Спрашивали-отвечаем

23 Ноября 2021



Темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России замедлились. За сутки в стране зарегистрировали менее 36 тысяч заболевших, следует из данных оперативного штаба. В последний раз показатель менее 36 тысяч был зарегистрирован 24 октября. В первую тройку по числу заразившихся за сутки по-прежнему входят Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Высоким уровень заболеваемости также остается в Самарской области, Краснодарском крае и Крыму.

На Камчатке, как отметили в краевом правительстве, ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной. В регионе по-прежнему действует комплекс ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением инфекции, введена система QR-кодов (их получают граждане, которые поставили прививку от коронавируса или перенесли заболевание) при посещении ряда предприятий и учреждений. Продолжается массовая вакцинация граждан, обязательная для работников отдельных сфер. Масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра продлены до 30 ноября.

Коронавирус и меры, призванные ограничить распространение инфекции, по-прежнему остаются одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 22 ноября на Камчатке COVID-19 выявлен еще у 49 человек. Всего с начала пандемии подтверждено 22 024 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки от этого заболевания выздоровели 27 человек, с начала пандемии отмечено 16 668 выздоровлений. 195 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, из них семь поступили за сутки. 141 пациент болен пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 310 мест, свободными остаются 115 мест.

С начала пандемии от коронавируса в Камчатском крае умерли 478 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф).

В краевом правительстве отметили, что ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией остается стабильной. «Хочу отметить, что стабильная ситуация с заболеваемостью – это результат проделанной работы, которая связана с формированием коллективного иммунитета. Чем больше людей будет привито в обществе, тем больше вероятность, что нам удастся избежать резких всплесков заболевания, как это происходит в других субъектах России», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве края.

Дополню, что месяц назад, в октябре, за сутки на Камчатке было отмечен 41 новый случай заболевания ковидом (данные сайта стопкоронавирус41.рф от 18 октября), 20 сентября за тот же период выявили 41 заражение, в августе диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 53 человек (17 августа). Другими словами, суточный рост заболеваемости в регионе остается примерно на одном и том же уровне, в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом, где эта цифра выросла в разы.

– Как в крае идет прививочная кампания против коронавируса?

– По данным краевого Минздрава на 22 ноября, в Камчатском крае вакцинацию против COVID-19 прошли 114 тысяч граждан. Как пояснил глава ведомства Андрей Кузьмин, это составляет 61% от общего плана 197 тысяч человек. «За прошедшую неделю вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 4 872 человека, в среднем это 700 человек в сутки», – сказал Кузьмин.

В Минздраве напоминают: на территории Камчатского края привиться от коронавируса и от гриппа можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты, в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

– Сколько человек участвовало в розыгрышах подарков для вакцинированных граждан, и кто выиграл главный приз?

– Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, главный приз – автомобиль УАЗ «Патриот» 2021 года выпуска – выиграла жительница краевой столицы Лидия Савицкая. Победительницу финального этапа розыгрыша определили методом случайной компьютерной выборки. Были названы номера купонов и других победителей финала: они стали обладателями телевизора, ультрабука и iPhone 12 Pro. Всего участие в финальном этапе акции приняли более 12 тысяч граждан. Участвовать в нем могли все жители Камчатки, которые поставили прививку против ковида и прошли регистрацию на сайте здороваякамчатка.рф.

В ведомстве уточнили, что за весь период для участия в акции зарегистрировались около 22 тысяч человек. Акция включала 8 еженедельных розыгрышей призов среди вакцинированных граждан и финальный этап – розыгрыш главного приза. За два месяца организаторы вручили более 120 ценных подарков победителям.

– Как работают школы и детские сады на Камчатке?

– В Управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа рассказали, что в краевой столице в обычном очном режиме работают все 35 общеобразовательных школ и 37 детских садов. По состоянию на 23 ноября из-за коронавируса на дистанционный режим обучения переведены 12 классов в 7 школах, диагноз COVID-19 поставлен 13 школьникам. В шести детских садах шесть групп переведены на карантин. В учреждениях коронавирусом заболели 5 дошкольников, в одной группе ковид подтвердился у педагога.

