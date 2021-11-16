Спрашивали – отвечаем

16 Ноября 2021



Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России снизилась впервые за два месяца непрерывного подъема. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что принятые в период нерабочих дней ограничительные меры в России оказались эффективны. При этом, по словам главы Роспотребнадзора, снижения заболеваемости коронавирусом пока нет среди россиян старше 65 лет.

Как сообщила Попова, заболеваемость снизилась в девяти регионах (от 2% в Архангельской области до 23% в Москве). В 43 субъектах нет роста заболеваемости, а в 33 он фиксируется, но незначительный. Один регион остается в фазе роста с показателями, превышающими среднероссийские. Это Амурская область.

В Камчатском крае действие комплекса ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 продлено до 30 ноября 2021 года. До этой даты граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах. Работающие граждане старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию, должны быть переведены на удаленный режим работы. Продлено действие системы QR-кодов при посещении ряда предприятий и учреждений, введенной поначалу на период нерабочих дней в ноябре.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 16 ноября, в Камчатском крае за сутки подтверждено еще 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии зарегистрировано 21 741 заболевший. Выздоровели за сутки 22 человека, за все время отмечено16 528 выздоровлений. В стационарах находится 231 пациент с коронавирусом, из них 14 поступили за минувшие сутки. 148 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 310 мест, из них свободными остаются 79 мест.

За все время пандемии от коронавируса на Камчатке умер 471 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Как идет вакцинация от коронавируса на Камчатке?

– В регионе отмечается рост граждан, прошедших вакцинацию. По данным краевого Минздрава на 12 ноября, за сутки на Камчатке прививки от коронавируса поставили более тысячи человек, всего же в крае привиты более 109 тысяч человек.

Поставить прививку можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, в том числе расположенных в торговых центрах краевой столицы.

Ранее вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов заявил о том, что

в случае необходимости в пунктах вакцинации, размещенных в торговых центрах, будет увеличено количество врачей и медсестер. В настоящее время в смену работают три человека – врач-терапевт, регистратор и медсестра. По словам Кузнецова, в правительстве региона уже проработали все нюансы для перехода на так называемую четвертую схему, когда в одну смену на прививочном пункте будут дежурить два врача, регистратор и прививочная медсестра. «В случае необходимости мы готовы сделать это в течение суток», – уточнил Кузнецов.

В Минздраве напомнили: ранее в период нерабочих дней ноября все мобильные прививочные пункты были переведены на четвертую схему вакцинации. Такие изменения увеличивали пропускную способность пунктов на треть.

Мобильные пункты вакцинации открыты в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

– Будут ли в крае вводиться новые ограничения для непривитых граждан?

– Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, с 15 ноября ограничат доступ в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе. Проход туда будет возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, а также медотвода от прививки. Такое решение принял оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19 в крае, и оно закреплено Постановлением губернатора Камчатского края № 152 от 12.11.2021 года.

В документе сказано, что с 15 ноября 2021 года допуск граждан в исполнительные органы государственной власти Камчатского края осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках или действующего QR-кода вакцинированного, сертификата или действующего QR-кода переболевшего, медицинской справки, подтверждающей, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Напомним, на Камчатке пока действует обязательное требование по предъявлению QR-кода и документов, подтверждающих, что человек перенес заболевания или имеет медотвод от прививки, в учреждениях общественного питания. Система распространена также на фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки. С 23 ноября она будет введена на межмуниципальных маршрутах авиа- и автобусного сообщения.

– Можно ли заселиться в гостиницу на Камчатке при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на ковид?

– Гостиницы Камчатки до 28 ноября будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, потом понадобится QR-код, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края, с 28 ноября при заселении гостей Камчатки и местных жителей в гостиницы и на базы отдыха в регионе понадобится предъявить действующие QR-коды или документы, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19.

– Создан ли на Камчатке запас медикаментов для лечения больных с коронавирусом?

– На полуострове запас лекарственных средств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией сформирован с запасом на три месяца. Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов, заявление которого цитирует пресс-служба краевого правительства. По словам Кузнецова, с поставщиками медицинских препаратов и лекарственных средств заключены долгосрочные договоры. В случае необходимости, в том числе и в случае резкого всплеска заболеваемости COVID-19, поставки будут вестись непрерывно как для медучреждений краевой системы здравоохранения, так и для аптечной сети.

«Еженедельно мне предоставляются данные о наличии медикаментов на складах «Камчатфармации», а также в лечебных учреждениях полуострова. Мы обеспечиваем неснижаемый запас по всем направлениям, в том числе и для людей на амбулаторном лечении, которые должны быть обеспечены лекарственными препаратами бесплатно», – добавил Кузнецов.

– Насколько выросла нагрузка на врачей краевой больницы из-за пандемии и по каким направлениям здесь лечат пациентов?

