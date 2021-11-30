ОДНАЖДЫ В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

30 Ноября 2021



(Продолжение. Начало «В» от 24.11.2021)

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Так началась наша новая жизнь, которая была наполнена уходом за больным отцом, учебой и надеждой, что со временем мы сможем купить ему протезы, чтобы он сам выходил на улицу. Но последствия несчастного случая с каждым месяцем приносили всё больше тяжелых испытаний. Плохая свертываемость крови не давала возможности зажить ранам. Подсаженные сильными лекарствами сердце, почки и печень выводили весь организм из строя. Отец таял на глазах и через год после трагедии умер…

На похоронах было около ста человек. Я даже не предполагала, что у моего отца было столько приятелей и друзей. Для нас это была огромная потеря, но, видя, как отец страдал перед смертью, приходилось лишь смириться с тем, что он отмучился.

Почти сразу после похорон мама раздала одежду отца соседям, часть отнесла в храм, построенный несколько лет назад, и уволилась из автопарка, где отработала больше двадцати лет. Пока отец болел, она хранила надежду, что когда-нибудь снова увидит супруга в своем маленьком кабинете, куда он каждый день приходил, чтобы перед обедом поцеловать ее. Но после смерти отца находиться в автопарке ей стало невыносимо.

Лучшие друзья Александра, окончив первый курс института, приехали домой, чтобы навестить родителей. Саша с нетерпением ждал с ними встречи. Когда в доме раздался звонок, я побежала открывать дверь и застыла от изумления. Передо мной стояли два красивых стройных подтянутых красавца. Всего за год Геша смог похудеть до неузнаваемости, а Тоха избавиться от прыщей и вырасти сантиметров на пятнадцать. Мальчишки громко приветствовали меня и требовали позвать друга. Ребята обнялись и решили прогуляться. Им было о чём поговорить.

Санечек вернулся домой под утро. По разбросанной обуви и вещам мы с мамой поняли, что ребята кутили всю ночь. Мама ругаться не стала, только тихонько сказала: «Сыночек, наверное, теперь уедет с друзьями учиться на своего археолога». Мне стало больно от этой мысли, ведь за этот год мы с братом очень сблизились. Но наши страхи оказались напрасными. Когда Александр проснулся, он всем заявил, что уезжать никуда не собирается. Учеба в институте, по словам друзей, оказалась не такой увлекательной и чудесной, как ребятам представлялась в юности, а будущая профессия – вовсе не приносящая доход. Геша решил перейти на факультет банковского дела, Тоха подал документы на факультет по направлению, связанному с туризмом. За год ребята освоились в неизвестном ранее городе, подружились с девчонками, нашли вечернюю подработку и попытались убедить Сашу поехать с ними, но брат снова отказался. Детская клятва была всеми нарушена, профессия археолога перестала быть мечтой. В реальной жизни брат понимал, что теперь является опорой своей семьи, её защитником. После окончания техникума он решил получить высшее образование в сфере торговли и постараться найти работу, приносящую стабильный высокий доход.

С того дня судьба развела друзей по разным сторонам. Новости друг о друге они узнавали из писем. Тоха перестал приезжать в дом к родителям, так и не изменившим образ жизни. Летом подрабатывал проведением экскурсионных маршрутов. Геша вскоре женился на сокурснице из состоятельной семьи и окончательно осел на чужбине. Каждый жил своей жизнью, но в душе всё же не терял надежду когда-нибудь встретиться всем вместе. Это случилось через десять лет после их встречи за поминальным столом по случаю внезапной и скоропостижной смерти Санечки…

После окончания техникума брат поступил в университет и, успешно отучившись, смог «откосить» от армии и возглавить небольшую сеть продуктовых магазинов. Он много работал, был ответственным и очень аккуратным с бумагами. Девчонки крутились возле него стаями, некоторых он даже приводил знакомить с мамой. Но если девушки настойчиво требовали замужества, резко прекращал общение. Последней его привязанностью была красавица Гюльнара из казахской семьи, приехавшей к нам в город на заработки. При внешней невероятной привлекательности девушка оказалась страшно ревнивой скандалисткой. После неприглядной сцены ревности в магазине, Санечек решил расстаться с ней. Но девушка предупредила, что не собирается отпускать любимого мужчину. Она обрывала телефоны, писала краской на асфальте рядом с домом гадкие слова, требовала вернуться к ней, пыталась найти поддержку у нашей мамы. Стала врать, будто беременна, в итоге подожгла входную дверь и на весь подъезд проорала, что проклинает свою любовь.

Через несколько дней после этого события Сашу насмерть сбила машина. Мама обратилась в милицию, требовала найти виновных, но злополучный транспорт и свидетелей происшествия найти так и не удалось, а убитая горем несостоявшаяся невеста, рыдая, клялась жизнью своей матери, что не имела отношения к гибели мужчины всей её жизни…

К тому времени я успешно окончила школу, поступила в тот же вуз, где учился Санечек, встретила настоящую любовь, с нетерпением ждала предложения стать женой прекрасного мужчины по имени Денис, не догадываясь, какой огромной силы удар ждал меня впереди…

Тоха и Геша бросили свои дела и на следующий день после известия о смерти их друга пришли в нашу квартиру. Возмужавшие красивые мужчины пытались найти слова для утешения, гладили меня по голове и пообещали помочь во всем, что нужно. Благодаря их поддержке мы с мамой смогли достойно проводить нашего защитника в последний путь. Я до сих пор не могу вспомнить детали похорон. Чтобы не умереть от горя, приходилось пить какую-то микстуру, затуманившую разум и чувства. Ребята были рядом со мной каждую минуту, в отличие от Дениса, который сказался больным и на похоронах не появился. Через несколько дней он виновато признался, что просто не любил посещать похороны, кладбище вообще обходил стороной. Услышав эти слова, я решила расстаться с Денисом, не подозревая, что до конца своих дней буду связана с ним судьбой. Через неделю после нашего разговора я узнала, что беременна…

Увидев две полоски на тесте, безумно расстроилась, ведь с Денисом я не хотела иметь ничего общего, но вскоре поняла, что только новый маленький человечек поможет нам с мамой пережить это горе, дна которого не было видно. Новость о будущем ребенке Денис встретил морщась. Он стал невнятно мямлить про отсутствие денег, неготовность стать отцом, намекать о щадящих методах избавления от нежелательной беременности. Последние слова привели меня в ярость, я влепила когда-то любимому человеку пощечину и потребовала больше не искать меня. Денис удерживать меня не стал и до рождения сына не появлялся.

Через восемь месяцев на свет появился прекрасный мальчик. Сына я решила назвать в честь брата, но мама была против. Когда-то на рынке она слышала разговор двух женщин, которые утверждали, что называть детей в честь умерших родственников категорически запрещено, потому как нареченный ребенок обязательно должен повторить судьбу своего тезки. Это суеверия звучало глупо, ведь в нашем роду Александры встречались достаточно часто, однако имели разные судьбы, из жизни все ушли по-разному. Придя в роддом, Денис попытался настоять на другом имени, стал извиняться за свое поведение, обещал стать хорошим отцом. Его слова меня вовсе не трогали, после всех его поступков я не хотела даже думать о том, что буду жить с этим человеком. Так в моей судьбе снова появился маленький Александр со звучной фамилией Солнцев. Для нас с мамой он действительно стал настоящим солнышком, озарившим наши темные дни. Забота о малыше погрузила нас совершенно в другой мир. Денис предпринял еще несколько попыток наладить отношения, но его речи и поступки были мелкими, неспособными разжечь в душе давно потухшую любовь.

Перейдя на заочное отделение, через год я закончила институт. Устроив Санечка в детский сад, я отправилась к матери Геши с просьбой помочь мне с трудоустройством. Помня и зная историю нашей семьи, она тепло отзывалась о брате и взяла меня к себе на работу младшим менеджером. К тому времени бизнес в области торговли у неё процветал, волшебным образом она получила земельный участок в центре города и начала строительство крупнейшего торгового развлекательного центра.

Из разговоров с мамой Геши я узнала, что Антон Шиловский был женат, но оказался брошенным супругой, которая, будучи беременной от него, увлеклась другим мужчиной. Геннадий Мокров после окончания университета смог сделать неплохую карьеру в банковском бизнесе, в браке воспитывал дочь, редко навещал родителей и снова сильно располнел. Я с теплом вспоминала лучших друзей моего брата, в душе благодарила их за помощь в организации похорон Александра, деньги, которые они передали на установку достойного памятника для него, но не надеялась увидеть их когда-нибудь снова…

Несколько лет прошло, прежде чем судьба решила столкнуть нас друг с другом. Первым на моем пути появился Геша, я встретила его в детской поликлинике. Мы оказались в одной очереди на прием к педиатру. Он брал направление для прохождения какого-то обследования своей новорожденной второй дочери, я с Санечком планировала записаться на плавание, для чего пришла получить справку о его безупречном здоровье. Увидев друга юности, я громко закричала: «Геша!», потом опомнилась, ведь передо мной стоял взрослый заматерелый мужчина в дорогом костюме, и продолжила «Геннадий Григорьевич, здравствуйте!» Он обернулся, приветливо поздоровался, обнял меня и сказал: «Ты что, Солнышко, какой я тебе Геннадий Григорьевич? Геша и точка». Он недавно переехал в родной город, где ему предложили место управляющего в крупном банке. Его родители купили себе огромный дом, а свою квартиру предложили занять Геше с семьей, чтобы не тратить деньги на покупку нового жилья. После ремонта он должен был вернуться в родной подъезд.

Вскоре один за другим умерли родители Антона Шиловского. Ему тоже пришлось вернуться, сначала для организации похорон матери, потом отца, после для вступления в права наследования квартиры родителей. Этот бичевник сложно было назвать пригодным местом для проживания, но Тоха проявил все свои столярно-штукатурные навыки, приобретенные на строительстве туристической базы, и за шесть месяцев сделав отличный ремонт, переехал жить в место, где провел своё детство. Он устроился работать в местную туристическую фирму и редко появлялся дома, но когда случайно встречал меня на улице, был доброжелателен, но почему-то очень скован в общении.

Однажды перед началом холодов я решила навестить могилы отца и брата. Купила два искусственных букетика гвоздик и отправилась на кладбище. Убрав последние опавшие осенние листья, я присела на лавочку рядом с могилой Александра и мысленно стала делиться с ним последними новостями из своей однообразной и давно потерявшей яркие краски жизни. Слезы невольно катились из моих глаз, оставляя соленые дорожки на щеках. Мне так хотелось повернуть свою жизнь вспять и очутиться в нашем доме в те времена, когда все были живи. Я представляла нашу жизнь без этих трагедий и видела, как постарел бы мой отец за эти годы, в какую женщину по-настоящему смог бы влюбиться брат, какими были бы его дети. Фантазии захватывали моё воображение, даря секунды искусственного счастья, но ледяной ветер вернул меня в реальность, в которой с фотографии на могильном камне на меня смотрел мой брат, ушедший из жизни долгих шесть лет назад…

Я уже собиралась уходить, как вдруг услышала мужские голоса. Обернувшись, увидела стоящих рядом Тоху и Гешу. Ребята были немного навеселе и несли в руках пакет с выпивкой и едой. Увидев мой заплаканный вид, они попытались успокоить меня как тогда, в день похорон. Потом объяснили, что сегодня Тоха праздновал свой день рождения, решил пригласить Гешу, после оба отправились навестить лучшего друга. Я еще немного постояла у могилы и решила вернуться домой, оставив друзей наедине. Перед расставанием Геша предложил всем вместе встретиться, чтобы немного повспоминать нашу юность. Я согласилась, обещая при этом найти старые фотографии мальчишек, выросших в нашем доме.

Встреча состоялась у Тохи через неделю. Геша познакомил нас с женой и детьми, но супруга быстро потеряла интерес к нашей беседе и почти сразу вернулась в свою квартиру. Я не хотела брать Санечка в компанию взрослых людей, но ребята просто заставили привести маленького Солнцева на вечеринку, где он стал центром всеобщего внимания. Мужчины подкидывали ребенка под потолок, чему он был невероятно рад, его заливистый смех был слышан даже на улице. Ребята задарили моего сына подарками, сладостями, и оба в один голос сказали, что сделают из него настоящего археолога. Позже друзья сокрушались, что проявили слабость и отказались от мечты. В материальном смысле они крепко стояли на ногах, но оба утверждали, что в душе чувствовали пустоту. Они знали, что только Александр был способен сплотить и заставить их окончить вуз, получить заветную профессию, но судьба распорядилась иначе, о чем оба сожалели до сих пор.

Ближе к вечеру Санечка я отправила к бабушке, чтобы немного отдохнуть душой. Мы смеялись и грустили, вспоминали наше детство, рассказывали, как сложились наши судьбы. Через пару часов жена Геши настоятельно потребовала, чтобы он вернулся домой. Мы остались вдвоем с Тохой. В воздухе вдруг возникла неловкая пауза, я решила тоже вернуться к себе, но Тоха вдруг взял меня за руку и попросил остаться. Воспоминания, теплая атмосфера, окружение близких людей и хорошее вино сделали своё дело: я подошла ближе и крепко прижалась к мужчине, которого знала без малого двадцать лет. Его огромное сильное сердце билось с невероятной скоростью, будто пыталось выпрыгнуть из груди. Я посмотрела в синие как небо глаза и поняла, что тону в них. Антон погладил меня по голове и нежно поцеловал в губы. Где-то в глубине души я понимала, что поступаю неправильно, но оттолкнуть этого притягательного мужчину, который с возрастом приобрел невероятный шарм, не смогла, или не захотела. Эту ночь мы провели вместе.

Я ушла на рассвете, до того как проснулся Антон, мне не хотелось чувствовать неловкое молчание или слышать нелепые слова типа: «Давай останемся друзьями». За годы одиночества я научилась держать свои эмоции при себе и не фантазировать на пустом месте, хотя в душе понимала, что это была необыкновенная ночь.

Бесшумно юркнув в свою комнату, я поцеловала сладко спящего сына, легла в постель и стала думать, что делать дальше. Убедив себя в допущенной ошибке, я на минуточку закрыла глаза и тут же уснула. Всю следующую неделю я пыталась не попадаться на глаза своему соседу, на телефонные звонки не отвечала, входную дверь не открывала… Это решила сделать мама. Она впустила Антона в дом, а сама вместе с Санечком пошла за мороженым в магазин. Растерянный и разъяренный Антон заскочил в мою комнату и с порога стал требовать объяснения моего детского поведения. Я попыталась успокоить Антона и объяснить, что избавила его от неловкости, которая могла возникнуть с рассветом. «Какая неловкость?! – вдруг зарычал Антон. – Я мечтал о тебе с тех пор, как умер лучший друг, выпалил он, и продолжил. – После похорон было не время говорить о внезапно возникших чувствах». Узнав о беременности, Антон понял, что опоздал, и только теперь, когда я была одна, стал надеяться на взаимность, ощутив мое тепло, совсем потерял голову. Я смотрела на него и не могла поверить этим словам. Моё счастье всю жизнь кружилось где-то рядом и никак не могло меня отыскать. Я попросила больше не шуметь и поцеловала взволнованного возлюбленного в губы. Крепкие руки заключили меня в свои объятия, теперь я понимала, что той ночью не ошиблась. Волнение и страсть охватили мое тело, мы снова были близки. Деликатная мама вернулась из магазина лишь через час, дав нам возможность определиться с выбором на всю оставшуюся жизнь. Через полгода мы с Антоном поженились, вскоре на свет появилась наша дочка, которую мы назвали в честь моей мамы, так тяжело прожившей свою жизнь. Мамы не стало, когда Санечек выпускался из школы. Мы все потеряли близкого родного человека, но теперь я верила, что она на небесах наконец-то воссоединилась со своими родителями, горячо любимыми мужем и сыном, который при жизни был настоящим солнышком.

Когда Санечек заявил, что станет археологом, мы с мужем и Гешей долго смеялись. Антон, став настоящим отцом, почти сразу усыновил моего ребенка, дав свою фамилию и отчество. Теперь мы все дали новую клятву – помочь Александру Солнцеву, ныне Шиловскому, стать настоящим археологом, чтобы он смог найти клад, который сделает нас всех счастливыми. Хотя понимали, что счастье зависит совсем от другого. Надеюсь, в этот раз судьба позволит нам сдержать данное слово, ведь его давали взрослые, умудренные опытом люди, а не молоденькие мальчуганы, которые однажды учились в одном седьмом классе…

Ариша ЗИМА