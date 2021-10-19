ПЕРВАЯ СЕССИЯ ЗАКСОБРАНИЯ

19 Октября 2021



За кем пошла оппозиция?

Первая сессия вновь избранного Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва состоялось 13 октября этого года. На сессии присутствовали 27 из 28 депутатов (в третьем избирательном округе выборы не состоялись). Состав депутатов обновился по сравнению с предыдущим созывом на 55,5 процента (15 человек).

Впервые в законодательном органе власти Камчатского края были представлены по одному депутату от партий «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди». Политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» традиционно сумела протащить одного депутата. Либерально-демократическая партия по сравнению с предыдущими выборами вместо трех провела одного представителя своей партии, зато КПРФ сумела увеличить свою фракцию с трех до пяти человек. Политическая партия «Единая Россия» получила 19 депутатских мандатов (в прошлом созыве был 21).

Главная интрига развернулась вокруг выборов председателя Законодательного собрания Камчатского края. Голосование было тайным, но результаты ожидаемы. Главный претендент на председательское кресло, член партии «Единая Россия» Ирина Унтилова имела в своем запасе как минимум 19 голосов, именно из такого количества депутатов состоит фракция единоросов. Но для будущего председателя принципиально важно было заручиться поддержкой представителей и других партий.

В противовес Ирине Унтиловой фракцией коммунистов, состоящей из пяти человек, был выдвинут Роман Литвинов. Весь предвыборный период эсеры и коммунисты яростно и безостановочно сваливали почти все вселенские грехи на партию «Единая Россия» и ее членов. Поэтому местные аналитики полагали, что за кандидатуру Ирины Унтиловой проголосует 21 человек. Арифметика была проста: от 27 депутатов нужно было отнять пять человек от КПРФ и одного эсера. Когда счетная комиссия вскрыла избирательную урну, оказалось, что за Ирину Унтилову отдали свои голоса 24 депутата, а Романа Литвинова предпочли трое. В рядах членов КПРФ возникло легкое замешательство, в глазах некоторых из них читался вопрос «кто предатель?».

Сделаю необходимое пояснение. Накануне сессии прошло собрание фракций единоросов и коммунистов, на которых были выдвинуты кандидаты на должность председателя Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва. Фракция «Единая Россия» единогласно выдвинула свою кандидатуру, фракция КПРФ – единогласно свою, других фракций в новом составе Заксобрания нет. Думаю, изначально было понятно, что депутат от «Справедливой России» Дмитрий Бобровских перестанет играть в «отмороженную» оппозиционность партии власти и поплывет в русле её решений. В конце концов, по версии нашей газеты, «красная» навальновка Шура Новикова заподозрила в отступничестве первого секретаря регионального отделения КПРФ, своего коллегу по фракции Романа Литвинова. Она даже сочинила легенду, что якобы именно он запретил ей на сессии выступать публично против кандидатуры Ирины Унтиловой.

Ваш покорный слуга присутствовал на этой сессии и могу сказать, представительнице от КПРФ, преданной навальновке госпоже-товарищу Новиковой никто не смог бы помешать выступить на сессии, для этого у нее были все возможности. Думаю, она просто испугалась и не решилась идти на открытую конфронтацию, так как, кроме депутатов Заксобрания, на сессии присутствовали губернатор и вице-губернатор Камчатского края. Одно дело выкладывать свои ролики в социальные сети, другое – говорить в лицо своим оппонентам то, что о них думаешь.

После того как Романа Литвинова избрали заместителем председателя Комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства на освобожденной основе, то есть он будет получать зарплату около 200 тысяч рублей в месяц за исполнение своих депутатских обязанностей, подозрения неугомонной «красной» навальновки еще усилились. Видимо, она решила, что таким образом Романа Демьяновича отблагодарили за правильную позицию. Получается, «красная» Шура допускает, что тов. Литвинов голосовал против себя. Допустим, так оно и было. Остался вопрос: кто был второй «предатель»?

