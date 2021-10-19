ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ

19 Октября 2021



(Продолжение. Начало в номерах 29 (332) от 8 сентября 2021 года, 33 (336) от 6 октября 2021 года и 34 (337) от 13 октября 2021 года)

По многочисленным просьбам наших читателей «Вести» продолжают описание вулканов Камчатки.

В этом выпуске мы расскажем о вулканах: Кизимен, Алней, Жировской, Кроноцкий, Опала, Ааг, Академия Наук и Асача.

Кизимен

Относится к действующим. Он единственный, расположенный на западном склоне южной оконечности хребта Тумрок, а в структурном плане – на сочленении грабена Центрально-Камчатской депрессии с горстом Восточного хребта. Стратовулкан конической формы. Вершинный кратер слабо выражен. Склоны покрыты рыхлыми пирокластическими образованиями, изрезаны барранкосами, осложнены лавовыми потоками крупноглыбового характера, ледниками и рытвинами. Формирование вулкана происходило в три цикла – экструзивный (верхнечетвертичное время) и два эксплозивных (голоцен). Экструзивные породы первого цикла представлены кварцсодержащими андезитами, лавы и пирокластика второго цикла – пироксен-амфиболовыми андезитами и породы третьего цикла – оливин-пироксеновыми базальтами.

Извержение Кизимена известно только в 1928–1929 годах. Все остальное время вулкан находится в стадии активной фумарольно-сольфатарной деятельности. Активные выходы фумарол и сольфатар находятся в верхней части северо-восточного склона, в 300 м от вершины. Температура фумарол на выходе – 230–240 °С. Состав газов: SO2, SO3, H2S, HF, HCl, CO и др. Выходы сольфатар окружены скоплением серы в виде мощных корок куполов. Вулкан находится вблизи Щапинских термальных источников.

Кизимен зародился на западном склоне хребта Тумрок, в месте его стыка с хребтом Валагинским, как экструзивный купол из выдавленной раскаленной вязкой магмы. Позже начались излияния лавы. Лавовые потоки были короткими и целиком застывали на склонах, наращивая купол. Впоследствии он перешел в кратерный тип вулкана с взрывными и лавовыми извержениями.

Кратер завален глыбами лавы и почти неразличим. Извержения вулкана редкие. Последнее наблюдалось в конце 1928 года, когда выбрасывался пепел и были видны отсветы раскаленной лавы. Между извержениями не прекращается фумарольная деятельность. Группа сильных фумарол расположена на северном склоне, приблизительно на 400 м ниже вершины. Здесь из двух расщелин с сильным шумом вырываются богатые сероводородом и сернистым газом водяные пары. Поверхность склона вокруг покрыта отложениями серы и разложившимися вулканическими породами.

Правильный, почти остроконечный, с «курчавой» вершиной из застывшей лавы и постоянно парящими фумаролами вулкан производит впечатление. Кизимен является традиционным местом восхождений туристских групп, проходящих через Тумрокские источники.

Напротив Кизимена река Левая Щапина, сжатая его подножием с юга и отрогом хребта Асхачный увал с севера, несется по узкому руслу, образуя многочисленные пороги. Сплав по этому участку у туристов-водников считается весьма сложным. В прошлом уровень русла, видимо, был выше, и восточнее этого узкого участка располагалось озеро. Об этом свидетельствует выровненная и заболоченная поверхность межгорной котловины длиной около 4 км, лежащей к западу от Тумрокских источников. Русло углубилось, и озеро исчезло, оставив ровную поверхность дна.

Алней

Имя «Алней» на Камчатке издревле носят как минимум 5 вулканов. У части из них – это «прозвище», второе название. На картах же имя «Алней» в настоящее время присвоено двум горам. Одна из них расположена на Кроноцком полуострове (ее высота 1 313 м), а вторая – в северной части Срединного хребта (высота 2 598 м). (Речь в данной статье идет о второй горе. – Прим. сост.)

Главная вершина вулканического массива Алней-Чашаконджа, расположенного примерно в 100 км к западу от вулкана Шивелуч в водоразделе рек Киревна, Белая и Калгауч. Алней венчает северную его часть, более молодую.

Возникновение вулкана относится к концу среднего плейстоцена. Сейчас он сильно разрушен и покрыт ледниками. Следы двух боковых извержений, а также несколько слоев тефры у подножия служат доказательством давней вулканической активности массива.

Два ярко выраженных шлаковых конуса с потоками лавы расположены на восточном и юго-восточном склонах. Это лавовый поток реки Левая Белая и Киреунский лавовый поток.

Лавовый поток реки Левая Белая излился из побочного кратера на высоте около 1 200 м. Поток заполнил узкую долину и позже частично был разрушен рекой. Максимальная толщина потока – около 200 метров.

Киреунский лавовый поток идет вниз в долину реки Правая Киревна. Толщина потока колеблется от 100 м около источника извержения до 60–80 м в нижней части. Излияние происходило одновременно с лавовым потоком реки Левая Белая. На восточном склоне вулкана Алней расположена крупная и уникальная по своим научным и бальнеологическим качествам Киреунская гидротермальная система. Приурочена она к руслу реки Киревны, которая берет начало со склонов вулкана Алней и прослеживается вниз на расстояние около 20 км. Располагается в 60 км к северо-западу от поселка Ключи и в 40 км к северу от поселка Козыревск. В прошлом это была естественная здравница у камчадалов, излечивающая их от многих болезней. В настоящее время она используется исследователями и военными. Сейчас на верхних ключах оборудованы ванны, построена гостиница и проводится лечение военнослужащих.

Жировской

В 4 км восточнее Дачных источников расположен один из самых крупных древних вулканов прилегающего района – Жировской. Сейчас это невысокий, поднимающийся всего на 400 м над плато срезанный конус с кальдерой 5×7 км, окруженный кольцевым хребтом с острым гребнем.

Наружные склоны вулкана пологие, внутренние большей частью обрывистые, высотой до 400 м. На дне кальдеры расположено несколько площадок с разложившимися породами и Верхне-Мутновские источники со слабой фумарольной деятельностью. Дно кальдеры покрыто сетью веерообразно расположенных оврагов, сходящихся к выходу из кальдеры реки Мутновской, где расположены Войновские горячие источники.

Глубоко, местами более чем на 700 м, врезалась узкая долина Жировой в вулканическое плато. Еще больше подчеркивают эту глубину высота и крутизна стен. В долине расположены две группы источников: верхняя – фумарольного характера, находящаяся в верховьях реки Левая Жировая, и нижняя – в среднем течении реки Жировой.

Нижняя группа и является теми Жировскими ключами, которые известны с давних пор и служили местом лечения и отдыха для жителей когда-то существовавшего в бухте Жировой небольшого поселка рыбаков и охотников. Расположены источники в 10 км от берега океана, у подножия громадного скалистого обрыва. Они состоят из нескольких крупных и многих мелких грифонов с температурой воды до 99 °С.

Однако теперь их состояние не сравнимо с прежним. Работавшие на Мутновском месторождении геологи устроили здесь лет 20 назад базу для отдыха и рыбалки. Для отопления строений пробурили в центре небольшой термальной площадки скважину, провели трубы. Сделали все это небрежно, не щадя грифонов, минеральных отложений, создававшихся тысячелетиями.

Но и сейчас источники представляют интерес для тех, кто видит их впервые. Ниже этой группы есть еще более мелкие выходы.

Показания к применению мутновских и жировских минеральных вод: травмы, заболевания органов опоры, периферической нервной системы, сосудов (тромбофлебиты, остаточные явления флебитов), аллергические заболевания кожи. Эти сероводородные, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевые термальные воды хороши для бальнеологического пользования.

Кроноцкий

Относится к действующим, расположен в самой южной части Гамченского ряда вулканов, к востоку от озера Кроноцкого. Вулкан имеет правильную коническую форму, иссеченную барранкосами, начинающимися с высоты 2 500 м и на высоте 1 000–1 200 м достигающими своего максимума (глубина до 200 м). Диаметр основания вулкана 16 км, объём постройки 120 км³. Вершинный кратер заполнен некком и ледником. Последний имеет звездчатую форму. Склоны конуса вулкана полого спускаются на востоке до побережья Тихого океана, на западе – до одноименного озера. Побочные кратеры приурочены к южному склону. Они представлены цепочкой из семи шлаковых конусов и трех воронок взрыва, вытянутых в широтном направлении. На южных же склонах отмечены фумарольные проявления. Активная площадка находится на высоте 3 150 м. Сложен оливиновыми плагиобазальтами, и только самые последние порции ювенильного материала имеют андезито-базальтовый состав. Это небольшая привершинная экструзия и лавовый поток побочного кратера Красная Сопочка.

Красотой своего правильного конуса не уступает Ключевскому. С судов, плывущих по Тихому океану, вершина вулкана, поднятая на 3 528 м, показывается над линией горизонта почти за 200 км. Кроноцкий вулкан вырос без бурных потрясений – не взрываясь и не проваливаясь. Последнее крупное извержение закончилось выпиранием из его канала вязкой лавы, которая, застыв, образовала пробку диаметром 1,5 км, навеки его закупорившую.

Сложена она из плотной лавы, более прочной, чем окружающее тело конуса. Теперь этот сердечник обнажился и обрывается отвесными стенами.

С юга и запада поверхность конуса изрезана глубокими барранкосами, на дне которых лежат снежники. Северные и восточные склоны покрыты мощным ледниковым панцирем. Современная активность вулкана проявляется лишь очень редкими выделениями на его вершине паров и газов.

Кроноцкий хорошо виден издалека, ведь высота вулкана превышает 3 500 м. Это один из красивейших вулканов. Он имеет правильный конус с крутыми, близкими к естественному углу откоса склонами. На своем участке вулканического пояса вулкан Кроноцкий занимает господствующее положение.

Его вершина всегда увенчана ледником. Чтобы создать такое вулканическое сооружение, должны были последовать необычайно сильные извержения. Так оно и было в прошлом. Теперь же Кроноцкий особенно активным назвать нельзя. Но даже совсем недавно, в 1942 году, у него была попытка к извержению, когда над его вершиной появилось газопепловое облако. В настоящее время вулкан ограничивается не очень сильной фумарольной деятельностью.

Опала

Расположен вне Восточного вулканического пояса, в самом центре Южной Камчатки, в 70 км от западного побережья. Типичный стратовулкан с конусом правильной формы и абсолютной высотой 2 475 м. Вулкан расположен в центральной части кальдеры. Диаметр основания его 11 км. Вершинный кратер вулкана разрушен. Склоны конуса изрезаны глубокими барранкосами, а западная привершинная часть – крутостенной рытвиной. У юго-восточного подножия вулкана находится сравнительно молодая эксплозивная воронка – Бараний Амфитеатр. Кальдера расположена к вулкану асимметрично, имеет диаметр 15×15 км и венчает древнюю щитовую постройку размером 27×27 км. Борта кальдеры довольно крутые. В южной части дна расположены несколько молодых шлаковых конусов с лавовыми потоками андезито-базальтового состава. Древний щитовой вулкан с кальдерой сложен базальтами, сам конус вулкана Опала – базальтами и андезитами. Извержения вулкана наблюдались в 1776, 1827, 1854, 1894 годах. Они были чисто эксплозивными, а последнее – парогазовым из воронки Бараньего Амфитеатра.

