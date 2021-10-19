СОБЧАК – ЭТО ДИАГНОЗ

19 Октября 2021



В очередной раз наша так называемая «творческая элита» продемонстрировала свое истинное лицо. Случилось это вечером 9 октября на 37 километре автодороги Адлер – Красная Поляна, по которой ехал автомобиль Mercedes-Maybach. В салоне арендованного элитного авто находилась популярная телеведущая, бывший кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак вместе с двумя сопровождающими. Теледива возвращалась с корпоратива в Сочи, где вела вечеринку, и торопилась на самолёт. Ей нужно было вернуться в Москву, чтобы оттуда лететь в США. До окончания регистрации рейса оставалось около часа, и водитель вел Mercedes со скоростью более 100 км/ч. Совершая очередной обгон, он выехал на встречную полос и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который после удара по инерции задел еще и микроавтобус. В результате страшного удара погибла молодая женщина, пассажирка Volkswagen, его водитель и еще одна пассажирка получили тяжелые травмы. Volkswagen восстановлению не подлежит, в отличие от элитного авто. Люди, находившиеся в нём, почти не пострадали.

Реакция звезды, оказалась, на мой взгляд, вполне предсказуемой. Ксения Анатольевна недвусмысленно дала понять, что её интересует только собственное благополучие, а на людей ей наплевать. «Королева вечеринок» попросту сбежала с места происшествия, даже не поинтересовавшись состоянием пострадавших. На помощь им пришли очевидцы трагедии, которые остановили свои машины и поспешили к месту аварии. Они увидели страшную картину: водителя от удара выбросило из салона, кругом всё было усеяно осколками. У молодой женщины на переднем сиденье уже не прощупывался пульс. Женщина на заднем сиденье буквально захлебывалась кровью. Неподалеку стоял совершивший столкновение Mercedes-Maybach, из которого никто не выходил.

Примерно через 5 минут после столкновения к нему подъехала машина. Звездная пассажирка вместе со своими помощниками пересела в неё и тут же удалилась с места ДТП, не дожидаясь приезда полиции. На самолет Ксения Анатольевна не опоздала. Ей повезло: рейс задержали на полчаса. Видеокамеры VIP-зала аэропорта зафиксировали, как спустя 40 минут после аварии она проходит досмотр. Хорошо видно, что теледива уверенно идет самостоятельно, у неё не видно каких-либо признаков серьезных повреждений.

Почти 18 часов после чудовищного происшествия на дороге звезда хранила молчание о случившемся. И только когда сеть уже разрывалась от гневных комментариев в её адрес, соизволила отомкнуть уста. Строки, написанные этой дамой, говорят лишь об огромном эгоизме и полном отсутствии сострадания к людям, не относящимся к её кругу. Зато собственный имидж Ксению Анатольевну очень интересует. Пытаясь сохранить лицо, Собчак старается уверить всех, что не торопила водителя: «Я не подгоняла его, никто не подгонял. Это (превышение скорости. – Авт.) было конкретное личное решение водителя». Слезно жалуется на собственное самочувствие: «У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину». Утверждает, что сопровождавший её директор «сходил посмотреть», могут ли они помочь, но пострадавшими уже занимались другие люди. Объясняет, почему уехала с места происшествия: «Уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и них… не сделала» – это не конструктивно, это бредово». (Орфография и пунктуация автора оставлена без изменений.)

Ксения Анатольевна беззастенчиво лжет. Во-первых, водитель, имеющий, по сведениям журналистов, 21-летний стаж вождения и ни разу не замеченный в превышении скорости, вряд ли пошел на нарушении ПДД без особых на то причин. А вот если его торопила важная персона, вполне мог бы решиться на обгон. Подобное поведение вполне в духе Собчак: ранее в одном из своих интервью она признавалась, что любит всех контролировать, в том числе на дороге. «Своему водителю говорю как ехать, где тормозить, а где обгонять машину», – откровенничает знаменитость. Зная это, трудно поверить в искренность её заявления о том, что она «не подгоняла водителя».

