ПОМНИТЕ УШЕДШИХ В БИТВУ ЗА МОСКВУ…

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30 Ноября 2021

(Продолжение. Начало «В» от 10.11.2021от 17.11.2021от 24.11.2021)

Часть IV

Читатель, наверное, уже устал от бесконечного перечисления номеров дивизий и бригад, принимавших участие в битве под Москвой. Но от них не уйти. Тому есть несколько причин. Во-первых, без нумерации соединений просто не обойтись, рассказывая об ожесточенных боях, развернувшихся осенью 1941 года, но не только. Называя номера дивизий и бригад, места их дислокации перед переброской на Западный фронт, я стремлюсь опровергнуть еще одно устоявшееся, но неверное представление о Московской битве.

В бой с одной винтовкой на пятерых не ходили

Многие сегодня полагают, что под гусеницы немецких танков Иосиф Сталин, Борис Шапошников, Георгий Жуков бросали дивизии народного ополчения (ДНО), «вооруженные одной винтовкой на пятерых необученных бойцов». Истина же заключается в том, что ни одна из ДНО в качестве соединений ополчения в боях на подступах к столице не участвовала. Дивизии народного ополчения, созданные в июле, к моменту начала битвы за Москву уже были переформированы в организационную структуру и штаты стрелковой дивизии образца 1941 года. Одна из бывших ДНО – 18-я СД сражалась на Волоколамском направлении совместно с соединениями Ивана Панфилова и полковника Афанасия Белобородова.

Возглавлял 18-ю стрелковую дивизию с момента её формирования кадровый командир Красной Армии полковник Петр Живалев, отличившийся в ходе советско-финской войны. К 20 сентября в её составе насчитывалось около 11 тысяч человек, она имела на вооружении карабинов – 6 345, самозарядных винтовок – 1 366, станковых и ручных пулеметов – 293, пистолетов-пулеметов Дегтярева – 160, орудий различного калибра – 40. Остальные бывшие ДНО были укомплектованы и вооружены еще лучше.

Есть один красноречивый факт, который позволяет судить, как о вооружении 9-й ДНО, переформированной в сентябре 1941 года в 139-ю стрелковую дивизию, так и об уровне дисциплины в ней. Вот что сообщал о соединении сотрудник особого отдела: «В первом батальоне 2-го полка 9-й ДНО за время марша от Малоярославца до Бородино ополченцы растеряли 4 800 патронов, 96 гранат, 2 ручных пулемета. В 1-м полку один пулемет забыли в лесу, 5 в разобранном виде оставили на дороге в повозке, взятой у колхозников».

Четыре дивизии народного ополчения, сформированные в столице в октябре 1941 года, вообще в Московской битве участия не принимали. Их формирование и боевое сколачивание завершилось к концу января 1942 года. Тогда же был издан приказ Генерального штаба РККА о включении соединений в состав Красной Армии как стрелковых дивизий – 129-й, 130-й, 155-й и 158-й.

Хочу еще раз подчеркнуть: в боях под Москвой особого недостатка в обычных видах вооружения наши войска не испытывали. Не хватало танков, штурмовиков, снарядов, особенно бронебойных, мин, боеприпасов для «Катюш». Морально-политическое состояние целого ряда частей, увы, оценивалось как низкое…

Расстреляны перед строем…

Бойцы и командиры Красной Армии уставали от непрерывных кровопролитных боёв и поражений. Тяжело война давалось и противнику. Даже несмотря на то, что гитлеровцы обладали психологическим преимуществом, характерным для наступающей стороны, у немцев впервые под Москвой массовым явлением становится отправка военнослужащих в штрафные подразделения.

В зимнюю кампанию 1941–1942 годов через германские военно-полевые суды на Восточном фронте прошли свыше 62 тысяч военнослужащих вермахта и СС. Штрафные подразделения у гитлеровцев появились значительно раньше, нежели в Красной Армии, и содержание в них отличались более строгими условиями. Если срок нахождения в штрафных батальонах и ротах РККА, созданных летом 1942 года, ограничивался 3 месяцами, и мог быть сокращен с восстановлением в звании, должности и возвращением наград отличившимся в боях, а также получившим средние и тяжелые ранения военнослужащим, то у немцев таких послаблений не предусматривалось.

В их варианты дисциплинарных подразделений – так называемые «пятисотые» батальоны, полевые штрафные подразделения (ФГА) солдаты и офицеры отправлялись без указания срока. В ФГА осужденным военнослужащим оружие не выдавалось. Находящиеся в штрафных подразделениях немцы чаще всего использовались «для самой тяжелой работы в предельно опасных условиях фронтовой зоны».

Дополнительные дисциплинарные меры требовались и для некоторых советских бойцов и командиров. В широко известных мемуарах Георгия Жукова «Воспоминания и размышления» в главе, посвященной Московской битве, о возникших трудностях говорится коротко: «С 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах постановлением Государственного комитета обороны было введено осадное положение. Во всех войсках, защищавших столицу, установился строжайший порядок. Каждое серьезное нарушение дисциплины каралось решительными мерами».

Суровое время требовало суровых мер. В специальном приказе командующий Западным фронтом Георгий Жуков требовал: «Все, от рядового красноармейца до старших командиров, должны смело и непреклонно сражаться за Родину, за Москву! Проявление трусости и паники в этих условиях равносильно предательству. В связи с этим приказываю: 1. Трусов и паникеров, оставляющих поле боя, покидающих без приказа занимаемые позиции и бросающих оружие и снаряжение, расстреливать на месте. 2. Ответственность за выполнение этого приказа возложить на военные суды и прокуратуру… Ни шагу назад! Вперед за Родину!»

Еще ранее, 16 августа, Ставка издала приказ № 270, который предписывал: «Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава».

При выполнении этих приказов исключений не делали ни для кого, не беря во внимание прошлые заслуги. Расстреливали, в том числе офицеров самого высокого ранга. Среди казненных оказались командир и комиссар 133-й стрелковой дивизии Александр Герасимов и Григорий Шабалов. Им ставилась в вину самовольная сдача Рузы. Эти фамилии чаще всего упоминают, когда заходит речь о суровых мерах, которые использовал Георгий Жуков для укрепления стойкости в частях и соединениях фронта. Но парадокс состоит в том, что именно Герасимов и Шабалов виновными в оставлении Рузы не являлись. Герасимов вообще был командиром одного из полков 133-й СД. Дивизия находилась в районе Калинина, когда она получила приказ передислоцироваться на Московское направление в распоряжение командующего 5-й армией генерала Леонида Говорова.

Из 30 эшелонов соединения к новому месту назначения прибыли только 13 во главе с комиссаром Шабаловым. Основные части дивизии, как и её действующий командир генерал-майор Василий Швецов, из-за перерезанной немцами железной дороги остались у Калинина и продолжили там воевать. В районе Рузы оказались три батальона соединения и некоторое количество дивизионной артиллерии. Бригадный комиссар Шабалов принял командование на себя и то ли не доложил командующему армией о реальных силах, которыми он располагал, то ли по какой другой причине, но трём батальонам поставили боевую задачу как соединению. Командиром дивизии назначили Александра Герасимова, который фактически и не принимал новой должности, но был расстрелян вместе с комиссаром. Некоторые исследователи считают, что командование фронта, передав в трибунал Герасимова и Шабалова, скрыло собственные ошибки, приведшие к потере Рузы.

Но факт остается фактом: среди безвозвратных потерь в наших частях по-прежнему высокий процент составляли пропавшие без вести бойцы и командиры. В большинстве случаев это означало, что они оказались в плену. Были ли среди них те, кто добровольно, с оружием в руках сдавался врагу? Как ни прискорбно, но на этот вопрос приходится дать утвердительный ответ.

Экстраординарными методами порядок в войсках удалось укрепить.

В ближайшем фронтовом тылу, которым в эти дни стала столица, в середине октября царили хаос и паника. После того как из Москвы в Куйбышев, другие тыловые города началась эвакуация государственных учреждений, иностранных посольств, театров и музеев, в городе воцарился хаос, начались массовые грабежи магазинов, складов, квартир. По столице курсировали панические слухи, суть которых сводилась к тому, что Москву вот-вот сдадут гитлеровцам.

В некоторых источниках мне довелось прочесть, что 16 октября из московских репродукторов (радиоприёмники с началом войны у населения были изъяты) вдруг полилась хорошо известная советским гражданам песня «Марш авиаторов», исполненная на немецком языке. Тут уж всерьез можно было решить, что гитлеровцы в городе. В официальных документах я подтверждения провокации с «Маршем авиаторов» не нашел. Эта история вполне может оказаться выдумкой, но причин для введения 20 октября в Москве осадного положения хватало и без провокационной трансляции по радио.

Командир 57-й стрелковой бригады майор Иван Ефстифеев, обучавшийся в октябре в Москве в Академии Генерального штаба РККА, на допросе в немецком пленку 30 июня 1942 года так рассказывал о происходивших в городе событиях: «В создавшейся панике, считая, что скоро тут будут немцы и наказывать будет некому, рабочие часто нападали на комиссаров и милицию». Оставим эти слова на совести комбрига, судьба которого по сей день неизвестна. Но ситуация в столице несколько дней оставалось очень сложной. Она вошла в историю Великой Отечественной войны как «московская паника» или «московский позор».

Ситуацию спровоцировали, как сейчас принято считать, массовая эвакуация органов государственной и партийной власти, закрытие и минирование предприятий. Рабочих и служащих заводов в буквальном смысле вышвыривали на улицу, не потрудившись выдать им зарплату.

Прекратили работу магазины, метро, наземный общественный транспорт.

Надо признать, что беспорядки в Москве руководство страны и города прогнозировало, но не в тех масштабах и не с такими последствиями, как в реальности. Среди советских, партийных и военных органов управления осознание угрозы захвата столицы нацистами после 3–4 октября возрастала день ото дня и к середине месяца превратилась почти в паническую уверенность, что Москву удержать не удастся.

В ночь на 16 октября Лаврентий Берия, совмещавший должности заместителя председателя Совета народных комиссаров и наркома внутренних дел, собрал в клубе НКВД первых секретарей райкомов ВКП(б) столицы. Он сообщил: «Связь с фронтом прервана. Оставьте в районе по 500 человек актива для защиты Москвы. Стариков и детей сегодня ночью эвакуируйте из Москвы. Утром раздайте все продукты из магазинов населению, чтобы не достались врагу».

Но уже спустя сутки на совещании в Кремле вечером 16 октября Сталин, заслушав информацию о ситуации в городе, обратившись к секретарю МК и МГК ВКП(б) Александру Щербакову, распорядился: «Нужно немедленно наладить работу метро и трамвая. Открыть булочные, столовые, магазины, а также лечебные учреждения с тем составом врачей, которые остались в городе. Вам и Пронину (председатель Мосгорисполкома. – Авт.) надо сегодня выступить по радио, призвать к спокойствию».

17 октября из Куйбышева прилетел специальный самолет с деньгами для выдачи зарплаты на предприятиях города.

Очевидцы вспоминали, что некоторые взрослые жгли партийные билеты, дети прятали пионерские галстуки, а дамы готовили лучшие наряды для встречи немцев, даже в кошмарных снах не догадываясь о планах гитлеровцев по уничтожению города и его жителей. Но москвичей, готовых бросать к ногам оккупантов цветы, было мало. Поэтому порядок в столице восстановили быстро. Большое психологическое воздействие на москвичей оказало сообщение, что Иосиф Сталин остался работать в городе, хотя изначально планировалась его эвакуация. С этой целью был сформирован специальный поезд, а на чкаловском аэродроме, если эвакуация по железной дороге окажется невозможной, стояли четыре «Дугласа» и истребители прикрытия.

Сталин на неоднократные предложения эвакуировать его отвечал приблизительно так: «Никакой эвакуации, остаемся здесь до победы». Он своё слово сдержал. У населения появилась уверенность, что город сдавать не собираются.

Постановлением Государственного комитета обороны с 20 октября в Москве и прилегающих к городу районах вводилось осадное положение. В столице устанавливался комендантский час, а «провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка», разрешалось «расстреливались на месте». Государственный комитет обороны призвал «всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие».

16 октября в столице начали разгружаться первые эшелоны дивизий, получивших условное собирательное название «сибирские». Значительная часть из них была сформирована по предвоенным штатам, имея в своём составе до 15 тысяч личного состава и по два артиллерийских полка. Москва укрепляла свою оборону…

То, что первая попытка гитлеровцев захватить столицу Советского Союза провалилась, стало ясно 29–30 октября. Активность немцев стала падать, им требовались отдых и перегруппировка сил.

«Тайфун» взял передышку, а в Москве состоялся парад

И в те дни, и гораздо позже октябрьскую неудачу гитлеровские генералы и симпатизирующие им историки охотно списывали на распутицу и прочие погодные сюрпризы, которые преподносит русская поздняя осень. Но климатические трудности испытывали обе противоборствующие стороны, поэтому причины провала операции «Тайфун» следует искать в другом.

Стойкость и боевое мастерство советских войск росли. Ставка, перебросив на оголившийся участок фронта стрелковые, кавалерийские и танковые соединения с других направлений и из восточных регионов страны, восстановила оборону на московском направлении, встретившись с ней, и растерял силу гитлеровский «Тайфун».

Наступившую передышку советское командование использовало для дальнейшего наращивания сил на центральном направлении. Георгий Жуков вспоминает, что «с 1 по 15 ноября Западный фронт получил в качестве пополнения 100 тысяч бойцов и офицеров, 300 танков, 2 тысячи орудий».

В этот период Красная Армия впервые в заметном количестве начала получать бронетехнику от западных союзников. Конечно, британские «Валентайны» и «Матильды» трудно отнести к лучшим машинам Второй мировой войны, но все-таки они несопоставимы по боевым качествам с легкими танками Т-40 и Т-60, получившими у бойцов название «БМ-2», что означало «братская могила на двоих».

Появление английской бронетехники на Восточном фронте стало неприятным сюрпризом для немцев, получивших зримое подтверждение крепнущего взаимодействия стран антигитлеровской коалиции.

Одновременно с укреплением действующих соединений Западного фронта Ставка приступила к формированию трех свежих армий в непосредственной близости от Москвы. Постепенный ввод резервов, как правило, является вынужденной мерой. Для достижения масштабных целей требуется массированное использование свежих соединений. С этой целью Ставка и приступила к формированию новых армий. Эшелоны с войсками для их формирования разгружались исключительно в ночное время. Комплексные меры маскировки и соблюдения секретности позволили скрыть от немцев создание новых объединений, которым предстоит сказать решающее слово в ходе предстоящего контрнаступления.

7 ноября на Красной площади прошел традиционный парад, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, который стал историческим. Есть сведения о том, что Сталин решил его провести именно 16 октября, на пике беспорядков в Москве. Исследователи отмечают политическое значение парада, демонстрирующее готовность Советского Союза продолжать борьбу с захватчиками. Но не менее важна и его военная роль.

Вскоре после неудачного для немцев завершения первого этапа операции «Тайфун» по Красной площади маршируют свежие стрелковые соединения, проходят танки, в том числе КВ и Т-34. В торжественном шествии 7 ноября приняли участие 28 487 человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомобиля. Парад свидетельствовал не только о моральной готовности советского руководства продолжать борьбу, но и демонстрировал наличие у него необходимых для этого сил.

В большинстве описаний парада 7 ноября 1941 года присутствует стандартная формулировка, суть которой сводится к тому, что войска, задействованные в торжественном прохождении, с Красной площади отправлялись на передовую, под Москву. К счастью, такой необходимости не существовало. Войска после парада направлялись на различные участки фронта, в том числе на северо-запад, где 12 ноября начнется одна из первых по-настоящему успешных наступательных операций Красной Армии, результатом которой станет освобождение Тихвина и его окрестностей, что позволит значительно сократить расстояние «Дороги жизни», ведущей в осажденный Ленинград.

Следует особо подчеркнуть, что для парада ни один боец, ни одно орудие, ни один танк с фронта не снимались.

Кроме Москвы, парады 7 ноября прошли в Куйбышеве и Воронеже.

(Продолжение следует)

Константин КОРОТОВ,

генеральный директор

«Корпорации развития Камчатки»

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."