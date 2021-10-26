БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? НЕ БЫТЬ!

26 Октября 2021



Татьяна Кореновская, член КПРФ, депутат Законодательного собрания Камчатского края решила сложить с себя депутатские полномочия

Во второй день последней недели октября (наши проницательные читатели догадались, что это 26 число, вторник) состоялась вторая сессия Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва. В повестку этой сессии был включен перечень из семи пунктов. На мой взгляд, наибольшее внимание привлек вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий депутата Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва.

Речь шла о Татьяне Михайловне Кореновской, входящей в состав политбюро регионального отделения КПРФ, избранной 19 сентября этого года в депутаты Заксобрания по общекраевому списку. После получения депутатского мандата она написала следующее заявление (текст привожу без изменений):

«Председателю Законодательного Собрания Камчатского края Унтиловой И. Л. от депутата Законодательного Собрания Камчатского края Кореновской Татьяны Михайловны

Заявление

Прошу снять с меня полномочия депутата Законодательного Собрания Камчатского края по состоянию здоровья.

13.10.2021 (подпись)».

Татьяна Михайловна узнала о том, что стала депутатом, 20 сентября, на следующий день после выборов. Окончательные итоги выборов были подведены 24 сентября. Почему же тов. Кореновская дождалась получения депутатского мандата, а не сразу после получения результатов голосования отказалась от членства в региональном парламенте? Сделай она это раньше, мандат по закону достался бы не Валерию Быкову, а другому участнику предвыборного забега от КПРФ. Другое дело, когда действующий народный избранник отказывается от депутатства, тогда судьбу его мандата, как в данном случае, решает региональное политбюро КПРФ. Сразу после выборов тов. Кореновская заявила о том, что шла на выборы с одной целью – отказаться от депутатских полномочий в пользу тов. Быкова. Коммунисты легко простили себе эту внутрипартийную игру и не посчитали, что они пренебрегли волеизъявлением своих избирателей. Однако за подобные действия зюгановцы резко критиковали партию власти, т.е. «Единую Россию». Например, когда депутатский мандат получил единорос Дмитрий Коростелев, то буйный коммунист-носитель звания «Я всегда против!» объявил, что господина Коростелева никто не выбирал. Особую пикантность этой ситуации придает отсутствие у тов. Быкова какой-либо логики и хотя бы правовых рефлексий. Если сейчас мандат тов. Кореновской уйдет к сопартийцу тов. Быкову, получится, что последнего тоже никто не выбирал.

Изрядную горсть перца в кипящий котел политических страстей сыпанул другой представитель КПРФ – Василий Милованов. Он обратился в суд с заявлением отменить постановление территориальной избирательной комиссии о снятии с выборов по собственному желанию кандидата от ЛДПР Евгении Богдановой, обвинив ее в обмане своих избирателей. Напомню читателям: она отказалась участвовать в выборах по состоянию здоровья. Беснующийся тов. Милованов дошел до Верховного суда и получил ответ (цитирую): «Судебная коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в составе: председательствующего Знаменщикова Р.В., судей Войтко С.Н., Роженцевой Ю.В., при секретаре Крикуновой Е.О. ОПРЕДЕЛИЛА: решение Камчатского краевого суда от 19 сентября 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца Милованова Василия Николаевича – без удовлетворения».

Вопрос напрашивается сам собой, только почему-то он не приходит в голову тов. Милованову: если его коллеге по КПРФ Татьяне Кореновской можно отказаться от депутатства по состоянию здоровья, то почему по такому же основанию нельзя сложить с себя кандидатские полномочия члену ЛДПР Евгении Богдановой? Кроме того, на прошлых выборах Василий Милованов пытался избраться от политической партии «Единая Россия», занимая должность директора молокозавода «Петропавловский», правда, в другом избирательном округе. У него не получилось. Теперь он пошел на выборы от КПРФ. Следует ли считать, что он обманул ожидания своих избирателей, которые помнят его как ярого сторонника партии власти? Почему он так легко простил себе эту «небольшую» политическую шалость? Однако, кроме политической, у него есть и коммерческие шалости. Получается, его предприятие рекламирует продукцию, которой еще не существует. Это можно считать обманом потребителей? Понимаю, столь неоднозначная реклама с фамилией «Милованов» нацелена на выборы в Законодательное собрание в третьем избирательном округе, но не попадает под действие законов о выборах. Полагаю, эту уловку выдвиженец от КПРФ тоже себе прощает: для достижения цели все средства хороши. После этого коммунисты говорят о честных выборах?!

Но вернемся к ситуации, сложившейся вокруг заявления члена КПРФ тов. Кореновской. На второй сессии Законодательного собрания Камчатского края четвертого созыва она не присутствовала и, следовательно, пояснить ничего не смогла. Председатель комиссии по этике, выдвиженец от политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Виктор Хомяков предложил перенести обсуждение вопроса на следующую сессию, прежде выслушав объяснения Татьяны Кореновской на заседании возглавляемой им комиссии. Подавляющим большинством голосов его предложение было принято.

Заслуживает удивления позиция фракции коммунистов: тремя голосами из четырех они воздержались. Однако после сессии начали возмущаться. Сам черт не разберет, что происходит в их головах. Если они против решения сессии, тогда и должны голосовать «против», а не воздерживаться. Зачем махать кулаками после драки?

Давайте представим себе, что тов. Кореновская не явится на заседание комиссии по этике, а значит, ее объяснений никто не услышит. Следовательно, на следующей, третьей сессии Законодательного собрания Камчатского края ей снова не повезет? И это еще далеко не все грабли, которые выдвиженцы от КПРФ самоотверженно бросают себе под ноги. Дело в том, что Валерию Быкову грозит получение реального тюремного срока по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Когда он отправится хлебать тюремную баланду, его лишат депутатских полномочий, и заколдованный мандат тов. Кореновской улетит к другому коммунисту, которого, пользуясь терминологией тов. Быкова, тем более никто не выбирал.

В целом затейливые и громкоголосые члены фракции КПРФ уже вторую по счету сессию Законодательного собрания Камчатского края ведут себя тише воды ниже травы. Куда, спрашивается, подевался их бессвязный, но громкий крикливый напор?

Политические страсти не утихают и в Елизовском социальном заповеднике, то бишь Елизовском городском поселении. Как мы уже сообщали, на выборах депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения Андрей Шергальдин проиграл. Он три срока возглавлял Думу Елизовского муниципального района и теперь вынужден уйти не солоно хлебавши.

Но господин Шергальдин не смирился и написал обращение в несколько инстанций, в том числе и генеральному прокурору Российской Федерации действительному государственному советнику юстиции Игорю Краснову. По сути дела, он пытается изменить итоги голосования через высокое прокурорское реагирование. Наверное, как юрист по образованию господин Рубль плохо учился либо купил диплом? Ему бы не мешало понять, что самый короткий путь восстановить справедливость – это обратиться в суд и оспорить постановление Елизовской территориальной комиссии от 30.09.2021 года «Об утверждении общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения». Бывший член политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Единая Россия», ранее так легко меняя политический окрас, неимоверно тяжело привыкает к мысли, что власть уплыла из его рук. Ему бы податься в ряды КПРФ – там таких любят.

Местные навальновцы вовремя поняли, что нужно брататься с коммунистами. Возможно, Рублю просто не хватает фантазии и творческих дерзаний. Например, житель села Николаевка Елизовского района член КПРФ Сергей Ванюшкин в 2017 году пошел на выборы в Городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа по муниципальному списку и… прошел! Что полезного он сделал для избирателей краевого центра? Ничего! Почему бы Рублю не попробовать пойти таким же путем и податься вон с периферии завоевывать столицу. Ведь не показался же абсурдным нашим избирателям их выбор в сторону тов. Ванюшкина. На Ванюшкине череда абсурдов от местной ячейки КПРФ не закончилась. Татьяна Кореновская является наглядным подтверждением этих слов. Почему камчатские коммунисты не включили своего сопартийца Быкова в краевой избирательный список на выборах в Законодательное собрание Камчатского края четвертого созыва, а предпочли городить огород частоколом, состоящим из идиотских и двуличных решений?

Наши избиратели всё проглотят?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