Во-вторых, повторюсь, по словам выжившего водителя «Фольксвагена» и многочисленных очевидцев трагедии, из «Мерседеса» никто не выходил и судьбой пострадавших не интересовался. Опубликованные недавно фрагменты видеонаблюдения подтверждают их слова.

В-третьих, «сотрясение мозга и многочисленные травмы» не помешали Собчак спокойно перемещаться на своих двоих по зданию аэропорта. За медицинской помощью после ДТП она не обращалась. Правда, 10 октября у неё на руках оказалась медицинская справка, где перечислялся целый набор полученных ею травм и увечий, которую она продемонстрировала в очередной телепередаче. Чтобы все поняли: она тоже жертва ДТП, и отстали с нотациями о моральной ответственности. Вот только выдали её звездной блондинке в частной клинике, с владельцем которой она давно знакома.

А вот в своем объяснении причин столь стремительного отъезда в аэропорт телеведущая вполне искренна. Всё у неё по пунктам, всё рационально. Но от этого «правильного» объяснения становится не по себе. Невольно задаешься вопросом: какую же корку на сердце надо нарастить, чтобы в тот момент, когда на глазах у тебя погибают люди, думать о «торговле лицом» и о том, что потом о тебе напишут?

Теперь телеведущая очень переживает, что из неё хотят сделать «второго Ефремова». Действительно, судя по обрушившейся на Ксению Анатольевну волне негатива в соцсетях, её поступок вызвал не меньшее возмущение, хотя она и не была за рулем, в отличие от народного артиста. Ефремов в момент совершения смертельного ДТП был пьян, он ничего не соображал. Собчак находилась в здравом уме и памяти. По сути, она была поставлена перед выбором: повести себя в трудной ситуации по-человечески, проявить сопереживание к пострадавшим и дождаться приезда полиции, чтобы прояснить картину происшедшего, или же ринуться спасать себя любимую. Личное перевесило общечеловеческие нормы. За спиной важной дамы, спешно умчавшейся в аэропорт, остались покалеченные люди и брошенный водитель, которому грозит тюремный срок.

Да, с точки зрения закона она чиста. Юристы в один голос говорят, что в подобных случаях вся ответственность лежит исключительно на водителе. Статья 125 УК РФ («Оставление в опасности») к Собчак также неприменима, поскольку в данной статье субъектом является только лицо, которое было обязано заботиться о пострадавшем (родители несовершеннолетних детей, например), либо водитель, по чьей вине произошло ДТП – и то только в случаях, если у них была возможность оказать помощь.

В этой истории важна нравственная сторона вопроса, а совесть новых господ не отягощает. Для них в порядке вещей «раздавить и не заметить». По моему мнению, реакцию Собчак в данной ситуации уместно сравнить с поведением другой «барыни», устроившей смертельное ДТП в Иркутске в 2009 году, которое в городе вспоминают до сих пор. Тогда представительница местной элиты, дочь главы местного избиркома Анна Шавенкова вылетела на своей «Королле» на тротуар и сбила двух женщин. Она, правда, вышла из машины. Но лишь для того, чтобы осмотреть свою иномарку – не помялась ли. На пострадавших женщин, одна из которых скончалась, а другая стала инвалидом, дамочка внимания не обратила. Через девять месяцев гуманный суд отсрочил убийце, которая срочно забеременела, наказание на 14 лет, а вскоре подоспела и амнистия в честь 70-летия Победы. Так многим ли отличается от неё «звездная» Собчак? Точно так же, как убийца из Иркутска, она просто не может поставить себя на место погибших людей, потому что они для неё пустое место.

