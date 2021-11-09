Вопрос-ответ

09 Ноября 2021



В понедельник в большинстве регионов России закончился период нерабочих дней, объявленных с 30 октября (в отдельных регионах с 23 или 28 октября) указом Президента РФ из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По мнению эпидемиологов, «коронавирусные каникулы» позволили несколько замедлить течение пандемии, остановить же ее удастся лишь с достижением достаточного уровня коллективного иммунитета при вакцинации 80% взрослого населения страны.

За время нерабочих дней число вакцинированных от COVID-19 граждан возросло в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Благодаря локдауну стабилизировалась ситуация в Москве, где с начала пандемии переболело почти два миллиона человек, – сказал градоначальник Сергей Собянин. «В то же время в десяти субъектах страны ситуация с заболеваемостью осложнилась», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что за основу были взяты данные с 29 октября по 5 октября. Также Голикова отметила, что за время «длинных выходных» практически все регионы России ввели QR-коды (их получают те граждане, кто поставил прививку от ковида или перенес это заболевание. – Авт.).

QR-коды чаще всего требуется предъявить при посещении учреждений культуры, спорта, туристических объектов, кафе, ресторанов и других точек общепита. Кроме того, каждый регион самостоятельно определяет дополнительные ограничительные меры. Не является исключением и Камчатка, которая одна из первых в стране заявила о расширении практики QR-кодов для межмуниципальных перевозок граждан как авиационным, так и наземным транспортом.

Тема по-прежнему остается актуальной, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о развитии ситуации с заболеваемостью коронавирусом и изменениях, вызванных мерами, направленными на борьбу с распространением инфекции.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 8 ноября в Камчатском крае коронавирус выявили еще у 46 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 363 случая заражения COVID-19. Выздоровели за сутки от этого заболевания 22 человека, за все время пандемии – 16 344 человека. В стационарах находятся 232 пациента с коронавирусом, из них 8 поступили за минувшие сутки. 188 пациентов больны пневмонией с СOVID-19. Коечный фонд составляет 310 мест, из них свободными остаются 78 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 463 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

Глава Министерства здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин на оперативном совещании в правительстве региона отметил, что в крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. «Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается с начала прошедшей недели. У нас зарегистрировано от 44 случаев заболевания 31 октября до 46 случаев 7 ноября. Уровень госпитализаций составил 102–105 человек в неделю, при уровне выписки 67–69 человек. Пока уровень госпитализаций выше уровня выписки», – пояснил министр.

– Как в крае идет вакцинация от коронавируса?

– Как сообщил 8 ноября пресс-секретарь краевого Минздрава Артем Днепровский, за прошедшие сутки 447 человек в регионе привились первым компонентом вакцины, 46 – вторым компонентом, закончив вакцинацию. На указанный день в крае первым компонентом вакцины привиты 104 079 жителя, вторым компонентом – 77 024.

Ранее глава региона Владимир Солодов сообщал, что принятые меры по введению в регионе QR-кодов уже дают свой эффект: количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана. Руководитель регионального Роспотребнадзора Яна Господарик напомнила, что о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда не менее 80% взрослого населения Камчатки привьются против COVID-19.

В краевом Минздраве напоминают: на территории Камчатского края привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в ТЦ при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

– Будут ли увеличивать число коек для больных ковидом?

– Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал обеспечить готовность стационаров к возможному росту числа госпитализаций. Соответствующие поручение он дал министерству здравоохранения на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе краевого правительства. «С учетом того, что на Камчатке с запозданием повторяются те тенденции, которые происходят в центральных регионах, мы должны быть готовы к более резкому росту заболеваемости. Я предлагаю проработать вопрос о введении следующей очереди коек, чтобы мы могли буквально в течение нескольких дней их развернуть и обеспечить готовность системы стационарного лечения», – отметил губернатор.

Ранее пресс-служба краевого Минздрава сообщала, что в Камчатском крае продолжают работать четыре моногоспиталя для пациентов с COVID-19. В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией в начале ноября было принято решение увеличить коечный фонд в моногоспитале, развернутом на базе горбольнице № 2, на 40 коек. В ведомстве уточнили, что до введения дополнительных мест общий коечный фонд составлял 270 коек, из них на базе горбольницы № 2 Петропавловска-Камчатского были развернуты 50 коек, на базе горбольницы № 1 – 140 коек, в Центре СПИД – 60 коек и 20 коек в детской краевой инфекционной больнице.

– До какого времени в крае продлен масочный режим?

– Требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 метра продлены на Камчатке по 30 ноября 2021 года. Соответствующее постановление № 149 губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал 29 октября 2021 года.

– Какие новые ограничения вводятся на Камчатке из-за коронавируса?

