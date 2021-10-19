ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ

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19 Октября 2021

(Продолжение. Начало в номерах 29 (332) от 8 сентября 2021 года, 33 (336) от 6 октября 2021 года и 34 (337) от 13 октября 2021 года)

По многочисленным просьбам наших читателей «Вести» продолжают описание вулканов Камчатки.

В этом выпуске мы расскажем о вулканах: Кизимен, Алней, Жировской, Кроноцкий, Опала, Ааг, Академия Наук и Асача.

Кизимен

Относится к действующим. Он единственный, расположенный на западном склоне южной оконечности хребта Тумрок, а в структурном плане – на сочленении грабена Центрально-Камчатской депрессии с горстом Восточного хребта. Стратовулкан конической формы. Вершинный кратер слабо выражен. Склоны покрыты рыхлыми пирокластическими образованиями, изрезаны барранкосами, осложнены лавовыми потоками крупноглыбового характера, ледниками и рытвинами. Формирование вулкана происходило в три цикла – экструзивный (верхнечетвертичное время) и два эксплозивных (голоцен). Экструзивные породы первого цикла представлены кварцсодержащими андезитами, лавы и пирокластика второго цикла – пироксен-амфиболовыми андезитами и породы третьего цикла – оливин-пироксеновыми базальтами.

Извержение Кизимена известно только в 1928–1929 годах. Все остальное время вулкан находится в стадии активной фумарольно-сольфатарной деятельности. Активные выходы фумарол и сольфатар находятся в верхней части северо-восточного склона, в 300 м от вершины. Температура фумарол на выходе – 230–240 °С. Состав газов: SO2, SO3, H2S, HF, HCl, CO и др. Выходы сольфатар окружены скоплением серы в виде мощных корок куполов. Вулкан находится вблизи Щапинских термальных источников.

Кизимен зародился на западном склоне хребта Тумрок, в месте его стыка с хребтом Валагинским, как экструзивный купол из выдавленной раскаленной вязкой магмы. Позже начались излияния лавы. Лавовые потоки были короткими и целиком застывали на склонах, наращивая купол. Впоследствии он перешел в кратерный тип вулкана с взрывными и лавовыми извержениями.

Кратер завален глыбами лавы и почти неразличим. Извержения вулкана редкие. Последнее наблюдалось в конце 1928 года, когда выбрасывался пепел и были видны отсветы раскаленной лавы. Между извержениями не прекращается фумарольная деятельность. Группа сильных фумарол расположена на северном склоне, приблизительно на 400 м ниже вершины. Здесь из двух расщелин с сильным шумом вырываются богатые сероводородом и сернистым газом водяные пары. Поверхность склона вокруг покрыта отложениями серы и разложившимися вулканическими породами.

Правильный, почти остроконечный, с «курчавой» вершиной из застывшей лавы и постоянно парящими фумаролами вулкан производит впечатление. Кизимен является традиционным местом восхождений туристских групп, проходящих через Тумрокские источники.

Напротив Кизимена река Левая Щапина, сжатая его подножием с юга и отрогом хребта Асхачный увал с севера, несется по узкому руслу, образуя многочисленные пороги. Сплав по этому участку у туристов-водников считается весьма сложным. В прошлом уровень русла, видимо, был выше, и восточнее этого узкого участка располагалось озеро. Об этом свидетельствует выровненная и заболоченная поверхность межгорной котловины длиной около 4 км, лежащей к западу от Тумрокских источников. Русло углубилось, и озеро исчезло, оставив ровную поверхность дна.

Алней

Имя «Алней» на Камчатке издревле носят как минимум 5 вулканов. У части из них – это «прозвище», второе название. На картах же имя «Алней» в настоящее время присвоено двум горам. Одна из них расположена на Кроноцком полуострове (ее высота 1 313 м), а вторая – в северной части Срединного хребта (высота 2 598 м). (Речь в данной статье идет о второй горе. – Прим. сост.)

Главная вершина вулканического массива Алней-Чашаконджа, расположенного примерно в 100 км к западу от вулкана Шивелуч в водоразделе рек КиревнаБелая и Калгауч. Алней венчает северную его часть, более молодую.

Возникновение вулкана относится к концу среднего плейстоцена. Сейчас он сильно разрушен и покрыт ледниками. Следы двух боковых извержений, а также несколько слоев тефры у подножия служат доказательством давней вулканической активности массива.

Два ярко выраженных шлаковых конуса с потоками лавы расположены на восточном и юго-восточном склонах. Это лавовый поток реки Левая Белая и Киреунский лавовый поток.

Лавовый поток реки Левая Белая излился из побочного кратера на высоте около 1 200 м. Поток заполнил узкую долину и позже частично был разрушен рекой. Максимальная толщина потока – около 200 метров.

Киреунский лавовый поток идет вниз в долину реки Правая Киревна. Толщина потока колеблется от 100 м около источника извержения до 60–80 м в нижней части. Излияние происходило одновременно с лавовым потоком реки Левая Белая. На восточном склоне вулкана Алней расположена крупная и уникальная по своим научным и бальнеологическим качествам Киреунская гидротермальная система. Приурочена она к руслу реки Киревны, которая берет начало со склонов вулкана Алней и прослеживается вниз на расстояние около 20 км. Располагается в 60 км к северо-западу от поселка Ключи и в 40 км к северу от поселка Козыревск. В прошлом это была естественная здравница у камчадалов, излечивающая их от многих болезней. В настоящее время она используется исследователями и военными. Сейчас на верхних ключах оборудованы ванны, построена гостиница и проводится лечение военнослужащих.

Жировской

В 4 км восточнее Дачных источников расположен один из самых крупных древних вулканов прилегающего района – Жировской. Сейчас это невысокий, поднимающийся всего на 400 м над плато срезанный конус с кальдерой 5×7 км, окруженный кольцевым хребтом с острым гребнем.

Наружные склоны вулкана пологие, внутренние большей частью обрывистые, высотой до 400 м. На дне кальдеры расположено несколько площадок с разложившимися породами и Верхне-Мутновские источники со слабой фумарольной деятельностью. Дно кальдеры покрыто сетью веерообразно расположенных оврагов, сходящихся к выходу из кальдеры реки Мутновской, где расположены Войновские горячие источники.

Глубоко, местами более чем на 700 м, врезалась узкая долина Жировой в вулканическое плато. Еще больше подчеркивают эту глубину высота и крутизна стен. В долине расположены две группы источников: верхняя – фумарольного характера, находящаяся в верховьях реки Левая Жировая, и нижняя – в среднем течении реки Жировой.

Нижняя группа и является теми Жировскими ключами, которые известны с давних пор и служили местом лечения и отдыха для жителей когда-то существовавшего в бухте Жировой небольшого поселка рыбаков и охотников. Расположены источники в 10 км от берега океана, у подножия громадного скалистого обрыва. Они состоят из нескольких крупных и многих мелких грифонов с температурой воды до 99 °С.

Однако теперь их состояние не сравнимо с прежним. Работавшие на Мутновском месторождении геологи устроили здесь лет 20 назад базу для отдыха и рыбалки. Для отопления строений пробурили в центре небольшой термальной площадки скважину, провели трубы. Сделали все это небрежно, не щадя грифонов, минеральных отложений, создававшихся тысячелетиями.

Но и сейчас источники представляют интерес для тех, кто видит их впервые. Ниже этой группы есть еще более мелкие выходы.

Показания к применению мутновских и жировских минеральных вод: травмы, заболевания органов опоры, периферической нервной системы, сосудов (тромбофлебиты, остаточные явления флебитов), аллергические заболевания кожи. Эти сероводородные, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевые термальные воды хороши для бальнеологического пользования.

