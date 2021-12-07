ПРЕСТУПНИК ИСПРАВЛЯЕТСЯ?

07 Декабря 2021



В редакцию нашей газеты обратилась жительница Петропавловска-Камчатского Ирина Филиппова. В 2017 году она и её семья пережили вооруженное нападение своего соседа, Ивана Ганжи, который ранил супруга Ирины. Ганжа был признан судом виновным в покушении на убийство двух человек и получил за свое преступление девять лет исправительной колонии строгого режима. Недавно Ирина встретила Ганжу во дворе своего дома. На её вопрос, что он тут делает, тот радостно поведал, что его перевели на работы. «Почему его выпустили? Я не уверена, что он исправился, и не возьмется за старое», – сказала Ирина.

Ответ на её вопрос мы нашли на сайте Петропавловск-Камчатского городского суда, где в отношении дела Ивана Ганжи размещена информация «о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п. 2 ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ, п. 5 ст. 397 УПК РФ)». Представление о замене наказания было рассмотрено и удовлетворено 20 октября 2021 года судьей Анной Меллер.

Чтобы понять опасения Ирины, внезапно увидевшей преступника рядом со своим домом, надо вспомнить подробности этого некогда громкого дела, которому газета «Вести» посвятила ряд публикаций. Кратко изложу ход событий.

Стрелять в своих соседей Ганжа отправился в ночь с 26 на 27 марта 2017 года, предварительно накачавшись спиртным. Он открыл огонь из охотничьего ружья по окнам их квартиры, расположенной на первом этаже дома № 3 на ул. Толстого. Услышав громкие хлопки и звук бьющегося стекла, супруги подбежали к окну и увидели примерно в семи метрах от окна Ивана Ганжу, который перезаряжал оружие. Затем он вскинул ружье и прицелился прямо в них. Муж оттолкнул жену от окна и сказал ей бежать в коридор, а сам направился следом, прикрывая её собой. Один из зарядов попал ему в спину, мужчина, почувствовав обжигающую боль, упал. Немного погодя он дополз до ванной, где уже была его супруга. Всё время, пока семья пыталась спастись от разъяренного соседа, тот продолжал палить по окнам их квартиры, выкрикивая угрозы. Довести свой преступный замысел до конца он не успел – у него закончились патроны, а супруги вызвали полицию. Еще до приезда наряда стрелка утихомирил один из соседей, который прежде работал в управлении наркоконтроля. Он сумел отвлечь Ганжу в момент, когда тот перезаряжал двустволку. Бывший наркополицейский предложил ему выпить, забрал ружье и увел к себе домой, откуда стрелка и увезли полицейские. Когда стражи порядка выводили Ивана «под белы рученьки», тот в открытую дверь квартиры увидел, как врачи скорой помощи оказывают помощь израненному соседу. Тогда он прокричал ему: «Ты еще жив? Не сдох еще?»

Причина нападения сомнений не вызывала: соседи давно раздражали Ганжу. Ирина, являясь управляющей данным многоквартирным домом, неоднократно делала ему замечания относительно его аморального поведения, несвоевременной оплаты коммунальных услуг, небрежной парковки автомобиля возле дома, указывала на необходимость убрать в специальный короб кабельные провода, ведущие из подъезда в его квартиру. Ее супруг, сотрудник полиции, также говорил ему о недопустимости его поступков.

В ту ночь Ганжа, разгоряченный спиртным, припомнил все обиды и, видимо, считая соседей кровными врагами, решил расправиться с ними. Он взял из сейфа своё ружье, зарядил его патронами и пошел мстить. Момент обстрела кто-то из соседей снял на мобильный телефон. В кадре виден раздетый по пояс человек с ружьем, который стоит на улице. Он выкрикивает угрозы, затем прицеливается и палит в сторону дома.

Повторюсь, что в марте 2018 года Петропавловск-Камчатский городской суд признал Ивана Ганжу виновным в покушении на убийство двух лиц и приговорил к девяти годам колонии строго режима. Однако вынесению сурового, но справедливого приговора предшествовал ряд, мягко говоря, неординарных событий.

Началось с того, что, по непонятным для Ирины, ее семьи, адвоката, а также для редакции газеты «Вести» причинам, Ганжа, обвиняемый в покушении на убийство, до решения суда был переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение вынесла судья краевого суда Оксана Маслова. Утешало только одно: человека, собиравшего расправиться с соседями, обязали находиться в квартире его отца на другом конце города. Стрелку запретили выходить на улицу, пользоваться телефоном, он должен был носить специальный браслет, с помощью которого можно было контролировать его местонахождение. Последующие события наглядно проиллюстрировали, как контроль осуществлялся на деле. 9 января, в день первого судебного заседания, Иван Ганжа в зал суда не явился. Его отсутствие на месте домашнего ареста обнаружил конвой, прибывший по адресу для доставки обвиняемого в суд. Никто – ни судья, ни конвойные, ни адвокат обвиняемого – не знали, где Ганжа. Впоследствии выяснилось, что он самовольно отправился в больницу полечиться, никого не уведомим об этом.

Надетый на ногу обвиняемого электронный браслет, с помощью которого контролеры УФСИН должны отслеживать перемещения домашнего арестанта, в данном случае оказался бесполезным. По версии газеты «Вести», он попросту не сработал. В результате стрелок, покушавшийся на убийство двух человек, бесконтрольно занимался своими делами. Несложно представить ситуацию, в которой он, вместо визита к врачу, мог бы отправиться за спиртным, а затем сводить счеты с соседями. Кто помешал бы ему? Направленные УФСИН по Камчатскому краю в адрес газеты «Вести» по этому поводу заверения, что браслет был исправен, а Ганжа посещал медицинское учреждение в разрешенное судом время для прогулки, не выдерживают никакой критики. Если, как утверждает УФСИН, браслет работал исправно и обвиняемый соблюдал все законные требования относительно своего ареста, то почему сотрудники УФСИН не доставили его на судебное заседание вовремя?

Дополню, что несмотря на такой серьезный проступок, как самовольная отлучка с места домашнего ареста, суд не стал отправлять Ганжу в следственный изолятор. Он по-прежнему приезжал на процесс из дома в сопровождении полицейского.

На этом дело не закончилось. С приговором подсудимый не согласился и обжаловал его в апелляционном суде, утверждая, что не собирался никого убивать, а хотел только напугать соседей. Об этом он заявлял и ранее, на суде первой инстанции. Адвокат стрелка, пытаясь переквалифицировать обвинение с покушения на убийство на более легкий п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), также доказывал, что его подзащитный просто решил покуражиться, вовсе не желая смерти управляющей домом и её супругу.

Газета «Вести», освещавшая судебный процесс, доказывала, что вынесенный городским судом краевой столицы строгий приговор справедлив, а доводы подсудимого и его защиты необоснованны. Выводы редакции полностью подтвердились будущим ходом дела. Апелляционная коллегия Камчатского краевого суда оставила приговор в силе. Все попытки защиты представить подсудимого обычным пьяным хулиганом, чтобы смягчить ему наказание, оказались тщетными. Ганжа отправился в колонию.

Теперь суд решил изменить назначенное ему наказание на принудительные работы.

Мы поинтересовались в УФСИН России по Камчатскому краю, что представляет собой такой вид работ и как осуществляется его исполнение. В частности, интересовало, каким образом ведется контроль над осужденным на принудительные работы. Начальник пресс-службы УФСИН по Камчатскому краю Иван Крайнев, которому наш корреспондент задал эти вопросы, попросил направить письменный запрос, что мы и сделали. Нам осталось дождаться ответа и попытаться понять, насколько исправился преступник, если ему смягчили наказание.

Наталья МАКСИМИШИНА