– На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов (их получают вакцинированные от ковида или переболевшие граждане. – Авт.) для предприятий общественного питания и учреждений культуры, а также вводится ряд новых ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, с 7 ноября и до смягчения ограничительных мер установлен запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Также с 7 ноября продлен запрет на размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения без документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих прохождение вакцинации (сертификата или действующего QR-кода), либо сертификата переболевшего или действующего QR-кода, подтверждающих, что гражданин перенес заболевание и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев, либо медицинского документа о противопоказаниях к прививке против коронавируса. С 28 ноября 2021 года при заселении тем, у кого есть справка о медотводе от прививки, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу. Предъявление указанных документов не требуется для предоставления услуги питания в ресторанах, кафе, буфетах и иных предприятий общественного питания в гостиницах и иных средствах размещения для проживающих в них граждан.

Кроме того, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом (автобусами) граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 150 от 05.11.2021 года. «Это позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», – считает глава региона.

Ранее пресс-служба Правительства Камчатского края информировала, что с 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: № 201 П.-Камчатский – п. Мильково; № 208 П.-Камчатский – п. Октябрьский; № 215 П.-Камчатский – п. Эссо; № 216 П.-Камчатский – п. Ключи; № 218 П.-Камчатский – п. Усть-Камчатск.

Напомню, система QR-кодов начала действовать на Камчатке с 30 октября с учреждений общепита (им также запрещено работать с 23 часов до 7 утра, за исключением обслуживания навынос), культуры и спорта. Первоначально система QR-кодов вводилась в общепите и организациях культуры на период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября.

– Какие антиковидные ограничения действуют в крае для пожилых людей?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 149 от 29.10.2021 года, работодатели с 8 ноября должны перевести на дистанционный режим работы невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (не перенесших заболевание COVID-19) работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении к документу.

– Недавно узнал на «Госуслугах» о сокращении срока действия QR-кода, полученного после прививки, с 12 до 6 месяцев. В чем причины таких изменений?

– Ситуацию прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов после многочисленных жалоб граждан на неожиданное для всех изменение сроков действия сертификатов о вакцинации и на автоматические уведомления о приостановлении действия QR-кодов, которые камчатцы стали получать с «Госуслуг». Он опубликовал обращение к жителям Камчатского края на своей странице в «Инстаграме». «Я понимаю возмущение граждан! Сейчас принимаются исчерпывающие меры по нормализации ситуации. По моему поручению Минздрав Камчатского края отрабатывает данную ситуацию с Минздравом России. Если до завтрашнего дня ситуация не вернется в норму, то на штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции на региональном уровне отрегулируем алгоритм действий. В то же время приходят данные о том, что это был сбой программного обеспечения, и все действия QR-кодов будут восстановлены», – сказал Владимир Солодов, чьи слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

В пресс-релизе также сообщается, что утром 8 ноября тысячи жителей Дальнего Востока получили уведомления о приостановлении действия QR-кодов и изменении сроков действия вакцинации. «Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», – говорится в сообщении со ссылкой на пояснение кабмина Российской Федерации. Уточняется, что QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года.

– Где на Камчатке можно поставить прививку от гриппа и как совместить ее с вакцинацией от коронавируса?

– В этом году две прививочные кампании – от COVID-19 и от сезонного гриппа – проходят вместе. Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, такие изменения официально внесены в инструкцию по применению «Спутника V». До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве пояснили, что на территории Камчатского края привиться от гриппа можно в тех же точках, где идет вакцинация от коронавируса, то есть во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации.

– Переболел коронавирусом. Есть ли возможность в связи с этим пройти медобследование?

– Граждане, перенесшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию во всех поликлиниках Камчатского края, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Жителям Камчатки, переболевшим коронавирусом, следует обратиться в поликлинику по месту жительства. В кабинетах медицинской профилактики организован этот процесс (углубленная диспансеризация. – Авт.)», – приводятся в сообщении слова главного врача Петропавловск-Камчатской городской больницы № 1 Ирины Николаевны Вайнес. По словам главврача, углубленная диспансеризация направлена на раннее выявление факторов риска развития изменений и предотвращение развития постковидных осложнений.

В терапевтическом отделении городской больницы № 1 нашей газете пояснили, что пройти углубленную диспансеризацию можно через 60 дней после даты выздоровления. Пройти ее могут как люди, имеющие в наличии хронические заболевания, так и иные переболевшие коронавирусом граждане. Для этого достаточно обратиться в регистратуру и назвать цель своего прихода.

Согласно информации, размещенной на сайте ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья», углубленная диспансеризация проходит поэтапно. Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом (сатурация), проведение спирометрии или спирографии, общий анализ крови, развернутый биохимический анализ крови, прием врачом терапевтом или врачом общей практики. Также по клиническим показаниям может быть проведен тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови, проведение рентгенографии органов грудной клетки. Второй этап (по клиническим показаниям) включает в себя проведение эхокардиографии, проведение компьютерной томографии легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

– Что говорят об особенностях течения ковида этой осенью врачи на Камчатке?

