СОБЧАК – ЭТО ДИАГНОЗ

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19 Октября 2021

В очередной раз наша так называемая «творческая элита» продемонстрировала свое истинное лицо. Случилось это вечером 9 октября на 37 километре автодороги Адлер – Красная Поляна, по которой ехал автомобиль Mercedes-Maybach. В салоне арендованного элитного авто находилась популярная телеведущая, бывший кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак вместе с двумя сопровождающими. Теледива возвращалась с корпоратива в Сочи, где вела вечеринку, и торопилась на самолёт. Ей нужно было вернуться в Москву, чтобы оттуда лететь в США. До окончания регистрации рейса оставалось около часа, и водитель вел Mercedes со скоростью более 100 км/ч. Совершая очередной обгон, он выехал на встречную полос и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который после удара по инерции задел еще и микроавтобус. В результате страшного удара погибла молодая женщина, пассажирка Volkswagen, его водитель и еще одна пассажирка получили тяжелые травмы. Volkswagen восстановлению не подлежит, в отличие от элитного авто. Люди, находившиеся в нём, почти не пострадали.

Реакция звезды, оказалась, на мой взгляд, вполне предсказуемой. Ксения Анатольевна недвусмысленно дала понять, что её интересует только собственное благополучие, а на людей ей наплевать. «Королева вечеринок» попросту сбежала с места происшествия, даже не поинтересовавшись состоянием пострадавших. На помощь им пришли очевидцы трагедии, которые остановили свои машины и поспешили к месту аварии. Они увидели страшную картину: водителя от удара выбросило из салона, кругом всё было усеяно осколками. У молодой женщины на переднем сиденье уже не прощупывался пульс. Женщина на заднем сиденье буквально захлебывалась кровью. Неподалеку стоял совершивший столкновение Mercedes-Maybach, из которого никто не выходил.

Примерно через 5 минут после столкновения к нему подъехала машина. Звездная пассажирка вместе со своими помощниками пересела в неё и тут же удалилась с места ДТП, не дожидаясь приезда полиции. На самолет Ксения Анатольевна не опоздала. Ей повезло: рейс задержали на полчаса. Видеокамеры VIP-зала аэропорта зафиксировали, как спустя 40 минут после аварии она проходит досмотр. Хорошо видно, что теледива уверенно идет самостоятельно, у неё не видно каких-либо признаков серьезных повреждений.

Почти 18 часов после чудовищного происшествия на дороге звезда хранила молчание о случившемся. И только когда сеть уже разрывалась от гневных комментариев в её адрес, соизволила отомкнуть уста. Строки, написанные этой дамой, говорят лишь об огромном эгоизме и полном отсутствии сострадания к людям, не относящимся к её кругу. Зато собственный имидж Ксению Анатольевну очень интересует. Пытаясь сохранить лицо, Собчак старается уверить всех, что не торопила водителя: «Я не подгоняла его, никто не подгонял. Это (превышение скорости. – Авт.) было конкретное личное решение водителя». Слезно жалуется на собственное самочувствие: «У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину». Утверждает, что сопровождавший её директор «сходил посмотреть», могут ли они помочь, но пострадавшими уже занимались другие люди. Объясняет, почему уехала с места происшествия: «Уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и них… не сделала» – это не конструктивно, это бредово». (Орфография и пунктуация автора оставлена без изменений.)

Ксения Анатольевна беззастенчиво лжет. Во-первых, водитель, имеющий, по сведениям журналистов, 21-летний стаж вождения и ни разу не замеченный в превышении скорости, вряд ли пошел на нарушении ПДД без особых на то причин. А вот если его торопила важная персона, вполне мог бы решиться на обгон. Подобное поведение вполне в духе Собчак: ранее в одном из своих интервью она признавалась, что любит всех контролировать, в том числе на дороге. «Своему водителю говорю как ехать, где тормозить, а где обгонять машину», – откровенничает знаменитость. Зная это, трудно поверить в искренность её заявления о том, что она «не подгоняла водителя».

