, добрался до домика, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи.

На помощь выдвинулась группа спасателей Усть-Камчатского филиала ПСО в количестве трех человек на двух единицах техники. 1 октября спасатели обнаружили заявителя на высоте 2 550 метров и эвакуировали его в поселок Ключи. Самочувствие мужчины было удовлетворительным. Поиски другого альпиниста продолжались, пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить. В этот день, как отметили спасатели, в районе Ключевского вулкана была метель, ветер до 70 км/час, температура воздуха минус 13 – минус 15 градусов, что при сильном ветре ощущалось как минус 30.

Только 5 октября погода позволила возобновить поиски пропавшего участника восхождения. В связи с повышенной опасностью схода лавин со склона Ключевского было принято решение обследовать прилегающую к вулкану территорию. Так, дежурная смена Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» изучила маршрут, ведущий к сейсмостанции Апахончич. На следующий день, 6 октября, на поиски альпиниста из Петропавловска-Камчатского выдвинулся личный состав поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». «Утром 7 октября спасатели начали восхождение. Их цель – достичь отметки 4 000 метров, на которой разминулись двое мужчин, и пойти вниз по предполагаемому маршруту пропавшего альпиниста», – проинформировала пресс-служба краевого МЧС. В сообщении уточнялось, что с учетом акклиматизации, которая на каждом подъёме должна занимать не менее 48 часов, добираться до необходимой высоты придется несколько дней. Кроме того, во многом поисковая операция зависит от погодных условий и видимости.

По последним данным краевого МЧС, спасатели были вынуждены приостановить поисковую операцию. «Пятеро сотрудников краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» достигли отметки 3 100 метров, дальнейшее восхождение невозможно из-за ухудшения метеоусловий. В настоящее время вулкан покрылся снежным покровом толщиной более метра, что несет за собой риск схода снежных лавин. Кроме того, установилась низкая температура воздуха, в ночные часы столбик термометра опускается до отметки в минус 30 градусов. Также значительно осложняет обстановку подошедший к берегам Камчатки циклон, который принес с собой не только дождь и снег, но и усиление ветра. Спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации. Вопрос о возобновлении поисков будет решаться дополнительно с учетом погодных условий», – сообщили в ведомственной пресс-службе 11 октября.

Самым непонятным в этой ситуации остается решение участников восхождения разделиться на высоте 4 000 метров. Представим себе: два человека, дождавшись небольшого улучшения погодных условий, выходят из снежного убежища, понимая, что далее находиться в нем нет смысла. Однако дальше они идут поодиночке, разными маршрутами. И это в труднейших условиях, на незнакомой горе, в ветер, мороз, когда под ногами скользкие камни, снег и лед. Что же произошло? На мой взгляд, причиной такого, мягко говоря, странного решения, мог стать конфликт, возникший между напарниками. Можно предположить и другое: никакого общего решения разделиться не было, а просто один оставил другого, к тому времени ослабевшего. Нельзя забывать, что о развитии событий мы сейчас знаем только со слов участника похода, оставшегося в живых.

В любом случае выяснением обстоятельств исчезновения альпиниста будут заниматься следователи. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, организована доследственная проверка обстоятельств произошедшего. По её итогам «органом следствия будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства». Другими словами, если в ходе проверки обнаружатся признаки состава преступления, будет возбуждено уголовное дело.

Разделение участников восхождения, как и следовало ожидать, стало роковой ошибкой. Ранее, оставшись в одиночестве, погиб при покорении другого Камчатского вулкана – Корякского – Игорь Томашевский, имевший третий разряд по альпинизму. Это случилось в марте текущего года. Игорь находился в составе группы из трех человек, при восхождении замыкал группу и отстал от друзей. В условиях разыгравшейся к тому времени непогоды товарищи не сразу заметили это и потеряли его из виду. В отличие от пропавшего на Ключевском альпиниста, Игорь смог выйти на связь со спасателями и сказать им, что находится на высоте 3 200 метров, потерял кошку и спуститься самостоятельно по ледяному склону не может. Где находятся его товарищи, он не знал. Больше сообщений от него не было. Тело Игоря спасатели обнаружили на следующий день после его выхода на связь на высоте около 1 800 метров. По предварительной версии следствия, причиной смерти стала сочетанная травма (переломы позвоночника и ребер, разрыв внутренних органов). Газета «Вести» подробно писала об этом («В» от 6.04.2021 года «Восхождение: последствия и выводы»). Не исключено, что с пропавшим на Ключевской сопке альпинистом могло произойти нечто подобное.

Решение разделиться было не единственной ошибкой участников восхождения на Ключевский вулкан. Как сообщили нашей газете в пресс-службе краевого МЧС, они не зарегистрировали свой маршрут, несмотря на то, что любой самостоятельной туристской группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности. Спасатели могут проконсультировать, безопасно ли пребывание на том или ином маршруте, какая погода там ожидается, расскажут, как лучше экипироваться. В соответствии с приказом МЧС России от 30 января 2019 года «Об утверждении порядка информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу…» туристы должны информировать территориальный орган МЧС России в субъекте РФ, на территории которого начинается маршрут передвижения, не позднее 10 рабочих дней до начала путешествия, похода и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма. На Камчатке регистрация туристских групп осуществляется в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Камчатскому краю (ЦУКС). Как пояснили в ведомстве, чтобы зарегистрироваться, необходимо скачать на официальном сайте краевого управления МЧС маршрутный лист, заполнить его и направить в ЦУКС по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по факсу: +7 (4152) 42-10-84. Также регистрация доступна на портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края (gosuslugi41.ru, раздел «Путешествия»). Ничего этого альпинисты не сделали. Конечно, само по себе несоблюдение правил не сыграло решающей роли в последующих событиях, но пренебрежение ими позволяет предполагать, на каком низком уровне была проведена подготовка.

Редакции стало известно, что перед восхождением альпинисты выходили на связь с вулканологами из п. Ключи, которые предупредили их, что в настоящее время подниматься на вулкан ни в коем случае не следует из-за неблагоприятных погодных условий. Участники восхождения проигнорировали совет опытных людей и сделали по-своему. Возникает закономерный вопрос: на что они рассчитывали?

По имеющейся у редакции информации, у туристов имелся небольшой опыт горного восхождения – они поднимались на Эльбрус. Возможно, именно это вселило в них уверенность, что они готовы к покорению высшей точки полуострова. Но вулкан Ключевской требует иного подхода. Дело здесь не в технических трудностях восхождения (в этом отношении особой сложности нет), а в том, что маршрут на вершину крайне напряженный и длинный, требующий акклиматизации при каждом подъёме. Кроме того, Ключевская сопка – активный вулкан, извержения которого не прекращаются. Готовясь к подъёму на него, надо быть готовым к любым неожиданностям. Как отмечает спасатель первого класса краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Игорь Сестеров, Ключевская сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. «Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъём на Ключевскую сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так еще и дополнительные риски несет большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте около 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4 850 метров. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: мы знаем случаи, когда у людей происходил отек головного мозга и, к сожалению, они погибали», – сказал спасатель.

В качестве иллюстрации к его словам приведу несколько примеров. Так, в этом году 17 августа на склоне Ключевского вулкана погибли двое мужчин. Во время спуска с покоренной вершины по леднику на высоте около 4 500 метров в расщелину сорвался один из участников восхождения. Двое других альпинистов попытались найти его, в процессе поиска один из них также сорвался в расщелину. Спасатели обнаружили тела погибших 19 августа. Газета «Вести» подробно писала об этом происшествии («В» от 24.08.2021 года «Снова восхождение и снова трагедия»). А через несколько дней помощь спасателей понадобилась туристке, которая при восхождении на Ключевской вулкан получила травму спины. Тогда женщину удалось оперативно эвакуировать и доставить в больницу.

В прошлом году на склоне того же Ключевского вулкана погиб член Федерации альпинизма России Илья Цветков из Приморья. Он являлся участником многих походов, имел второй разряд по альпинизму. 2 июля он и его напарник начали восхождение и уже 4 июля практически достигли вершины, до кратера им оставалось около 200 метров. И тут Цветкову стало плохо: появилось сильное головокружение, оказали ноги, он стал терять сознание. Чтобы вызвать спасателей, его другу пришлось оставить Илью и спуститься примерно на 1 000 метров ниже. Однако из-за погоды, задымленности, парообразования и сильных камнепадов добраться до пострадавшего альпиниста не удалось. Его тело обнаружили только 23 июля («В» от 27.08.2020 года «Ты здесь на везение не уповай»).

Как видим, камчатские вулканы не прощают ошибок даже самым опытным участникам восхождений, не говоря уже о дилетантах. Но их печальный опыт ничему не учит новых желающих добраться до высшей точки того или иного вулкана. Альпинисты и туристы идут зачастую плохо подготовленными к восхождению, пренебрегая правилами безопасности, более того, тащат с собой двухлетних детей, восторженно оповещая окружающих о выдающемся событии. (Такой поход был совершен на вулкан Плоский Толбачик летом этого года.) Событие действительно выдающееся по своей глупости и безответственности, с чем и поздравила газета «Вести» его участников.

В настоящее время камчатские спасатели пожинают плоды безответственного подхода к организации восхождения на один из сложнейших вулканов Камчатки двух альпинистов. Пока поиск не дал результатов и, честно говоря, почти нет надежды, что пропавшего на Ключевском вулкане альпиниста удастся разыскать живым. Да и удастся ли найти его вообще?

Наталья МАКСИМИШИНА