Кроноцкий

Относится к действующим, расположен в самой южной части Гамченского ряда вулканов, к востоку от озера Кроноцкого. Вулкан имеет правильную коническую форму, иссеченную барранкосами, начинающимися с высоты 2 500 м и на высоте 1 000–1 200 м достигающими своего максимума (глубина до 200 м). Диаметр основания вулкана 16 км, объём постройки 120 км³. Вершинный кратер заполнен некком и ледником. Последний имеет звездчатую форму. Склоны конуса вулкана полого спускаются на востоке до побережья Тихого океана, на западе – до одноименного озера. Побочные кратеры приурочены к южному склону. Они представлены цепочкой из семи шлаковых конусов и трех воронок взрыва, вытянутых в широтном направлении. На южных же склонах отмечены фумарольные проявления. Активная площадка находится на высоте 3 150 м. Сложен оливиновыми плагиобазальтами, и только самые последние порции ювенильного материала имеют андезито-базальтовый состав. Это небольшая привершинная экструзия и лавовый поток побочного кратера Красная Сопочка.

Красотой своего правильного конуса не уступает Ключевскому. С судов, плывущих по Тихому океану, вершина вулкана, поднятая на 3 528 м, показывается над линией горизонта почти за 200 км. Кроноцкий вулкан вырос без бурных потрясений – не взрываясь и не проваливаясь. Последнее крупное извержение закончилось выпиранием из его канала вязкой лавы, которая, застыв, образовала пробку диаметром 1,5 км, навеки его закупорившую.

Сложена она из плотной лавы, более прочной, чем окружающее тело конуса. Теперь этот сердечник обнажился и обрывается отвесными стенами.

С юга и запада поверхность конуса изрезана глубокими барранкосами, на дне которых лежат снежники. Северные и восточные склоны покрыты мощным ледниковым панцирем. Современная активность вулкана проявляется лишь очень редкими выделениями на его вершине паров и газов.

Кроноцкий хорошо виден издалека, ведь высота вулкана превышает 3 500 м. Это один из красивейших вулканов. Он имеет правильный конус с крутыми, близкими к естественному углу откоса склонами. На своем участке вулканического пояса вулкан Кроноцкий занимает господствующее положение.

Его вершина всегда увенчана ледником. Чтобы создать такое вулканическое сооружение, должны были последовать необычайно сильные извержения. Так оно и было в прошлом. Теперь же Кроноцкий особенно активным назвать нельзя. Но даже совсем недавно, в 1942 году, у него была попытка к извержению, когда над его вершиной появилось газопепловое облако. В настоящее время вулкан ограничивается не очень сильной фумарольной деятельностью.

Опала

Расположен вне Восточного вулканического пояса, в самом центре Южной Камчатки, в 70 км от западного побережья. Типичный стратовулкан с конусом правильной формы и абсолютной высотой 2 475 м. Вулкан расположен в центральной части кальдеры. Диаметр основания его 11 км. Вершинный кратер вулкана разрушен. Склоны конуса изрезаны глубокими барранкосами, а западная привершинная часть – крутостенной рытвиной. У юго-восточного подножия вулкана находится сравнительно молодая эксплозивная воронка – Бараний Амфитеатр. Кальдера расположена к вулкану асимметрично, имеет диаметр 15×15 км и венчает древнюю щитовую постройку размером 27×27 км. Борта кальдеры довольно крутые. В южной части дна расположены несколько молодых шлаковых конусов с лавовыми потоками андезито-базальтового состава. Древний щитовой вулкан с кальдерой сложен базальтами, сам конус вулкана Опала – базальтами и андезитами. Извержения вулкана наблюдались в 1776, 1827, 1854, 1894 годах. Они были чисто эксплозивными, а последнее – парогазовым из воронки Бараньего Амфитеатра.

Проезжая по автотрассе в сторону Усть-Большерецка, на юге можно увидеть одинокий конус вулкана Опала. Его предшественником был большой щитовой вулкан, соприкасавшийся своими подножиями с таким же щитовым вулканом Большая Ипелька и с многочисленными мелкими вулканчиками Толмачева долаБольшая Ипелька закончила свою жизнь образованием купола. Толмачевский магматический очаг истратил свои возможности на создание мелких конусов и куполов. И только Опала, сначала почти исчезнувшая с поверхности земли, превратившись в глубокую кальдеру, нашла в себе силы возродиться высоким вулканом.

Овалообразной формы кальдера, размером 12×15 км и глубиной до 400 м, превышает даже известную кальдеру Узона. В её северной части вырос современный конус высотой 2 475 м. Вершинный кратер уже сильно разрушен и почти незаметен. На дне кальдеры выросли два небольших лавовых купола – сопки Скалистая (Осередис) и Левобережная.

Извержения в виде пепловых выбросов и интенсивных выделений газов наблюдались в 1797, 1828, 1854 и 1894 годах. К 1854 году относятся сведения о выходах газов из Скалистой. Все эти проявления заставляют отнести Опалу к числу действующих вулканов. Сейчас недра вулкана не так богаты теплом, как газами – углекислым и метаном, выходящими во многих местах юго-западной части кальдеры. Более сильные выделения газов находятся в самой западной части – у подножия кальдерного хребта, по обе стороны протекающей через кальдеру реки Опалы, на правобережье – вдоль безымянного ручья, в виде нескольких воронок с водой 10–13°. Но наиболее интенсивные выходы на левой стороне. Здесь расположена группа минеральных источников, по мощности выхода газа не имеющая себе равных на Камчатке. Она состоит из трех подгрупп, располагающихся на протяжении около 1 км вдоль левого берега маленькой речки Красной, названной так за ярко-красный цвет ее дна.

Наиболее мощной является средняя подгруппа, где центром газотермальной деятельности является озерко длиной около 10 м и глубиной от 1,5 до 2 м, с температурой 18–19 °С. Поверхность озера как бы кипит от лопающихся пузырей. Самый сильный выход – в северном углу, где водогазовая смесь непрерывно подбрасывается на полметра. В этом месте в глубину уходит канал около метра в диаметре. Шестом он прощупывается до 2,5 м, а дальше уходит в сторону.

Ааг

Располагается эксцентрично в кольцевой структуре, развитой в алнейских андезит-пирокластических породах. Считается, что эта структура относится к кальдере Пиначевского щитового вулкана. Если продолжать эту кольцевую структуру на юго-запад, под отложения вулкана Корякского, то центр последнего попадает на борт структуры или кальдерный разлом. Возможно, пересечение его с основным субширотным разломом и создало условия для формирования такого большого вулкана, как Корякский.

Вулкан Ааг и его побочный конус Арик сильно эродированы ледником и эрозией. Здесь имеются крутые обрывы и глубокие кары и рытвины высотой до 30–50 м и глубиной до 200–400 м. Значительная часть их расположена на юго-западных склонах, но один обрыв имеется и в привершинной части вулкана Ааг на северо-восточном склоне. К нему подходит крупноглыбовая осыпь прямо с вершины вулкана, что создает опасность при спуске и подъёме на вершину. Северо-восточные склоны вулканов осложнены выходами экструзий, побочными шлаковыми и лавовыми конусами и их потоками. Привершинные части представлены измененными пестроцветными породами. На них и налегают последние потоки побочных излияний. На вершине вулкана Арик, несколько восточнее, наблюдаются хорошо отпрепарированные штоки базальтов высотой 40–50 м и 20–30 м. Они указывают местоположение и характер последних центров побочных извержений. В целом вулкан Ааг сложен тремя комплексами пород. В нижней части постройки залегает грубообломочная толща дацитового состава. Затем идет лавово-пирокластическая толща пород с преобладанием лав в верхней части разреза и наконец состав лав становится андезитовым. В этом же комплексе активно проявляется экструзивный вулканизм, где в лавах появляется роговая обманка. Самый последний комплекс активно проявлялся в основном в побочных извержениях. Состав лав андезито-базальтовый, хотя в незначительных количествах лавы извергались и из вершинных кратеров, хотя они были смещены к востоку и состав их был близок к андезитам. В это время и сформировался побочный вулкан Арик на образованиях вулкана Ааг.

Вулкан Академия Наук

Имя этому вулкану дал выдающийся вулканолог Владимир Влодавец в 1939 году, располагается в средней части Карымского вулканического центра.

Деятельность его началась около 50 тысяч лет назад. В историческое время он не действовал. Его конус почти полностью разрушен, северная часть вулкана занята круглым кальдерным озером Карымским.

В южной части озера (на берегу и в прибрежной полосе) располагаются источники вулкана Академия Наук хлоридно-натриевого состава с минерализацией до 1,3 грамма-литра и температурой в недрах гидротермальной системы более 250 °С.

В нескольких километрах к югу от вулкана Двор когда-то поднимался конический вулкан Академии Наук.

Взрывы, сопровождавшиеся опусканием и обрушением, повели к образованию кальдеры округлого сечения, несколько сдвинутой от вулканического центра на север.

Кальдера окаймлена с юга хребтом, называемым, как и весь вулкан, именем Академии Наук. Его высота равна 1 100 м.

Дно кальдеры занято Карымским озером около 3,5 км в поперечнике и глубиной до 70 м. Судя по следам волноприбойной линии на его склонах, уровень воды был когда-то на 50 м выше. Окруженное высокими склонами озеро выглядит очень живописно. С юга за ним поднимается дымящийся Карымский вулкан. С противоположной стороны открывается хребет Академии Наук. Его куполообразная, с торчащими скалами вершинная часть симметрично понижается в обе стороны и напоминает распростершую крылья летучую мышь.

Карымское озеро, включая все внутренние склоны кальдеры и расположенные на его берегу горячие источники, является памятником природы комплексного характера.

Еще несколько лет тому назад создавалось впечатление, что фауна и флора озера очень бедны и рыба в заметном количестве жить в нём не сможет. Правда, там, где в озеро сливались горячие минерализованные воды источников, жизнь кипела, а зимой у берега озеро не замерзало. Однако опыты по зарыблению, произведенные в 1981–1982 годах научным сотрудником ТИНРО С. И. Куренковым, переселившим взрослых рыб и мальков нерки, так называемых коканей, из Кроноцкого озера, увенчались успехом. В 1984–1985 годах можно было наблюдать в прибрежной полосе многочисленных рыб, а некоторые вылавливаемые экземпляры превосходили размерами своих родителей из Кроноцкого озера. Следует отметить, что и вкусовые качества этих карымских коканей превосходят качества обычной красной, вырастающей в море. Очевидно, красная нашла здесь очень благоприятные жизненные условия, но увеличение ее численности неизбежно должно столкнуться с ограниченностью кормовой базы. Во что это выльется, покажет недалекое будущее, когда наступит экологическое равновесие.

В центральной части Восточного хребта полуострова Камчатка в 125 км на северо-восток от г. Петропавловска-Камчатского расположена кальдера Академии Наук диаметром 4 км. Кальдера со всех сторон ограничена четким уступом высотой 50–150 м, который в южной части кальдеры обрывает подковообразную постройку потухшего вулкана Академия Наук. В кальдере расположено озеро Карымское, и поэтому она имеет второе название: кальдера Карымского озера. Кальдера образовалась в верхнем плейстоцене (трековый возраст 28–48 тысяч лет), и более молодые посткальдерные извержения в её пределах были не известны. 2 января 1996 г. в озере Карымское произошло подводное извержение, что было расценено как первое в голоцене проявление вулканической деятельности в кальдере.

Асача

Расположен в 90 км от города Петропавловска-Камчатского к юго-западу от вулканов Горелого и Мутновского. Он входит в состав сложного вулканического массива округлой формы размером 20×22 км и площадью около 300 км2. Массив представлен четырьмя вулканическими постройками разного возраста и размера.

Древний щитообразный вулкан Асача занимает центральную часть массива, имеет размеры 15×18 км и площадь – 200–250 км2. В южном и частично в северном секторах его хорошо выражены борта кальдеры, в которой всю северную часть занимает молодой стратовулкан Асача, вершина которого также венчается крупным разрушенным кратером. Он самый высокий в массиве. Абсолютная высота его равна 1 809 м, площадь 45 км2.

Вблизи вершины и на вершине наблюдается свежая зона измененных пород с натечными формами вулканических эксгаляций.

Древний вулкан Асача сложен ритмичным чередованием лав и агломератовых туфов базальтового, андезито-базальтового состава. В молодом конусе эти чередования нарушаются появлением в верхней части разреза андезитов. В восточной, привершинной части этого молодого конуса Асачи располагается еще одна постройка – вулкан Туманов. Размеры его 2,5×3 км. Эта постройка сложена в основном андезитами. В юго-восточной части массива располагается еще один довольно крупный вулкан Желтый. Это конусовидный существенно лавовый стратовулкан размером 8×13 км, площадью 45 км2 и относительной высотой 1 300 м. Сложен также ритмичным переслаиванием лав и пирокластики базальтового состава.

Вулканический массив вулканов Асача и Желтый характеризуется наличием множества экструзий. Всего насчитывается 10 экструзивных куполов диаметром от 0,5 до 1 км. Состав пород, слагающих экструзии, андезитовый и андезито-дацитовый. Вулкан развивался в основном с нижнего плейстоцена (примерно 600 тысяч лет назад) до раннего голоцена. Поствулканическая деятельность, по-видимому, закончилась недавно, о чем свидетельствуют свежие измененные породы и натечные формы вулканических возгонов. В южном подножие вулканического массива, на левом и правом берегу реки Асачи находятся термальные источники – Асачинские.

Вулкан считается потухшим: извержений в историческое время не наблюдалось. В 1983 году под вулканом наблюдался продолжительный сильный рой землетрясений, которые обычно сопровождают внедрение магмы из глубин земли к её поверхности. Извержения вулкана не произошло, но этот факт может служит основанием, что вулкан Асача в недалеком будущем может возобновить свою деятельность.

К юго-западу от вулкана Горелого, соприкасаясь с ним подножиями, расположен потухший вулкан Асача. Он состоит из четырех конусов: тесно слившихся трех конусов западной группы и примыкающего к ним с востока конуса Желтого высотой 1 370 м. С подножий Асачи поднимается около десятка побочных конусов.

Склоны массива сильно изрезаны барранкосами и глубокими ущельями. С западной стороны располагается большой ледниковый цирк с небольшим озером. Вытянувшись в широтном направлении, Асача перегораживает путь от верховий Мутной на юг в сторону Ходуткинских источников. Обычно её обходят с запада, либо по западным склонам – по верхней границе растительности, либо по более низким долам с заходом на Верхне-Опальские источники.

За Ходуткой следует Асача. На ней нет никаких признаков деятельности. Это большой конус, размытый так, что образовалось 4 вершины, внешние склоны пологие, а внутренние – утесистые и обрывистые.

Подножие Асачи сливается со склонами двух Мутновских сопок. Обе они стоят рядом на общем фундаменте, разделенные перевалом в 1 000 м, и образуют центр, с которого во все стороны расходится ряд довольно значительных рек: Опала, Карымчина, Паратунка, Жировая и Мутная. Вершины их режут лавовые толщи склонов, образуя ряд живописных водопадов.

(По материалам сайта www.kamchatsky-krai.ru/)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."