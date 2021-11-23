УБИЙЦА ОКАЗАЛСЯ ВМЕНЯЕМЫМ

23 Ноября 2021



Почти полгода прошло со дня вооруженного нападения на гимназию в Казани, в результате которого погибли семь детей и двое взрослых. Однако до сих пор остается непонятным, понесет ли заслуженное наказание устроивший эту кровавую бойню 19-летний Ильназ Галявиев, или же вместо тюрьмы его направят в психиатрическую больницу. Правоохранительные органы, ссылаясь на тайну следствия, ход следствия не комментируют. Но недавно появилась информация, что врачи все-таки признали массового убийцу вменяемым, то есть он может быть привлечен к уголовной ответственности. Вменяемость Галявиева доказала вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил адвокат «казанского стрелка», сославшись на устное заявление следователя. А это значит, что теперь налицо два взаимоисключающих вывода специалистов о психическом состоянии убийцы на момент совершения преступления.

Напомню, что после задержания Галявиева, объявившего себя богом, Следственный комитет сообщил, что у него диагностирована болезнь мозга. Появились предположения, что его могут признать невменяемым на момент нападения на школу. Так и показала первая экспертиза, которую провели в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. О ее результатах сообщили представители ОНК (Общественной наблюдательной комиссии). Московских специалистов не смутило то, что «невменяемый» преступник хладнокровно готовился к нападению, последовательно осуществляя все пункты своего плана, и вполне осознавал свои действия. Газета «Вести» рассказывала об этом в публикации «Убийца невменяем? Вменяем ли психиатр?» в № 24 от 28 июля 2021 года.

Выводы первой экспертизы вызвали недоумение у родителей убитых детей. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших, где подчеркнул, что психолого-психиатрическая экспертиза Галявиева еще не завершена. Позднее, в интервью «РГ», он сказал, что получены сведения, подтверждающие «тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний». Об этом говорит анализ информации из принадлежащих преступнику мобильных устройств, исследования интернет-ресурсов.

В сентябре для проведения повторной экспертизы убийцу перевели в питерский СИЗО «Кресты». На этот раз специалисты признали, что, несмотря на крики про бога, Галявиев вполне осознавал свои действия при атаке на школу. По мнению юристов, дело может быть передано на рассмотрение в суд уже в этом году. Но защиту очень беспокоит, что «казанского стрелка» признали дееспособным.

Адвокатов у Галявиева два. Одного наняли родители, после того как их сына признали невменяемым. Другого еще раньше привлекли общественники. До недавнего времени юристы собирались знакомиться с результатами второй экспертизы, чтобы решить, обжаловать ее или нет. Вряд ли у них получится это сделать.

Следователи, по словам адвоката «от общественности», сообщили ему и его коллеге, что Галявиев отказался от их услуг. Теперь у него адвокат по назначению (предоставляется государством бесплатно). Поскольку сам отказ нанятые правозащитники еще не видели, они собираются представлять интересы «казанского стрелка» и дальше. После повторной экспертизы нанятые адвокаты со своим подзащитным не встречались, так как не получили на это разрешения.

В настоящее время они усердно оповещают журналистов о недобросовестности следователей. Заявляют, что «следствие препятствует вхождению в дело независимых защитников» и намерены обжаловать их действия в суде. Ссылаясь на письма убийцы, адвокат «от родителей» уверяет, что тот находится в подавленном состоянии и раскаивается в содеянном. Он якобы скучает по отцу и матери и не понимает, почему его не навещают адвокаты, просит встречи с ними. «Но письма родителей до него не доходят. Следствие его полностью изолировало от всех», – горестно говорит юрист.

Он пытается вызвать сочувствие к массовому убийце, который палил из ружья по беззащитным детям. Их боль, крики, страх и кровь ничуть не трогали преступника. Более того, он уже давно мечтал о таком «громком» деле и сделал все, чтобы его план удался. Собрал необходимые документы, получил лицензию на оружие, купил охотничье ружье и патроны, по инструкциям из интернета собрал два взрывных устройства. Родители, Ринат и Наиля Галявиевы, предоставили ему полную свободу действий, так как съехали на другую квартиру, оставив сына в одиночестве. На допросах он говорил, что намеренно выжил их из дома своим поведением, и подчеркивал, что ему нравилось их унижать. Как впоследствии говорил отец убийцы журналистам, агрессия у Ильназа стала проявляться с начала года. Он отметил, что вся семья знала о заболевании головного мозга сына, так как оно проявилось еще в школе. Другими словами, отец и мать предпочли закрыть глаза на проблему. Они оградили себя от своего отпрыска, но не забили тревогу. Теперь они нанимают душегубу-сыну адвоката, опасаются мести родственников убитых детей и прячутся от позора. Даже в суд не пришли – побоялись. Когда их сыну зачитывали список убитых им людей, зал притих. А вот на лице 19-летнего убийцы не дрогнул ни один мускул. Он невозмутимо выслушал имена тех, кого лишил жизни. Повторюсь, из-за его действий погибли девять человек, большинство их них – восьмиклассники. Еще 25 человек ранены или травмированы, из них восемь детей, которые получили пулевые ранения. Во время судебного заседания «казанский стрелок» признал вину и объяснил свои действия тем, что «осознал себя богом» и всех возненавидел.

Суд отправил Галявиева в СИЗО, его обвиняют в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК: наказание вплоть до пожизненного заключения).

В то время как родные погибших людей вновь обрели надежду, что убийца будет наказан, его защитники очень недовольны поворотом дела. Они подчеркивают, что официального заключения питерских экспертов им не показали, комментариев психологи и психиатры никаких не дают. В этой связи интересно мнение доктора медицинских наук заведующего кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича, которого цитируют российские СМИ. Он считает, что защита Галявиева лукавит, так как им отлично известно, что эксперты подписывают документ о неразглашении врачебной тайны. Материалы передают в суд, который и решит, насколько экспертиза была проведена профессионально и была ли подтверждена вменяемость или невменяемость обвиняемого. С другой стороны, ученый считает, что в случае громких дел такое молчание не оправдано. «Если психиатры не объяснятся, то это будет последним гвоздем в гроб отечественной психиатрии. Знаете, о чем теперь подумает простой человек? Он утвердится во мнении о том, что у психиатров как не было, так и нет никакого объективного способа понять психическое состояние испытуемого, что все диагнозы субъективны или продиктованы общественной целесообразностью. И значит, можно спокойно обойтись без «этих флюгеров», – объяснил он свою позицию.

Лучше и не скажешь. Пока в деле массового убийцы из Казани всё говорит в пользу этого мнения.

Похожая ситуация сложилась в деле Брейвика – норвежского террориста, убившего 77 человек в 2011 году. Тогда две группы психиатров представили суду взаимоисключающие оценки психического здоровья убийцы: одни признали его вменяемым, другие настаивали, что он психически болен и не может отвечать за свои действия. В итоге ему была назначена третья независимая экспертиза, по итогам которой суд признал преступника вменяемым и приговорил к высшей в Норвегии мере наказания – 21 году лишения свободы.

Будет ли назначена третья независимая экспертиза массовому убийце Галявиеву – неизвестно. По последним данным журналистов, он переведен обратно в СИЗО № 1 г. Казани.

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)