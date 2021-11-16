«ПОМНИТЕ УШЕДШИХ В БИТВУ ЗА МОСКВУ…»

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16 Ноября 2021

(Продолжение. Начало «В» от 10.11.2021)

Часть II

Константин Коротов, генеральный директор «Корпорации развития Камчатки»

Почему Сталин не верил Рамзаю

В современной публицистике часто и охотно размышляют на тему о том, сколь успешно работала советская разведка накануне вторжения гитлеровцев в Советский Союз. Если без критического анализа принимать позиции некоторых авторов, то можно всерьез поверить, что политическое и военное руководство страны накануне 22 июня 1941 года благодаря стараниям разведки, зная практически всё о предстоящей агрессии, полученные сведения игнорировало. При этом чаще всего ссылаются на донесения агента Разведупра Красной Армии Рихарда Зорге, носившего агентурные псевдонимы: Рамзай, Инсон, Зонтер.

Кто-то даже отважно утверждает, что он назвал точную дату начала гитлеровского вторжения в Советский Союз. И такая точка зрения активно тиражируется, но не имеет документального подтверждения. В предпоследнем предвоенном донесении, датированном 17 июня, Рамзай сообщает: «Германский военный атташе не знает – будет война или нет». Спустя три дня новая информация: «Германский посол в Токио сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна». Но об этом знали обе стороны, даже когда в августе 1939 года подписывали Пакт о ненападении. Точной даты войны Рихард Зорге не называл.

В 1998 году после проведения первого Токийского международного симпозиума, посвященного деятельности резидентуры Рамзая, журналист японской общественной вещательной корпорации NHK Сэцу Микумо, руководивший созданием серии телефильмов о Зорге, обратился с официальным запросом в Министерство обороны РФ. Он интересовался, сообщал ли сотрудник Разведупра РККА Рихард Зорге точную дату нападения Германии на Советский Союз. Начальник пресс-бюро российского Министерства обороны Владимир Никаноров дал ответ, касающийся всей агентурной сети Красной Армии: «Среди хранящихся материалов об отношениях между Советским Союзом и Германией нет документов, в которых бы сообщалась точная дата нападения».

Хорошо также известно, что глава СССР Иосиф Сталин не доверял сообщениям Рамзая. Большинство исследователей усматривают в таком отношении политическую составляющую из-за близкого знакомства Рихарда Зорге с репрессированными советскими партийными работниками и зарубежными деятелями Коминтерна.

На мой взгляд, причина недоверия Сталина к информации Рамзая кроется в том, что и глава государства, и высшее руководство наркоматов обороны и внутренних дел считали, что Зорге, возможно, и сам того не понимая, работает под контролем японского генерального штаба. Вывод о причинах недоверия Сталина и его близкого окружения к Рамзаю вытекает из одного хорошо известного факта.

14 июня 1938 года в марионеточное государство Маньчжоу-Го, созданное и полностью контролируемое Токио, перебежал комиссар госбезопасности 3 ранга, начальник Управления НКВД по Дальнему Востоку Генрих Люшков, знавший о работе Зорге и его резидентуре. Связь с Рамзаем поддерживалась через расположенную в Посьете радиостанцию особого назначения НКВД, подотчетную Люшкову. Бывший чекист активно сотрудничал с японской разведкой, выдал многих советских агентов, принимал участие в разработке и самой попытке покушения на Сталина, которая, впрочем, завершилась провалом.

В Москве обоснованно опасались, что Генрих Люшков выдал и Рихарда Зорге. Поэтому полученные от Рамзая сведения о возможном нападении Германии не считались достоверными. Сообщение Зорге о переносе Японией на неопределенное время сроков вступления в войну против СССР также не стало решающим доводом советскому руководству для принятия решения в августе – сентябре 1941 года о переброске войск с востока на запад. Да и не мог Рамзай точно знать о планах Токио. Зорге арестовали 18 октября 1941 года, а Берлин именно в ноябре особенно настойчиво требовал от Токио вступить в войну.

Как стало известно совсем недавно, по японской линии у советской политической разведки существовал более информированный источник. Им являлся поверенный в делах Японии в Болгарии Идзуми Кодзо. Информация о возможности подключения Токио к агрессии против Советского Союза шла от него.

В конце ноября политическая разведка СССР перехватила телеграмму министра иностранных дел Японии Сигенори Того к послу Страны восходящего солнца в Германии. После ее расшифровки талантливыми криптоаналитиками НКВД Борисом Аронским и Сергеем Толстым, о телеграмме срочно доложили высшему советскому руководству. В телеграмме Сигенори Того требовал от посла сообщить Гитлеру, «что основные японские усилия будут сосредоточены на Юге, и мы предполагаем воздержаться от преднамеренного предпринятия действий на Севере». Об этой же телеграмме узнала британская разведка. Текст документа в дополнение к уже имеющейся расшифровке передала в Центр и Кембриджская пятерка.

Советский Союз имел и других хорошо информированных агентов на территориях всех ключевых мировых игроков того времени. Никто из них не направлял в Центр хотя бы косвенных упоминаний о плане «Барбаросса», не информировал даже приблизительно о стратегическом замысле гитлеровцев в войне с СССР. Дат начала войны закордонная агентура называла много и в большом временном разбросе от марта до августа.

Перед операцией «Тайфун» ситуация повторилась. О подготовке немцев к наступлению на Москву знали. Но замысел операции, привлекаемые силы, место и время ее проведения советская войсковая и агентурная разведка вскрыть не смогли.

«Образовавшийся прорыв вдоль Московского шоссе прикрыть нечем…»

Командование Красной Армии полагало, что немецкая группа армий «Центр» располагает только 3-й танковой группой Германа Гота, поэтому и удар механизированными соединениями, считали в Генштабе РККА, гитлеровцы смогут нанести по единственному направлению. Но к концу сентября немцы на центральный участок фронта скрытно перебросили еще две танковые группы: вторую – Гейнца Гудериана, с юга и четвертую – Эриха Гёпнера, из-под Ленинграда.

Чтобы советская радиоразведка не зафиксировала исчезновения из боевых порядков группы армий «Север» танковой группы, немцы вблизи Северной столицы оставили радиста узла связи штаба 4-й ТГр с легко узнаваемым личным почерком. Он продолжал выходить в эфир до того самого момента, пока танки группы не нанесли удар по правому флангу Западного фронта…

Споры о том, могли ли командующий Западным фронтом Иван Конев и начальник Генерального штаба Борис Шапошников предотвратить разгром наших войск на московском направлении в октябре 1941 года, не утихают до сего дня. Ответ на этот вопрос носит, на мой взгляд, гипотетический характер. Можно приводить бесконечные доводы «за» и «против», вспомнить слова Георгия Жукова о том, что «Конев проспал фронт», но главная причина той давней трагедии останется неизменной: в 1941 году вермахт оставался сильнее Красной Армии.

Преимущество противника состояло в отличной подготовке солдат и унтер-офицеров, в активности и тактической грамотности командиров в звене рота – полк, в способности гитлеровского генералитета с германской пунктуальностью планировать боевые операции и руководить войсками. Но мощная немецкая военная машина была далеко не во всём безупречна. Маниакальное стремление гитлеровских генералов осенью 1941 года, не считаясь ни с чем, продвигаться вперед, их пренебрежительное отношение к противнику, неверие в способность неприятеля планировать успешные стратегические операции во многом предопредели успех зимних контрнаступлений РККА, которыми завершился первый этап Великой Отечественной войны.

Немцы запоздало поняли, что русские – отличные ученики, способные быстро превзойти учителей. И битва под Москвой вскоре это продемонстрирует.

Но пока танки Гудериана, прорвав оборону Брянского фронта, стремительно продвигались. Ставка некоторое время считала, что именно с южного фланга центрального направления наносится главный удар по Москве.

1 октября Генштаб усилил Брянский фронт 49-й армией в составе 4 стрелковых, 3 кавалерийских дивизий и 3 артиллерийских полков противотанковой артиллерии из состава Резервного фронта. Им командовал маршал Семен Буденный. Армия перебазировалась на юг по железной дороге. Московский корпусной район ПВО выделил перебрасываемым войскам надежное авиационное прикрытие.

Армия снялась с позиций, дивизии приступили к погрузке в эшелоны, но 4 октября Ставка приказала объединению повернуть на север. На участках Западного и Резервного фронтов сложилась еще более угрожающая обстановка, чем на Брянском. Немцы ударили там, где их не ждали, создав в коридорах прорыва колоссальный перевес в силах, беспощадно разрывающий оборону советских стрелковых дивизий.

В отчете о боевых действиях 3-й танковой группы, наступавшей из района Духовщины, говорится: «Начавшееся 2.10 наступление оказалось для противника полнейшей неожиданностью. Моторизованные и пехотные дивизии (особенно V армейского корпуса) после короткой артиллерийской подготовки прорвали оборонительные позиции противника и устремились вперед… Сопротивление противника оказалось гораздо слабее, чем ожидалось. Особенно слабым было противодействие артиллерии…»

Сходная ситуация наблюдалась и на участках 24-й и 43-й армий Резервного фронта, по которым наносила удар 4-я танковая группа немцев из района Рославля. Командовал 24-й армией долгие годы служивший на Дальнем Востоке генерал Константин Ракутин.

Поначалу Иван Конев не осознал нависшей опасности над войсками его фронта. Он по-прежнему ожидал главный удар немцев вдоль дороги Смоленск – Москва, где оборонялись войска 16-й и 20-й армии, но там гитлеровцы активных действий пока не предпринимали. Соответствующие «успокоительные» доклады шли от Конева и в Ставку. И там тоже почти двое суток не знали о надвигающейся катастрофе на участке Западного и Резервного фронтов, полагая, что они успешно обороняются.

Обстановка на брянском направлении также быстро перешла в критическую стадию. Командующий фронтом генерал Андрей Еременко попытался ударом во фланг танкового клина немцев остановить Гудериана, но плохо подготовленная операция успеха не принесла.

3 октября части 24-го механизированного корпуса вермахта ворвались в Орел, а спустя три дня пал и Брянск. Это означало, что в окружении юго-западнее города оказались соединения 3-й и 13-й советских армий. Для их деблокирования Ставка намеревалась отправить к Брянску 1-й гвардейский стрелковый корпус, сформированный 1 октября. Для 1941 года он представлял собой грозную силу. В его состав вошли две гвардейские стрелковые дивизии (одна из которых к тому времени еще не завершила формирования) и две танковые бригады. С воздуха действия корпуса поддерживала 6-я резервная авиагруппа в составе четырех авиаполков. Но стремительное продвижение танков Гудериана к Туле заставили Ставку перенацелить гвардейский корпус. Вместо прорыва немецкой обороны ему поставили задачу отразить немецкое наступление в район Мценска.

Там завязались бои, остановившие на время 2-ю танковую армию немцев.

Ивану Коневу только к исходу второго дня гитлеровского наступления стали приблизительно ясны замыслы противника. Концентрированными ударами неприятель старался окружить в районе Вязьмы основные силы Западного и Резервного фронтов. Стараясь предотвратить угрозу уничтожения своих армий, Конев к северу от Вязьмы создает группу генерала Ивана Болдина, которая должна нанести удар  во фланг вклинившегося противника.

С юга защитить Вязьму командующий фронтом надеялся, создав новую группировку в составе пяти стрелковых дивизий и нескольких полков противотанковой артиллерии из резерва Ставки. Для руководства этими соединениями требовался активный грамотный командующий. Выбор Конева пал на Константина Рокоссовского. Командующий фронтом приказал ему 5 октября полосу обороны армии вместе с войсками передать командарму-20 генералу Филиппу Ершакову, а самому вместе с управлением объединения и необходимыми средствами связи отбыть в Вязьму для ее обороны.

Рокоссовский посчитал отданное ему распоряжение покинуть армию в критический момент ошибочным и выполнил его только после получения письменного приказа командующего фронтом. Этот документ спасет жизнь Рокоссовскому. Когда правительственная комиссия начнет анализировать причины катастрофы Западного фронта, генерала обвинят в самовольном оставлении армии. Конев подтвердит, что Рокоссовский выполнял его распоряжение лишь после того, как командарм предъявит письменный приказ фронта.

Отдавая распоряжение Рокоссовскому, Конев еще не знал, что перечисленные им соединения и части не смогут пробиться к указанным районам сосредоточения. Более того, многие из них к тому времени перестанут существовать как боевые единицы.

6 октября Константин Рокоссовский с управлением армии прибыл в Вязьму, чтобы убедиться: город ему оборонять нечем. Связи со штабом фронта установить не удалось.

Действия генерала Ивана Болдина также не принесли ожидаемого успеха. Из-за упущенного Коневым времени войсковая группа не смогла действовать на опережение. Подоспевшие пехотные дивизии 5-го армейского корпуса надежно прикрыли северный фланг танкового клина немцев. Не встречая в глубине нашей обороны серьезного сопротивления, 7 октября 7-я танковая дивизия с севера и 10-я танковая дивизия с юга замкнули кольцо окружения войск Западного и Резервного фронтов РККА восточнее Вязьмы. В котле оказались четыре советские армии: 19-я, 20-я, 24-я и 32-я.

Только 8 октября Конев приказал окруженным армиям пробиваться в район Гжатска. Буденный значительно раньше командующего Западным фронтом разобрался в обстановке. Уже 5 октября он доложил Иосифу Сталину, что «образовавшийся прорыв вдоль Московского шоссе прикрыть нечем». К сожалению, верховный вместе с начальником Генерального штаба еще надеялись, что Конев справится с ситуацией. Когда стало ясно, что он не способен эффективно действовать в сложной обстановке, командование фронтом передали Георгию Жукову.

Волевого генерала в котлах не нашлось

Окруженные советские армии до 11 октября предпринимали неоднократные попытки вырваться из окружения. Некоторого успеха они смогли добиться только 12 октября, проделав на короткое время брешь в обороне немцев.

Ставка не могла оказать эффективной помощи окруженным войскам. Основные силы она направляла на то, чтобы закрыть немцам путь к столице.

Гитлеровцы, скованные активными действиями окруженных войск, не сразу смогли воспользоваться достигнутым успехом и продолжить массированное наступление на Москву в полосе Западного фронта. Но уже 15 октября немецкие механизированные соединения 40-го и 46-го моторизованных корпусов, перегруппировавшись, продолжили наступление на Москву.

Ставка надеялась, что окруженные войска смогут сопротивляться противнику как минимум три-четыре недели. Необходимое вооружение, боеприпасы, топливо и продовольствие у них на этот срок имелись. Окажись в этот период с войсками деятельный распорядительный командир, подобный Георгию Жукову или Константину Рокоссовскому, наверное, так бы всё и произошло. Но Ставка во главе окруженных армий 12 октября поставила генерала Михаила Лукина. Он после нескольких неудачным попыток прорвать окружение в одном и том же направлении на северо-запад, как принято говорить в официальных документах, утратил волю к сопротивлению. Показательный факт: он, имея связь с Москвой, с определенного времени перестал отвечать на запросы Ставки о положении войск.

Как разворачивались события дальше, рассказал в мемуарах генерал-лейтенант Илларион Толконюк, в октябре 1941 года капитан, сотрудник оперативного отдела штаба 19-й армии.

12 октября Лукин «собрал совещание командующих армиями, с которыми не было никакой технической связи, и прибыли не все для обсуждения положения и выработки решения… В результате родился приказ, исполнителем которого был назначен начальник оперативного отдела полковник А. Г. Маслов. После неоднократных и мучительных переделок и поправок, вызывавших нервозность, приказ был подписан командармом и начальником штаба… Кстати сказать, решение, выраженное в приказе, не было сообщено в Ставку. Думается, что это случилось потому, что руководство окруженными войсками не ожидало его одобрения. Следует к тому же заметить, что на последние запросы Ставки командование почему-то вообще не находило нужным отвечать.

… Войскам приказывалось сжечь автомашины, взорвать материальную часть артиллерии и оставшиеся неизрасходованными снаряды, уничтожить материальные запасы, и каждой дивизии выходить из окружения самостоятельно.

В тот день я был оперативным дежурным и приказ, размноженный в нескольких экземплярах для 19-й армии, попал ко мне для рассылки в дивизии. Передавая его мне, полковник А. Г. Маслов был крайне расстроен: он, стараясь не глядеть никому в глаза, молча передал документ, неопределенно махнул рукой и ушел. Чувствовалось, что полковник не согласен с таким концом армии. Через некоторое время он сказал мне по секрету: «Из всех возможных решений выбрано самое худшее, и армия погибла, не будучи побежденной противником. Правильно говорится, что армия не может быть побежденной, пока ее командование не признает себя побежденным преждевременно. В нашем случае командование признало себя побежденным преждевременно и распустило армию, предоставив ее непобежденным бойцам самим заботиться о своей участи.

… Приказ был незамедлительно доставлен в дивизии нарочными офицерами. А когда его содержание довели до сведения личного состава, произошло то, что должно было произойти. Нельзя было не заметить, что задача понята своеобразно: спасайся кто как может... К вечеру 12 октября командование и штаб армии сложили с себя обязанность управлять подчиненными войсками. Командиры дивизий поступили так же. Командиры многих частей и подразделений выстраивали подчиненных на лесных полянах, прощались с ними и распускали. На местах построения можно было видеть брошенные пулеметы, легкие минометы, противогазы и другое военное снаряжение. Солдаты и офицеры объединялись в группы различной численности и уходили большей частью в неизвестность...

Группировка из четырех армий, хотя и обескровленных армий, насчитывавшая сотни тысяч человек, с массой артиллерии, танков и других боевых средств, окруженная противником к 7 октября, уже 12 октября прекратила организованное сопротивление, не будучи разгромленной, и разошлась кто куда. Она, следовательно, вела бои в окружении всего каких-то 5–6 дней. Это кажется невероятным, этому трудно поверить. И тем не менее это так… Войска нуждались, прежде всего, в квалифицированном, твердом и авторитетном руководстве, чего, по существу, не было».

Напомню, эти горькие строки пишет участник тех событий.

Точных данных о потерях советских войск на вяземском и брянском направлениях не существует до сих пор.

Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок в приказе, датированном 19 октября 1941 года, отмечал: «Сражение за Вязьму и Брянск привело к обвалу эшелонированного в глубину русского фронта. Восемь русских армий в составе 73 стрелковых и кавалерийских дивизий, 13 танковых дивизий и бригад и сильная армейская артиллерия были уничтожены в тяжелой борьбе с далеко численно превосходящим противником.

Общие трофеи составили: 673 098 пленных, 1 277 танков, 4 378 артиллерийских орудий, 1 009 зенитных и противотанковых пушек, 87 самолетов и огромное количество военных запасов».

Советские и российские исследователи называют другие цифры. По подсчетам военного историка Григория Кривошеева, потери Красной Армии в ходе оборонительных боев на подступах к Москве с 30 сентября по 5 декабря 1941 года составили 514 338 человек безвозвратные и 143 941 человек — санитарные. С ним не согласен другой авторитетный исследователь Лев Лопуховский. По его данным, войска Западного и Резервного фронтов за период с 28 сентября по 18 октября 1941 года понесли общие потери около 780 000 человек, из них количество захваченных противником в плен составило 527 тысяч человек.

В вяземском «котле» немцам удалось взять в плен трех командующих армиями генералов: Михаила Лукина, Филиппа Ершакова и Сергея Вишневского. Погиб, руководя идущими на прорыв войсками, командующий 24-й армией генерал-майор Константин Ракутин. Михаил Лукин и Сергей Вишневский, кстати, штабс-ротмистр императорской армии, в плену отказались сотрудничать с гитлеровцами. После войны их восстановили в воинских званиях, они продолжили службу в Советской Армии. Филипп Ершаков при невыясненных обстоятельствах погиб 9 июня 1942 года в офицерском концлагере Хаммельбург.

Современный историк Алексей Исаев считает, что «гибель в окружении войск трех фронтов на дальних подступах к Москве в октябре 1941 г. не была напрасной. Они на длительное время приковали к себе крупные силы немецких пехотных и даже танковых соединений группы армий «Центр». Наступление на Москву могло быть продолжено только подвижными соединениями танковых групп и то не в полном составе. Это позволило восстановить рухнувший фронт с опорой на Можайскую линию обороны. Когда на этот рубеж вышла немецкая пехота, советская оборона уже была значительно усилена за счет резервов. Быстрое взятие Москвы сходу не состоялось».

Владимир СЛАБУКА

(Продолжение следует)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."