Выдвину свою версию. Скорее всего, за кандидата единороса проголосовали депутаты коммунисты Татьяна Кореновская и Валентин Костыгин. Что касается Татьяны Кореновской, её с Ириной Унтиловой связывают давние приятельские и рабочие отношения. Если говорить о Валентине Костыгине, то его с большой натяжкой можно отнести к ортодоксальным коммунистам. И потом, у него случился конфликт на почве того, что он не отказался от депутатского мандата в пользу другого «красного» навальновца Шуры Зайцева, большого друга Шуры Новиковой. Тов. Костыгин был самым слабым звеном в коммунистической обойме и, выражаясь фигурально, пепел Клааса совсем не стучал в его сердце.

Второе по важности и значению голосование касалось выборов сенатора от Законодательного собрания Камчатского края. Основным претендентом на это место шел член партии «Единая Россия» Валерий Пономарев. До сего он трижды избирался на в Совет Федерации высокий пост. На заседании фракции партии «Единая Россия» его кандидатуру единогласно утвердили депутаты. Но ему также важно было получить поддержку от депутатов других фракций. Голосование проходило тайно, и предсказать результат было сложно. Персонально во время предвыборной кампании против Валерия Пономарева активно выступал главный эсер Камчатки Дмитрий Бобровских. Разумеется, коммунисты также не обходили его своим критическим вниманием. Слушая их, у присутствующих создавалось впечатление, что никогда эти люди не будут голосовать за его кандидатуру. Итак, на момент проведения сессии у Валерия Пономарева насчитывалось как минимум шесть непримиримых политических противников. Перед самым началом сессии в рекреации малого зала собрались все депутаты Законодательного собрания четвертого созыва. Символично, но одним из первых депутатов к Валерию Пономареву бросился его активный, аккуратно скажем, политический оппонент Дмитрий Бобровских и до начала сессии старался быть рядом с ним или ловил его взгляд. Полагаю, такая подобострастность объяснима трусостью самого господина Бобровских либо непреодолимым желанием пригодиться сильным мира, что называется, на всякий случай. Наверное, Дмитрий Бобровских успел сказать будущему сенатору, что он проголосует как надо.

Когда огласили результаты голосования, коммунисты опять заерзали. За Валерия Пономарева проголосовало 23 из 27 человек. Опять получилось, что кто-то из «красных» депутатов предательски отдал свой голос не тому. Это был второй удар по их ленинской выправке. Оказалось, что этой напыщенной убежденности и политической стойкости просто не существует. Единоросы Ирина Унтилова и Валерий Пономарев были избраны на свои должности подавляющим числом голосов.

В перерывах заседания сессии Любовь Лазуткина, член КПРФ, удивлялась, почему на выборах сенатора заявился кандидат от «Единой России» и нет кандидата от КПРФ. Пришлось ей объяснять, что их кандидат просто не собрал необходимые документы и не стал выставлять свою кандидатуру. Тов. Лазуткину это обстоятельство весьма насторожило, она увидела здесь подвох от «Единой России», ей и в голову не пришло, что гипотетическому кандидату от коммунистов надо быть более расторопным.

Последующие результаты тайного и открытого голосования по выборам руководителей комитетов Заксобрания, а также их заместителей смели, как пыль, последние остатки оппозиционности с депутатов от КПРФ. Ключевой Комитет по социальной политике возглавила единороска Татьяна Романова, за нее тайно проголосовало 27 из 27 депутатов.

Напомню нашим читателям, что именно за социальную политику местные оппозиционеры больше всего критиковали партию «Единая Россия».

Вторым по накалу критики со стороны камчатских эсеров и коммунистов была деятельность Комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Руководителем этого комитета также тайным голосованием был избран единорос Анатолий Кирносенко, свои голоса ему отдали 26 депутатов.