Между тем создается впечатление, что сейчас Ксения Анатольевна оправдывается и очень старается показать себя хорошей. У неё это плохо получается, ведь свою популярность она завоевывала совсем не добрыми делами, а отвратительными скандалами. Телеведущая, поднявшаяся с помощью капиталов и связей своего известного отца (Анатолий Собчак некоторое время был мэром Санкт-Петербурга), типичная представительница «золотой молодежи», известна резкими высказываниями обо всех, кто ей не нравится. Полных людей она называет «жиробасами», детей «маленькими гаденышами», регулярно закатывает истерики в самолетах, требуя к себе повышенного внимания бортпроводниц. Даже на собственную свадьбу она заявилась на катафалке, чтобы создать вокруг себя шумиху. В погоне за скандальной известностью у Собчак окончательно стерлись грани между понятиями добра и зла: весной этого года она взяла интервью у «скопинского маньяка», который почти четыре года держал в подвале, избивал и насиловал двух несовершеннолетних девушек. Отсидев 17 лет, насильник вышел на свободу и был весьма польщен вниманием известной персоны. Он радостно говорит на камеру, что ему «по кайфу» находиться в центре внимания. Когда Собчак заметили, что она делает звезду из чудовища и монстра, она громогласно заявила, что «исследует природу зла». Разумеется, вместо исследования получилась откровенная спекуляция на теме, как всегда бывает у Ксюши, за что бы она ни бралась.

Нельзя забывать, что в распоряжении этой особы находятся большие медийные ресурсы (она ведет ряд передач, в том числе на федеральном телевидении, активно заявляет о себе в YouTube), а значит, возможность влиять на неокрепшие умы. При этом госпожа Собчак все чаще берется судить, «что такое хорошо и что такое плохо», любит порассуждать «на публику» о том, как следует жить и поступать, преподносит собственные суждения, как истину в последней инстанции.

Самое страшное, что находится немало тех, кто её слушает и даже одобряет. Вспомним, именно за Ксенией Собчак, когда она увлеклась политикой и вошла в Координационный совет российской оппозиции, пошло на протесты в 2012 году немало молодежи. А потом за неё же на президентских выборах 2018 года проголосовало 1,67 % избирателей, что позволило скандальной телеведущей стать четвертой в избирательной гонке.

И вот теперь она сбежала с места аварии, даже не попытавшись помочь людям, то есть поступила подло и низко, но, похоже, даже не поняла этого. Уверена, что через непродолжительное время эта дама позабудет всё как страшный сон и снова начнет вещать «о морали», допустимом и недопустимом в обществе поведении, проводить корпоративы, на которые её, конечно же, позовут. Потому что такие, как она, не тонут.

Молодую женщину, погибшую при столкновении с элитным авто, перевозившим звезду, недавно похоронили. Её звали Екатерина Тарасова, и было ей всего 35 лет. Друзья вспоминают её как очень позитивного, светлого, жизнерадостного человека. У неё осталась семилетняя дочь и мама-пенсионерка, которая живет в Новосибирске.

Пострадавшая в ДТП другая пассажирка, Оксана Садовник, пережила операцию по удалению селезенки и продолжает лечение, она всё еще в тяжелом состоянии. У Оксаны есть маленький ребенок. Водитель «Фольсвагена» Роберт Гедян также находится в больнице. Врачи диагностировали у него перелом шейки бедра. Они говорят, что Роберт на всю жизнь останется хромым.

Водитель «Мерседеса» Олег Цой, в салоне которого находилась Ксения Собчак, полностью признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека»). 11 октября Адлерский районный суд поместил его на два месяца под домашний арест.

Что касается госпожи Собчак, то она через своего менеджера пообещала помочь семьям пострадавших. Известно, что родные погибшей женщины от помощи телеведущей отказались. Ксении Анатольевне на какое-то время пришлось нарушить привычный ритм жизни: её вызывали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в качестве свидетеля, а потом пригласили в Сочи на очную ставку с водителем, на которую она отказалась ехать, сославшись на плохое самочувствие. Похоже, резонансное ДТП ничему её не научило: перед лицом чужой гибели она даже не задумалась, что человек смертен, и когда-то придется держать ответ за свои поступки перед Всевышним. Стрессоустойчивая дама по-прежнему ведет дискуссии в интернете, продолжает выпускать интервью, а недавно опубликовала оскорбительный для православной церкви «документальный фильм», вылив на верующих ушат грязи. Недавно она получила новый телепроект: теперь звезда будет рассказывать зрителям о красоте и здоровье.

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)