Вопрос-ответ

Печать
PDF

09 Ноября 2021

В понедельник в большинстве регионов России закончился период нерабочих дней, объявленных с 30 октября (в отдельных регионах с 23 или 28 октября) указом Президента РФ из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По мнению эпидемиологов, «коронавирусные каникулы» позволили несколько замедлить течение пандемии, остановить же ее удастся лишь с достижением достаточного уровня коллективного иммунитета при вакцинации 80% взрослого населения страны.

За время нерабочих дней число вакцинированных от COVID-19 граждан возросло в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Благодаря локдауну стабилизировалась ситуация в Москве, где с начала пандемии переболело почти два миллиона человек, – сказал градоначальник Сергей Собянин. «В то же время в десяти субъектах страны ситуация с заболеваемостью осложнилась», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что за основу были взяты данные с 29 октября по 5 октября. Также Голикова отметила, что за время «длинных выходных» практически все регионы России ввели QR-коды (их получают те граждане, кто поставил прививку от ковида или перенес это заболевание. – Авт.).

QR-коды чаще всего требуется предъявить при посещении учреждений культуры, спорта, туристических объектов, кафе, ресторанов и других точек общепита. Кроме того, каждый регион самостоятельно определяет дополнительные ограничительные меры. Не является исключением и Камчатка, которая одна из первых в стране заявила о расширении практики QR-кодов для межмуниципальных перевозок граждан как авиационным, так и наземным транспортом.

Тема по-прежнему остается актуальной, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о развитии ситуации с заболеваемостью коронавирусом и изменениях, вызванных мерами, направленными на борьбу с распространением инфекции.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 8 ноября в Камчатском крае коронавирус выявили еще у 46 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 363 случая заражения COVID-19. Выздоровели за сутки от этого заболевания 22 человека, за все время пандемии – 16 344 человека. В стационарах находятся 232 пациента с коронавирусом, из них 8 поступили за минувшие сутки. 188 пациентов больны пневмонией с СOVID-19. Коечный фонд составляет 310 мест, из них свободными остаются 78 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 463 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

Глава Министерства здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин на оперативном совещании в правительстве региона отметил, что в крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. «Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается с начала прошедшей недели. У нас зарегистрировано от 44 случаев заболевания 31 октября до 46 случаев 7 ноября. Уровень госпитализаций составил 102–105 человек в неделю, при уровне выписки 67–69 человек. Пока уровень госпитализаций выше уровня выписки», – пояснил министр.

– Как в крае идет вакцинация от коронавируса?

– Как сообщил 8 ноября пресс-секретарь краевого Минздрава Артем Днепровский, за прошедшие сутки 447 человек в регионе привились первым компонентом вакцины, 46 – вторым компонентом, закончив вакцинацию. На указанный день в крае первым компонентом вакцины привиты 104 079 жителя, вторым компонентом – 77 024.

Ранее глава региона Владимир Солодов сообщал, что принятые меры по введению в регионе QR-кодов уже дают свой эффект: количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана. Руководитель регионального Роспотребнадзора Яна Господарик напомнила, что о снятии ограничительных мер можно будет говорить, когда не менее 80% взрослого населения Камчатки привьются против COVID-19.

В краевом Минздраве напоминают: на территории Камчатского края привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в ТЦ при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

– Будут ли увеличивать число коек для больных ковидом?

– Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал обеспечить готовность стационаров к возможному росту числа госпитализаций. Соответствующие поручение он дал министерству здравоохранения на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе краевого правительства. «С учетом того, что на Камчатке с запозданием повторяются те тенденции, которые происходят в центральных регионах, мы должны быть готовы к более резкому росту заболеваемости. Я предлагаю проработать вопрос о введении следующей очереди коек, чтобы мы могли буквально в течение нескольких дней их развернуть и обеспечить готовность системы стационарного лечения», – отметил губернатор.

Ранее пресс-служба краевого Минздрава сообщала, что в Камчатском крае продолжают работать четыре моногоспиталя для пациентов с COVID-19. В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией в начале ноября было принято решение увеличить коечный фонд в моногоспитале, развернутом на базе горбольнице № 2, на 40 коек. В ведомстве уточнили, что до введения дополнительных мест общий коечный фонд составлял 270 коек, из них на базе горбольницы № 2 Петропавловска-Камчатского были развернуты 50 коек, на базе горбольницы № 1 – 140 коек, в Центре СПИД – 60 коек и 20 коек в детской краевой инфекционной больнице.

– До какого времени в крае продлен масочный режим?

– Требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 метра продлены на Камчатке по 30 ноября 2021 года. Соответствующее постановление № 149 губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал 29 октября 2021 года.

– Какие новые ограничения вводятся на Камчатке из-за коронавируса?

– На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов (их получают вакцинированные от ковида или переболевшие граждане. – Авт.) для предприятий общественного питания и учреждений культуры, а также вводится ряд новых ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, с 7 ноября и до смягчения ограничительных мер установлен запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Также с 7 ноября продлен запрет на размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения без документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих прохождение вакцинации (сертификата или действующего QR-кода), либо сертификата переболевшего или действующего QR-кода, подтверждающих, что гражданин перенес заболевание и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев, либо медицинского документа о противопоказаниях к прививке против коронавируса. С 28 ноября 2021 года при заселении тем, у кого есть справка о медотводе от прививки, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу. Предъявление указанных документов не требуется для предоставления услуги питания в ресторанах, кафе, буфетах и иных предприятий общественного питания в гостиницах и иных средствах размещения для проживающих в них граждан.

Кроме того, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом (автобусами) граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов:

  • сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

  • сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

  • медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 150 от 05.11.2021 года. «Это позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», – считает глава региона.

Ранее пресс-служба Правительства Камчатского края информировала, что с 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: № 201 П.-Камчатский – п. Мильково; № 208 П.-Камчатский – п. Октябрьский; № 215 П.-Камчатский – п. Эссо; № 216 П.-Камчатский – п. Ключи; № 218 П.-Камчатский – п. Усть-Камчатск.

Напомню, система QR-кодов начала действовать на Камчатке с 30 октября с учреждений общепита (им также запрещено работать с 23 часов до 7 утра, за исключением обслуживания навынос), культуры и спорта. Первоначально система QR-кодов вводилась в общепите и организациях культуры на период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября.

– Какие антиковидные ограничения действуют в крае для пожилых людей?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 149 от 29.10.2021 года, работодатели с 8 ноября должны перевести на дистанционный режим работы невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (не перенесших заболевание COVID-19) работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении к документу.

– Недавно узнал на «Госуслугах» о сокращении срока действия QR-кода, полученного после прививки, с 12 до 6 месяцев. В чем причины таких изменений?

– Ситуацию прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов после многочисленных жалоб граждан на неожиданное для всех изменение сроков действия сертификатов о вакцинации и на автоматические уведомления о приостановлении действия QR-кодов, которые камчатцы стали получать с «Госуслуг». Он опубликовал обращение к жителям Камчатского края на своей странице в «Инстаграме». «Я понимаю возмущение граждан! Сейчас принимаются исчерпывающие меры по нормализации ситуации. По моему поручению Минздрав Камчатского края отрабатывает данную ситуацию с Минздравом России. Если до завтрашнего дня ситуация не вернется в норму, то на штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции на региональном уровне отрегулируем алгоритм действий. В то же время приходят данные о том, что это был сбой программного обеспечения, и все действия QR-кодов будут восстановлены», – сказал Владимир Солодов, чьи слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

В пресс-релизе также сообщается, что утром 8 ноября тысячи жителей Дальнего Востока получили уведомления о приостановлении действия QR-кодов и изменении сроков действия вакцинации. «Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», – говорится в сообщении со ссылкой на пояснение кабмина Российской Федерации. Уточняется, что QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года.

– Где на Камчатке можно поставить прививку от гриппа и как совместить ее с вакцинацией от коронавируса?

– В этом году две прививочные кампании – от COVID-19 и от сезонного гриппа – проходят вместе. Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, такие изменения официально внесены в инструкцию по применению «Спутника V». До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве пояснили, что на территории Камчатского края привиться от гриппа можно в тех же точках, где идет вакцинация от коронавируса, то есть во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации.

– Переболел коронавирусом. Есть ли возможность в связи с этим пройти медобследование?

– Граждане, перенесшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию во всех поликлиниках Камчатского края, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Жителям Камчатки, переболевшим коронавирусом, следует обратиться в поликлинику по месту жительства. В кабинетах медицинской профилактики организован этот процесс (углубленная диспансеризация. – Авт.)», – приводятся в сообщении слова главного врача Петропавловск-Камчатской городской больницы № 1 Ирины Николаевны Вайнес. По словам главврача, углубленная диспансеризация направлена на раннее выявление факторов риска развития изменений и предотвращение развития постковидных осложнений.

В терапевтическом отделении городской больницы № 1 нашей газете пояснили, что пройти углубленную диспансеризацию можно через 60 дней после даты выздоровления. Пройти ее могут как люди, имеющие в наличии хронические заболевания, так и иные переболевшие коронавирусом граждане. Для этого достаточно обратиться в регистратуру и назвать цель своего прихода.

Согласно информации, размещенной на сайте ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья», углубленная диспансеризация проходит поэтапно. Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом (сатурация), проведение спирометрии или спирографии, общий анализ крови, развернутый биохимический анализ крови, прием врачом терапевтом или врачом общей практики. Также по клиническим показаниям может быть проведен тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови, проведение рентгенографии органов грудной клетки. Второй этап (по клиническим показаниям) включает в себя проведение эхокардиографии, проведение компьютерной томографии легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

– Что говорят об особенностях течения ковида этой осенью врачи на Камчатке?

– Пациенты переносят заболевание тяжелее, стали чаще болеть не только пожилые люди, но и молодежь. Об этом сообщает пресс-службе краевого Минздрава со ссылкой на главного врача Петропавловск-Камчатской городской больницы № 1 Ирины Вайнес. «У нас проходят еженедельные селекторные совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, поэтому мы имеем возможность отследить текущую ситуацию в других регионах нашей страны и видим, что в настоящее время коронавирусная инфекция остается достаточно агрессивной. Люди болеют тяжелыми формами, помимо того, что под ударом находятся люди старше 65 лет, мы наблюдаем рост заболеваемости среди людей более молодого возраста. Этим отличаются третья и четвертая волны», – отметила главный врач.

По словам Ирины Вайнес, медицинские работники городской больницы № 1 проходят дополнительную подготовку для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Ранее об особенностях четвертой волны COVID-19 рассказала врач анестезиолог-реаниматолог городской больницы № 2 Елена Краснова, чьи слова приводятся пресс-службой краевого Минздрава: «В данный момент мы наблюдаем утяжеление клинической картины: очень много пациентов пожилого возраста и молодых людей с тяжелым течением заболевания. Также инкубационный период коронавирусной инфекции сократился с двух недель до четырех-пяти дней».

По словам Елены Красновой, в первую очередь рост заболеваемости COVID-19 связан с поведением людей, не соблюдающих рекомендаций Роспотребнадзора, и невысокими темпами вакцинации.

– Хотелось бы знать, как на деле организована прививочная кампания от коронавируса в поликлиниках. По месту жительства прикреплена к Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1.

– Вот каким опытом поделилась наша читательница (ее имя и контактный телефон имеются в редакции), которая поставила прививку в указанной поликлинике первого ноября.

«Решила использовать нерабочие дни, чтобы привиться от коронавируса по месту жительства, а именно в Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1.

На сайте этого учреждения сообщается, что записаться на вакцинацию от COVID-19. можно по телефонам: 8(924)589-89-09 с 11:00 до 16:00 в рабочие дни или по номеру «122» с 8:00 до 20:00, либо через «Госуслуги».

Дозвониться по первому из указанных номеров мне не удалось. По номеру «122», выбрав позицию «вакцинация», услышала от оператора, что в настоящее время предварительную запись на прививку от коронавируса во всех поликлиниках города убрали и вакцинироваться можно только в порядке живой очереди. Мне посоветовали подойти в регистратуру поликлиники либо воспользоваться услугами пунктов вакцинации, открытых в торговых центрах. На мой вопрос, чем именно прививают в поликлинике № 1 и в торговых центрах, оператор ответил, что «в наличии все вакцины».

Первого ноября в десять утра я вошла в поликлинику, где было много народа. Над столиком, за которым медработник измеряла температуру у всех вошедших, увидела объявление, что желающих вакцинироваться приглашают в 218-й кабинет. В регистратуре мне подтвердили, что предварительной записи нет, талоны также брать не надо, достаточно пройти в указанный кабинет и занять очередь.

Табличка на двери кабинета указывала, что в нем принимает врач-инфекционист. В очереди к нему было 14 человек, большей частью люди пожилого возраста. Все они сидели или стояли в тесном и душном «предбаннике», где почти не оставалось свободного места. Ни о каком соблюдении дистанции речи не шло. Правда, все находились в масках, некоторые пациенты опустили их ниже носа, закрыв лишь рот. В углу помещения стоял столик с бланками анкет пациентов перед вакцинацией и добровольного согласия на проведение прививок, которые надо было заполнить. Об этом вновь прибывшим сообщали те, кто сидел в очереди, так как никаких объявлений или инструкций по заполнению не было. Я порадовалась, что догадалась захватить с собой ручку: на столике рядом с пачкой бланков лежала одна-единственная ручка, которую люди передавали друг другу после заполнения бумаг.

Очередь двигалась быстро, и через каких-то 45 минут я уже вошла в кабинет к инфекционисту, где трудились три медработника. Врач измерила мне температуру, концентрацию кислорода в крови и проверила правильность заполнения бумаг. Уточнила, болела ли я коронавирусом и, получив подтверждение, предложила привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Такой вариант мне подходил, и врач направила меня в прививочный кабинет. Передо мной было всего один человек, и минут через пять медсестра уже поставила мне прививку и выдала на руки бумажный сертификат и купон для участия в розыгрыше призов. Таким образом, мне понадобилось около часа, чтобы поставить прививку от коронавируса. Забирая пальто из гардероба, я убедилась, что посетителей в учреждении за то время, что я провела в очереди на прививку, меньше не стало. У меня создалось впечатление, что в эти дни поликлиники, по крайней мере та, в которой я побывала, были местом самого массового скопления людей в городе».

Дополню, что 8 ноября по номеру «122» мне подтвердили, что вакцинация в поликлинике по-прежнему продолжается в порядке живой очереди. И еще этим же днем в России введен сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н «Об утверждении формы медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и порядка ее ведения» опубликован на официальном интернет-потрале правовой информации. В соответствии с приказом электронный документ будет сформирован автоматически на портале «Госуслуг». Все сведения в нем будут указаны на двух языках: русском и английском. Сертификат в бумажном виде может быть получен при самостоятельном обращении гражданина в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также при обращении в МФЦ. Ранее выданные сертификаты продолжат действовать и автоматически обновятся до 1 марта 2022 года.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."