Проезжая по автотрассе в сторону Усть-Большерецка, на юге можно увидеть одинокий конус вулкана Опала. Его предшественником был большой щитовой вулкан, соприкасавшийся своими подножиями с таким же щитовым вулканом Большая Ипелька и с многочисленными мелкими вулканчиками Толмачева дола. Большая Ипелька закончила свою жизнь образованием купола. Толмачевский магматический очаг истратил свои возможности на создание мелких конусов и куполов. И только Опала, сначала почти исчезнувшая с поверхности земли, превратившись в глубокую кальдеру, нашла в себе силы возродиться высоким вулканом.

Овалообразной формы кальдера, размером 12×15 км и глубиной до 400 м, превышает даже известную кальдеру Узона. В её северной части вырос современный конус высотой 2 475 м. Вершинный кратер уже сильно разрушен и почти незаметен. На дне кальдеры выросли два небольших лавовых купола – сопки Скалистая (Осередис) и Левобережная.

Извержения в виде пепловых выбросов и интенсивных выделений газов наблюдались в 1797, 1828, 1854 и 1894 годах. К 1854 году относятся сведения о выходах газов из Скалистой. Все эти проявления заставляют отнести Опалу к числу действующих вулканов. Сейчас недра вулкана не так богаты теплом, как газами – углекислым и метаном, выходящими во многих местах юго-западной части кальдеры. Более сильные выделения газов находятся в самой западной части – у подножия кальдерного хребта, по обе стороны протекающей через кальдеру реки Опалы, на правобережье – вдоль безымянного ручья, в виде нескольких воронок с водой 10–13°. Но наиболее интенсивные выходы на левой стороне. Здесь расположена группа минеральных источников, по мощности выхода газа не имеющая себе равных на Камчатке. Она состоит из трех подгрупп, располагающихся на протяжении около 1 км вдоль левого берега маленькой речки Красной, названной так за ярко-красный цвет ее дна.

Наиболее мощной является средняя подгруппа, где центром газотермальной деятельности является озерко длиной около 10 м и глубиной от 1,5 до 2 м, с температурой 18–19 °С. Поверхность озера как бы кипит от лопающихся пузырей. Самый сильный выход – в северном углу, где водогазовая смесь непрерывно подбрасывается на полметра. В этом месте в глубину уходит канал около метра в диаметре. Шестом он прощупывается до 2,5 м, а дальше уходит в сторону.

Ааг

Располагается эксцентрично в кольцевой структуре, развитой в алнейских андезит-пирокластических породах. Считается, что эта структура относится к кальдере Пиначевского щитового вулкана. Если продолжать эту кольцевую структуру на юго-запад, под отложения вулкана Корякского, то центр последнего попадает на борт структуры или кальдерный разлом. Возможно, пересечение его с основным субширотным разломом и создало условия для формирования такого большого вулкана, как Корякский.

Вулкан Ааг и его побочный конус Арик сильно эродированы ледником и эрозией. Здесь имеются крутые обрывы и глубокие кары и рытвины высотой до 30–50 м и глубиной до 200–400 м. Значительная часть их расположена на юго-западных склонах, но один обрыв имеется и в привершинной части вулкана Ааг на северо-восточном склоне. К нему подходит крупноглыбовая осыпь прямо с вершины вулкана, что создает опасность при спуске и подъёме на вершину. Северо-восточные склоны вулканов осложнены выходами экструзий, побочными шлаковыми и лавовыми конусами и их потоками. Привершинные части представлены измененными пестроцветными породами. На них и налегают последние потоки побочных излияний. На вершине вулкана Арик, несколько восточнее, наблюдаются хорошо отпрепарированные штоки базальтов высотой 40–50 м и 20–30 м. Они указывают местоположение и характер последних центров побочных извержений. В целом вулкан Ааг сложен тремя комплексами пород. В нижней части постройки залегает грубообломочная толща дацитового состава. Затем идет лавово-пирокластическая толща пород с преобладанием лав в верхней части разреза и наконец состав лав становится андезитовым. В этом же комплексе активно проявляется экструзивный вулканизм, где в лавах появляется роговая обманка. Самый последний комплекс активно проявлялся в основном в побочных извержениях. Состав лав андезито-базальтовый, хотя в незначительных количествах лавы извергались и из вершинных кратеров, хотя они были смещены к востоку и состав их был близок к андезитам. В это время и сформировался побочный вулкан Арик на образованиях вулкана Ааг.