Во-вторых, повторюсь, по словам выжившего водителя «Фольксвагена» и многочисленных очевидцев трагедии, из «Мерседеса» никто не выходил и судьбой пострадавших не интересовался. Опубликованные недавно фрагменты видеонаблюдения подтверждают их слова.

В-третьих, «сотрясение мозга и многочисленные травмы» не помешали Собчак спокойно перемещаться на своих двоих по зданию аэропорта. За медицинской помощью после ДТП она не обращалась. Правда, 10 октября у неё на руках оказалась медицинская справка, где перечислялся целый набор полученных ею травм и увечий, которую она продемонстрировала в очередной телепередаче. Чтобы все поняли: она тоже жертва ДТП, и отстали с нотациями о моральной ответственности. Вот только выдали её звездной блондинке в частной клинике, с владельцем которой она давно знакома.

А вот в своем объяснении причин столь стремительного отъезда в аэропорт телеведущая вполне искренна. Всё у неё по пунктам, всё рационально. Но от этого «правильного» объяснения становится не по себе. Невольно задаешься вопросом: какую же корку на сердце надо нарастить, чтобы в тот момент, когда на глазах у тебя погибают люди, думать о «торговле лицом» и о том, что потом о тебе напишут?

Теперь телеведущая очень переживает, что из неё хотят сделать «второго Ефремова». Действительно, судя по обрушившейся на Ксению Анатольевну волне негатива в соцсетях, её поступок вызвал не меньшее возмущение, хотя она и не была за рулем, в отличие от народного артиста. Ефремов в момент совершения смертельного ДТП был пьян, он ничего не соображал. Собчак находилась в здравом уме и памяти. По сути, она была поставлена перед выбором: повести себя в трудной ситуации по-человечески, проявить сопереживание к пострадавшим и дождаться приезда полиции, чтобы прояснить картину происшедшего, или же ринуться спасать себя любимую. Личное перевесило общечеловеческие нормы. За спиной важной дамы, спешно умчавшейся в аэропорт, остались покалеченные люди и брошенный водитель, которому грозит тюремный срок.

Да, с точки зрения закона она чиста. Юристы в один голос говорят, что в подобных случаях вся ответственность лежит исключительно на водителе. Статья 125 УК РФ («Оставление в опасности») к Собчак также неприменима, поскольку в данной статье субъектом является только лицо, которое было обязано заботиться о пострадавшем (родители несовершеннолетних детей, например), либо водитель, по чьей вине произошло ДТП – и то только в случаях, если у них была возможность оказать помощь.

В этой истории важна нравственная сторона вопроса, а совесть новых господ не отягощает. Для них в порядке вещей «раздавить и не заметить». По моему мнению, реакцию Собчак в данной ситуации уместно сравнить с поведением другой «барыни», устроившей смертельное ДТП в Иркутске в 2009 году, которое в городе вспоминают до сих пор. Тогда представительница местной элиты, дочь главы местного избиркома Анна Шавенкова вылетела на своей «Королле» на тротуар и сбила двух женщин. Она, правда, вышла из машины. Но лишь для того, чтобы осмотреть свою иномарку – не помялась ли. На пострадавших женщин, одна из которых скончалась, а другая стала инвалидом, дамочка внимания не обратила. Через девять месяцев гуманный суд отсрочил убийце, которая срочно забеременела, наказание на 14 лет, а вскоре подоспела и амнистия в честь 70-летия Победы. Так многим ли отличается от неё «звездная» Собчак? Точно так же, как убийца из Иркутска, она просто не может поставить себя на место погибших людей, потому что они для неё пустое место.

Между тем создается впечатление, что сейчас Ксения Анатольевна оправдывается и очень старается показать себя хорошей. У неё это плохо получается, ведь свою популярность она завоевывала совсем не добрыми делами, а отвратительными скандалами. Телеведущая, поднявшаяся с помощью капиталов и связей своего известного отца (Анатолий Собчак некоторое время был мэром Санкт-Петербурга), типичная представительница «золотой молодежи», известна резкими высказываниями обо всех, кто ей не нравится. Полных людей она называет «жиробасами», детей «маленькими гаденышами», регулярно закатывает истерики в самолетах, требуя к себе повышенного внимания бортпроводниц. Даже на собственную свадьбу она заявилась на катафалке, чтобы создать вокруг себя шумиху. В погоне за скандальной известностью у Собчак окончательно стерлись грани между понятиями добра и зла: весной этого года она взяла интервью у «скопинского маньяка», который почти четыре года держал в подвале, избивал и насиловал двух несовершеннолетних девушек. Отсидев 17 лет, насильник вышел на свободу и был весьма польщен вниманием известной персоны. Он радостно говорит на камеру, что ему «по кайфу» находиться в центре внимания. Когда Собчак заметили, что она делает звезду из чудовища и монстра, она громогласно заявила, что «исследует природу зла». Разумеется, вместо исследования получилась откровенная спекуляция на теме, как всегда бывает у Ксюши, за что бы она ни бралась.

Нельзя забывать, что в распоряжении этой особы находятся большие медийные ресурсы (она ведет ряд передач, в том числе на федеральном телевидении, активно заявляет о себе в YouTube), а значит, возможность влиять на неокрепшие умы. При этом госпожа Собчак все чаще берется судить, «что такое хорошо и что такое плохо», любит порассуждать «на публику» о том, как следует жить и поступать, преподносит собственные суждения, как истину в последней инстанции.

Самое страшное, что находится немало тех, кто её слушает и даже одобряет. Вспомним, именно за Ксенией Собчак, когда она увлеклась политикой и вошла в Координационный совет российской оппозиции, пошло на протесты в 2012 году немало молодежи. А потом за неё же на президентских выборах 2018 года проголосовало 1,67 % избирателей, что позволило скандальной телеведущей стать четвертой в избирательной гонке.

И вот теперь она сбежала с места аварии, даже не попытавшись помочь людям, то есть поступила подло и низко, но, похоже, даже не поняла этого. Уверена, что через непродолжительное время эта дама позабудет всё как страшный сон и снова начнет вещать «о морали», допустимом и недопустимом в обществе поведении, проводить корпоративы, на которые её, конечно же, позовут. Потому что такие, как она, не тонут.

Молодую женщину, погибшую при столкновении с элитным авто, перевозившим звезду, недавно похоронили. Её звали Екатерина Тарасова, и было ей всего 35 лет. Друзья вспоминают её как очень позитивного, светлого, жизнерадостного человека. У неё осталась семилетняя дочь и мама-пенсионерка, которая живет в Новосибирске.

Пострадавшая в ДТП другая пассажирка, Оксана Садовник, пережила операцию по удалению селезенки и продолжает лечение, она всё еще в тяжелом состоянии. У Оксаны есть маленький ребенок. Водитель «Фольсвагена» Роберт Гедян также находится в больнице. Врачи диагностировали у него перелом шейки бедра. Они говорят, что Роберт на всю жизнь останется хромым.

Водитель «Мерседеса» Олег Цой, в салоне которого находилась Ксения Собчак, полностью признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека»). 11 октября Адлерский районный суд поместил его на два месяца под домашний арест.

Что касается госпожи Собчак, то она через своего менеджера пообещала помочь семьям пострадавших. Известно, что родные погибшей женщины от помощи телеведущей отказались. Ксении Анатольевне на какое-то время пришлось нарушить привычный ритм жизни: её вызывали в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в качестве свидетеля, а потом пригласили в Сочи на очную ставку с водителем, на которую она отказалась ехать, сославшись на плохое самочувствие. Похоже, резонансное ДТП ничему её не научило: перед лицом чужой гибели она даже не задумалась, что человек смертен, и когда-то придется держать ответ за свои поступки перед Всевышним. Стрессоустойчивая дама по-прежнему ведет дискуссии в интернете, продолжает выпускать интервью, а недавно опубликовала оскорбительный для православной церкви «документальный фильм», вылив на верующих ушат грязи. Недавно она получила новый телепроект: теперь звезда будет рассказывать зрителям о красоте и здоровье.

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."