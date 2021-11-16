Спрашивали – отвечаем

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16 Ноября 2021

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России снизилась впервые за два месяца непрерывного подъема. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что принятые в период нерабочих дней ограничительные меры в России оказались эффективны. При этом, по словам главы Роспотребнадзора,  снижения заболеваемости коронавирусом пока нет среди россиян старше 65 лет.

Как сообщила Попова, заболеваемость снизилась в девяти регионах (от 2% в Архангельской области до 23% в Москве). В 43 субъектах нет роста заболеваемости, а в 33 он фиксируется, но незначительный. Один регион остается в фазе роста с показателями, превышающими среднероссийские. Это Амурская область.

В Камчатском крае действие комплекса ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 продлено до 30 ноября 2021 года. До этой даты граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах. Работающие граждане старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию, должны быть переведены на удаленный режим работы. Продлено действие системы  QR-кодов при посещении ряда предприятий и учреждений, введенной поначалу на период нерабочих дней в ноябре.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 16 ноября, в Камчатском крае за сутки подтверждено еще 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии зарегистрировано 21 741 заболевший. Выздоровели за сутки 22 человека, за все время отмечено16 528 выздоровлений. В стационарах находится 231 пациент с коронавирусом, из них 14 поступили за минувшие сутки. 148 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 310 мест, из них свободными остаются 79 мест.

За все время пандемии от коронавируса на Камчатке умер 471 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Как идет вакцинация от коронавируса на Камчатке?

–  В регионе отмечается рост граждан, прошедших вакцинацию. По данным краевого Минздрава на 12 ноября,  за сутки на Камчатке прививки от коронавируса поставили более тысячи человек, всего же в крае привиты более 109 тысяч человек.

Поставить прививку можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, в том числе расположенных в торговых центрах краевой столицы.

Ранее вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов заявил о том, что

в случае необходимости в пунктах вакцинации, размещенных в торговых центрах, будет увеличено количество врачей и медсестер. В настоящее время в смену работают три человека – врач-терапевт, регистратор и медсестра. По словам Кузнецова, в правительстве региона уже проработали все нюансы для перехода на так называемую четвертую схему, когда в одну смену на прививочном пункте будут дежурить два врача, регистратор и прививочная медсестра. «В случае необходимости мы готовы сделать это в течение суток», – уточнил Кузнецов.

В Минздраве напомнили: ранее в период нерабочих дней ноября все мобильные прививочные пункты были переведены на четвертую схему вакцинации. Такие изменения увеличивали пропускную способность пунктов на треть.

Мобильные пункты вакцинации открыты в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

– Будут ли в крае вводиться новые ограничения для непривитых граждан?

– Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, с 15 ноября ограничат доступ в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе. Проход туда будет возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, а также медотвода от прививки. Такое решение принял оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19 в крае, и оно закреплено Постановлением губернатора Камчатского края № 152 от 12.11.2021 года.

В документе сказано, что с 15 ноября 2021 года допуск граждан в исполнительные органы государственной власти Камчатского края осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках или действующего QR-кода вакцинированного, сертификата или действующего QR-кода переболевшего, медицинской справки, подтверждающей, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Напомним, на Камчатке пока действует обязательное требование по предъявлению QR-кода и документов, подтверждающих, что человек перенес заболевания или имеет медотвод от прививки, в учреждениях общественного питания. Система распространена также на фитнес-залы, театры, музеи, библиотеки. С 23 ноября  она будет введена на межмуниципальных маршрутах авиа- и автобусного сообщения.

– Можно ли заселиться в гостиницу на Камчатке при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на ковид?

– Гостиницы Камчатки до 28 ноября будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, потом понадобится QR-код, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края, с 28 ноября при заселении гостей Камчатки  и местных жителей в гостиницы и на базы отдыха в регионе понадобится предъявить действующие QR-коды или документы, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19.

– Создан ли на Камчатке запас медикаментов для лечения больных с коронавирусом?
– На полуострове запас лекарственных средств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией сформирован с запасом на три месяца. Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов, заявление которого цитирует пресс-служба краевого правительства. По словам Кузнецова, с поставщиками медицинских препаратов и лекарственных средств заключены долгосрочные договоры. В случае необходимости, в том числе и в случае резкого всплеска заболеваемости COVID-19, поставки будут вестись непрерывно как для медучреждений краевой системы здравоохранения, так и для аптечной сети.

«Еженедельно мне предоставляются данные о наличии медикаментов на складах «Камчатфармации», а также в лечебных учреждениях полуострова. Мы обеспечиваем неснижаемый запас по всем направлениям, в том числе и для людей на амбулаторном лечении, которые должны быть обеспечены лекарственными препаратами бесплатно», – добавил Кузнецов.

– Насколько выросла нагрузка на врачей краевой больницы из-за пандемии и по каким направлениям здесь лечат пациентов?

– «Из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на работу персонала приемного отделения значительно возросла. Первая и вторая горбольницы закрыты и работают как моногоспитали, поэтому мы работаем сутки через сутки. Краевая больница ежедневно и круглосуточно оказывает помощь по таким профилям, как урология, нейрохирургия, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия. Кроме того, больница дежурит по таким профилям, как терапия, неврология, хирургия, травматология через день по графику, утвержденному краевым Минздравом», – рассказала старшая медсестра приемного отделения Камчатской краевой больницы Любовь Филимонова, чьи слова приводит пресс-служба краевого Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, в первую очередь принимают экстренных пациентов, которых привезли бригады скорой помощи, тяжелых, которые не могут ждать. Сюда же санавиацией привозят пациентов из районов.

В Минздраве напоминают: в настоящее время в регионе продолжают работать четыре моногоспиталя: в городских больницах № 1 и № 2, в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в детской краевой инфекционной больнице.

– Какие меры поддержки полагаются на Камчатке малому бизнесу в условиях пандемии?

– Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на краевое Министерство экономического развития и торговли, предприниматели могут рассчитывать на две меры федеральной поддержки. «Первая – это получение гранта в размере минимального размера оплаты труда. Это примерно 12 900 рублей на каждого работника. Эта льгота действует с 15 ноября. Мера носит заявительный характер, и для ее получения нужно обязательно написать заявление у себя в личном кабинете налогоплательщика. Далее отправляем заявление в налоговую службу и после этого деньги поступают на счет», – рассказала врио заместителя председателя правительства Камчатского края – министр экономического развития и торговли Юлия Морозова.

Вторая федеральная мера – льготный микрозаём под 3%, который выдается на покрытие первоочередных нужд, к примеру на выплату заработной платы. Размер гранта будет зависеть от численности сотрудников, которые работают у предпринимателя.

Действуют и региональные меры поддержки.

«У нас по сей день продолжают пользоваться льготой по упрощенной системе налогообложения предприятия общественного питания. Эту льготу мы не отменяли, она действует с 1 января 2021 года.  Для общепита на 2,5% снижена налоговая ставка по любой системе уплаты налогов. Также мы прорабатываем дополнительные меры поддержки наших предпринимателей. Кроме общественного питания, к особо пострадавшим сферам нам нужно отнести фитнес-центры, фитнес-залы и те предприятия, которые занимаются организацией культурно-массовых мероприятий. Мы рассматриваем вопрос о предоставлении некоторых мер поддержки предприятиям гостиничного бизнеса», – добавила Юлия Морозова.

Глава региона Владимир Солодов поддержал инициативу камчатского Минэкономразвития на выплату компенсации разрыва между величиной минимального размера оплаты труда, который будет выплачен в качестве гранта, и тем МРОТ, который действует в Камчатском крае, уточняется в сообщении.  Как пояснили нашей газете в пресс-службе краевого правительства, речь идет о размере минимальной заработной платы в регионе в  35 817 рублей. Размер гранта составляет 12 792 рубля. Таким образом,  сумма компенсации разрыва равна 23 025 рублей.

– Планируют ли в будущем сокращать срок действия QR-кодов для вакцинированных граждан?

– Сокращение срока действия QR-кодов в России для вакцинированных от ковида граждан в Правительстве РФ не обсуждалось и не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомню, некоторые пользователи портала госуслуг  заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Также пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение «Госуслуги». Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале, пояснили в совместном заявлении Минцифры и Минздрава РФ.

В ведомствах подчеркнули, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним – 12 месяцев. Отмечено, что портал госуслуг работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

– Какие данные указываются в новом сертификате о вакцинации от коронавируса?

– Министерством здравоохранения РФ утверждена новая форма «Сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией». Документ вступил в силу 8 ноября. В сертификате нового образца содержится больше сведений о гражданине.

Помимо фамилии, имени, отчества и даты выдачи сертификата, в документе будут отображаться адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность; страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии); полис обязательного медицинского страхования (при наличии). В левом верхнем углу первой страницы утвержденного ведомством документа отображен QR-код,  в котором указан срок действия сертификата.

Также в сертификате указывается информация о профилактических прививках против COVID-19, включающая номер записи о вакцинации, дату ее проведения,  сведения о лекарственном препарате, наименование медицинской организации, в которой сделана прививка,  информация о повторной вакцинации (при наличии), сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Кроме того, отображаются сведения о перенесенном заболевании ковидом (при наличии) с указанием даты установления диагноза, даты выздоровления и наименования медицинской организации, выдавшей документы.

Согласно приказу, сертификат формируется автоматически в электронном виде через портал госуслуг. В Минздраве уточнили, что сертификаты о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании, сформированные до вступления в силу нового приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме на портале госуслуг не позднее чем до 1 марта 2022 года.

– Где можно получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса?

С 16 ноября граждане смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией. Такая услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

«Министерство цифрового развития региона этот вопрос уже проработало… На уровне краевого Минздрава сейчас решается вопрос о том, чтобы жители удалённых населенных пунктов полуострова, где нет офисов МФЦ, имели возможность уже с 16 ноября получать бумажные сертификаты. Со стороны Минэкономразвития региона этот вопрос решен, схема работы утверждена, налажены коммуникации между администрациями сельских поселений и ближайшими офисами МФЦ. Последние будут передавать всю информацию и сертификаты в закрытом виде в сельские администрации, где жители смогут их получать», – сказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

– Сколько бригад скорой помощи выезжает на линию в условиях пандемии в Петропавловске-Камчатском?

– Как рассказала 11 ноября заместитель главного врача Петропавловск-Камчатской городской станции Анжела Васильевна Игнатова, на линию выезжает 16 бригад (на сайте учреждения заявлено 18 бригад. – Авт.), из них три – по оказанию помощи ковидным больным.

«Четыре бригады врачебные, из них одна в составе врача и двух фельдшеров, три – в составе врача и фельдшера.  Восемь бригад выезжают в составе двух фельдшеров, в остальных бригадах по одному фельдшеру, – сказала она. – В среднем за сутки обслуживается 170 вызовов, из них число вызовов к больным с коронавирусом колеблется от пяти до десяти в сутки, не считая перевозок пациентов между стационарами, когда больных, у которых заболевание протекает тяжело, переводят в другой госпиталь, или наоборот, тех, кто идет на поправку, переводят в другую больницу для долечивания. Также иногда стационары обращаются за помощью в перевозке больных на КТ-обследование или для консультаций в другие медучреждения.

Согласно Порядку работы скорой медицинской помощи, в случае экстренных вызовов время доезда бригады с момента поступления вызова от пациента должно составлять 20 минут. Неотложные вызовы должны обслуживаться в течение двух часов с момента вызова скорой. Работники станции стараются уложиться в нормативы, но бывает что из-за большой загруженности время приезда увеличивается, Так, за текущую неделю максимальное время ожидания вызова неотложной помощи составило около трех часов», – привела пример  заместитель главного врача.

Дополню, что ранее, летом текущего года («В» № 23 от 21.07.2021 года, информационная рубрика «Вопрос-ответ») Анжела Васильевна пояснила нашей газете, что к экстренной относится помощь, оказываемая при внезапных острые заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Неотложная помощь оказывается в иных случаях – при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни (например, при повышении температуры, перепадах давления).  Диспетчер, оформляя заявку на вызов к больному, определяет вид помощи и направляет к нему свободную бригаду.  По мнению нашей газеты, существующее разграничение, когда диспетчер вынужден определять вид помощи, исходя из слов больного человека или его родственника, которые не всегда могут точно описать симптомы и определить тяжесть состояния, является слишком несовершенным и уже несет в себе риск для здоровья пациента.

Работать учреждению приходится в условиях хронического кадрового голода.

Как пояснила 11 ноября заместитель главного врача, на сегодняшний день на станции скорой медицинской помощи трудятся  17 врачей (вместе с совместителями) и 130 фельдшеров. В настоящее время в учреждении готовы принять на работу 20 врачей и 20 фельдшеров, но желающих работать на скорой нет. Другими словами, согласно  приведенным Анжелой Васильевной фактам, штатных врачей на станции еще меньше. Но даже если говорить о 17 врачах,  то их дефицит составляет не менее 60%.  С фельдшерами дело обстоит значительно лучше, их нехватка около 7%.

«За время пандемии с нашей станции в связи с выходом на заслуженный отдых уволились около 10 сотрудников пожилого возраста, имевших огромный опыт работы. Замены им нет. Для сравнения: за последние 10 лет к нам пришел работать один молодой доктор. Выпускники медицинских вузов не хотят работать на скорой, несмотря на то, что мы регулярно приглашаем их. В условиях  острого дефицита кадров в учреждении наши медики в большинстве своем работают более чем на одну ставку. Замечу, что часть подработки свыше ставки оплачивается достойно, но и нагрузка велика», – сказала Игнатова. Она подчеркнула, что большая часть персонала в учреждении поставила прививки от коронавируса, многие прошли или в ближайшее время собираются пройти ревакцинацию, которая делается спустя полгода после прохождения первой вакцинации.

– Будет ли вводиться система QR-кодов на федеральном уровне?

–  Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации. Коды будут проверять вместе с документом, удостоверяющим личность.
В Правительстве предлагают при отсутствии этих документов разрешать до 1 февраля предъявлять отрицательный ПЦР-тест для посещения этих мест. «После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом», – говорится в документе. Уточняется, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Вторым законопроектом предлагается внести изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта о порядке использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение факта перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Отрицательный ПЦР-тест будет необходим и иностранцам, которые не привиты российскими вакцинами.
Совет Госдумы рассмотрел правительственные законопроекты о введении QR-кодов. Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно в регионы, в Общественную палату, в Счетную палату, в Совет Федерации.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."