Вулкан Академия Наук

Имя этому вулкану дал выдающийся вулканолог Владимир Влодавец в 1939 году, располагается в средней части Карымского вулканического центра.

Деятельность его началась около 50 тысяч лет назад. В историческое время он не действовал. Его конус почти полностью разрушен, северная часть вулкана занята круглым кальдерным озером Карымским.

В южной части озера (на берегу и в прибрежной полосе) располагаются источники вулкана Академия Наук хлоридно-натриевого состава с минерализацией до 1,3 грамма-литра и температурой в недрах гидротермальной системы более 250 °С.

В нескольких километрах к югу от вулкана Двор когда-то поднимался конический вулкан Академии Наук.

Взрывы, сопровождавшиеся опусканием и обрушением, повели к образованию кальдеры округлого сечения, несколько сдвинутой от вулканического центра на север.

Кальдера окаймлена с юга хребтом, называемым, как и весь вулкан, именем Академии Наук. Его высота равна 1 100 м.

Дно кальдеры занято Карымским озером около 3,5 км в поперечнике и глубиной до 70 м. Судя по следам волноприбойной линии на его склонах, уровень воды был когда-то на 50 м выше. Окруженное высокими склонами озеро выглядит очень живописно. С юга за ним поднимается дымящийся Карымский вулкан. С противоположной стороны открывается хребет Академии Наук. Его куполообразная, с торчащими скалами вершинная часть симметрично понижается в обе стороны и напоминает распростершую крылья летучую мышь.

Карымское озеро, включая все внутренние склоны кальдеры и расположенные на его берегу горячие источники, является памятником природы комплексного характера.

Еще несколько лет тому назад создавалось впечатление, что фауна и флора озера очень бедны и рыба в заметном количестве жить в нём не сможет. Правда, там, где в озеро сливались горячие минерализованные воды источников, жизнь кипела, а зимой у берега озеро не замерзало. Однако опыты по зарыблению, произведенные в 1981–1982 годах научным сотрудником ТИНРО С. И. Куренковым, переселившим взрослых рыб и мальков нерки, так называемых коканей, из Кроноцкого озера, увенчались успехом. В 1984–1985 годах можно было наблюдать в прибрежной полосе многочисленных рыб, а некоторые вылавливаемые экземпляры превосходили размерами своих родителей из Кроноцкого озера. Следует отметить, что и вкусовые качества этих карымских коканей превосходят качества обычной красной, вырастающей в море. Очевидно, красная нашла здесь очень благоприятные жизненные условия, но увеличение ее численности неизбежно должно столкнуться с ограниченностью кормовой базы. Во что это выльется, покажет недалекое будущее, когда наступит экологическое равновесие.

В центральной части Восточного хребта полуострова Камчатка в 125 км на северо-восток от г. Петропавловска-Камчатского расположена кальдера Академии Наук диаметром 4 км. Кальдера со всех сторон ограничена четким уступом высотой 50–150 м, который в южной части кальдеры обрывает подковообразную постройку потухшего вулкана Академия Наук. В кальдере расположено озеро Карымское, и поэтому она имеет второе название: кальдера Карымского озера. Кальдера образовалась в верхнем плейстоцене (трековый возраст 28–48 тысяч лет), и более молодые посткальдерные извержения в её пределах были не известны. 2 января 1996 г. в озере Карымское произошло подводное извержение, что было расценено как первое в голоцене проявление вулканической деятельности в кальдере.

Асача

Расположен в 90 км от города Петропавловска-Камчатского к юго-западу от вулканов Горелого и Мутновского. Он входит в состав сложного вулканического массива округлой формы размером 20×22 км и площадью около 300 км2. Массив представлен четырьмя вулканическими постройками разного возраста и размера.

Древний щитообразный вулкан Асача занимает центральную часть массива, имеет размеры 15×18 км и площадь – 200–250 км2. В южном и частично в северном секторах его хорошо выражены борта кальдеры, в которой всю северную часть занимает молодой стратовулкан Асача, вершина которого также венчается крупным разрушенным кратером. Он самый высокий в массиве. Абсолютная высота его равна 1 809 м, площадь 45 км2.

Вблизи вершины и на вершине наблюдается свежая зона измененных пород с натечными формами вулканических эксгаляций.

Древний вулкан Асача сложен ритмичным чередованием лав и агломератовых туфов базальтового, андезито-базальтового состава. В молодом конусе эти чередования нарушаются появлением в верхней части разреза андезитов. В восточной, привершинной части этого молодого конуса Асачи располагается еще одна постройка – вулкан Туманов. Размеры его 2,5×3 км. Эта постройка сложена в основном андезитами. В юго-восточной части массива располагается еще один довольно крупный вулкан Желтый. Это конусовидный существенно лавовый стратовулкан размером 8×13 км, площадью 45 км2 и относительной высотой 1 300 м. Сложен также ритмичным переслаиванием лав и пирокластики базальтового состава.

Вулканический массив вулканов Асача и Желтый характеризуется наличием множества экструзий. Всего насчитывается 10 экструзивных куполов диаметром от 0,5 до 1 км. Состав пород, слагающих экструзии, андезитовый и андезито-дацитовый. Вулкан развивался в основном с нижнего плейстоцена (примерно 600 тысяч лет назад) до раннего голоцена. Поствулканическая деятельность, по-видимому, закончилась недавно, о чем свидетельствуют свежие измененные породы и натечные формы вулканических возгонов. В южном подножие вулканического массива, на левом и правом берегу реки Асачи находятся термальные источники – Асачинские.

Вулкан считается потухшим: извержений в историческое время не наблюдалось. В 1983 году под вулканом наблюдался продолжительный сильный рой землетрясений, которые обычно сопровождают внедрение магмы из глубин земли к её поверхности. Извержения вулкана не произошло, но этот факт может служит основанием, что вулкан Асача в недалеком будущем может возобновить свою деятельность.

К юго-западу от вулкана Горелого, соприкасаясь с ним подножиями, расположен потухший вулкан Асача. Он состоит из четырех конусов: тесно слившихся трех конусов западной группы и примыкающего к ним с востока конуса Желтого высотой 1 370 м. С подножий Асачи поднимается около десятка побочных конусов.

Склоны массива сильно изрезаны барранкосами и глубокими ущельями. С западной стороны располагается большой ледниковый цирк с небольшим озером. Вытянувшись в широтном направлении, Асача перегораживает путь от верховий Мутной на юг в сторону Ходуткинских источников. Обычно её обходят с запада, либо по западным склонам – по верхней границе растительности, либо по более низким долам с заходом на Верхне-Опальские источники.

За Ходуткой следует Асача. На ней нет никаких признаков деятельности. Это большой конус, размытый так, что образовалось 4 вершины, внешние склоны пологие, а внутренние – утесистые и обрывистые.

Подножие Асачи сливается со склонами двух Мутновских сопок. Обе они стоят рядом на общем фундаменте, разделенные перевалом в 1 000 м, и образуют центр, с которого во все стороны расходится ряд довольно значительных рек: Опала, Карымчина, Паратунка, Жировая и Мутная. Вершины их режут лавовые толщи склонов, образуя ряд живописных водопадов.

(По материалам сайта www.kamchatsky-krai.ru/)