Много претензий недоделанная оппозиция высказывала в адрес Комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности. По итогу этот комитет также возглавила вновь избранная единороска Оксана Герасимова, набрав 21 голос. Её заместителем был избран бывший председатель этого комитета Роман Гранатов, за которого проголосовало 27 человек. Спрашивается, куда подевались принципиальность и убеждения у доморощенной оппозиции?

Напрашивается еще одни пример, иллюстрирующий политическую всеядность оппозиционеров: они готовы хлебать любое варево, приготовленное их оппонентами.

Руководителем Комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства с результатом 22 голоса избран единорос Дмитрий Коростелев – это новое лицо в Законодательном собрании. Одним из его заместителей единогласно избрали единороса Рашита Шамояна, который в четвертый раз избрался депутатом Законодательного собрания Камчатского края.

Странным образом устроено мировоззренческое ощущение представителей КПРФ и эсеров. Объявляя непримиримую войну в предвыборный период, они спокойно отказываются от своих взглядов и суждений после избрания их депутатами. Особенно омерзительно смотрится соглашательство коммунистов, готовых объединяться с навальновцами против кандидатов партии «Единая Россия» и бескомпромиссно биться за депутатские мандаты. Но после избрания их оппозиционность исчезает, и они почти во всём подыгрывают партии власти.

Про местных эсеров говорить не приходится, их оппозиционность напоминает громко тявкающих карликовых собачек, которых хозяин дергает за поводок, и прекращающих свое тявканье тоже по воле хозяина.

В этой связи уместно будет сделать вывод, что для политической партии «Единая Россия» главными врагами являются не доморощенные оппозиционеры, а общее протестное настроение, корни которого уходят глубоко в нашу историю. Не ошибусь, если скажу, что для наших людей всегда и во всём будет виновата власть. Приведу небольшой пример из своего журналистского опыта.

Мне довелось присутствовать в 2013 году на встрече губернатора Камчатского края Владимир Илюхина с протестующими, собравшимися на несанкционированный митинг возле здания правительства. Для разговора губернатор пригласил протестующих в малый зал. Среди бузотеров оказалась женщина примерно 65 лет. Когда Владимир Илюхин спросил, что заставило её выйти на митинг, она ответила, что её внучку не принимают на работу. Оказалось, что бабушка воспитывает внучку одна, так как отец ушел из семьи, а её дочь была лишена родительских прав из-за пьянства и асоциального образа жизни. На работу внучка не может устроиться по специальности (она программист). Потом выяснилось, что внучка учится на четвертом курсе КГТУ и еще не получила специальность программиста. Владимир Иванович пообещал помочь бабушке с устройством внучки на работу и обещание свое сдержал.

Теперь порассуждаем. В том, что у ребенка мать алкоголичка виноват, конечно, губернатор Камчатского края и Президент РФ. Если отец ушел из семьи, виновата тварь-разлучница, весь мир вокруг, а также представители исполнительной власти и президент. Когда внучка учится очно в университете и не хочет переходить на заочное обучение и подрабатывать хотя бы уборщицей в каком-либо учреждении, чтобы помочь бабушке, в этом тоже виноваты руководители края и государства.

Приведу другой пример. Будучи много лет председателем родительского комитета в школе, я часто слышал упреки в адрес учителей. Если дети прогуливали школу, виноваты были учителя. Когда учителя сообщали о прогулах родителям, виноватой становилась директор школы, из-за того что учителя неправильно строят взаимоотношения с ними. В конечном итоге во всем обвиняли губернатора региона и, разумеется, Президента РФ.

Примеров можно привести много. Но стоит ли? Любая власть имеет изъяны, нет идеального обустройства государства. Однако, когда гремит разрушающий хор с лозунгом «Долой!», голос здравого смысла не слышен, и тогда правым становится тот, кто громче всех выкрикивает этот лозунг. Крикуны, получив свое, затихают, оставляя за собой отравленное сознание у тех, кто им поверил.

Результаты первой сессии Законодательного собрания Камчатского края еще раз доказали это.

И где «Долой!..»?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