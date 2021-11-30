ЛЕСНОВСКОЙ ШКОЛЕ НЕ ПОВЕЗЛО

30 Ноября 2021



На прошлой неделе учеников школы села Лесная Тигильского района перевели на дистанционный режим обучения. Причиной стало деформация потолочной балки в школьном здании: она покосилась, произошло частичное обрушение штукатурки. Тревогу забили учителя, обнаружившие повреждение в одном из школьных кабинетов. Стало ясно: в таких условиях учебный процесс продолжать нельзя.

О случившемся было доложено в краевое правительство, по этому поводу состоялось оперативное совещание, которое возглавила заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак. Итоги его были озвучены на сайте краевого правительства 24 ноября. Привожу текст сообщения: «Принято оперативное решение о прекращении учебного процесса в данном здании и временном переводе детей на дистанционный формат обучения. Он начнётся с завтрашнего дня. Будет проведено детальное обследование конструкции здания школы, чтобы по его итогам принять решение либо о проведении капитального ремонта здания, либо о строительстве нового. Решение должно быть обоснованным, взвешенным и документально подтверждённым. Рассматривается вопрос о гарантированном праве детей на обеспечение их горячим бесплатным питанием. Кроме того, в настоящее время определяются помещения в селе Лесная, в которых временно будет налажен образовательный процесс в очном режиме. Они, конечно же, должны соответствовать всем необходимым требованиям надзорных органов, а также иметь соответствующую лицензию на оказание образовательных услуг. Правительством поставлена задача, чтобы эта работа была проведена в кратчайшие сроки. Решение об определении этих помещений будет принято в ближайшее время», – сообщила Виктория Сивак.

В пресс-релизе сказано, что здание школы было построено в 1985 году.

Уточню, что оно оставалось последним из трех, в которых раньше размещалась лесновская школа. «Были еще здания начального звена и интерната. Они сгнили одно за другим. Мы покинули сначала одно здание, потом другое, и в конце концов переселились в третье, основное. Произошло это примерно в начале двухтысячных годов», – рассказала председатель совета депутатов сельского поселения «село Лесная», учитель Светлана Николаевна Наянова.

Теперь в аварийное состояние пришел и этот последний оплот школьного образования на селе. Что послужило причиной деформации балки, будет выяснять назначенная комиссия. Как рассказала глава сельского поселения «село Лесная» Евгения Алексеевна Сиверина, в её состав вошли она сама, председатель сельского совета депутатов, директор указанного общеобразовательного учреждения, директор местной дизельной электростанции и рабочий школы. «Планируем заказать новую инструментальную диагностику школьного здания. Ранее её уже проводили, но тогда такой деформации строения, как сейчас, не было, и его нельзя было признать аварийным. Пока нет выводов исследования, я не могу назвать точной причины случившегося, но предполагаю, что возможна просадка грунта, которой конструкция просто не выдержала. Появилось растрескивание фундамента, к тому же недавно стал расползаться грибок. Мы поддерживали здание в рабочем состоянии как могли. Своими силами делали посильный ремонт. К 1 сентября оно было признано годным к началу учебного года. Занятия начались как обычно, в штатном режиме. Когда обнаружилось повреждение балки, детей тут же распустили по домам, а на следующий день провели собрание в местном доме культуры», – рассказала глава поселения.

Она дополнила, что тогда же состоялось селекторное совещание с представителями краевых министерств, и представители сельского поселения предложили два объекта, где могли бы временно разместиться ученики. «Это старое здание фельдшерско-акушерского пункта и сельский дом культуры», – пояснила Евгения Сиверина.

Здесь ненадолго прерву главу поселения, чтобы уточнить: в лесновской школе обучаются дети с 1-го по 9-й класс. Всего здесь 35 учеников, из них в начальных классах учатся 15 ребятишек, остальные – среднее звено. В старом здании с учебной площадью 296,2 кв. метра были девять кабинетов, столовая, библиотека, имелись подсобные помещения.

Теперь, по словам главы поселения, в старый ФАП планируется перевести начальное звено и кухню, а остальные классы займут помещения дома культуры. Она пояснила, что недавно в селе был построен новый ФАП, и в настоящее время как раз происходил перевод пункта в новое здание. В частности заключались договоры на подключение к электроснабжению. «Теперь процесс переезда необходимо ускорить, чтобы дети как можно быстрее смогли приступить к занятиям в очном режиме. Нам уже пообещали в правительстве края помочь с решением этого вопроса. А в сельском доме культуры мы распределили площадь так, чтобы места хватило и ученикам, и для проведения культурных мероприятий», – сказала она.

Что делать со школьным зданием, еще не решили. Как следует из приведенного выше пресс-релиза, требуется определить: проводить в нем капитальный ремонт или возводить новую постройку. У главы поселения на этот счет мнение однозначное: лучше строить новое. «Я думаю, проводить там ремонт бесполезно, так как даже визуальный осмотр показывает, что в фундаменте трещины, после повреждения балки искривилась стена, что хорошо видно со стороны улицы, в двух кабинетах провисли потолки», – обосновала она свою точку зрения.