– Пациенты переносят заболевание тяжелее, стали чаще болеть не только пожилые люди, но и молодежь. Об этом сообщает пресс-службе краевого Минздрава со ссылкой на главного врача Петропавловск-Камчатской городской больницы № 1 Ирины Вайнес. «У нас проходят еженедельные селекторные совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, поэтому мы имеем возможность отследить текущую ситуацию в других регионах нашей страны и видим, что в настоящее время коронавирусная инфекция остается достаточно агрессивной. Люди болеют тяжелыми формами, помимо того, что под ударом находятся люди старше 65 лет, мы наблюдаем рост заболеваемости среди людей более молодого возраста. Этим отличаются третья и четвертая волны», – отметила главный врач.

По словам Ирины Вайнес, медицинские работники городской больницы № 1 проходят дополнительную подготовку для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Ранее об особенностях четвертой волны COVID-19 рассказала врач анестезиолог-реаниматолог городской больницы № 2 Елена Краснова, чьи слова приводятся пресс-службой краевого Минздрава: «В данный момент мы наблюдаем утяжеление клинической картины: очень много пациентов пожилого возраста и молодых людей с тяжелым течением заболевания. Также инкубационный период коронавирусной инфекции сократился с двух недель до четырех-пяти дней».

По словам Елены Красновой, в первую очередь рост заболеваемости COVID-19 связан с поведением людей, не соблюдающих рекомендаций Роспотребнадзора, и невысокими темпами вакцинации.

– Хотелось бы знать, как на деле организована прививочная кампания от коронавируса в поликлиниках. По месту жительства прикреплена к Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1.

– Вот каким опытом поделилась наша читательница (ее имя и контактный телефон имеются в редакции), которая поставила прививку в указанной поликлинике первого ноября.

«Решила использовать нерабочие дни, чтобы привиться от коронавируса по месту жительства, а именно в Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1.

На сайте этого учреждения сообщается, что записаться на вакцинацию от COVID-19. можно по телефонам: 8(924)589-89-09 с 11:00 до 16:00 в рабочие дни или по номеру «122» с 8:00 до 20:00, либо через «Госуслуги».

Дозвониться по первому из указанных номеров мне не удалось. По номеру «122», выбрав позицию «вакцинация», услышала от оператора, что в настоящее время предварительную запись на прививку от коронавируса во всех поликлиниках города убрали и вакцинироваться можно только в порядке живой очереди. Мне посоветовали подойти в регистратуру поликлиники либо воспользоваться услугами пунктов вакцинации, открытых в торговых центрах. На мой вопрос, чем именно прививают в поликлинике № 1 и в торговых центрах, оператор ответил, что «в наличии все вакцины».

Первого ноября в десять утра я вошла в поликлинику, где было много народа. Над столиком, за которым медработник измеряла температуру у всех вошедших, увидела объявление, что желающих вакцинироваться приглашают в 218-й кабинет. В регистратуре мне подтвердили, что предварительной записи нет, талоны также брать не надо, достаточно пройти в указанный кабинет и занять очередь.

Табличка на двери кабинета указывала, что в нем принимает врач-инфекционист. В очереди к нему было 14 человек, большей частью люди пожилого возраста. Все они сидели или стояли в тесном и душном «предбаннике», где почти не оставалось свободного места. Ни о каком соблюдении дистанции речи не шло. Правда, все находились в масках, некоторые пациенты опустили их ниже носа, закрыв лишь рот. В углу помещения стоял столик с бланками анкет пациентов перед вакцинацией и добровольного согласия на проведение прививок, которые надо было заполнить. Об этом вновь прибывшим сообщали те, кто сидел в очереди, так как никаких объявлений или инструкций по заполнению не было. Я порадовалась, что догадалась захватить с собой ручку: на столике рядом с пачкой бланков лежала одна-единственная ручка, которую люди передавали друг другу после заполнения бумаг.

Очередь двигалась быстро, и через каких-то 45 минут я уже вошла в кабинет к инфекционисту, где трудились три медработника. Врач измерила мне температуру, концентрацию кислорода в крови и проверила правильность заполнения бумаг. Уточнила, болела ли я коронавирусом и, получив подтверждение, предложила привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Такой вариант мне подходил, и врач направила меня в прививочный кабинет. Передо мной было всего один человек, и минут через пять медсестра уже поставила мне прививку и выдала на руки бумажный сертификат и купон для участия в розыгрыше призов. Таким образом, мне понадобилось около часа, чтобы поставить прививку от коронавируса. Забирая пальто из гардероба, я убедилась, что посетителей в учреждении за то время, что я провела в очереди на прививку, меньше не стало. У меня создалось впечатление, что в эти дни поликлиники, по крайней мере та, в которой я побывала, были местом самого массового скопления людей в городе».

Дополню, что 8 ноября по номеру «122» мне подтвердили, что вакцинация в поликлинике по-прежнему продолжается в порядке живой очереди. И еще этим же днем в России введен сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н «Об утверждении формы медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и порядка ее ведения» опубликован на официальном интернет-потрале правовой информации. В соответствии с приказом электронный документ будет сформирован автоматически на портале «Госуслуг». Все сведения в нем будут указаны на двух языках: русском и английском. Сертификат в бумажном виде может быть получен при самостоятельном обращении гражданина в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также при обращении в МФЦ. Ранее выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся до 1 марта 2022 года.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА