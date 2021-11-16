СОБЧАК – БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРУЕТ

16 Ноября 2021



Более месяца прошло со дня резонансного ДТП с участием известной телеведущей Ксении Собчак, в котором погиб человек. Напомню, что элитное авто, в котором звездную даму перевозили из Сочи в адлерский аэропорт, при совершении обгона вылетело на встречную полосу на скорости, превышающей 100 км в час, и смяло в лепешку «Фольксваген». В нем, кроме водителя, находились две пассажирки. Одна из них, молодая женщина, погибла на месте, а водитель и другая пассажирка получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Информация быстро попала в соцсети и вызвала волну возмущения поведением Собчак. Целая и невредимая теледива, оказавшаяся свидетелем трагедии, уже через семь минут пересела на другое такси и помчалась далее по своим делам. На помощь пострадавшим кинулись другие участники дорожного движения, увидевшие аварию. Газета «Вести» рассказывала об этом в публикации «Собчак – это диагноз» в № 35 от 20 октября.

И не стоило бы еще раз упоминать фамилию «звезды», которая после случившегося стала символом черствости и равнодушия, если бы не одно обстоятельство. На днях дама публично принесла свои извинения россиянам. Случилось это в эфире программы «Пусть говорят», посвященной 40-летию Ксении Анатольевны. Уж лучше бы она промолчала… В конце «задушевной беседы» с ведущим она с нескрываемой издевкой обратилась к народу: «Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек». После этого Собчак заявила, что живет только для себя и не намерена меняться в угоду чьим-то симпатиям. «Я, правда, считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители. Он должен для себя. Простите меня за то, что я живу так», – резюмировала Собчак, бывшее «лицо» пошлейшего телепроекта «Дом-2», которая позиционирует себя как журналист, политик, общественный деятель, сценаристка и писатель.

Как именно живет знаменитость, обычно становится достоянием общественности. Чуждая «ложной скромности» барыня с шумом и треском выносит свои сомнительные достижения на всеобщее обозрение. Как назойливая муха, она ни на минуту не позволяет забыть о себе и продолжает выстраивать свою карьеру на отвратительных скандалах, оскорбляя всех тех, кто не разделяет ее точку зрения. Промолчала она только единожды – как раз после резонансного ДТП. Тогда она, обычно такая активная, почти на сутки затаилась в соцсетях, пока возмущение ее поведением не достигло накала. И только когда стало ясно, что отмолчаться не удастся, она наконец-то «разверзла уста», чтобы поведать публике в первую очередь о собственных переживаниях и страданиях. Собчак даже не смутило, что якобы полученное ею сотрясение мозга не помешало ей благополучно пройти досмотр в аэропорту и сесть на самолет, что зафиксировали видеокамеры.

«Звезда» на удивление быстро оправилась от полученного «стресса», и следствию, которое определило Собчак в деле о ДТП статус свидетеля, тут же досталось «по полной». После того как следователи опросили ее в Москве, дама опубликовала следующие строки: «Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов». Непонятно, откуда госпоже Собчак знать, о чем именно должны спрашивать свидетелей? По данным журналистов со ссылкой на источники в следственных органах, Ксению Анатольевну спрашивали как раз о вещах, непосредственно связанных с аварией: как все происходило, не подгонял ли кто-то водителя и т. д. Да и длился опрос не более часа. Госпожа Собчак уверяла, что никого не подгоняла и вообще не следила за происходящим. Ей также вручили повестку о явке на еще один допрос, который должен был пройти в Сочи.

Но у силовиков Ксения Анатольевна появилась раньше, уже через три дня, причем по собственному желанию. На сей раз она осчастливила своим появлением Главное управление Росгвардии в Москве, где уверяла, что за ней и ее семьей идет слежка, ей угрожают. В Росгвардии факт визита Собчак подтвердили и пояснили, что посоветовали ей обратиться в полицию, поскольку с такими заявлениями работают там. В полицию она не пошла, а занялась своими обычными делами – опубликовала скандальный фильм о русской православной церкви, оскорбляющий чувства верующих. Причем все негативные отзывы, появившиеся на этот «шедевр», тут же объявила «заказухой». С точки зрения Собчак объективными могут быть только ее суждения.

А вот к сочинским следователям в назначенный день знаменитость прибыть не смогла, так как ей срочно понадобилось во Францию. «Я улетаю на один день в Париж, это командировка рабочая», – заявила она. Меня лично удивляет такая свобода передвижения в период жестких ограничений, повсеместно установленных в странах Евросоюза в связи с пандемией. Но мадам Собчак, похоже, все доступно.

Впрочем, вернувшись из «рабочей командировки», она все же соизволила отправиться в Сочи. И вновь раскритиковала следствие. «В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи... Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак. Попросили подтвердить подлинность съемок с камер в Роза Хутор (место, откуда выехала Собчак. – Авт.) и около аэропорта. И опознать себя же, садящуюся на заднее сидение «Майбаха». Стоит сделать выводы об уровне инсайдов (от английского – «inside», что значит «внутри, внутренний», то есть владение информацией о внутренних делах организации или фирмы. – Авт.) этих людей», – написала она.

Пресс-центр МВД России обнародовал свою версию того, что происходило в Сочи: «Сегодня сотрудники Следственного управления УВД по г. Сочи Краснодарского края провели следственные действия с Ксенией Собчак, которая является свидетелем по уголовному делу о резонансном ДТП. В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов. Ксения Собчак подтвердила, что она пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений. Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться.

После допроса всех свидетелей для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, с ними будут проведены дальнейшие следственные действия. Фигурантка уголовного дела предупреждена о том, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения».

Похоже, Ксения Анатольевна сильно разгневана на следствие, которое посмело отнестись к ней как к обычной гражданке: не разрешают снять видео, требуют подписывать какие-то обязательства…

Все это наводит на печальные мысли о том, что дама окончательно уверовала в свою исключительность. Самое страшное, что откровения и советы госпожи Собчак слушают, и даже воспринимают их как руководство к действию. Вспомним, ведь еще сравнительно недавно, на выборах 2018 года, она была кандидатом в президенты страны и у нее даже нашлись приверженцы.

При этом, баллотируясь кандидатом в президенты, она обратилась через посольство Украины в России за разрешением на поездку в Крым, чтобы пообщаться с избирателями. По сути, ее просьба была обращением к главе незалежной Петру Порошенко. Даже наши евро-украинские «друзья» назвали ее просьбу бредом, что еще раз говорит о том, что Собчак – это диагноз. Даже если принять во внимание, что она не признает полуостров частью России и считает его украинской территорией (о чем она вещала на всех углах), то зачем ей ехать на «Украину», если президента выбирают в России?

Проживая на широкую ногу в стране, где она вольготно чувствует себя, не подвергаясь никаким гонениям, Собчак в то же время активно поддерживает оппозиционного политика Алексея Навального, участвуя в организации акций в его поддержку в пику международной политике, проводимой властями РФ.

Двуличие, лживость и лицемерие – вот главные симптомы болезни под названием «Собчак», и болезнь эта, судя по всем признакам, продолжает прогрессировать.

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)