Учредителем школы в селе Лесная является администрация Тигильского района. Врио начальника отдела образования районной администрации Марина Валерьевна Лежнина рассказала, что здание лесновской школы в районе далеко не самое старое. «У нас на территории района расположено всего семь школ. Шесть из них советских годов постройки, есть и такие, что были построены еще в начале семидесятых годов. Новое школьное здание только одно – в селе Усть-Хайрюзово. Здание лесновской школы 1985 года постройки. В этом году OOO «Актив-проект» было проведено его инструментальное обследование, есть детальное заключение. В нём определено, что техническое состояние конструкций фундаментов работоспособное, стены и перегородки на момент обследования оценивались в удовлетворительном состоянии, перегородки находились в работоспособном техническом состоянии, крыша и кровля на момент обследования оценивались в удовлетворительном состоянии. К началу учебного года здание школы было принято межведомственной комиссией по проверке готовности образовательных учреждений Тигильского муниципального района к 2021–2022 учебному году, имеются подписанные акты приёмки. Что вызвало деформацию балки, будет определять дополнительное детальное инструментальное обследование. В настоящее время ведутся переговоры со специалистами для её проведения из краевого центра. Решение о том, ремонтировать здание школы или строить новое, будет приниматься только на основе выводов дополнительного обследования», – пояснила она.

Как получилось, что обследование, проведенное в 2021 году, не заметило ничего подозрительного? И что же такого могло случиться с крепким, если верить ООО «Актив-проект», строением за время, прошедшее после обследования? Если допустить, что произошла подвижка грунта, то почему только под этим зданием? Или школе просто не повезло?

В селе Лесная, где проживает около 400 человек, никак не могут завершить строительство системы централизованного водоснабжения, начавшееся ещё в 2019 году («В» № 36 от 27 октября 2021 года «Село Лесная по-прежнему без водовода. Доколе?»). Теперь прибавилась новая головная боль – школа.

Когда на севере Камчатки разрушается здание детского образовательного учреждения, провести его капитальные ремонт или, как мечтает глава поселения, получить взамен новое, становится большой проблемой. За примерами далеко ходить не надо. Газета «Вести» рассказывала о них в публикации «Большие проблемы маленьких школ» в № 15 от 19 мая 2021 года. Напомню: в том же Тигильском районе педагогам Усть-Хайрюзовской средней школы пришлось 20 лет учить детей в четырех приспособленных зданиях. В них они переехали в 1997 году, после того как в школе случился пожар. Строительство нового учебного комплекса началось в 2011 году и продолжалось по 2016 год включительно. В январе 2017 школьники наконец начали учиться в новом здании, отвечающем всем современным требованиям. Но каким долгим был путь к воплощению мечты в жизнь!

В селе Каменское Пенжинского района дети учатся в помещениях бывшего пришкольного интерната 1966 года постройки. Сюда школа перебралась после того, как в 1992 году сгорело основное школьное здание, а в 2003-м и здание начальной школы. Спортивный зал приходится арендовать у местного клуба. Тендер на строительство сельского учебного комплекса «школа-детский сад» объявили в 2018 году. В апреле этого года губернатор Камчатского края, после визита в Пенжинский район, отнес строительство школы к разряду первоочередных и заверил, что она будет построена в ближайшие годы. У людей появилась надежда. Несколько дней назад директор Каменской средней школы Дмитрий Васильевич Выродов рассказал, что за прошедшее после визита губернатора время были собраны предложения и пожелания коллектива, чтобы учесть их в процессе подготовки проекта комплекса. Когда представят готовый проект, пока неизвестно.

В школе села Таловка Пенжинского района с 2015 года часть детей училась в половине здания старого пришкольного интерната, а часть в арендованном помещении местного филиала соцзащиты. Из помещения филиала удалось съехать только после того, как в декабре 2018 года для школы построили модульное здание. Его приспособили для обучения 8-го и 9-го классов, но все остальные классы оставались в интернате. Было так тесно, что занятия проводили в библиотеке и фойе. В этом году началось строительство еще трех модулей. Туда ученики и педагоги перебрались к концу сентября. Об этом рассказала директор Таловской школы Айслу Сеялхановна Хусаинова, дополнив, что стройку для расширения школьных площадей обещали продолжить в следующем году.

Для учеников и учителей из села Лесная тернистый путь к крепкому, удобному, отвечающему всем требованиям безопасности зданию только начался. Зная, что на севере Камчатки немало школ еще старше лесновской, предположу, что эти ребятишки не последние, кому придется учиться в клубе, ФАПе или иных временно приспособленных для нужд образования помещениях.

Наталья МАКСИМИШИНА