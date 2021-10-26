ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

26 Октября 2021



25.10.2021 № 147

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Камчатского края» следующие изменения:

часть 4 дополнить пунктом 71следующего содержания:

«71) обеспечить проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595), в мобильных пунктах и в медицинских организациях.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организацию образовательного процесса в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595, согласно протоколу заседания регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края от 22.10.2021 № 43.»;

дополнить частью 51 следующего содержания:

«51. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае:

в срок не позднее 27.10.2021 довести информацию до своих работников о необходимости исполнения постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 18.10.2021 № 2 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 № 1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;

в срок не позднее 15.11.2021 подготовить внутренние распорядительные акты (приказы) об отстранении от работы без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидемиологической обстановки работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или не имеющих медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

в приложении 1:

а) часть 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, с 08.11.2021 обеспечить перевод на дистанционный режим работы невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работников в возрасте 65 лет и старше и работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему комплексу ограничительных мер.»;

б) раздел 3 дополнить частями 171 и 172 следующего содержания:

«171. Установить, что с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно не допускается посещение гражданами ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также организаций культуры государственной и негосударственной принадлежности без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

172. Требования, установленные частью 171 настоящего приложения, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.»;

в) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ограничительные меры, касающиеся проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан на территории Камчатского края, а также нахождения в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей)

Запретить проведение на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью более 100 человек. С 30.10.2021 запретить проведение с очным участием граждан численностью более 40 человек в закрытых помещениях совещаний, специализированных форумов, выставок, рабочих встреч и иных деловых мероприятий (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), организуемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также их подведомственными организациями.

Посещение мероприятий, не запрещенных абзацем первым настоящей части, в том числе спортивных, физкультурных и конгрессно-выставочных, допускается при наличии у организаторов, лиц, обеспечивающих проведение соответствующих мероприятий, и их участников документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

271. Требования по предъявлению участниками спортивных, физкультурных и конгрессно-выставочных мероприятий документов, установленных частью 27 настоящего приложения, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

Согласование проведения мероприятий, указанных в части 26 настоящего приложения, осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 28.06.2021 № 90 «Об утверждении положения о региональном штабе по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа детей, не достигших 18 лет, в том числе в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно в торгово-развлекательных и торговых центрах детей, не достигших возраста 14 лет, без своего сопровождения, за исключением нахождения таких детей в образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае.»;

г) раздел 6 дополнить частью 32 следующего содержания:

«32. Установить, что с 30.10.2021 не допускается посещение гражданами, за исключением лиц, не достигших 18 лет, спортивных организаций государственной и негосударственной принадлежности, в том числе бассейнов, фитнес-центров, тренажерных залов без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В. В. Солодов