В управлении образования отметили, что в школах Петропавловска-Камчатского предприняты все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди учащихся и преподавательского состава, предусмотренные санитарными правилами.

На входе проводится термометрия для всех посетителей образовательного учреждения. Дети обучаются в одном учебном классе на протяжении всех уроков, за исключением предметов, требующих специального оборудования. Все образовательные организации обеспечены средствами личной гигиены (масками, перчатками, а также антисептиками, дезинфицирующими средствами, тепловизорами, дезарами).

Также регулярно проводятся мероприятия по санитарной обработке всех контактных поверхностей и – не реже одного раза в неделю – дезинфекция аудиторий в отсутствие детей.

– Насколько ковидные госпитали на Камчатке обеспечены лекарствами?

– Как сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на вице-губернатора Камчатского края по COVID-19 Александра Кузнецова, коронавирусные больницы полностью обеспечены всем необходимым и готовы к вероятному росту числа инфицированных. Всего в регионе действуют четыре моногоспиталя для больных COVID-19, в которых развернуто 310 коек. По данным краевого Минздрава, ежедневный прирост больных в ноябре составляет 46–48 человек, поэтому основная задача – создать необходимый запас медикаментов и обеспечить больницы кислородом.

«Мы спокойно можем развернуть до 900 коек. На это потребуется не больше недели. В настоящий момент в регионе нет проблем ни с кислородом, ни с кислородными концентраторами. Проблем с обеспечением лекарственными средствами также нет, ни в стационарном, ни в амбулаторных звеньях», – сказал Александр Кузнецов.

Главный врач городской больницы № 1 Петропавловска-Камчатского Ирина Вайнес дополнила, что больница закупает все необходимые лекарства. «Мы делаем закупки как минимум с запасом на два месяца, чтобы было время просчитать следующую закупку. То есть на сегодня в больнице есть постоянный двухмесячный запас медикаментов», – рассказала главный врач.

– Имею высокий уровень антител к коронавирусу, возможно, переболела бессимптомно, в больницу не обращалась. Полагается ли мне документ для пропуска в общественные места? Если да, то как его получить?

– В Камчатском крае по поручению губернатора начали работать комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к COVID-19, сообщил глава краевого министерства здравоохранения региона Андрей Кузьмин на оперативном совещании в правительстве региона. Данная услуга платная, так как она не предусмотрена Территориальной программой. «Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции», – отметил глава Минздрава. Он отметил, что справка будет являться документом, при наличии которой можно будет пройти в общественные места или получить услугу, разрешенную только при наличии QR-кодов.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, пройти анализ и получить справку можно во всех поликлиниках Камчатского края. В регистратуре Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики нашему корреспонденту уточнили, что лабораторное исследование на наличие антител к COVID-19 стоит 1 059 рублей.

Ранее губернатор в прямом эфире пообещал, что в регионе создадут специальную медицинскую комиссию для решения спорных вопросов по выдаче QR-кодов в индивидуальном порядке. Проблемы, в частности, возникают у людей с высоким уровнем антител к ковиду, которые не обращались в больницу, но предполагают, что перенесли заболевание бессимптомно.

– Как введение QR-кодов на Камчатке повлияло на работу кафе и ресторанов?

– В конце прошлой недели коллективы нескольких предприятий общественного питания разместили в соцсетях видеообращения к губернатору Камчатского края с просьбой отменить систему QR-кодов, раннее введенную в регионе для посещений ресторанов, кафе и других точек общепита. В частности, такие видеоролики опубликовали рестораны «Bаraka Lounge», «Da Vinci», кафе «Киш Миш». Позднее к ним присоединились ресторан «Высота», кафе «Квартал» бар «Harat's», бар «Алхимик». Работники предприятий просят губернатора отменить требование к предъявлению QR-кодов в сфере общепита, так как несут большие убытки. Между тем на предприятиях выполняются все санитарно-эпидемиологические требования по предотвращению распространения инфекции.

«Наш персонал привился более чем на 80%. Требование предъявлять QR-коды практически лишило нас работы. Многие гости принципиально не хотят к нам заходить, выплескивая весь негатив на нас... У нас не хватает денег на арендные платежи, на зарплату», – говорится в обращении сотрудников «Bаraka Lounge».

«Просим вас снять функции проверяющих органов и ограничения, которые окончательно добивают частный средний и малый бизнес в регионе. Речь уже вообще не идет о доходах предприятий и собственников. Нашей задачей является выживание заведений и сохранение специалистов, которых мы собираем и привозим со всей страны, и работающих в отрасли», – говорит представитель коллектива кафе «Квартал».

В пресс-службе Правительства Камчатского края комментировать ситуацию отказались. Напомним, в июле этого года региональное управление Роспотребнадзора ввело требование, в соответствии с которым не менее 80% работников предприятий общественного питания на Камчатке должны быть вакцинированы от COVID-19. С 30 октября в заведениях общепита региона начала действовать система обязательной проверки QR-кодов у посетителей. Кроме того, деятельность ресторанов и кафе приостановлена в ночное время, с 23 часов до 7 утра, за исключением обслуживания навынос.

Также с 30 октября система предъявления QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе действует в учреждениях культуры и спорта, с 7 ноября – в гостиницах и на базах отдыха, с 15 ноября – при посещении исполнительных органов государственной власти, с 23 ноября – в сфере межмуниципальных пассажирских перевозок воздушным и наземным транспортом.

– Будет ли оказана поддержка предприятиям общепита в регионе, пострадавшим от коронавирусных ограничений?

– 22 ноября на официальном правительственном сайте появилась информация, что разработаны меры поддержки, которые помогут предприятиям общепита и ряду других сфер МСП (малого и среднего предпринимательства) в регионе. Министр экономического развития и торговли Юлия Морозова предложила ввести субсидии на погашение арендных и коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса Камчатки в рамках оказания поддержки в связи с распространением COVID-19. «Одна из мер поддержки – субсидии на погашение арендных и коммунальных платежей и пополнение оборотных средств в размере до 500 тысяч рублей на предприятие. Распространяться она будет на те организации, которые подходят по ОКВЭД, и на те, у кого падение доходов в ноябре по сравнению с прошлым месяцем составило от 20% и выше. На эту меру поддержки нам понадобятся 35 миллионов рублей», – рассказала Морозова.

Еще одна мера поддержки, которая уже предоставляется, но будет пролонгирована, – предоставление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения. Владимир Солодов поддержал предложения и отметил, что средства надо изыскать и выделить оперативно.

По оценке Минэкономразвития Камчатского края, на все меры поддержки потребуется около 60 миллионов рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что одна из региональных мер поддержки – компенсация разрыва в минимальном размере оплаты труда. На федеральном уровне компенсация сейчас составляет 12 792 рубля на одного работника. С учетом камчатского коэффициента эта сумма равнялась бы приблизительно 35 000 рублей. Разница между федеральной и региональной выплатой – около 23 000 рублей. По словам Юлии Морозовой, на эту компенсацию понадобится 25 миллионов рублей.

– Будут ли продлевать действие санитарно-эпидемиологических мер против ковида в стране?

– Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», – сказано в документе. В правила внесены некоторые изменения. Так, в подпункте, касающемся лабораторных исследований на коронавирус, к приоритету первого уровня добавлены лица с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» и «грипп».

В ведомственном постановлении также говорится, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации, в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, не получившие вакцину, должны провести в изоляции 14 дней. Речь идет о тех случаях, когда у контактировавших отсутствуют симптомы болезни.

– Какую вакцину рекомендуют для ревакцинации?

– Для ревакцинации, а также после перенесенного COVID-19 рекомендуется использовать вакцину «Спутник Лайт». Об этом говорится в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

«Использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», – говорится в документе.

В конце октября Минздрав одобрил одновременное введение вакцины «Спутник Лайт» и препаратов против гриппа.

«Спутник Лайт» разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения.

По словам заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, эффективность ревакцинации превышает эффект от первичной прививки от коронавируса примерно в 1,6 раза. Логунов отметил, что, согласно данным учета заболеваемости в России и за рубежом, через шесть-восемь месяцев после первой вакцинации наблюдается снижение ее эффективности. Для того чтобы компенсировать это снижение, используется ревакцинация.

Президент РФ Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» на встрече с Логуновым. «По вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это уже называется ревакцинация», – сказал президент. Он также заявил, что готов принять участие в испытаниях назальной формы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА