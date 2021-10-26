Спрашивали-отвечаем

26 Октября 2021



В России по-прежнему отмечается высокий рост заражений новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно в стране регистрируют более 30 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом на коронавирус накладываются сезонные ОРВИ. Чтобы сбить пик новой волны заболеваемости, в стране объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставлено право увеличивать этот период на свое усмотрение в зависимости от сложившейся на местах ситуации. В Москве, например, нерабочие дни начнутся уже с 28 октября.

В регионах усиливают меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Субъекты один за другим вводят систему QR-кодов для пропуска в различные учреждения и места с массовым пребыванием людей. По данным Роспотребнадзора, уже в 84 регионах страны вакцинация от коронавируса является обязательной для работников ряда отраслей.

В Камчатском крае также ужесточается комплекс ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19, вводится система QR-кодов, расширен список групп граждан, обязанных поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, сохраняются требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции в 1,5 метра.

Коронавирус и меры, направленные на борьбу с ним, остаются одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжает информировать наших читателей об изменениях в этой сфере.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 26 октября в Камчатском крае COVID-19 выявили еще у 42 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 785 случаев заражения. Выздоровели за сутки 24 человека, за весь период пандемии отмечено 16 031 выздоровление. В стационарах находятся 198 пациентов с коронавирусом, из них 15 поступили за минувшие сутки. 135 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для больных с коронавирусом составляет 270 мест, из них свободными остаются 72 места.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 423 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

«У нас ситуация не такая острая, как в других регионах, но нам важно не успокаиваться и быть готовыми к подъёму заболеваемости. К сожалению, опыт предыдущих периодов показывает, что мы повторяем динамику по заболеваемости в других регионах, просто с некоторым запаздыванием», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании в краевом правительстве в понедельник.

«Система здравоохранения края готова к возможному подъёму уровня заболеваемости COVID-19. Есть план по разворачиванию коек в случае увеличения числа госпитализаций. Лекарственные препараты для амбулаторного и стационарного сегмента в наличии есть», – сообщил глава краевого министерства здравоохранения Андрей Кузьмин.

– Сколько жителей Камчатки поставили прививку от коронавируса?

– В регионе от COVID-19 по состоянию на 25 октября вакцинировались 94 400 человек. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов на оперативном совещании в краевом правительстве в понедельник.

Министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин в свою очередь отметил, что за прошедшую неделю вакцинацию против COVID-19 в среднем проходили 350 человек в день. По его словам, число привившихся от ковида граждан в регионе составило почти 49% от общего плана вакцинации, в то время как в среднем по России вакцинировались 64% граждан.

В краевом Минздраве напоминают: поставить прививку можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

– Какие дни в ноябре объявлены нерабочими из-за коронавируса?

– 20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, с сохранением заработной платы. Нерабочие дни установлены «в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации», – говорится в документе.

Глава государства также напомнил о праве губернаторов принимать дополнительные меры, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19 в субъекте. В тех регионах, где заболеваемость коронавирусом наиболее высокая, предложено установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября либо продлить их после 7 ноября.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в регионе, пока нет необходимости продлевать нерабочий период после 7 ноября. Однако в случае роста заболеваемости дополнительные нерабочие дни объявить могут.

В период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства по Камчатскому краю. В этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, больше гулять на свежем воздухе, сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа.

Если избежать контактов и поездок не получается, необходимо использовать маски, антисептики, стараться избегать мест массового скопления людей, для передвижения по городу желательно использовать личный автомобиль или такси.

– Сколько дней продлятся каникулы в школах Петропавловска-Камчатского и как будут работать детские сады?

– Как сообщила нашей газете заместитель начальника Управления образования администрации ПКГО Анастасия Захаровская, каникулы для школьников продлены, они установлены в дни с 25 октября по 7 ноября. В детских садах с 1 по 3 ноября принимать детей будут дежурные группы (в каждом микрорайоне в эти дни работает один детский сад, в котором организованы такие группы). В остальные дни все детские сады города работают в штатном режиме. Также в Управлении образования уточнили, что по состоянию на 22 октября в краевой столице из-за коронавируса были закрыты на карантин шесть классов в трех школах, где COVID-19 выявили у шести детей.

– Как будут работать больницы на Камчатке в нерабочие дни?

– Все медицинские учреждения, оказывающие стационарную помощь, будут работать в обычном режиме. Экстренная и плановая помощь будет оказываться беспрерывно. Об этом заявил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин на оперативном совещании в понедельник.

Он также объявил график работы поликлиник. «Амбулаторная сеть – поликлиники – будет работать 1, 2, 3 ноября в обычном режиме, 4 ноября будет выходной день, 5 ноября – медики работают в штатном режиме», – пояснил министр.

По словам главы краевого Минздрава, стационарные точки вакцинации в нерабочие дни будут продолжать работу, как и мобильные пункты вакцинации в торговых центрах.

– Будут ли вводиться на Камчатке QR-коды?

– В Камчатском крае система QR-кодов для различных учреждений будет действовать с 30 октября. Мера коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания с участием свыше 40 человек. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании оперативного штаба.

Губернатор отметил, что в правительство региона и к нему лично в связи с объявленными в России нерабочими днями в период с 30 октября по 7 ноября поступило множество обращений от предпринимателей.

«С учетом более-менее стабильной эпидемиологической ситуации в крае бизнес просит не закрывать полностью работу предприятий. Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции. Такие ограничения позволят не закрывать полностью общественную активность и досуг», – сказал Владимир Солодов.

Торговые центры региона продолжат работать в обычном режиме. Губернатор отметил, что введение QR-кодов на Камчатке не коснется их работы.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Камчатского края № 147 от 25.10.2021 года. В документе указано, что посещение гражданами ресторанов, кафе, иных точек общепита, организаций культуры, спорта, в том числе бассейнов, а также указанных мероприятий не допускается без предъявления документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививках или действующего QR-кода, подтверждающего, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против ковида; сертификат переболевшего или QR-код, которые подтверждают, что гражданин перенес ковид и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев; документа о противопоказаниях к вакцинации против ковида.

– Какие дополнительные ограничения ввели из-за коронавируса на Камчатке?

– Отстранение непривитых от ковида чиновников от работы, перевод пожилых граждан на дистанционную работу, запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. О таких мерах сообщил губернатор региона Владимир Солодов, подводя итоги заседания оперативного штаба.

Так, с 8 ноября на предприятиях всех форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники в возрасте 65 лет и старше. Эта мера не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию или недавно перенес заболевание.

«Такое решение связано с заботой о здоровье людей старшего возраста, поскольку именно они тяжелее всего переносят заболевание и среди них больше всего смертельных случаев», – отметил глава региона.

В органах государственной власти с 15 ноября от работы будут отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не имеют медотвода от прививки, не перенесли недавно заболевания, без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидобстановки.

Для обеспечения безопасности в торговых центрах в период с 30 октября по 7 ноября вводится запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей.

«Уважаемые жители Камчатского края, я прошу с пониманием отнестись к этим вынужденным ограничениям. Они позволят нам позаботиться о вашем здоровье и предотвратить рост заболеваемости, а значит, сохранить жизни и здоровье. Ничего важнее этого для нас нет, и из этого приоритета будем исходить в дальнейшем», – сказал Владимир Солодов.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 147 от 25.10.2021 года.

– Могут ли на Камчатке принимать на работу непривитых от коронавируса вахтовых рабочих?

– 21 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление № 146. Документ с 1 ноября 2021 года запрещает руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную работу вахтовиков, невакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Требование не распространяется на работников, имеющих подтвержденные медицинским заключением противопоказания к вакцинации против COVID-19, в течение срока действия медицинского документа, а также на работников, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, что должно быть подтверждено соответствующим медицинским документом либо сертификатом из личного кабинета Единого портала госуслуг.

Привлечение к вахте работников из других регионов и иностранных граждан осуществляется при наличии у них отрицательных результатов исследования на коронавирус методом ПЦР, полученных не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию Камчатского края.

Напомню, 18 октября текущего года краевой Роспотребнадзор в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в регионе расширил перечень отраслей, работники которых обязаны привиться от коронавируса. Новым постановлением главы ведомства в список добавлены сферы пищевой промышленности, физической культуры и спорта, строительства, промышленных предприятий. Также прививку должны поставить граждане, работающие в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях. Руководителям предприятий необходимо до 15 ноября 2021 года организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря 2021 года – вторым компонентом. Количество привитых сотрудников в организациях должно быть не меньше 80%.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА