ОДНАЖДЫ В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

Печать
PDF

30 Ноября 2021

(Продолжение. Начало «В» от 24.11.2021)

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Так началась наша новая жизнь, которая была наполнена уходом за больным отцом, учебой и надеждой, что со временем мы сможем купить ему протезы, чтобы он сам выходил на улицу. Но последствия несчастного случая с каждым месяцем приносили всё больше тяжелых испытаний. Плохая свертываемость крови не давала возможности зажить ранам. Подсаженные сильными лекарствами сердце, почки и печень выводили весь организм из строя. Отец таял на глазах и через год после трагедии умер…

На похоронах было около ста человек. Я даже не предполагала, что у моего отца было столько приятелей и друзей. Для нас это была огромная потеря, но, видя, как отец страдал перед смертью, приходилось лишь смириться с тем, что он отмучился.

Почти сразу после похорон мама раздала одежду отца соседям, часть отнесла в храм, построенный несколько лет назад, и уволилась из автопарка, где отработала больше двадцати лет. Пока отец болел, она хранила надежду, что когда-нибудь снова увидит супруга в своем маленьком кабинете, куда он каждый день приходил, чтобы перед обедом поцеловать ее. Но после смерти отца находиться в автопарке ей стало невыносимо.

Лучшие друзья Александра, окончив первый курс института, приехали домой, чтобы навестить родителей. Саша с нетерпением ждал с ними встречи. Когда в доме раздался звонок, я побежала открывать дверь и застыла от изумления. Передо мной стояли два красивых стройных подтянутых красавца. Всего за год Геша смог похудеть до неузнаваемости, а Тоха избавиться от прыщей и вырасти сантиметров на пятнадцать. Мальчишки громко приветствовали меня и требовали позвать друга. Ребята обнялись и решили прогуляться. Им было о чём поговорить.

Санечек вернулся домой под утро. По разбросанной обуви и вещам мы с мамой поняли, что ребята кутили всю ночь. Мама ругаться не стала, только тихонько сказала: «Сыночек, наверное, теперь уедет с друзьями учиться на своего археолога». Мне стало больно от этой мысли, ведь за этот год мы с братом очень сблизились. Но наши страхи оказались напрасными. Когда Александр проснулся, он всем заявил, что уезжать никуда не собирается. Учеба в институте, по словам друзей, оказалась не такой увлекательной и чудесной, как ребятам представлялась в юности, а будущая профессия – вовсе не приносящая доход. Геша решил перейти на факультет банковского дела, Тоха подал документы на факультет по направлению, связанному с туризмом. За год ребята освоились в неизвестном ранее городе, подружились с девчонками, нашли вечернюю подработку и попытались убедить Сашу поехать с ними, но брат снова отказался. Детская клятва была всеми нарушена, профессия археолога перестала быть мечтой. В реальной жизни брат понимал, что теперь является опорой своей семьи, её защитником. После окончания техникума он решил получить высшее образование в сфере торговли и постараться найти работу, приносящую стабильный высокий доход.

С того дня судьба развела друзей по разным сторонам. Новости друг о друге они узнавали из писем. Тоха перестал приезжать в дом к родителям, так и не изменившим образ жизни. Летом подрабатывал проведением экскурсионных маршрутов. Геша вскоре женился на сокурснице из состоятельной семьи и окончательно осел на чужбине. Каждый жил своей жизнью, но в душе всё же не терял надежду когда-нибудь встретиться всем вместе. Это случилось через десять лет после их встречи за поминальным столом по случаю внезапной и скоропостижной смерти Санечки…

После окончания техникума брат поступил в университет и, успешно отучившись, смог «откосить» от армии и возглавить небольшую сеть продуктовых магазинов. Он много работал, был ответственным и очень аккуратным с бумагами. Девчонки крутились возле него стаями, некоторых он даже приводил знакомить с мамой. Но если девушки настойчиво требовали замужества, резко прекращал общение. Последней его привязанностью была красавица Гюльнара из казахской семьи, приехавшей к нам в город на заработки. При внешней невероятной привлекательности девушка оказалась страшно ревнивой скандалисткой. После неприглядной сцены ревности в магазине, Санечек решил расстаться с ней. Но девушка предупредила, что не собирается отпускать любимого мужчину. Она обрывала телефоны, писала краской на асфальте рядом с домом гадкие слова, требовала вернуться к ней, пыталась найти поддержку у нашей мамы. Стала врать, будто беременна, в итоге подожгла входную дверь и на весь подъезд проорала, что проклинает свою любовь.

Через несколько дней после этого события Сашу насмерть сбила машина. Мама обратилась в милицию, требовала найти виновных, но злополучный транспорт и свидетелей происшествия найти так и не удалось, а убитая горем несостоявшаяся невеста, рыдая, клялась жизнью своей матери, что не имела отношения к гибели мужчины всей её жизни…

К тому времени я успешно окончила школу, поступила в тот же вуз, где учился Санечек, встретила настоящую любовь, с нетерпением ждала предложения стать женой прекрасного мужчины по имени Денис, не догадываясь, какой огромной силы удар ждал меня впереди…

Тоха и Геша бросили свои дела и на следующий день после известия о смерти их друга пришли в нашу квартиру. Возмужавшие красивые мужчины пытались найти слова для утешения, гладили меня по голове и пообещали помочь во всем, что нужно. Благодаря их поддержке мы с мамой смогли достойно проводить нашего защитника в последний путь. Я до сих пор не могу вспомнить детали похорон. Чтобы не умереть от горя, приходилось пить какую-то микстуру, затуманившую разум и чувства. Ребята были рядом со мной каждую минуту, в отличие от Дениса, который сказался больным и на похоронах не появился. Через несколько дней он виновато признался, что просто не любил посещать похороны, кладбище вообще обходил стороной. Услышав эти слова, я решила расстаться с Денисом, не подозревая, что до конца своих дней буду связана с ним судьбой. Через неделю после нашего разговора я узнала, что беременна…

Увидев две полоски на тесте, безумно расстроилась, ведь с Денисом я не хотела иметь ничего общего, но вскоре поняла, что только новый маленький человечек поможет нам с мамой пережить это горе, дна которого не было видно. Новость о будущем ребенке Денис встретил морщась. Он стал невнятно мямлить про отсутствие денег, неготовность стать отцом, намекать о щадящих методах избавления от нежелательной беременности. Последние слова привели меня в ярость, я влепила когда-то любимому человеку пощечину и потребовала больше не искать меня. Денис удерживать меня не стал и до рождения сына не появлялся.

Через восемь месяцев на свет появился прекрасный мальчик. Сына я решила назвать в честь брата, но мама была против. Когда-то на рынке она слышала разговор двух женщин, которые утверждали, что называть детей в честь умерших родственников категорически запрещено, потому как нареченный ребенок обязательно должен повторить судьбу своего тезки. Это суеверия звучало глупо, ведь в нашем роду Александры встречались достаточно часто, однако имели разные судьбы, из жизни все ушли по-разному. Придя в роддом, Денис попытался настоять на другом имени, стал извиняться за свое поведение, обещал стать хорошим отцом. Его слова меня вовсе не трогали, после всех его поступков я не хотела даже думать о том, что буду жить с этим человеком. Так в моей судьбе снова появился маленький Александр со звучной фамилией Солнцев. Для нас с мамой он действительно стал настоящим солнышком, озарившим наши темные дни. Забота о малыше погрузила нас совершенно в другой мир. Денис предпринял еще несколько попыток наладить отношения, но его речи и поступки были мелкими, неспособными разжечь в душе давно потухшую любовь.

Перейдя на заочное отделение, через год я закончила институт. Устроив Санечка в детский сад, я отправилась к матери Геши с просьбой помочь мне с трудоустройством. Помня и зная историю нашей семьи, она тепло отзывалась о брате и взяла меня к себе на работу младшим менеджером. К тому времени бизнес в области торговли у неё процветал, волшебным образом она получила земельный участок в центре города и начала строительство крупнейшего торгового развлекательного центра.

Из разговоров с мамой Геши я узнала, что Антон Шиловский был женат, но оказался брошенным супругой, которая, будучи беременной от него, увлеклась другим мужчиной. Геннадий Мокров после окончания университета смог сделать неплохую карьеру в банковском бизнесе, в браке воспитывал дочь, редко навещал родителей и снова сильно располнел. Я с теплом вспоминала лучших друзей моего брата, в душе благодарила их за помощь в организации похорон Александра, деньги, которые они передали на установку достойного памятника для него, но не надеялась увидеть их когда-нибудь снова…

Несколько лет прошло, прежде чем судьба решила столкнуть нас друг с другом. Первым на моем пути появился Геша, я встретила его в детской поликлинике. Мы оказались в одной очереди на прием к педиатру. Он брал направление для прохождения какого-то обследования своей новорожденной второй дочери, я с Санечком планировала записаться на плавание, для чего пришла получить справку о его безупречном здоровье. Увидев друга юности, я громко закричала: «Геша!», потом опомнилась, ведь передо мной стоял взрослый заматерелый мужчина в дорогом костюме, и продолжила «Геннадий Григорьевич, здравствуйте!» Он обернулся, приветливо поздоровался, обнял меня и сказал: «Ты что, Солнышко, какой я тебе Геннадий Григорьевич? Геша и точка». Он недавно переехал в родной город, где ему предложили место управляющего в крупном банке. Его родители купили себе огромный дом, а свою квартиру предложили занять Геше с семьей, чтобы не тратить деньги на покупку нового жилья. После ремонта он должен был вернуться в родной подъезд.

Вскоре один за другим умерли родители Антона Шиловского. Ему тоже пришлось вернуться, сначала для организации похорон матери, потом отца, после для вступления в права наследования квартиры родителей. Этот бичевник сложно было назвать пригодным местом для проживания, но Тоха проявил все свои столярно-штукатурные навыки, приобретенные на строительстве туристической базы, и за шесть месяцев сделав отличный ремонт, переехал жить в место, где провел своё детство. Он устроился работать в местную туристическую фирму и редко появлялся дома, но когда случайно встречал меня на улице, был доброжелателен, но почему-то очень скован в общении.

Однажды перед началом холодов я решила навестить могилы отца и брата. Купила два искусственных букетика гвоздик и отправилась на кладбище. Убрав последние опавшие осенние листья, я присела на лавочку рядом с могилой Александра и мысленно стала делиться с ним последними новостями из своей однообразной и давно потерявшей яркие краски жизни. Слезы невольно катились из моих глаз, оставляя соленые дорожки на щеках. Мне так хотелось повернуть свою жизнь вспять и очутиться в нашем доме в те времена, когда все были живи. Я представляла нашу жизнь без этих трагедий и видела, как постарел бы мой отец за эти годы, в какую женщину по-настоящему смог бы влюбиться брат, какими были бы его дети. Фантазии захватывали моё воображение, даря секунды искусственного счастья, но ледяной ветер вернул меня в реальность, в которой с фотографии на могильном камне на меня смотрел мой брат, ушедший из жизни долгих шесть лет назад…

Я уже собиралась уходить, как вдруг услышала мужские голоса. Обернувшись, увидела стоящих рядом Тоху и Гешу. Ребята были немного навеселе и несли в руках пакет с выпивкой и едой. Увидев мой заплаканный вид, они попытались успокоить меня как тогда, в день похорон. Потом объяснили, что сегодня Тоха праздновал свой день рождения, решил пригласить Гешу, после оба отправились навестить лучшего друга. Я еще немного постояла у могилы и решила вернуться домой, оставив друзей наедине. Перед расставанием Геша предложил всем вместе встретиться, чтобы немного повспоминать нашу юность. Я согласилась, обещая при этом найти старые фотографии мальчишек, выросших в нашем доме.

Встреча состоялась у Тохи через неделю. Геша познакомил нас с женой и детьми, но супруга быстро потеряла интерес к нашей беседе и почти сразу вернулась в свою квартиру. Я не хотела брать Санечка в компанию взрослых людей, но ребята просто заставили привести маленького Солнцева на вечеринку, где он стал центром всеобщего внимания. Мужчины подкидывали ребенка под потолок, чему он был невероятно рад, его заливистый смех был слышан даже на улице. Ребята задарили моего сына подарками, сладостями, и оба в один голос сказали, что сделают из него настоящего археолога. Позже друзья сокрушались, что проявили слабость и отказались от мечты. В материальном смысле они крепко стояли на ногах, но оба утверждали, что в душе чувствовали пустоту. Они знали, что только Александр был способен сплотить и заставить их окончить вуз, получить заветную профессию, но судьба распорядилась иначе, о чем оба сожалели до сих пор.

Ближе к вечеру Санечка я отправила к бабушке, чтобы немного отдохнуть душой. Мы смеялись и грустили, вспоминали наше детство, рассказывали, как сложились наши судьбы. Через пару часов жена Геши настоятельно потребовала, чтобы он вернулся домой. Мы остались вдвоем с Тохой. В воздухе вдруг возникла неловкая пауза, я решила тоже вернуться к себе, но Тоха вдруг взял меня за руку и попросил остаться. Воспоминания, теплая атмосфера, окружение близких людей и хорошее вино сделали своё дело: я подошла ближе и крепко прижалась к мужчине, которого знала без малого двадцать лет. Его огромное сильное сердце билось с невероятной скоростью, будто пыталось выпрыгнуть из груди. Я посмотрела в синие как небо глаза и поняла, что тону в них. Антон погладил меня по голове и нежно поцеловал в губы. Где-то в глубине души я понимала, что поступаю неправильно, но оттолкнуть этого притягательного мужчину, который с возрастом приобрел невероятный шарм, не смогла, или не захотела. Эту ночь мы провели вместе.

Я ушла на рассвете, до того как проснулся Антон, мне не хотелось чувствовать неловкое молчание или слышать нелепые слова типа: «Давай останемся друзьями». За годы одиночества я научилась держать свои эмоции при себе и не фантазировать на пустом месте, хотя в душе понимала, что это была необыкновенная ночь.

Бесшумно юркнув в свою комнату, я поцеловала сладко спящего сына, легла в постель и стала думать, что делать дальше. Убедив себя в допущенной ошибке, я на минуточку закрыла глаза и тут же уснула. Всю следующую неделю я пыталась не попадаться на глаза своему соседу, на телефонные звонки не отвечала, входную дверь не открывала… Это решила сделать мама. Она впустила Антона в дом, а сама вместе с Санечком пошла за мороженым в магазин. Растерянный и разъяренный Антон заскочил в мою комнату и с порога стал требовать объяснения моего детского поведения. Я попыталась успокоить Антона и объяснить, что избавила его от неловкости, которая могла возникнуть с рассветом. «Какая неловкость?! – вдруг зарычал Антон. – Я мечтал о тебе с тех пор, как умер лучший друг, выпалил он, и продолжил. – После похорон было не время говорить о внезапно возникших чувствах». Узнав о беременности, Антон понял, что опоздал, и только теперь, когда я была одна, стал надеяться на взаимность, ощутив мое тепло, совсем потерял голову. Я смотрела на него и не могла поверить этим словам. Моё счастье всю жизнь кружилось где-то рядом и никак не могло меня отыскать. Я попросила больше не шуметь и поцеловала взволнованного возлюбленного в губы. Крепкие руки заключили меня в свои объятия, теперь я понимала, что той ночью не ошиблась. Волнение и страсть охватили мое тело, мы снова были близки. Деликатная мама вернулась из магазина лишь через час, дав нам возможность определиться с выбором на всю оставшуюся жизнь. Через полгода мы с Антоном поженились, вскоре на свет появилась наша дочка, которую мы назвали в честь моей мамы, так тяжело прожившей свою жизнь. Мамы не стало, когда Санечек выпускался из школы. Мы все потеряли близкого родного человека, но теперь я верила, что она на небесах наконец-то воссоединилась со своими родителями, горячо любимыми мужем и сыном, который при жизни был настоящим солнышком.

Когда Санечек заявил, что станет археологом, мы с мужем и Гешей долго смеялись. Антон, став настоящим отцом, почти сразу усыновил моего ребенка, дав свою фамилию и отчество. Теперь мы все дали новую клятву – помочь Александру Солнцеву, ныне Шиловскому, стать настоящим археологом, чтобы он смог найти клад, который сделает нас всех счастливыми. Хотя понимали, что счастье зависит совсем от другого. Надеюсь, в этот раз судьба позволит нам сдержать данное слово, ведь его давали взрослые, умудренные опытом люди, а не молоденькие мальчуганы, которые однажды учились в одном седьмом классе…

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."