– «Из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на работу персонала приемного отделения значительно возросла. Первая и вторая горбольницы закрыты и работают как моногоспитали, поэтому мы работаем сутки через сутки. Краевая больница ежедневно и круглосуточно оказывает помощь по таким профилям, как урология, нейрохирургия, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия. Кроме того, больница дежурит по таким профилям, как терапия, неврология, хирургия, травматология через день по графику, утвержденному краевым Минздравом», – рассказала старшая медсестра приемного отделения Камчатской краевой больницы Любовь Филимонова, чьи слова приводит пресс-служба краевого Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, в первую очередь принимают экстренных пациентов, которых привезли бригады скорой помощи, тяжелых, которые не могут ждать. Сюда же санавиацией привозят пациентов из районов.

В Минздраве напоминают: в настоящее время в регионе продолжают работать четыре моногоспиталя: в городских больницах № 1 и № 2, в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в детской краевой инфекционной больнице.

– Какие меры поддержки полагаются на Камчатке малому бизнесу в условиях пандемии?

– Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на краевое Министерство экономического развития и торговли, предприниматели могут рассчитывать на две меры федеральной поддержки. «Первая – это получение гранта в размере минимального размера оплаты труда. Это примерно 12 900 рублей на каждого работника. Эта льгота действует с 15 ноября. Мера носит заявительный характер, и для ее получения нужно обязательно написать заявление у себя в личном кабинете налогоплательщика. Далее отправляем заявление в налоговую службу и после этого деньги поступают на счет», – рассказала врио заместителя председателя правительства Камчатского края – министр экономического развития и торговли Юлия Морозова.

Вторая федеральная мера – льготный микрозаём под 3%, который выдается на покрытие первоочередных нужд, к примеру на выплату заработной платы. Размер гранта будет зависеть от численности сотрудников, которые работают у предпринимателя.

Действуют и региональные меры поддержки.

«У нас по сей день продолжают пользоваться льготой по упрощенной системе налогообложения предприятия общественного питания. Эту льготу мы не отменяли, она действует с 1 января 2021 года. Для общепита на 2,5% снижена налоговая ставка по любой системе уплаты налогов. Также мы прорабатываем дополнительные меры поддержки наших предпринимателей. Кроме общественного питания, к особо пострадавшим сферам нам нужно отнести фитнес-центры, фитнес-залы и те предприятия, которые занимаются организацией культурно-массовых мероприятий. Мы рассматриваем вопрос о предоставлении некоторых мер поддержки предприятиям гостиничного бизнеса», – добавила Юлия Морозова.

Глава региона Владимир Солодов поддержал инициативу камчатского Минэкономразвития на выплату компенсации разрыва между величиной минимального размера оплаты труда, который будет выплачен в качестве гранта, и тем МРОТ, который действует в Камчатском крае, уточняется в сообщении. Как пояснили нашей газете в пресс-службе краевого правительства, речь идет о размере минимальной заработной платы в регионе в 35 817 рублей. Размер гранта составляет 12 792 рубля. Таким образом, сумма компенсации разрыва равна 23 025 рублей.

– Планируют ли в будущем сокращать срок действия QR-кодов для вакцинированных граждан?

– Сокращение срока действия QR-кодов в России для вакцинированных от ковида граждан в Правительстве РФ не обсуждалось и не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомню, некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Также пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение «Госуслуги». Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале, пояснили в совместном заявлении Минцифры и Минздрава РФ.

В ведомствах подчеркнули, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним – 12 месяцев. Отмечено, что портал госуслуг работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

– Какие данные указываются в новом сертификате о вакцинации от коронавируса?

– Министерством здравоохранения РФ утверждена новая форма «Сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией». Документ вступил в силу 8 ноября. В сертификате нового образца содержится больше сведений о гражданине.

Помимо фамилии, имени, отчества и даты выдачи сертификата, в документе будут отображаться адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность; страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии); полис обязательного медицинского страхования (при наличии). В левом верхнем углу первой страницы утвержденного ведомством документа отображен QR-код, в котором указан срок действия сертификата.

Также в сертификате указывается информация о профилактических прививках против COVID-19, включающая номер записи о вакцинации, дату ее проведения, сведения о лекарственном препарате, наименование медицинской организации, в которой сделана прививка, информация о повторной вакцинации (при наличии), сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Кроме того, отображаются сведения о перенесенном заболевании ковидом (при наличии) с указанием даты установления диагноза, даты выздоровления и наименования медицинской организации, выдавшей документы.

Согласно приказу, сертификат формируется автоматически в электронном виде через портал госуслуг. В Минздраве уточнили, что сертификаты о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании, сформированные до вступления в силу нового приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме на портале госуслуг не позднее чем до 1 марта 2022 года.

– Где можно получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса?

– С 16 ноября граждане смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией. Такая услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

«Министерство цифрового развития региона этот вопрос уже проработало… На уровне краевого Минздрава сейчас решается вопрос о том, чтобы жители удалённых населенных пунктов полуострова, где нет офисов МФЦ, имели возможность уже с 16 ноября получать бумажные сертификаты. Со стороны Минэкономразвития региона этот вопрос решен, схема работы утверждена, налажены коммуникации между администрациями сельских поселений и ближайшими офисами МФЦ. Последние будут передавать всю информацию и сертификаты в закрытом виде в сельские администрации, где жители смогут их получать», – сказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

– Сколько бригад скорой помощи выезжает на линию в условиях пандемии в Петропавловске-Камчатском?

– Как рассказала 11 ноября заместитель главного врача Петропавловск-Камчатской городской станции Анжела Васильевна Игнатова, на линию выезжает 16 бригад (на сайте учреждения заявлено 18 бригад. – Авт.), из них три – по оказанию помощи ковидным больным.

«Четыре бригады врачебные, из них одна в составе врача и двух фельдшеров, три – в составе врача и фельдшера. Восемь бригад выезжают в составе двух фельдшеров, в остальных бригадах по одному фельдшеру, – сказала она. – В среднем за сутки обслуживается 170 вызовов, из них число вызовов к больным с коронавирусом колеблется от пяти до десяти в сутки, не считая перевозок пациентов между стационарами, когда больных, у которых заболевание протекает тяжело, переводят в другой госпиталь, или наоборот, тех, кто идет на поправку, переводят в другую больницу для долечивания. Также иногда стационары обращаются за помощью в перевозке больных на КТ-обследование или для консультаций в другие медучреждения.

Согласно Порядку работы скорой медицинской помощи, в случае экстренных вызовов время доезда бригады с момента поступления вызова от пациента должно составлять 20 минут. Неотложные вызовы должны обслуживаться в течение двух часов с момента вызова скорой. Работники станции стараются уложиться в нормативы, но бывает что из-за большой загруженности время приезда увеличивается, Так, за текущую неделю максимальное время ожидания вызова неотложной помощи составило около трех часов», – привела пример заместитель главного врача.

Дополню, что ранее, летом текущего года («В» № 23 от 21.07.2021 года, информационная рубрика «Вопрос-ответ») Анжела Васильевна пояснила нашей газете, что к экстренной относится помощь, оказываемая при внезапных острые заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Неотложная помощь оказывается в иных случаях – при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни (например, при повышении температуры, перепадах давления). Диспетчер, оформляя заявку на вызов к больному, определяет вид помощи и направляет к нему свободную бригаду. По мнению нашей газеты, существующее разграничение, когда диспетчер вынужден определять вид помощи, исходя из слов больного человека или его родственника, которые не всегда могут точно описать симптомы и определить тяжесть состояния, является слишком несовершенным и уже несет в себе риск для здоровья пациента.

Работать учреждению приходится в условиях хронического кадрового голода.

Как пояснила 11 ноября заместитель главного врача, на сегодняшний день на станции скорой медицинской помощи трудятся 17 врачей (вместе с совместителями) и 130 фельдшеров. В настоящее время в учреждении готовы принять на работу 20 врачей и 20 фельдшеров, но желающих работать на скорой нет. Другими словами, согласно приведенным Анжелой Васильевной фактам, штатных врачей на станции еще меньше. Но даже если говорить о 17 врачах, то их дефицит составляет не менее 60%. С фельдшерами дело обстоит значительно лучше, их нехватка около 7%.

«За время пандемии с нашей станции в связи с выходом на заслуженный отдых уволились около 10 сотрудников пожилого возраста, имевших огромный опыт работы. Замены им нет. Для сравнения: за последние 10 лет к нам пришел работать один молодой доктор. Выпускники медицинских вузов не хотят работать на скорой, несмотря на то, что мы регулярно приглашаем их. В условиях острого дефицита кадров в учреждении наши медики в большинстве своем работают более чем на одну ставку. Замечу, что часть подработки свыше ставки оплачивается достойно, но и нагрузка велика», – сказала Игнатова. Она подчеркнула, что большая часть персонала в учреждении поставила прививки от коронавируса, многие прошли или в ближайшее время собираются пройти ревакцинацию, которая делается спустя полгода после прохождения первой вакцинации.

– Будет ли вводиться система QR-кодов на федеральном уровне?

– Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации. Коды будут проверять вместе с документом, удостоверяющим личность.

В Правительстве предлагают при отсутствии этих документов разрешать до 1 февраля предъявлять отрицательный ПЦР-тест для посещения этих мест. «После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом», – говорится в документе. Уточняется, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вторым законопроектом предлагается внести изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта о порядке использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение факта перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Отрицательный ПЦР-тест будет необходим и иностранцам, которые не привиты российскими вакцинами.

Совет Госдумы рассмотрел правительственные законопроекты о введении QR-кодов. Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно в регионы, в Общественную палату, в Счетную палату, в Совет Федерации.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА