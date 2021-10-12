КОГДА НАКОНЕЦ-ТО ДОСТРОЯТ НОВЫЙ ТЕАТР КУКОЛ?

12 Октября 2021



НЕ ЗНАЕТ НИКТО

6 октября Арбитражный суд Камчатского края окончательно похоронил надежды на завершение строительства нового здания театра кукол в ближайшие четыре года. Приведу сухие строчки из пресс-релиза судебного ведомства:

«В апреле 2021 состоялся электронный аукцион на выполнение работ по строительству объекта «Камчатский театр кукол в г. Петропавловск-Камчатский» (устройство металлических купольных конструкций купола на объекте), начальная цена которого составила 134,8 млн рублей. Заказчиком выступило КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края», победителем аукциона признано ООО «Новый Горизонт».

В мае 2021 года должно было состояться подписание государственного контракта между сторонами, однако ООО «Новый Горизонт» обнаружило несоответствие проектных объёмов работ и объёмов, указанных в локальном сметном расчете, просило заказчика дать разъяснения, исправить допущенные в аукционной документации ошибки и опубликовать их до подписания контракта. Кроме того, Обществом был направлен заказчику протокол разногласий в отношении ряда пунктов проекта государственного контракта.

В связи с отклонением заказчиком протокола разногласий, а также неполучением от заказчика разъяснений в отношении обнаруженного несоответствия объёмов работ, ООО «Новый Горизонт» отказалось от подписания государственного контракта.

Решением комиссии заказчика ООО «Новый Горизонт» признано уклонившимся от заключения контракта в связи с непредставлением заказчику в установленный срок подписанного проекта контракта. Заказчик направил указанную информацию для рассмотрения в УФАС по Камчатскому краю, которое приняло решение об отказе во включении информации об ООО «Новый Горизонт» в реестр недобросовестных поставщиков.

В свою очередь ООО «Новый Горизонт» обратилось в УФАС по Камчатскому краю с жалобой на действия заказчика при подписании государственного контракта. Решением антимонопольного органа в действиях заказчика установлено нарушение ч. 1 ст. 34, ч. 10 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Своим предписанием УФАС по Камчатскому краю возложило на заказчика обязанность привести локальный сметный расчет в соответствие с требованиями документации о закупке и заново осуществить процедуру заключения контракта».

Руководство Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» (ГККУ «СЗМСКК») обратилось в арбитражный суд с требованием отменить предписание УФАС. Изначально было понятно, что бодание с камчатской антимонопольной службой закончится не в пользу службы заказчика, но, как водится в таких случаях, амбиции всегда оглушают разум. Другими словами, не надо трясти пальму с кокосами, не надев на голову каску.

Снова обратимся к строчкам скупого пресс-релиза:

«При рассмотрении дела № А24-2930/2021 арбитражный суд согласился с выводом УФАС по Камчатскому краю об отсутствии в действиях ООО «Новый Горизонт» недобросовестности и умышленного намерения уклониться от заключения государственного контракта и поддержал решение антимонопольного органа об отказе во включении ООО «Новый Горизонт» в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом суд также согласился с решением антимонопольного органа, признавшим заказчика нарушившим положения ч. 1 ст. 34, ч. 10 ст. 83.2 Закона о контрактной системе (дело № А24-2931/2021). Исследовав оспариваемое в рамках этого дела предписание, суд пришел к выводу, что изложенные в нем требования о приведении локального сметного расчета в соответствие с требования документации о закупке и повторном осуществлении процедуры заключения контракта в наибольшей степени позволят восстановить права хозяйствующих субъектов.

Кроме того, в производстве Арбитражного суда Камчатского края находится дело № А24-3173/2020, в рамках которого судом будет дана оценка действиям заказчика по исполнению вышеуказанного предписания в части повторного осуществления процедуры заключения контракта и продолжения процедуры заключения контракта со вторым участником закупки – ООО «Трест».

Здесь надо пояснить, что второй участник закупки ООО «Трест» является одним из дочерних предприятий ООО «Мастер», о котором неоднократно рассказывала наша газета в связи с двумя уголовными делами, возбужденными против бывшего министра здравоохранения Татьяны Лемешко и её непосредственного куратора, заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко. Основным фигурантом в этих громких делах проходил владелец ООО «Мастер» Вагиф Мурсалов. Скорее всего, конкурс на достройку нового здания театра кукол проводился с тем прицелом, чтобы победил ООО «Трест». Это, если так можно выразиться, состязание курировал лично заместитель председателя краевого правительства Тимофей Смирнов. Но «Трест» проиграл, видимо, поэтому у «Нового Горизонта» начались, мягко говоря, конфликты с заказчиком.

Чтобы распутать весь клубок проблем в строительстве сооружений на полуострове нам необходимо внимательнее приглядеться к фигуре господина Смирнова. Полагаю, он является основным виновником самых громких долгостроев Камчатского края. Затянувшееся возведение нового здания театра кукол хорошо иллюстрирует деятельность этого чиновника на поприще регионального строительства.

Окунемся немного в неправдоподобно затянувшуюся историю строительства кукольного театра. Разумеется, не только господин Смирнов приложил к ней руку. Всё началось осенью 2010 года. Тогдашний горе-губернатор Алексей Кузьмицкий объявил, что собирается построить новое здание для театра кукол. Однако дальше разговоров дело не пошло. Следующий губернатор Владимир Илюхин заявил, что разработка проектно-сметной документации будет завершена в 2012 году. В конце июня 2014 года все тот же губернатор заложил первый камень в основание строительства нового культурного учреждения. Только за первым камнем не последовали остальные, на пустыре в районе Верхнего Горизонта, извините за каламбур, горизонт был по-прежнему девственно чист, что вызвало вполне понятное возмущение президента Союза театральных деятелей России Александра Калягина. Приведу его слова из выступления на съезде Союза: «Вот только послушайте! Камчатский театр кукол располагается в двухэтажной постройке, возведенной в 1940-х годах, в которой сначала находилась казарма, потом конюшня… Ну это просто безобразие. Единственный детский театр на Камчатке! А еще мы всё время говорим о поддержке театров для детей, принимаем государственные программы. Вырыли котлован, не хватило денег, и театр продолжает работать в старом здании». После столь эмоционального выступления дело сдвинулось с мертвой точки.

Всего на строительство театра требовалось около 2,6 миллиарда рублей. Этих денег в краевой казне не было. Ежегодно Правительство Камчатского края могло выделять на строительство здания театра кукол не более 300 миллионов рублей. Даже при хорошей организации строительства (которой не было) театр пришлось бы строить восемь с лишним лет. Но почему-то предыдущий губернатор решил, что строительство можно завершить за три с половиной года. Увы, чуда не произошло, срок сдачи культурного учреждения несколько раз переносился из-за нехватки средств.

С 2013 года этой «культурной» стройкой начал заниматься Тимофей Смирнов, назначенный на должность руководителя Краевого государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края». Однако дальше вырытого котлована и установки ограждения дело не пошло. Несмотря на это господина Смирнова двинули на повышение. В 2014 году его назначили на должность министра строительства Камчатского края. Целых два года он руководил министерством, но здание нового театра не поднялось выше нулевой отметки. В 2016 году министра снова повысили, назначив заместителем председателя правительства региона. Для одних людей власть воспринимается как бремя ответственности, для других как счастье. Похоже, Тимофей Юрьевич относился к последним представителям управленческой элиты. Вкратце напомню его полномочия и обязанности на столь высоком посту:

«1) организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, строительства и градостроительной деятельности, а также по осуществлению регионального государственного строительного надзора в Камчатском крае;

2) координирует и контролирует деятельность:

а) Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

б) Министерства строительства Камчатского края;

в) Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края;

3) обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами по Камчатскому краю в соответствующих сферах».

Что же он организовал и обеспечил в строительных проектах Камчатского края? Практически ни один объект строительства не был завершен вовремя, а многие социально значимые объекты попали в разряд долгостроя с неясными перспективами. Дошла до состояния банкротства, думаю, при непосредственном попустительстве господина Смирнова, старейшая камчатская проектная организация ГУП «Камчатскгражданпроект». Полагаю, самым печальным в Смирновской карьерной истории можно назвать то обстоятельство, что он не понес никакого наказания за то, что натворил. За все его огрехи отвечать придется новому губернатору, так как вопросы, курируемые Тимофеем Смирновым, напрямую касаются социального самочувствия населения Камчатского края.

Не секрет, что перед назначением на государственную должность каждый чиновник проходит проверку. Странной выглядит невнимательность компетентных органов, «проглядевших» материалы доследственной проверки в отношении Тимофея Смирнова, чуть было не вылившейся в уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах).

По версии газеты, господин Смирнов предпочитает управлять вопросами строительства в крае издалека, пропадая до полугода на материке. Недавно прошел слух, что его собираются «попросить» с этой должности, но пока не нашли замену. Информация о его скором уходе была столь убедительна, что даже главный толераст Камчатского края Дмитрий Зайцев поверил в неё и, похоже, стал предлагать свою кандидатуру на якобы освобождающееся кресло, но толерастического Зайцева отвергли. Возможно, вспомнили о его «заслугах» перед Камчаткой и, окончательно решив, что хрен редьки не слаще, оставили всё как есть.

Будет ли выход из строительного тупика Камчатского края, и что для этого необходимо сделать, мы поговорим в следующих номерах нашей газеты.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